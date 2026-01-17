Le 12 migliori alternative a Method CRM per il 2026

Method CRM funziona bene se la tua azienda utilizza QuickBooks o Xero, ma la sua attenzione esclusiva alla contabilità può risultare limitante.

Potresti notare che il tuo team ha difficoltà quando un processo non si adatta perfettamente a quel mondo incentrato sulla contabilità. Ciò è particolarmente vero quando un accordo viene chiuso e inizia il lavoro vero e proprio, costringendoti a passare a un altro strumento e a ripetere gli stessi aggiornamenti su più piattaforme.

Questa guida analizza 12 alternative a Method CRM che risolvono questo problema di trasferimento, confrontando le loro funzionalità CRM, la potenza delle automazioni, le funzioni di project management e la capacità di mantenere intatto il contesto del cliente dal primo contatto fino alla consegna finale.

Perché scegliere le alternative a Method CRM?

Quando i dati di vendita sono in un posto e l'esecuzione dei progetti è in un altro, si perde slancio. Il tuo team spreca tempo a trasferire manualmente le informazioni e la storia completa del cliente va persa nel trambusto. Se ti senti limitato da opzioni di personalizzazione limitate o dalla mancanza di solide funzionalità di project management, è il momento di prendere in considerazione un'alternativa.

Ecco i motivi chiave per cui potresti cercare un cambiamento:

Ecosistema di integrazione limitato: al di là delle integrazioni contabili di base, le opzioni disponibili sono scarse, rendendo difficile effettuare connessioni con altri strumenti essenziali.

Nessuna gestione dei progetti integrata: è possibile effettuare il monitoraggio dei lead, ma una volta conclusa la trattativa, è necessario passare a un sistema separato per gestire il lavoro effettivo, creando una discontinuità.

Funzionalità di automazione di base: l'automazione del flusso di lavoro non ha la potenza e la flessibilità necessarie per gestire processi complessi e con molti passaggi man mano che il tuo team cresce.

Problemi di scalabilità: molti team in crescita si rendono conto di aver rapidamente raggiunto il limite massimo delle funzionalità di Method CRM, costringendoli in seguito a una migrazione difficile.

Dati dei clienti isolati: le informazioni sui tuoi clienti rimangono intrappolate nella fase commerciale e non hanno un flusso naturale verso i team responsabili della consegna e dell'assistenza.

Le alternative moderne risolvono questi problemi fornendo aree di lavoro convergenti. Riuniscono CRM, progetti, documenti e comunicazioni del team in un unico posto, eliminando la proliferazione di strumenti che rallenta il lavoro.

Panoramica delle alternative a Method CRM

Ecco un breve riassunto:

ClickUp Super agenti IA; CRM e progetti unificati; conversione automatizzata da accordo a progetto Tutte le dimensioni (Teams che colmano il divario tra commerciale e consegna) Free Forever; piani personalizzati disponibili Salesforce Sales Cloud Einstein IA; Massive AppExchange; Personalizzazione illimitata Azienda (grandi organizzazioni con cicli di vendita complessi e globali) Piani a pagamento a partire da 25 $/utente/mese HubSpot CRM Strumenti di inbound marketing; CRM di base gratis; sequenze di email Dalle PMI al mercato medio (teams incentrati sul marketing che ampliano la generazione di lead) Gratis; piani a pagamento a partire da 15 $/postazione/mese Zoho CRM Zia IA; Canvas UI Studio; Parte della suite Zoho One con oltre 50 app Piccole imprese (teams che cercano funzionalità avanzate con un budget limitato) Piani a pagamento a partire da 14 $/utente/mese Pipedrive Pipeline Kanban visiva; Prompt basati sulle attività; Smart Documenti Piccole e medie imprese (teams commerciali focalizzati sullo slancio) Piani a pagamento a partire da 19 $/utente/mese monday CRM Bacheche visive senza codice; Dashboard incrociate; Elevata flessibilità Tutte le dimensioni (Teams che desiderano flussi di lavoro altamente visivi e personalizzati) Piani a pagamento a partire da 12 $/postazione/mese Dynamics 365 Nativo di Microsoft 365; analisi Power BI; sincronizzazione LinkedIn Enterprise (aziende che utilizzano già ampiamente la suite Microsoft) Piani a pagamento a partire da 65 $/utente/mese Nutshell Email marketing integrato; Pipeline semplici; Automazioni delle pipeline Piccoli team (team commerciale che gestisce autonomamente le proprie attività di marketing) Piani a pagamento a partire da 19 $/utente/mese Bigin by Zoho Pipeline-centrico; Telefonia integrata; Moduli web Micro-teams/Solo (Nuovi utenti che trovano i CRM standard troppo complessi) Gratis; piani a pagamento a partire da 9 $ al mese ActiveCampaign Generatore di automazioni avanzato; Monitoraggio del sito; Lead scoring Marketing-Heavy (teams specializzati nella gestione sofisticata delle email) Piani a pagamento a partire da 15 $ al mese Insightly Collegamento delle relazioni; Passaggio integrato dei progetti; Oggetti personalizzati Fornitori di servizi per PMI (teams che gestiscono la consegna dei progetti post-vendita) Piani a pagamento a partire da 29 $/utente/mese Freshsales Freddy IA; Telefono/email integrati; Sequenze commerciali Mercato medio (teams in rapida crescita che utilizzano l'IA per valutare i lead) Gratis; piani a pagamento a partire da 11 $/utente/mese

Le migliori alternative a Method CRM da utilizzare

Abbiamo esaminato ogni strumento dal punto di vista delle principali sfide degli utenti di Method CRM. La nostra valutazione si è concentrata sulle funzionalità CRM, sulla facilità di integrazione con altri strumenti, sulle funzioni di project management e sulla capacità di effettuare l'automazione dei flussi di lavoro. Elimina la proliferazione di strumenti utilizzando l'unico vero spazio di lavoro convergente, ClickUp, mentre altri strumenti eccellono in aree specifiche. ✨

1. ClickUp (ideale per la gestione del lavoro basata sull'IA con funzionalità CRM integrate)

Gestisci tutti i tuoi documenti, progetti, conversazioni e altro ancora su un'unica piattaforma completa con ClickUp.

