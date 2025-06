IA generativa nell'approvvigionamento: casi d'uso ed esempi

Lavori nel settore degli acquisti. Allora perché continui a rincorrere approvazioni, aggiornare fogli di calcolo e cercare informazioni sui fornitori nelle finestre In arrivo?

Mentre voi siete bloccati nei dettagli, i vostri concorrenti stanno prendendo decisioni di approvvigionamento più rapide grazie a dati più puliti e informazioni più precise.

Quasi un quarto dei leader aziendali ha commit il 40% o più del proprio budget per l'IA all'IA generativa.

Ogni ora persa in lavori manuali ripetitivi è tempo che potresti dedicare a risparmi strategici e all'innovazione dei fornitori.

L'IA generativa nell'approvvigionamento cambia le regole del gioco. Consolida i dati isolati, individua rischi e opportunità e suggerisce i passaggi successivi in pochi secondi.

In questa guida mostreremo come l'IA si integra nel processo di approvvigionamento. Dall'individuazione dei fornitori e la revisione dei contratti all'analisi della spesa e all'approvvigionamento strategico, tratteremo casi d'uso reali, strumenti e sfide chiave da tenere d'occhio.

Che cos'è l'IA generativa nell'approvvigionamento?

L'IA generativa nell'approvvigionamento si riferisce all'uso di modelli avanzati di intelligenza artificiale, come i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), per semplificare, migliorare e automatizzare i processi di approvvigionamento complessi. A differenza dei tradizionali sistemi basati su regole, l'IA generativa nell'approvvigionamento è in grado di comprendere il contesto, generare contenuti e sintetizzare i dati tra i sistemi, consentendo di operare più rapidamente.

In un'organizzazione di approvvigionamento, Gen AI elimina il tempo che altrimenti dedicheresti ad attività ripetitive nella gestione della catena di fornitura. Ad esempio, la redazione di RFP (richieste di proposta), la riscrittura delle clausole contrattuali o la scrittura di email ai fornitori possono essere tutte automatizzate.

Oltre a ciò, integrare l'IA generativa nei flussi di lavoro di approvvigionamento e nei sistemi della catena di fornitura significa:

Individuare i rischi dei fornitori prima che si aggravino

Migliorare la qualità dei dati su tutte le piattaforme

Scopri come ottenere risparmi significativi riducendo le ore di lavoro dedicate alla documentazione ripetitiva e abbreviando i cicli di approvvigionamento

Sfruttare l'analisi avanzata per ricavare informazioni dettagliate dalle prestazioni dei fornitori, riepilogare/riassumere grandi set di dati e individuare deviazioni dai benchmark passati

Applicazioni chiave dell'IA generativa nell'approvvigionamento

L'IA generativa sta cambiando il modo di lavorare dei team di approvvigionamento. Ecco le aree chiave in cui l'impatto è più visibile.

Generazione automatizzata di documenti

La creazione di documenti di approvvigionamento è un lavoro ripetitivo. Ogni documento, che si tratti di una RFP (richiesta di proposta), RFQ (richiesta di preventivo) o di un modulo di registrazione dei fornitori, deve essere preciso, conforme alle politiche aziendali e adattato al contesto.

Finirete per passare ore a copiare vecchi modelli, cercare clausole e ricontrollare la conformità.

🎯 Valore dell'IA generativa: Utilizza modelli linguistici per riconoscere i modelli nei contenuti esistenti, come struttura, tono, linguaggio di conformità, e li applica ai nuovi documenti. Comprende il tipo di documento che si sta creando e si adatta di conseguenza. ClickUp Brain è perfetto per questo tipo di attività:

Ecco i tre tipi di contratti di approvvigionamento che dovresti conoscere: Contratti a prezzo fisso: Per un ambito di progetto ben definito

Contratti a rimborso spese: Per progetti con ambiti di applicazione incerti, in cui l'acquirente rimborsa al venditore i costi ammissibili più una commissione

Contratti a tempo e materiali: Per progetti in cui l'ambito non è chiaramente definito, combinando contratti a prezzo fisso e contratti con rimborso dei costi

Gestione intelligente del rischio fornitori

Il monitoraggio manuale del rischio dei fornitori è lento e reattivo. Ci si affida a report obsoleti, fogli di calcolo sparsi o feedback frammentati provenienti da diversi stakeholder interni. Quando un responsabile degli acquisti individua un problema, questo ha già influito sulle sequenze, sulla qualità o sui costi.

