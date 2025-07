ClickUp vs OneNote: differenze chiave per la gestione delle attività e delle note

Hai appena trascorso 12 minuti alla ricerca di quell'idea brillante che hai annotato da qualche parte tra la lista della spesa e gli appunti della riunione.

Colpo di scena: era nelle tue bozze email per tutto il tempo. 😲

Hai bisogno di un sistema che non solo salvi le tue idee, le cose da fare e i piani dei progetti, ma che ti permetta anche di trovarli facilmente.

È qui che entrano in gioco strumenti come ClickUp e OneNote. ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one creata per gestire attività, documenti, obiettivi e collaborazione in team in un unico posto. OneNote, invece, è il blocco appunti digitale di Microsoft progettato per catturare pensieri, organizzare note e sincronizzarle su tutti i dispositivi.

Il dibattito ClickUp vs OneNote si riduce a questo: vuoi un potente project manager che ti consenta anche di archiviare le tue note, o uno strumento per prendere appunti che si diletta nella gestione delle attività?

Analizziamo cosa offre ciascuna piattaforma quando hai bisogno di lavorare con note e attività. 💁

Grafico comparativo ClickUp vs. OneNote

Ecco un rapido confronto tra le funzionalità/funzioni (e il valore) di ClickUp e OneNote:

Criteri ClickUp OneNote Scopo principale Piattaforma di produttività all-in-one che include gestione delle attività, monitoraggio dei progetti e presa di appunti collaborativa Notebook digitale che offre la possibilità di prendere appunti in formato libero, organizzare i contenuti per notebook, sezioni e pagine Funzionalità di presa di note * Formattazione di testo avanzata, documenti, blocco note, modelli, riepiloghi/riassunti basati su IA, incorporamento di contenuti multimediali Tela libera, scrittura a mano, multimedia, layout flessibile Gestione delle attività e dei progetti Avanzate: attività, attività secondarie, dipendenze, attività ricorrenti, calendario, Gantt, bacheca, viste Elenco Minimale: liste di controllo; nessuna gestione integrata delle attività/progetti Collaborazione Modifica in tempo reale, commenti, assegnazione delle attività, condivisione, autorizzazioni, chat, collaborazione su documenti Blocchi appunti condivisi, modifica simultanea, collaborazione di base Funzionalità/funzioni IA L'IA riepiloga/riassume le note, genera elementi di azione, automatizza gli aggiornamenti e trascrive le riunioni all'interno del software per i verbali delle riunioni di ClickUp Nessuna IA nativa; si basa su integrazioni o strumenti esterni Integrazioni Si connette con centinaia di app, tra cui email, calendari, Slack e altro ancora Profonda integrazione con Microsoft 365 (Outlook, Teams, Word, ecc.), sincronizzazione con OneDrive Ricerca e organizzazione Potente funzione di ricerca, filtri, tag, relazioni, collegamento bidirezionale tra attività e documenti Ricerca avanzata, tag, organizzazione gerarchica per blocco appunti/sezione/pagina Automazioni Automazioni integrate per flussi di lavoro, promemoria e attività ricorrenti Nessuna funzionalità di automazione integrata

Cos'è ClickUp?

Inizia con ClickUp Gestisci tutto il tuo lavoro (note, documenti, attività, chat e progetti) in ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro

Il lavoro oggi è frammentato.

il 60% del nostro tempo è dedicato alla condivisione, alla ricerca e all'aggiornamento delle informazioni su diversi strumenti.

I nostri progetti, la documentazione e la comunicazione sono sparsi su strumenti scollegati che riducono la produttività.

ClickUp risolve questo problema con l'app per il lavoro che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA più coesa al mondo.

Oggi, oltre tre milioni di team utilizzano ClickUp per lavorare più velocemente con flussi di lavoro più efficienti, conoscenze centralizzate e una chat mirata che elimina le distrazioni e consente di usufruire della produttività organizzativa.

Funzionalità/funzioni di ClickUp

Scopriamo alcune delle funzionalità che rendono ClickUp unico. 👇

Funzionalità/funzione n. 1: Documenti ClickUp

Se gestisci più progetti, corsi o risultati finali del team, avere le tue note e attività in due posti separati può rallentarti.

Passa a ClickUp Docs per collegare le tue note e l'elenco delle cose da fare

È qui che ClickUp Docs può rivelarsi utile. A differenza delle tradizionali app per prendere appunti, questo strumento trasforma le tue note in azioni concrete.