Method CRM funziona bene quando l'attenzione è rivolta al monitoraggio delle trattative all'interno di un sistema basato sulla contabilità. L'attrito inizia nel momento in cui una trattativa viene conclusa. I dettagli dei clienti risiedono nel CRM, mentre il lavoro effettivo si svolge altrove. I progetti iniziano senza contesto, i team di consegna devono ricostruire le aspettative e le promesse commerciali vivono nelle email invece che nel sistema di registrazione.

ClickUp è pensato per i team che desiderano gestire l'intero ciclo di vita dei clienti in un unico posto. Anziché trattare il CRM e l'esecuzione dei progetti come fasi separate, ClickUp li collega all'interno di un unico flusso di lavoro. Lead, trattative, consegne, documentazione e comunicazioni convivono nello stesso spazio di lavoro, in modo che il contesto non vada perso quando cambia la titolarità.

Durante la fase di vendita, i team utilizzano la struttura CRM di ClickUp per monitorare lead, account e opportunità in pipeline che riflettono il modo in cui vendono effettivamente. I dettagli dei clienti, il valore delle transazioni, le tempistiche e le note rimangono allegati a ciascun record tramite campi personalizzati, offrendo ai team di vendita e consegna una visione condivisa dell'evoluzione della relazione. Ciò elimina la necessità di ricreare o reinterpretare le informazioni in un secondo momento.

Quando un affare viene contrassegnato come concluso, subentra l'automazione. ClickUp Automations può convertire istantaneamente l'affare in un progetto di consegna, assegnare i titolari, impostare le tempistiche e informare i team competenti senza bisogno di coordinamento manuale. Invece di affidarsi a passaggi di consegne o messaggi di follow-up, il sistema garantisce che il lavoro inizi immediatamente con chiarezza sulla titolarità e sulle aspettative.

I Super Agenti di ClickUp estendono ulteriormente questo approccio hands-off. Possono aiutare a smistare le richieste in arrivo, generare aggiornamenti sulle attività, gestire i follow-up di routine e portare avanti il lavoro in base a regole o contesti predefiniti. Ciò riduce la necessità di controlli costanti e aggiornamenti di stato, consentendo ai team di concentrarsi sull'esecuzione piuttosto che sull'orchestrazione.

I Super Agenti di ClickUp sono in grado di gestire i flussi di lavoro end-to-end, senza intervento umano.

Man mano che il lavoro procede, ClickUp rimane il centro operativo. Attività, dipendenze e traguardi convivono con le informazioni sui clienti, mentre ClickUp Brain aiuta i team a comprendere rapidamente cosa sta succedendo nei vari accordi e progetti. È in grado di riassumere le attività, evidenziare i rischi e fornire un contesto immediato senza dover scavare tra i registri o i dashboard.

La collaborazione e la conservazione delle conoscenze avvengono proprio dove si svolge il lavoro. Contratti, proposte, runbook e bolle di consegna sono documentati in ClickUp Docs e collegati direttamente alle attività e ai clienti. Le conversazioni avvengono in ClickUp Chat, legate al lavoro a cui fanno riferimento invece che sparse tra diversi strumenti. È il tuo CRM più un livello di esecuzione basato sull'intelligenza artificiale, supportato da un contesto approfondito!

Le migliori funzionalità di ClickUp

Modello CRM ClickUp: ottieni un framework pronto all'uso per gestire la tua pipeline di vendita, completo di fasi personalizzabili per lead, account e trattative, in modo da poter iniziare immediatamente a effettuare il monitoraggio dei progressi.

ClickUp Brain: utilizza l'assistente IA integrato per redigere comunicazioni con i clienti, riepilogare la cronologia delle trattative e ottenere suggerimenti intelligenti basati sui dati CRM, il tutto all'interno di ClickUp.

ClickUp Automazioni: crea flussi di lavoro personalizzati senza codice per spostare automaticamente le trattative tra le varie fasi, assegnare attività di follow-up o inviare notifiche quando lo stato di una trattativa cambia.

Dashboard ClickUp: crea dashboard di vendita visive per monitorare metriche chiave come il valore della pipeline, i tassi di conversione e le prestazioni del team utilizzando i dati in tempo reale dall'area di lavoro di ClickUp. crea dashboard di vendita visive per monitorare metriche chiave come il valore della pipeline, i tassi di conversione e le prestazioni del team utilizzando i dati in tempo reale dall'area di lavoro di ClickUp.

Campi personalizzati ClickUp: adatta il tuo CRM al tuo processo specifico aggiungendo campi flessibili per tracciare qualsiasi dato di cui hai bisogno, come il valore dell'affare, la fonte del lead o le date di rinnovo del contratto.

Pro e contro di ClickUp

Pro:

Garantisci che il contesto dei clienti fluisca senza soluzione di continuità dalle attività commerciali alla consegna riunendo CRM, project management, documenti e comunicazione del team in un'unica piattaforma.

Funzionalità AI native con ClickUp Brain: l'intelligenza artificiale comprende il contesto della tua area di lavoro per automatizzare le attività, redigere comunicazioni e fornire approfondimenti senza bisogno di strumenti di terze parti.

Altamente personalizzabile senza codice: puoi creare un CRM che si adatta perfettamente al tuo flusso di lavoro utilizzando campi personalizzati, stati e automazioni, senza bisogno dell'aiuto di uno sviluppatore.

Contro:

Curva di apprendimento per i team che non hanno familiarità con piattaforme altamente personalizzabili

L'app mobile ha meno funzionalità rispetto alla versione desktop.

Le automazioni avanzate e in più passaggi richiedono un tempo di configurazione iniziale.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione di un utente dice:

ClickUp è estremamente versatile e mi permette di creare soluzioni praticamente per qualsiasi caso aziendale o processo. Anche le automazioni e gli agenti IA sono super potenti! Posso effettuare la configurazione di azioni automatiche tramite logica o tramite prompt IA per eseguire praticamente qualsiasi azione immaginabile in ClickUp. Infine, il ritmo degli aggiornamenti del prodotto. Ogni mese vengono rilasciati aggiornamenti delle funzionalità davvero significativi e l'azienda investe molto nella sua crescita.

📖 Per saperne di più: Componenti CRM: come gestire e ottimizzare il tuo CRM

2. Salesforce Sales Cloud (ideale per CRM per aziende con ampia personalizzazione)

tramite Salesforce

Se ritieni che la tua azienda abbia superato la struttura più semplice di Method CRM e ti trovi di fronte a un ostacolo a causa dei suoi limiti di personalizzazione, Salesforce è l'alternativa di livello aziendale. Il tuo complesso processo commerciale è costretto a seguire un sistema rigido e non puoi creare i flussi di lavoro specifici di cui la tua organizzazione ha bisogno per crescere in modo efficace. Si tratta di un problema comune per le aziende che necessitano di maggiore potenza.

