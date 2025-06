le 11 migliori alternative a Rev IA per la conversione da voce a testo nel 2025

Rev AI è un servizio di trascrizione molto popolare, ma non è l'unica opzione disponibile. Se stai cercando un'alternativa a Rev che offra prezzi migliori, trascrizioni più accurate, consegne più rapide o una perfetta integrazione con strumenti come Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, questo elenco fa al caso tuo.

In questa guida abbiamo raccolto 11 delle migliori alternative a Rev IA, incluse opzioni gratuite e a pagamento. Questi strumenti di sintesi vocale ti aiutano a trascrivere file audio e video con rapidità e precisione, che tu stia gestendo riunioni, interviste, podcast o grandi quantità di contenuti audio e video.

⚡ Rivoluzionario: alcuni degli strumenti in questo elenco vanno oltre la conversione da voce a testo: ti aiutano a riepilogare/riassumere conversazioni, taggare interlocutori e persino trasformare note vocali in elementi su cui agire. Continua a scorrere per trovare quello più adatto al tuo flusso di lavoro.

Perché scegliere le alternative a Rev IA?

Rev IA è un software di sintesi vocale sviluppato da Rev che offre soluzioni di trascrizione basate sia sull'IA che su trascrizioni umane. Sebbene Rev IA sia un buon servizio di trascrizione, potrebbe non soddisfare tutte le esigenze, specialmente se lavori a progetti più complessi o con team eterogenei. Ecco alcuni motivi per cui gli utenti spesso cercano alternative a Rev:

Difficoltà con audio complessi : Rev IA può avere difficoltà con file audio o video che includono voci sovrapposte, accenti marcati o gergo tecnico, con conseguente perdita di contesto o errata interpretazione.

Comprensione contestuale limitata : senza la capacità di cogliere il contesto, Rev IA spesso interpreta erroneamente gli omofoni o non riesce a mantenere una terminologia coerente in tutta la trascrizione , specialmente nelle registrazioni lunghe o dettagliate.

Opzioni di formattazione poco flessibili : la piattaforma offre un controllo limitato sulla struttura delle trascrizioni, il che può essere frustrante per gli utenti con esigenze specifiche di formattazione o trascrizione .

Mancanza di funzionalità di collaborazione : Rev IA non supporta la modifica o la collaborazione in tempo reale , rendendo più difficile per i team lavorare insieme su revisioni, commenti o note condivise delle trascrizioni.

Non adatto a contenuti specifici di un determinato settore : se lavori con termini tecnici o nomi di marchi, Rev IA spesso li etichetta o li riconosce in modo errato, rendendo necessarie ulteriori modifiche manuali.

Più lento con file di grandi dimensioni : la gestione di contenuti audio o video lunghi può causare ritardi, rallentamenti del sistema e una riduzione della produttività, soprattutto per gli utenti che elaborano grandi quantità di registrazioni.

Precisione inferiore nelle lingue diverse dall'inglese: sebbene supporti più lingue, il software di riconoscimento vocale di Rev IA tende a fornire risultati meno affidabili per qualsiasi lingua diversa dall'inglese.

👀 Lo sapevi? La tecnologia vocale ti capisce meglio col passare del tempo. I moderni sistemi di sintesi vocale utilizzano l'apprendimento continuo e la regolazione specifica per l'utente. Ecco perché il tuo assistente vocale "ti capisce" sempre meglio man mano che lo usi.

le 15 migliori alternative a Rev IA in sintesi

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi (USD/utente/mese) ClickUp Trascrizione IA all'interno di strumenti per riunioni, suggerimenti per attività, conversione di note, flussi di lavoro integrati per progetti Team che gestiscono attività + riunioni Gratis per sempre; piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese Notta Registrazione multipiattaforma, note dettagliate, etichette dei parlanti, traduzione e ricerca all'interno dei file audio Utenti individuali, liberi professionisti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $13,49/mese Otter. ai Trascrizione in tempo reale, riepiloghi/riassunti automatici, sincronizzazione con il calendario, rilevamento dei parlanti Team di lavoro ibridi, educatori Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $16,99 al mese Descript Modifica basata su trascrizione, registrazione dello schermo, rimozione delle parole di riempimento, supporto multitraccia Podcaster, autori di video Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 24 $ al mese Trint Trascrizione automatica, strumenti di modifica, riepilogo/riassunto con IA, esportazione dei sottotitoli, assistenza multilingue Team multimediali, aziende globali Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 80 $ al mese Sonix Assistenza multilingue, note con indicazione temporale, affidabilità a livello di parola, sistema di cartelle cloud Team internazionali, ricercatori Piano Free disponibile; trascrizione a partire da 5 $/ora (Premium) Fathom Assistente Zoom, partecipazione automatica alle riunioni, riepiloghi delle chiamate, sincronizzazione CRM, email di riepilogo Team commerciali, aziende remote Gratis per sempre; piani a pagamento a partire da 19 $ al mese Verbit IA + trascrizione umana, didascalie in tempo reale, modelli specifici per settore, strumenti di sottotitolazione + doppiaggio Aziende, settori legale/educativo/mediatico Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese Fireflies. ai Assistente IA per riunioni, integrazioni CRM, analisi dei relatori, ricerca intelligente, vocabolario personalizzato Manager, team addetti alle entrate Gratuito per sempre; piani a pagamento a partire da 18 $ al mese Happy Scribe IA + trascrizione umana, oltre 120 lingue, editor di sottotitoli integrato, supporto SDH Sottotitolatori, giornalisti, team multilingue Modello pay-as-you-go; prezzi a partire da $12/ora Google Cloud Speech-to-text API intuitiva per gli sviluppatori, live + batch, oltre 125 lingue, diarizzazione, affidabilità a livello di parola Sviluppatori, team tecnici, app Il riconoscimento standard in V2 parte da 0,016 $ al minuto

