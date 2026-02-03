Scegliere il modello Claude più adatto al proprio lavoro

Immagina questo scenario: è lunedì mattina, hai aperto un documento di pianificazione sprint, cinque schede di note e qualcuno ti invia un messaggio del tipo:

"Puoi riepilogare questo, estrarre gli elementi di azione e trasformarli in attività?" Potresti usare Opus e chiuderla lì. Oppure potresti usare Sonnet. O Haiku. A seconda di quale sceglierai, otterrai un risultato eccellente... o veloce... o sorprendentemente costoso. Questa guida analizza le differenze pratiche tra Claude Opus 4. 5, Sonnet 4. 5 e Haiku 4. 5, con esempi reali di ciò in cui ogni modello eccelle, quando vale la pena investire e come organizzare il tuo team in modo che il risultato si traduca effettivamente in azione. Discutiamo su come scegliere il modello Claude più adatto al tuo lavoro e sul perché i team più intelligenti effettuano la connessione diretta della loro IA al luogo in cui si svolgono i progetti (con ClickUp!) invece di destreggiarsi tra strumenti di chat separati.

Questa guida analizza le differenze pratiche tra Claude Opus 4. 5, Sonnet 4. 5 e Haiku 4. 5, con esempi reali di ciò in cui ogni modello eccelle, quando vale la pena investire e come organizzare il tuo team in modo che il risultato si traduca effettivamente in azione.

Discutiamo su come scegliere il modello Claude più adatto al tuo lavoro e sul perché i team più intelligenti collegano la loro IA direttamente al luogo in cui si svolgono i progetti (con ClickUp!) invece di destreggiarsi tra strumenti di chat separati.

Cosa sono i modelli Claude di Anthropic?

Probabilmente hai già sentito parlare dei modelli di IA, ma i nomi possono creare confusione. I modelli Claude di Anthropic sono una famiglia di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) creati per il lavoro professionale e per l’azienda. Considerali come un team di assistenti IA, ognuno con competenze diverse. 🛠️

Questi modelli sono noti per le loro spiccate capacità di ragionamento, l'attenzione alla sicurezza e una finestra di contesto ampia (ovvero la quantità di informazioni che possono ricordare contemporaneamente).

La sfida principale per i teams è scegliere il modello giusto per il lavoro.

Se utilizzi il modello più potente per un'attività semplice, stai sprecando denaro .

Se utilizzi un modello leggero per un'attività complessa, otterrai risultati scadenti.

🔮 Rapida verifica della realtà: la maggior parte dei team non "sceglie un modello Claude" come fanno gli sviluppatori. Utilizzano Claude tramite un'app di chat o uno strumento di lavoro e la scelta del modello viene spesso gestita dietro le quinte tramite impostazioni predefinite o instradamento. Se desideri accedere agli ultimi modelli di Claude, Gemini e ChatGPT in un unico posto, prova ClickUp Brain. È l'assistente IA contestuale nativo di ClickUp che comprende il tuo lavoro. Accedi a più modelli di IA al prezzo di uno con ClickUp Brain. Invece di destreggiarti tra più sottoscrizioni (e passare da una scheda all'altra), puoi utilizzare il modello di cui hai bisogno direttamente all'interno dell'area di lavoro di ClickUp, dove sono già presenti le tue attività, i tuoi documenti e i tuoi progetti. Paga per un'unica app di IA. Ottieni la flessibilità di più modelli.

Come scegliere il modello Claude più adatto al tuo lavoro: Claude 4. 5 modelli in sintesi

Se nomi di modelli come Opus, Sonnet e Haiku ti fanno pensare "fantastico... ma quale devo usare effettivamente?", non sei il solo.

Ecco un modo semplice per comprendere la LineUp Claude 4. 5 di Anthropic: ogni modello è ottimizzato per un diverso tipo di lavoro, dalle richieste quotidiane rapide al ragionamento approfondito e ad alto rischio.