Salesforce Sales Cloud è progettato per risolvere questo problema offrendo una personalizzazione quasi illimitata. A differenza di Method CRM, che è basato su QuickBooks, Salesforce è una piattaforma su cui puoi costruire. Con la sua piattaforma Lightning e il marketplace AppExchange, puoi creare un CRM che rispecchia perfettamente le tue operazioni di vendita uniche e complesse, integrandosi con quasi tutti gli altri sistemi aziendali che utilizzi.

L'IA, chiamata Einstein, aiuta nella valutazione predittiva dei lead e nelle previsioni, mentre la sua reportistica offre una visibilità approfondita su ogni aspetto del ciclo di vendita. Tuttavia, questa potenza comporta una notevole complessità. L'implementazione di Salesforce richiede in genere amministratori dedicati o consulenti esterni, rendendolo più adatto alle grandi organizzazioni che dispongono delle risorse per investire nella configurazione e nella manutenzione continua.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salesforce Sales Cloud

Einstein IA: aiuta i team commerciali a concentrarsi sui potenziali clienti di maggior valore grazie al punteggio predittivo dei lead, alle informazioni sulle opportunità e all'acquisizione automatizzata delle attività.

Ecosistema AppExchange: estende le funzioni ben oltre il CRM di base con migliaia di integrazioni predefinite e app di terze parti.

Lightning Platform: consente di creare applicazioni personalizzate, flussi di lavoro e automazioni su misura per i complessi processi commerciali delle aziende.

Reportistica e previsioni avanzate: offre una visibilità approfondita sullo stato della pipeline e sulle previsioni di fatturato con dashboard altamente personalizzabili e previsioni basate sull'IA.

Pro e contro di Salesforce Sales Cloud commerciale

Pro:

Ampia personalizzazione e scalabilità per esigenze dell'azienda complesse

Un ampio ecosistema di integrazione attraverso AppExchange.

Funzionalità IA leader del settore con la sua funzione Einstein.

Contro:

Una curva di apprendimento ripida che richiede risorse di amministratore dedicate

L'implementazione è complessa e spesso richiede l'assunzione di un consulente.

Può essere opprimente ed eccessivamente costoso per i team più piccoli.

Prezzi di Salesforce Sales Cloud commerciale

Starter Suite: 25 $ al mese per utente

Pro Suite: 100 $ al mese per utente

Enterprise: 175 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Salesforce Sales Cloud

G2: 4,4/5 (oltre 23.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 18.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Salesforce Sales Cloud commerciale?

Una recensione di un utente dice:

L'aspetto che preferisco di Salesforce Sales Cloud è la perfetta integrazione che offre sia per l'agente IA che per l'SDR umano. La sua capacità di centralizzare i dati è fondamentale. Questa elevata frequenza di utilizzo consente all'IA di individuare i lead realmente interessanti, sui quali l'SDR umano può agire immediatamente. La facilità d'uso e la semplicità di implementazione del sistema ci consentono di partire subito con il piede giusto. Inoltre, l'affidabile supporto clienti garantisce la rapida risoluzione di qualsiasi problema. Questa collaborazione perfetta è ciò che realmente favorisce l'efficienza e massimizza le conversioni.

3. HubSpot CRM (il migliore CRM gratis con automazioni di marketing)

tramite HubSpot

Il costo di un CRM completo rappresenta un ostacolo per il tuo team? Potresti sentirti bloccato, costretto a pagare per uno strumento con più funzionalità/funzioni di quelle che ti servono o a rinunciare a un'automazione di marketing fondamentale perché troppo costosa. Si tratta di una frustrazione comune per le piccole imprese e le startup alla ricerca di una soluzione potente ma accessibile.

HubSpot CRM affronta direttamente questo problema con il suo popolare modello freemium. Il CRM di base è completamente gratis senza limiti di utenti, rendendolo un'opzione interessante per i team che abbandonano Method CRM e desiderano provare una piattaforma prima di impegnarsi finanziariamente.

Lo strumento è dotato di strumenti di marketing integrati, tra cui sequenze di email, landing page e flussi di lavoro per la gestione dei lead, che collegano le tue campagne direttamente ai tuoi record CRM. L'interfaccia è pulita e intuitiva, consentendo una rapida adozione. Tieni presente che, sebbene il CRM gratis sia generoso, l'accesso a funzionalità/funzionalità commerciali e di marketing più avanzate richiede l'aggiornamento a "Hub" a pagamento, che possono diventare costosi man mano che il tuo team cresce.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot CRM

CRM di base gratis: ottieni la gestione dei contatti, il monitoraggio delle trattative e la reportistica di base gratis per un numero illimitato di utenti.

Integrazione con Marketing Hub: ottieni una visibilità completa del funnel grazie a una connessione perfetta tra le tue campagne di marketing e la pipeline commerciale.

Sequenze di email e flussi di lavoro: crea sequenze di follow-up automatizzate e flussi di lavoro per la fidelizzazione dei lead direttamente all'interno del CRM.

Pianificazione delle riunioni: utilizza lo strumento di pianificazione integrato che effettua la sincronizzazione con il tuo Calendario e registra automaticamente le riunioni nei record dei contatti.

Pro e contro di HubSpot CRM

Pro:

Un generoso piano Free senza limiti di utenti per le funzioni CRM di base.

Eccellenti funzionalità di automazione del marketing per i team incentrati sull'inbound.

Un'interfaccia intuitiva che richiede una formazione minima.

Contro:

L'accesso alle funzionalità avanzate richiede costosi aggiornamenti a diversi hub.

Le opzioni di personalizzazione sono più limitate rispetto alle alternative di livello aziendale.

La piattaforma può risultare limitante man mano che i processi commerciali diventano più complessi.

Prezzi di HubSpot CRM

Free

Piattaforma per clienti principianti: a partire da 16 $ al mese

Piattaforma professionale per i clienti: a partire da 1.300 $ al mese

Piattaforma clienti Enterprise: a partire da 4.300 $ al mese

Valutazioni e recensioni di HubSpot CRM:

G2: 4,4/5 (oltre 29.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot CRM?

