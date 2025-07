Modelli gratuiti per la valutazione del rischio dei fornitori per partnership sicure nel 2025

Collaborare con fornitori terzi senza un'adeguata valutazione dei rischi è come camminare su una corda tesa bendati: emozionante in teoria, disastroso nella pratica. Si può sperare di mantenere l'equilibrio, ma la speranza non è una strategia quando sono in gioco dati sensibili, risorse critiche e la continuità aziendale.

Ecco perché i modelli gratuiti per la valutazione del rischio dei fornitori sono la tua rete di sicurezza. Questi modelli ti guidano attraverso gli elementi essenziali (controlli di sicurezza, stabilità finanziaria, piani di risposta agli incidenti) in modo da non muoverti a tentoni nell'ignoto.

Utilizza questi modelli per comprendere il livello di sicurezza di un fornitore e scoprire potenziali rischi prima che si trasformino in incidenti reali.

Cosa sono i modelli di valutazione del rischio fornitori?

I modelli di valutazione del rischio fornitori sono strutture pratiche progettate per rafforzare il lavoro richiesto dalla gestione dei rischi. Aiutano a ridurre i rischi che i fornitori potrebbero comportare per la tua azienda, dalle minacce alla sicurezza informatica alle interruzioni operative. Il loro utilizzo ti consente di anticipare i problemi prima che causino danni reali.

Questi modelli offrono un modo rapido per prevenire gli attacchi informatici ed eliminare vulnerabilità quali la non conformità normativa, le perdite finanziarie o le lacune nella sicurezza dei dati. I professionisti della sicurezza informatica e i responsabili della gestione dei rischi spesso si affidano a questionari di valutazione del rischio dei fornitori già pronti per valutare il livello di sicurezza di un fornitore e garantire l'allineamento con gli standard di settore e gli obiettivi aziendali.

10 modelli di valutazione del rischio dei fornitori

Vuoi proteggere i tuoi dati sensibili e prendere decisioni più intelligenti sui fornitori? Inizia con un solido processo di valutazione dei rischi e monitora continuamente i tuoi fornitori. Non si tratta solo di sicurezza: il monitoraggio delle prestazioni e dei prezzi può anche rivelare opportunità di risparmio sui costi e aumentare il ROI.

Un processo strutturato di gestione dei fornitori ti offre un maggiore controllo sui costi e un vantaggio più sostanziale nella negoziazione dei contratti. E la parte migliore? Non devi partire da zero.

Con ClickUp, l'app per tutto il lavoro, i tuoi modelli di valutazione del rischio dei fornitori possono essere archiviati direttamente dove si trova il resto del tuo lavoro. Dai un'occhiata a questi modelli gratuiti e pronti all'uso per la valutazione del rischio di terze parti per rafforzare la sicurezza, garantire la conformità e mantenere la tua azienda sempre operativa!

1. Il modello di lavagna online per la valutazione dei rischi di ClickUp

Ottieni il modello gratis Identifica e classifica i rischi con il modello di lavagna online per la valutazione dei rischi di ClickUp

A differenza dei modelli di base basati su elenchi, il modello di lavagna online per la valutazione dei rischi di ClickUp ti consente di mappare i potenziali punti deboli di un team. Il modello visivamente ricco è ideale per l'identificazione dei rischi nelle fasi iniziali e può essere elaborato in modo collaborativo con i tuoi team. È anche un primo passo utile per comprendere e classificare i rischi introdotti da fornitori terzi.

Tutorial sulle lavagne online ClickUp

Con questo modello puoi:

Stabilisci un sistema di valutazione dei rischi per concentrarti prima sui problemi più critici dei fornitori

Imposta attività ricorrenti e il monitoraggio dello stato per controllare il lavoro richiesto dalla gestione dei rischi nel tempo

Monitora lo stato di risoluzione dei rischi aggiornando gli indicatori di stato direttamente sulla lavagna online

🔑 Ideale per: Brainstorming e mappatura dei potenziali rischi dei progetti e dei fornitori in un formato collaborativo e visivo.

👀 Lo sapevate? Nei prossimi anni, la spesa globale per la gestione dei rischi e la sicurezza delle informazioni supererà i 310 miliardi di dollari.

2. Il modello di lavagna online per l'analisi dei rischi di ClickUp

Ottieni il modello gratis Comprendi la probabilità e l'entità dei rischi identificati con il modello di lavagna online per l'analisi dei rischi di ClickUp

Il modello di lavagna online per l'analisi dei rischi di ClickUp sposta l'attenzione dalla valutazione generale a un'analisi più approfondita, iniziando a quantificare e qualificare i rischi. Consente di utilizzare tecniche di mappatura mentale, rendendolo uno strumento eccellente per scomporre scenari di rischio complessi.

