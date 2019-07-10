Urgente vs importante: qual è la differenza?

Intorno ai sei-otto anni, prendiamo coscienza del concetto di "tempo".

Cominciamo a comprendere i secondi, i minuti, le ore e la nostra percezione del tempo che passa.

Poco dopo, iniziamo a sviluppare abitudini e a prendere decisioni su come impiegare il nostro tempo.

Nelle fasi iniziali della nostra vita, sono solitamente gli altri a decidere come dovremmo trascorrere il nostro tempo. Tuttavia, man mano che diventiamo professionisti, acquisiamo sempre più autonomia nella gestione del nostro tempo.

Sviluppiamo i nostri sistemi personali per trascorrere il tempo, a volte con esito positivo, altre volte no.

E ognuno di noi deve decidere: come posso usare il mio tempo nel modo più efficace?

In questo processo decisionale, possiamo essere indotti a pensare che alcune attività siano importanti quando invece non lo sono. Oppure rimandiamo gli elementi più importanti della nostra lista di attività perché spesso sono i più difficili.

E poi confondiamo ciò che è urgente con ciò che è importante.

Si tratta di una distinzione fondamentale che potrebbe modificare le nostre priorità e gli elenchi delle cose da fare.

Prima di proseguire, ecco come definiremo questi termini:

Elementi che richiedono attenzione immediata.

Elementi che influenzano gli obiettivi e la strategia a lungo termine

Un modo per riflettere su ciò che devi fare e ciò che desideri fare è inserire le tue attività in una matrice di gestione del tempo, spesso nota come Matrice di Eisenhower.

Questo metodo, che prende il nome dall'ex presidente degli Stati Uniti, è stato reso popolare da Stephen Covey nel libro Le 7 abitudini delle persone altamente efficaci.

Ecco come appare il quadrante con alcuni esempi rilevanti per il lavoro:

Urgente Non urgente Importante Scadenza per l'invio di un deposito per un evento File per la presentazione Un errore imbarazzante sui tuoi social media Sviluppare una nuova abitudine Creare una nuova strategia Non importante Riunioni "urgenti" Richieste di tempo da parte di altri Controllare ossessivamente Facebook, Snapchat, Instagram o altri social media Controllare i tuoi siti di notizie preferiti... ancora una volta Fare acquisti online

Urgente

Non urgente

Importante

Termine ultimo per l'invio della caparra per un evento

File per la presentazione

Un errore imbarazzante sui tuoi social media

Sviluppare una nuova abitudine

Creazione di una nuova strategia

Non importante

Riunioni "urgenti"

Le richieste degli altri sul tuo tempo

Controllare ossessivamente Facebook, Snapchat, Instagram o altri social media

Stai controllando i tuoi siti di notizie preferiti... di nuovo

Acquisti online

Quadrante 1: Urgente e importante

Queste sono le cose che devi fare immediatamente, altrimenti presto ci saranno conseguenze negative. Potrebbero essere revisioni e modifiche immediate che devi apportare prima di una scadenza e potrebbero avere altre implicazioni urgenti.

Queste attività di alto valore produrranno vantaggi per la vostra azienda che devono essere intraprese immediatamente.

Esempi di attività urgenti e importanti del quadrante 1:

Termine ultimo per l'invio della caparra per un evento

File per la presentazione

Un errore imbarazzante sui tuoi social media

Test delle funzionalità/funzioni prima del giorno del lancio

A meno che tu non sia un chirurgo traumatologo o un eroe, questo non è il posto dove dovresti svolgere la maggior parte del tuo lavoro.

Quadrante 2: Non urgente, ma importante

Ecco il punto giusto per dare priorità al tuo lavoro.

Qui puoi dare il meglio di te. È questo il tuo obiettivo. Questi progetti, attività e altri elementi sono i mattoni che ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi a lungo termine.

Non sono immediatamente urgenti, ma ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi con esito positivo.

A volte queste attività includono risolvere problemi che potrebbero non essere di tua responsabilità o che non avrebbero dovuto verificarsi in primo luogo.