Una recensione di un utente dice:

È stato facile da configurare anche se non avevo mai usato HubSpot prima. Offre molte funzionalità utili, dalla gestione della nostra pipeline commerciale all'automazione del flusso di lavoro. È anche il nostro database clienti. Mi piace che abbia molte integrazioni facili, così possiamo comunicare con altre piattaforme che usiamo. Il supporto clienti è piuttosto veloce e utile.

📖 Per saperne di più: Come ottenere un esito positivo nell'implementazione di un sistema CRM

4. Zoho CRM (ideale per le piccole imprese alla ricerca di un CRM conveniente)

tramite Zoho CRM

Se stai cercando una soluzione più potente di Method CRM ma sei diffidente nei confronti dei costi elevati delle soluzioni aziendali, potresti sentirti in una situazione di stallo. Si tratta di una sfida frequente per le piccole e medie imprese che mirano a competere con i grandi player.

Zoho CRM è leader in termini di valore in questo settore, offrendo una suite completa di funzionalità CRM a prezzi significativamente più accessibili. Per i team che abbandonano Method CRM a causa dei costi o delle limitazioni delle funzionalità, Zoho offre più funzionalità per ogni dollaro speso. Il suo assistente IA, Zia, aiuta con il lead scoring e le previsioni sulle trattative, mentre la sua funzione Blueprint consente di creare flussi di lavoro visivi per standardizzare il processo commerciale.

Inoltre, Zoho CRM fa parte del più ampio ecosistema Zoho One, che integra il CRM con decine di altre applicazioni aziendali. Ciò crea una suite profondamente integrata per i team che desiderano consolidare il proprio stack software oltre il semplice CRM, coprendo tutto, dalla finanza alle risorse umane, con una sola sottoscrizione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho CRM

Assistente Zia IA: ottieni assistenza per il lead scoring, le previsioni sulle trattative e il rilevamento delle anomalie per aiutare il tuo team a stabilire le priorità in modo efficace.

Automazione dei processi Blueprint: utilizza il generatore di flussi di lavoro visivo per standardizzare i tuoi processi commerciali e garantire la coerenza a livello di team.

Canva Design Studio: personalizza l'aspetto dell'interfaccia CRM in base alle preferenze del tuo team senza bisogno di scrivere codice.

Integrazione con l'ecosistema Zoho: effettua la connessione senza soluzione di continuità con Zoho Books, progetti, Desk e decine di altre applicazioni della suite Zoho.

Pro e contro di Zoho CRM

Pro:

Ottimo valore, con funzionalità complete a prezzi altamente competitivi.

Le potenti funzionalità di IA di Zia sono disponibili in tutti i piani a pagamento.

Un ecosistema completo per i team che desiderano app aziendali completamente integrate.

Contro:

L'interfaccia utente può sembrare obsoleta rispetto alle piattaforme CRM più moderne.

Alcune delle funzionalità/funzioni più avanzate sono riservate ai piani di livello superiore.

I tempi di risposta del supporto clienti possono variare a seconda del livello del tuo piano.

Prezzi di Zoho CRM

Standard: 20 $ al mese per utente

Professional: 35 $ al mese per utente

Enterprise: 50 $ al mese per utente

Ultimate: 65 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (oltre 2.700 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 6.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho CRM?

Una recensione di un utente dice:

Zoho CRM si distingue come opzione affidabile e conveniente, soprattutto per le piccole e medie imprese di dimensioni moderate. La sua interfaccia intuitiva rende la navigazione semplice, anche se padroneggiare alcune delle funzionalità/funzioni più avanzate potrebbe richiedere un po' più di tempo. Il processo di configurazione è facile da seguire, grazie a istruzioni chiare e modelli predefiniti che aiutano a semplificare l'esperienza. Zoho CRM è progettato per l'uso quotidiano ed eccelle nella gestione delle attività di vendita in corso e delle relazioni con i clienti. La piattaforma offre una solida suite di funzionalità, tra cui automazioni, analisi e approfondimenti basati sull'IA, che contribuiscono tutti a creare un valore sostanziale. Il supporto clienti è generalmente reattivo, ma la qualità dell'assistenza può variare in base al livello di sottoscrizione. L'integrazione con altri prodotti Zoho e servizi di terze parti è fluida e flessibile, rendendo Zoho CRM una soluzione versatile per diverse esigenze aziendali.

📖 Per saperne di più: Le 8 migliori alternative al CRM per migliorare la tua attività aziendale

5. Pipedrive (ideale per i team commerciali con gestione visiva della pipeline)

tramite Pipedrive

Quando il tuo CRM non ti guida su cosa fare dopo, i rappresentanti possono perdere la concentrazione e le opportunità possono rallentare. Pipedrive è stato creato dai venditori proprio per risolvere questo problema.

La sua filosofia è incentrata sulla vendita basata sulle attività, il che significa che spinge il tuo team a concentrarsi sulle azioni concrete (telefonate, email e riunioni) che fanno avanzare le trattative. Il fulcro della piattaforma è la sua pipeline Kanban visiva, che rende la progressione delle trattative intuitiva e soddisfacente da gestire.

Lo strumento ti aiuta a vedere esattamente cosa deve essere fatto per ogni trattativa, assicurando che nessun follow-up venga tralasciato. È stato progettato appositamente per essere uno strumento commerciale puro. Ciò significa che, sebbene eccella nella gestione della pipeline, sarà necessario integrare altri strumenti per un project management o un'automazione del marketing più solide.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

Gestione visiva della pipeline: un'interfaccia Kanban drag-and-drop consente di vedere facilmente lo stato di ogni trattativa e quali sono i passi successivi da compiere.

Vendita basata sulle attività: la piattaforma incoraggia a pianificare attività per ogni trattativa, assicurando che i rappresentanti intraprendano azioni coerenti.

Smart Docs: semplifica il flusso di lavoro delle proposte con documenti tracciabili che dispongono di firme elettroniche e possono essere compilati automaticamente con i dati CRM.

Assistente commerciale IA: ricevi suggerimenti proattivi per i tuoi prossimi passaggi, consigli sulle prestazioni e approfondimenti sulle tue trattative.

Pro e contro di Pipedrive

Pro:

Una pipeline visiva eccezionalmente intuitiva che richiede una formazione minima.

L'approccio incentrato sulle attività mantiene i team commerciali orientati all'azione e responsabili.

Un'interfaccia pulita e ordinata che non sovraccarica gli utenti con funzionalità inutili.

