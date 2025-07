I 10 migliori corsi di IA per ingegneri del software da seguire nel 2025

Hai mai partecipato a un hackathon in cui tutti stanno costruendo il prossimo grande business dell'IA, generando immagini, creando chatbot che sembrano troppo umani, mentre tu stai solo cercando di far smettere il tuo JavaScript di fare i capricci?

È come presentarsi a un duello con una papera di gomma, vero?

Ma l'IA non è solo per i professionisti. Con poche mosse intelligenti, può diventare la tua arma segreta. Dall'automazione delle correzioni del codice all'ottimizzazione di intere architetture, padroneggiare l'IA può portare le tue competenze di sviluppo software a un livello superiore.

Questo articolo esplora i migliori corsi di IA per ingegneri del software che ti aiuteranno a costruire il futuro e non solo a correggere il passato!

Applicazioni chiave dell'IA nell'ingegneria del software

Mentre il mondo crede che l'ingegneria del software consista nello scrivere codice, tu sai che la verità è che si tratta di scrivere codice più intelligente.

Immagina un'IA che scrive codice boilerplate, individua i bug prima di te o suggerisce persino ottimizzazioni delle prestazioni mentre lavori. Non è fantascienza: un ingegnere IA lo sta realizzando proprio ora. Ecco come:

✅ Generazione di codice e completamento automatico

Strumenti basati sull'IA come GitHub Copilot e Tabnine suggeriscono interi frammenti di codice mentre digiti, facendoti risparmiare ore di lavoro. Hai bisogno di una funzione? L'IA potrebbe scriverla per te.

Genera facilmente frammenti di codice altamente specifici con ClickUp Brain

✅ Rilevamento dei bug e automazione dei test

Niente più debug infiniti! Gli strumenti basati sull'IA analizzano i modelli di codice, individuano gli errori prima che compromettano la produzione e suggeriscono persino le correzioni, risparmiandoti tracce di stack criptiche.

✅ Elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per l'esperienza utente

Dai chatbot agli assistenti vocali, l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) basata sull'IA rende le app più intelligenti e intuitive, migliorando il modo in cui gli utenti interagiscono con il software.

✅ Analisi predittiva

I modelli di IA rilevano i colli di bottiglia delle prestazioni, prevedono i guasti del sistema e ottimizzano le risorse prima che i problemi si aggravino.

✅ Automazione delle attività ripetitive

L'IA gestisce l'integrazione e la consegna continue (CI/CD) automatizzando i test, il monitoraggio e l'implementazione, riducendo il lavoro manuale e i tempi di inattività.

In sostanza, l'IA aggiunge innovazione ed efficienza ai lavori nell'ingegneria del software e nella scienza dei dati, rendendoli più semplici.

👀 Lo sapevi? L'IA potrebbe contribuire fino a 15,7 trilioni di dollari all'economia globale entro la fine del decennio.

Come l'IA migliora l'efficienza dell'ingegneria del software

In poche parole, l'IA ti rende più veloce, più intelligente e più efficiente come ingegnere o sviluppatore di software. Ecco come aumenta la tua produttività in ogni fase.

🎯 Accelera lo sviluppo

Grazie ai suggerimenti di codice basati sull'IA, al completamento automatico e al debug automatico, potrai dedicare meno tempo alla scrittura di codice boilerplate e più tempo alla risoluzione dei problemi.

Ricevi suggerimenti immediati per il debug del tuo codice con ClickUp Brain

🎯 Riduce al minimo gli errori

Gli strumenti di analisi statica basati sull'IA scansionano il codice alla ricerca di vulnerabilità, applicano le best practice e suggeriscono automaticamente le correzioni, riducendo i rischi per la sicurezza prima che si aggravino.

🎯 Ottimizza le prestazioni

L'IA analizza i log di sistema e i modelli di utilizzo per anticipare i guasti, consigliare ottimizzazioni e mettere a punto l'infrastruttura per ottenere prestazioni ottimali.