Esempi di attività del quadrante 2 (importanti/non urgenti):

Sviluppare una nuova abitudine

Creare una nuova strategia

Lavorare alla relazione trimestrale (prima della fine del trimestre)

Pianificazione del budget

Scrittura del codice per il rilascio delle nuove funzionalità/funzioni del prodotto

Creazione di un prototipo e MVP

Questo è come dovrebbe essere la maggior parte del tuo lavoro quotidiano.

Se passi troppo tempo nei quadranti uno e tre con le emergenze, allora devi ripensare, ridefinire le priorità o trovare più risorse che ti aiutino.

Quadrante 3: Urgente, ma non importante

Questo è il quadrante più pericoloso.

È qui che molti di noi vivono e respirano senza volerlo.

È facile per gli altri pretendere il nostro tempo senza rendersi conto di cosa stanno facendo esattamente.

Il loro problema non è necessariamente la tua emergenza. Se stanno cercando una soluzione rapida o una risposta a qualcosa che non fa progredire l'azienda, allora una comunicazione chiara è estremamente importante.

Una piattaforma per la produttività come ClickUp risolve questo problema.

Gli utenti impostano diversi livelli di priorità per le attività, forniscono durate stimate per garantire che l'assegnatario conosca l'ambito di intervento, inviano notifiche di promemoria e trasmettono qualsiasi informazione importante a tutto il team. Ciò consente di mantenere il lavoro e le aspettative in linea e di essere un team più efficace.

Dobbiamo però stare attenti. I nostri telefoni e strumenti di comunicazione sono pensati per distrarci in ogni momento. Il sovraccarico di notifiche è una realtà.

Le notifiche push sul nostro telefono relative alle app dei social media ci fanno pensare che ci sia qualcosa di urgente, ma in realtà non è così, soprattutto quando si tratta solo di un amico che ci mostra quanto si sta divertendo in vacanza.

Interessante?

Forse. È urgente? Assolutamente no.

Quadrante 4: Non importante, non urgente

Conosciuto anche come il quadrante della procrastinazione.

Si tratta delle cose che ti ritrovi a fare, anche se non sono importanti né urgenti. In sostanza, sono le cose che fai quando dovresti lavorare.

Questo non significa che non dovresti mai prenderti una pausa, svegliarti o rilassarti. Ma a volte le cose belle possono essere elevate a qualcosa di assoluto. E tu non vuoi che questo accada.

Potrebbero includere cose come:

Controllare ossessivamente Facebook, Snapchat, Instagram o altri social media

Controllare i siti di notizie preferiti... ancora una volta

Acquisti online

Oggi sul mercato sono disponibili molte ottime app per la produttività che possono aiutarti a rimanere concentrato. Una delle mie preferite è Forest. Per ogni blocco di tempo in cui sei produttivo e non tocchi il telefono, cresce un albero.

Puoi anche iniziare a costruire una foresta e condividere i tuoi progressi con i tuoi amici. È un gioco che ti tiene lontano dal telefono.

Riconoscere la differenza tra urgente e importante

Un altro segnale nella finestra In arrivo dell'email.

Altre telefonate in arrivo.

E sai cosa significa? È ora di decidere.

Sì, ogni singola email può determinare il successo o il fallimento dei tuoi prossimi minuti, della tua prossima ora, della tua intera giornata o persino della tua intera settimana.

Se decidi di aprire l'email (magari aspetta un po'!), dovrai prendere una decisione.

Dove si colloca questa richiesta nella matrice di Eisenhower? Qual è l'urgenza e l'importanza relative all'attività?

I social media e il ciclo delle notizie ci fanno pensare che ogni elemento di ultima ora sia urgente e richieda la nostra immediata attenzione.

Dobbiamo filtrare il rumore per trovare il segnale vero.

Le attività urgenti richiedono una reazione immediata.

Vogliamo lavorare subito e pensare a una risposta. Sì, alcune posizioni richiedono decisioni più urgenti rispetto ad altre (ciao operatori del pronto intervento!). Ma senza i processi giusti, saremo ansiosi e non lavoreremo al meglio delle nostre capacità.

La fretta di trovare una risposta può portare a decisioni sbagliate che potrebbero influire negativamente sulla produttività futura, aggiungendo ulteriori problemi al nostro carico di lavoro.