🎯 Valore dell'IA generativa: Analizza i dati provenienti da diversi sistemi, quali schede di valutazione dei fornitori, cronologia dei contratti, sequenze di consegna e ticket di assistenza. Individua i primi segnali di rischio dei fornitori, quali ritardi nelle spedizioni, volatilità dei prezzi o cali di qualità, e suggerisce in modo proattivo i passaggi successivi.

Analisi e ottimizzazione della spesa

I vostri team di approvvigionamento hanno a disposizione una miniera d'oro di dati di spesa. Ma senza gli strumenti giusti, queste informazioni rimangono sepolte. Quando avete a che fare con sistemi scollegati, dovete affrontare il problema di una reportistica obsoleta. Ciò significa che non avete un quadro chiaro della spesa nelle vostre operazioni di approvvigionamento.

🎯 Valore dell'IA generativa: Estrae i dati da ERP, piattaforme di approvvigionamento, sistemi di gestione dei fornitori e altri sistemi aziendali a monte e a valle. È quindi possibile classificarli e analizzarli in tempo reale. Si ottiene una visibilità immediata sulle tendenze, sulle spese anomale e sulle opportunità di risparmio.

Arricchimento e pulizia dei dati

Nella maggior parte dei sistemi di approvvigionamento, i dati dei fornitori sono incompleti o non aggiornati. Ad esempio, potresti avere lo stesso fornitore elencato con nomi diversi, con dettagli fiscali mancanti o con informazioni di contatto non corrispondenti tra i vari sistemi.

Il risultato di queste imprecisioni sono errori nella reportistica, rischi di non conformità e persino perdite di tempo nella correzione manuale dei dati prima dell'approvvigionamento o degli audit.

🎯 Valore dell'IA generativa: Identifica e corregge le lacune nei dati riconoscendo i modelli presenti in input disordinati. È possibile compilare automaticamente le informazioni mancanti, standardizzare le voci, unire i duplicati e persino arricchire i profili dei fornitori utilizzando fonti esterne. Ogni decisione di approvvigionamento e di spesa è supportata dai dati nei flussi di lavoro di automazione degli acquisti.

Previsioni e pianificazione della domanda

I vostri team commerciali hanno le loro proiezioni. I dati di inventario sono isolati in sistemi legacy. Le tendenze di mercato cambiano più rapidamente di quanto i vostri cicli di reportistica riescano a stare al passo. Tutto ciò porta a input frammentati.

Ora le vostre decisioni relative alle previsioni e alla pianificazione della domanda vengono prese facendo riferimento a fogli di calcolo obsoleti. E alla fine, diventa più una questione di congetture.

🎯 Valore dell'IA generativa: Ti offre una visione più chiara di ciò che ti aspetta. Grazie all'analisi predittiva, puoi scoprire modelli che il tuo team non stava nemmeno cercando e individuare i cambiamenti della domanda prima che compaiano nei report. Tutto ciò ti consente di pianificare in modo più consapevole. Ecco come uno strumento di IA generativa potente come ClickUp AI può aiutarti.

Automazione delle email e delle comunicazioni

Dedichi molto tempo alla comunicazione e al follow-up con i fornitori, alla conferma delle sequenze, al chiarimento dei termini e alla risposta alle query interne. Sebbene fondamentali, questi scambi sono ripetitivi e versioni leggermente modificate degli stessi aggiornamenti.

Ma cosa succede quando la finestra In arrivo è piena e hai centinaia di fornitori con cui trattare? È molto probabile che i messaggi importanti vengano ritardati o persi del tutto.

🎯 Valore dell'IA generativa: funge da livello di intelligence di comunicazione centralizzato, estraendo il contesto dai sistemi aziendali di terze parti per generare risposte accurate. È possibile ridurre il carico di coordinamento, offrendo al contempo a ogni fornitore un'esperienza più reattiva e coerente.

Condivisione delle conoscenze

Chi ha negoziato quali termini, quali fornitori sono stati difficili e quali soluzioni alternative sono state utilizzate per risolvere i problemi passati? Tutto questo è nella testa delle persone, non nei sistemi. Quando un membro del team lascia l'azienda o cambia ruolo, spesso queste conoscenze scompaiono con lui.

Quello che segue è familiare: i nuovi manager ripetono gli errori del passato, perdendo tempo a riscoprire problemi già risolti.

🎯 Valore dell'IA generativa: Trasforma la conoscenza tribale in intelligenza condivisa. Attraverso l'estrazione di email, contratti, note di riunioni e chat interne, è in grado di far emergere informazioni chiave che altrimenti sarebbero andate perse. Grazie a questa continuità, è possibile inserire più rapidamente i nuovi dipendenti e costruire sulle conoscenze già acquisite.