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come recensiamo i software su ClickUp.

le 15 migliori alternative a Rev IA da utilizzare

1. ClickUp (Il migliore per le note delle riunioni con IA e la gestione del flusso di lavoro)

Cattura automaticamente le note delle riunioni con ClickUp AI Notetaker

Per i team stanchi di destreggiarsi tra strumenti separati per la trascrizione, il monitoraggio delle attività e la documentazione dei contenuti video, ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, semplifica il caos con un'area di lavoro unificata e basata sull'IA.

Al centro di tutto c'è ClickUp Brain, il tuo assistente virtuale IA creato per supportare l'intero flusso di lavoro. Una delle sue funzionalità/funzioni più utili è ClickUp AI Notetaker che si unisce alle tue chiamate (automaticamente, se lo desideri), registra l'audio e genera trascrizioni in tempo reale, evidenziazioni, elementi di azione e riepiloghi/riassunti; il tutto mentre sei ancora in riunione.

Prima ancora che la chiamata abbia inizio, Brain può creare programmi intelligenti per le riunioni sulla base delle discussioni passate e delle attività in sospeso, in modo che il tuo team si presenti allineato e preparato.

Genera programmi di riunioni istantanei con ClickUp Brain

Inoltre, ogni trascrizione è completamente ricercabile. Quindi, se stai cercando di ricordare cosa è stato detto durante la sessione di brainstorming del mese scorso, non dovrai scorrere Slack o cercare nei documenti. Basta chiedere a Brain e troverà esattamente ciò di cui hai bisogno.

Cerca istantaneamente qualsiasi riunione con ClickUp Brain

Un altro ambito in cui ClickUp si distingue dai tradizionali strumenti di trascrizione è quello che succede dopo la riunione. Le trascrizioni non vengono semplicemente scaricate in una cartella, ma vengono collegate automaticamente alle attività, ai progetti e ai documenti pertinenti.

Ad esempio, se qualcuno menziona un risultato finale, puoi evidenziare quella riga e convertirla istantaneamente in un'attività di ClickUp, completa di assegnatario, data di scadenza e priorità.

Trasforma le note delle riunioni in attività concrete

Ora entra in ClickUp Docs, uno spazio flessibile dove il tuo team può modificare insieme le trascrizioni, aggiungere riepiloghi generati dall'IA, incorporare attività direttamente nella pagina e taggare i membri del team per una collaborazione rapida.

Usa ClickUp Docs per formattare istantaneamente le trascrizioni, evidenziare i punti chiave o inserire elementi di azione

Supponiamo che tu abbia trascritto una chiamata relativa alla strategia dei contenuti: basta inserire la trascrizione completa in un documento, assegnare le attività di creazione dei contenuti direttamente lì e monitorare gli aggiornamenti senza uscire dal documento.

ClickUp ti assicura inoltre di non perdere tempo passando da una scheda all'altra. Il suo AI Notetaker si integra con il tuo calendario e con strumenti per riunioni come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Una volta sincronizzato, si unisce automaticamente alle tue riunioni, cattura tutto e archivia tutto in modo ordinato nello spazio giusto.

Converti istantaneamente le note delle riunioni in eventi del calendario, assegna i compiti ai colleghi e mantieni le sequenze dei progetti in linea con gli obiettivi

E poiché tutto si trova all'interno dell'area di lavoro di ClickUp, i tuoi file audio o video passano da "registrati" a "elaborati" senza che tu debba muovere un dito.

