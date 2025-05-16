I 15 migliori software di inserimento dati per ottimizzare i flussi di lavoro nel 2025

Sono le 16:00 di venerdì. Sei esausto e fissi l'ennesimo foglio di calcolo infinito pieno di dati inseriti manualmente. Il tuo team è sovraccarico di lavoro, le scadenze si avvicinano e sai che deve esserci un modo migliore per lavorare.

In qualità di manager, sai bene che una gestione efficiente dei dati garantisce il corretto funzionamento delle operazioni. Ma le ore dedicate a attività di immissione ripetitiva? Sono una perdita di tempo. Il software giusto può garantire l'automazione delle attività di immissione dati, ridurre gli errori e liberare il tuo team per lavoro di maggiore impatto.

In questo post del blog esploreremo 15 sistemi di inserimento dati che perfezionano i flussi di lavoro, migliorano la precisione e si integrano perfettamente con i tuoi strumenti.

Cominciamo! 🎯

In sintesi: i 15 migliori software di inserimento voce per te

Prima di entrare nei dettagli, ecco una panoramica dei migliori strumenti software per l'inserimento dati disponibili oggi sul mercato:

Strumento Ideale per Funzionalità/Funzione migliori Prezzi ClickUp Ideale per una gestione dei dati semplificata e collaborativa Dimensioni del team: ideale per singoli individui, team di medie dimensioni e grandi aziende che desiderano aggiungere soluzioni di progettazione rapide al proprio flusso di lavoro Automatizza la creazione delle attività, gestisci i dati nella vista Tabella e utilizza l'IA per ottenere informazioni in tempo reale. Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende. Infinity Ideale per un sistema di gestione del lavoro ordinato e completamente personalizzabile Dimensione del team: ideale per le piccole e medie imprese alla ricerca di una soluzione personalizzabile Personalizza i flussi di lavoro e organizza i dati utilizzando visualizzare flessibili e strutture di cartelle approfondite. A partire da 8 $ al mese per utente nTask Ideale per il monitoraggio delle attività e l'automazione dei flussi di lavoro senza sforzo Dimensione del team: ideale per team di piccole e medie dimensioni Monitora i dettagli dei progetti con registri del tempo registrato, grafici Gantt e flussi di lavoro strutturati. A partire da 4 $ al mese per utente Airtable Ideale per organizzare i dati in modo flessibile con un approccio visivo e collaborativo Dimensione del team: ideale per aziende di medie dimensioni e team più grandi Crea database personalizzabili in tempo reale con dashboard e automazione. Gratis; a partire da 24 $ al mese per utente Nintex RPA Ideale per ottimizzare i processi aziendali con l'automazione basata sull'intelligenza artificiale Dimensione del team: ideale per aziende di medie e grandi dimensioni Automatizza approvazioni, documenti e flussi di lavoro senza codice Prezzi personalizzati (versione di prova gratis disponibile) UiPath Ideale per l'automazione di livello aziendale e integrazioni di sistema senza soluzione di continuità Dimensione del team: ideale per grandi aziende che cercano automazione e integrazione di sistema Utilizza l'elaborazione intelligente dei documenti e il process mining per l'automazione Gratis; a partire da 25 $ al mese per la versione Basic TrueContext Ideale per l'acquisizione di dati in tempo reale con moduli mobili offline Dimensione del team: ideale per team che operano nel campo Raccogli i dati sul campo con GPS, note vocali e sincronizzazione con i sistemi back-end. A partire da 25 $ al mese per licenza GoCanvas Ideale per semplificare la raccolta dei dati sul campo con moduli mobili senza codice Dimensione del team: ideale per team di piccole e medie dimensioni che necessitano di raccogliere dati sul campo Crea moduli ottimizzati per dispositivi mobili, scansiona codici a barre e effettua sincronizzazione dei dati offline. A partire da 49 $ al mese per utente Zoho Forms Ideale per creare moduli personalizzati con flussi di lavoro automatizzati e integrazioni Dimensione del team: ideale per le piccole e medie imprese alla ricerca di soluzioni per la creazione di moduli Crea moduli senza codice con notifiche, approvazioni e firme elettroniche. Free; a partire da 12 $ al mese per utente Cognito Moduli Ideale per la creazione avanzata di moduli con potenti funzionalità/funzione di automazione dei dati Dimensione del team: ideale per aziende di qualsiasi dimensione che necessitano di automazione dei dati Utilizza logica intelligente, automazioni e acquisizione sicura dei dati per i moduli. Gratis; a partire da 19 $ al mese per 2 utenti Microsoft Excel Ideale per analisi dettagliate dei dati, calcoli complessi e automazione Dimensione del team: ideale per piccole e grandi aziende che necessitano di una gestione complessa dei dati Utilizza formule avanzate e Power Query per una manipolazione approfondita dei dati. 179,99 $ (licenza) Fogli Google Ideale per la collaborazione in tempo reale e la perfetta integrazione con Google Workspace Dimensione del team: ideale per team di tutte le dimensioni che utilizzano Google Workspace Collabora su fogli di calcolo con automazione e integrazioni di app Free Forms On Fire Ideale per moduli ottimizzati per dispositivi mobili con automazione dei flussi di lavoro integrata Dimensione del team: ideale per team di piccole e medie dimensioni con operazioni sul campo in mobilità Acquisisci i dati nel campo e effettua la sincronizzazione con oltre 1500 strumenti tramite integrazioni. A partire da 25 $ al mese per utente Intellimas Ideale per sostituire i fogli di calcolo con flussi di lavoro personalizzati e ad alte prestazioni Dimensione del team: ideale per le aziende che necessitano di flussi di lavoro personalizzati Crea flussi di lavoro con grandi volumi di dati con un'interfaccia utente simile a un foglio di calcolo. A partire da 30 $ al mese per utente (versione di prova gratis disponibile) Process Runner Ideale per semplificare le attività relative ai dati SAP con strumenti di automazione affidabili Dimensione del team: ideale per le aziende che utilizzano SAP Automatizza l'inserimento delle voci di dati SAP da Excel utilizzando l'automazione low-code Prezzi personalizzati (versione di prova gratis disponibile)

Cosa cercare in un software di inserimento di voci?

