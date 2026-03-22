Mixtral vs ChatGPT per gli sviluppatori: chi vince?

Scegliere un modello di IA per il tuo flusso di lavoro di sviluppo potrebbe sembrare una domanda semplice: Quale dovremmo usare?

Ma alla base di tutto ciò c'è una decisione più importante su come vuoi implementare e gestire l'IA nel tuo stack.

Sceglierai Mixtral, il modello open-weight di Mistral AI che offre ai team un maggiore controllo sull'implementazione e la personalizzazione? Oppure ChatGPT, l'assistente IA di OpenAI ampiamente utilizzato, noto per i potenti modelli proprietari e un ecosistema di facile utilizzo?

Questa scelta influisce su tutto: dal livello di controllo che hai sull'infrastruttura alla rapidità con cui puoi implementare le funzionalità/funzioni di IA.

In questa guida analizzeremo Mixtral e ChatGPT in termini di architettura, prestazioni, personalizzazione, costi e privacy, in modo che tu possa decidere quale si adatta meglio al tuo team. Ti mostreremo anche come molti sviluppatori stanno evitando il dilemma o l'uno o l'altro utilizzando più modelli in parallelo all'interno del loro flusso di lavoro con strumenti all-in-one come ClickUp. ⚒️

Pronti? Cominciamo.

Mixtral e ChatGPT a colpo d'occhio

Mixtral e ChatGPT sono strumenti eccellenti per gli sviluppatori, ma ciascuno eccelle in aree diverse. Prima di entrare nei dettagli, ecco un breve riepilogo delle loro funzionalità/funzioni:

Funzionalità/Categoria Mixtral ChatGPT ClickUp Brain Architettura del modello Modello "mixture-of-experts" a pesi aperti (8x7B); l'attivazione sparsa implica che solo un sottoinsieme di parametri sia attivo per ogni token, riducendo il costo dell'inferenza Architettura Transformer proprietaria; un modello denso con tutti i parametri attivi durante l'inferenza Accesso a più modelli LLM, tra cui Claude, GPT, Gemini e DeepSeek, all'interno di un unico spazio di lavoro convergente Disponibilità open source Pesi completamente aperti sotto licenza Apache 2.0; è possibile scaricarlo e modificarlo liberamente Codice chiuso; non hai accesso ai pesi del modello né ai dettagli dell'architettura Una piattaforma SaaS che accede a più provider di modelli Finestra di contesto Fino a 32.000 token nativi; in alcune implementazioni è disponibile un contesto esteso Da 8K a 128K token a seconda della versione del modello (GPT-4 Turbo supporta 128K) Contesto sensibile all'area di lavoro che attinge automaticamente dalle tue attività, dai tuoi documenti e dalle tue conversazioni Opzione di self-hosting Sì; puoi eseguirlo localmente o su un'infrastruttura cloud privata No; è accessibile solo tramite API attraverso i server di OpenAI Basato su cloud con controlli di sicurezza aziendali Supporto per la messa a punto Sono forniti supporto per la messa a punto completa e gli adattatori LoRA/QLoRA Su alcuni modelli è disponibile una messa a punto limitata tramite API Utilizza modelli di base; la personalizzazione avviene tramite prompt e contesto dell'area di lavoro Dimensione del team Dagli sviluppatori indipendenti ai grandi team di ingegneri con capacità MLOps Teams di qualsiasi dimensione a proprio agio con i flussi di lavoro basati su API Teams di tutte le dimensioni in tutti i reparti Prezzi Gratis (se self-hosted); i costi dell'API variano a seconda del provider Prezzi delle sottoscrizioni e delle API basati sull'utilizzo È disponibile un piano Free Forever

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato sulla ricerca e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale del prodotto. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Panoramica su Mixtral

Mixtral è un modello open-weight di Mistral IA basato su un'architettura mixture-of-experts (MoE). Immaginalo come un team di otto consulenti specializzati. Invece di far lavorare tutti su ogni attività, il modello chiama in causa solo gli esperti di cui ha bisogno.

