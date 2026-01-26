Cartesia vs. Elevenlabs: confronto [anno]

La maggior parte dei team sceglie una piattaforma di sintesi vocale in base a un elenco di funzionalità, per poi rendersi conto troppo tardi di aver ottimizzato l'aspetto sbagliato. Tempi di risposta rapidissimi non contano se il tuo podcast suona robotico, e voci di qualità professionale sono inutili se il tuo chatbot ha un ritardo di mezzo secondo!

Questa guida analizza Cartesia IA ed ElevenLabs in base alle metriche che determinano effettivamente il successo o il fallimento del tuo progetto vocale, così potrai smettere di ripensarci e iniziare a distribuire audio che funziona.

Cartesia IA vs. ElevenLabs in sintesi

Hai bisogno di uno strumento di sintesi vocale (TTS) per generare audio con voce IA, ma capire quale sia quello giusto per te può essere complicato. Il mercato è diviso tra strumenti creati per la velocità e strumenti creati per la qualità, e scegliere quello sbagliato può compromettere il tuo progetto. Questo è il fulcro del dibattito Cartesia IA vs. ElevenLabs.

Per semplificare, ecco una breve panoramica.

Funzionalità/Categoria Cartesia IA ElevenLabs Punto di forza principale Interazioni vocali in tempo reale e a bassa latenza Audio ultra realistico ed emotivamente espressivo Ideale per Agenti vocali, supporto clienti, telefonia Audiolibri, podcast, doppiaggi professionali Latenza ~40 ms (Sonic 3) Superiore (ottimizzata per la qualità) Libreria vocale Voci pulite a 8 kHz incentrate sulla telefonia Vasta libreria con profondità emotiva Clonazione vocale Strumenti di progettazione vocale Clonazione vocale professionale Personalizzazione Controllo della velocità/volume Temperatura, controllo emotivo Prezzi* I piani a pagamento partono da 5 $ al mese, con fatturazione mensile I piani a pagamento partono da 5 $ al mese, con fatturazione mensile

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

La scelta giusta dipende interamente dalla tua esigenza di velocità per interazioni in tempo reale o espressività emotiva per creare contenuti coinvolgenti.

Prima di addentrarsi nei dettagli tecnici, è utile capire come queste piattaforme di sintesi vocale si inseriscono nel panorama più ampio delle applicazioni di IA. Guarda questo video per esplorare vari casi d'uso dell'IA e scoprire come la tecnologia vocale sta trasformando i settori industriali:

Panoramica su Cartesia IA

Cartesia IA è una piattaforma di sintesi vocale progettata specificamente per applicazioni vocali in tempo reale in cui è fondamentale una latenza minima. È la scelta ideale per l'intelligenza artificiale vocale interattiva, come i bot di supporto clienti, i programmi di pianificazione degli appuntamenti e gli assistenti telefonici che devono essere reattivi.

La posta in gioco è estremamente alta per il TTS perché gli esseri umani sono molto sensibili al linguaggio umano. Ogni millisecondo di ritardo rende una conversazione innaturale e goffa, il che può frustrare gli utenti e portare ad alti tassi di abbandono. Il tuo bot finisce per sembrare, beh, un bot. 🤖

Gli agenti vocali devono rispondere istantaneamente: l'85% dei responsabili del servizio clienti sta attualmente sperimentando l'IA conversazionale nel 2025.

Ecco perché hai bisogno di una piattaforma TTS progettata da zero per garantire la massima velocità.

Ecco cosa rende Catesia IA così veloce:

Modelli Sonic: i modelli vocali di Cartesia, inclusi Sonic 2 e Sonic 3, sono progettati per una sintesi rapida. Il modello Sonic 3 può raggiungere una latenza minima di 40 millisecondi, sufficientemente veloce per una conversazione naturale e fluida.

Ottimizzazione della telefonia: le sue voci sono ottimizzate per l'audio a 8 kHz, lo standard per le linee telefoniche. Ciò riduce il rumore di fondo e garantisce la chiarezza durante le chiamate, anche se ciò significa sacrificare parte della ricchezza che vorresti per un podcast.

Approccio API-first: la piattaforma è pensata per gli sviluppatori che hanno bisogno di la piattaforma è pensata per gli sviluppatori che hanno bisogno di integrare un'API vocale nelle loro applicazioni, non per gli autori di contenuti alla ricerca di una semplice interfaccia web

Cartesia sacrifica un po' di profondità emotiva a favore di questa incredibile velocità. Le voci sono pulite e professionali, ma potrebbero mancare delle sfumature espressive necessarie per la narrazione o per contenuti commerciali persuasivi.

