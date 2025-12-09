ClickUp 4.0: la fine della dispersione del lavoro

Per anni, i team sono rimasti bloccati in un labirinto.

Destreggiarsi tra strumenti sparsi, passare da una scheda all'altra, cercare il contesto e vedere le ore preziose scivolare via.

Ecco i numeri che tengono svegli i leader aziendali:

Diffusione del contesto 2,5 ore mentre i membri del team passano da una conversazione all'altra, cercano file e cercano di ritrovare la concentrazione. : ogni giorno si perdono quasimentre i membri del team passano da una conversazione all'altra, cercano file e cercano di ritrovare la concentrazione.

Diffusione dell'IA: ogni giorno, i team trascorrono circa 60 minuti destreggiandosi tra diversi strumenti di IA che non funzionano insieme, causando frustrazione e spreco di lavoro richiesto. ogni giorno, i team trascorrono circache non funzionano insieme, causando frustrazione e spreco di lavoro richiesto.

App Sprawl: altri 55 minuti che sfuggono mentre le persone passano continuamente da un'app all'altra, cercando di trovare ciò di cui hanno bisogno e tenendo il passo con flussi di lavoro frammentati. altrimentre le persone passano continuamente da un'app all'altra, cercando di trovare ciò di cui hanno bisogno e tenendo il passo con flussi di lavoro frammentati.

Si tratta di una perdita di produttività pari a 2,5 trilioni di dollari a livello globale. E questo fa emergere un problema molto più profondo: la più grande minaccia alla produttività non è la mancanza di lavoro richiesto, ma il modo in cui viene gestito il lavoro.

Noi di ClickUp abbiamo sempre saputo che esisteva un modo migliore. Fin dal primo giorno, la nostra missione è stata quella di aumentare la produttività del mondo sostituendo tutti i software di lavoro ed eliminando la dispersione di contesto.

Abbiamo costruito velocemente. Abbiamo lavorato senza sosta. Abbiamo creato una piattaforma enorme e unificata. Ma ora le fondamenta sono completate. Questa è una nuova era per ClickUp. Un'era definita non solo dalla velocità, ma anche da una maestria ossessiva e da una qualità senza compromessi.

Abbiamo immaginato qualcosa di senza precedenti: una piattaforma in cui le tue attività, i tuoi documenti, le chat, le riunioni e le conoscenze convergono in un unico sistema flessibile. Realizzata meticolosamente fin nei minimi dettagli. Una convergenza di software, persone e IA.

Ti presentiamo la prima piattaforma IA convergente al mondo: ClickUp 4. 0

Cos'è ClickUp 4.0?

ClickUp 4.0 è il luogo in cui si svolgono tutto il tuo lavoro e la tua collaborazione.

L'abbiamo ricostruita da zero prestando attenzione a ogni dettaglio. Ogni flusso di lavoro sembra avere una connessione. Ogni esperienza è stata perfezionata, rifinita e migliorata per risultare più fluida.

Quando tutto il tuo lavoro converge in un'unica area di lavoro progettata con cura e basata sull'IA, tutto funziona alla perfezione. In pratica, ecco come funziona:

Un calendario che finalmente capisce le tue priorità e crea automaticamente i blocchi per il tuo programma di conseguenza.

Un'IA in grado di richiamare istantaneamente gli elementi da intraprendere emersi durante la chiamata individuale della scorsa settimana.

Agenti che smistano le tue attività, impostano progetti e intervengono per rispondere alle tue domande.

Un unico spazio di lavoro dal design accattivante che riunisce attività, documenti, obiettivi, chat e automazione basata sull'intelligenza artificiale.

ClickUp 4.0 si concentra sul problema che ci eravamo prefissati di risolvere: la frammentazione causata da strumenti di lavoro scollegati e contesti dispersi. Ma questa volta lo abbiamo risolto prestando meticolosa attenzione all'esperienza dell'utente, rendendo ogni clic intuitivo.

È qui che cambia tutto, con un software costruito secondo un nuovo standard.

ClickUp 4.0 offre le funzionalità/funzioni e gli aggiornamenti più richiesti dalla nostra community.