Questo modello può aiutarti a:

Confronta le strategie di mitigazione mappando le potenziali soluzioni ai rischi identificati

Quantifica l'impatto finanziario delle potenziali minacce informatiche per pianificare il budget

Sviluppa strategie di mitigazione dettagliate per i rischi ad alta probabilità identificati durante le valutazioni iniziali

Modella le potenziali conseguenze dei vari rischi ambientali sulle operazioni aziendali

🔑 Ideale per: Analisti del rischio, team di sicurezza IT, responsabili della continuità operativa e team dirigenziali che conducono valutazioni approfondite dei rischi e sviluppano piani di mitigazione chiari e attuabili.

👀 Lo sapevate? In caso di violazione della sicurezza, il 60% delle richieste di riscatto è pari o superiore a 1 milione di dollari e il 30% è pari o superiore a 5 milioni di dollari.

3. Il modello di matrice dei rischi di valore di ClickUp

Ottieni il modello gratis Identifica le opportunità ad alto valore e basso rischio con il modello di matrice dei rischi di valore di ClickUp

Il modello di matrice dei rischi e dei valori di ClickUp semplifica il bilanciamento tra rischi e ricompense.

Invece di limitarsi a spuntare caselle come in una tradizionale analisi dei rischi, aiuta il tuo team a concentrarsi sui rischi realmente rilevanti in base al loro impatto. In questo modo, puoi prendere decisioni più intelligenti e strategiche senza perderti nei dettagli, soprattutto quando si tratta di valutare fornitori terzi.

Utilizza questo modello per:

Giustifica le decisioni relative all'allocazione delle risorse con un confronto strutturato tra rischio e valore

Seleziona le opportunità di investimento confrontando i potenziali rendimenti con i rischi di volatilità del mercato

Scegli tra diverse opzioni di fornitori valutando il valore dei loro servizi rispetto ai rischi per la sicurezza

🔑 Ideale per: Assegnare priorità ai rischi, compresi quelli dei fornitori, in base al loro impatto e al loro valore, per guidare il processo decisionale strategico.

4. Il modello di griglia di ipotesi ClickUp

Ottieni il modello gratis Riconosci i punti ciechi e le variabili sconosciute con il modello Assumption Grid di ClickUp

Il modello ClickUp Assumption Grid serve a mettere alla prova le tue ipotesi prima che diventino rischi reali. Invece di limitarti a segnalare i rischi a posteriori, ti aiuta a fare un passo indietro e a chiederti: "Siamo sicuri di questo?"

Ordina le ipotesi in base al loro grado di certezza e al loro potenziale impatto sul progetto, consentendoti di convalidare gli aspetti importanti prima di procedere. Sono incluse le ipotesi relative ai fornitori che potrebbero influire sulle partnership o sulle prestazioni a lungo termine.

Accedi a questo modello per:

Valuta l'affidabilità dei dati delle ricerche di mercato esaminando attentamente le ipotesi su cui si basano

Verifica la validità dei risparmi sui costi previsti esaminando le ipotesi alla base dei miglioramenti dell'efficienza

Analizza le ipotesi alla base delle strategie dei concorrenti per anticipare le loro prossime mosse

🔑 Ideale per: Convalidare ipotesi critiche relative ai progetti, comprese quelle relative ai fornitori, prima di lanci importanti o richieste di finanziamento.

👀 Lo sapevate? Le valutazioni dei rischi informatici sono essenziali per monitorare le minacce e rafforzare la risposta agli incidenti, ma non sono sempre facili da condurre. Infatti, il 41% dei professionisti afferma che la mancanza di tempo è l'ostacolo principale alla conduzione di queste valutazioni, mentre il 38% indica l'insufficienza del personale.

5. Il modello di registro dei rischi ClickUp

Ottieni il modello gratis Centralizza tutte le informazioni sui rischi con il modello di registro dei rischi ClickUp

Uno strumento strutturato e ricco di documentazione, il modello di registro dei rischi ClickUp è un registro continuo dei rischi identificati durante il ciclo di vita di un progetto. Fornisce una registrazione dettagliata dei rischi, dei titolari assegnati, delle strategie di mitigazione e degli aggiornamenti di stato in uno spazio centralizzato.

Con questo modello puoi:

Migliora la preparazione agli audit con un sistema strutturato e dettagliato di monitoraggio dei rischi

Documenta le lezioni apprese dagli eventi di rischio passati per migliorare le pratiche di gestione dei rischi futuri

Monitora l'efficacia delle misure di controllo dei rischi e apporta le modifiche necessarie

🔑 Ideale per: Project manager, team di conformità e responsabili della gestione dei rischi che necessitano di mantenere un registro chiaro e aggiornato dei rischi, del lavoro richiesto per la loro mitigazione e del loro stato per il monitoraggio a lungo termine e la responsabilità.