Soprattutto per gli studenti che mappano i compiti, i professionisti che gestiscono i risultati finali dei client o i team che collaborano su obiettivi condivisi, i documenti allineano tutto il contesto di lavoro. Il risultato? Non perderai mai di vista le informazioni chiave e sarai più produttivo.

Supponiamo che tu sia uno studente che lavora a un progetto di ricerca di gruppo. Puoi: Delinea la struttura del tuo report in un documento con formattazione di testo avanzata, pagine e titoli nidificati, elenchi puntati o numerati e persino banner e divisori per separare le sezioni

Inserisci link alle fonti, allega immagini o video e incorpora facilmente tabelle o diagrammi per tenere insieme tutti i pezzi del puzzle

Condividi le note con i tuoi colleghi e assegna loro sezioni da gestire con @menzioni e commenti assegnati

Incorpora una sequenza temporale del progetto, aggiungi una bacheca Kanban per visualizzare lo stato di avanzamento o converti il testo in attività di ClickUp tracciabili con liste di controllo e date di scadenza sincronizzate con la tua area di lavoro

Il vantaggio è evidente sia per i professionisti che per i team orientati alla produttività. Redigi bozze di proposte per i client, programmi di riunioni o aggiornamenti di stato in un documento e collegali direttamente alle attività. Grazie a funzionalità/funzioni quali @menzioni, commenti in linea e collaborazione in tempo reale, i feedback sono più rapidi e nulla viene tralasciato.

Utilizza le funzionalità di formattazione avanzate di ClickUp Docs per creare note coinvolgenti e collegarle alle attività

💡 Suggerimento per esperti: velocizza il tuo flusso di lavoro con i modelli per prendere appunti di ClickUp in Docs. Che tu stia redigendo i verbali di una riunione, annotando i feedback dei client o pianificando una bozza di progetto, questi modelli ti offrono un punto di partenza strutturato, completo di intestazioni preformattate, liste di controllo e collegamenti alle attività. Basta inserire il contenuto, assegnare i passaggi successivi e trasformare immediatamente le note in azioni senza partire da zero.

Funzionalità/funzione n. 2: Blocco note ClickUp

Supponiamo che tu abbia una serie di chiamate con i client per tutta la mattina. Tra l'annotazione delle idee, la pianificazione dei follow-up e il controllo delle attività, stai facendo gli straordinari e i tuoi post-it non sono sufficienti.

Affidati al blocco note ClickUp per salvare la giornata.

Cattura le idee all'istante con il blocco note integrato di ClickUp, il tuo spazio di riferimento per appunti rapidi e organizzati

È uno spazio semplice e privato integrato direttamente in ClickUp. Usalo per annotare rapidamente pensieri, cose da fare o promemoria nel momento in cui ti vengono in mente.

Supponiamo che tu sia un project manager che sta conducendo una riunione iniziale. Man mano che le idee fluiscono, puoi scrivere note nel Blocco note, formattarle con intestazioni o liste di controllo e, quando sei pronto, trasformare tali note direttamente in attività di ClickUp per il tuo team o in un documento per una breve descrizione del progetto.

Puoi accedervi dalla tua area di lavoro, dall'app mobile o persino dall'estensione Chrome di ClickUp, così è sempre a portata di mano quando ne hai bisogno.

🧠 Curiosità: Nel 1943, l'ingegnere Allen Morgenstern coniò la frase "lavora in modo più intelligente, non più duro" mentre progettava sistemi di attività per i lavoratori industriali. L'obiettivo era quello di incoraggiarli a fare di più con meno pericoli fisici.

Funzionalità/funzione n. 3: ClickUp Brain

Poi c'è ClickUp Brain, il tuo assistente intelligente per la produttività all'interno di ClickUp.

Può sintetizzare le sessioni di brainstorming in riepiloghi chiari, perfezionare le note abbozzate trasformandole in contenuti professionali e raffinati e generare approfondimenti utili o passaggi successivi dalle discussioni delle riunioni. Lo strumento di IA è progettato per comprendere le tue attività, i tuoi documenti, il tuo team e le conoscenze della tua azienda, quindi invece di scavare tra le pagine o contattare i colleghi per avere aggiornamenti, puoi semplicemente rivolgerti a lui.

Grazie alla consapevolezza contestuale e ai suggerimenti basati sull'IA, non solo accelera il flusso di lavoro, ma migliora anche il modo di pensare, comunicare ed eseguire le attività.