Esempi reali di IA generativa nell'approvvigionamento

Abbiamo superato la fase in cui l'IA generativa nell'approvvigionamento era ancora in fase di sperimentazione. Ecco come le organizzazioni leader la stanno utilizzando nelle loro operazioni di approvvigionamento.

1. Gestione dei contratti e reportistica di conformità più intelligenti

Sfida: i team di approvvigionamento e finanza di eBay dovevano affrontare inefficienze nell'estrazione manuale di termini chiave da contratti complessi, nella riconciliazione dei dati finanziari e nella conformità alle normative fiscali e di sostenibilità in continua evoluzione.

Decenni di dati accumulati hanno aumentato la complessità, rendendo difficile mantenere accuratezza e velocità.

Soluzione implementata: Grazie all'IA generativa, è stato possibile automatizzare l'analisi dei contratti, semplificare le riconciliazioni dei pagamenti e fornire supporto per la classificazione normativa delle imposte indirette.

Il team di approvvigionamento ha anche iniziato a utilizzare l'IA per migliorare i processi di RFP e la gestione dei documenti dei fornitori.

Impatto: come l'IA generativa ha trasformato l'approvvigionamento e la conformità Riduzione del carico di lavoro manuale nelle operazioni di approvvigionamento, finanza e conformità

Maggiore accuratezza nell'interpretazione dei contratti, nella conformità fiscale e nella reportistica sulla sostenibilità

Maggiore efficienza dei costi, cicli di approvvigionamento accelerati e maggiore produttività del team nell'ingegneria e nel supporto clienti

2. Creare una catena di fornitura più resiliente

Sfida: Gestendo una catena di fornitura globale vasta e complessa, Unilever doveva affrontare sfide nella collaborazione con i fornitori, nella gestione dei contratti e nella garanzia della conformità alle normative in continua evoluzione.

Questi processi manuali erano dispendiosi in termini di tempo e soggetti a errori, ostacolando l'agilità e la reattività.

Soluzione: Unilever ha collaborato con Accenture per scalare le applicazioni di IA generativa in tutta la propria azienda.

Utilizzando la piattaforma GenWizard di Accenture, Unilever ha sviluppato strumenti basati sull'IA per automatizzare l'analisi dei contratti, migliorare la collaborazione con i fornitori e semplificare i processi di approvvigionamento. Questi strumenti hanno facilitato l'abbinamento efficiente dei fornitori, il monitoraggio delle prestazioni e la raccolta di feedback, favorendo l'innovazione e la resilienza nella catena di fornitura.

Impatto: implementazione dell'IA generativa per migliorare l'efficienza operativa L'automazione delle attività di approvvigionamento ha portato a un notevole risparmio di tempo e a una riduzione del carico di lavoro manuale

I processi basati sull'IA hanno contribuito a un notevole risparmio sui costi ottimizzando la selezione dei fornitori e la gestione dei contratti

La collaborazione semplificata con i fornitori ha accelerato lo sviluppo dei prodotti e l'innovazione

Ecco alcuni dei migliori strumenti di IA generativa per i professionisti degli acquisti come te:

ClickUp

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro: riunisce attività, documenti, comunicazioni, IA e automazioni in un'unica potente piattaforma.

Scopri come puoi utilizzare ClickUp per il project management degli acquisti basato sull'IA.

Con l'assistente IA integrato, ClickUp Brain, puoi generare riepiloghi/riassunti e porre domande contestualizzate. Brain può anche aiutarti ad automatizzare gli aggiornamenti, sintetizzare rapidamente le note contrattuali e rispondere istantaneamente a domande come "Quali RFP sono in ritardo?"

Genera un modello dettagliato di RFP utilizzando ClickUp Brain

Successivamente, utilizza le automazioni di ClickUp per creare flussi di lavoro personalizzati e basati su regole per queste attività ripetitive nel tuo flusso di lavoro. Puoi creare trigger come:

Quando un nuovo contratto con un fornitore viene caricato nel software di gestione degli ordini, assegna un'attività di revisione legale

Quando un'attività RFP passa allo stato "Inviata", crea automaticamente un'attività di follow-up per la valutazione

Notifica automatica alle parti interessate quando la certificazione di un fornitore sta per scadere

Spostare le attività su "Chiuso" quando l'approvazione finale è stata completata

Utilizza le automazioni di ClickUp per creare regole personalizzate per i tuoi flussi di lavoro di approvvigionamento

ClickUp Docs semplifica la collaborazione tra te e i tuoi fornitori in un'area di lavoro condivisa e sicura. Ti consente di modificare in tempo reale liste di controllo per l'onboarding, istruzioni per le richieste di offerta o modelli di audit.