📖 Leggi anche: Come proteggiamo la tua sicurezza con la conformità SOC 2 Tipo 2

6. Il modello di analisi dei rischi per il project management di ClickUp

Ottieni il modello gratis Sviluppa piani di prevenzione e strategie di mitigazione con il modello di analisi dei rischi per il project management di ClickUp

Progettato per il tuo flusso di lavoro quotidiano, il modello di analisi dei rischi di project management di ClickUp aiuta i team a monitorare in tempo reale i rischi dei fornitori relativi ai progetti.

Puoi segnalare i problemi non appena si presentano, assegnare attività per risolverli e garantire che tutto proceda senza dover passare da uno strumento all'altro. In questo modo, la gestione dei rischi rimane proprio dove lavora il tuo team.

I team di project management della sicurezza informatica possono:

Garantite la qualità dei progetti affrontando i rischi legati alle specifiche tecniche e ai test

Tieni traccia dei potenziali rischi associati alle dipendenze dei progetti e gestisci il loro impatto

Sviluppa piani di emergenza per incidenti di sicurezza ed eventi imprevisti che potrebbero interrompere lo stato di avanzamento dei progetti

🔑 Ideale per: responsabili di progetti di sicurezza informatica, PMO e team IT che devono gestire in modo proattivo i rischi specifici dei progetti per proteggere sequenze, budget e risultati finali.

7. Il modello di analisi dei rischi e dei benefici di ClickUp

Ottieni il modello gratis Valuta i potenziali impatti delle decisioni con il modello di analisi dei rischi e dei benefici di ClickUp

Devi prendere una decisione difficile? Il modello di analisi dei rischi e dei benefici di ClickUp ti aiuta a valutare i pro e i contro, letteralmente. Assegna valori numerici sia ai rischi che ai benefici di una decisione e calcola un chiaro rapporto rischi-benefici. È intelligente eliminare le distrazioni e andare avanti con le tue decisioni sui fornitori con sicurezza.

Con questo modello puoi:

Scegli tra diverse strategie operative valutando i vantaggi in termini di efficienza rispetto ai potenziali rischi

Giustificate l'implementazione di nuove misure di sicurezza dimostrandone l'efficacia in termini di costi

Determina il livello ottimale di investimento nella mitigazione del rischio in base al costo potenziale degli eventi di rischio

🔑 Ideale per: team di approvvigionamento, CISO, reparti finanziari e responsabili delle decisioni che valutano i compromessi tra rischio aziendale e rendimento in progetti o partnership.

🧠 Curiosità: l'84% delle aziende e l'83% delle organizzazioni benefiche hanno segnalato istanze di phishing, rendendolo il tipo di attacco informatico più comune.

8. Il modello di elenco dei problemi aperti di ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia e gestisci i problemi irrisolti all'interno di un progetto o di un team con il modello Elenco problemi aperti di ClickUp

Pensa al modello di elenco dei problemi aperti di ClickUp come alla tua bacheca digitale per il monitoraggio dei problemi dei progetti. Registra ciò che è in sospeso, assegna le priorità a ciò che è più importante e collabora per eliminare gli elementi dall'elenco in tempo reale. L'obiettivo è mantenere il tuo team concentrato sulla risoluzione dei problemi, senza tralasciare nulla.

E quando si tratta di valutare i rischi dei fornitori? Questo modello ti aiuta a tenere sotto controllo le questioni di sicurezza aperte, i risultati degli audit irrisolti o le lacune nelle prestazioni dei fornitori che potrebbero influire sulla continuità aziendale.

Ecco come questo modello può aiutarti:

Tieni traccia degli elementi di azione delle riunioni del team e garantisci un follow-up tempestivo

Organizza e assegna priorità agli elementi in sospeso emersi dai risultati degli audit

Assegna le responsabilità ai membri del team per risolvere i problemi in modo efficiente

🔑 Ideale per: Tenere traccia dei problemi irrisolti relativi a progetti e fornitori per garantire una risoluzione tempestiva, la responsabilità e una gestione più fluida dei rischi di terze parti.

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Sei pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

9. Il modello di elenco dei problemi di ClickUp

Ottieni il modello gratis Concentrati sul monitoraggio dei bug e sulla gestione degli incidenti con il modello di elenco Issue Tracker di ClickUp

Che si tratti di sviluppo software o semplicemente di eliminare bug, il modello di elenco Issue Tracker di ClickUp ti copre le spalle. Rende la reportistica, l'assegnazione e la risoluzione dei problemi semplici e snelle, in modo che nulla vada perso e il tuo team possa fornire risultati di qualità e rapidità.