Gestisci lo stato delle attività del tuo team con ClickUp Brain

Ad esempio, ti stai preparando per il check-in settimanale del tuo team. Invece di cercare tra diversi progetti, note e documenti per vedere a che punto sono tutti, basta chiedere a ClickUp Brain.

📌 Esempio di prompt: Riepiloga/riassumi tutte le attività completate la scorsa settimana dal team di progettazione e contrassegna quelle scadute.

In pochi secondi, raccoglie un aggiornamento conciso, evitando di dover setacciare più dashboard o thread.

Riepiloga/riassumi l'attività dell'area di lavoro con ClickUp Brain

Una delle funzionalità/funzioni più importanti è AI Writer, un potente strumento che ti aiuta a creare e perfezionare i contenuti direttamente all'interno dell'area di lavoro.

Genera nuovi contenuti o modifica quelli esistenti utilizzando ClickUp Brain all'interno di ClickUp Docs

Stai redigendo una proposta di progetto e hai bisogno di delineare rapidamente gli obiettivi, l'ambito e i risultati finali. Invece di partire da zero, puoi inserire nel prompt dell'IA Writer:

📌 Esempio di prompt: Scrivi una proposta di progetto professionale per la riprogettazione di un sito web, includendo sequenza, risultati finali e metriche di esito positivo.

In pochi secondi, ClickUp Brain genera una prima bozza solida, che puoi perfezionare e condividere con il tuo team.

💡 Suggerimento: Con ClickUp Brain MAX, l'app desktop con IA, puoi prendere appunti senza digitare una parola, utilizzando Talk to Text. Basta aprire l'app, premere il microfono e dire ciò che pensi. Brain MAX trascriverà ciò che dici, lo aggiungerà al documento scelto e trasformerà automaticamente gli elementi in azioni da intraprendere. È il modo più veloce per catturare idee e mettere in moto le cose: 4 volte più veloce della digitazione manuale. Cattura idee, condividi istruzioni e porta a termine le cose 4 volte più velocemente con Talk to Text in ClickUp Brain MAX

Appunti per riunioni

Ora parliamo delle note delle riunioni. Se ti è mai capitato di uscire da una riunione e renderti conto che nessuno ha preso appunti o, peggio ancora, che nessuno sa cosa fare dopo, ClickUp AI Notetaker è quello che fa per te.

Usa l'IA Notetaker di ClickUp per prendere appunti chiari durante le riunioni e registrare gli elementi da fare

Registra e trascrive automaticamente le riunioni da Zoom, Teams o Google Meet, trasformando le conversazioni in note organizzate e ricercabili. Ma non solo. Lo strumento di IA per le note delle riunioni identifica i punti chiave, i passaggi successivi e le azioni da intraprendere, quindi li collega alle attività corrispondenti.

Conduci una riunione di brainstorming per il lancio di un nuovo prodotto. Dopo la riunione, IA Notetaker ti invia un documento con la data, i partecipanti, le note della riunione, il riepilogo/riassunto della discussione e un elenco dettagliato delle azioni da intraprendere, come ad esempio:

Crea il wireframe della pagina di destinazione: Assegnato a John, scadenza venerdì

Bozza email di lancio: Assegnato a Dana, scadenza la prossima settimana

Guardalo in azione qui:

📮 Approfondimento ClickUp: Il 50% degli intervistati nel nostro sondaggio ha indicato il venerdì come il giorno più produttivo. Questo potrebbe essere un fenomeno unico del lavoro moderno. Il venerdì tendono ad esserci meno riunioni e questo, combinato con il contesto accumulato durante la settimana lavorativa, potrebbe significare meno interruzioni e più tempo per un lavoro approfondito e concentrato. Vuoi mantenere la produttività del venerdì per tutta la settimana? Adotta pratiche di comunicazione asincrona con ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro! Registra il tuo schermo con ClickUp Clips, ottieni trascrizioni istantanee tramite ClickUp Brain o chiedi all'IA Notetaker di ClickUp di intervenire e riepilogare/riassumere i punti salienti della riunione per te!

Prezzi di ClickUp

Che cos'è Microsoft OneNote?

tramite OneNote

OneNote è un'app per prendere appunti digitali di Microsoft Office che funge da blocco note digitale personale, consentendo agli utenti di acquisire, gestire e organizzare note, ricerche, piani e altre informazioni.