Modello Il migliore per Velocità Costo (per 1 milione di token) Claude Opus 4. 5 Ragionamento approfondito, lavoro complesso in più passaggi, elevata precisione Il più lento 5 $ di input / 25 $ di output Claude Sonnet 4. 5 Il miglior "strumento quotidiano" in assoluto per i team Equilibrato 3 $ di input / 15 $ di output Claude Haiku 4. 5 Attività veloci, voluminose e semplici Il più veloce 1 $ di input / 5 $ di output

Vediamo più da vicino cosa significa questo per te e il tuo team:

Claude Opus 4. 5: ideale per progetti complessi a cui tieni particolarmente

Pensa a Opus 4. 5 come allo specialista a cui ti rivolgi per i problemi più difficili. È il modello di punta, progettato per ragionamenti complessi e ad alto rischio che richiedono più passaggi per essere risolti. Eccelle nella comprensione di istruzioni sfumate ed è in grado di eseguire vari tipi di attività agentiche.

Questo modello dà il meglio di sé quando un'attività richiede "tempo di riflessione". La sua modalità di riflessione estesa gli consente di riflettere su un problema prima di dare una risposta. Il compromesso è che è più lento e richiede più risorse, rendendolo eccessivo per domande semplici.

tramite Anthropic

Claude Opus 4. 5 è ideale per:

Claude Sonnet 4. 5: il miglior "default" per il lavoro reale

Sonnet 4. 5 è il modello affidabile e versatile per il tuo team. Offre il miglior equilibrio tra intelligenza e velocità per la maggior parte del lavoro professionale quotidiano. È ottimo per la codifica, ha solide capacità di ragionamento e risponde molto più velocemente di Opus senza il prezzo elevato. Tutto ciò lo rende il modello su cui il tuo team può contare tutto il giorno.

Claude Sonnet 4. 5 è ideale per:

Scrittura, riscrittura e modifica (blog, email, documenti)

Supporto alla codifica (funzioni, revisioni, documentazione, debug)

Analisi e riassunto di documenti e note di riunioni

Lavoro quotidiano che richiede buon senso

Rispondere alle domande generali del team e gestire le comunicazioni aziendali

🧠 Curiosità: se utilizzi Claude Sonnet 4. 5 per creare un agente di supporto clienti, l'elaborazione di 10.000 ticket di supporto (in media ~3.700 token ciascuno) ti costerà ~22,20 $ in totale!

Claude Haiku 4. 5: il migliore in termini di velocità ed efficienza dei costi per attività ad alto volume

Haiku è il velocista del team. È il modello più veloce ed efficiente, progettato per attività semplici e ad alto volume. Fornisce risposte quasi istantanee, rendendolo perfetto quando si desiderano risposte immediatamente.

È anche particolarmente bravo a seguire le istruzioni. Sebbene sia meno adatto al ragionamento profondo, puoi utilizzare Haiku per la maggior parte delle domande di routine del tuo team e riservare i modelli più potenti per quando ne hai davvero bisogno. Questo è il modo più intelligente per ottimizzare l'utilizzo dell'IA da parte del tuo team senza sacrificare la qualità.

Claude Haiku 4. 5 è ideale per:

La scorciatoia che la maggior parte dei team trascura: organizzare il lavoro in base alla complessità

Il modo più semplice per ottenere risultati migliori e ridurre i costi è semplice:

Usa Haiku per le attività veloci

Usa Sonnet per la maggior parte del lavoro

Riserva Opus per i momenti in cui hai bisogno della massima precisione.