Prezzi di Cartesia

La gestione dei costi per un contact center ad alto volume può essere un vero grattacapo, soprattutto con prezzi imprevedibili per carattere. Cartesia utilizza un modello di prezzo basato su crediti progettato per team con un utilizzo intensivo. La struttura dei prezzi include generalmente:

Livello gratis: un numero prestabilito di crediti per gli sviluppatori per testare l'API e creare prototipi

Piano Pro : 5 $ al mese

Startup : 49 $ al mese

Scala: 299 $ al mese

Azienda: piani tariffari personalizzati disponibili per implementazioni su larga scala, come i contact center che elaborano migliaia di chiamate al giorno

Questo modello è progettato per team con richieste API frequenti. Come sempre, è necessario verificare le tariffe esatte sul sito web di Cartesia.

Panoramica di ElevenLabs

ElevenLabs è una piattaforma di sintesi vocale famosa per la produzione di alcune delle voci IA più realistiche ed espressive dal punto di vista emotivo disponibili sul mercato. È diventata lo standard di settore per gli autori di contenuti, gli editori e i marketer che necessitano di audio di alta qualità in grado di coinvolgere gli ascoltatori.

Le voci fuori campo generate dall'IA con software di sintesi vocale, come quelle utilizzate in alcuni audiolibri e video, possono talvolta risultare piatte e robotiche. Questo ti distoglie completamente dall'esperienza. Quando i tuoi contenuti devono entrare in connessione con il pubblico a livello emotivo, una voce generica e priva di vita non è sufficiente.

Hai bisogno di una piattaforma TTS che dia la priorità al realismo e alla profondità emotiva sopra ogni altra cosa.

Ecco perché ElevenLabs è la scelta migliore per contenuti di qualità:

Libreria di voci espressive: la piattaforma offre una vasta collezione di voci predefinite con un'ampia varietà di toni, accenti e intervalli emotivi

Clonazione vocale professionale: puoi creare una replica digitale quasi perfetta di una voce specifica a partire da pochi minuti di audio. È l'ideale per mantenere la coerenza del marchio o per far narrare gli annunci aziendali dal CEO.

Controllo emotivo granulare: con parametri come il cursore "temperatura", puoi regolare con precisione il grado di espressività o moderazione della voce, ottenendo un controllo di livello professionale che può con parametri come il cursore "temperatura", puoi regolare con precisione il grado di espressività o moderazione della voce, ottenendo un controllo di livello professionale che può migliorare la naturalezza del 21% attraverso la regolazione della prosodia.

Generazione di contenuti di lunga durata: ElevenLabs è ottimizzato per testi più lunghi, mantenendo una prosodia naturale (il ElevenLabs è ottimizzato per testi più lunghi, mantenendo una prosodia naturale (il ritmo e l'intonazione del discorso ) in tutti i capitoli di un audiolibro.

Questa attenzione alla qualità comporta una maggiore latenza, rendendolo meno adatto agli agenti vocali in tempo reale. Tuttavia, per i contenuti preregistrati come podcast o voci fuori campo dei video, il realismo senza pari vale il tempo di elaborazione aggiuntivo.

📮ClickUp Insight: il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e effettuare il monitoraggio delle decisioni, le informazioni aziendali critiche vanno perse nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività da chat, commenti alle attività, documenti ed e-mail con un solo clic!

Prezzi di ElevenLabs

Investire in una qualità vocale premium può sembrare un impegno importante, soprattutto quando non si è sicuri di quanti caratteri si utilizzeranno ogni mese. ElevenLabs offre un modello di sottoscrizione a più livelli basato sui limiti di caratteri, in modo da poter scegliere un piano che soddisfi le proprie esigenze di produzione.

I livelli disponibili includono in genere:

Free

Starter: 5 $ al mese

Autore: 11 $ al mese

Pro: 99 $ al mese

Scala: 330 $ al mese

Aziendale: @1320/mese

Enterprise: piani personalizzati con assistenza dedicata per esigenze di livello aziendale

La potente funzionalità Professional Voice Cloning è solitamente riservata ai piani di livello superiore. La qualità superiore la rende ideale per qualsiasi progetto in cui la performance vocale è fondamentale.