Per ogni prompt, Mixtral effettua una selezione dei due esperti più pertinenti per generare la risposta, mentre gli altri rimangono inattivi. Il risultato: ottieni prestazioni simili a quelle di un modello molto più grande, ma con un consumo di risorse di calcolo molto inferiore per ogni richiesta.

Vantaggi di Mixtral

Pesi aperti sotto licenza Apache 2.0: hai pieno accesso ai pesi del modello, il che ti consente di ospitarlo autonomamente, ottimizzarlo e modificarlo senza restrizioni di licenza. Questo è un enorme vantaggio se il tuo team opera in un contesto con rigidi hai pieno accesso ai pesi del modello, il che ti consente di ospitarlo autonomamente, ottimizzarlo e modificarlo senza restrizioni di licenza. Questo è un enorme vantaggio se il tuo team opera in un contesto con rigidi requisiti di proprietà intellettuale o di conformità

Efficienza del modello "mixture-of-experts": anche se il modello ha 47 miliardi di parametri, ne anche se il modello ha 47 miliardi di parametri, ne attiva solo circa 13 miliardi per token, quindi ottieni la potenza di un modello molto più grande con minori costi di calcolo e risposte più veloci

Ottime prestazioni multilingue: gestisce efficacemente il codice e il linguaggio naturale in molti linguaggi di programmazione e lingue umane diversi

Flessibilità di self-hosting: puoi eseguirlo sulla tua infrastruttura, ottenendo il pieno controllo sui tuoi dati e costi più prevedibili man mano che l'utilizzo cresce

Comunità open source attiva: potrai beneficiare di un ecosistema in continua crescita di strumenti, varianti di modelli ottimizzate dalla comunità e utili guide all'implementazione

Svantaggi di Mixtral

Costi di infrastruttura: l'hosting autonomo non è plug-and-play. Richiede competenze MLOps, risorse GPU dedicate e manutenzione continua

Ecosistema più ridotto: offre un numero inferiore di integrazioni predefinite, plugin e strumenti di terze parti rispetto all'ecosistema vasto e maturo di ChatGPT

Qualità variabile tra i provider: se utilizzi un'API di terze parti, potresti riscontrare incongruenze in termini di prezzi, limiti di frequenza e affidabilità

Meno raffinato nelle attività di conversazione: sebbene sia efficace nella generazione di codice, potresti notare che le sue capacità di conversazione risultano meno raffinate rispetto a ChatGPT, che è stato sottoposto a un'approfondita messa a punto specifica per la chat.

Prezzi di Mixtral (costo per 1 milione di token)

Free

Costo: 0,70 $ per 1 milione di token

Risultato: 0,70 $ per 1 milione di token

Panoramica su ChatGPT

ChatGPT è l'IA conversazionale di punta di OpenAI, disponibile per gli sviluppatori tramite API come GPT-4, GPT-4 Turbo e GPT-4o. Il suo principale punto di forza deriva dall'ampio Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF), in cui revisori umani effettuano valutazioni e classificano le risposte per rendere il modello più utile, accurato e sicuro.

Per te, in quanto sviluppatore, ciò significa che le risposte che ottieni sono solitamente raffinate e ben strutturate fin da subito, specialmente per i casi d'uso delle conversazioni.

Vantaggi di ChatGPT

Risposte mature e curate: grazie a RLHF, ChatGPT genera costantemente codice utile e ben commentato e documentazione chiara, anche con prompt minimi

Ecosistema esteso: è supportato da migliaia di plugin, integrazioni e strumenti, con un forte supporto nei più diffusi IDE e framework

Infrastruttura API affidabile: potrai beneficiare di un tempo di attività di livello aziendale e di un supporto supportato da un'organizzazione ben finanziata e fortemente orientata alle relazioni con gli sviluppatori

Funzionalità multimodali: gli ultimi modelli GPT-4 sono in grado di gestire immagini, voce e file, il che li rende perfetti se, ad esempio, vuoi analizzare un'interfaccia utente da uno screenshot o lavorare su diversi tipi di flussi di lavoro di sviluppo