💡 Suggerimento professionale: il modo più veloce per sprecare un'ottima risposta dell'IA è lasciarla in una finestra di chat separata dove nessuno potrà più trovarla. La soluzione è semplice: porta il tuo livello di IA nel luogo in cui già si trovano le tue attività, i tuoi documenti, i tuoi commenti e i tuoi flussi di lavoro. Nell'area di lavoro AI convergente di ClickUp, i risultati dell'AI non sono solo semplici testi. Con ClickUp Brain, diventano un lavoro connesso: Trasforma le bozze in documenti ClickUp

Trasforma le decisioni in attività di ClickUp con titolari e date di scadenza

Gli utenti di ClickUp concordano:

Ciò che amo di più di ClickUp è il modo in cui centralizza l'intero flusso di lavoro, consentendomi di abbandonare la "fatica delle app" derivante dal dover passare da uno strumento all'altro per documenti, attività e chat. La "vista Tutto" è stata una vera rivoluzione per me, perché offre una panoramica completa di ogni progetto nel mio spazio di lavoro in un'unica interfaccia pulita. Trovo inoltre essenziale la profonda personalizzazione delle oltre 15 diverse visualizzazioni, come le bacheche Kanban e le mappe mentali, per adattare la piattaforma ai miei specifici processi creativi. L'IA nativa, ClickUp Brain, ha migliorato drasticamente la mia produttività riassumendo istantaneamente lunghe discussioni e automatizzando quelle attività amministrative ripetitive che prima mi rubavano tutta la mattinata.

Vuoi creare il tuo assistente IA senza scrivere codice? Guarda questa guida rapida!

Qual è il modello Claude più adatto per ogni attività di lavoro?

Se non sei ancora sicuro di quale modello Claude scegliere per un'attività specifica, semplifichiamo le cose abbinando ciascun modello alle categorie di lavoro più comuni.

Programmazione e sviluppo software

La programmazione è uno dei principali punti di forza di tutti i modelli Claude, ma è necessario abbinare il modello alla complessità dell'attività:

Opus 4. 5: utilizzalo per attività di ampio respiro come la progettazione dell'architettura software, il refactoring del codice su più file o il debug di un sistema davvero complesso. È ottimo anche per la codifica agentica, in cui l'IA affronta un problema passaggio dopo passaggio.

Sonnet 4. 5: è la soluzione ideale per la programmazione quotidiana. È in grado di scrivere funzioni, aiutare nella revisione del codice, generare documentazione e gestire attività di debug standard.

Haiku 4. 5: perfetto per lavori rapidi come controllare la sintassi, generare semplici frammenti di codice o creare modelli boilerplate.

Scrittura e creazione di contenuti

Claude è ottimo nella scrittura, soprattutto perché è in grado di adattarsi al tuo tono specifico e alle tue linee guida stilistiche. Tuttavia, potresti voler utilizzare modelli diversi per diversi tipi di contenuti:

Opus 4. 5: ideale per sviluppare una strategia di contenuti di lunga durata, scrivere documenti tecnici complessi o garantire una voce coerente del marchio su un sito web di grandi dimensioni.

Sonnet 4. 5: la scelta ideale per la maggior parte dei flussi di lavoro di creazione di contenuti , tra cui la scrittura di post per blog, testi di marketing e bozze di email, nonché la modifica e la revisione di contenuti esistenti.

Haiku 4. 5: utilizzalo per redigere brevi testi per i post sui social media, oggetti delle email o per generare molte varianti di un singolo testo pubblicitario.

Ricerca e analisi

Se stai cercando di prendere decisioni qualitative basate sui dati, l'ampia finestra contestuale di Claude rappresenta un enorme vantaggio. Può aiutarti a sintetizzare le informazioni contenute in documenti molto lunghi in un lasso di tempo molto breve.

Opus 4. 5: perfetto per sintetizzare ricerche provenienti da più fonti, condurre analisi competitive approfondite o fornire raccomandazioni strategiche basate su dati complessi.

Sonnet 4. 5: utilizzalo per riepilogare singoli documenti, analizzare appunti di riunioni per estrapolare elementi da intraprendere o redigere relazioni da una serie di dati.

Haiku 4. 5: ideale per estrarre rapidamente informazioni da un documento, rispondere a domande semplici su un testo o ottenere un rapido riassunto di un articolo.