📮ClickUp Insight: Il 49% dei partecipanti al nostro sondaggio sull'efficacia delle riunioni continua a prendere appunti a mano, una tendenza sorprendente in un'era in cui il digitale è al primo posto. Questa dipendenza da carta e penna può essere una preferenza personale o un segno che gli strumenti digitali per prendere appunti non sono completamente integrati nei flussi di lavoro. Allo stesso tempo, un altro sondaggio di ClickUp ha rilevato che il 35% delle persone impiega 30 minuti o più per riepilogare/riassumere le riunioni, condividere le azioni da intraprendere e tenere informati i team. 👀 ClickUp AI Notetaker elimina questo onere amministrativo! Lascia che l'IA acquisisca, trascriva e riassuma automaticamente le tue riunioni, identificando e assegnando le azioni da intraprendere: non saranno più necessari appunti scritti a mano o follow-up manuali! Aumenta la produttività fino al 30% grazie ai riepiloghi istantanei delle riunioni, alle attività automatizzate e ai flussi di lavoro centralizzati di ClickUp

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

ClickUp Meetings: fornisci spazi dedicati per la preparazione, l'esecuzione e il follow-up delle riunioni, aiutando i team a collaborare prima, durante e dopo ogni riunione senza perdere il contesto

: registra brevi video dello schermo o della voce e genera automaticamente trascrizioni, riepiloghi/riassunti o attività di feedback direttamente dal contenuto registrato Clip di ClickUp: registra brevi video dello schermo o della voce e genera automaticamente trascrizioni, riepiloghi/riassunti o attività di feedback direttamente dal contenuto registrato

: annota le idee prima di una riunione, quindi collega il contenuto del blocco note alle trascrizioni post-chiamata e ai riepiloghi/riassunti generati dall'IA per creare un flusso di lavoro completo pre e post riunione Blocco note ClickUp: annota le idee prima di una riunione, quindi collega il contenuto del blocco note alle trascrizioni post-chiamata e ai riepiloghi/riassunti generati dall'IA per creare un flusso di lavoro completo pre e post riunione

Limiti di ClickUp

Ha un ampio set di funzionalità/funzioni, che richiede un po' di apprendimento per gli utenti non esperti di tecnologia

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un recensore G2 afferma:

Personalmente, mi aiuta a stare al passo con le richieste delle altre persone. Posso controllare gli altri membri del mio team e tornare alle note delle nostre riunioni. È stato molto utile per la comunicazione interna.

Personalmente, mi aiuta a stare al passo con le cose che gli altri hanno bisogno da me. Essere in grado di controllare gli altri membri del mio team e poter tornare indietro sulle note delle nostre riunioni. Mi ha aiutato molto nella comunicazione interna.

⚡ Archivio modelli: Hai bisogno di catturare i punti chiave o monitorare gli elementi di azione delle tue chiamate? Questi modelli di note di riunione ti aiutano a documentare le discussioni, assegnare i passaggi successivi e mantenere tutti allineati, fin dalla prima riunione

2. Notta (Ideale per trascrizioni multilingue in tempo reale)

Via Notta

Notta è un software di trascrizione in tempo reale che supporta oltre 58 lingue per un pubblico globale. È in grado di trascrivere sia riunioni dal vivo che file audio o video preregistrati, con traduzione integrata che consente ai partecipanti che parlano lingue diverse di seguire la conversazione contemporaneamente

Notta include anche riepiloghi/riassunti generati dall'IA e l'identificazione dei parlanti per aiutare gli utenti a comprendere e organizzare rapidamente ciò che è stato discusso. Supporta la collaborazione in team, consentendo agli utenti di condividere istantaneamente trascrizioni e riepiloghi con i colleghi.

Notta migliori funzionalità/funzioni

Seleziona i momenti chiave e trasformali in brevi clip audio o video con trascrizioni sincronizzate

Scarica le note in formato TXT, Word, PDF o sottotitoli come SRT, oppure sincronizzale con strumenti come Notion

Imposta le chiamate tramite Notta e registrale e trascrivile automaticamente, eliminando la necessità di scheduler di terze parti

Nessun limite

La precisione della trascrizione potrebbe risentirne in caso di audio di scarsa qualità o di più interlocutori, con il rischio di omettere frasi o identificare erroneamente gli interlocutori

Prezzi Notta

Free

Pro: 13,49 $ al mese

Business: 27,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notta

G2: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Notta?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Notta:

Uso Notta da oltre un anno. Durante questo periodo, ho modificato oltre 100 episodi di podcast e utilizzo Notta per i sottotitoli e i riepiloghi/riassunti delle note dello show. È stato un vero punto di svolta grazie alla sua facilità d'uso e al fatto che ha reso il mio lavoro di editor di podcast MOLTO più semplice.

Uso Notta da oltre un anno. Durante questo periodo, ho modificato oltre 100 episodi di podcast e utilizzo Notta per i sottotitoli e i riepiloghi/riassunti delle note dello show. È stato un vero punto di svolta grazie alla sua facilità d'uso e al fatto che ha reso il mio lavoro di editor di podcast MOLTO più semplice.

3. Otter. ai (Il migliore per le note collaborative durante le riunioni)

Otter. ai è uno strumento di trascrizione in tempo reale che cattura l'audio da Zoom, Google Meet o Microsoft Teams e genera didascalie in tempo reale durante la riunione. Gli utenti possono scorrere indietro per fare riferimento al dialogo precedente o utilizzare la chat live integrata per porre domande o chiarire punti durante la chiamata.