Bassa barriera all'ingresso: non è necessaria alcuna configurazione dell'infrastruttura. Puoi iniziare subito a sviluppare con una semplice chiave API

Svantaggi di ChatGPT

Chiuso e proprietario: non è possibile accedere ai pesi del modello, il che significa che non è possibile ospitarlo autonomamente, non è possibile accedere ai pesi del modello, il che significa che non è possibile ospitarlo autonomamente, ottimizzarlo liberamente o analizzarne a fondo il comportamento

Preoccupazioni relative alla privacy dei dati: tutti i tuoi prompt vengono elaborati sui server di OpenAI, il che può rappresentare un problema se lavori in settori regolamentati con tutti i tuoi prompt vengono elaborati sui server di OpenAI, il che può rappresentare un problema se lavori in settori regolamentati con norme di conformità o codici sorgente sensibili

Imprevedibilità dei costi su larga scala: se gestisci applicazioni ad alto volume, tieni presente che l'utilizzo basato su token può aumentare rapidamente, poiché più lo usi, più costa

Rischio di dipendenza dal provider: se si punta tutto su un unico provider, si rischia la dipendenza dal provider. Qualsiasi modifica alle API o aggiornamento del servizio da parte loro può interrompere il flusso di lavoro

Prezzi di ChatGPT

Free

Go: 8 $ al mese per utente

Inoltre: 20 $ al mese per utente

Pro: 200 $ al mese per utente

Mixtral vs ChatGPT: confronto delle funzionalità principali

Analizziamo come Mixtral e ChatGPT si posizionano effettivamente rispetto alle funzionalità/funzioni che contano per te.

Funzionalità n. 1: benchmark di codifica e generazione di codice

ChatGPT, in particolare GPT-4, tende a scrivere codice come un collega attento. Anche quando si utilizzano prompt di base, produce codice dettagliato, aggiunge commenti e gestisce gli errori fin da subito. Questo lo rende ottimo per generare codice pronto per la produzione.

Mixtral, d'altra parte, può eguagliare le prestazioni, ma è più conciso per impostazione predefinita, il che significa che dovresti dedicare più tempo alla progettazione dei prompt per ottenere lo stesso livello di rifinitura.

Per quanto riguarda il codice di base e standard, entrambi i modelli funzionano bene. Ma quando le cose si complicano, l'output più chiaro e raffinato di ChatGPT spesso gli conferisce un vantaggio.

🏆 Verdetto: ChatGPT vince per un codice più rifinito e pronto per la produzione.

💡 Consiglio da esperto: Non limitarti a confrontare i modelli: confrontali all'interno del tuo flusso di lavoro. Verifica come i risultati di Mixtral e ChatGPT si integrano nel tuo processo di sviluppo effettivo, non solo in prompt isolati. Ti farà risparmiare tempo ed eviterà di dover passare da una scheda all'altra in seguito.

Funzionalità n. 2: Finestra di contesto e gestione di testi lunghi

Lavorare su un codice sorgente ampio e complesso è difficile quando il tuo assistente IA dimentica ciò di cui stavi parlando tre prompt fa. Ecco perché la finestra di contesto, ovvero la quantità di testo che un modello può ricordare contemporaneamente, è molto importante per te come sviluppatore. Entrambi gli strumenti la gestiscono in modo diverso:

Mixtral-8x7B: offre una finestra di contesto nativa di 32.000 token, una capacità notevole per file di grandi dimensioni e conversazioni lunghe

ChatGPT: Può gestire da 8.000 a Può gestire da 8.000 a 128.000 token. Grazie all'enorme finestra da 128K di GPT-4 Turbo, in teoria potresti fornirgli un piccolo repository di codice in un unico prompt. Ma tieni presente che finestre più grandi possono diventare più costose

🏆 Verdetto: GPT-4 Turbo vince, grazie alla sua enorme capacità di gestire codici di grandi dimensioni, ma Mixtral offre comunque ottime prestazioni entro il limite di 32.000 token, rendendolo efficiente per la maggior parte dei progetti.

