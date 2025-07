oltre 15 migliori GPT per la codifica per accelerare lo sviluppo e il debug

Ti capita mai di sentirti come se stessi programmando al rallentatore, eseguendo il debug con una lente d'ingrandimento delle dimensioni di un piatto da tavola? Fissando righe di codice, chiedendoti dove sia finito quel punto e virgola. È come giocare a "Dov'è Waldo", ma con la frustrazione.

Il processo di codifica può essere divertente, ma può anche diventare un ottovolante: un minuto sei un genio e quello dopo metti in discussione tutte le tue scelte di vita. Fortunatamente, gli assistenti di codifica basati sull'IA sono qui per aiutarti.

Questi GPT possono generare codice, correggere bug, ottimizzare le prestazioni e spiegare errori confusi. Non sono destinati a sostituire i programmatori umani, ma ad aumentare le nostre capacità e liberarci da attività noiose.

Questo post del blog esaminerà i migliori GPT per la codifica e vedrà come possono trasformare in modo efficiente il tuo flusso di lavoro!

Cosa sono i GPT?

I GPT (Generative Pre-trained Transformers) sono modelli linguistici basati sull'IA progettati per comprendere e generare testi simili a quelli umani. Grazie alle funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) dei GPT di codifica, gli sviluppatori possono interagire con il codice utilizzando comandi semplici e conversazionali. I migliori GPT di codifica personalizzati sono in grado di generare, eseguire il debug e ottimizzare il codice, semplificando lo sviluppo e aumentando l'efficienza.

Tipi di GPT

Ecco i tipi più comuni di GPT:

GPT generici: gestisci attività che vanno dalla scrittura e codifica al brainstorming

GPT specifici per la codifica: Assistenza con il debug, la generazione e Assistenza con il debug, la generazione e la documentazione del codice (Code Copilot, ad esempio)

GPT specifici per settore: forniscono approfondimenti per campi specifici come quello legale, medico o finanziario

GPT personalizzati: risolvi esigenze aziendali specifiche o semplifica la codifica per i principianti (ad esempio, un GPT per l'analisi dei ticket di assistenza)

Vantaggi dei GPT

L'utilizzo dei GPT offre numerosi vantaggi. Eccone alcuni:

Codifica e debug più veloci: genera frammenti di codice, correggi bug e ottimizza le prestazioni senza sforzo. Gli sviluppatori che utilizzano GitHub Copilot hanno completato le attività di codifica il 55,8% più velocemente rispetto a un gruppo di controllo in un esperimento controllato. genera frammenti di codice, correggi bug e ottimizza le prestazioni senza sforzo. Gli sviluppatori che utilizzano GitHub Copilot hanno completato le attività di codificarispetto a un gruppo di controllo in un esperimento controllato.

Migliore collaborazione: migliora il lavoro di squadra con la documentazione e gli approfondimenti generati dall'IA

Maggiore produttività: automatizza le attività ripetitive, liberando tempo per la risoluzione creativa dei problemi

Apprendimento e assistenza: ottieni spiegazioni, best practice e indicazioni sui concetti di codifica

👀 Lo sapevi? Uno studio McKinsey riporta che gli sviluppatori possono completare le attività fino a due volte più velocemente utilizzando l'IA generativa.

📚 Leggi anche: Tipi di agenti IA

Cosa cercare nei GPT per la codifica?

Se desideri un assistente IA che ti aiuti (invece di limitarsi a fornirti frammenti di codice casuali), ecco cosa cercare:

Supporto linguistico: scegli modelli che funzionano con i linguaggi di programmazione che utilizzi, che si tratti di Python, JavaScript o SQL

Generazione e qualità del codice: opta per modelli che generano codice pulito, efficiente e ben strutturato, non solo frammenti generici

Debug e correzione degli errori: utilizza modelli che aiutano a identificare e correggere rapidamente i bug, risparmiando ore di risoluzione dei problemi

Spiegazioni e documentazione: scegli GPT che scompongono codici complessi, aggiungono commenti e spiegano chiaramente le best practice

Integrazione con gli strumenti: verifica la compatibilità con i tuoi IDE, GitHub o pipeline CI/CD preferiti per garantire flussi di lavoro senza interruzioni

Personalizzazione e apprendimento: preferisci modelli che si adattano alle tue abitudini di codifica e migliorano i loro suggerimenti nel tempo

Sicurezza e conformità: assicurati che il GPT segua pratiche di codifica sicure e supporti i tuoi requisiti di conformità