Confronto tra le funzionalità/funzioni di Cartesia IA ed ElevenLabs

Ecco le funzionalità specifiche più importanti da considerare nella scelta tra queste due piattaforme. Ogni confronto tra le funzionalità/funzioni include un breve verdetto per aiutarti a prendere una decisione più rapida. 🛠️

Qualità e naturalezza della voce

Quando crei un contenuto audio, la voce è tutto. Una voce chiara e professionale può essere perfetta per un menu telefonico, ma suonerebbe strana nella narrazione di un thriller poliziesco!

Cartesia IA: produce voci pulite e professionali. Sono ottimizzate per garantire chiarezza negli ambienti telefonici, il che significa che riescono a sovrastare il rumore di fondo durante una telefonata. La qualità del suono è affidabile ma può sembrare leggermente meccanica, rendendola ideale per conversazioni di transazione in cui l'obiettivo principale è trasmettere le informazioni.

ElevenLabs: noto per la produzione di alcune delle noto per la produzione di alcune delle voci IA più simili a quelle umane presenti sul mercato. L'audio include modelli di respirazione naturali, sottili inflessioni e sfumature emotive autentiche. Eccelle nel trasmettere un tono specifico, che si tratti di una voce calda e amichevole per una chiamata commerciale o di una voce autorevole per un modulo di formazione.

🏆 Il verdetto: ElevenLabs vince in termini di qualità vocale pura e naturalezza. Scegli Cartesia solo quando la chiarezza in un ambiente telefonico rumoroso è più importante della profondità emotiva.

Latenza e prestazioni in termini di velocità

In una conversazione in tempo reale, una latenza di 500 ms aumenta la sovrapposizione delle voci e i silenzi, rendendo le conversazioni innaturali. Se il tuo agente vocale IA non riesce a stare al passo, gli utenti si sentiranno frustrati e riattaccheranno.

Cartesia IA: progettato per applicazioni in tempo reale in cui la bassa latenza è imprescindibile. Il suo modello Sonic 3 è in grado di generare audio in soli 40 millisecondi, consentendo un flusso naturale e di conversazione. Utilizza lo streaming audio, quindi gli utenti ascoltano la risposta quasi istantaneamente.

ElevenLabs: privilegia la qualità audio rispetto alla velocità, il che ha come risultato una latenza più elevata. Sebbene il suo modello Flash v2. 5 sia più veloce, non è ancora abbastanza rapido per la maggior parte degli agenti vocali in tempo reale che richiedono tempi di risposta inferiori a 100 ms. È più adatto all'elaborazione in batch, in cui si genera un intero file audio in una sola volta.

🏆 Il verdetto: Cartesia vince senza dubbio in termini di velocità. Se stai sviluppando un agente vocale in tempo reale o un sistema telefonico interattivo, la sua bassa latenza è essenziale.

Funzionalità di clonazione vocale

A volte, una voce predefinita non è sufficiente. Potresti aver bisogno di replicare la voce di una persona specifica per garantire la coerenza del marchio o creare una voce unica per un carattere.

Cartesia IA: offre strumenti di "progettazione vocale" che consentono di personalizzare le voci esistenti regolando parametri quali velocità e volume. Tuttavia, non offre una vera e propria clonazione vocale personalizzata da un campione audio.

ElevenLabs: la sua funzionalità Professional Voice Cloning è in grado di creare una replica digitale quasi perfetta di una voce a partire da pochi minuti di audio di alta qualità. Ciò è incredibilmente utile per creare una voce coerente per il tuo marchio in tutti i tuoi contenuti audio. Le voci clonate mantengono persino il loro intervallo emotivo.

🏆 Il verdetto: ElevenLabs è il chiaro vincitore per la clonazione vocale. Se hai bisogno di creare una voce personalizzata per il tuo marchio o di replicare il modo di parlare di una persona specifica, la sua tecnologia è di gran lunga più efficace.

Personalizzazione e controllabilità della voce

Quanto controllo ti serve sul risultato finale? Alcuni team vogliono un output semplice e affidabile, mentre altri hanno bisogno di dirigere la voce IA come un attore.

Cartesia IA: mantiene le cose semplici con controlli di velocità e volume intuitivi. Con un numero inferiore di modelli vocali tra cui scegliere, la fatica decisionale è minore e i controlli sono facili da usare per gli sviluppatori.

ElevenLabs: offre un controllo granulare con parametri per la "temperatura" (quanto è espressiva una voce) e la "stabilità" (quanto è coerente). Ciò consente di indirizzare la voce in modo che suoni felice, triste o urgente, ma comporta anche una curva di apprendimento più ripida.

🏆 Il verdetto: ElevenLabs offre un controllo più granulare. Cartesia è la scelta migliore per i team che desiderano risultati affidabili e coerenti senza dover modificare una dozzina di impostazioni.