Domande quotidiane del team

La maggior parte delle domande sul lavoro sono semplici, come "Qual è lo stato di questo progetto?" o "Riassumi questa discussione".

Haiku 4. 5 : ottimo per risposte rapide e leggere

Sonnet 4. 5 : la soluzione ideale quando hai bisogno di un riepilogo/riassunto chiaro e affidabile o dei passaggi successivi da compiere.

Opus 4. 5: ideale quando la domanda riguarda contesti complessi, priorità contrastanti o decisioni ad alto rischio.

👀 Lo sapevi? Secondo Anthropic, è possibile ottenere un risparmio sui costi fino al 90% con il prompt caching e del 50% con l'elaborazione in batch utilizzando i modelli Claude Haiku e Sonnet.

Ora, indipendentemente dal modello che utilizzi, dovrai fornirgli tutto il contesto del tuo lavoro per ottenere una risposta utilizzabile. Questo non ti farà risparmiare tempo.

Ecco perché hai bisogno di un'IA integrata direttamente nella tua area di lavoro. Un'IA come ClickUp Brain. Poiché è integrata direttamente nella tua area di lavoro, può generare risposte proprio dove si svolge il lavoro, ovvero in Attività, Documenti e Commenti, senza continue comunicazioni avanti e indietro.

Inoltre, il tuo compagno di lavoro IA desktop, ClickUp Brain MAX, ti aiuta a recuperare il contesto anche dalle tue app collegate (come Google Drive, Figma, Slack e altre), così puoi riunire tutto in un unico posto.

🎥 Guarda questo video per ottenere ulteriori informazioni su Brain MAX:

Claude vs ChatGPT vs Gemini per il lavoro

Se stai confrontando Claude, ChatGPT e Gemini, ti stai ponendo la domanda giusta. Ma è facile rimanere bloccati nella modalità "quale è il migliore?". La verità è che tutti e tre sono validi. La domanda migliore è quale si adatta meglio al lavoro che svolgi più spesso e come il tuo team utilizza effettivamente l'IA giorno dopo giorno.

Ecco una panoramica pratica:

Punto di forza principale Ragionamento, codifica, lavoro in contesti lunghi Conoscenza approfondita, ecosistema di plugin Integrazione con Google Workspace, multimodale Stile di scrittura Ricco di sfumature, segue bene le guide di stile Versatile, conversazionale Efficiente, concreto Ideale per i teams che utilizzano Accesso API autonomo, flussi di lavoro di codifica Esigenze diverse in termini di plugin Documenti Google, Fogli Google, Gmail

Claude: ideale per documenti lunghi, lavori strutturati e scrittura accurata

Claude tende a dare il meglio di sé quando il lavoro diventa complesso, ad esempio con PDF lunghi, specifiche dettagliate, documenti normativi o ragionamenti in più passaggi in cui è necessario che il modello mantenga la coerenza.

Scegli Claude se il tuo team svolge spesso le seguenti attività:

Lettura di contesti lunghi + riepilogo/riassunto

Scrittura tecnica e output strutturati

Pianificazione in più passaggi, codifica e lavoro di "monitoraggio dei dettagli"

Lavora dove il tono e la chiarezza sono importanti (documenti, email, comunicazioni con i clienti)

Quando potrebbe non essere l'ideale: se il tuo lavoro dipende fortemente da molti plugin di terze parti o se desideri un unico ecosistema "tutto in uno".

ChatGPT: il miglior assistente a tutto tondo + ampio ecosistema

ChatGPT è spesso lo strumento di IA per impostazione predefinita più facile da usare perché è versatile e ampiamente adottato. Funziona bene nella scrittura, nel brainstorming, nell'analisi e nella codifica. Ed è particolarmente efficace quando si desidera un assistente IA in grado di passare da attività completamente diverse in una sola sessione.