📮 ClickUp Insight: Solo il 12% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza le funzionalità/funzioni di IA integrate nelle suite di produttività. Questo basso tasso di adozione suggerisce che le attuali implementazioni potrebbero non offrire quell'integrazione contestuale e senza soluzione di continuità che spingerebbe gli utenti a passare dalle loro piattaforme conversazionali autonome preferite. Ad esempio, l'IA è in grado di eseguire un flusso di lavoro di automazione sulla base di un prompt in testo semplice fornito dall'utente? ClickUp Brain sì! L'IA è profondamente integrata in ogni aspetto di ClickUp, inclusi, ma non solo, il riassunto delle conversazioni in chat, la stesura o la revisione di testi, l'estrazione di informazioni dall'area di lavoro di ClickUp, la generazione di immagini e molto altro! Unisciti al 40% dei clienti ClickUp che hanno sostituito più di 3 app con la nostra app completa per il lavoro!

Funzionalità n. 3: Accesso alle API e integrazioni per sviluppatori

La qualità di un modello di IA non ha importanza se integrarlo nel tuo flusso di lavoro è un processo complesso e dispendioso in termini di tempo. Una documentazione scadente, la mancanza di SDK e un'API inaffidabile possono affossare un progetto prima ancora che abbia inizio.

OpenAI offre un'esperienza di integrazione per gli sviluppatori altamente ottimizzata, con API ben documentate, SDK per i principali linguaggi di programmazione e funzionalità avanzate come la chiamata di funzioni.

Al contrario, l'accesso all'API di Mixtral è frammentato tra più provider (come la piattaforma di Mistral stessa, Together IA o Fireworks), ciascuno con la propria documentazione e affidabilità. Questo offre comprensibilmente una scelta, ma significa anche che devi destreggiarti tra diversi documenti, livelli di affidabilità e configurazioni, il che può creare incongruenze.

🏆 Verdetto: Pareggio, poiché l'API di OpenAI offre un'ottima esperienza di sviluppo per un'integrazione rapida, mentre Mixtral garantisce maggiore flessibilità nella scelta del provider per i team con esigenze infrastrutturali specifiche.

Funzionalità n. 4: Opzioni di personalizzazione e self-hosting

I modelli di IA standard sono ottimi, ma la personalizzazione fa la differenza quando il tuo team ha uno stile di codifica unico, un codice proprietario o un dominio specializzato. Se non riesci ad adattare il modello alle tue esigenze specifiche, stai perdendo molto valore.

Questo è il principale punto di forza di Mixtral. Poiché i pesi sono aperti, puoi:

Ottimizzalo: addestra il modello sul tuo codice per renderlo un esperto nel tuo specifico settore

Utilizza gli adattatori: applica tecniche efficienti come LoRA e QLoRA per personalizzare il modello senza doverlo addestrare nuovamente da zero

Quantizzalo: riduci la dimensione del modello per implementarlo su hardware più piccolo e conveniente

ChatGPT, d'altra parte, offre una personalizzazione limitata tramite la sua API, ma non è possibile accedere ai pesi del modello sottostante. Si è fondamentalmente vincolati da ciò che OpenAI consente.

🏆 Verdetto: Mixtral si aggiudica il primo posto per la personalizzazione e l'hosting autonomo, rendendolo la scelta ideale per i team con esigenze specifiche o requisiti rigorosi in materia di dati.

Funzionalità n. 5: Privacy e sicurezza dei dati per i team di sviluppo

Per molti team di ingegneri, inviare codice proprietario o dati sensibili dei clienti a un'API di terze parti non è nemmeno un'opzione.

L'opzione di self-hosting di Mixtral ti offre il pieno controllo dei dati, un principio fondamentale per garantire privacy e sicurezza dei dati, poiché i tuoi prompt e il tuo codice non lasciano mai la tua infrastruttura. Questa soluzione è ideale per i team che operano in settori regolamentati come quello finanziario o sanitario.