Contro:

Limitate funzionalità di project management dopo la chiusura della vendita

Le funzionalità di automazione del marketing richiedono componenti aggiuntivi o integrazioni di terze parti.

La reportistica è meno personalizzabile rispetto a quella che si trova nelle alternative di livello aziendale.

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: 24 $ al mese per utente

Avanzato: 44 $ al mese per utente

Professional: 64 $ al mese per utente

Potenza: 79 $ al mese per utente

Enterprise: 129 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4,3/5 (oltre 2.100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pipedrive?

Una recensione di un utente dice:

Molto incentrato sulle attività giuste e non su moduli o caselle da spuntare. Le integrazioni tra computer e telefono sono istantanee e davvero utili. Lo uso ogni giorno, ovunque mi trovi. Dopo aver utilizzato diversi altri CRM nel corso degli anni, sono fermamente convinto che Pipedrive sia il migliore per le mie esigenze, incentrate sulle attività commerciali con un ampio follow-up dei servizi.

📮 ClickUp Insight: un professionista medio trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro, il che significa oltre 120 ore all'anno perse a setacciare email, thread di Slack e file sparsi. Un assistente IA intelligente integrato nella tua area di lavoro può cambiare tutto questo. Scopri ClickUp Brain. Fornisce informazioni e risposte immediate, individuando i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti in pochi secondi, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati reali: team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

6. monday CRM (ideale per flussi di lavoro personalizzabili e collaborazione in team)

via Monday

Se sei frustrato dalla struttura rigida di Method CRM e desideri poter creare un flusso di lavoro commerciale che abbia esattamente l'aspetto e le funzionalità che desideri, non sei il solo. Molti team ritengono che i CRM standardizzati li costringano a seguire schemi prestabiliti, invece di adattarsi ai loro processi specifici.

monday CRM è basato sul sistema operativo monday.com Work OS, altamente flessibile, che offre una soluzione per i team che desiderano libertà visiva e strutturale. Se utilizzi già monday.com per la project management, il CRM ti sembrerà una naturale estensione. La sua interfaccia drag-and-drop senza codice ti consente di creare un CRM personalizzato con bacheche, colonne e dashboard senza bisogno di competenze tecniche.

Questo approccio visivo consente di visualizzare facilmente l'intero processo di vendita a colpo d'occhio e di collaborare con il proprio team in tempo reale. Tuttavia, trattandosi di un prodotto più recente basato su una piattaforma di lavoro generica, alcune delle funzionalità avanzate specifiche per le vendite presenti nei CRM dedicati potrebbero essere meno mature o richiedere una configurazione creativa.

Le migliori funzionalità di monday CRM

CRM basato su bacheca visiva: utilizza bacheche altamente personalizzabili con oltre 25 tipi di colonne per effettuare il monitoraggio di qualsiasi dato commerciale immaginabile.

Automazioni senza codice: crea potenti automazioni del flusso di lavoro utilizzando una semplice logica "if-then", senza bisogno di uno sviluppatore.

Dashboard incrociate: estrai i dati da più schede commerciali e di progetto in dashboard unificate per una visibilità completa su tutto il ciclo di vita del cliente.

Ecosistema monday.com: integrazione perfetta con la gestione del lavoro monday per passaggi di consegne fluidi dai team commerciali a quelli post-vendita.

Pro e contro di monday CRM

Pro:

Un'interfaccia altamente visiva e intuitiva che richiede una formazione minima.

Eccezionale flessibilità di personalizzazione senza bisogno di scrivere codice

Potenti funzionalità di collaborazione ideali per la vendita basata sul lavoro di squadra.

Contro:

Essendo un prodotto CRM più recente, le sue funzionalità/funzioni sono meno mature rispetto a quelle dei concorrenti affermati.

Alcune funzioni specifiche del CRM potrebbero richiedere soluzioni creative per essere implementate.

Il prezzo delle licenze per postazione può portare ad aumenti di costo imprevisti man mano che il tuo team cresce.

Prezzi di Monday CRM

Base: 12 $ al mese per utente

Standard: 17 $ al mese per utente

Pro: 28 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di monday CRM

G2: 4,6/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di monday CRM?

Una recensione di un utente dice:

Adoro la funzione e-mail e attività di monday CRM, che tagga automaticamente le e-mail ai clienti e ai lead, rendendo il monitoraggio incredibilmente efficiente. Questa automazione, combinata con le funzionalità di IA, mi aiuta a estrarre senza sforzo informazioni cruciali come le date di follow-up e i dettagli importanti. Il Workflow Center è un'altra caratteristica distintiva, che offre un'automazione avanzata simile alle istruzioni if-this-then-that che fanno avanzare il mio lavoro e prevengono la stagnazione, consentendomi in ultima analisi di risparmiare tempo e denaro.

📖 Per saperne di più: 10 strategie CRM per gestire la tua attività aziendale

7. Dynamics 365 (ideale per l'integrazione nell'ecosistema Microsoft)

tramite Dynamics 365

La tua organizzazione utilizza già Microsoft? Se sì, probabilmente hai riscontrato difficoltà nell'utilizzo di uno strumento come Method CRM che non offre una connessione nativa con Outlook, Teams o SharePoint.

Dynamics 365 Commercial è una soluzione solida per questo punto critico. È la scelta CRM naturale per qualsiasi organizzazione che abbia investito profondamente nell'ecosistema Microsoft, offrendo un'integrazione nativa e senza soluzione di continuità che altre piattaforme non possono eguagliare. Lo strumento si integra con l'intero stack aziendale Microsoft, fornendo un'esperienza unificata per il tuo team.

Tuttavia, il vero valore deriva dalla sua integrazione con la Power Platform. È possibile utilizzare Power BI per analisi avanzate, Power Automate per l'automazione di flussi di lavoro complessi e Power Apps per creare applicazioni aziendali personalizzate. Ciò lo rende una soluzione incentrata sull'azienda con una complessità corrispondente, più adatta alle aziende con l'esperienza necessaria per gestire l'ambiente Microsoft.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dynamics 365

Integrazione nativa con Microsoft: prova l'integrazione profonda e immediata con Outlook, Teams, SharePoint ed Excel.

Connettività Power Platform: estendi le funzionalità del tuo CRM con i dashboard di Power BI, i flussi di lavoro di Power Automate e le app personalizzate di Power Apps.

Integrazione con LinkedIn Sales Navigator: ottieni una connessione integrata a LinkedIn per un potente social selling e una ricerca approfondita dei potenziali clienti.