Supporto linguistico e libreria vocale

Il tuo progetto richiede più lingue o accenti regionali specifici? Le dimensioni e la diversità della libreria vocale possono essere un fattore decisivo.

Cartesia IA: offre supporto per più lingue con voci ottimizzate specificamente per la telefonia. La libreria è più mirata e privilegia la chiarezza delle chiamate telefoniche rispetto a una vasta selezione di accenti.

ElevenLabs: vanta un'enorme libreria vocale che copre numerose lingue, accenti e stili di conversazione. Aggiunge regolarmente nuove voci e offre anche il supporto per la clonazione vocale multilingue, consentendo a una voce clonata di parlare fluentemente diverse lingue.

🏆 Il verdetto: ElevenLabs dispone di una libreria vocale più ampia e diversificata. Sebbene la selezione di Cartesia sia sufficiente per molte applicazioni aziendali, i team che necessitano di accenti specifici o di un'ampia copertura linguistica troveranno più opzioni con ElevenLabs.

Cartesia IA vs. ElevenLabs su Reddit

Gli utenti reali offrono una prospettiva preziosa che va oltre l'elenco delle funzionalità/funzioni.

Un utente su r/TextToSpeech, discutendo dell'uso di Cartesia per i videogiochi, ha affermato:

Stiamo sviluppando videogiochi voice-to-voice, quindi la latenza e il costo sono fondamentali per noi, ma c'è un limite minimo di qualità che siamo disposti ad accettare. Utilizziamo Cartesia Sonic. Latenza inferiore a 200 ms, circa 2 $/ora (molto più economico rispetto a molte alternative commerciali). Basato sulla clonazione vocale. Controlli di riproduzione. È il migliore che abbiamo trovato per le nostre esigenze molto specifiche.

Stiamo sviluppando videogiochi voice-to-voice, quindi la latenza e il costo sono fondamentali per noi, ma c'è un limite minimo di qualità che siamo disposti ad accettare. Utilizziamo Cartesia Sonic. Latenza inferiore a 200 ms, circa 2 $/ora (molto più economico rispetto a molte alternative commerciali). Basato sulla clonazione vocale. Controlli di riproduzione. È il migliore che abbiamo trovato per le nostre esigenze molto specifiche.

Al contrario, un utente su r/selfpublish ha condiviso la propria esperienza con un progetto di narrazione:

Ho dovuto usare ElevenLabs per un po' di tempo al lavoro e ho colto l'occasione per testare lo strumento con alcuni miei scritti. Il miglior complimento che posso fargli è che è uno strumento spettacolare per la revisione. Uso spesso le funzionalità di sintesi vocale di Microsoft Word per rileggere i miei capitoli, e questo mi aiuta a identificare errori di battitura e frasi strane che altrimenti non avrei notato. ElevenLabs è molto, molto meglio di Word sotto questo aspetto.

Ho dovuto usare ElevenLabs per un po' di tempo al lavoro e ho colto l'occasione per testare lo strumento con alcuni miei scritti. Il miglior complimento che posso fargli è che è uno strumento spettacolare per la revisione. Uso spesso le funzionalità di sintesi vocale di Microsoft Word per rileggere i miei capitoli, e questo mi aiuta a identificare errori di battitura e frasi strane che altrimenti non avrei notato. ElevenLabs è molto, molto meglio di Word sotto questo aspetto.

Ho dovuto usare ElevenLabs per un po' di tempo al lavoro e ho colto l'occasione per testare lo strumento con alcuni miei scritti. Il miglior complimento che posso fargli è che è uno strumento spettacolare per la revisione. Uso spesso le funzionalità di sintesi vocale di Microsoft Word per rileggere i miei capitoli, e questo mi aiuta a identificare errori di battitura e frasi strane che altrimenti non avrei notato. ElevenLabs è molto, molto meglio di Word sotto questo aspetto.

Internet ha raggiunto un consenso. Gli sviluppatori che realizzano sistemi interattivi lodano la velocità di Cartesia, mentre gli autori di contenuti che necessitano di audio espressivo e di alta qualità preferiscono quasi sempre ElevenLabs.

Scopri ClickUp: il modo migliore per sfruttare Cartesia IA vs. ElevenLabs

La scelta di uno strumento TTS è solo uno dei tasselli del puzzle. Il tuo team è ancora bloccato a destreggiarsi tra script in un'app, feedback in un'altra e piani di progetto in un foglio di calcolo. Questo Work Sprawl, ovvero la frammentazione delle attività lavorative su più strumenti scollegati tra loro che non comunicano tra loro, crea un flusso di lavoro disordinato e disorganizzato in cui si perde il contesto, si mancano le scadenze e cresce la frustrazione.