Questi miglioramenti eliminano gli attriti, moltiplicano la tua produttività e ti restituiscono il controllo della tua giornata. Ecco le novità:

Navigazione personalizzata 4.0: tutto ciò di cui hai bisogno, esattamente dove ti serve

La barra laterale di ClickUp 4.0 è perfettamente integrata e personalizzabile.

Questo segna la fine della tassazione a interruttore: dove hai una scheda per la chat, un'altra scheda per quella procedura operativa standard e una finestra completamente nuova per la tua IA.

In ClickUp 4.0, la nuova barra laterale unificata offre una gerarchia convergente, riunendo attività, documenti, chat, lavagne online, dashboard, Calendario e altro ancora per un facile accesso.

Navigazione personalizzata: crea la tua barra laterale con sezioni personalizzate in modo da poter organizzare il tuo lavoro come preferisci.

Gerarchia convergente: accedi ad attività, documenti, chat, IA e altro ancora da un unico spazio unificato.

Elementi fissi: mantieni il tuo lavoro più importante in primo piano fissando spazi, elenchi o documenti alla barra laterale.

Filtraggio rapido: passa istantaneamente agli spazi, ai messaggi non letti o ai DM con i nuovi filtri della barra laterale.

Esperienza più pulita e semplice: goditi un'interfaccia intuitiva e ordinata che migliora la tua concentrazione e il tuo controllo.

Collaborazione e chat IA: contesto, catturato proprio dove lavori

La maggior parte delle piattaforme si limita al bundling. ClickUp 4.0 va oltre, rendendo ogni strumento sensibile al contesto e interconnesso.

Quando chat, riunioni, appunti delle riunioni, IA e attività sono unificati in un'unica piattaforma, sembra semplice come chiedere alla tua IA di creare e assegnare elementi da intraprendere dalla chiamata di venerdì scorso, e il tutto viene terminato in pochi secondi!

L'area di lavoro di ClickUp ora funziona come un'unica fonte di verità e centro di collaborazione per il project management end-to-end.

Ecco come il tuo flusso di lavoro rimane facilmente connesso in ClickUp:

Chat AI unificata: ClickUp Chat è ora integrata con il resto del tuo lavoro. Ogni conversazione è collegata alle tue attività, ai tuoi documenti e ai tuoi progetti. Non dovrai più passare da una scheda all'altra, né cercare le risposte. Tutto ciò di cui hai bisogno è in un unico posto, così sarai sempre informato e la tua AI avrà il 100% del contesto.

Riunioni istantanee: hai bisogno di partecipare a una chiamata? Avvia hai bisogno di partecipare a una chiamata? Avvia SyncUp , la nostra funzione di chiamata audio e video nativa, direttamente dalla chat. Riunioni, note e elementi da intraprendere vengono tutti registrati e collegati. La nuova funzionalità Intranet Posts ti consente di trasmettere aggiornamenti, celebrare i successi e mantenere tutti allineati, il tutto all'interno di ClickUp.

AI Notetaker: registra e trascrivi le riunioni con registra e trascrivi le riunioni con AI Notetaker , in modo da catturare ogni dettaglio, completo di riepilogo/riassunto, punti chiave, azioni da intraprendere e altro ancora.

Note utilizzabili: trasforma istantaneamente le note delle riunioni e i thread di chat in trasforma istantaneamente le note delle riunioni e i thread di chat in attività di ClickUp , in modo che nessun elemento venga trascurato.

Trascrizioni ricercabili: ogni conversazione e trascrizione è ricercabile tramite ogni conversazione e trascrizione è ricercabile tramite ClickUp Brain , attraverso prompt in linguaggio naturale.

Ottieni ClickUp AI Notetaker per trascrivere le riunioni, creare attività e azioni da intraprendere e delegare il lavoro

Agenda personale: la tua giornata, perfettamente organizzata, in modo automatico

Il Personal Planner di ClickUp 4.0 è il tuo superpotere per lavorare in modo concentrato e non solo.

Prova un calendario personalizzato con tutte le tue riunioni e il tuo lavoro organizzati con cura per te ogni giorno. Finalmente potrai dimenticarti di pianificare, riprogrammare o coordinare le cose manualmente.

Quando le cose cambiano, l'IA regola il tuo calendario in tempo reale, così avrai sempre tempo per concentrarti e terminare il tuo lavoro.