Anche se non sei disponibile, l'assistente IA di Otter può partecipare automaticamente alle riunioni e avviare la trascrizione per tuo conto. Fornisce inoltre riepiloghi/riassunti generati dall'IA e elementi di azione, chiaramente collegati ai relatori per un facile follow-up. Grazie all'identificazione dei relatori integrata e ai tag personalizzati (come #decisione o #azione), gli utenti possono organizzare, cercare e filtrare rapidamente le parti importanti di una trascrizione.

Otter. ai migliori funzionalità/funzioni

Cattura le diapositive condivise dalle chiamate Zoom/Teams e le incorpora nella trascrizione insieme al dialogo

Crea email di follow-up o schemi dalle note delle riunioni utilizzando i prompt in stile GPT

Tiene traccia del tempo di parola, della frequenza dei relatori e delle parole chiave per una migliore analisi delle riunioni

Limiti di Otter.ai

Molti utenti hanno notato che l'accuratezza della trascrizione può diminuire in presenza di accenti marcati o audio di scarsa qualità

Prezzi di Otter.ai

Free:

In più: 16,99 $/utente/mese

Business: 30 $/utente/mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter.ai

G2: 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Otter. ai?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Otter. ai:

Otter. ai è un ottimo strumento di IA per trascrivere audio e video. La versione Premium è ottima, poiché consente di caricare più minuti audio. La parte migliore è la marcatura temporale e la precisione. Utilizzo la versione Premium da molto tempo e il recente aggiornamento, in cui l'IA aiuta a estrarre le informazioni richieste dalla conversazione, è estremamente utile.

Otter. ai è un ottimo strumento di IA per trascrivere audio e video. La versione Premium è ottima, in quanto consente di caricare più minuti audio. La parte migliore è la marcatura temporale e la precisione. Utilizzo la versione Premium da molto tempo e il recente aggiornamento, in cui l'IA aiuta a estrarre le informazioni richieste dalla conversazione, è estremamente utile.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Otter.ai

4. Descript (Ideale per la modifica avanzata di audio/video con trascrizione)

Tramite Descript

Descript è uno strumento di trascrizione progettato per gli autori di contenuti che hanno anche bisogno di modificare audio o video. La sua caratteristica chiave è la possibilità di modificare i file multimediali modificando la trascrizione; elimina una parola dal testo e questa verrà rimossa anche dal video o dal podcast.

Oltre alla conversione da voce a testo di base, Descript offre strumenti per pulire e organizzare le trascrizioni in modo più efficiente. La rimozione delle parole di riempimento rileva e evidenzia automaticamente frasi come "um", "uh" e "sai", consentendo agli utenti di eliminarle con un solo clic per un audio più pulito. L'identificazione dei parlanti etichetta chi ha detto cosa nelle conversazioni di gruppo, con la possibilità di assegnare nomi o filtrare per parlante.

Le migliori funzionalità/funzioni di Descript

Crea e modifica registrazioni vocali digitando: Descript sintetizza un nuovo audio utilizzando la tua voce originale

Registra interviste con ospiti remoti, trascrivi più tracce e modificale in sincronizzazione

Modifica in tempo reale con monitoraggio delle versioni e commenti, come Documenti Google per audio/video

Limiti di Descript

Gli utenti hanno segnalato che l'app può essere instabile o lenta, specialmente su progetti di grandi dimensioni

Prezzi di Descript

Free

Hobbyist: 24 $ al mese a persona

Autore: 35 $ al mese per persona

Business: 65 $ al mese per persona

Enterprise: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Descript

G2: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Descript?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Descript:

Ho creato circa 100 episodi di podcast utilizzando Descript, dalla scrittura delle note dello show con IA alla rimozione delle parole di riempimento e all'esportazione di video di alta qualità. È ottimo per creare clip e video testimonianze grazie alla sua facilità di modifica. L'ho persino utilizzato personalmente per trascrivere e cercare all'interno di una consulenza medica registrata. Nel complesso, è super facile da usare.

Ho creato circa 100 episodi di podcast utilizzando Descript, dalla scrittura delle note dello show con l'IA alla rimozione delle parole di riempimento e all'esportazione di video di alta qualità. È ottimo per creare clip e video di testimonianze grazie alla sua facilità di modifica. L'ho persino utilizzato personalmente per trascrivere e cercare all'interno di una consulenza medica registrata. Nel complesso, è semplicissimo da usare.

🧠 Curiosità: la trascrizione manuale di un'ora di audio può richiedere fino a 4-6 ore. Prima dell'avvento degli strumenti di IA, i trascrittori professionisti avevano spesso bisogno di un'intera giornata lavorativa per trascrivere in modo accurato una singola riunione o un episodio di podcast.