I migliori GPT per la codifica in sintesi

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi* ClickUp Generazione di frammenti di codice, documentazione del codice IA, integrazione GitHub/GitLab, dashboard in tempo reale, modelli Agile Da sviluppatori indipendenti a team aziendali che gestiscono la codifica IA e i flussi di lavoro dei progetti Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Code Copilot Suggerimenti di codice in tempo reale, debug, generazione di documentazione, assistenza multilingue Sviluppatori che utilizzano la programmazione in coppia e l'integrazione VS Code/GitHub Accessibile con un account ChatGPT gratuito Python GPT Generazione di codice Python, debug intelligente, analisi dei dati, suggerimenti di machine learning Sviluppatori Python specializzati in automazione, sviluppo web e ML Accessibile con un account ChatGPT gratuito Chiedi al codice Esplora i repository GitHub tramite chat, chiedi informazioni su strutture di codice complesse, verifica la qualità Sviluppatori che revisionano o integrano nuovi codebase Accessibile con un account ChatGPT gratuito Vue. js GPT Scaffolding dei componenti Vue, supporto per il debug, integrazione delle librerie (Vuex, Axios) Sviluppatori frontend che creano app Vue.js Accessibile con un account ChatGPT gratuito Grimoire Programmazione basata su prompt, conversione da UI a codice, cambio di modello IA (GPT-4, Claude, Gemini) Sviluppatori principianti e avanzati che apprendono concetti attraverso progetti Richiede ChatGPT Plus (20 $/mese); Grimoire Pro: prezzi personalizzati Assistente IA Crew Gratis e open source Team tecnici che simulano agenti IA collaborativi Gli sviluppatori web hanno bisogno di prototipi rapidi e spiegazioni chiare AutoExpert Dev Generazione di codice conciso per Python/Django, salvataggio degli stati delle sessioni, aggiornamenti API Sviluppatori Python che automatizzano attività ripetitive Accessibile con un account ChatGPT gratuito DevOps GPT Script CI/CD, analisi di log/errori, supporto Docker/K8s, conformità PEP8 Ingegneri DevOps che automatizzano i flussi di lavoro di distribuzione Accessibile con un account ChatGPT gratuito Flutter GPT Generazione di widget Flutter, correzione di bug, suggerimenti per l'ottimizzazione di Dart Sviluppatori mobili che creano app in Flutter Accessibile con un account ChatGPT gratuito Codice Comment Gen Generazione automatica di commenti esplicativi al codice, modalità principiante/esperto, supporto multilingue Sviluppatori che documentano il codice per la collaborazione o il passaggio di consegne Accessibile con un account ChatGPT gratuito Code Wizard Genera/rifattorizza HTML, CSS, JS; assistenza per l'architettura dei microservizi Ottimizzazione delle prestazioni Python, supporto librerie (NumPy, Flask) e assistenza per lo scripting Accessibile con un account ChatGPT gratuito Bug Hunter GPT Identifica le vulnerabilità del codice, suggerisce correzioni e supporta i flussi di lavoro di bug bounty Ricercatori di sicurezza e sviluppatori avanzati Accessibile con un account ChatGPT gratuito Mentore HTML Feedback HTML in tempo reale, controlli di accessibilità, suggerimenti di formattazione Principianti e sviluppatori frontend che desiderano migliorare la struttura HTML Accessibile con un account ChatGPT gratuito Mentore JavaScript Debugging JS, gestione degli errori, percorsi di apprendimento con suggerimenti personalizzati Sviluppatori JS principianti e di livello intermedio Accessibile con un account ChatGPT gratuito Ruby Mentor Suggerimenti di codice, debug, integrazione Rails, guida basata su progetti Sviluppatori Ruby che creano app backend scalabili Accessibile con un account ChatGPT gratuito SQL Mentor Ottimizzazione delle query, correzione della sintassi, esercitazioni pratiche su SQL Principianti e analisti che desiderano migliorare la propria padronanza dell'SQL Accessibile con un account ChatGPT gratuito Python Mentor Layout reattivi con Bootstrap, ottimizzazione delle classi e abbinamento dei temi Sviluppatori che migliorano l'automazione del flusso di lavoro in Python Accessibile con un account ChatGPT gratuito Java Mentor Debugging, concetti OOP, ottimizzazione del codice, assistenza Spring/Hibernate Sviluppatori Java che creano applicazioni web e aziendali Accessibile con un account ChatGPT gratuito PHP Mentor Linee guida per un codice PHP pulito, pratiche di sicurezza, utilizzo di MySQL/PDO Sviluppatori backend che lavorano con PHP e script server Accessibile con un account ChatGPT gratuito Materiale Tailwind GPT Componenti UI personalizzati con Tailwind + Material Design, reattività mobile Sviluppatori frontend che progettano componenti UI puliti Accessibile con un account ChatGPT gratuito Bootstrap Buddy Layout reattivi con Bootstrap, ottimizzazione delle classi, corrispondenza dei temi Sviluppatori web che utilizzano Bootstrap per la progettazione rapida di pagine Accessibile con un account ChatGPT gratuito Code Guru Revisione del codice, ottimizzazione delle funzioni, generazione di test unitari, analisi del runtime Sviluppatori alla ricerca di feedback sulle prestazioni e garanzia della qualità del codice Accessibile con un account ChatGPT gratuito

I migliori GPT per la codifica

Come valutiamo il software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come recensiamo i software su ClickUp.

Scegliere un modello GPT personalizzato per le tue esigenze di codifica non significa semplicemente scegliere l'opzione più avanzata. Si tratta di selezionare i GPT giusti per generare codice, correggere errori, ottimizzare le prestazioni e spiegare logiche complesse.

Dai un'occhiata a questi GPT che possono aiutarti a migliorare le tue competenze di sviluppo:

1. Code Copilot (ideale per la programmazione in coppia basata su IA e suggerimenti di codice in tempo reale)

tramite Code Copilot

Uno strumento di codifica dovrebbe offrire funzionalità specifiche che aiutano ad accelerare il flusso di lavoro di sviluppo. Code Copilot suggerisce il codice in tempo reale, aiuta a correggere gli errori e genera persino la documentazione, così non devi farlo tu.

Funzionalità/funzioni migliori di Code Copilot

Codifica in più linguaggi come Python, JavaScript e TypeScript

Individua e correggi i bug all'istante con il debug basato sull'IA

Integrazione con VS Code, JetBrains e GitHub Codespaces

Limiti di Code Copilot

Potrebbe essere necessario modificare i suggerimenti in base al proprio stile di codifica

All'inizio l'integrazione potrebbe risultare complessa

Prezzi di Code Copilot

Accessibile con un account ChatGPT gratuito

Valutazioni e recensioni di Code Copilot

4. 1/5 [oltre 28.000 valutazioni]

📮ClickUp Insight: Il 33% dei nostri intervistati indica lo sviluppo delle competenze come uno dei casi d'uso dell'IA che più li interessa. Ad esempio, i lavoratori non tecnici potrebbero voler imparare a creare frammenti di codice per una pagina web utilizzando uno strumento di IA. In questi casi, più contesto ha l'IA sul tuo lavoro, migliori saranno le sue risposte. Come app completa per il lavoro, l'IA di ClickUp eccelle in questo. Sa a quale progetto stai lavorando e può consigliarti passaggi specifici o persino eseguire attività come la creazione di frammenti di codice con facilità.

2. Python GPT (ideale per scrivere, eseguire il debug e ottimizzare il codice Python)

tramite Python GPT

Se la programmazione Python è il tuo lavoro, Python GPT è qui per rendere la codifica più facile, veloce ed efficiente. È specializzato nella creazione di codice Python efficiente e di alta qualità. Combina un interprete di codice e strumenti di analisi dei dati in un'unica interfaccia.