Crea blocchi appunti con sezioni e pagine personalizzate in modo che tutto rimanga facilmente accessibile su tutti i dispositivi.

Cosa lo rende speciale? Puoi scrivere ovunque sulla sua tela infinita, inserire immagini, clip audio, video o file e persino taggare le note per una migliore ricerca. Si integra perfettamente anche con altre app Microsoft, come Outlook. Inoltre, è flessibile e basato su cloud, così puoi accedere alle tue note ovunque ti trovi.

Funzionalità/funzioni di OneNote

Ecco alcune funzionalità/funzioni offerte da questo software di gestione dei documenti. 📃

Funzionalità/funzione n. 1: integrazione avanzata delle riunioni

Ottieni un assistente intelligente per le riunioni con OneNote

L'integrazione di OneNote con Microsoft Teams importa automaticamente registrazioni, trascrizioni, programmi e note, incorporandoli direttamente nei tuoi blocchi appunti.

Al termine della riunione, OneNote popola automaticamente la pagina con i dettagli chiave, inclusi titolo, data, partecipanti ed elementi di azione, eliminando la necessità di inserire manualmente le voci. Inoltre, supporta i modelli Microsoft Planner, che puoi incorporare direttamente nelle note della riunione per una facile pianificazione delle attività.

🔍 Lo sapevi? Nel 1500 gli studiosi utilizzavano dei libri di appunti per raccogliere citazioni, idee e schizzi. Si trattava di sistemi di conoscenza personali molto precedenti all'avvento di OneNote.

Usa gli strumenti di scrittura a mano libera di OneNote per creare note riccamente formattate e coinvolgenti

Gli strumenti di scrittura a mano libera di OneNote sono stati aggiornati con un tocco creativo. Ora puoi formattare le tue note con:

Nuovi tipi di penna: scegli la penna stilografica per una scrittura calligrafica e la penna pennello per tratti dinamici

Contagocce per inchiostro: Seleziona qualsiasi colore dallo schermo per abbinarlo al marchio o ai temi visivi delle tue note

Raddrizzamento dell'inchiostro: Perfeziona le note o i diagrammi a mano libera per rendere automaticamente leggibile la scrittura a mano disordinata

Ink stickiness: Blocca le annotazioni apportate su PDF o immagini, anche se le sposti o le ridimensioni

Caso d'uso: Prova gli inchiostri con codice colore, raddrizza le annotazioni e allineale quando modifichi il layout

Funzionalità/funzione n. 3: registrazione audio e video con note collegate al tempo

Ottieni note automatiche delle riunioni con OneNote

Con OneNote, puoi registrare audio o video direttamente all'interno di una pagina del blocco appunti, il che rappresenta un aumento della produttività per studenti, intervistatori o professionisti durante le riunioni. Ogni nota dei video è contrassegnata da un timestamp, quindi cliccandoci sopra in un secondo momento verrai reindirizzato al momento esatto della riproduzione.

Inoltre, offre la funzionalità/funzione di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), che consente di convertire il testo da immagini, come note scansionate, dispense stampate o foto di lavagne online, in testo ricercabile.

Prezzi di OneNote

Per uso domestico

Microsoft 365 Family: 12,99 $/mese (da uno a sei utenti)

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/mese (per una persona)

Per uso aziendale

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Standard: 15 $/mese per utente

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $ al mese per utente

App Microsoft 365 per le aziende: 9,90 $ al mese per utente

ClickUp vs OneNote: confronto delle funzionalità/funzioni

Quando si tratta di produttività, ClickUp e OneNote hanno scopi diversi.

Analizziamo le loro funzionalità/funzioni principali per capire quale si adatta meglio al tuo flusso di lavoro. ⚒️

Funzionalità/funzione n. 1: Funzionalità complessiva

Vediamo come tutto si integra nel complesso.

ClickUp

ClickUp è una piattaforma completa per la produttività che combina documenti, attività, project management, collaborazione e funzionalità/funzioni IA in un unico posto. È la soluzione ideale per creare documenti ricchi con formattazione, modelli e contenuti multimediali incorporati, quindi collegare direttamente tali note alle attività senza passare da un'app all'altra.

Tutti possono collaborare in tempo reale e ClickUp Brain (l'assistente IA) lavora dietro le quinte come un assistente personale per la produttività. Riepiloga/riassume le note delle riunioni maratona, individua gli elementi su cui intervenire che potresti aver perso e trasforma persino le registrazioni in testo chiaro e organizzato.