ChatGPT Enterprise offre anche solide funzionalità di conformità, come la conformità SOC 2 e HIPAA, ma è comunque necessario affidare i propri dati a una terza parte.

🏆 Verdetto: Mixtral vince perché le sue funzionalità di self-hosting offrono le massime garanzie in termini di privacy.

Meglio scegliere Mixtral o ChatGPT?

La risposta breve è: dipende dalle tue esigenze. Ecco un semplice schema per orientarti nella scelta:

Scegli Mixtral se: il tuo team ha competenze in MLOps, ha bisogno di il tuo team ha competenze in MLOps, ha bisogno di mettere a punto un modello per un'attività specializzata o ha rigide regole sulla privacy dei dati che richiedono l'hosting autonomo

Scegli ChatGPT se: il tuo team dà priorità a un'integrazione rapida, a un'esperienza pronta all'uso e a un vasto ecosistema di strumenti

La risposta migliore è che non devi sceglierne solo uno. Molti team utilizzano un approccio ibrido, sfruttando ChatGPT per l'assistenza generale e un Mixtral self-hosted per le attività interne e sensibili.

E con strumenti come ClickUp, puoi ottenere un reale aumento della produttività utilizzando entrambi i modelli all'interno di un unico Converged AI Workspace, collegando i loro risultati direttamente alle tue attività, ai tuoi documenti e ai tuoi progetti: in questo modo, le informazioni che generi con l'IA diventano immediatamente parte del lavoro che stai effettivamente svolgendo, indipendentemente dal modello che utilizzi.

Scopri ClickUp: il modo migliore per utilizzare ChatGPT e Mixtral nei flussi di lavoro di sviluppo dell'IA

La scelta tra Mixtral e ChatGPT si riduce solitamente a una questione di compromessi.

Mixtral offre flessibilità illimitata e controllo sulla distribuzione. ChatGPT offre risultati altamente raffinati e un'ottima ottimizzazione della conversazione.

Ma c'è un problema pratico che probabilmente incontrerai come sviluppatore: entrambi gli strumenti in genere non fanno parte del tuo effettivo flusso di lavoro di sviluppo.

Si invia un prompt a un modello di IA in una scheda, si copia il risultato, lo si incolla altrove, quindi lo si trasforma manualmente in attività, documentazione o azioni da intraprendere.

Nel tempo, questo porta a una proliferazione di strumenti: si usa l'IA per generare idee, un altro strumento per gestire il lavoro, un altro ancora per la documentazione e un altro per l'automazione.

ClickUp adotta un approccio diverso.

Invece di considerare i modelli di IA come assistenti separati, ClickUp li integra direttamente in un'area di lavoro dove si trovano già le discussioni sul codice, la documentazione, le attività e le automazioni.

Ciò significa che i risultati generati dall'IA non si limitano a produrre idee, ma si integrano immediatamente nel lavoro che tu e il tuo team state svolgendo.

Ecco come funziona il lavoro.

Vantaggio n. 1 di ClickUp: accedi a più modelli di IA in un unico spazio di lavoro

Con ClickUp Brain, non sei limitato a un unico modello di IA. Puoi accedere a ChatGPT, Gemini, Claude e altri modelli leader direttamente all'interno del tuo spazio di lavoro e passare da uno all'altro a seconda dell'attività.

Passa senza soluzione di continuità da ChatGPT a Mixtral e ad altri modelli di IA, il tutto da un unico spazio di lavoro di ClickUp

Ma c'è di più: le integrazioni tramite Zapier ti consentono di effettuare connessioni con modelli come Mixtral nella tua area di lavoro, così tu e il tuo team potrete sperimentare modelli open-weight mantenendo il vostro lavoro organizzato in un unico posto.

Collega Mixtral a ClickUp tramite Zapier e integra le informazioni fornite dall'IA direttamente nel tuo flusso di lavoro

Per te, in quanto sviluppatore, questa flessibilità è fondamentale.