Migliori funzionalità/funzioni di Python GPT

Genera rapidamente codice Python per automazioni, sviluppo web e altro ancora

Correggi gli errori e ottimizza la qualità del codice con suggerimenti di debug intelligenti

Assisti nell'analisi dei dati e nell'apprendimento automatico suggerendo algoritmi efficienti

Cerca nel web query complesse che richiedono un input aggiuntivo da parte dell'utente

Limiti di Python GPT

Il codice Python generato dall'IA può includere sintassi obsoleta o funzioni deprecate, specialmente nei framework in evoluzione

Prezzi di Python GPT

Accessibile con un account ChatGPT gratuito

Valutazioni e recensioni di GPT Python

4. 1/5 (oltre 600 valutazioni)

3. Ask The Code (ideale per comprendere e risolvere problemi relativi a frammenti di codice complessi)

tramite Ask The Code

Ask The Code è un pratico plugin ChatGPT che aiuta gli sviluppatori a esplorare facilmente i repository GitHub. Connette ChatGPT al tuo codice base, consentendoti di porre domande e ricevere informazioni immediate direttamente nella chat.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ask The Code

Collega ChatGPT a qualsiasi repository GitHub pubblico per esplorare e comprendere i codebase senza uscire dall'interfaccia di chat

Ottieni rapidamente il massimo rendimento eseguendo query nel repository per ottenere informazioni dettagliate sulla struttura e la funzionalità del codice

Garantisci revisioni della qualità del codice utilizzabili chiedendo a ChatGPT di evidenziare potenziali problemi o suggerire miglioramenti all'interno del repository

Limiti di Ask The Code

Necessità di un supporto più ampio della piattaforma, come l'aggiunta di un'estensione Edge per ottimizzare l'accessibilità e la facilità d'uso

Prezzi di Ask The Code

Accessibile tramite un account ChatGPT gratuito

Valutazioni e recensioni di Ask The Code

4. 1/5 (oltre 1.000 recensioni)

📚 Leggi anche: Come utilizzare ChatGPT per scrivere codice

4. Vue. js GPT (ideale per la creazione e il debug di applicazioni Vue. js)

Vue. js GPT è un assistente IA intelligente creato per rendere lo sviluppo Vue. js più facile e veloce. Aiuta gli sviluppatori web a scrivere codice pulito, correggere bug e integrare librerie di terze parti, il tutto in tempo reale. Aggiungere Vue. js GPT al tuo flusso di lavoro può aiutarti ad aumentare la tua produttività come sviluppatore, ridurre i tempi di sviluppo e mantenere un codice scalabile e di alta qualità.

Funzionalità/funzioni migliori di Vue.js GPT

Crea rapidamente componenti e modelli Vue.js

Analizza frammenti di codice per identificare e correggere gli errori

Offri consigli sull'architettura delle applicazioni, la gestione dello stato e la strutturazione dei componenti

Guide che incorporano librerie come Vuetify, Axios o Vuex nei progetti Vue

Limiti di Vue.js GPT

Mancanza di esperienza nel mondo reale, che limita le conoscenze pratiche relative a problemi complessi di ingegneria del software

Prezzi di Vue.js GPT

Accessibile con un account ChatGPT gratuito

Valutazioni e recensioni di Vue.js GPT

4. 2/5 (oltre 100 valutazioni)

5. Grimoire (ideale per padroneggiare concetti avanzati di programmazione e best practice)

tramite Grimoire

Grimoire è un assistente di codifica basato sull'IA progettato per organizzare il processo di sviluppo per programmatori principianti ed esperti. Include oltre 70 progetti predefiniti per aiutare gli utenti ad apprendere le basi della codifica o a creare rapidamente siti web. Con una sottoscrizione a ChatGPT Plus, puoi anche utilizzare tasti di scelta rapida come K per il menu cmd, P per Progetti e R per README.

Le migliori funzionalità/funzioni di Grimoire

Genera codice in modo efficiente con la programmazione basata su prompt

Converti mockup o wireframe dell'interfaccia utente in codice HTML, CSS e JavaScript per lo sviluppo web

Integrazione con diversi modelli di IA come GPT-4, Claude Opus e Google Gemini

Limiti di Grimoire

Il "prompt-gramming" (comandi basati su script) e i tasti di scelta rapida di Grimoire richiedono una curva di apprendimento per essere utilizzati in modo efficace

Prezzi di Grimoire

Richiede una sottoscrizione a ChatGPT Plus per usufruire delle funzionalità avanzate ChatGPT Plus: 20 $/mese ChatGPT Pro: 200 $/mese

ChatGPT Plus: 20 $ al mese

ChatGPT Pro: 200 $ al mese

ChatGPT Plus: 20 $ al mese

ChatGPT Pro: 200 $ al mese

Grimoire Pro: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Grimoire

4. 4/5 (oltre 25.000 valutazioni)

👀 Lo sapevi? Un chatbot del servizio clienti Chevrolet è stato manipolato per accettare tutte le richieste, portandolo a offrire una nuova Chevrolet Tahoe per un dollaro, rendendola un'offerta legalmente vincolante. Questo incidente ha messo in evidenza la necessità di adeguate misure di sicurezza nei sistemi di IA.

6. Crew AI Assistant (ideale per lo sviluppo di software e la collaborazione in team)

tramite CrewAI Assistant

CrewAI è un framework Python che ti aiuta a orchestrare agenti IA autonomi e basati su ruoli in grado di collaborare su attività complesse.

Pensala in questo modo: invece di chiedere a un singolo LLM di fare tutto, crei una squadra di agenti specializzati, ciascuno con la propria personalità, competenza e responsabilità, proprio come un team nel mondo reale.