5. Trint (Ideale per flussi di lavoro di trascrizione collaborativi)

Via Trint

Trint è uno strumento di sintesi vocale progettato per team di contenuti, giornalisti e professionisti dei media. Supporta oltre 30 lingue per la trascrizione e può tradurre le trascrizioni in oltre 50 lingue, rendendolo utile per la collaborazione globale. Gli utenti possono caricare file audio o video e Trint li converte rapidamente in trascrizioni modificabili con particolare attenzione all'accuratezza.

Trint include anche un editor online collaborativo in cui i team possono rivedere, commentare e modificare insieme le trascrizioni, in modo simile a Documenti Google. Tiene traccia della cronologia delle versioni e include audit trail, consentendo agli editor di ripristinare le modifiche o monitorare chi ha modificato cosa. È disponibile anche uno Story Builder per assemblare più sezioni di trascrizioni in narrazioni o script strutturati, spesso utilizzati per lavori editoriali o produzione video.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trint

Etichetta automaticamente i parlanti e consente agli utenti di inserire termini o nomi personalizzati per migliorare la precisione

Trasmetti e trascrivi l'audio dal vivo di eventi, conferenze stampa o conferenze in tempo reale

Si collega a strumenti come Adobe Premiere, Slack, Google Drive e piattaforme CMS; supporta anche l'automazione Zapier

Limiti di Trint

Trint sacrifica un po' di accuratezza a favore della velocità e del costo, quindi è necessario rileggere il testo per correggere eventuali errori di comprensione o punteggiatura

Prezzi di Trint

Free

Starter: 80 $/postazione/mese

Avanzato: 100 $/postazione/mese

Enterprise: Personalizzato

Valutazioni e recensioni di Trint

G2: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Trint?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Trint:

Ci affidiamo a Trint per lavorare in modo più intelligente e non più difficile. Mi piace la sua facilità d'uso e la precisione con cui trascrive le nostre interviste. Lavorare sulle trascrizioni può essere noioso, ma questo strumento riduce notevolmente il tempo necessario per modificare il nostro lavoro.

Ci affidiamo a Trint per lavorare in modo più intelligente e non più difficile. Mi piace la sua facilità d'uso e la precisione con cui trascrive le nostre interviste. Lavorare sulle trascrizioni può essere noioso, ma questo strumento riduce notevolmente il tempo necessario per modificare il nostro lavoro.

📚 Leggi anche: Come aggiungere una voce fuori campo a un video per un maggiore coinvolgimento

6. Sonix (Il migliore per trascrizioni veloci e multilingue)

Tramite Sonix

Sonix è una piattaforma di trascrizione basata sull'IA in grado di gestire trascrizioni in più lingue nello stesso file. Il suo editor online sincronizza la riproduzione audio con la trascrizione, facilitando la revisione, la ricerca di parole chiave e la correzione degli errori. Include anche un punteggio di affidabilità per ogni parola che evidenzia il testo incerto, in modo che gli utenti sappiano esattamente dove ricontrollare l'audio.

Sonix funge anche da libreria multimediale. Le trascrizioni vengono archiviate nel cloud, organizzate in cartelle o progetti e supportano velocità di riproduzione regolabili. Funzionalità/funzioni come AudioText Matches taggano automaticamente i turni dei parlanti, mentre le annotazioni con indicazione temporale consentono di contrassegnare citazioni o sezioni importanti. Sono disponibili timestamp parola per parola per modifiche o sottotitoli precisi, particolarmente utili per gli autori di video.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sonix

Con i suoi strumenti di esportazione dei sottotitoli, puoi ottenere file di sottotitoli (SRT, VTT) con i codici temporali corretti dalle tue trascrizioni in qualsiasi lingua supportata

Identifica e collega automaticamente i termini chiave o le citazioni per una revisione e un riepilogo più rapidi

Offre una funzionalità di inserimento automatico dei sottotitoli per personalizzare e inserire i sottotitoli direttamente nel tuo video, il tutto all'interno della piattaforma Sonix.

Limiti di Sonix

Alcuni utenti hanno notato che può avere difficoltà con alcuni accenti o terminologia specialistica

Prezzi di Sonix

Standard: 0 $/mese (10 $/ora di audio)

Premium: 22 $/postazione/mese (5 $/ora di audio)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sonix

G2: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 130 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sonix?

Ecco cosa ha detto un recensore di Capterra su Sonix:

Flusso di lavoro super veloce per la trascrizione. L'IA svolge un lavoro accurato quasi al 95%, non solo in inglese, ma anche in tedesco. E dopo averlo fatto, mi è bastato solo il 25-50% del tempo totale dell'intervista per trascrivere le parole inaccurate.

Flusso di lavoro super veloce per la trascrizione. L'IA svolge un lavoro accurato quasi al 95%, non solo in inglese, ma anche in tedesco. E dopo averlo fatto, mi è bastato solo il 25-50% del tempo totale dell'intervista per trascrivere le parole inaccurate.