Potresti utilizzare ChatGPT per la documentazione strutturata, un altro strumento per il brainstorming di idee architetturali e Mixtral per riepilogare le revisioni del codice. In questo modo, invece di passare da una scheda all'altra per aprire più strumenti di IA, puoi generare risposte direttamente dove risiedono già i dati del tuo progetto.

💡 Suggerimento da esperto: Prova a inserire lo stesso prompt in Mixtral e ChatGPT all'interno di ClickUp Brain. Confronta i risultati, poi decidi quale è pronto per la produzione e collega il risultato preferito alla tua attività: perfetto per le funzionalità/funzioni critiche in cui la precisione è fondamentale.

Vantaggio n. 2 di ClickUp: utilizza agenti di codifica basati sull'IA insieme alle tue attività

In qualità di sviluppatore, potresti già utilizzare strumenti come gli agenti Cursor IA o Codegen IA per generare codice, rivedere le funzioni o rifattorizzare la logica.

ClickUp ti consente di integrare questi flussi di lavoro nello stesso ambiente in cui viene effettuato il monitoraggio del tuo lavoro di sviluppo.

Puoi @menzionare gli agenti Cursor o Codegen AI come se stessi chiamando un collega, assegnare loro un'attività di ClickUp e loro lavoreranno in background, lasciandoti libero di concentrarti su attività più importanti. Una volta completata l'attività, l'agente ti aggiornerà automaticamente.

Utilizza gli agenti di codifica IA come se fossero tuoi colleghi. Assegna la generazione, la revisione e l'aggiornamento del codice direttamente all'interno della tua area di lavoro di ClickUp

A quel punto, decidi se implementare la correzione, assegnarla a un altro sviluppatore o rimandarla allo sprint successivo.

Vantaggio n. 3 di ClickUp: documentazione centralizzata con ClickUp Docs

I processi di sviluppo comportano solitamente una grande quantità di documentazione: riferimenti alle API, note sull'architettura, guide di onboarding e documentazione sulla risoluzione dei problemi.

Senza un sistema centralizzato, queste risorse finiscono per essere sparse tra Documenti Google, wiki interni o pagine Notion.

Con ClickUp Docs, puoi archiviare tutti i tuoi documenti tecnici accanto alle attività e ai progetti a cui fanno riferimento in ClickUp Tasks.

Conserva tutti i documenti accanto all'attività che supporta in ClickUp Docs

Se stai documentando un nuovo sistema di autenticazione, puoi creare una specifica tecnica all'interno di ClickUp Docs, collegarla alle attività di sviluppo che la implementano all'interno di ClickUp Tasks e aggiornare la documentazione man mano che la funzione si evolve.

E quando hai bisogno di informazioni sull'andamento delle attività durante il progetto, puoi semplicemente chiedere a ClickUp Brain, il livello di intelligenza integrato nella tua area di lavoro, che estrarrà le risposte direttamente da quei documenti, con il contesto completo dei dati del tuo progetto.

Basta con le ricerche manuali: estrai istantaneamente i dati del progetto con ClickUp Brain, la tua IA sensibile al contesto

Ciò significa che la tua documentazione non rimane semplicemente in una knowledge base separata, ma diventa parte integrante del flusso di lavoro dinamico del progetto.

Le integrazioni di ClickUp mantengono connesse le piattaforme esterne, facilitando l'importazione di dati storici e aggiornamenti nell'area di lavoro di ClickUp, che si tratti di GitHub, Slack, Figma o altre app collegate.

Collega il tuo "lavoro" alla tua area di lavoro in ClickUp

La documentazione o i riferimenti al codice da GitHub possono essere collegati direttamente alle attività correlate. Gli aggiornamenti o le discussioni da Slack possono essere convertiti in attività concrete. Anche i file o le risorse del progetto provenienti da altri strumenti possono confluire nello stesso spazio di lavoro.