Funzionalità/funzioni migliori di Crew IA Assistant

Assegna ruoli e obiettivi specifici a ciascun agente IA, garantendo un approccio strutturato ed efficiente alla risoluzione dei problemi

Facilita il processo decisionale naturale e la delega dinamica delle attività tra gli agenti

Distribuisci CrewAI su varie infrastrutture, inclusi servizi cloud, ambienti self-hosted o configurazioni locali

Utilizza strumenti per azioni quali la ricerca sul web (SerperDevTool), la lettura di documenti (PDFSearchTool, ecc.) e integrazioni API personalizzate. CrewAI supporta: il proprio set di strumenti (crewai_tools), gli strumenti LangChain e gli strumenti LlamaIndex

Limiti di Crew IA Assistant

L'utilizzo di CrewAI richiede competenze di programmazione Python e conoscenze di base di IA per la codifica , rendendolo difficile per gli utenti non tecnici

Prezzi di Crew IA Assistant

Gratis e open source

Valutazioni e recensioni di Crew AI Assistant

4. 4/5 (oltre 1.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Crew AI Assistant

Un utente di Reddit confronta diversi framework e afferma:

Se desideri iniziare rapidamente, CrewAI è probabilmente la soluzione più semplice. Ottima documentazione, tantissimi esempi e una solida community.

Se vuoi iniziare rapidamente, CrewAI è probabilmente la soluzione più semplice. Ottima documentazione, tantissimi esempi e una community solida.

👀 Lo sapevi? CrewAI ha ottenuto un notevole successo, con oltre 27.000 stelle su GitHub e l'adozione da parte del 40% delle aziende Fortune 500 in più di 60 paesi.

7. AutoExpert Dev (ideale per automatizzare attività di codifica ripetitive e migliorare l'efficienza)

tramite AutoExpert Dev

Se desideri migliorare la tua esperienza di codifica con i framework Python e Django, AutoExpert (Developer Edition) potrebbe essere la scelta ideale. Questo strumento si integra con le funzionalità di analisi avanzata dei dati di ChatGPT e offre un intervallo di funzionalità/funzioni per organizzare il processo di sviluppo.

Funzionalità/funzioni migliori di AutoExpert Dev

Genera frammenti di codice concisi ed efficienti

Accedi a comandi personalizzati per salvare e richiamare gli stati delle sessioni

Garantisci l'accesso a informazioni aggiornate su API e librerie

Limiti di AutoExpert Dev

Il supporto per altri linguaggi di programmazione e framework potrebbe essere meno completo

Prezzi di AutoExpert Dev

Accessibile con un account ChatGPT gratuito

Valutazioni e recensioni di AutoExpert Dev

4. 2/5 (oltre 1.000 valutazioni)

8. DevOps GPT (ideale per la gestione di pipeline CI/CD, infrastrutture e distribuzioni cloud)

tramite DevOps GPT

DevOps GPT si riferisce a una suite di strumenti e modelli basati sull'IA progettati per ottimizzare e automatizzare vari aspetti dei flussi di lavoro DevOps.

Fornisce codice sicuro e pronto per la produzione per Docker, Kubernetes, Linux, CI/CD e stack di monitoraggio. Scrive script puliti, documentati e testati, in particolare in Python con conformità PEP8.

La parte migliore? Pone le domande giuste per adattare le soluzioni al tuo ambiente. Che tu abbia bisogno di containerizzazione, automazione o strumenti cloud-native, questo GPT ti copre le spalle.

Funzionalità/funzioni migliori di DevOps GPT

Ottieni frammenti di codice precisi e pronti per la produzione, su misura per esigenze specifiche

Automatizza le attività di routine come test, build, scansioni e distribuzioni, per liberare tempo da dedicare a iniziative più strategiche

Analizza i log e gli errori per fornire approfondimenti e suggerire soluzioni di codice

Limiti dei GPT DevOps

Si basa su dati di formazione passati, che possono risultare in informazioni obsolete o meno affidabili

Prezzi DevOps GPT

Accessibile con un account ChatGPT gratuito

Valutazioni e recensioni dei GPT DevOps

4. 2/5 (oltre 200 valutazioni)

📚 Leggi anche: I migliori editor di codice per sviluppatori

9. Flutter GPT di Whitebox (ideale per lo sviluppo e la risoluzione dei problemi delle applicazioni Flutter)

tramite Flutter GPT di Whitebox

Progettato specificamente per il framework Flutter e il linguaggio Dart, Flutter GPT di Whitebox fornisce consulenza di esperti, generazione di codice, assistenza per il debug e suggerimenti per l'ottimizzazione.

Se il tuo approccio attuale non è ottimale, questo GPT ti proporrà modelli o strumenti migliori (ad esempio ValueNotifier anziché setState o CustomPaint anziché contenitori impilati), aiutandoti a scrivere codice Flutter più pulito e scalabile.

Flutter GPT di Whitebox: migliori funzionalità/funzioni

Crea widget, classi e funzioni Flutter in pochi secondi, risparmiando tempo di sviluppo

Esegui il debug del codice in modo efficiente con la risoluzione dei problemi basata sull'IA e i suggerimenti per la correzione degli errori

Automatizza le attività di codifica ripetitive e concentrati sulla creazione di app eccezionali in modo più rapido

Limiti di Flutter GPT di Whitebox

Richiede una connessione Internet, che limita la funzionalità offline

Prezzi di Flutter GPT di Whitebox

Accessibile con un account ChatGPT gratuito

Valutazioni e recensioni di Flutter GPT di Whitebox

4. 1/5 (oltre 80 valutazioni)

🧠 Curiosità: Il primo programmatore al mondo non era un genio dell'IA, ma Ada Lovelace. Ha scritto il primo algoritmo per l'Analytical Engine di Charles Babbage, dando forma al futuro dell'informatica prima ancora che i computer esistessero.

tramite Code Comment Gen

Immagina questo: sei immerso in un progetto, alla creazione di una funzione complessa. Potrebbe trattarsi di una logica che filtra i dati degli utenti o di un algoritmo complicato che ordina un elenco. Hai scritto il codice, funziona, ma è un rompicapo per chiunque provi a leggerlo in un secondo momento. È qui che entra in gioco Code Comment Gen.

Legge il tuo codice come farebbe uno sviluppatore: con attenzione, contestualizzando e con chiarezza.

Identifica ciò che è essenziale, ciò che è confuso e ciò che deve essere documentato. Che si tratti di una funzione che fa troppo o di un ciclo con una logica poco chiara, Code Comment Gen aggiunge commenti precisi e professionali che spiegano il perché, non solo il cosa.