🎯 Migliora la collaborazione

Aiuta inoltre i team a lavorare in modo più intelligente suggerendo best practice, raccomandando frammenti di codice riutilizzabili e fornendo informazioni in tempo reale, rendendo la collaborazione perfetta.

🧠 Curiosità: Gartner prevede che entro la fine del decennio il 75% degli ingegneri software aziendali utilizzerà assistenti di codice IA, un aumento considerevole rispetto al 10% dell'inizio del 2023.

Come scegliere il corso di ingegneria del software IA giusto

Scegliere il corso di IA giusto può sembrare come scegliere un linguaggio di programmazione: troppe opzioni, ognuna con i propri punti di forza. Ecco come trovare quello più adatto ai tuoi obiettivi di carriera.

Rilevanza per il settore: Allinea i tuoi interessi alle attuali Allinea i tuoi interessi alle attuali tendenze dell'ingegneria del software scegliendo corsi che trattano prompt engineering, fine-tuning di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e apprendimento per rinforzo

Prerequisiti: Verifica le conoscenze richieste in programmazione Python, algebra lineare o cloud computing e inizia con corsi per principianti se non hai familiarità con i concetti di IA

Credenziali dei docenti: Impara dai leader del settore come Andrew Ng, che forniscono una solida base nei corsi di formazione sull'IA

Progetti pratici: Scegli corsi con scenari reali, attività di sviluppo basate sull'IA ed esercizi di automazione in ambienti di codifica interattivi

Stile di apprendimento: Scegli un corso che corrisponda alle tue preferenze di apprendimento, che si tratti di apprendimento online autodidattico o tutoraggio dal vivo

Costo vs. valore: Considera i corsi online gratuiti per iniziare, ma investi nelle certificazioni di Coursera, Udacity o edX se aggiungono valore alle tue opportunità di carriera

💡Suggerimento: Scegli corsi che offrono una panoramica sulla governance dell'IA e sulle considerazioni etiche per gestire in modo efficiente la complessità dell'IA, soprattutto se sei un principiante.

I 10 migliori corsi di IA in ingegneria del software

Che tu ti stia ancora chiedendo quale sia la differenza tra IA generativa e IA predittiva o che tu stia semplicemente cercando di migliorare le tue competenze nel machine learning, c'è qualcosa per tutti. Ecco la nostra selezione dei migliori corsi di formazione sull'IA:

1. Specializzazione in Deep Learning – DeepLearning. IA

tramite Coursera

Prezzo: Gratis con la registrazione a Coursera

Livello: Intermedio

Tenuto da Andrew Ng e altri esperti del settore, il corso di specializzazione in Deep Learning di DeepLearning.AI è un programma strutturato e pratico. È progettato per fornirti le competenze necessarie per costruire e ottimizzare reti neurali profonde.

Il corso ti insegna come addestrare modelli, ottimizzare le prestazioni e applicare le tecniche di IA alle attività del mondo reale. Pensa al riconoscimento delle immagini, al NLP e all'elaborazione del linguaggio, il tutto utilizzando Python e TensorFlow.

Ecco le migliori funzionalità/funzioni di questo corso:

Accedi a cinque corsi, come Reti neurali e deep learning, Miglioramento delle reti neurali profonde, Strutturazione di progetti di machine learning, Reti neurali convoluzionali e Modelli di sequenza

Ottieni progetti pratici e casi reali come il riconoscimento vocale, la traduzione automatica e la generazione di immagini

Impara le reti neurali, le CNN, le RNN, le LSTM e i trasformatori, con particolare attenzione sia alla teoria che all'applicazione

Ottieni un certificato professionale condivisibile, l'integrazione con LinkedIn e una raccomandazione per crediti ACE

2. Deep learning pratico per programmatori – fast.ai

Prezzo: Gratis

Livello: Da principiante a intermedio

Vuoi iniziare con il deep learning senza affogare in complesse equazioni matematiche? Il corso Practical Deep Learning for Coders di fast.ai può aiutarti.

Il corso è progettato per ingegneri software con esperienza di base nella codifica che desiderano applicare l'IA ad attività reali come i sistemi di raccomandazione.