L'accesso per gli ospiti garantisce che i fornitori vedano solo ciò di cui hanno bisogno, senza compromettere i dati interni. Con Commenti e Menzioni, puoi taggare gli stakeholder interni per rivedere e commentare in tempo reale.

Controlla l'accesso ai documenti assegnando autorizzazioni di visualizzazione, commento o modifica quando li condividi con fornitori o revisori esterni

Utilizzando la cronologia delle modifiche, è possibile vedere chi ha apportato modifiche ai documenti e quando, evitando così duplicazioni.

Formatta e collabora facilmente sui documenti insieme al team senza sovrapposizioni in ClickUp

Con ClickUp Docs, puoi anche semplificare la gestione dei documenti. Puoi creare e archiviare cartelle specifiche per i fornitori. Facendo un ulteriore passaggio, puoi anche collegare i documenti alle attività (ad esempio, moduli di valutazione dei fornitori collegati all'attività stessa).

Il monitoraggio degli acquisti diventa molto più semplice con le viste e le dashboard flessibili di ClickUp. È possibile utilizzare la vista Bacheca per visualizzare lo stato di avanzamento di ogni progetto di approvvigionamento. In alternativa, la vista Gantt o Sequenza consente di monitorare i programmi di consegna.

📊 Ecco alcuni dei KPI di approvvigionamento che puoi monitorare utilizzando ClickUp: Numero di fornitori

Risparmio sui costi

Lead time dei fornitori

Tasso di difetti dei fornitori

Accuratezza degli ordini di acquisto

ROI dell'approvvigionamento

Le dashboard di ClickUp ti aiutano a gestire il budget dei progetti e a monitorare tutti i KPI critici, inclusi i tempi di risposta dei fornitori, le date di rinnovo dei contratti e le spese dirette e indirette.

Inoltre, con le integrazioni ClickUp, ridurrai il passaggio da uno strumento all'altro. Che tu stia gestendo flussi di lavoro di approvvigionamento, l'onboarding dei fornitori o l'analisi degli acquisti, ClickUp può estrarre i dati dagli strumenti già utilizzati dal tuo team, offrendoti un'unica fonte di verità sempre aggiornata.

Altri strumenti di IA generativa leader per i team di approvvigionamento sono:

1. Icertis: Icertis è una piattaforma di gestione del ciclo di vita dei contratti (CLM) basata sull'IA utilizzata dai team di approvvigionamento, legali e finanziari. Il suo strumento Contract Intelligence (ICI) sfrutta modelli linguistici di grandi dimensioni per generare automaticamente contratti, segnalare clausole rischiose ed estrarre gli obblighi chiave.

Fornendo raccomandazioni contestualizzate durante le negoziazioni, Icertis aiuta i team ad accelerare le approvazioni e a garantire la conformità alle politiche legali.

2. SAP Ariba: SAP Ariba utilizza l'IA aziendale per migliorare le operazioni di approvvigionamento, dall'individuazione dei fornitori alla valutazione dei rischi. È utile per i team di approvvigionamento e supply chain che gestiscono reti di fornitori di grandi dimensioni.

L'IA fornisce assistenza con suggerimenti sui contratti, raccomandazioni sull'approvvigionamento e valutazione dei fornitori sulla base di profili di rischio in tempo reale e dati storici.

3. Zycus: Zycus, una piattaforma end-to-end per l'automazione degli acquisti, offre funzionalità di IA generativa attraverso la sua suite Merlin AI. I team di approvvigionamento possono generare automaticamente richieste di offerta, valutare le risposte dei fornitori con punteggi contestualizzati e creare riepiloghi/riassunti delle negoziazioni.

Il sistema apprende dai dati storici per suggerire strategie di approvvigionamento ottimali.

4. Ivalua: Ivalua è una piattaforma Source-to-Pay (S2P) senza codice progettata per unificare l'approvvigionamento, la gestione dei fornitori e l'analisi della spesa all'interno di un unico ecosistema adattabile.

Utilizzando IVA (Intelligent Virtual Assistant) di Ivalua, è possibile automatizzare attività quali la ricerca dei fornitori, il riepilogo/la sintesi dei contratti e la redazione delle comunicazioni.