Rendi la logica complessa più facile da comprendere per te e il tuo team

Passa dalla modalità Principiante, in cui il GPT esegue il codice riga per riga, spiegando ogni passaggio, alla modalità Esperto, in cui commenta solo la logica chiave o le parti meno ovvie per mantenerlo pulito

Regola il tono e il livello di dettaglio dei commenti in base alle esigenze del tuo progetto

Genera commenti per diversi linguaggi di programmazione

Limiti il controllo sullo stile e sul contenuto dei commenti generati

Accessibile con un account ChatGPT gratuito

4. 5/5 (oltre 40 valutazioni)

11. Code Wizard (ideale per scrivere, rifattorizzare e ottimizzare codice in più linguaggi)

tramite Code Wizard

Code Wizard è uno strumento basato sull'IA progettato per aiutare gli sviluppatori web a scrivere e comprendere il codice in modo più efficiente.

Ti aiuta a progettare microservizi, API e infrastrutture cloud native. Allo stesso tempo, ti consente di ottimizzare le prestazioni utilizzando la profilazione, il refactoring e trucchi specifici del linguaggio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Code Wizard

Crea frammenti di codice su misura per il tuo progetto in pochi secondi

Scomponi segmenti di codice difficili in spiegazioni chiare e comprensibili

Genera codice HTML, CSS e JavaScript basato sulle descrizioni dei progetti

Limiti di Code Wizard

Difficoltà con requisiti complessi e altamente personalizzati, che richiedono la supervisione umana per casi d'uso avanzati

Prezzi di Code Wizard

Accessibile con un account ChatGPT gratuito

Valutazioni e recensioni di Code Wizard

4. 0/5 (oltre 100 valutazioni)

12. Bug Hunter GPT (ideale per rilevare e correggere bug nel tuo codice)

tramite Bug Hunter GPT

Chi non vorrebbe un compagno instancabile e alimentato dall'IA per la caccia ai bug? Bug Hunter GPT è un assistente alimentato dall'IA su misura per i cacciatori di bug e i professionisti della sicurezza informatica.

Funzionalità/funzioni migliori di Bug Hunter GPT

Ottieni informazioni illimitate sulla sicurezza informatica per fornire una guida approfondita sull'identificazione delle vulnerabilità

Ottimizza l'analisi delle minacce aiutando a valutare i potenziali rischi per la sicurezza e le strategie di mitigazione

Utilizza un'analisi approfondita del codice per identificare i punti deboli e suggerire aree di miglioramento tramite il controllo delle competenze di codifica

Limiti di Bug Hunter GPT

Potrebbe consentire lo sviluppo di codice dannoso o exploit, richiedendo un utilizzo responsabile

Prezzi di Bug Hunter GPT

Accessibile con un account ChatGPT gratuito

Valutazioni e recensioni di Bug Hunter GPT

4. 4/5 (oltre 200 valutazioni)

13. HTML Mentor (ideale per imparare e migliorare la struttura HTML e le best practice)

tramite HTML Mentor

Vuoi migliorare le tue competenze HTML? HTML Mentor, un assistente basato sull'IA, fornisce feedback in tempo reale sul tuo codice HTML, assicurando che sia pulito, efficiente e conforme alle best practice.

Funzionalità/funzioni migliori di HTML Mentor

Correggi gli errori comuni prima che diventino problemi

Ottieni suggerimenti per formattare e organizzare il tuo codice per una migliore manutenibilità

Assicurati che il tuo HTML sia inclusivo e soddisfi gli standard di accessibilità web

Limiti di HTML Mentor

I nuovi utenti trovano difficile la configurazione iniziale e la comprensione della piattaforma

Prezzi di HTML Mentor

Accessibile con un account ChatGPT gratuito

Valutazioni e recensioni di HTML Mentor

Valutazioni insufficienti

14. JavaScript Mentor (ideale per padroneggiare i concetti di JavaScript e il debug degli script)

tramite JavaScript Mentor

Ti sembra che JavaScript ti stia giocando brutti scherzi, come quando "null == undefined" ma anche "null !== undefined"? JavaScript Mentor è qui per salvarti la giornata. In qualità di assistente di codifica basato sull'IA, è progettato per aiutare gli sviluppatori di software a migliorare le loro competenze JavaScript.

Funzionalità/funzioni migliori di JavaScript Mentor

Accedi all'assistenza in tempo reale per ottenere feedback e soluzioni immediate alle sfide di codifica JavaScript

Identifica rapidamente gli errori e ottieni suggerimenti basati sull'IA per risolverli

Approfitta dell'assistenza personalizzata per ricevere consigli su misura in base al tuo livello di conoscenza e competenza

Limiti di JavaScript Mentor

Le revisioni del codice basate sull'IA sono utili, ma richiedono una certa esperienza per applicare il feedback in modo efficace

Prezzi di JavaScript Mentor

Accessibile con un account ChatGPT gratuito

Valutazioni e recensioni di JavaScript Mentor

Valutazioni insufficienti

👀 Lo sapevi? ChatGPT è in grado di comprendere e generare testi in oltre 95 lingue! Grazie all'ampio database di dati di addestramento, è più accurato in inglese, ma è comunque in grado di sostenere conversazioni in molte altre lingue, anche se alcune potrebbero risultare meno precise.

15. Ruby Mentor (ideale per la scrittura e la risoluzione dei problemi delle applicazioni Ruby)

tramite Ruby Mentor

Ruby Mentor è un assistente basato sull'IA progettato per aiutare gli sviluppatori di software a migliorare le loro competenze in Ruby e Ruby on Rails.