Si concentra sull'implementazione pratica piuttosto che sulla teoria complessa, rendendolo ideale per i principianti.

Questo corso ti aiuta a:

Crea e implementa modelli di deep learning per applicazioni reali come la classificazione delle immagini e il NLP

Utilizza strumenti all'avanguardia come PyTorch, fast.ai e Hugging Face Transformers

Impara in modo pratico con i Jupyter Notebook interattivi e le risorse cloud gratuite, senza bisogno di hardware costoso

Padroneggia i concetti di deep learning con un libro gratuito e molto apprezzato e lezioni tenute da esperti

💡 Suggerimento: se i termini utilizzati nella descrizione di un corso ti confondono, utilizza un glossario sull'IA per migliorare la tua comprensione.

3. Introduzione all'intelligenza artificiale con Python – CS50, Università di Harvard

Prezzi: Audit gratuito, certificato verificato a 299 $

Livello: Intermedio

Il corso CS50 "Introduzione all'intelligenza artificiale con Python" dell'Università di Harvard è progettato per aiutare gli ingegneri del software e gli appassionati di IA ad acquisire esperienza pratica con i principi dell'IA.

Attraverso progetti pratici, imparerai i concetti fondamentali dell'IA come gli algoritmi di ricerca grafica, gli LLM rispetto all'IA generativa e l'apprendimento per rinforzo in sette settimane. Tenuto da esperti di Harvard, questo corso è adatto a chi desidera costruire un solido portfolio di IA con strumenti basati su Python.

Ecco i punti salienti di questo corso:

Impara i fondamenti dell'IA, tra cui reti neurali, tecniche di ottimizzazione e LLM

Lavora su progetti pratici che rafforzano le tue competenze di programmazione Python e di risoluzione dei problemi IA

Studia al tuo ritmo con un programma strutturato che bilancia teoria e applicazione

Applica i concetti di IA a scenari reali come il NLP e l'apprendimento per rinforzo

📮ClickUp Insight: il 13% dei partecipanti al nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per prendere decisioni difficili e risolvere problemi complessi. Tuttavia, solo il 28% dichiara di utilizzare regolarmente l'IA sul lavoro. Una possibile ragione: le preoccupazioni relative alla sicurezza! Gli utenti potrebbero non voler condividere dati sensibili relativi al processo decisionale con un'IA esterna. ClickUp risolve questo problema portando la risoluzione dei problemi basata sull'IA direttamente nella tua area di lavoro sicura. Dagli standard SOC 2 a quelli ISO, ClickUp è conforme ai più elevati standard di sicurezza dei dati e ti aiuta a utilizzare in modo sicuro la tecnologia IA generativa in tutta la tua area di lavoro.

4. Programmazione IA con Python – Udacity

tramite Udacity

Prezzo: 249 $ al mese o sottoscrizione quadrimestrale a 846 $

Livello: Principiante

AI Programming with Python di Udacity è la tua porta d'accesso al mondo dell'intelligenza artificiale, anche se sei appena agli inizi. Questo Nanodegree per principianti ti aiuta a costruire una solida base in Python mentre ti immergi negli strumenti essenziali di IA come NumPy, pandas e Matplotlib.

In tre mesi imparerai come addestrare e implementare modelli di machine learning. Lavorerai anche con reti neurali in PyTorch ed esplorerai argomenti all'avanguardia come i Transformers per il NLP.

Ecco cosa troverai all'interno.

Padroneggia i fondamenti di Python, tra cui scripting, programmazione orientata agli oggetti e automazioni

Acquisisci esperienza pratica con l'analisi e la visualizzazione dei dati

Realizza progetti reali come classificatori di immagini e implementa modelli di deep learning

Impara i framework di deep learning come PyTorch ed esplora l'implementazione dell'IA generativa

Ottieni assistenza per la tua carriera per ottimizzare i tuoi profili LinkedIn e GitHub per opportunità di lavoro nel campo dell'IA