La scelta del software di inserimento dati giusto dipende dalle funzionalità/funzione che si adattano al tuo flusso di lavoro. Ecco cosa cercare. 👇

Creazione di moduli personalizzati: crea moduli su misura con editor drag-and-drop e logica condizionale per semplificare la raccolta dei dati.

Automazioni e flussi di lavoro: automatizza le approvazioni, l'assegnazione delle attività e l'instradamento dei dati per accelerare i processi e ridurre il lavoro richiesto.

Convalida e accuratezza dei dati: utilizza campi calcolati, logica if/then e rilevamento in tempo reale per prevenire errori.

Accessibilità offline: acquisisce e archivia i dati anche senza connessione a Internet, con sincronizzazione quando si torna online.

Integrazioni perfette: si collega con CRM, archiviazione cloud e si collega con CRM, archiviazione cloud e app di gestione dei documenti dell'azienda per centralizzare i dati.

Strumenti di collaborazione: assegnano ruoli, effettuano il monitoraggio dello stato e garantiscono aggiornamenti in tempo reale per un migliore lavoro di squadra.

Funzionalità di codici a barre e GPS: migliora la gestione dell'inventario e le operazioni nel campo con la scansione dei codici a barre e il monitoraggio della posizione.

Firme elettroniche e generazione di documenti: crea ed elabora documenti legalmente vincolanti senza documenti cartacei manuali.

Sicurezza e conformità dei dati: garantisce la privacy dei dati con crittografia, accesso basato sul ruolo e conformità alle normative specifiche del settore.

I 15 migliori software per l'inserimento di voci

L'inserimento manuale delle voci richiede tempo ed è soggetto a errori. Il miglior software per l'inserimento delle voci automatizza i flussi di lavoro, garantisce la precisione e si integra con i sistemi esistenti.

Ecco le 15 migliori soluzioni progettate per ottimizzare l'efficienza in tutti i settori. 🗂️

ClickUp (ideale per una gestione dei dati semplificata e collaborativa)

ClickUp, l'app tutto per il lavoro, va oltre il tradizionale project management. È progettata per aiutarti a centralizzare ogni aspetto del tuo flusso di lavoro, dal monitoraggio delle attività alla gestione delle risorse, tutto in un unico posto.

Visualizza vista Tabella ClickUp

Mantieni i tuoi dati strutturati e accessibili nella vista Tabella di ClickUp.

Con strumenti come ClickUp vista Tabella, puoi gestire i dati con la flessibilità di un foglio di calcolo ma con la potenza di un database. Dalle informazioni sui client e sui budget allo stato dei progetti, tutti i dati inseriti in ClickUp (o migrati da oltre 1000 app integrate ) rimangono organizzati, ricercabili e accessibili senza dover passare da una piattaforma all'altra.

Ad esempio, se stai supervisionando una campagna di marketing per un cliente, puoi impostare una vista Tabella che monitora le fasi di ciascuna campagna. I campi personalizzati di ClickUp possono includere risultati specifici (come testi pubblicitari o risorse di progettazione), allocazione del budget e metriche sulle prestazioni della campagna.

È inoltre possibile collegare documenti essenziali come il brief del client o le email di approvazione.

Moduli ClickUp

Raccogli, effettua il monitoraggio e agisci sulle informazioni con facilità utilizzando ClickUp Form.

Ricerca connessa ClickUp

E se hai bisogno di cercare un dato, ClickUp Connected Search ti semplifica il lavoro. Grazie alle funzionalità IA integrate, puoi semplicemente inserire le tue query di ricerca utilizzando il linguaggio naturale e, che la risposta si trovi in una chat, in un'attività, in un documento o in una qualsiasi delle tue app integrate nell'ecosistema ClickUp, ClickUp la troverà e la recupererà per te!

Correggi i flussi di lavoro frammentati con la ricerca di connessione di ClickUp.

Moduli ClickUp

Hai bisogno di raccogliere informazioni senza passaggi aggiuntivi? ClickUp Forms lo rende semplice. Crea una visualizzazione personalizzata del modulo e ogni risposta si trasformerà automaticamente in un'attività, senza inserimenti manuali né perdite di tempo.

Esempio, se stai raccogliendo feedback su un evento, le risposte diventano immediatamente elementi utilizzabili, pronti per il follow-up. Lo stesso vale per le richieste IT, i lead di vendita o qualsiasi altro dato che devi organizzare. Tutto confluisce nel tuo flusso di lavoro senza soluzione di continuità.

E con la logica condizionale, puoi modificare il modulo in base alle risposte, assicurandoti di acquisire solo i dati rilevanti ogni volta.

ClickUp Brain

Utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) in ClickUp Brain per interpretare le query nel contesto.

Poi c'è ClickUp Brain, l'assistente AI integrato e la rete neurale che collega attività, documenti, persone e conoscenze aziendali all'interno di un unico spazio di lavoro. Anziché utilizzare strumenti disparati per l'inserimento, lo spazio di archiviazione e il recupero dei dati, ClickUp Brain centralizza le informazioni in modo che tutti i dati possano essere accessibili e gestiti da un unico posto.

Quando hai una domanda del tipo "Quali sono state le nostre operazioni più redditizie il mese scorso?", l'assistente IA setaccia il tuo CRM in ClickUp per fornirti un riepilogo/riassunto chiaro e immediato. Elabora tutti i tuoi dati in connessione e fornisce approfondimenti in pochi secondi.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Traccia e organizza il lavoro: usa la vista Tabella per creare fogli di calcolo dinamici e reattivi e database visivi per gestire attività come budget, inventari, informazioni sui client e altro ancora.

Crea un database senza codice: collega attività, documenti e dipendenze per creare relazioni e organizzare i dati, ad esempio creando una connessione tra i clienti e i loro ordini.