OneNote

Questa app eccelle nella creazione di note in formato libero. Puoi cliccare ovunque, digitare, disegnare, incorporare contenuti multimediali e organizzare tutto in blocchi, sezioni e pagine. È ottima per annotare pensieri, scarabocchiare idee o organizzare appunti delle lezioni.

Ma se stai cercando strumenti integrati di project management o automazione, dovrai abbinarlo ad altre app Microsoft, come Planner o Outlook.

🏆 Vincitore: ClickUp, poiché offre più funzionalità, in particolare per i team che gestiscono progetti e attività.

📮Approfondimento ClickUp: L'11% dei nostri intervistati utilizza l'IA principalmente per il brainstorming e l'ideazione. Ma cosa succede dopo a queste idee brillanti? È qui che serve una lavagna online basata sull'IA, come ClickUp Whiteboards, che ti aiuta a trasformare istantaneamente le idee della sessione di brainstorming in attività. E se non riesci a spiegare bene un concetto, chiedi semplicemente al generatore di immagini IA di creare un'immagine basata sul tuo prompt. È l'app completa per il lavoro che ti consente di ideare, visualizzare ed eseguire più velocemente!

Funzionalità/funzione n. 2: Organizzazione e struttura

Vediamo come ciascuno strumento ti aiuta a mantenere tutto in ordine e facile da navigare.

ClickUp

ClickUp offre una struttura organizzativa approfondita, stratificata e gerarchica con spazi, cartelle, elenchi, attività e documenti. È progettato per organizzare flussi di lavoro complessi e collegare tutto all'interno dell'area di lavoro. Inoltre, con Enterprise AI Search and Ask, puoi trovare e navigare rapidamente tra note, attività e documenti correlati, indipendentemente da dove si trovino.

OneNote

Con la sua classica configurazione notebook > sezione > pagina, OneNote risulta familiare e intuitivo. Puoi nidificare i contenuti all'infinito e riorganizzare le cose facilmente.

🏆 Vincitore: ClickUp! Sebbene il verdetto dipenda da ciò che stai cercando (un approccio più libero o un'area di lavoro strutturata), ClickUp offre una struttura gerarchica più potente, perfetta per organizzare le note all'interno di flussi di lavoro più grandi. Inoltre, la sua ricerca basata sull'IA ti consente di visualizzare istantaneamente attività e note correlate nell'intera area di lavoro.

Funzionalità/funzione n. 3: IA e automazioni

È ora di vedere quale dei due mette più cervello in tavola con IA e automazioni!

ClickUp

ClickUp Brain collega le tue note in una base di conoscenza coerente e coesa. Può riassumere e analizzare lunghe note di riunioni con il riassuntore di note IA, trasformare sessioni di brainstorming in elenchi strutturati di cose da fare e persino generare automaticamente attività secondarie in base alle tue attività. In combinazione con il motore di automazione di ClickUp, puoi utilizzarlo per impostare flussi di lavoro che assegnano attività, spostano elementi attraverso le fasi e attivano notifiche automaticamente man mano che le attività procedono.

OneNote

OneNote non dispone di funzionalità native di IA o automazione integrate nell'app. È comunque possibile utilizzare Microsoft Copilot nel più ampio ecosistema Microsoft 365, ma le sue funzionalità di IA non sono disponibili direttamente all'interno di OneNote. Ciò significa che per ottenere funzionalità simili è necessario affidarsi a integrazioni o strumenti esterni.

🏆 Vincitore: ClickUp—per un'IA integrata nel tuo flusso di lavoro, che ti offre un aumento significativo della produttività.

🧠 Curiosità: Il blocco legale è stato inventato nel 1888 da un operaio di una cartiera che cucì insieme dei fogli di scarto. In seguito, un giudice chiese che fosse aggiunto un margine sul lato sinistro in modo da poter annotare le azioni da intraprendere accanto ai propri argomenti.

ClickUp vs OneNote su Reddit

Quando si tratta di scegliere tra ClickUp e OneNote, gli utenti reali su Reddit offrono alcune opinioni sincere. Sebbene non ci siano thread che mettono a confronto i due strumenti in modo specifico, esploriamo alcune recensioni che parlano di essi.