👀 Lo sapevi? Gli agenti Autopilot di ClickUp possono alleggerirti il carico di lavoro ripetitivo automatizzando attività e processi nell'area di lavoro! Ad esempio, puoi impostare un agente per assegnare automaticamente attività, aggiornare stati o persino inviare promemoria, in modo che il tuo team possa concentrarsi su ciò che conta di più. Basta dire all'agente cosa vuoi che venga fatto e lui si occuperà del resto, facendoti risparmiare tempo e riducendo il lavoro manuale. Fantastico, vero? 🚀 Aggiungi un agente ClickUp AI al tuo flusso di lavoro per renderlo più veloce

5. Machine Learning – Università di Stanford

tramite Stanford University

Prezzo: 6.056 $ per 10 settimane

Livello: Avanzato

Se vuoi davvero padroneggiare il ML, questo è il corso che fa per te! Il corso di Machine Learning della Stanford University è un'immersione approfondita nei fondamenti e nei concetti avanzati del machine learning.

Tenuto da docenti come Andrew Ng, questo programma di 10 settimane è rivolto a studenti con una laurea in informatica o in campi correlati.

Copre l'apprendimento supervisionato e non supervisionato, l'apprendimento per rinforzo e le basi teoriche, fornendo le competenze IA necessarie per costruire sistemi intelligenti per applicazioni nel mondo reale.

Ecco i motivi chiave per scegliere questo corso:

Acquisisci esperienza pratica attraverso progetti, compiti e un importante progetto di fine corso

Padroneggia tecniche avanzate di ML come SVM, clustering, PCA e apprendimento per rinforzo

Ottieni crediti accademici (4 unità) e ricevi una trascrizione ufficiale di Stanford

Acquisisci le competenze necessarie per la ricerca nel campo dell'IA o per ruoli di grande impatto nel settore

💡 Suggerimento: Rimani aggiornato sulle ultime discussioni sull'IA esplorando i subreddit pertinenti e seguendo gli influencer chiave nel campo dell'IA. Questo ti aiuterà a mantenere le tue competenze aggiornate.

6. IA per tutti – DeepLearning. IA

Prezzo: Gratis con la registrazione a Coursera

Livello: Principiante

AI for Everyone di DeepLearning.AI è un corso per principianti tenuto da Andrew Ng che spiega l'IA in termini semplici.

Ideale per i professionisti non tecnici, copre le basi di ciò che l'IA può fare e come funziona. Ottieni una migliore comprensione di come utilizzarla in scenari reali. In sole sei ore potrai approfondire l'impatto e le applicazioni dell'IA.

Ecco cosa otterrai da questo corso:

Impara le basi dell'IA senza alcun prerequisito tecnico

Comprendi i concetti chiave dell'IA come le reti neurali, l'apprendimento automatico e i flussi di lavoro dei dati

Scopri come identificare e implementare le opportunità di IA nella tua organizzazione

Scopri le applicazioni IA nel mondo reale, dagli assistenti intelligenti alle auto a guida autonoma

Ottieni un certificato condivisibile e migliora le tue competenze al tuo ritmo

7. Apprendimento automatico nella produzione – DeepLearning. IA

Prezzo: Gratis con la registrazione a Coursera

Livello: Intermedio

Machine Learning in Production di DeepLearning.AI è un altro corso di livello intermedio tenuto da Andrew Ng che insegna come implementare e mantenere modelli ML in ambienti reali.

Ti aiutano a imparare come colmare il divario tra teoria e produzione, affrontando sfide come il concept drift, la convalida dei dati e l'ottimizzazione delle prestazioni dei modelli.

Ecco cosa rende questo corso adatto a te:

Padroneggia il ciclo di vita end-to-end del ML, dalla definizione dell'ambito alla distribuzione

Comprendi le best practice MLOps (Machine Learning Operations) per sistemi ML scalabili e affidabili

Ottimizza i modelli con sfide reali come la qualità dei dati e l'analisi degli errori

Acquisisci conoscenze pratiche sulla gestione dei dati strutturati e non strutturati

8. Intelligenza artificiale dalla A alla Z 2025: IA agentica, IA generativa e RL – Udemy

tramite Udemy

Prezzo: 199 $ per accesso illimitato

Livello: Principiante

Vuoi creare IA ma non sai da dove iniziare? Il corso Artificial Intelligence A-Z 2025: Agentic AI, Gen AI e RL di Udemy è un corso pratico che ti insegna come creare applicazioni IA reali partendo da zero.