Pianificazione basata sull'IA: lascia che sia l'IA a gestire il caos della pianificazione, bloccando automaticamente le tue priorità e le tue riunioni più importanti.

Calendario integrato: visualizza gli impegni dei tuoi colleghi, prenota riunioni con loro e visualizza il tuo calendario nel modo che preferisci.

Blocco del tempo: trascina le attività sul tuo Calendario per pianificarle senza sforzo, assicurandoti di allocare la giusta quantità di tempo per ciascuna attività senza sovraccaricarti.

Sessioni di concentrazione: dedica facilmente del tempo al lavoro approfondito e lascia che l'IA si occupi del resto man mano che cambiano le priorità.

Contesto all'interno delle riunioni: collega gli eventi alle attività e ai documenti, in modo che tutto sia collegato e utilizzabile.

Teams Hub: chiarezza end-to-end, senza continui follow-up

Il Teams Hub è un modo completamente nuovo per tenerti aggiornato su ciò su cui sta lavorando il tuo team.

Analisi, priorità e capacità sono riunite in un unico posto, offrendo ai manager una visibilità immediata sul carico di lavoro del team. Non dovrai più indovinare su cosa stanno lavorando i tuoi collaboratori o se le scadenze sono realistiche.

Il tuo Teams Hub include:

Visualizzazione della struttura organizzativa: scopri chi fa parte di ogni team e visualizza i profili individuali e di team per avere un quadro più completo.

Feed delle attività in tempo reale: ogni team ha un feed, così puoi vedere le ultime attività e gli aggiornamenti di qualsiasi team in ClickUp.

Priorità classificate in ordine di importanza: visualizza un elenco classificato in ordine di importanza delle attività su cui tutti si stanno concentrando nel tuo Teams Hub e scopri esattamente quanto è importante un'attività nella lista di qualcuno.

Capacità e analisi: visualizza immediatamente su cosa stanno lavorando tutti, visualizza le capacità del team e individua dove potresti avere una carenza di risorse.

Standup basati sull'IA: lascia che l'IA riepiloghi gli aggiornamenti chiave, così sarai sempre informato.

Tabelle orarie integrate: scopri esattamente quanto lavoro è fatturabile e quanto tempo richiedono realmente i progetti grazie alle tabelle orarie integrate.

ClickUp Brain e Ambient IA Agents: la tua produttività, moltiplicata

Accedi a più LLM, esegui ricerche web in tempo reale, ottieni risposte altamente contestualizzate alle tue domande di lavoro e molto altro ancora tramite ClickUp Brain.

Le funzionalità/funzioni di ClickUp 4.0 ridefiniscono completamente il significato di avere colleghi digitali.

ClickUp Brain funge da assistente di produttività sempre attivo, pronto a creare attività, redigere bozze di documenti, riepilogare conversazioni e rispondere a domande nel momento in cui ne hai bisogno.

Poi ci sono gli Ambient IA Agents: assistenti intelligenti che sanno quando aiutare senza che venga loro richiesto. Questi aiutanti personalizzabili e autonomi operano in background, inviando in modo proattivo aggiornamenti sui progetti, rispondendo alle domande in chat e gestendo il lavoro ripetitivo nel momento in cui è necessario, non quando ti ricordi di delegarlo.

Il risultato è un'area di lavoro in cui le attività superflue scompaiono, le informazioni fluiscono istantaneamente e il tuo team è libero di concentrarsi sul lavoro strategico e di grande impatto.

Assistente alla produttività: ClickUp Brain lavora al tuo fianco ed è in grado di eseguire oltre 500 diversi flussi di lavoro.

Barra dei comandi IA: basta digitare lo spazio per aprire la nuova barra dei comandi IA da qualsiasi commento e ottenere azioni sensibili al contesto come la generazione di un'attività con tutti i dettagli del thread, la stesura di una risposta pertinente o il riassunto di un lungo thread di conversazione.

Modelli IA multipli: interagisci direttamente con ChatGPT, Claude, Gemini e altri, oltre ad accedere a modelli premium e alla ricerca web in tempo reale, il tutto da un'unica interfaccia.