Scegli ChatGPT se desideri:

Un modello generico "che fa un po' di tutto"

Ideazione efficace, riscrittura e iterazione dei contenuti

Un ampio ecosistema di strumenti e integrazioni (a seconda del piano)

Qualcosa che la maggior parte del tuo team sa già come usare

Aspetti meno ideali: i flussi di lavoro lunghi e articolati in più passaggi possono diventare complessi senza una struttura chiara e la qualità può variare a seconda della precisione dei prompt forniti.

Gemini: ideale se utilizzi Google Workspace

Gemini è una scelta eccellente per i team già profondamente integrati nell'ecosistema Google. È particolarmente utile quando il tuo lavoro si svolge su Docs, Gmail, Slides o Sheets e desideri avere il supporto dell'IA proprio lì.

Scegli Gemini se il tuo team trascorre la maggior parte della giornata in:

Flussi di lavoro Gmail + Documenti Google

Reportistica e piano con un uso intensivo di fogli di calcolo

Collaborazione nativa di Google e organizzazione dei file

Attività di produttività veloci e "nel flusso"

Quando potrebbe non essere l'ideale: se la maggior parte del contesto e dei flussi di lavoro della tua azienda si trova al di fuori di Google Workspace.

Molti team non finiscono per sceglierne solo uno. Utilizzano più modelli, a seconda del lavoro, ad esempio uno per la scrittura + documenti e un altro per la ricerca o le automazioni.

Il vero vantaggio è assicurarsi che qualsiasi modello utilizzi sia facilmente accessibile al tuo team. Anche la qualità dei risultati deve essere costante. E la maggior parte del tempo risparmiato deriverà dal fatto di avere la tua IA collegata al lavoro che dovrebbe supportare.

D'altro canto, quando il tuo team finisce per utilizzare un mix di tutto, può creare un enorme sprawl dell'IA, ovvero la proliferazione non pianificata di strumenti e piattaforme di IA senza supervisione o strategia. Con il 78% dei dipendenti che porta i propri strumenti di IA al lavoro, rischi violazioni della sicurezza e la dispersione delle conoscenze dell'organizzazione su piattaforme diverse.

📮ClickUp Insight: il 22% dei nostri intervistati è ancora diffidente nei confronti dell'uso dell'IA sul lavoro. Di questo 22%, la metà è preoccupata per la privacy dei propri dati, mentre l'altra metà semplicemente non è sicura di potersi fidare di ciò che l'IA dice loro. ClickUp affronta entrambe le preoccupazioni in modo diretto con solide misure di sicurezza e generando link dettagliati alle attività e alle fonti con ogni risposta. Ciò significa che anche i team più cauti possono iniziare a godere dell'aumento di produttività senza perdere il sonno preoccupandosi della protezione delle loro informazioni o dell'affidabilità dei risultati ottenuti.

Come ClickUp Brain crea la connessione tra i modelli di IA e il tuo flusso di lavoro

La maggior parte degli strumenti di IA è ottima per rispondere alle domande, ma rimane comunque esterna al tuo lavoro. Quindi ottieni una risposta utile... e poi torni a copiarla e incollarla nelle attività, a riscriverla in un documento e a cercare il contesto tra le varie schede.

ClickUp Brain ribalta questa situazione. Porta l'IA direttamente nell'area di lavoro di ClickUp, in modo che possa utilizzare il contesto già presente nelle tue attività, nei tuoi documenti e nelle tue conversazioni, e trasformare le risposte in azioni senza complicati passaggi di consegne.

Ecco come trasforma il tuo flusso di lavoro:

IA connessa: puoi porre domande sui tuoi progetti e ottenere risposte basate sui tuoi dati effettivi. Ad esempio, puoi digitare @brain in un commento relativo a un'attività e chiedergli di riepilogare il thread o suggerire i passaggi successivi.

@menzione di Brain in un canale di chat ClickUp, un commento o un messaggio diretto per ottenere assistenza IA contestualizzata nel tuo lavoro.