Fornisce suggerimenti intelligenti e assistenza per il debug e si adatta alle esigenze specifiche del tuo progetto. Ruby Mentor è anche in grado di interpretare la documentazione ed eseguire attività in base alle tue istruzioni, fungendo da assistente di codifica virtuale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ruby Mentor

Ottieni feedback immediati sulla sintassi Ruby, sulle best practice e sul debug

Segui tutorial ed esercizi di programmazione che si adattano al tuo livello di competenza

Scopri come creare applicazioni web scalabili con approfondimenti di esperti

Limiti di Ruby Mentor

L'applicazione potrebbe risultare potenzialmente complessa per i principianti

Prezzi di Ruby Mentor

Accessibile con un account ChatGPT gratuito

Valutazioni e recensioni di Ruby Mentor

Valutazioni insufficienti

16. SQL Mentor (ideale per creare, ottimizzare ed eseguire il debug di query SQL)

tramite SQL Mentor

Hai mai avuto l'impressione che gli errori SQL parlino una lingua segreta che non sei stato invitato a imparare? Scopri SQL Mentor, uno strumento che ti guida attraverso il mondo a volte sconcertante dell'SQL, aiutandoti a scrivere query migliori, comprendere i concetti dei database ed evitare quegli errori che ti fanno grattarti la testa.

Migliori funzionalità/funzioni di SQL Mentor

Identifica e correggi gli errori SQL con la risoluzione dei problemi basata sull'IA

Segui gli standard di settore per strutture di database pulite e gestibili

Lavora su esercizi pratici per consolidare le tue conoscenze SQL

Limiti di SQL Mentor

Disponibilità limitata di tutoraggio gratuito

Prezzi di SQL Mentor

Accessibile con un account ChatGPT gratuito

Valutazioni e recensioni di SQL Mentor

Valutazioni insufficienti

🧠 Curiosità: L'IA Watson di IBM ha creato il trailer di un film horror intitolato "Morgan" analizzando centinaia di film horror. L'IA ha selezionato i momenti più ricchi di suspense, i suoni più inquietanti e le immagini più inquietanti per creare un trailer da brividi, dimostrando che anche le macchine sanno come farci venire gli incubi!

17. Python Mentor (ideale per imparare e migliorare le competenze di codifica Python)

tramite Python Mentor

Hai mai avuto la sensazione che il tuo codice Python ti stia prendendo in giro? Scrivi un ciclo perfettamente logico e Python ti risponde: "SyntaxError: indentazione inaspettata... ci stai provando almeno?" Se ti suona familiare, potresti avere un disperato bisogno di Python Mentor!

Python Mentor offre suggerimenti di codifica in tempo reale, assistenza per il debug, ottimizzazioni delle prestazioni e best practice per scrivere codice Python pulito ed efficiente.

Migliori funzionalità/funzioni di Python Mentor

Migliora la velocità di esecuzione con i suggerimenti degli esperti per l'ottimizzazione del codice

Impara a utilizzare librerie essenziali come Pandas, NumPy e Flask

Scopri come organizzare i flussi di lavoro utilizzando gli script Python

Limiti di Python Mentor

L'ampio intervallo di funzionalità/funzioni e informazioni potrebbe risultare eccessivo per chi è alle prime armi con Python

Prezzi di Python Mentor

Accessibile con un account ChatGPT gratuito

Valutazioni e recensioni di Python Mentor

Valutazioni insufficienti

18. Java Mentor (ideale per scrivere, eseguire il debug e ottimizzare applicazioni Java)

tramite Java Mentor

Stai fissando una traccia di stack che sembra un antico geroglifico? Se sì, Java Mentor è la soluzione!

Java Mentor è la tua guida basata sull'IA per padroneggiare Java. Dai fondamenti della programmazione orientata agli oggetti ai framework avanzati come Spring e Hibernate, questo mentore ti aiuta a scrivere codice Java pulito, efficiente e privo di errori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Java Mentor

Ottieni suggerimenti in tempo reale per un codice più pulito e potente, grazie all'apprendimento automatico

Impara i concetti fondamentali come OOP, strutture dati e gestione degli errori di eccezione

Traduci commenti in linguaggio semplice in codice funzionale

Limiti di Java Mentor

Una revisione approfondita del codice richiede tempo e lavoro richiesto sia ai mentori che agli allievi

Prezzi di Java Mentor

Accessibile con un account ChatGPT gratuito

Valutazioni e recensioni di Java Mentor

Valutazioni insufficienti

💡 Suggerimento: invece di incollare semplicemente un errore in un GPT di codifica personalizzato, assicurati di chiedere "Spiega perché si verifica questo errore e come risolverlo" per ottenere una risposta più utile e dettagliata.

19. PHP Mentor (ideale per lo sviluppo PHP e la risoluzione dei problemi degli script lato server)

tramite PHP Mentor

PHP Mentor è la tua guida basata sull'IA per padroneggiare PHP, sia che tu stia creando siti web dinamici, lavorando con database o ottimizzando le prestazioni del backend. Ti aiuta a scrivere codice più pulito ed efficiente, evitando le insidie più comuni.

Le migliori funzionalità/funzioni di PHP Mentor

Impara i concetti fondamentali come sintassi, matrici, funzioni e programmazione orientata agli oggetti

Ottieni le best practice per prevenire SQL injection, XSS e altre vulnerabilità

Impara a interagire con MySQL e altri database utilizzando PDO e MySQLi

Limiti di PHP Mentor

Un feedback esteso su invii di codice di grandi dimensioni può risultare opprimente se non ben strutturato

Prezzi di PHP Mentor

Accessibile con un account ChatGPT gratuito

Valutazioni e recensioni di PHP Mentor

Valutazioni insufficienti

20. Material Tailwind GPT (ideale per progettare componenti UI eleganti con Material Tailwind)

tramite Material Tailwind GPT

Hai mai passato ore a modificare le classi Tailwind, solo per ritrovarti con un design che sembra sospettosamente simile alla tua prima bozza? Material Tailwind GPT, il tuo assistente di progettazione basato sull'IA, rende la creazione di interfacce utente belle e reattive più facile che mai.

È specializzato nell'aiutare gli sviluppatori a creare componenti UI utilizzando la libreria @material-tailwind/html, che unisce le classi di utilità TailwindCSS con l'estetica Material Design. Che si tratti di pulsanti, moduli, barre di navigazione o sezioni più complesse, adatta ogni soluzione alle esigenze del tuo progetto.