Un utente ritiene che OneNote sia migliore se si desidera scrivere a mano e mantenere la flessibilità di passare alla digitazione secondo necessità:

Se desideri scrivere a mano, probabilmente sceglierei OneNote. Non ho ancora trovato nulla che possa competere con la sua forma libera, che offre la flessibilità di passare dalla digitazione alla scrittura a mano.

Se desideri scrivere a mano, probabilmente sceglierei OneNote. Non ho ancora trovato nulla che possa competere con la sua forma libera, che offre la flessibilità di passare dalla digitazione alla scrittura a mano.

Un altro utente di lunga data di OneNote lo elogia per alcuni casi d'uso specifici:

lo prenderei in considerazione solo se prendi appunti scritti a mano insieme alle registrazioni audio. O se ti piace stampare cose. Lo dice uno che lo usa da oltre un decennio. Non c'è un ecosistema, e Bacheca di Outlook era l'unico progetto coerente, ma Google l'ha acquisito all'inizio di quest'anno.

lo prenderei in considerazione solo se prendi appunti scritti a mano insieme alle registrazioni audio. O se ti piace stampare cose. Lo dice uno che lo usa da oltre un decennio. Non c'è un ecosistema, e Bacheca di Outlook era l'unico progetto coerente, ma Google lo ha acquisito all'inizio di quest'anno.

Un utente ClickUp, invece, apprezza il suo approccio all-in-one:

Ciao, ho oltre 10 anni di esperienza nella gestione di attività/progetti/KB. Ho provato praticamente tutti gli strumenti commerciali più importanti disponibili sul mercato. Quello che mi piace di ClickUp è fondamentalmente quello che pubblicizzano: un'unica app per tutto. Apprezzo molto il livello di personalizzazione della gestione delle attività e anche la KB è piuttosto solida. Recentemente hanno rilasciato un enorme miglioramento della chat, quindi stiamo sostituendo anche Slack.

Ciao, ho più di 10 anni di esperienza nella gestione di attività/progetti/KB. Ho provato praticamente tutti gli strumenti commerciali più importanti disponibili sul mercato. Quello che mi piace di ClickUp è fondamentalmente quello che pubblicizzano: un'unica app per tutto. Apprezzo molto il livello di personalizzazione della gestione delle attività e anche la KB è piuttosto solida. Recentemente hanno rilasciato un enorme miglioramento della chat, quindi stiamo sostituendo anche Slack.

Un altro utente ne sottolinea invece la forte funzionalità:

Lo uso dal 2017. È fantastico. L'IA è molto buona. Uso i documenti come secondo cervello per la mia azienda. Non ho lamentele, a parte il fatto che può essere difficile capire come iniziare. I modelli aiutano in questo. Ho provato la maggior parte degli altri strumenti disponibili e ClickUp li batte tutti come piattaforma completa per la gestione di progetti/prodotti (anche Jira).

Lo uso dal 2017. È fantastico. L'IA è molto buona. Uso i documenti come secondo cervello per la mia azienda. Non ho lamentele, a parte il fatto che può essere difficile capire come iniziare. I modelli aiutano in questo. Ho provato la maggior parte degli altri strumenti disponibili e ClickUp li batte tutti come piattaforma completa per la gestione di progetti/prodotti (anche Jira).

La scelta giusta dipende ovviamente dal tuo stile di lavoro e dalle tue preferenze individuali. Tuttavia, se hai bisogno di note che affianchino il tuo lavoro, senza separarsi da esso, ClickUp potrebbe essere la scelta migliore.

🧠 Curiosità: Il PalmPilot originale (1996) consentiva agli utenti di prendere appunti con uno stilo e monitorare le attività su uno schermo poco più grande di una carta di credito. Ha dato il via alla prima vera ondata di strumenti digitali per la produttività.

Qual è la migliore app per prendere appunti?

Il verdetto è stato emesso... ed è stata una decisione difficile. Ma ClickUp ha vinto! 👑

Nel confronto tra ClickUp e OneNote, è chiaro che entrambi gli strumenti eccellono. OneNote offre un'esperienza di presa di appunti scritta a mano e in formato libero ed è una scelta solida per chi apprezza la libertà di una tela bianca.

Quando si tratta di portare a termine il lavoro, ClickUp è la soluzione giusta.

Trasforma le tue note in attività concrete e riunisce tutto, dalla creazione di documenti ai flussi di lavoro basati sull'IA e alla collaborazione in tempo reale tra i team.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratis! ✅