📚 Leggi anche: Come utilizzare l'IA per prendere appunti durante le riunioni? (Casi d'uso e strumenti)

7. Fathom (Il migliore per riepiloghi/riassunti di riunioni IA gratuiti)

Via Fathom

Fathom è un assistente di trascrizione nativo di Zoom che si unisce automaticamente alle tue riunioni, le trascrive in tempo reale e fornisce riepiloghi/riassunti generati dall'IA subito dopo la chiamata. Appare come un partecipante silenzioso, mostrando didascalie in tempo reale in modo che tu possa rimanere concentrato sulla conversazione invece di affannarti a prendere appunti.

Durante la riunione, Fathom è in grado di rilevare i momenti chiave utilizzando evidenziazioni basate sull'IA o consentendoti di taggare manualmente le affermazioni importanti. Successivamente, genera un riepilogo/riassunto chiaro con citazioni testuali, elementi di azione e approfondimenti, evitando di dover cercare nelle trascrizioni complete per ricordare ciò che è stato discusso.

Scopri le migliori funzionalità/funzioni

Invia automaticamente riepiloghi/riassunti delle chiamate e punti chiave a Salesforce o HubSpot per mantenere aggiornati i record dei clienti

Invia un riepilogo post-chiamata direttamente alla finestra In arrivo della tua email, elencando citazioni importanti, attività e follow-up

Tutte le trascrizioni e le note sono private; nulla viene condiviso a meno che non sia tu a scegliere di farlo

Comprendi i limiti

Nelle riunioni con uno spazio limitato (come su Zoom o Google Meet), il bot Fathom appare come un partecipante a tutti gli effetti, occupando uno spazio visibile sullo schermo

Comprendi i prezzi

Free Forever

Premium: 19 $/utente/mese

Edizione Team: 29 $/utente/mese

Team Edition Pro: 39 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Fathom

G2: 5/5 (oltre 5000 recensioni)

Capterra: 5/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fathom?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Fathom:

I riassunti delle riunioni sono assolutamente impeccabili e gli elementi da mettere in atto sono perfetti. Adoro la rapidità con cui il riassunto arriva nella mia finestra In arrivo (entro 60 secondi dalla fine della riunione). Molto facile e intuitivo da usare e si integra perfettamente con Zoom e Google Meet. Ho apprezzato molto la configurazione semplice tramite video/metodo di onboarding e l'assistenza/risposta rapida.

I riassunti delle riunioni sono assolutamente impeccabili e gli elementi da mettere in atto sono perfetti. Adoro la rapidità con cui il riassunto arriva nella mia finestra In arrivo (entro 60 secondi dalla fine della riunione). Molto facile e intuitivo da usare e si integra perfettamente con Zoom e Google Meet. Ho apprezzato molto la configurazione semplice tramite video/metodo di onboarding e il supporto/la risposta rapidi.

⚡ Archivio modelli: Vuoi tenere sotto controllo le tue cose da fare? Questi modelli di elenco attività ti consentono di organizzare facilmente le priorità, monitorare lo stato di avanzamento e gestire il lavoro quotidiano senza perdere un colpo

8. Verbit (Ideale per trascrizioni e sottotitoli di livello aziendale)

Tramite Verbit

Verbit è una piattaforma di trascrizione e sottotitolazione che utilizza un modello ibrido in cui l'IA gestisce la trascrizione iniziale, quindi trascrittori umani professionisti modificano e revisionano rapidamente la trascrizione per una qualità quasi perfetta. Supporta anche i sottotitoli in tempo reale tramite CART (Communication Access Realtime Translation), comunemente utilizzato nelle aule, nelle conferenze e nei webinar Zoom.

Progettato per l'uso aziendale, Verbit è conforme agli standard HIPAA, GDPR e SOC-2 e supporta implementazioni su cloud privato per una maggiore sicurezza. La piattaforma consente agli utenti di impostare glossari specifici per dominio per garantire che i termini complessi o di nicchia siano trascritti correttamente. Inoltre, fornisce descrizioni audio in tempo reale per l'accessibilità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Verbit

Supporta l'identificazione di più parlanti e può etichettare i parlanti per nome o tramite profili vocali

Offre la traduzione delle trascrizioni e persino il doppiaggio con IA per supportare la creazione di contenuti multilingue

Verbit include una funzionalità/funzione di riepilogo IA "Gen V" che genera automaticamente riassunti concisi di riunioni o lezioni

Limiti di Verbit

La presenza di numerose icone sparse nell'interfaccia utente è stata menzionata come fonte di confusione

Prezzi di Verbit

Gratis (fino a 30 minuti)

Self Service: 29 $ al mese

Servizio completo: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Verbit

G2: 4,4/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Verbit?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Verbit:

Alcune cose che mi piacciono di Verbit sono l'interfaccia intuitiva, l'ASR accurato e l'approccio orientato al cliente. Lo uso tutti i giorni; è integrato nel nostro sistema.