Elimina la dispersione del lavoro trasferendo l'intero processo di produzione dei contenuti su ClickUp, lo spazio di lavoro AI convergente: un'unica piattaforma in cui progetti, documenti e conversazioni convivono, alimentata da un'intelligenza artificiale contestuale che comprende il tuo lavoro.

Invece di limitarti a generare audio, puoi gestire l'intero ciclo di vita dei tuoi contenuti, dall'idea alla pubblicazione, in un unico posto.

Elimina i documenti sparsi e collabora in tempo reale con ClickUp Docs. Scrivi, modifica e collabora su script e note dello show nello stesso posto in cui gestisci le tue attività. Grazie alla collaborazione in tempo reale, i tuoi scrittori, editori e doppiatori possono lavorare insieme contemporaneamente e qualsiasi commento può essere trasformato in un'attività concreta, in modo che il feedback non vada mai perso.

Elimina i passaggi manuali e i continui controlli di stato con ClickUp Automations. Puoi impostare semplici regole per automatizzare il tuo flusso di lavoro. Ad esempio, quando lo stato di uno script viene modificato in "Approvato", puoi creare automaticamente una nuova attività per il doppiatore e avvisare il project manager.

Trasforma gli appunti sparsi delle riunioni in azioni strutturate con ClickUp AI Notetaker. Può partecipare alle tue riunioni, fornire una trascrizione completa e una registrazione video e generare un riepilogo/riassunto con le decisioni chiave e le azioni da intraprendere. Ora, le sessioni di brainstorming e le revisioni dei copioni vengono immediatamente acquisite e convertite in attività.

Ottieni risposte immediate e redigi contenuti più rapidamente chiedendo a ClickUp Brain. Poiché dispone del contesto completo delle tue attività, dei tuoi documenti e delle tue conversazioni, può aiutarti a redigere script, riepilogare lunghi thread di feedback o rispondere a domande sullo stato di un progetto. Puoi anche @menzionare Brain in un commento di attività, proprio come un compagno di squadra.

Utilizza più LLM da un'unica interfaccia!

E ciliegina sulla torta: ClickUp Super Agents.

Crea un Super Agente con un contesto di lavoro al 100% per creare una prima bozza del tuo script audio e assegnarla al tuo esperto di script. Genera la tua voce fuori campo IA e poi imposta il tuo agente per portare avanti l’attività fino alla produzione. Quando lo stato cambia in "Voce fuori campo pronta"

ClickUp non sostituisce il tuo strumento TTS, ma offre una soluzione completa per l'intero flusso di lavoro di produzione audio.

📮ClickUp Insight: il 37% dei nostri intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuti, inclusi scrittura, modifica ed email. Tuttavia, questo processo richiede solitamente il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento di generazione di contenuti e la tua area di lavoro di ClickUp. Con ClickUp, ottieni un'assistenza alla scrittura basata sull'intelligenza artificiale in tutta l'area di lavoro, inclusi email, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intera area di lavoro.

Dovresti scegliere Cartesia IA o ElevenLabs per il tuo team?

Ecco come scegliere tra le due piattaforme.

Scegli Cartesia IA se: stai creando agenti vocali in tempo reale, stai creando agenti vocali in tempo reale, bot di supporto clienti o sistemi telefonici interattivi in cui la velocità è il fattore più importante. La sua bassa latenza è impareggiabile.

Scegli ElevenLabs se: stai creando audiolibri, podcast o voci fuori campo per video in cui l'espressività emotiva e la qualità della voce sono fondamentali per coinvolgere il tuo pubblico. Anche la sua clonazione vocale è di gran lunga superiore.

In molti casi, un'azienda potrebbe anche utilizzare entrambi: Cartesia per la sua infrastruttura di assistenza clienti ed ElevenLabs per i suoi contenuti di marketing.

Indipendentemente dalla piattaforma TTS scelta, il flusso di lavoro circostante relativo alla creazione di script, ai feedback loop e al monitoraggio dei progetti necessita di un hub centrale per mantenere tutto organizzato. Una voce potente è efficace solo se il processo che la sostiene è fluido.

Riunisci tutto il lavoro relativo ai tuoi contenuti vocali in un unico posto. Inizia oggi stesso a utilizzare ClickUp gratis.