Le attività importanti ci danno il tempo per la strategia. Questi progetti e attività sono ciò che vogliamo portare a termine e speriamo di contribuire. Si tratta delle attività relative alle specifiche dei nuovi prodotti, alla presentazione di un nuovo piano Business o alla definizione degli obiettivi finanziari per il team commerciale del prossimo trimestre.

Le attività importanti sono elementi di azione intenzionali che richiedono attenzione. Con questa maggiore attenzione, si spera che il numero di errori sarà limitato.

È possibile che alcune attività siano urgenti e importanti quando è necessario prendere immediatamente una decisione chiave. Tuttavia, non tutte le attività urgenti sono necessariamente importanti.

L'ultima email del venditore commerciale richiede disperatamente la tua attenzione. La fanno sembrare urgente, ma per te non è importante. Questa è un'attività da delegare.

Altre attività diventano urgenti. Ad esempio, un collega che si lamenta perché ha bisogno di aiuto immediatamente. Forse può cavarsela da solo. Forse la sua attività urgente/importante non è una tua emergenza.

Il problema nel presumere che ogni attività sia urgente e importante è che non avrai abbastanza tempo per riflettere strategicamente sulle cose.

È importante sviluppare una strategia commerciale. Potrebbe anche esserci una certa urgenza. Ma se dedichi alcuni giorni o settimane a delineare attentamente il piano, commetterai meno errori in seguito. Non tutte le attività importanti possono essere svolte immediatamente: sono troppo importanti e richiedono un'attenzione particolare.

Ma l'urgenza ci fa sentire importanti. L'essere indaffarati potrebbe mascherare la mancanza di attenzione strategica. Enormi problemi organizzativi potrebbero passare inosservati a causa dell'essere indaffarati.

Potresti perdere opportunità potenziali non sfruttate perché non hai avuto il tempo di pensare a importanti cambiamenti strategici.

Pensate ad aziende come Blockbuster o Borders.

Erano aziende enormi che noleggiavano film e vendevano libri. Non hanno saputo cogliere i cambiamenti in atto.

Questo può essere attribuito solo al fatto che hanno trascurato attività importanti?

Certo che no. Ma è facile capire perché il tempo dedicato al lavoro strategico non sia sempre il più "urgente"

Quali attività vanno inserite in ciascun quadrante?

Come decidete cosa va dove?

È molto semplice e si integra bene con i quadranti. Ti saranno utili:

Decidi se è urgente, importante o entrambe le cose Analizza il valore: qual è il valore di questa attività per la tua direzione, la tua organizzazione e la tua azienda? Cosa cambierebbe e migliorerebbe se la completassi o la portassi a termine? Considera il tempo: quanto tempo ti ci vorrà per farlo? Si tratta di pochi minuti o di diverse settimane? Diversi mesi? Se crei un piano di progetto per affrontare iniziative su larga scala, potrai portare a termine le attività più piccole senza perdere di vista l'obiettivo finale. Pensa a cosa eliminare: quali elementi dell'elenco o del progetto ti sembrano irrilevanti? Cosa non è essenziale? Se è possibile combinare attività o lavori, fallo. Pensa alla possibilità di delegare: c'è un'attività che ti è stata assegnata, ma che in realtà rientra nelle competenze di un altro membro del team? Oppure c'è un collega più qualificato o più esperto che potrebbe occuparsene? Comprendere i propri limiti e ciò che è possibile fare concretamente fa parte del processo di definizione delle priorità.

Come puoi stabilire le priorità del tuo tempo nella matrice di Eisenhower / gestione del tempo?

Non tutte le attività hanno lo stesso peso. E un'attività che potresti considerare urgente/importante potrebbe essere considerata importante/non urgente da qualcun altro.

Tuttavia, dovresti pianificare del tempo specifico per questi diversi tipi di attività. Una volta terminata la pianificazione e stabilito il programma, potrai dedicarti a ciascuna attività con l'energia e la mentalità giuste.

Invece di limitarti a fare ciò che è scritto nella tua lista delle cose da fare, dedica ogni giorno o ogni settimana del tempo alle cose urgenti/importanti e poi a quelle importanti/non urgenti.