Che tu sia interessato all'apprendimento per rinforzo, all'IA generativa o alla tecnologia di guida autonoma, questo corso di 15 ore ti guiderà attraverso sette entusiasmanti progetti di IA.

Ecco alcune delle sue migliori funzionalità/funzioni:

Crea modelli di IA per auto a guida autonoma, ottimizzazione dei magazzini e chatbot medici

Padroneggia tecniche di apprendimento rinforzato come il Q-learning e il Deep Q-learning

Scarica modelli di codice Python per ogni progetto

Ottieni l'accesso illimitato, inclusi contenuti bonus su IA generativa e LLM, e scopri modi pratici per utilizzare gli strumenti di IA per i knowledge worker

9. Certificato professionale per sviluppatori TensorFlow – DeepLearning. IA

tramite Coursera

Prezzo: Gratis con la registrazione a Coursera

Livello: Intermedio

Ovviamente, questo corso è rivolto a chiunque desideri padroneggiare il deep learning con TensorFlow. Il certificato professionale per sviluppatori TensorFlow di DeepLearning.AI ti accompagna dalle nozioni di base alla creazione di modelli di IA reali per la visione artificiale.

Con 16 compiti di codifica e quattro corsi approfonditi, acquisirai le competenze necessarie per le applicazioni basate sull'IA e potrai persino prepararti per l'esame di certificazione Google TensorFlow!

Cosa rende questo corso così valido? Ecco le funzionalità/funzioni chiave:

Impara le best practice di TensorFlow per la creazione di reti neurali profonde

Addestra modelli di IA per il riconoscimento delle immagini, il NLP e le previsioni di serie temporali

Acquisisci esperienza pratica con RNN, LSTM, transfer learning e data augmentation

Lavora su progetti reali come la generazione di poesie e la previsione delle tendenze

Ottieni un certificato condivisibile per potenziare le tue credenziali IA

10. Specializzazione in apprendimento rinforzato – Università di Alberta

tramite Coursera

Prezzo: Gratis con la registrazione a Coursera

Livello: Intermedio

Vuoi creare un'IA che impara dall'esperienza e prende decisioni autonomamente? La specializzazione in Reinforcement Learning dell'Università di Alberta è quello che fa per te!

Questo programma di quattro corsi, tenuto dagli esperti di IA Martha White e Adam White, ti aiuta a padroneggiare algoritmi RL come Q-learning, Policy Gradients e metodi Monte Carlo, mentre codifichi soluzioni reali in Python.

Perché seguire questo corso?

Impara le tecniche essenziali di RL per l'IA adattiva e i sistemi decisionali

Crea e addestra modelli RL con esercitazioni pratiche in Python

Scopri le applicazioni dell'IA nei videogiochi, negli assistenti intelligenti e nell'ottimizzazione della catena di fornitura

Collega i concetti di RL al deep learning e all'apprendimento supervisionato

Ottieni un certificato dell'Università di Alberta per dimostrare la tua competenza

💡 Suggerimento: L'integrazione dell'IA nello sviluppo di software va oltre i semplici corsi. Mantieni viva la tua curiosità e sperimenta oltre i corsi. Modificare i modelli, testare diversi set di dati ed esplorare la ricerca all'avanguardia nel campo dell'IA ti consentirà di distinguerti dalla massa.

Implementazione dell'IA nel software

Dopo aver acquisito le nozioni fondamentali dell'IA, è il momento di mettere in pratica le conoscenze acquisite.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, ti aiuta a farlo senza sforzo. Combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Per gli ingegneri del software, ClickUp trasforma il lavoro automatizzando le attività ripetitive, migliorando la qualità del codice e semplificando i flussi di lavoro.

Che tu stia scrivendo codice, eseguendo il debug, pianificando sprint o gestendo la documentazione, ClickUp per team di sviluppo software riunisce tutto in un'unica area di lavoro basata sull'IA. Analizziamolo nel dettaglio.