Consiglio dell'esperto: Con ClickUp Chat, puoi eliminare completamente il continuo passaggio da Slack alle attività di progetto: mantieni tutte le discussioni del team e i flussi di lavoro degli sviluppatori direttamente all'interno di ClickUp. Taggate i colleghi all'istante e assegnate commenti direttamente alle attività dai messaggi della chat, senza mai uscire dall'area di lavoro, così nulla va perso nelle conversazioni. Tutti i vostri aggiornamenti, le decisioni e i follow-up rimangono nel contesto del progetto, rendendo la collaborazione più veloce e molto meno caotica. Trasforma i commenti in attività con ClickUp Chat Mantieni le discussioni del tuo team di sviluppo in sincronia con i tuoi progetti. Trasforma le conversazioni in azioni concrete con ClickUp Chat.

Vantaggio n. 5 di ClickUp: automatizza i flussi di lavoro di sviluppo ripetitivi

ClickUp Automazioni elimina i passaggi manuali che spesso rallentano i team di sviluppo. È possibile trigger azioni in base allo stato delle attività, alle scadenze o ai campi personalizzati.

Quando una funzionalità/funzione passa allo stato "Pronta per il controllo qualità", ClickUp può assegnare automaticamente l'attività a un tester e avvisare il team di controllo qualità.

Lascia che ClickUp si occupi delle attività ripetitive: automatizza il passaggio delle attività, le notifiche e gli aggiornamenti del flusso di lavoro

Se il tester segnala un bug, l'automazione può riaprire l'attività, taggare lo sviluppatore responsabile e riportare il problema nello sprint backlog. In questo modo, in qualsiasi fase tu scelga, il tuo flusso di lavoro prosegue automaticamente.

Inizia a utilizzare Clicking-Up con la tua IA

Per far sì che l'IA funzioni davvero per te, non limitarti a scegliere un modello, ma scegli un'area di lavoro che colleghi i tuoi modelli al tuo lavoro. Mixtral offre flessibilità, pesi aperti e controllo. ChatGPT offre risultati raffinati e un ecosistema enorme. Entrambi sono eccellenti, ma da soli? Rimangono al di fuori del tuo flusso di lavoro, costringendoti a destreggiarti tra le schede, a copiare e incollare i risultati e a trasformare manualmente le intuizioni in attività o documentazione.

Integrando l'IA direttamente nell'area di lavoro, puoi utilizzare più modelli contemporaneamente, stabilire connessioni tra i risultati e le attività e i documenti, collaborare con i membri del team, centralizzare le conoscenze e automatizzare i flussi di lavoro ripetitivi, in modo che le informazioni che generi con Mixtral, ChatGPT o qualsiasi altra IA non rimangano confinate in uno strumento separato, ma diventino immediatamente parte del lavoro che stai già svolgendo.

Sei pronto a vederlo in azione? Inizia gratis con ClickUp ✨.

Domande frequenti (FAQ)

Mixtral-8x7B utilizza un'architettura "mixture-of-experts", che equivale ad avere otto modelli specializzati in uno, mentre i modelli standard come Mistral 7B sono modelli singoli e densi. Ciò consente a Mixtral di offrire le prestazioni di un modello molto più grande con maggiore efficienza.

Sì, la licenza open-weight di Mixtral consente di eseguirlo sul proprio hardware per un controllo completo dei dati. Ciò richiede una GPU potente, ma le versioni quantizzate del modello possono essere eseguite su apparecchiature di fascia più consumer.

Se utilizzi l'IA quotidianamente per la codifica, il debug e la documentazione, i tempi di risposta più rapidi e la priorità di ChatGPT Plus valgono probabilmente il costo della sottoscrizione. Per gli utenti occasionali, continuare a utilizzare l'API basata sull'utilizzo potrebbe essere più economico.

Puoi utilizzare una piattaforma che aggrega più modelli di IA in un'unica interfaccia. ClickUp Brain, ad esempio, offre accesso a modelli di OpenAI, Anthropic e Google, consentendoti di utilizzare la migliore IA per qualsiasi attività senza uscire dalla tua area di lavoro.