Informazioni basate sull'IA: utilizza l'analisi delle relazioni, il punteggio predittivo e l'intelligenza conversazionale per guidare il tuo lavoro commerciale.

Pro e contro di Dynamics 365

Pro:

Integrazione perfetta e senza pari per le organizzazioni incentrate su Microsoft

La Power Platform amplia notevolmente le funzionalità senza richiedere uno sviluppo personalizzato.

La piattaforma integra potenti funzionalità/funzioni di IA e analisi dei dati.

Contro:

L'implementazione è complessa e richiede in genere competenze specialistiche Microsoft.

L'interfaccia utente può sembrare meno intuitiva rispetto alle alternative CRM più moderne.

Il modello di licenza, con i suoi molteplici moduli, può risultare complesso da comprendere.

Prezzi di Dynamics 365

Professionista commerciale: a partire da 65 $ al mese

Sales Enterprise: a partire da 105 $ al mese

Premium commerciale: a partire da 150 $ al mese

Microsoft Relationship Sales: a partire da 162 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Dynamics 365

G2: 4,0/5 (oltre 1.800 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 5.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Dynamics 365?

Una recensione di un utente dice:

Utilizzo principalmente Dynamics 365 CRM per gestire le certificazioni dei nostri partner e rivedere la loro storia con noi come clienti. È incredibilmente utile avere tutte queste informazioni in un unico posto, perché rende facile il monitoraggio delle interazioni, mantenere aggiornati i registri e garantire un supporto efficace ai nostri partner. Gli strumenti di reportistica e l'integrazione con le app Microsoft sono un vero vantaggio e rendono la collaborazione molto più fluida.

8. Nutshell (ideale per un CRM semplice con email marketing)

tramite Nutshell

Nutshell combina un CRM intuitivo con funzionalità di email marketing integrate. È pensato per i piccoli team che desiderano semplicità senza rinunciare agli strumenti essenziali necessari per la crescita. Puoi creare e inviare campagne email, sequenze automatizzate e newsletter direttamente dal CRM, con tutti i tuoi contatti sottoposti a sincronizzazione automatica.

Questo approccio all-in-one ti fa risparmiare tempo e denaro.

L'attenzione di Nutshell alla semplicità significa che potrebbe mancare di alcune delle funzionalità avanzate di personalizzazione o reportistica richieste dalle organizzazioni più grandi. Tuttavia, per i piccoli team, fornisce una soluzione pulita ed efficace per gestire sia le attività commerciali che il marketing in un unico posto.

Le migliori funzionalità di Nutshell

Email marketing integrato: crea e invia campagne email e newsletter direttamente dal tuo CRM, eliminando la necessità di uno strumento separato.

Automazione della pipeline: imposta l'assegnazione automatica dei lead, la creazione delle attività e l'avanzamento delle fasi in base ai trigger definiti.

Sequenze di email personali: invia sequenze di email automatizzate one-to-one per un contatto personalizzato e scalabile.

Integrazione con Google Workspace: approfitta della profonda integrazione con Gmail e Google Calendar per una sincronizzazione e una pianificazione delle email senza interruzioni.

Pro e contro di Nutshell

Pro:

La combinazione delle funzioni CRM ed e-mail marketing elimina la necessità di strumenti separati.

Un'interfaccia pulita e intuitiva progettata per essere adottata rapidamente dai piccoli team.

Supporto clienti eccellente con un team altamente reattivo

Contro:

Opzioni limitate per la personalizzazione avanzata

Le funzionalità di reportistica sono meno robuste rispetto a quelle presenti nelle alternative delle aziende.

Meno integrazioni di terze parti rispetto alle piattaforme più grandi

Prezzi di Nutshell

Fondazione: 19 $ al mese per utente

Crescita: 32 $ al mese per utente

Pro: 49 $ al mese per utente

Aziendale: 67 $ al mese per utente

Enterprise: 89 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Nutshell

G2: 4,3/5 (oltre 1.100 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Nutshell?

Una recensione di un utente dice:

Nutshell è facile da adottare e utilizzare quotidianamente dai team di vendita. L'interfaccia è pulita, le pipeline sono flessibili e supporta un processo di vendita strutturato senza risultare pesante o eccessivo. Fornisce una solida visibilità sulle trattative e sulle attività, rendendo più semplice la gestione e la formazione del team.

9. Bigin by Zoho CRM (ideale per piccoli team che si avvicinano al CRM)

tramite Bigin

Sei un team molto piccolo o un imprenditore individuale che trova anche i CRM "semplici" come Method CRM troppo complessi? La complessità, il costo e il sovraccarico di funzionalità/funzioni della maggior parte delle piattaforme CRM possono rappresentare un ostacolo importante per chi è appena agli inizi.

Bigin by Zoho CRM può aiutarti. Si tratta di un CRM entry-level incentrato sulla pipeline, progettato specificamente per piccoli team e singoli utenti che non hanno familiarità con i CRM. Elimina tutte le funzionalità complesse e si concentra sugli elementi essenziali: la gestione dei contatti e la visualizzazione del processo commerciale. Questo lo rende il primo passaggio ideale per chi abbandona Method CRM alla ricerca di qualcosa di molto più semplice.

Con Bigin, puoi impostare più pipeline per diversi processi, utilizzare la telefonia integrata per effettuare e registrare chiamate e creare moduli web per acquisire lead. È progettato per una configurazione rapida e un utilizzo immediato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bigin by Zoho CRM

Pipeline multiple: gestisci diversi processi commerciali, come nuovi affari e rinnovi, in pipeline visive separate e di facile comprensione.

Telefonia integrata: effettua e ricevi chiamate direttamente dal CRM, con tutte le attività registrate automaticamente.

Moduli web: crea semplici moduli di acquisizione dei lead per il tuo sito web che inseriscono direttamente i nuovi contatti nella tua pipeline.

Percorso di aggiornamento di Zoho CRM: migra facilmente tutti i tuoi dati alla piattaforma completa Zoho CRM quando il tuo team supera le capacità di Bigin.

Pro e contro di Bigin by Zoho CRM

Pro:

Un'interfaccia estremamente semplice e pulita progettata per i neofiti del CRM.

Configurazione rapida che richiede una configurazione minima per iniziare

Un punto di ingresso conveniente per team molto piccoli e utenti singoli.

Contro:

Le opzioni di personalizzazione sono molto limitate rispetto ai CRM completi che offrono molte funzionalità/funzioni.