Material Tailwind GPT: migliori funzionalità/funzioni

Sfrutta i frammenti di codice HTML con brevi esempi di implementazione per iniziare più rapidamente

Personalizza colori, spaziatura e tipografia senza sforzo con le configurazioni intelligenti di Tailwind

Assicurati che la tua interfaccia utente abbia un aspetto ottimale su schermi di tutte le dimensioni con suggerimenti sui componenti ottimizzati per i dispositivi mobili

Materiale Limitazioni di Tailwind GPT

Una documentazione limitata può rendere difficile il lavoro

Prezzi di Material Tailwind GPT

Accessibile con un account ChatGPT gratuito

Materiale Valutazioni e recensioni di Tailwind GPT

3. 7/5 (oltre 20 valutazioni)

21. Bootstrap Buddy (ideale per creare siti web reattivi con Bootstrap)

tramite Bootstrap Buddy GPT

Hai passato troppo tempo a lottare con le classi Bootstrap solo per ottenere un design che non ti convince? Bootstrap Buddy, il tuo assistente basato sull'IA con suggerimenti di codice intelligenti, componenti predefiniti e personalizzazione in tempo reale, semplifica la creazione di siti web eleganti e reattivi senza doverti scervellare sul codice.

Funzionalità/funzioni migliori di Bootstrap Buddy

Ottieni suggerimenti basati sull'IA per griglie, pulsanti, moduli e barre di navigazione

Modifica stili, colori e layout senza sforzo per adattarli al branding del tuo progetto

Scrivi codice Bootstrap più pulito e più facile da mantenere con un utilizzo ottimizzato delle classi

Limiti di Bootstrap Buddy

I componenti predefiniti potrebbero richiedere una codifica manuale per una personalizzazione completa

Prezzi di Bootstrap Buddy

Accessibile con un account ChatGPT gratuito

Valutazioni e recensioni di Bootstrap Buddy

4. 1/5 (oltre 60 valutazioni)

22. Code Guru (ideale per revisioni automatizzate del codice, ottimizzazione delle funzioni e generazione di test unitari)

tramite Code Guru

Code Guru è uno strumento basato sull'IA progettato per aiutare gli sviluppatori a migliorare la qualità e l'efficienza del loro codice. Offre revisioni dettagliate del codice, funzioni ottimizzate e test unitari completi, fornendo una guida chiara per garantire che il codice sia efficiente, ben documentato e conforme alle best practice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Code Guru

Ricevi analisi approfondite del tuo codice per identificare potenziali problemi e aree di miglioramento

Genera test unitari approfonditi per garantire l'affidabilità del codice e facilitare la manutenzione

Identifica i colli di bottiglia delle prestazioni nella tua applicazione analizzando il comportamento durante l'esecuzione

Limiti di Code Guru

I suggerimenti ottimizzati sulle funzioni potrebbero richiedere regolazioni manuali per esigenze specifiche del progetto

Prezzi di Code Guru

Accessibile con un account ChatGPT gratuito

Valutazioni e recensioni di Code Guru

4. 1/5 (oltre 10.000 valutazioni)

📚 Leggi anche: Comunità di sviluppatori e programmatori a cui iscriversi

Esistono molti strumenti di codifica IA, ma siamo realistici: senza un posto dove tenere traccia di tutto, finirai per creare un caos totale. Ecco perché hai bisogno di uno strumento come ClickUp per mantenere i tuoi progetti di codifica basati sull'IA organizzati e funzionanti senza intoppi.

ClickUp (ideale per generare frammenti di codice e per il project management di software)

ClickUp non serve solo per organizzare le attività: è un'app completa per il lavoro, per sviluppatori e team di software che utilizzano l'IA per la codifica e il project management di software.

Ecco alcune funzionalità/funzioni progettate appositamente per loro.

🧠 ClickUp Brain per la codifica basata sull'IA e la documentazione del codice

ClickUp Brain offre assistenza IA in tempo reale direttamente nella tua area di lavoro, potenziando il modo in cui gli sviluppatori pianificano, scrivono, documentano e collaborano sul codice.

Che tu stia scrivendo le specifiche di una funzionalità o riepilogando/riassumendo un report di bug, ti solleva dal lavoro pesante della documentazione di codifica, evitando di dover scrivere manualmente.

Automatizza la scrittura della documentazione tecnica con ClickUp Brain

Puoi utilizzarlo per:

Generazione di documentazione dai commenti alle attività

Creazione di riepiloghi/riassunti di standup di sviluppo o discussioni PR

Scrittura automatica delle descrizioni dei ticket dalle note degli sviluppatori

Non solo, ClickUp Brain può aiutarti anche con il codice vero e proprio:

Generazione diretta di frammenti di codice

Revisione e spiegazione dei blocchi di codice

Risolvi i problemi ponendo domande in un linguaggio semplice

Ottieni assistenza per la codifica in qualsiasi linguaggio di programmazione con ClickUp Brain

Supporta più linguaggi di programmazione e aiuta gli sviluppatori a lavorare più velocemente senza dover passare da uno strumento all'altro. Consideralo come un assistente di codifica integrato nel tuo spazio di project management.

Genera frammenti di codice in pochi secondi con ClickUp Brain

Inoltre, AI Knowledge Manager di ClickUp Brain può effettuare ricerche nell'area di lavoro e fornire risposte estratte da wiki, attività e documenti, proprio come un ChatGPT per il cervello della tua azienda. Quindi, invece di inviare messaggi ai colleghi o scavare nei thread, basta chiedere.

"Qual è l'endpoint per la nostra API di accesso utente?"

"Mostrami l'ultima decisione sulla migrazione React."

"Quale sprint include l'aggiornamento della cache?"

Recupera più rapidamente le informazioni dalla tua area di lavoro chiedendo a ClickUp Brain

💡 Suggerimento per esperti: utilizza ClickUp Docs per archiviare le tue linee guida di codifica, i riferimenti API e le decisioni relative all'architettura, quindi lascia che ClickUp Brain le mantenga immediatamente accessibili. Hai bisogno di fare riferimento a come funziona l'autenticazione tramite token o dove si trova un file di configurazione? Basta chiedere a ClickUp Brain e ti fornirà la risposta direttamente dai tuoi documenti, senza ricerche e senza perdere il contesto.