Riepilogare dati complessi: ottieni riepiloghi in tempo reale generati dall'IA di attività, progetti e documenti per fornire informazioni rapide e utilizzabili.

Acquisisci e gestisci i feedback sui prodotti: raccogli i feedback degli utenti e trasformali in attività concrete di miglioramento dei prodotti, inoltrando automaticamente le risposte ai membri del team competenti.

Condivisione la tua vista Tabella: condividi i progetti con i client tramite link accessibili pubblicamente ed esporta le informazioni sotto forma di fogli di calcolo.

Limiti di ClickUp

Le estese funzionalità/funzioni e opzioni di personalizzazione possono disorientare gli utenti nuovi.

La profondità e la flessibilità con limite dell'app mobile rendono più difficile la gestione delle attività complesse in mobilità.

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un recensore G2 condivisione :

ClickUp è uno strumento di project management all-in-one che riunisce in un unico posto tutte le funzionalità/funzione necessarie per l'intero processo di sviluppo del prodotto. Il supporto clienti, la migliore della categoria, aiuta a risolvere tutti i problemi in tempo. L'integrazione con altre piattaforme facilita la migrazione da altre piattaforme e la funzione di intelligenza artificiale, in grado di riassumere e generare la descrizione delle attività, aiuta gli sviluppatori a comprendere meglio il compito da svolgere.

ClickUp è uno strumento di project management all-in-one che riunisce in un unico posto tutte le funzionalità/funzione necessarie per l'intero processo di sviluppo del prodotto. Il supporto clienti, la migliore della categoria, aiuta a risolvere tutti i problemi in tempo. L'integrazione con altre piattaforme facilita la migrazione da altre piattaforme e la funzione di intelligenza artificiale, in grado di riassumere e generare la descrizione delle attività, aiuta gli sviluppatori a comprendere meglio il lavoro da svolgere.

2. Infinity (ideale per un sistema di gestione del lavoro gratis e completamente personalizzabile)

tramite Infinity

Infinity ti consente di dare forma al tuo flusso di lavoro come preferisci. Questo strumento ti offre visualizzazioni flessibili (tabelle, calendari e Sequenza) per consentirti di lavorare con i tuoi dati nel modo che preferisci. Le sue funzionalità/funzione di organizzazione intelligente ti consentono di creare strutture di cartelle complesse per mantenere tutto ordinato e accessibile.

Puoi personalizzare facilmente il tuo flusso di lavoro filtrando, ordinando e raggruppando i dati con attributi regolabili. Inoltre, utilizza approfondimenti basati sull'IA per generare idee e attività per una maggiore produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Infinity

Filtra, ordina e raggruppa le informazioni e scegli quali attributi visualizzare o nascondere.

Imposta attività ricorrente, promemoria e automazioni in stile IFTTT per eliminare il lavoro superfluo e garantire il corretto funzionamento di tutto.

Crea e incorpora moduli personalizzati per raccogliere feedback, generare lead o raccogliere informazioni aziendali chiave senza strumenti aggiuntivi.

Sfrutta oltre 50 modelli personalizzabili per avviare rapidamente i progetti e gestire tutto, dalle attività interne alle iniziative a livello aziendale.

Limite infinito

I limiti di importazione delle righe rendono difficile la migrazione dei dati storici

L'interfaccia mobile poco intuitiva rende difficile la navigazione su dispositivi diversi.

Prezzi infiniti

Base: 8 $ al mese per utente

Pro: 12 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Infinity

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,6/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Infinity?

Un utente di Capterra nota :

Poiché è così nuovo e stanno ancora acquisendo utenti, ci sono alcune cose che devono essere apprese poiché non è intuitivo al 100%. Tuttavia, il supporto è stato in grado di rispondere rapidamente alle nostre preoccupazioni e sono rimasto molto colpito dalla loro velocità di risposta. L'interfaccia utente deve essere notevolmente migliorata perché sembra scadente, ma è incredibilmente funzionale e funziona alla grande.

Poiché è così nuovo e stanno ancora acquisendo utenti, ci sono alcune cose che devono essere apprese poiché non è intuitivo al 100%. Tuttavia, il supporto è stato in grado di rispondere rapidamente alle nostre preoccupazioni e sono rimasto molto colpito dalla loro velocità di risposta. L'interfaccia utente deve essere notevolmente migliorata perché sembra scadente, ma è incredibilmente funzionale e funziona alla grande.

3. nTask (ideale per il monitoraggio semplice delle attività e l'automazione dei flussi di lavoro)

tramite nTask

nTask semplifica la project management offrendoti un modo strutturato per pianificare, monitorare e collaborare. Ogni dato, inclusi le attività cardine del progetto, le dipendenze, i dettagli del budget e le voci relative al tempo, viene archiviato in modo strutturato. Puoi monitorare rapidamente lo stato, analizzare le prestazioni e prendere decisioni informate.

Ti consente di progettare flussi di lavoro personalizzati che catturano ogni dettaglio dei tuoi progetti. Puoi impostare bacheche visive o Sequenza per vedere come i dati sono interconnessi e utilizzare la reportistica per monitorare le metriche chiave.

Le migliori funzionalità/funzioni di nTask

Utilizza il tempo registrato e i timer automatici per monitorare quanto tempo viene dedicato a ciascuna attività.

Sfrutta i diagrammi di Gantt e i flussi di lavoro personalizzati per visualizzare le relazioni tra i dati e lo stato di avanzamento dei progetti a colpo d'occhio.

Assegna attività con date di scadenza pianificate ed effettive, aggiungi più assegnatari e allega i documenti pertinenti.

Utilizza stati personalizzati, attività ricorrenti e modelli predefiniti per semplificare i processi ripetitivi.

Limiti di nTask

Mancanza di funzionalità/funzione avanzate come registri dei rischi e reportistica dettagliata sulle attività per la fatturazione basata sulle attività

Il caricamento di documenti e foto non è intuitivo né facile per gli utenti.

Prezzi di nTask

Premium: 4 $ al mese per utente

Aziendale: 12 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di nTask

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,2/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di nTask?

Secondo una recensione su Trustpilot:

Dopo tre mesi, abbiamo finalmente smesso di usare NTask. Non era personalizzabile come ci era stato venduto. Ogni volta che si verificava un malfunzionamento, ci dicevano che stavano ancora sviluppando la piattaforma. Dopo un paio di tentativi molto scarsi da parte del loro team del supporto per adattare questa piattaforma alle nostre esigenze, non era cambiato nulla e i nostri volontari hanno smesso di usarla.

Dopo tre mesi, abbiamo finalmente smesso di usare NTask. Non era personalizzabile come ci era stato venduto. Ogni volta che si verificava un malfunzionamento, ci dicevano che stavano ancora sviluppando la piattaforma. Dopo un paio di tentativi molto scarsi da parte del loro team del supporto per adattare questa piattaforma alle nostre esigenze, non era cambiato nulla e i nostri volontari hanno smesso di usarla.

4. Airtable (ideale per organizzare i dati in modo flessibile con un approccio visivo e collaborativo)

tramite Airtable

Airtable trasforma i dati grezzi in flussi di lavoro organizzati e dinamici che mantengono i team allineati e i processi in esecuzione senza intoppi.

Consente di creare database personalizzabili che si adattano alle esigenze aziendali. Invece di lottare con fogli di calcolo ingombranti, è possibile strutturare le informazioni in tabelle flessibili che consentono di effettuare un monitoraggio facile e preciso di progetti, campagne, budget e altro ancora.

Con Airtable, puoi estrarre grandi set di dati da più piattaforme, verificare i dati aziendali critici e automatizzare le attività di inserimento dati manuali utilizzando l'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable

Mantieni le informazioni aggiornate in tutti i reparti con la sincronizzazione in tempo reale, eliminando i conflitti di versione e le incomprensioni.

Gestisci e analizza senza sforzo enormi set di dati con funzionalità avanzate di database come HyperDB.

Utilizza i dashboard per monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento dei progetti, gli OKR e altri indicatori di performance.

Crea app aziendali personalizzate all'istante con un'interfaccia intuitiva drag-and-drop.

Limiti di Airtable

Le opzioni delle formule non sono avanzate come nei fogli di calcolo tradizionali.

Alcune funzionalità/funzioni di sincronizzazione richiedono una sottoscrizione di livello superiore, che potrebbe non essere conveniente dal punto di vista economico per gli utenti singoli.

Prezzi di Airtable

Free

Team: 24 $ al mese per utente

Aziendale: 54 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2: 4,6/5 (oltre 2.700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Airtable?

Come afferma un recensore di Capterra:

Si è evoluto nel corso degli anni con i vari aggiornamenti. Tuttavia, penso che la dashboard possa essere migliorata. Potrebbero sicuramente prendere alcune funzionalità/funzione da ClickUp, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e la nota.

Si è evoluto nel corso degli anni con i vari aggiornamenti. Tuttavia, ritengo che la dashboard possa essere migliorata. Potrebbero sicuramente prendere in prestito alcune funzionalità/funzione da ClickUp, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e la nota.

5. Nintex RPA (ideale per ottimizzare i processi aziendali con l'automazione basata sull'IA)

tramite Nintex RPA

Nintex elimina le inefficienze nella gestione manuale dei dati grazie all'automazione dell'inserimento delle voci, dei flussi di lavoro e della gestione dei documenti. Aiuta a semplificare i processi e a completare il controllo operativo.

Dalle approvazioni al monitoraggio della conformità, Nintex aiuta i team a ridurre il lavoro ripetitivo, migliorare la precisione e semplificare le operazioni senza scrivere una sola riga di codice. Inoltre, consente di creare contratti, fatture e report con modelli predefiniti e unione automatica dei dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nintex

Sfrutta Nintex DocGen per unire i dati nei modelli e produrre documenti coerenti e privi di rischi.

Garantite il rispetto dei requisiti normativi grazie all'automazione dei controlli sui clienti, delle valutazioni dei rischi e delle approvazioni.

Utilizza la convalida integrata, la crittografia e i controlli di accesso per proteggere le informazioni sensibili.

Affidati alla guida desktop Nintex per ricevere assistenza passo passo in tempo reale.

Limiti di Nintex

Non ideale per attività di trasformazione dei dati come l'analisi dei file CSV o la manipolazione in blocco.

Difficoltà di prestazioni nella gestione di grandi set di dati con migliaia di righe

Prezzi Nintex

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Nintex

G2: 4,2/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Nintex?

Una menzione di un recensore di G2:

Le sue infinite possibilità e potenzialità possono talvolta rappresentare uno svantaggio. Alcune funzionalità/funzioni possono essere difficili da comprendere, soprattutto se non le hai mai utilizzate prima o non le usi da molto tempo. Tuttavia, lungo il percorso avrai a disposizione numerosi strumenti di assistenza e formazione.

Le sue infinite possibilità e potenzialità possono talvolta rappresentare uno svantaggio. Alcune funzionalità/funzioni possono essere difficili da comprendere, soprattutto se non le hai mai utilizzate prima o non le usi da molto tempo. Tuttavia, lungo il percorso avrai a disposizione numerosi strumenti di assistenza e formazione.

6. UiPath (ideale per l'automazione di livello azienda e integrazioni di sistema senza soluzione di continuità)

tramite UiPath

UiPath semplifica l'inserimento delle voci grazie a una potente automazione che lavora per te. L'interfaccia drag-and-drop rende la configurazione semplice, anche per gli utenti meno esperti di tecnologia, e si integra perfettamente con gli strumenti che già utilizzi.

L'elaborazione intelligente dei documenti garantisce un'estrazione dei dati senza soluzione di continuità da moduli, fatture e reportistica. Nel frattempo, l'analisi in tempo reale tiene traccia delle prestazioni, offrendoti una visibilità completa dell'impatto. Con l'automazione al centro, puoi potenziare il tuo team con strumenti di sviluppo low-code che ti consentono di creare automazioni su misura.

Le migliori funzionalità/funzioni di UiPath

Utilizza l'automazione dell'interfaccia utente e dell'API per eliminare l'inserimento manuale delle voci e migliorare la precisione.

Sfrutta il Process Mining e il Task Mining per individuare le inefficienze e migliorare i processi.

Applica l'elaborazione intelligente dei documenti per estrarre ed elaborare rapidamente le informazioni dai documenti.

Collega UiPath alle applicazioni aziendali esistenti per unificare la gestione dei dati.

Limiti di UiPath

I blocchi base possono essere difficili da utilizzare in scenari complessi, richiedendo spesso codice personalizzato.

La struttura di Orchestrator può essere difficile da comprendere

Prezzi UiPath

Free

Base: 25 $ al mese

Standard: Prezzi personalizzati

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di UiPath

G2: 4,6/5 (oltre 6.600 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di UiPath?

Secondo un utente Reddit su r/RPA:

UI Path è costoso, il supporto tecnico è molto incerto ed è fortemente orientato al commerciale, e la loro piattaforma di app è molto indietro rispetto ad altre opzioni. Detto questo, se hai un sacco di sistemi legacy che l'unico modo per automatizzarli è attraverso la manipolazione dell'interfaccia utente (RPA classico), UI Path è l'opzione più potente. Richiede esperienza di sviluppo a tempo pieno.

UI Path è costoso, il supporto tecnico è molto incerto ed è fortemente orientato al commerciale, e la loro piattaforma di app è molto indietro rispetto ad altre opzioni. Detto questo, se hai un sacco di sistemi legacy che possono essere automatizzati solo attraverso la manipolazione dell'interfaccia utente (RPA classico), UI Path è l'opzione più potente. Richiede però un'esperienza di sviluppo a tempo pieno.

7. TrueContext (ideale per acquisire dati in tempo reale con moduli mobili offline-friendly)

tramite TrueContext

TrueContext è una piattaforma mobile per il flusso di lavoro che semplifica e ottimizza la gestione dei dati sul campo per professionisti e tecnici. Consente al tuo team di acquisire ed elaborare informazioni in movimento utilizzando attivare/disattivare, cursori, foto, note vocali o scansioni di codici a barre.

L'app trasferisce automaticamente questi dati nei tuoi sistemi principali, garantendo che i tuoi record rimangano aggiornati senza ulteriore lavoro manuale. I controlli di qualità e gli audit trail integrati acquisiscono metadati come timestamp e geolocalizzazione, così saprai sempre da dove provengono i tuoi dati e potrai verificarne l'accuratezza.

Le migliori funzionalità/funzioni di TrueContext

Riduci al minimo gli errori umani con la convalida basata su app, i campi precompilati e i calcoli automatizzati.

Acquisisci metadati essenziali come date, geolocalizzazione e ID dei tecnici per garantire la tracciabilità e la responsabilità.

Progetta e perfeziona flussi di lavoro low-code che colmano il divario tra le operazioni sul campo e i sistemi di back-office.

Utilizza ricerche in tempo reale e instradamento automatico dei dati per mantenere aggiornati tutti i sistemi aziendali.

Limiti di TrueContext

Non è possibile eseguire due report in un giorno senza trasferire i dati dal primo report, richiedendo la cancellazione manuale.

Frequenti interruzioni durante l'integrazione con piattaforme interne ed esterne

Prezzi TrueContext

Essentials: 25 $ al mese per licenza (fatturazione annuale)

Avanzato: 45 $/mese per licenza (fatturato annualmente)

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TrueContext

G2: 4,5/5 (oltre 370 recensioni)

Capterra: 4,6 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TrueContext?

Secondo una recensione di Capterra:

L'aggiornamento non sempre funziona come dovrebbe, i documenti rimangono "bloccati" nella cartella "Inviati" e non vengono inviati in tempo senza che l'utente debba riconciliarli. *

L'aggiornamento non sempre funziona come dovrebbe, i documenti rimangono "bloccati" nella cartella "Inviati" e non vengono inviati in tempo senza che l'utente debba riconciliarli.

8. GoCanvas (ideale per semplificare la raccolta dei dati nel campo con moduli mobili senza codice)

tramite GoCanvas

GoCanvas rende la raccolta dei dati nel campo veloce e senza stress: niente più documenti cartacei disordinati, solo moduli ottimizzati per i dispositivi mobili.

Aggiungi foto, firme e posizioni GPS per rendere i dati più accurati e facili da monitorare. La reportistica viene generata automaticamente e i flussi di lavoro si adattano alle tue esigenze.

Poiché funziona offline, il tuo team può registrare i dati in qualsiasi momento e ovunque si trovi, in attesa della sincronizzazione quando torna online. Progettata per i lavoratori sul campo e il personale d'ufficio, questa soluzione garantisce una connessione diretta dei dati raccolti sul campo ai tuoi sistemi aziendali. Inoltre, la scansione dei codici a barre e le automazioni garantiscono informazioni accurate e aggiornate.

Le migliori funzionalità/funzioni di GoCanvas

Acquisisci e salva i dati anche senza connessione a Internet, con sincronizzazione automatica quando torni online.

Utilizza strumenti di monitoraggio GPS e pianificazione in tempo reale per mantenere i team sul campo coordinati e concentrati sull'attività.

Riduci il lavoro manuale con la compilazione automatica, i calcoli integrati e la logica condizionale che mostra solo i campi rilevanti.

Semplifica il monitoraggio delle attrezzature tramite la scansione dei codici a barre, rendendo efficienti le operazioni di check-in e check-out.

Limiti di GoCanvas

Flessibilità con limite nella regolazione dei menu a elenco a discesa e nella revisione del contenuto a un costo nell'intervallo.

La dashboard principale è difficile da navigare, soprattutto con un'elevata attività degli utenti.

Il processo di cancellazione della sottoscrizione è reportato come frustrante ed eccessivamente complicato.

Prezzi GoCanvas

Pro: 49 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Massimo: 79 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di GoCanvas

G2: 4,3/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di GoCanvas?

Da un utente Trustpilot :

Era un'app valida e dal prezzo ragionevole, ma una volta effettuata la registrazione non è possibile tornare indietro. Avevamo bisogno di ottimizzare le nostre app per ridurre i costi e semplificare i nostri processi, ma una volta effettuata la registrazione per un determinato numero di moduli non è possibile ridurre il numero di moduli, ma solo aumentarlo.

Era un'app valida e dal prezzo ragionevole, ma una volta effettuata la registrazione non è possibile tornare indietro. Avevamo bisogno di ottimizzare le nostre app per ridurre i costi e semplificare i nostri processi, ma una volta effettuata la registrazione per un determinato numero di moduli non è possibile ridurre il numero, ma solo aumentarlo.

9. Zoho Forms (ideale per creare moduli personalizzati con flussi di lavoro automatizzati e integrazioni)

tramite Zoho Forms

Zoho Forms è un versatile generatore di moduli online che eccelle nella creazione di moduli personalizzati con potenti funzionalità di automazione e integrazione dei flussi di lavoro. Fa parte del più ampio ecosistema Zoho ed è progettato per organizzare i dati e integrarsi perfettamente con altre applicazioni.

Zoho Form consente di creare moduli web professionali senza bisogno di codice. Offre un'interfaccia intuitiva drag-and-drop e una ricca libreria di modelli personalizzabili.

Ciò che lo contraddistingue è il suo robusto motore di automazione dell'inserimento dati. È possibile impostare sofisticati flussi di lavoro che attivano azioni come notifiche email, aggiornamenti dei dati o processi di approvazione basati sull'invio di moduli.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Modulo

Condivisione dei moduli tramite incorporamenti, link diretti o campagne email per raggiungere qualsiasi pubblico.

Imposta le notifiche via email o SMS per rimanere aggiornato con l'invio dei dati in tempo reale.

Aggiungi campi per la firma elettronica per migliorare i processi di firma o approvazione dei contratti.

Limiti di Zoho Modulo

La configurazione della logica della condizione può essere complessa per gli utenti non tecnici.

L'accesso interno alla reportistica dei moduli e alla gestione delle autorizzazioni non è semplice.

Prezzi di Zoho Moduli

Free

Base: 12 $ al mese per utente

Standard: 30 $ al mese per utente

Professionisti: 60 $ al mese per utente

Premium: 110 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Forms

G2: 4,4/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 130 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Forms?

Un recensore di TrustRadius spiega:

Zoho Forms è una soluzione relativamente semplice, poiché non presenta particolari difficoltà tecniche, il che lo rende ideale per la gestione da parte dei nostri team amministrativi. La progettazione dei moduli avviene principalmente tramite drag and drop, quindi è piuttosto semplice. I nostri principali punti deboli sono la creazione e la gestione di modelli personalizzati e l'integrazione con Zoho Sign, che non è particolarmente intuitivo, soprattutto se creato dalla stessa azienda...

Zoho Forms è una soluzione relativamente semplice, poiché non presenta particolari difficoltà tecniche, il che lo rende ideale per la gestione da parte dei nostri team amministrativi. La progettazione dei moduli avviene principalmente tramite drag and drop, quindi è piuttosto semplice. I nostri principali punti critici riguardano la creazione e la gestione dei modelli personalizzati e l'integrazione con Zoho Sign, che non è particolarmente intuitivo, soprattutto se creato dalla stessa azienda...

10. Cognito Forms (ideale per la creazione avanzata di moduli con potenti funzionalità/funzione di automazione dei dati)

tramite Cognito Moduli

Cognito Moduli è un generatore di moduli online intuitivo che semplifica la raccolta e la gestione dei dati. È possibile creare moduli che ragionano autonomamente grazie a calcoli intelligenti, campi dinamici e flussi di lavoro intelligenti che si adattano al volo.

Dietro la sua interfaccia pulita si nasconde una grande potenza: sicurezza conforme allo standard HIPAA, firme elettroniche e strumenti di automazione che trasformano le attività noiose in flussi di lavoro fluidi. Funzionalità/funzione come le firme elettroniche, le integrazioni di pagamento e la generazione automatica di documenti semplificano l'elaborazione degli ordini e la gestione dei contratti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cognito Modulo

Aggiungi campi calcolati, logica condizionale e sezioni ripetitive per acquisire dati completi e coerenti.

Ordina, filtra ed esporta facilmente gli invii per ottenere informazioni chiare e prendere decisioni più intelligenti.

Consenti agli utenti di salvare e riprendere i moduli, riducendo l'abbandono e migliorando la qualità dei dati.

Proteggi le informazioni sensibili con Single Sign-On, l'autenticazione a due fattori e la crittografia dei dati.

Limite di Cognito Moduli

L'interfaccia utente e l'esperienza dell'utente potrebbero essere migliori.

Nessun supporto clienti immediato per problemi urgenti

Le funzionalità di esportazione hanno un limite

Prezzi di Cognito Moduli

Individuale: Gratis

Pro: 19 $ al mese per due utenti

Team: 39 $ al mese per cinque utenti

Azienda: 129 $ al mese per 20 utenti

Valutazioni e recensioni di Cognito Form

G2: 4,5/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 120 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Cognito Moduli?

Un recensore di Capterra suggerisce:

Sarebbe fantastico se ci fosse una sezione con una tabella di tutti gli script possibili che possono essere utilizzati e organizzati per categoria. So che è possibile cercarli nella sezione di aiuto, ma una libreria sarebbe fantastica. Sarebbe anche bello avere una libreria di tutorial per vari elementi che includano l'uso di determinati script.

Sarebbe fantastico se ci fosse una sezione con una tabella di tutti gli script possibili che possono essere utilizzati e organizzati per categoria. So che è possibile cercarli nella sezione di aiuto, ma una libreria sarebbe fantastica. Sarebbe anche bello avere una libreria di tutorial per vari elementi che includa l'uso di determinati script.