Accesso multimodello: smetti di preoccuparti di quale strumento di IA utilizzare. ClickUp Brain ti consente di accedere a Claude, ChatGPT e altri modelli da un'unica interfaccia, così potrai sempre scegliere quello più adatto all'attività da svolgere.

L'IA nel contesto: genera contenuti, riepiloghi/riassunti e elementi da intraprendere direttamente all'interno di un genera contenuti, riepiloghi/riassunti e elementi da intraprendere direttamente all'interno di un documento o di un'attività di ClickUp . Il risultato è già dove deve essere: niente più copia-incolla e cambi di contesto

Ideate, scrivete e perfezionate i risultati con ClickUp Brain all'interno di ClickUp Documenti.

Automazione consapevole del lavoro: collega le informazioni fornite dall'IA ai tuoi flussi di lavoro. Ad esempio, puoi impostare un'automazione intelligente affinché l'IA analizzi le richieste in arrivo e le assegni automaticamente al membro del team giusto.

Automazione consapevole del lavoro: collega le informazioni fornite dall'IA ai tuoi flussi di lavoro. Ad esempio, puoi impostare un'automazione intelligente affinché l'IA analizzi le richieste in arrivo e le assegni automaticamente al membro del team giusto.

💡 Suggerimento professionale: se desideri un'IA che non si limiti a rispondere alle domande, ClickUp Super Agents è progettato per funzionare come un team di colleghi IA simili a esseri umani che vivono all'interno dei tuoi flussi di lavoro. Sono in grado di vedere e comprendere come il lavoro si collega tra attività, documenti, chat, riunioni, programmi e strumenti collegati, quindi sono in grado di eseguire flussi di lavoro 24 ore su 24 con un contesto completo. A differenza degli strumenti di chat autonomi, i Super Agent sono progettati per operare nell'ambito delle conoscenze, delle autorizzazioni e delle linee guida della tua azienda, il che li rende molto più pratici per l'esecuzione reale da parte del team.

Con un'IA veramente integrata, elimini le perdite di produttività dovute al Work Sprawl (ovvero la frammentazione del lavoro su più app). I tuoi contenuti generati dall'IA sono immediatamente utilizzabili. Il tuo assistente IA diventa un vero membro del team che capisce su cosa sta lavorando il tuo team.

Dalla scelta del modello al momento giusto

Scegliere il modello Claude giusto è un primo passaggio intelligente. Usa Haiku per attività rapide, Sonnet per la maggior parte del tuo lavoro quotidiano e Opus per quando hai bisogno di ragionamenti profondi e complessi. Il modello "migliore" dipende tanto dalle tue esigenze specifiche quanto dai benchmark del settore.

Ma il vantaggio maggiore deriva dalla connessione dell'IA al tuo flusso di lavoro effettivo. Quando il tuo assistente IA ha il contesto completo dei tuoi progetti, documenti e conversazioni, passa dall'essere un semplice strumento a un potente partner. I team che integrano l'IA direttamente nei loro sistemi di lavoro vedranno aumenti di produttività molto maggiori rispetto a quelli che utilizzano strumenti di chat autonomi.

Sei pronto a provare un'IA che conosce davvero il tuo lavoro? Inizia gratis con ClickUp e scopri la differenza.

Domande frequenti (FAQ)

Sì, e questo è l'approccio consigliato. Indirizza le query semplici a Haiku, il lavoro standard a Sonnet e il ragionamento complesso a Opus per ottimizzare sia le prestazioni che i costi.

Haiku è più veloce ed efficiente per query rapide e semplici, mentre Sonnet offre un ragionamento più solido e sfumature per attività che richiedono maggiore profondità. La maggior parte dei team utilizza entrambi a seconda dell'attività.

Opus 4. 5 è ideale per attività complesse e ad alto rischio come l'analisi strategica o la codifica in più passaggi. Per query semplici, Sonnet o Haiku funzioneranno altrettanto bene.