Alcune cose che mi piacciono di Verbit sono l'interfaccia intuitiva, l'ASR accurato e l'approccio orientato al cliente. Lo uso tutti i giorni; è integrato nel nostro sistema.

🧠 Curiosità: Hollywood ha un esercito segreto di trascrittori. I sottotitoli dei film e dei programmi TV sono spesso creati da aziende specializzate in servizi di trascrizione, alcune delle quali lavorano fotogramma per fotogramma per sincronizzare perfettamente i dialoghi, i rumori di fondo e gli ID dei parlanti.

9. Fireflies. ai (Il migliore per approfondimenti sulle riunioni basati sull'IA)

Tramite Fireflies IA

Fireflies. ai è un assistente per riunioni in tempo reale basato sull'IA che registra e trascrive automaticamente le riunioni su piattaforme come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. Le trascrizioni appaiono nella dashboard di Fireflies pochi istanti dopo la fine della riunione, complete di timestamp e differenziazione dei relatori.

Ma non si tratta solo di trascrizione. Fireflies aggiunge un livello di intelligenza alla conversazione taggando i momenti chiave, generando elementi di azione e creando riepiloghi/riassunti delle riunioni. La sua analisi del sentiment aiuta i team a comprendere il tono, mentre la funzionalità di ricerca intelligente consente di filtrare le conversazioni per parole chiave, domande, date o categorie.

Fireflies. ai migliori funzionalità/funzioni

Puoi addestrare Fireflies con un vocabolario personalizzato per migliorare l'accuratezza di termini specifici, acronimi o nomi di prodotti utilizzati dal tuo team

Si integra con strumenti CRM come Salesforce e HubSpot, project manager come Asana e Trello e piattaforme cloud come Google Drive e Dropbox.

Offre analisi vocali e dei relatori, come il tempo di parola per relatore, schede di valutazione e approfondimenti che aiutano i manager a formare i membri del team in modo efficace.

Limiti di Fireflies.ai

Difficoltà occasionali nel trascrivere e riepilogare/riassumere accuratamente le riunioni, in particolare in scenari che coinvolgono più interlocutori, accenti marcati o rumori di fondo

Prezzi di Fireflies.ai

Free Forever

Pro: 18 $/postazione/mese

Business: 29 $/postazione/mese

Enterprise: 39 $/postazione/mese

Fireflies. ai valutazioni e recensioni

G2 : 4,8/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies. ai?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Fireflies. ai:

I riepiloghi sono incredibilmente accurati e approfonditi, e mi piace molto la possibilità di espandere qualsiasi punto per avere più contesto (un grande vantaggio del piano Pro). La possibilità di visualizzare il riepilogo della riunione insieme alla trascrizione completa fa risparmiare molto tempo, e i timestamp collegati consentono di passare facilmente alla parte della conversazione che ti interessa.

I riepiloghi/riassunti sono incredibilmente accurati e approfonditi, e mi piace molto la possibilità di espandere qualsiasi punto per avere più contesto (un grande vantaggio del piano Pro). La possibilità di visualizzare il riepilogo della riunione insieme alla trascrizione completa fa risparmiare molto tempo, e i timestamp collegati rendono facile passare direttamente alla parte della conversazione che ti interessa.

📚 Leggi anche: Come condividere e collaborare sulle note

10. Happy Scribe (il migliore per trascrizioni e sottotitoli con opzione umana)

Tramite Happy Scribe

Happy Scribe è una popolare piattaforma di trascrizione che offre trascrizioni generate dall'IA in oltre 120 lingue e dialetti. La configurazione è semplice: basta caricare il file, selezionare una lingua e ricevere una trascrizione con indicazione dell'ora in pochi minuti. Aggiunge automaticamente la punteggiatura, mette in maiuscolo il testo e può rilevare ed etichettare diversi parlanti per una facile revisione.

Happy Scribe offre anche la flessibilità di aggiornare qualsiasi trascrizione IA con un clic per ottenere un livello di accuratezza pari a quello umano. Dispone inoltre di un robusto editor di sottotitoli che non solo trascrive il parlato, ma genera sottotitoli sincronizzati pronti per l'esportazione. È possibile unire, dividere e regolare le righe dei sottotitoli e persino includere SDH (sottotitoli per non udenti e ipoudenti) con descrizioni audio o etichette dei parlanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Happy Scribe

L'editor si sincronizza con le forme d'onda audio per una facile verifica e include la funzione trova e sostituisci, oltre alla possibilità di taggare nomi di parlanti personalizzati

Puoi invitare collaboratori a modificare le trascrizioni all'interno della piattaforma o esportare i file in formato Word o TXT per utilizzarli offline