🤝 Integrazioni GitHub e GitLab di ClickUp per una visibilità in tempo reale

Combina facilmente i tuoi progetti e il tuo codice con le integrazioni GitHub e GitLab di ClickUp

I repository di codice GitHub sono una miniera d'oro per gli sviluppatori, poiché offrono progetti open source, strumenti di collaborazione e assistenza alla codifica basata sull'IA. Sincronizza commit, rami e richieste pull direttamente all'interno delle attività con le integrazioni ClickUp.

Con le attività GitHub/GitLab (come commit e PR) collegate alle attività, puoi fare riferimento a esse tramite ClickUp Brain quando riepiloghi/riassumi le modifiche al codice, scrivi la documentazione o rispondi a domande su una funzionalità/funzione.

Dopo aver collegato una richiesta pull, puoi utilizzare ClickUp Brain per generare automaticamente attività di follow-up, casi di test o documentazione.

🔑 Informazioni chiave: sincronizzando il tuo lavoro di sviluppo in ClickUp, fornisci a ClickUp Brain dati più pertinenti da cui attingere, in modo che le risposte IA siano più accurate e utili.

🧑🏻‍💻 Formattazione dei blocchi di codice

ClickUp supporta la modifica di testo avanzato con blocchi di codice in stile markdown, perfetti per la condivisione di frammenti, script o file di configurazione direttamente all'interno di attività, commenti e documenti. Basta racchiudere il codice con tre backtick ("`).

Condividi facilmente frammenti del tuo codice all'interno delle tue attività o dei documenti ClickUp

Perché è utile, vi chiederete? Perché:

Mantiene le conversazioni tecniche chiare e leggibili

Mantiene l'indentazione e la formattazione per facilitare il copia-incolla

Funziona alla grande con ClickUp Brain, che può spiegare o ottimizzare il tuo codice con il contesto completo

Genera blocchi di codice con ClickUp Brain

📊 Dashboard ClickUp per una panoramica delle prestazioni in tempo reale

Migliora le prestazioni con le dashboard ClickUp

Le dashboard di ClickUp offrono ai team di ingegneri un centro di controllo in tempo reale per i loro progetti. Utilizza schede personalizzate per monitorare gli sprint attivi, le richieste pull aperte, le code di bug o lo stato delle attività per ingegnere, il tutto in un'unica vista.

I report di monitoraggio del tempo mostrano esattamente quanto tempo richiedono le funzionalità/funzioni o le correzioni, aiutando a stimare con maggiore precisione il lavoro di sviluppo futuro

I grafici del carico di lavoro visualizzano la capacità del team in modo da evitare il sovraccarico dei collaboratori chiave

I grafici Burndown e Velocity sono perfetti per i team Agile, poiché consentono di monitorare lo stato degli sprint e individuare tempestivamente eventuali variazioni dell'ambito di applicazione

I report sulle prestazioni del team rivelano ostacoli, attività in stallo o lavori in ritardo prima che compromettano la consegna

Che tu stia guidando un piccolo team di sviluppo o scalando su più pod, le dashboard di ClickUp ti aiutano a prevenire i rischi di consegna e a spedire più velocemente con sicurezza.

⚙️ Project management Agile e Scrum

Gestisci i progetti di sviluppo in modo efficiente dall'inizio alla fine con ClickUp per i team di sviluppo software

Gestisci gli sprint, monitora i backlog e pianifica il rilascio dei software con ClickUp per i team di sviluppo software.

Inizia subito con modelli di sviluppo software pronti all'uso progettati per organizzare tutto, dalla pianificazione degli sprint al monitoraggio dei bug, mantenendo il tuo team organizzato ed efficiente.

Ad esempio, il modello di sviluppo software ClickUp fornisce ai team di prodotto, progettazione, ingegneria, controllo qualità e sviluppo tutti gli strumenti essenziali per iniziare il loro viaggio con ClickUp!

Ottieni modelli gratuiti Gestisci l'intero ciclo di vita dello sviluppo software in un unico posto con ClickUp, dal backlog al rilascio

Tieni traccia di bug, funzionalità/funzioni, sprint e release con stati delle attività pronti all'uso, visualizzazioni Agile e campi personalizzati su misura per i flussi di lavoro di ingegneria.

Che tu sia uno sviluppatore indipendente o gestisca un team interfunzionale, questo modello mantiene allineati codice, collaborazione e consegna, consentendoti di spedire più rapidamente e con meno sorprese.

Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager di Lulu Press, ha condiviso la sua esperienza con ClickUp:

Una piattaforma di project management è essenziale per un team di marketing e apprezziamo molto il fatto che ci aiuti a rimanere in contatto con gli altri reparti. Usiamo ClickUp letteralmente ogni giorno, per tutto. È stato molto utile per il nostro team creativo e ha reso il loro flusso di lavoro migliore e più efficiente.

Una piattaforma di project management è essenziale per un team di marketing e apprezziamo molto il fatto che ci aiuti a rimanere in contatto con gli altri reparti. Utilizziamo ClickUp letteralmente ogni giorno, per tutto. È stato molto utile per il nostro team creativo e ha reso il loro flusso di lavoro migliore e più efficiente.

Limiti di ClickUp

Per gli utenti alle prime armi è prevista una curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Codifica più velocemente e gestisci meglio i progetti software con ClickUp

Abbiamo esaminato un sacco di mentori IA, cacciatori di bug e maghi dell'interfaccia utente. Stai ancora scrivendo manualmente i commenti e facendo il debug solo con "console.log"? Stai programmando con una tavoletta di pietra e uno scalpello. E siamo realistici: chi ha tempo per farlo?

Secondo programmatori esperti, utilizzare i GPT per la codifica è come dare ai tuoi superpoteri di codifica una quadrupla dose di caffè espresso. Anche con tutti questi fantastici GPT, hai comunque bisogno di un posto dove gestire i tuoi progetti, collaborare con il tuo team e monitorare le tue idee brillanti.

È qui che entra in gioco ClickUp! Con l'assistenza alla codifica basata sull'IA, le integrazioni Git, i flussi di lavoro Agile e gli strumenti di reportistica, è la piattaforma all-in-one definitiva per gli sviluppatori.

Abbraccia il futuro della codifica e dello sviluppo software. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!