Teams supereranno probabilmente le sue capacità entro uno o due anni.

Sono disponibili meno integrazioni rispetto alla versione completa di Zoho CRM.

Prezzi di Bigin by Zoho CRM

Free

Express: A partire da 9 $ al mese

Premier: A partire da 15 $ al mese

Bigin 360: a partire da 21 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Bigin by Zoho CRM

G2: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Bigin by Zoho CRM?

Una recensione di un utente dice:

Ciò che mi piace di più di Bigin è la sua semplicità e chiarezza. Consente di progettare pipeline personalizzate e organizzare il processo aziendale senza la complessità dei CRM più grandi, rendendo più facile l'adozione da parte del team. È molto utile per le PMI che hanno bisogno di organizzare la loro pipeline di vendita, centralizzare le informazioni e migliorare il monitoraggio delle opportunità. La personalizzazione delle fasi e dei campi consente di adattarlo ai processi reali senza sovraccaricare gli utenti.

10. ActiveCampaign (ideale per l'email marketing con funzionalità CRM)

tramite ActiveCampaign

La tua sfida principale è coltivare i lead attraverso campagne email sofisticate e basate sul comportamento? Se utilizzi Method CRM, probabilmente sei frustrato dalla sua mancanza di automazione del marketing.

ActiveCampaign risolve questo problema ribaltando il modello CRM tradizionale. Si tratta di un potente strumento di automazione del marketing che include un CRM efficiente, perfetto per i team il cui processo di vendita dipende fortemente dall'email nurturing. Il suo generatore di automazioni visive è il migliore della categoria e consente di creare flussi di lavoro complessi che rispondono all'apertura delle email, ai clic sui link e alle visite al sito web.

Lo strumento assegna automaticamente un punteggio ai lead in base al loro coinvolgimento, segmenta il tuo pubblico con precisione e triggera attività per il tuo team di vendita quando un lead diventa interessante. Sebbene le sue funzionalità CRM siano solide, sono secondarie rispetto alle sue capacità di automazione del marketing. I team che necessitano di una gestione approfondita e complessa della pipeline di vendita potrebbero trovarlo limitante rispetto a un CRM dedicato alle vendite.

Le migliori funzionalità/funzioni di ActiveCampaign

Generatore di automazioni avanzato: utilizza un generatore di flussi di lavoro visivo per creare sequenze di automazioni complesse e triggerate dal comportamento.

Monitoraggio del sito: monitora il comportamento dei visitatori del tuo sito web e attiva automazioni in base alle pagine che visitano.

Lead scoring: assegna automaticamente un punteggio ai tuoi lead in base al loro coinvolgimento e ai dati demografici per aiutare il tuo team commerciale a stabilire le priorità delle attività di outreach.

Consegna delle email: approfitta di una solida reputazione e di potenti strumenti di consegna per garantire che le tue email raggiungano la finestra In arrivo.

Pro e contro di ActiveCampaign

Pro:

Funzionalità di automazione del marketing leader del settore

Sofisticate funzionalità di lead scoring e segmentazione del pubblico

Elevate valutazioni di consegna delle email e ottima reputazione

Contro:

Le funzionalità CRM sono meno robuste rispetto a quelle che troverai nelle piattaforme CRM dedicate.

L'interfaccia può risultare complessa per gli utenti che si concentrano esclusivamente sulle attività CRM.

È necessaria una curva di apprendimento per padroneggiare le funzionalità avanzate di automazione.

Prezzi di ActiveCampaign

A partire da 15 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ActiveCampaign?

Una recensione di un utente dice:

ActiveCampaign è la linfa vitale della mia attività. Senza di esso, il mio lavoro di marketing non avrebbe lo stesso esito positivo e non sarei in grado di inviare tempestivamente informazioni rilevanti ai potenziali clienti del mio programma. Active Intelligence è come avere un ricercatore di mercato, un copywriter, un grafico e un consulente nel mio team di marketing.

11. Insightly (ideale per il project management con integrazione CRM)

tramite Insightly

Il tuo lavoro inizia solo dopo aver concluso un affare? Per molte aziende che offrono servizi, il processo commerciale è solo il preludio a un progetto complesso. L'utilizzo di uno strumento come Method CRM crea una grave discontinuità: nel momento in cui un affare viene contrassegnato come "chiuso con successo", tutte le preziose informazioni sul cliente vengono tralasciate e il tuo team di progetto deve ricominciare da zero in un sistema separato.

Insightly colma proprio questa lacuna. Si tratta di un CRM che include la gestione integrata dei progetti, consentendo di convertire un'opportunità acquisita direttamente in un progetto con un solo clic. Tutti i contatti, le email e le note del processo commerciale vengono trasferiti, eliminando il fastidioso passaggio di consegne e garantendo che il team di consegna abbia il quadro completo della situazione.

La sua funzione di collegamento delle relazioni consente di collegare contatti, organizzazioni, opportunità e progetti, offrendo una visione completa a 360 gradi delle relazioni con i clienti. Sebbene Insightly riesca a colmare il divario tra vendite e progetti, vale la pena notare che né le sue funzionalità CRM né quelle di project management sono così approfondite come quelle che si trovano negli strumenti specializzati e migliori della categoria per ciascuna categoria.

Le migliori funzionalità/funzioni di Insightly

Project management integrato: converti le opportunità acquisite direttamente in progetti, conservando tutto il contesto del cliente ed eliminando il trasferimento manuale dei dati.

Collegamento delle relazioni: collega contatti, organizzazioni, opportunità e progetti per visualizzare la cronologia completa e la rete delle relazioni con i tuoi clienti.

Barra laterale di Gmail e Outlook: accedi ai tuoi dati CRM e registra le email direttamente dalla finestra In arrivo senza dover cambiare applicazione.

Oggetti personalizzati: crea strutture di dati personalizzate per adattarsi alle informazioni specifiche del settore o a requisiti aziendali unici.

Pro e contro di Insightly

Pro:

L'esclusivo passaggio dal CRM al progetto elimina la perdita di contesto alla chiusura di un accordo.

Una solida visualizzazione delle relazioni fornisce un quadro completo del cliente.

Ottimo rapporto qualità-prezzo per i team che necessitano sia di CRM che di project management di base.

Contro:

Né le funzionalità CRM né quelle di project management sono così approfondite come gli strumenti specializzati.

L'interfaccia utente può sembrare obsoleta rispetto alle alternative più moderne.