Ciò richiede disciplina. Ad esempio, le vostre mattinate potrebbero essere piene di attività prioritarie, urgenti e importanti. Potete quindi dedicare alcuni minuti a delegare le altre attività urgenti/non importanti.

Nel pomeriggio o più tardi la sera, quando tutto si è calmato, puoi dedicarti al lavoro più strategico, quello importante ma non urgente.

Restano quindi le attività non urgenti/non importanti. Queste comprendono un ampio intervallo di attività, dal controllare i social media al pensare ai piani per le vacanze dell'anno prossimo. Alla fine, potrebbero persino diventare attività urgenti o importanti.

Un'altra considerazione importante: puoi farlo in 2 minuti o meno?

Questa regola deriva dalla metodologia Get Things Done di David Allen.

Dice che se riesci a svolgere l'attività in meno di due minuti, allora puoi farlo da solo. Altrimenti, delegala o rivedila in un secondo momento.

Bonus: software Get Things Done!

Come ClickUp può aiutarti a dare priorità al tuo lavoro

ClickUp è una piattaforma di produttività che può cambiare radicalmente il tuo approccio al lavoro.

Puoi organizzare i tuoi progetti con cartelle ed elenchi, quindi assegnarli al tuo team affinché ci lavori o assegnarli a te stesso. Queste funzionalità/funzioni ti aiuteranno a determinare la differenza tra urgente e importante non solo per te stesso, ma per tutto il tuo team.

Obiettivi: imposta gli obiettivi in ClickUp ogni giorno, settimana, mese, trimestre, a tua scelta. Assegna risultati chiave a ciascun obiettivo (che di solito includono un numero!) e collega le attività a tali traguardi. Puoi prendere le attività urgenti/importanti o importanti/non urgenti e impostare ciò su cui desideri lavorare ogni settimana.

Flag di priorità: contrassegna le attività create dal tuo team con un livello di urgenza, ad esempio alta, importante, normale o bassa. Una volta che il tuo team avrà esaminato o visualizzato un'attività con un flag di priorità, saprà su cosa lavorare successivamente. Questo funziona bene per le attività che potrebbero avere scadenza nello stesso giorno.

Date di scadenza/attività secondarie: le date di scadenza e le attività secondarie ti aiutano a suddividere ulteriormente il tuo lavoro. Potresti avere diverse attività da svolgere più o meno nello stesso periodo, oppure un'attività potrebbe dipendere da un'altra. Impostare date di scadenza per i lavori importanti/non urgenti ti assicura di trovare il tempo necessario per svolgerli. Se necessario, imposta un'ora specifica del giorno in cui un'attività deve essere completata. Le attività secondarie ti aiutano anche a delegare il lavoro, soprattutto se un'attività è estremamente urgente o deve essere suddivisa in più parti.

Commenti assegnati: questa funzionalità/funzione esclusiva di ClickUp porta i commenti in cima al flusso di lavoro. È possibile assegnare le idee che compaiono nei commenti a un altro membro del team. Queste appariranno quindi nelle notifiche e nella vista Riquadro di tale membro, con un prompt che lo invita a intraprendere un'azione.

Viste multiple: ClickUp ti offre la possibilità di ordinare il tuo lavoro con le viste richieste (come un elenco o una bacheca), ma anche con un calendario e un grafico Gantt. Ti offriamo anche numerosi filtri per configurare la modalità di visualizzazione delle attività. Ordina per data di scadenza, stato, assegnatario e altro ancora. ClickUp offre tutto questo.

Conclusione: la differenza tra urgente e importante influisce sul tuo tempo

Riflettere sulla differenza tra urgente e importante può avere un effetto significativo su ciò che riesci a realizzare nel tempo a tua disposizione. Queste strategie generali di gestione del tempo possono aiutarti a concentrarti maggiormente.

Sii chiaro sulle tue priorità a lungo termine

Comprendere la differenza tra produttivo e improduttivo.

Delegare in modo più efficace

Stabilire dei limiti

Con questi suggerimenti in mente, sarai pronto ad affrontare problemi urgenti e importanti. Ecco altre risorse in ClickUp per aiutarti a stabilire le priorità del tuo lavoro: