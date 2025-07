10 modelli di gestione delle modifiche Jira per transizioni fluide nel 2025

Il cambiamento è inevitabile, ma il caos non deve esserlo.

In media, le organizzazioni subiscono cinque cambiamenti importanti ogni tre anni e questo numero è in continua crescita. Tuttavia, nonostante la frequenza, la maggior parte delle transizioni fatica a raggiungere l'obiettivo. Una pianificazione inadeguata, una comunicazione confusa e una titolarità poco chiara mettono fuori strada anche i team migliori.

Ecco perché è fondamentale un processo di gestione del cambiamento strutturato, soprattutto quando si lavora con strumenti come Jira. Con il modello di gestione del cambiamento Jira giusto, i responsabili IT, i responsabili del cambiamento e i team Agile possono semplificare ogni passaggio dell'implementazione, dalla valutazione dei rischi alle approvazioni.

In questo blog spiegheremo come utilizzare in modo efficace i modelli di gestione delle modifiche di Jira per supportare la gestione dei team, ridurre al minimo le interruzioni e garantire che ogni modifica apporti un valore reale all'azienda.

E se questi non soddisfano le tue esigenze, ti presenteremo anche dei solidi modelli ClickUp che potrai utilizzare al loro posto!

Cosa rende efficace un modello di gestione delle modifiche Jira?

Un solido modello di gestione delle modifiche Jira aiuta i team a gestire le transizioni senza perdere passaggi o dettagli critici. Sulla base di ricerche sui cambiamenti IT di successo, ecco cosa cercare quando si sceglie o si crea un modello:

Panoramica e documentazione chiare : riepilogate/riassumete : riepilogate/riassumete le richieste di modifica , gli obiettivi e i sistemi interessati, con spazio per allegare piani di progetto e file di supporto

Strumenti di valutazione dei rischi : includi campi per valutare l'impatto, classificare i tipi di cambiamento (ad esempio standard o di emergenza) e delineare i passaggi di mitigazione

Pianificazione della comunicazione : mappa gli aggiornamenti, le tempistiche e i canali delle parti interessate per tenere tutti informati

Sequenza e dettagli di implementazione : suddividi le date chiave, le fasi e le attività, inclusi rollout, test e formazione

Flussi di lavoro automatizzati : integra Jira Service Management per semplificare le approvazioni e monitorare lo stato di avanzamento

Controlli di conformità : aggiungi passaggi per verificare che le modifiche siano conformi alle politiche interne e alle normative esterne, in modo da soddisfare gli obiettivi : aggiungi passaggi per verificare che le modifiche siano conformi alle politiche interne e alle normative esterne, in modo da soddisfare gli obiettivi della gestione delle modifiche nell'implementazione del progetto

Raccolta di feedback : fornisci canali per il contributo continuo degli stakeholder al fine di supportare : fornisci canali per il contributo continuo degli stakeholder al fine di supportare una gestione reattiva del flusso di lavoro

Revisione post-modifica: includi uno spazio per documentare i risultati, le lezioni apprese e i passaggi successivi

10 modelli per la gestione delle modifiche Jira

I modelli Jira sono un solido punto di partenza per i team che desiderano semplificare la configurazione dei progetti con impostazioni, campi e autorizzazioni già pronti, in particolare per casi d'uso relativi a software, IT e agilità. E non sono solo per gli sviluppatori.

Con alcune modifiche, puoi riutilizzare i modelli Jira per scenari quali la gestione delle modifiche, l'onboarding o gli audit dei processi.

Ecco alcuni modelli Jira per tutti i tipi di team e reparti:

1. Modello di gestione delle modifiche ITSM

tramite Jira

Gestire i cambiamenti IT senza un processo chiaro può facilmente degenerare nel caos, con approvazioni mancate, tempi di inattività imprevisti e team disallineati. Il modello di gestione delle modifiche ITSM di Jira è progettato per mettere ordine in questo caos.

🌟 Perché ti piacerà questo modello

Integra le richieste di modifica, le valutazioni dei rischi e i passaggi di implementazione in un unico flusso di lavoro centralizzato

Consenti la collaborazione in tempo reale tra i responsabili IT, aziendali e della conformità per approvazioni trasparenti

Fornisci documentazione pronta per gli audit e il monitoraggio di ogni modifica, riducendo i rischi di non conformità

📌 Ideale per: responsabili dei servizi IT e amministratori di sistema alla ricerca di un modo strutturato, conforme e nativo di Jira per gestire il cambiamento nell'infrastruttura digitale.

2. Modello per la gestione dei servizi legali

tramite Jira

Il modello Jira Legal Service Management è progettato per semplificare e standardizzare le operazioni legali. Aiuta i team legali a gestire le richieste in arrivo, assegnare priorità ai carichi di lavoro e monitorare lo stato in modo centralizzato e trasparente.

🌟 Perché ti piacerà questo modello

Automatizza l'acquisizione e lo smistamento delle richieste legali, riducendo i follow-up manuali

Utilizza flussi di lavoro personalizzabili per garantire l'allineamento con le politiche legali interne e le normative esterne

Tieni traccia degli SLA e dello stato di avanzamento per creare report sulle prestazioni e sui colli di bottiglia del team legale

📌 Ideale per: Responsabili delle operazioni legali, consulenti interni e team di conformità che necessitano di un modo strutturato e tracciabile per gestire le richieste di servizi legali all'interno di Jira.

3. Modello di gestione dei servizi di marketing

tramite Jira

Quando le richieste di modifica, dal rebranding ai cambiamenti nella messaggistica, iniziano ad arrivare da più reparti, senza un sistema chiaro di acquisizione e monitoraggio, la situazione può diventare caotica. Il modello Jira Marketing Service Management semplifica i flussi di lavoro basati sulle modifiche. Aiuta i team a gestire le richieste, assegnare priorità alle attività e monitorare le approvazioni.

🌟 Perché ti piacerà questo modello

Semplifica l'acquisizione delle richieste di modifica di marketing provenienti da più reparti

Utilizza i flussi di approvazione integrati per mantenere le campagne e i messaggi in linea con gli obiettivi

Facilita la collaborazione tra team legali, di prodotto e dirigenziali per un time-to-market più rapido

📌 Ideale per: Responsabili marketing e project manager che necessitano di struttura, velocità e responsabilità mentre affrontano cambiamenti costanti.

4. Modello di gestione dei servizi di facility

tramite Jira

I team addetti alle strutture gestiscono i trasferimenti degli uffici, la pianificazione degli spazi, gli aggiornamenti di sicurezza e le modifiche alle attrezzature: in altre parole, l'aspetto fisico del cambiamento organizzativo. Il modello Jira Facilities Service Management offre un modo strutturato per gestire le richieste, automatizzare i flussi di lavoro di gestione delle modifiche e monitorare lo stato di avanzamento.

🌟 Perché ti piacerà questo modello

Automatizza le richieste di trasferimenti di uffici, modifiche alle attrezzature e pianificazione degli spazi

Tieni traccia dello stato di avanzamento e delle dipendenze per ridurre al minimo le interruzioni durante le modifiche fisiche

Garantisci l'allineamento con le risorse umane, l'IT e la leadership per transizioni senza intoppi

📌 Ideale per: Facility manager e team operativi sul posto di lavoro responsabili dell'esecuzione di cambiamenti fisici mantenendo intatta la continuità aziendale.

💡Suggerimento: utilizza l'IA per raccogliere e centralizzare le informazioni critiche dai precedenti sprint di gestione delle modifiche, in modo da garantire flussi di lavoro fluidi ed evitare di ripetere gli stessi errori.

5. Modello di controllo dei processi

tramite Jira

Il modello di controllo dei processi Jira aiuta i team a monitorare, rivedere e migliorare i processi operativi standardizzando il modo in cui vengono introdotte e implementate le modifiche. Che si tratti di aggiornare le procedure operative standard o di perfezionare i flussi di lavoro, supporta la valutazione dei rischi, il monitoraggio delle approvazioni e il controllo dell'implementazione.

🌟 Perché ti piacerà questo modello

Standardizza il modo in cui vengono proposte, riviste e implementate le modifiche ai processi

Supporta la valutazione dei rischi e il monitoraggio delle approvazioni per ogni aggiornamento operativo

Fornisci una chiara visibilità sui miglioramenti dei processi e sul loro impatto sui team

📌 Ideale per: Responsabili delle operazioni, team di conformità e project manager che desiderano migliorare i processi con tracciabilità e struttura.

6. Modello di gestione dei servizi HR

tramite Jira

I team delle risorse umane svolgono un ruolo chiave nella gestione del lato umano del cambiamento. Ciò include l'inserimento durante le ristrutturazioni, l'aggiornamento delle politiche, il supporto ai trasferimenti e una comunicazione chiara.

Il modello Jira HR Service Management aiuta i team a tenere sotto controllo le richieste, a rimanere organizzati e a garantire il flusso delle attività.

🌟 Perché ti piacerà questo modello

Organizza l'onboarding, gli aggiornamenti delle politiche e i trasferimenti dei dipendenti in un unico posto

Sfrutta flussi di lavoro flessibili che si adattano ai processi e agli obiettivi di tempo di risposta specifici delle risorse umane

Mantieni sincronizzati le risorse umane, i dipendenti e gli altri reparti con notifiche automatizzate

📌 Ideale per: responsabili delle risorse umane, team delle operazioni relative al personale e partner aziendali delle risorse umane che guidano il cambiamento dall'interno.

7. Modello per gli acquisti

tramite Jira

L'approvvigionamento è spesso al centro del cambiamento, che si tratti di scalare, integrare nuovi fornitori o adeguare i contratti per adattarli a obiettivi in evoluzione. Il modello Jira Procurement aiuta a mettere ordine nel caos, sostituendo email sparse e richieste verbali con flussi di lavoro chiari e tracciabili.

🌟 Perché ti piacerà questo modello

Centralizza l'onboarding dei fornitori, le modifiche ai contratti e le richieste di approvvigionamento

Automatizza l'iter di approvazione per accelerare i cicli di approvvigionamento e ridurre i ritardi

Tieni traccia di ogni passaggio per garantire la conformità e la preparazione agli audit, riducendo al minimo i rischi

📌 Ideale per: Responsabili degli acquisti e dei fornitori che devono garantire rapidità e conformità, fornendo al contempo supporto alle priorità aziendali in continua evoluzione.

8. Modello di gestione del servizio commerciale

tramite Jira

I team commerciali sono spesso i primi a subire gli effetti a catena dei cambiamenti organizzativi: nuovi modelli di prezzo, modifiche dei territori, aggiornamenti degli SLA o riposizionamento dei prodotti.

Il modello Jira Sales Service Management aiuta i team commerciali a rimanere agili durante i periodi di transizione centralizzando le richieste di assistenza, semplificando le approvazioni e mantenendo tutti informati attraverso punti di contatto in rapida evoluzione.

🌟 Perché ti piacerà questo modello

Unifica le richieste di assistenza commerciale, gli aggiornamenti dei prezzi e le modifiche territoriali

Semplifica le approvazioni e la comunicazione per garantire il proseguimento delle trattative durante le fasi di transizione

Garantisci visibilità sullo stato delle richieste, riducendo la confusione e le opportunità perse

📌 Ideale per: Responsabili delle operazioni commerciali, responsabili dell'abilitazione e team GTM che affrontano il cambiamento senza perdere slancio.

9. Modello per la creazione di risorse

tramite Jira

Le risorse sono spesso la prima cosa che le persone vedono durante un cambiamento, che si tratti di un rebranding, di un aggiornamento di prodotto o di un lancio interno. Dalle pagine di destinazione alle guide interne, la loro produzione può determinare il successo o il fallimento di un lancio.

Il modello Jira per la creazione di risorse offre una struttura con moduli di inserimento chiari, code di priorità e visibilità condivisa tra i team creativi, di marketing e di prodotto.

🌟 Perché ti piacerà questo modello

Struttura le richieste creative con moduli di inserimento chiari e code di priorità

Consenti la visibilità condivisa per i team di marketing, prodotto e creativo

Monitora lo stato di produzione delle risorse per garantire la consegna puntuale dei lanci e dei rebranding

📌 Ideale per: Responsabili dei contenuti, gestori delle operazioni creative e team interfunzionali che devono garantire un'esecuzione rigorosa gestendo al contempo più deliverable soggetti a cambiamenti.

10. Modello per la gestione del servizio clienti

tramite Jira

Durante qualsiasi cambiamento, sia esso strutturale, relativo al prodotto o dettato dalle politiche aziendali, sono i team del servizio clienti a rispondere alle domande e a placare la confusione. Gestiscono le aspettative in evoluzione mentre i processi interni si adeguano.

Il modello di gestione del servizio clienti Jira li aiuta a rimanere organizzati instradando le richieste in modo efficiente, monitorando le sequenze di risoluzione ed evidenziando i problemi ricorrenti che indicano lacune nell'implementazione.

🌟 Perché ti piacerà questo modello

Indirizza in modo efficiente le richieste dei clienti agli agenti di supporto giusti

Tieni traccia delle sequenze di risoluzione ed evidenzia i problemi ricorrenti per migliorare i processi

Fornisci dashboard per i responsabili dell'assistenza per monitorare le prestazioni del team durante il cambiamento

📌 Ideale per: Responsabili dell'assistenza, CX manager e responsabili del service desk che necessitano di visibilità, struttura e velocità.

Limiti di Jira

Jira è uno strumento popolare per i team agili, specialmente nello sviluppo di software. Gestisce bene il monitoraggio delle attività, la pianificazione degli sprint e la risoluzione dei problemi.

Ma quando si tratta di gestione del cambiamento end-to-end, in particolare in contesti interfunzionali o a livello aziendale, i team spesso incontrano alcune lacune.

Le limitazioni chiave includono:

Jira è ottimizzato per il lavoro di sviluppo, quindi la modellazione dei processi di cambiamento richiede spesso una personalizzazione approfondita o componenti aggiuntivi

I flussi di lavoro di approvazione nativi sono limitati e non sono progettati per revisioni condizionali e in più passaggi tra le parti interessate

La comunicazione relativa a modifiche, impatti e rischi avviene spesso in thread di commenti o strumenti esterni

È difficile monitorare le dipendenze dei cambiamenti tra team o unità aziendali senza Premium o Advanced Roadmaps

I registri delle modifiche e gli audit trail non sono strutturati per la conformità, quindi spesso sono necessari la documentazione manuale o app di terze parti

👀 Lo sapevi? Jira è nato nel 2002 come bug tracker, prendendo il nome da "Gojira", la parola giapponese che significa Godzilla. È stato creato per eliminare i bug software con una potenza mostruosa, prima di evolversi in uno strumento di flusso di lavoro più ampio.

Modelli alternativi a Jira

Il caos non è scalabile.

Quando i team crescono, i progetti cambiano e le sequenze temporali si restringono, il cambiamento è inevitabile. Ma senza un sistema per gestire tale cambiamento? Ti ritroverai con comunicazioni errate, disallineamenti e scadenze non rispettate.

Scopri ClickUp, il tuo nuovo quartier generale operativo.

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro che combina project management, documenti e comunicazione del team, tutto in un'unica piattaforma, accelerata dall'automazione e dalla ricerca IA di nuova generazione.

Come afferma Jodi Salice, direttore creativo di United Way Suncoast,

Non riesco a trovare parole sufficienti per descriverlo. Tra automazioni, modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzazione, con ClickUp è impossibile sbagliare.

Non riesco a trovare parole sufficienti per descriverlo. Tra automazioni, modelli e tutti i diversi tipi di monitoraggio e visualizzazione, con ClickUp è impossibile sbagliare.

Ecco le alternative gratuite a Jira che miglioreranno le tue operazioni.

1. Modello di gestione delle modifiche ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica, implementa e monitora i cambiamenti organizzativi in modo efficiente con il modello di gestione delle modifiche ClickUp

Hai bisogno di un modo semplice per gestire i cambiamenti sul posto di lavoro senza grattacapi? Il modello di gestione delle modifiche di ClickUp suddivide le transizioni complesse in passaggi semplici e fattibili.

🌟 Perché ti piacerà questo modello

Questo modello di gestione delle modifiche ti aiuta a creare un flusso di lavoro solido:

Suddividi le modifiche in tre fasi chiare: pianificazione, implementazione e valutazione

Utilizzo dei campi personalizzati per monitorare le priorità e lo stato delle modifiche

Creazione di una bacheca di consulenza sulle modifiche con ruoli e responsabilità chiari

Creazione di dipendenze tra attività per garantire un flusso di lavoro regolare

📌 Ideale per: Project manager, team leader e professionisti della gestione del cambiamento che desiderano trasformare transizioni caotiche in processi fluidi e strutturati.

2. Modello di lista di controllo per la gestione delle modifiche ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni le tue iniziative di cambiamento sulla strada giusta con il modello di lista di controllo per la gestione del cambiamento di ClickUp

Il modello di lista di controllo per la gestione delle modifiche di ClickUp ti aiuta a mappare ogni passaggio del processo di transizione.

Scompone il cambiamento in attività chiare e concrete, come la stesura di un piano di comunicazione o la pianificazione delle approvazioni delle parti interessate, in modo che il tuo team possa andare avanti con chiarezza.

🌟 Perché ti piacerà questo modello

Tieni traccia dei diversi tipi di riunioni e dei loro risultati utilizzando stati personalizzati (Completata, In corso, In revisione, Non avviata)

Monitora lo stato di avanzamento con il monitoraggio integrato del tasso di completamento e gli indicatori di fase

Segnala tempestivamente eventuali fattori di rischio utilizzando indicatori di stato RAG personalizzati

Crea campi personalizzati per registrare ogni tipo di problema e potenziali ostacoli

📌 Ideale per: Responsabili della gestione del cambiamento e project manager che necessitano di un approccio strutturato all'implementazione dei cambiamenti organizzativi.

👀 Lo sapevi? Oltre il 78% dei dipendenti ha riferito di aver vissuto più cambiamenti sul lavoro durante gli anni della pandemia, portando a quella che gli esperti ora chiamano "stanchezza da cambiamento"

3. Modello di piano di gestione delle modifiche ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e monitora i cambiamenti organizzativi in modo efficace con il modello di piano di gestione delle modifiche di ClickUp

Il modello di piano di gestione delle modifiche di ClickUp aiuta i team a gestire le transizioni in modo fluido, fornendo un quadro chiaro per pianificare ed eseguire i cambiamenti organizzativi.

Questo modello si distingue come una pratica soluzione software per la gestione della forza lavoro con funzionalità/funzioni che rendono meno scoraggianti le iniziative di cambiamento.

🌟 Perché ti piacerà questo modello

Crea stati personalizzati per monitorare lo stato di avanzamento attraverso le fasi di pianificazione, implementazione e completamento

Valuta come i cambiamenti influiscono sui diversi team e reparti con le sezioni di analisi dell'impatto

Tieni tutti informati con gli strumenti di pianificazione della comunicazione integrati

Pianifica e monitora l'aggiornamento delle competenze dei dipendenti con calendari dei piani di formazione

📌 Ideale per: team HR, reparti IT, project manager e consulenti di cambiamento che necessitano di un modo chiaro e strutturato per pianificare, monitorare ed eseguire i cambiamenti organizzativi.

💡 Suggerimento: dai ai tuoi ticket di modifica nomi simili a quelli degli episodi di Netflix: brevi, incisivi e chiari. Invece di "Aggiornamento logica backend", scegli "S2E3: eliminare (finalmente) l'API legacy". Perché? Perché titoli chiari e memorabili rendono i registri delle modifiche più facili da consultare, le riunioni sullo stato meno noiose e gli stakeholder più propensi a rimanere coinvolti. Bonus: il tuo team potrebbe voler leggere gli aggiornamenti!

4. Modello di piano di progetto per la gestione delle modifiche ClickUp

Ottieni il modello gratis Promuovi il cambiamento con chiarezza utilizzando il modello di piano di progetto per la gestione del cambiamento di ClickUp, pensato su misura per transizioni fluide di team, strumenti o processi

Quando la tua organizzazione ha bisogno di adattarsi e crescere, avere un piano solido fa la differenza. Il modello di piano di progetto per la gestione del cambiamento di ClickUp ti aiuta a mappare ogni passaggio, mantenendo informati tutti gli stakeholder durante l'intero processo.

Supervisionando chiaramente ogni fase, puoi personalizzare il processo di approvazione in base alle esigenze del tuo team e ridurre al minimo i rischi.

🌟 Perché ti piacerà questo modello

Stati personalizzati per monitorare lo stato di avanzamento di ogni iniziativa di cambiamento

Campi integrati per classificare e attribuire le modifiche per una migliore visibilità

Visualizzazioni multiple, tra cui Elenco, Gantt e Calendario, per gestire il flusso di lavoro a modo tuo

Strumenti di monitoraggio dei progetti come reazioni ai commenti, attività secondarie annidate e impostazioni delle priorità

📌 Ideale per: Project manager e team che desiderano implementare le modifiche in modo efficace riducendo al minimo le interruzioni.

5. Modello di piano d'azione per la gestione delle modifiche ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica le transizioni complesse con il modello di piano d'azione per la gestione delle modifiche di ClickUp, progettato per mantenere ogni passaggio chiaro, organizzato e gestibile

Gestire cambiamenti organizzativi significativi non deve essere necessariamente un'impresa titanica. Il modello di piano d'azione per la gestione del cambiamento di ClickUp ti aiuta a mappare ogni passaggio del processo di implementazione del cambiamento, in modo che nulla venga trascurato.

Scompone le transizioni complesse in attività di dimensioni ridotte, rendendo l'intero processo molto meno scoraggiante per tutti i soggetti coinvolti.

🌟 Perché ti piacerà questo modello

Tieni traccia dei potenziali fattori di rischio legati al cambiamento e crea subito strategie di mitigazione

Mantieni tutto il tuo team allineato con canali di comunicazione chiari e feedback loop

Crea un piano di gestione delle modifiche solido e adattabile alle tue esigenze

Imposta avvisi automatici per mantenere tutti sincronizzati, anche con più integrazioni Jira

📌 Ideale per: Professionisti della gestione del cambiamento, project manager e team leader che necessitano di un approccio strutturato per guidare le loro organizzazioni attraverso le transizioni.

6. Modello completo di piano di gestione delle modifiche ClickUp

Ottieni il modello gratis Assumi il controllo dei cambiamenti complessi con il modello di piano completo per la gestione del cambiamento di ClickUp e guida la tua organizzazione attraverso ogni fase con chiarezza e sicurezza

Il modello di piano completo per la gestione del cambiamento di ClickUp ti aiuta a fare chiarezza organizzando ogni passaggio della transizione in un unico posto, così il tuo team sa sempre cosa fare e nulla sfugge.

🌟 Perché ti piacerà questo modello

Inizia subito con un'area di lavoro pronta all'uso e stati personalizzati per ogni fase del cambiamento

Monitora lo stato di avanzamento a modo tuo utilizzando diverse viste, tra cui Elenco, Gantt e Calendario

Cattura i dettagli chiave con campi integrati per i livelli di rischio, le aree di impatto e il contributo degli stakeholder

Automatizza i flussi di lavoro per mantenere le attività in movimento e ridurre al minimo i follow-up manuali

📌 Ideale per: Change manager, responsabili di progetto e team che desiderano uno strumento flessibile e scalabile per gestire transizioni di qualsiasi dimensione, dagli aggiornamenti rapidi dei processi alle trasformazioni a livello aziendale.

🧠 Curiosità: Chi ha spostato il mio formaggio? —sì, proprio quello—è un classico del business del 1998 scritto da Spencer Johnson. Attraverso una semplice favola, ci ricorda di anticipare il cambiamento, adattarci rapidamente e non aggrapparci alle vecchie abitudini.

7. Modello di documento per il piano di gestione delle modifiche ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica e monitora i cambiamenti organizzativi con il modello di documento per il piano di gestione delle modifiche di ClickUp, appositamente progettato per ambienti Jira complessi

Gestire il cambiamento negli ambienti Jira può sembrare un debug in tempo reale: una piccola modifica innesca una reazione a catena tra team, strumenti e sequenze.

Il modello di documento per il piano di gestione delle modifiche di ClickUp offre un modo strutturato e scalabile per pianificare, monitorare e documentare le modifiche in modo che nulla venga trascurato.

🌟 Perché ti piacerà questo modello

Tieni traccia delle modifiche di routine e di emergenza utilizzando campi personalizzati, tag e aggiornamenti di stato su più progetti Jira

Standardizza le richieste di modifica con moduli integrati per raccogliere fin dall'inizio dettagli quali ambito, urgenza e livello di rischio

Visualizza le dipendenze tra team, strumenti e flussi di lavoro utilizzando i potenti campi delle relazioni di ClickUp

Rispetta le scadenze con le viste Calendario, Elenco e Sequenza personalizzate in base al modo di lavorare di ogni team

📌 Ideale per: Project manager, responsabili IT e titolari del cambiamento che lavorano in ambienti agili o ibridi e necessitano di un framework compatibile con Jira per guidare l'implementazione di cambiamenti ben documentati in tutti i team

8. Modello di gestione dei servizi IT ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica i tuoi servizi IT e i ticket con il modello di gestione dei servizi IT di ClickUp

Il modello di gestione dei servizi IT di ClickUp rimette ordine nel caos IT. Smetti di destreggiarti tra ticket sparsi e thread di email infiniti: questo modello crea una posizione centrale in cui il tuo team può gestire tutto, dalle richieste hardware alle modifiche di sistema.

🌟 Perché ti piacerà questo modello

Traccia e risolvi i ticket di assistenza IT utilizzando le viste Elenco e Helpdesk personalizzabili

Elabora le richieste hardware e gestisci le risorse con moduli dedicati e monitoraggio

Gestisci le richieste di modifica attraverso un flusso di lavoro completo, dall'invio all'approvazione

Pianifica e programma le modifiche utilizzando la visualizzazione Calendario con date di implementazione personalizzate

📌 Ideale per: responsabili IT, responsabili dell'assistenza e amministratori di sistema che necessitano di un metodo strutturato per gestire le richieste di assistenza, il monitoraggio delle risorse e l'implementazione delle modifiche

9. Modello di piano di progetto SaaS ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza chiaramente lo stato di avanzamento con un modello di piano di progetto SaaS ClickUp codificato a colori che evidenzia le attività cardine, le attività e gli incarichi assegnati al team

Un modello così chiaro e pratico che i tuoi progetti SaaS si gestiscono praticamente da soli: ecco cosa offre il modello di piano di progetto SaaS di ClickUp.

Questo modello, con sezioni su misura per i team di sviluppo software, ti aiuta a mappare ogni fase, dalla pianificazione iniziale al lancio finale.

🌟 Perché ti piacerà questo modello

Definisci il perché con una sezione dedicata al business case che evidenzia obiettivi e valore

Tieni tutto allineato in un unico posto con un'area centrale dedicata al piano di progetto

Mappa i momenti chiave utilizzando attività cardine chiare e visive

Assegna il lavoro con sicurezza grazie ai campi di allocazione delle risorse per la visibilità del team

📌 Ideale per: team di sviluppo software, product manager e startup SaaS che desiderano lanciare nuovi prodotti o funzionalità con la massima efficienza.

Trasforma il cambiamento in opportunità con ClickUp

I modelli di Jira sono un ottimo punto di partenza, ma la gestione dei cambiamenti nel mondo reale spesso richiede maggiore flessibilità, visibilità e controllo.

È qui che ClickUp dà il meglio di sé. I suoi modelli di gestione delle modifiche ti consentono di personalizzare ogni parte del tuo flusso di lavoro, dalle valutazioni dell'impatto ai ruoli delle parti interessate. Puoi monitorare lo stato di avanzamento delle attività in diverse visualizzazioni, assegnare chiaramente le responsabilità e bloccare i dettagli sensibili con autorizzazioni basate sui ruoli.

La reportistica integrata tiene tutti aggiornati, mentre le sequenze e i calendari visivi rendono la pianificazione meno complicata. Che si tratti di gestire aggiornamenti di routine o transizioni su larga scala, ClickUp ti aiuta a rimanere organizzato, puntuale e in controllo.

Pronto a riprendere il controllo? Prova ClickUp gratis oggi stesso.