È disponibile anche una funzionalità/funzione Commenti, che consente di lasciare note o domande su determinati timestamp per i colleghi (ad es. "Parola poco chiara qui, ricontrollare")

Limiti di HappyScribe

L'assenza di un'app mobile impedisce agli utenti di accedere alla piattaforma in mobilità e limita la produttività di chi preferisce lavorare da dispositivi mobili

Prezzi di HappyScribe

Free

Starter: Paga in base al consumo (a partire da 12 $ per 60 min)

Lite: 9 $ al mese

Pro: 29 $ al mese

Business: 80 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Happy Scribe

G2 : 4,8/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Happy Scribe?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Happy Scribe:

È facile come caricare un file audio e attendere un minuto. Dopodiché, dovrai solo correggere il 10% che non è stato trascritto automaticamente. Inoltre, è possibile riprodurre l'audio mentre correggi il testo, il che rende il lavoro molto più semplice

È facile come caricare un file audio e attendere un minuto. Dopodiché, dovrai solo correggere il 10% che non è stato trascritto automaticamente. Inoltre, è possibile riprodurre l'audio mentre correggi il testo, il che rende il lavoro molto più semplice

11. Google Cloud Speech-to-Text (ideale per sviluppatori e API vocali scalabili)

Google Cloud Speech-to-Text è un'API di livello aziendale e intuitiva per gli sviluppatori che converte l'audio in testo su larga scala. Invece di una tradizionale interfaccia utente, offre un robusto motore di backend progettato per alimentare app, bot vocali e flussi di lavoro automatizzati. Supporta sia lo streaming in tempo reale che la trascrizione in batch, il che significa che è possibile trasmettere audio in diretta con bassa latenza o caricare file preregistrati per ricevere trascrizioni dettagliate e contrassegnate con data e ora.

L'API è facilmente scalabile per grandi volumi e include strumenti avanzati come metadati di riconoscimento, punteggi di affidabilità a livello di parola e punteggi di affidabilità automatica, aiutando gli sviluppatori a perfezionare la qualità della trascrizione. Gli sviluppatori possono migliorare ulteriormente la precisione fornendo un vocabolario personalizzato (ad esempio, nomi di marchi o termini specifici del settore).

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Cloud Speech-to-Text

Puoi addestrare modelli vocali personalizzati utilizzando AutoML (attualmente in fase di implementazione limitata) o optare per modelli avanzati per chiamate telefoniche e video per una maggiore precisione in scenari audio specializzati

Supporta la diarizzazione dei parlanti, etichettando automaticamente i parlanti senza input manuale

Offre trascrizioni alternative per segmenti audio poco chiari, garantendo agli sviluppatori la flessibilità necessaria per scegliere l'interpretazione più accurata

Limiti di Google Cloud Speech-to-Text

Alcuni utenti hanno segnalato ritardi evidenti durante la trascrizione in tempo reale, che possono influire sull'efficacia e sulla reattività dell'elaborazione del parlato dal vivo

Prezzi di Google Cloud Speech-to-Text

In base alla quantità di audio elaborato ogni mese, misurata in incrementi di un secondo. Ad esempio, il riconoscimento standard in V2 parte da 0,016 $ al minuto e diminuisce con un utilizzo maggiore, mentre i modelli medici sono gratis per i primi 60 minuti e poi costano 0,078 $ al minuto

Valutazioni e recensioni di Google Cloud Speech-to-Text

G2 : 4,6/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Google Cloud Speech-to-Text?

Ecco cosa ha detto un recensore di G2 su Google Cloud Speech-to-Text:

Fa un ottimo lavoro di trascrizione, accurato e con pochissime modifiche necessarie. È bello avere alternative ad altri prodotti, specialmente con Google, perché si integrano in tutte le linee di prodotti e sono ospitati sul cloud drive

Fa un ottimo lavoro di trascrizione, accurato e con pochissime modifiche necessarie. È bello avere alternative ad altri prodotti, specialmente a Google, perché si integrano in tutte le linee di prodotti e sono ospitati sul cloud drive

📚 Leggi anche: Le migliori app e strumenti di IA per prendere appunti

Gli strumenti di trascrizione ti aiutano a catturare conversazioni, riunioni e idee da file audio o video. Ma una volta terminata la trascrizione, la gestione di tutto ciò che segue, come le modifiche, la pianificazione dei contenuti o gli aggiornamenti del team, richiede ancora uno spazio organizzato e intuitivo.

È qui che entra in gioco ClickUp. Che tu stia lavorando con contenuti video, interviste trascritte o note di riunioni generate dall'IA da Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, ClickUp ti aiuta a riunire tutto. Con Documenti integrati, modelli e ClickUp AI, puoi gestire progetti, creare contenuti e collaborare, tutto in un unico posto.

✨ Vuoi trasformare il tuo flusso di lavoro di trascrizione in un processo senza intoppi? Iscriviti subito a ClickUp e semplifica il tuo lavoro dall'inizio alla fine.