Oltre alle correzioni interne, questo modello è utile anche per il monitoraggio degli incidenti di sicurezza relativi ai fornitori, delle risposte ritardate o degli accordi sul livello di servizio non allineati. Aiuta i team a mantenere la responsabilità rafforzando al contempo il quadro di gestione dei rischi dei fornitori.

I team possono utilizzare questo modello di software per la gestione degli incidenti per:

Automatizza i flussi di lavoro di monitoraggio dei problemi per ridurre il lavoro manuale richiesto

Analizza i modelli dei problemi per identificare quelli ricorrenti e implementare soluzioni a lungo termine

Gestisci le richieste di assistenza tecnica dei team interni e monitora la loro risoluzione

🔑 Ideale per: Gestire e risolvere in modo sistematico bug software, incidenti dei fornitori e problemi di assistenza tecnica.

🧠 Curiosità: l'Europa registra il numero più alto di incidenti di sicurezza informatica, con quasi 70 attacchi IoT per organizzazione.

10. Valutazione del rischio dei fornitori operativi tramite modello. net

Se i fornitori svolgono un ruolo importante nelle tue operazioni, il modello di valutazione del rischio dei fornitori operativi di Template.net ti aiuta ad approfondire i dettagli senza sentirti sommerso dalle scartoffie.

Questo questionario sulla gestione dei rischi dei fornitori ti guida attraverso i rischi di conformità, stabilità finanziaria, prestazioni operative e persino continuità aziendale, in modo da poter individuare tempestivamente le vulnerabilità e costruire relazioni con i fornitori più sicure e affidabili.

I professionisti IT possono utilizzare questo modello per:

Assisti i team di approvvigionamento con un approccio basato sui dati per la selezione e il mantenimento dei fornitori in base a valutazioni dei rischi e affidabilità a lungo termine

Esegui controlli sulla salute finanziaria per evitare di affidarti a fornitori instabili, assicurandoti che siano in grado di soddisfare gli obblighi contrattuali a lungo termine

Effettua un'approfondita due diligence sui potenziali fornitori prima di stipulare accordi contrattuali

🔑 Ideale per: Condurre un'approfondita due diligence dei fornitori per mitigare i rischi organizzativi, operativi e finanziari attraverso pratiche strutturate di valutazione dei rischi.

Cosa rende efficace un modello di valutazione del rischio fornitori?

I migliori questionari di valutazione del rischio dei fornitori utilizzano pratiche di sicurezza coerenti e ripetibili per valutare efficacemente i fornitori terzi. Aiutano a scoprire potenziali rischi, ridurre i punti ciechi e supportare un programma di gestione del rischio dei fornitori più solido. Con gli strumenti giusti, potrete prendere decisioni informate e sicure durante l'intero ciclo di vita dei fornitori.

Un modello compatibile per la valutazione del rischio fornitori coprirà tutte queste aree di rischio critiche, garantendo al contempo la facilità d'uso per i responsabili delle decisioni. Ecco cinque caratteristiche da tenere in particolare considerazione:

Valuta il livello di sicurezza del fornitore: stabilisci soglie di tolleranza al rischio chiare e classifica il profilo di rischio del fornitore per verificare se è in linea con le pratiche di sicurezza del tuo fornitore

Definisci le categorie di rischio chiave: organizza i rischi in categorie strutturate quali rischi finanziari, operativi, di conformità e reputazionali per garantire una valutazione completa

Integra la valutazione e la prioritizzazione dei rischi: implementa un sistema di valutazione dei rischi per quantificare i livelli di rischio, aiutando le aziende a concentrarsi sui rischi più critici legati ai fornitori

Includi piani di emergenza: Descrivi i passaggi per affrontare potenziali vulnerabilità della sicurezza, come richiedere ai fornitori di sottoporsi a verifiche periodiche della sicurezza

Comprendi le loro pratiche di sicurezza dei dati: Verifica come il fornitore archivia, elabora e trasmette le informazioni sensibili, garantendo la crittografia e i controlli di accesso

Ottimizza la gestione dei rischi di terze parti con ClickUp

Una solida gestione dei fornitori IT significa relazioni aziendali a lungo termine. Ti aiuta a individuare e mitigare tutto, dalle lacune di conformità e dalle minacce alla sicurezza informatica ai rischi finanziari e operativi.

Certo, creare da zero un processo di gestione dei rischi dei fornitori può richiedere ore. Ma i modelli di ClickUp ti consentono di saltare le parti più complesse e passare direttamente alla valutazione, al monitoraggio e alla gestione dei rischi dei fornitori senza caos.

Che tu stia rivedendo le politiche di sicurezza, monitorando gli accordi sul livello di servizio o approfondendo la due diligence, questi modelli mantengono il processo di valutazione del rischio dei fornitori efficiente e senza grattacapi.

Iscriviti gratis a ClickUp e porta chiarezza (e sanità mentale) nella gestione dei rischi e dei progetti.