11. Microsoft Excel (ideale per analisi dettagliate dei dati, calcoli complessi e automazione)

tramite Microsoft Excel

Microsoft Excel è uno strumento versatile per l'inserimento dati utilizzato in vari settori, dalla finanza alla sanità, dall'istruzione al marketing, per una gestione e un'analisi efficiente dei dati. Offre un'interfaccia familiare simile a un foglio di calcolo che consente un rapido inserimento e organizzazione dei dati attraverso righe e colonne.

I modelli di modulo di Excel e l'ampia libreria di formule facilitano calcoli precisi e la manipolazione dei dati. Inoltre, le integrazioni con altre applicazioni Microsoft Office e origini dati esterne migliorano la collaborazione e la condivisione dei dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Excel

Utilizza Power Query e Power Pivot per una modellazione dei dati e una business intelligence affidabili.

Condivisione delle cartelle di lavoro tramite Office 365 per una collaborazione fluida in tempo reale con il tuo team.

Utilizza gli slicer e le sequenze per filtrare le tabelle pivot e i grafici, consentendo l'esplorazione interattiva del database Excel

Limiti di Microsoft Excel

L'interfaccia sembra obsoleta e trarrebbe vantaggio da un design più moderno.

L'eccessivo ricorso all'inserimento manuale aumenta il rischio di errori e incongruenze.

Il monitoraggio della cronologia delle versioni può essere complicato per i file Excel locali.

Prezzi di Microsoft Excel

Licenza: 179,99 $.

Valutazioni e recensioni di Microsoft Excel

G2: 4,7/5 (oltre 2.800 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 19.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Excel?

Un utente di Capterra afferma:

Excel può diventare lento o bloccarsi quando gestisce set di dati estremamente grandi. Miglioramenti nelle prestazioni e nella stabilità per scenari di big data migliorerebbero l'esperienza dell'utente. Anche la gestione e il debug di formule complesse possono essere difficili. Strumenti avanzati di controllo delle formule e messaggi di errore più chiari aiuterebbero gli utenti a identificare e risolvere i problemi più facilmente.

Excel può diventare lento o bloccarsi quando gestisce set di dati estremamente grandi. Miglioramenti nelle prestazioni e nella stabilità per scenari di big data migliorerebbero l'esperienza dell'utente. Anche la gestione e il debug di formule complesse possono essere impegnativi. Strumenti avanzati di controllo delle formule e messaggi di errore più chiari aiuterebbero gli utenti a identificare e risolvere i problemi più facilmente.

12. Fogli Google (ideale per la collaborazione in tempo reale e la perfetta integrazione con Google Workspace)

tramite Aggiornamenti di Google area di lavoro

Fogli Google è un foglio di calcolo e una soluzione di data warehousing ampiamente utilizzata da professionisti e project management. I team possono lavorare contemporaneamente sui fogli di calcolo, con la sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi.

Che tu stia elaborando numeri, monitorando progetti o analizzando dati, Fogli Google si connettono facilmente ad altri strumenti aziendali, organizzando tutto nel cloud. Inoltre, grazie alla cronologia delle versioni, puoi sempre tenere traccia delle modifiche e ripristinare le versioni precedenti, se necessario. Fogli Google dispone anche di potenti funzionalità di scripting, come Google Apps Script, per automatizzare le attività ripetitive.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fogli Google

Accedi ai fogli di calcolo da qualsiasi dispositivo, mantenendo i dati disponibili ovunque ne hai bisogno.

Controlla l'accesso ai file e le autorizzazioni, decidendo chi può visualizzare, effettuare modifiche o commentare fogli di calcolo specifici per una maggiore sicurezza.

Importa e consolida i dati da fonti esterne, come database SQL e API, per arricchire l'analisi.

Espandi le funzionalità con un'ampia gamma di intervalli di componenti aggiuntivi disponibili su Google Workspace Marketplace.

Limiti di Fogli Google

La mancanza di un correttore ortografico integrato crea attrito per chi digita velocemente e svolge il lavoro con grandi set di dati.

L'implementazione basata sul cloud comporta ritardi nell'elaborazione di grandi volumi di dati.

Prezzi di Fogli Google

Free

Valutazioni e recensioni di Fogli Google

G2: 4,6/5 (oltre 42.700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 13.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fogli Google?

In una recensione di TrustRadius:

Se hai molti progetti con i tuoi colleghi e devi lavorare sullo stesso file, Google Sheet offre un'opportunità perfetta per risparmiare risorse e tempo. Rende il processo di lavoro molto più piacevole, poiché entrambi potete lavorare contemporaneamente sullo stesso file. Tuttavia, se devi lavorare su fogli di calcolo di grandi dimensioni, non ti consiglio di utilizzare questo software.

Se hai molti progetti con i tuoi colleghi e devi lavorare sullo stesso file, Google Sheet offre un'opportunità perfetta per risparmiare risorse e tempo. Rende il processo di lavoro molto più piacevole, poiché entrambi potete lavorare contemporaneamente sullo stesso file. Tuttavia, se devi lavorare su fogli di calcolo di grandi dimensioni, non ti consiglio di utilizzare questo software.

13. Moduli On Fire (ideale per moduli ottimizzati per dispositivi mobili con automazione del flusso di lavoro integrata)

tramite Forms On Fire

Form On Fire è una piattaforma mobile che semplifica l'acquisizione e la gestione dei dati per i professionisti impegnati. Consente di creare moduli digitali personalizzati senza alcun codice: basta trascinare e rilasciare per creare i moduli esatti necessari per ispezioni, liste di controllo, reportistica di incidenti, monitoraggio dell'inventario, tabelle orarie e operazioni di spedizione.

Puoi acquisire immagini, firme, posizioni GPS e altro ancora e inviare tali dati direttamente ai tuoi sistemi di back-office. La sua facile integrazione con oltre 1.500 sistemi e le analisi integrate garantiscono un flusso efficiente dei dati dal campo ai responsabili delle decisioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Modulo On Fire

Proteggi i dati sensibili con la verifica SOC 2 Tipo II, la conformità al GDPR e la crittografia di livello aziendale.