Agente di risposta in tempo reale: quando qualcuno pone una domanda nella chat di ClickUp, il tuo agente di risposta in tempo reale interviene automaticamente e fornisce una risposta, così non è necessario che lo faccia un essere umano.

Agenti AI personalizzati per il lavoro: crea i tuoi agenti mappandoli su trigger personalizzati e fonti di conoscenza dalla tua area di lavoro di ClickUp o dalle app collegate.

Aggiornamenti automatici dei progetti: configura gli agenti affinché si occupino degli aggiornamenti di stato per te e ricevi report dettagliati giornalieri o settimanali inviati a te o al tuo team per qualsiasi elenco, attività o chat.

💫 Porta il meglio di ClickUp sul tuo desktop/PC con Brain MAX, una super app IA autonoma! Il tuo centro di comando ClickUp : trova istantaneamente il contesto nascosto nelle attività, recupera i documenti e ottieni aggiornamenti in tempo reale sui progetti, ovunque ti trovi.

Chiedi qualsiasi cosa ai migliori modelli di IA : lavora con GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet e altri senza dover gestire più sottoscrizioni.

Ricerca tra le app con connessione : individua i file nascosti e trova rapidamente le risposte, senza più perdere tempo a cercare su Google Drive o nei thread.

Ricerca approfondita sul web : trasforma ore di ricerca in pochi minuti grazie all'analisi basata sull'IA e a citazioni chiare e affidabili.

Ottieni il quadruplo con Talk to Text: tu parli, l'IA digita e effettua le modifiche! Utilizza la dettatura perfezionata dall'IA in qualsiasi app, personalizzata per te. tu parli, l'IA digita e effettua le modifiche! Utilizza la dettatura perfezionata dall'IA in qualsiasi app, personalizzata per te.

Elenchi personali: il tuo elenco privato da fare, esattamente come ti serve

Gli elenchi personali in ClickUp 4.0 ti consentono di organizzare e effettuare il monitoraggio delle tue attività personali attraverso un elenco privato all'interno della tua area di lavoro. Fungono da tela onnicomprensiva dove puoi centralizzare le tue priorità.

Visualizza il tuo elenco personale come preferisci: scegli la tua visualizzazione ClickUp preferita, ad esempio la vista Elenco o la vista Bacheca.

Organizza i tuoi progetti, le tue idee e le tue attività: pianifica la tua giornata, effettua il monitoraggio degli obiettivi e gestisci il tuo carico di lavoro, tutto nel tuo spazio dedicato all'interno di ClickUp.

Importa attività da altri elenchi: importa rapidamente le attività nel tuo elenco personale per un facile accesso e una facile gestione.

Cosa c'è di nuovo in ClickUp 4.0?

Ecco a cosa stiamo lavorando e cosa stiamo preparando per le prossime settimane.

Sottocartelle (beta): organizzazione a livello granulare

Siamo entusiasti di soddisfare una delle richieste più gettonate della community: la possibilità di nidificare le cartelle l'una nell'altra! Ora puoi organizzare la tua area di lavoro con cartelle all'interno di cartelle, complete di tutte le potenti funzionalità/funzioni che ti aspetti dalle nostre cartelle. Pensa a reportistica top-down, viste personalizzabili, autorizzazioni ereditate e altro ancora.

Campi personalizzati per tipo di attività (beta): massima flessibilità, nessuna perdita di informazioni

Tieni traccia esattamente di ciò che conta per ogni tipo di lavoro. I campi personalizzati per tipo di attività ti consentono di adattare i campi dati a flussi di lavoro specifici, in modo che ogni team ottenga il contesto di cui ha bisogno, senza sovraccaricare gli altri con dettagli troppo specifici.

Il futuro del lavoro, disponibile oggi

ClickUp 4.0 è il luogo in cui il lavoro diventa finalmente semplice. Ogni attività, ogni flusso di lavoro, ogni conversazione ora risiede in un unico spazio di lavoro altamente intuitivo.

Noterai la differenza la prima volta che aprirai la barra laterale, la prima volta che porrai una domanda a Brain, la prima volta che il tuo team passerà dall'idea alla realizzazione senza perdere un colpo.

Benvenuto nell'era della convergenza. Benvenuto in ClickUp 4.0!