Le funzionalità di automazione sono più limitate rispetto a molti dei suoi concorrenti.

Prezzi di Insightly

CRM Plus: 29 $ al mese per utente

Professional: 49 $ al mese per utente

Enterprise: 99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Insightly

G2: 4,2/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Insightly?

Una recensione di un utente dice:

Ciò che mi piace di più di Insightly è il modo in cui combina CRM e project management in un'unica piattaforma, consentendo il monitoraggio di un cliente dal primo contatto fino alla consegna. È anche molto facile da usare, con flussi di lavoro chiari e una forte integrazione tra email e Calendario.

12. Freshsales (ideale per il lead scoring basato sull'IA e l'automazione commerciale)

I tuoi venditori dedicano troppo tempo a inseguire lead freddi e troppo poco a quelli pronti all'acquisto?

Freshsales, parte dell'ecosistema Freshworks, affronta questo problema con il suo assistente IA, Freddy. Si tratta di un CRM moderno progettato per aiutare i team di vendita a lavorare in modo più intelligente, non più duro. Freddy IA fornisce punteggi predittivi dei lead, approfondimenti sulle trattative e raccomandazioni sulle azioni migliori da intraprendere, consentendo al tuo team di concentrare le proprie energie sulle opportunità che hanno maggiori possibilità di essere concluse.

Oltre alle sue funzionalità di IA, Freshsales include strumenti integrati per telefono ed email, che consentono di comunicare con i potenziali clienti e registrare tutte le attività senza uscire dal CRM. Si integra anche in modo nativo con altri prodotti Freshworks, come Freshdesk, rendendolo una scelta ottimale per i team che già utilizzano la suite Freshworks per il supporto clienti o il marketing.

Le migliori funzionalità/funzioni di Freshsales

Freddy IA: ottieni punteggi predittivi sui lead, approfondimenti sulle trattative e consigli intelligenti durante l'intero processo commerciale.

Telefono e email integrati: utilizza le funzionalità native di chiamata e email con registrazione e monitoraggio automatici di tutte le comunicazioni.

Sequenze commerciali: crea sequenze di automazione multicanale che combinano email, telefonate e attività per garantire un follow-up coerente.

Ecosistema Freshworks: approfitta dell'integrazione nativa con Freshdesk, Freshmarketer e altri prodotti della suite Freshworks.

Pro e contro di Freshsales

Pro:

Potenti funzionalità di IA sono accessibili a prezzi accessibili e competitivi.

Gli strumenti di comunicazione integrati riducono la necessità di utilizzare dialer o client di email separati.

Un'interfaccia pulita e moderna con navigazione intuitiva

Contro:

La profondità delle funzionalità di Freddy IA varia in modo significativo a seconda del livello del tuo piano.

Ha meno integrazioni di terze parti rispetto ad alcune delle piattaforme CRM più grandi.

La personalizzazione della reportistica è più limitata rispetto a quella offerta dalle alternative delle aziende.

Prezzi di Freshsales

Crescita: 11 $ al mese per utente

Pro: 47 $ al mese per utente

Enterprise: 71 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Freshsales

G2: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Freshsales?

Una recensione di un utente dice:

Mi piace l'economicità di Freshsales: per il prezzo pagato, si ottiene una suite completa con molte funzionalità/funzioni, come le sequenze e la possibilità di inviare email in blocco. È stato davvero facile configurare tutto, grazie alla guida passo passo. Abbiamo creato campi account e azienda, e Freshsales fornisce modelli per altre cose. Abbiamo testato l'integrità delle e-mail senza effettuare la connessione alle caselle di posta, poi l'abbiamo testata con la configurazione DKIM, SPF e DMARC su Freshsales. È possibile utilizzare le sequenze per inviare e-mail utilizzando una determinata logica, come l'invio di follow-up ai clienti che hanno aperto le e-mail. Consente di inviare campagne e-mail automatizzate e, con le e-mail di massa, possiamo inviare una singola e-mail come campagna e personalizzare ogni aspetto di ciascuna e-mail.

Migliora i tuoi metodi con ClickUp

Method CRM funziona al meglio quando la contabilità è al centro delle tue operazioni. Ma per i team in cui il lavoro vero e proprio inizia dopo la firma del contratto, questo modello fallisce rapidamente. Il contesto diventa frammentato, la consegna rallenta e i team finiscono per mettere insieme diversi strumenti solo per far progredire i clienti.

Le migliori alternative a Method CRM risolvono questo problema mantenendo connessi vendite, esecuzione e collaborazione. Alcune eccellono nella gestione della pipeline. Altre si concentrano sull'automazione del marketing o sulla personalizzazione dell'azienda. La scelta giusta dipende da dove la tua azienda crea oggi il maggior attrito.

Se la tua sfida più grande è il passaggio dalle attività commerciali alla consegna, ClickUp si distingue per il suo design. Non si limita al monitoraggio delle relazioni con i clienti. Le trasforma in un lavoro strutturato, automatizza le transizioni e mantiene intatto il contesto dalla prima conversazione fino alla consegna finale.

In definitiva, l'obiettivo non è sostituire Method CRM con un altro silo. Si tratta piuttosto di scegliere un sistema che supporti il modo in cui il lavoro viene effettivamente svolto. Prova ClickUp e scopri come mette tutto a fuoco!

Domande frequenti

Sì, la maggior parte delle alternative presenti in questo elenco funzionano indipendentemente dal software di contabilità. Piattaforme come ClickUp, HubSpot e Pipedrive offrono solide funzionalità CRM senza richiedere QuickBooks o Xero, anche se molte offrono integrazioni contabili come componenti aggiuntivi opzionali.

Method CRM è progettato per le piccole imprese che utilizzano QuickBooks, il che lo rende un prodotto di nicchia. Salesforce è una piattaforma aziendale altamente personalizzabile, spesso troppo complessa e costosa per i piccoli team. Per le piccole imprese che non utilizzano QuickBooks, alternative come ClickUp o Zoho CRM offrono spesso un miglior equilibrio tra potenza e convenienza.

Concentrati sulla visualizzazione della pipeline, sull'automazione del flusso di lavoro e sulla flessibilità di integrazione, poiché queste sono aree comuni in cui Method CRM può essere limitante. Soprattutto, cerca una piattaforma che colleghi i tuoi dati CRM ai flussi di lavoro di project management per eliminare il divario di contesto tra la chiusura di un accordo e la consegna del lavoro.