ClickUp Brain, l'assistente interno basato sull'IA, rende tutto questo possibile.

Hai bisogno di una funzione veloce o di un codice boilerplate? Descrivi semplicemente ciò di cui hai bisogno e il generatore di snippet di codice ClickUp genererà un codice pulito ed efficiente in pochi secondi, che si tratti di logica Python, pattern regex o snippet CSS.

Usa ClickUp Brain per scrivere codice, trovare errori e migliorarli senza lavoro manuale

Stanco di scrivere infiniti documenti API, specifiche tecniche o note di riunioni? Brain genera automaticamente una documentazione ben strutturata, così il tuo team rimane allineato senza il lavoro richiesto manualmente.

È tutto quello che fa l'IA? Assolutamente no! ClickUp Brain funge da vero e proprio cervello della tua area di lavoro.

Grazie ad algoritmi basati sull'IA, all'elaborazione del linguaggio naturale e al riconoscimento dei modelli, Brain analizza le descrizioni delle attività, la documentazione e i dati contestuali, il tutto all'interno della tua area di lavoro. Identifica i problemi e automatizza la reportistica dei bug, riducendo il lavoro manuale. Meno lavoro, debug più intelligente!

Puoi anche creare segnalazioni di bug istantanee semplicemente tramite prompt e riceverai un report dettagliato in pochi secondi.

Accelera la distribuzione del software con gli agenti personalizzati ClickUp, automatizzando la revisione del codice e il monitoraggio dei bug

Queste informazioni ti aiutano anche a pianificare gli sprint futuri. Con le attività di ClickUp, puoi pianificare, assegnare e monitorare gli sprint senza alcuno sforzo!

Brain suggerisce obiettivi sprint utilizzando dati passati, suddivide le epiche in attività secondarie generate dall'IA e assegna le attività in base alle competenze e al carico di lavoro.

Organizza e porta a termine le attività in modo collaborativo e puntuale con le attività di ClickUp

Vuoi fare brainstorming sugli obiettivi o archiviare tutti i tuoi documenti tecnici, le specifiche dei prodotti e le note delle riunioni in un unico posto? ClickUp Docs mantiene tutto aggiornato e accessibile.

Puoi anche utilizzare ClickUp Brain per scrivere documenti tecnici, convertirli in attività e collaborare con il tuo team in tempo reale. Pura convenienza!

Collabora e documenta le specifiche tecniche senza sforzo con l'assistenza basata sull'IA in ClickUp Docs

Se tutto questo ti sembra intimidatorio, ClickUp dispone anche di una libreria di modelli di sviluppo software che possono aiutarti a iniziare subito!

Utilizziamo ClickUp per monitorare i nostri progetti di sviluppo software internamente; gestire più progetti e team mi semplifica il lavoro, questo è uno dei migliori strumenti che ho utilizzato finora per gestire i miei progetti scrum e moderni progetti agili.

Tutto sommato, con ClickUp Brain a portata di mano, puoi concentrarti sull'innovazione lasciando le attività ripetitive all'automazione. È tutto ciò di cui hai bisogno per codificare in modo più intelligente, pianificare meglio e lavorare più velocemente.

Intelligenza artificiale e progressi reali con ClickUp

L'IA nell'ingegneria del software è molto più di un semplice componente aggiuntivo di fantasia. È una potente aggiunta che automatizza le attività banali, ottimizza i flussi di lavoro e aiuta gli sviluppatori a concentrarsi su ciò che conta davvero: creare software eccezionali.

E quando si tratta di produttività basata sull'IA, ClickUp è il codice segreto definitivo! Semplifica la generazione di codice, i rapporti sui bug, la pianificazione degli sprint, il monitoraggio e i modelli di ingegneria, il tutto in un'unica potente area di lavoro per le attività di ingegneria del software.

Perché destreggiarsi tra più strumenti quando puoi lasciare che ClickUp faccia il lavoro pesante? Registrati oggi stesso per un account ClickUp gratuito e prova la differenza.