Imposta regole personalizzate per instradare i moduli, assegnare attività e trigger notifiche in tempo reale per un'elaborazione più rapida.

Scansiona codici a barre e tag NFC per registrare immediatamente l'inventario, le attrezzature o lo stato dei lavori.

Fornite una connessione diretta a piattaforme come Salesforce, Microsoft Azure, Google Drive e altre per l'acquisizione automatizzata dei dati.

Limiti di Modulo On Fire

Il caricamento e l'invio dei documenti cartacei è lento e talvolta richiede una sincronizzazione forzata o la reinstallazione dell'app.

I report non dispongono di opzioni di esportazione flessibili, richiedono regolazioni manuali e aggiungono passaggi aggiuntivi ai flussi di lavoro.

Prezzi di Modulo On Fire

Edizione Standard: 25 $ al mese per utente

Edizione Premium: 35 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Modulo On Fire

G2: 4,5/5 (oltre 240 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 130 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Modulo On Fire?

Come sottolinea un utente di G2:

A volte devo forzare la sincronizzazione per ottenere ciò che desidero visualizzare. L'aspetto dei menu, ecc. potrebbe essere aggiornato per renderlo un po' più moderno, ma non è un grosso problema. Inoltre, è possibile aggiungere ulteriori opzioni di ordinamento dei dati.

A volte devo forzare la sincronizzazione per ottenere ciò che desidero visualizzare. L'aspetto dei menu, ecc. potrebbe essere aggiornato per renderlo un po' più moderno, ma non è un grosso problema. Inoltre, è possibile aggiungere ulteriori opzioni di ordinamento dei dati.

14. Intellimas (ideale per sostituire i fogli di calcolo con flussi di lavoro personalizzati e ad alte prestazioni)

tramite Intellimas

Intellimas, sviluppato da Singletree Technologies, è un software di punta. Aiuta al monitoraggio dell'inventario, alla gestione dei progetti e alla gestione della conformità dei fornitori.

Lo strumento consente di allegare campi definiti dall'utente ai dati esistenti, offrendo un maggiore controllo sulle funzioni aziendali. La sua interfaccia familiare, simile a un foglio di calcolo, facilita il passaggio dagli old systems senza problemi.

I tuoi dati sono archiviati con sicurezza in database SQL, Oracle o PostgreSQL, consentendo una facile condivisione, reportistica e backup.

Le migliori funzionalità/funzioni di Intellimas

Ottimizza le operazioni in varie funzioni come determinazione dei costi, richieste di preventivo, controllo qualità e monitoraggio degli ordini di lavoro.

Utilizza funzionalità/funzione simili a quelle dei fogli di calcolo, come il ridimensionamento delle colonne, l'incollare in blocco e l'ordinamento, per organizzare i dati in base alle tue esigenze.

Aggiungi campi illimitati definiti dall'utente per adattarli alle tue specifiche funzioni aziendali o ai dati master.

Esporta facilmente i dati in Excel per ulteriori analisi o per condivisione con le parti interessate.

Limiti di Intellima

Una separazione e un filtraggio inadeguati rendono difficile identificare quali elementi appartengono a quale applicazione.

Gli elenchi a discesa non sono intuitivi e la configurazione delle selezioni dei campi SQL potrebbe essere semplificata.

Prezzi Intellimas

Base: 30 $ al mese per utente (fonte: Capterra, non disponibile sul sito web ufficiale)

Valutazioni e recensioni di Intellimas

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Intellimas?

Un recensore di Capterra aggiunge:

A volte ci sono dei limiti al loro limite di creare nuovi report per noi. Tuttavia, poiché il prodotto che abbiamo chiesto loro di creare era unico, è difficile incorporare report/modifiche di dimensione unica.

A volte ci sono dei limiti al loro limite di creare nuovi report per noi. Tuttavia, poiché il prodotto che abbiamo chiesto loro di creare era unico, è difficile incorporare report/modifiche di dimensione unica.

tramite Process Runner

Process Runner è uno strumento di automazione low-code progettato per semplificare le attività di gestione dei dati SAP direttamente da Microsoft Excel. Consente agli utenti di automatizzare il caricamento e il scaricare dei dati tra Excel e SAP senza la necessità di complesse operazioni di programmazione o scripting.

Questo strumento ti consente di convertire, pulire e migrare i dati senza codice personalizzato. Inoltre, Process Runner aggiunge un ulteriore livello di governance dei dati offrendo strumenti di convalida facili da usare.

È possibile impostare regole dal pannello di controllo per individuare gli errori prima che i dati vengano caricati in SAP.

Le migliori funzionalità/funzioni di Process Runner

Esegui transazioni SAP, script ed estrazioni di dati direttamente da Excel con l'elaborazione parallela automatica con un solo clic.

Semplifica la migrazione e la pulizia dei dati senza ricorrere alla programmazione ABAP personalizzata.

Sfrutta una libreria cloud con oltre 1.900 modelli di automazione pronti all'uso per accelerare i tuoi flussi di lavoro.

Utilizza lo scheduler di attività integrato per eseguire operazioni di routine in modo automatico e puntuale.

Monitora e convalida i dati prima di caricarli su SAP per garantire voci pulite e accurate.

Limiti di Process Runner

Lo sviluppo di script è complesso, in particolare per gli utenti senza esperienza precedente.

Funzionalità di base come l'aggiunta di loghi o diagrammi ai moduli spesso comportano costi aggiuntivi.

Prezzi di Process Runner

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Process Runner

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,6/5 (oltre 25 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Process Runner?

Secondo una recensione di Capterra:

È piuttosto complicato programmare uno script. Il modello Excel ora deve essere archiviato al di fuori di PR, che prima era incluso, rendendo più lavoro richiesto l'esecuzione di uno script e richiedendo maggiore attenzione nella scelta del luogo in cui archiviarlo.

È piuttosto complicato programmare uno script. Il modello Excel ora deve essere archiviato al di fuori di PR, che prima era incluso, rendendo necessario un maggiore lavoro richiesto per eseguire uno script e richiedendo maggiore attenzione su dove archiviarlo. *