5. Cherrywork: grazie a flussi di lavoro basati sull'IA, la suite Intelligent Procurement di Cherrywork semplifica il ciclo di vita dall'approvvigionamento al pagamento. Ti aiuta a ridurre la durata dei cicli garantendo al contempo conformità e coerenza.

L'applicazione basata su cloud è utile per le organizzazioni che utilizzano SAP grazie alla sua integrazione nativa.

6. Klevaar: per i team che gestiscono richieste di preventivo ad alto volume o multivariabili, combina l'ottimizzazione dell'approvvigionamento con l'automazione intelligente per gestire eventi complessi su larga scala, senza sovraccaricare il team.

La piattaforma di eSourcing basata sull'IA è in grado di elaborare contemporaneamente centinaia (o migliaia) di risposte dei fornitori, applicando le regole e le preferenze impostate dall'acquirente

7. LevaData: LevaData utilizza l'IA per individuare opportunità di risparmio sui costi, valutare i rischi di approvvigionamento e consigliare fornitori o componenti alternativi.

Questo strumento di IA per gli acquisti è ideale per i materiali diretti e l'approvvigionamento strategico. Trasforma infatti i segnali del mercato esterno in un supporto decisionale proattivo durante tutti i cicli di approvvigionamento.

8. Sievo: trasforma i dati disordinati relativi agli acquisti in informazioni strutturate sulla spesa con il software di analisi degli acquisti di Sievo. Offre visibilità completa sulla spesa, approfondimenti basati sull'IA, gestione avanzata dei dati e monitoraggio ESG per le aziende.

All'interno della dashboard di analisi della spesa, è possibile confrontare le prestazioni storiche e filtrare i dati in base alle unità aziendali.

9. GEP Smart: GEP SMART è una piattaforma di approvvigionamento end-to-end con IA integrata. La piattaforma di approvvigionamento unificata consente di identificare opportunità, gestire i risparmi e semplificare la gestione delle spese dirette e indirette.

10. Fairmarkit: la piattaforma autonoma per la gestione della spesa Fairmarkit è stata appositamente progettata per l'approvvigionamento delle spese secondarie. È in grado di automatizzare attività manuali quali la raccolta delle richieste, la creazione di eventi di approvvigionamento, l'analisi delle risposte dei fornitori e la reportistica sullo stato di avanzamento e sui flussi di lavoro che richiedono l'uso intensivo di fogli di calcolo.

Sfide chiave e considerazioni etiche nell'approvvigionamento basato sull'IA

Sebbene i vantaggi dell'approvvigionamento basato sull'IA spazino dalla generazione automatizzata di documenti alla gestione intelligente dei rischi dei fornitori, all'analisi della spesa e all'ottimizzazione, esistono anche alcune sfide specifiche. Tra queste figurano:

1. Pregiudizi algoritmici ed equità

I sistemi di IA addestrati sui dati storici di approvvigionamento possono perpetuare i pregiudizi esistenti. Ad esempio, se i dati passati hanno favorito determinati fornitori in base alla posizione geografica o alle dimensioni, i modelli di IA potrebbero continuare questa tendenza, portando a una selezione ingiusta dei fornitori e a potenziali discriminazioni.

Considerazioni chiave:

Diversità dei dati: assicurati che i dati di formazione includano un ampio intervallo di profili dei fornitori (ad esempio, per dimensione, area geografica, tipo di titolarità) per evitare di rafforzare i pregiudizi sistemici

Verifica dei pregiudizi: testare regolarmente i modelli IA per individuare eventuali risultati distorti nella valutazione, selezione e raccomandazione dei fornitori

Spiegabilità: utilizza sistemi IA che offrono trasparenza sul processo decisionale, in modo che le decisioni possano essere contestate o riviste se necessario

Progettazione inclusiva: coinvolgi più parti interessate, compresi i team dedicati alla diversità dei fornitori, nello sviluppo e nel collaudo dei modelli di IA per evitare punti ciechi

👀 Lo sapevate? I team di approvvigionamento dedicano quasi il 40% del loro tempo ad attività manuali e ripetitive, come richiedere approvazioni o aggiornare fogli di calcolo. Si tratta di quasi due giorni interi alla settimana dedicati a compiti che strumenti come l'automazione e l'IA potrebbero facilmente gestire.

2. Privacy e sicurezza dei dati

I sistemi di IA per l'approvvigionamento spesso elaborano dati sensibili relativi ai fornitori e all'organizzazione, come le informazioni finanziarie dei fornitori e i documenti contrattuali e legali. Ma cosa succede quando non si dispone di solide misure di sicurezza? Quando manca una governance chiara su come i dati vengono accessibili, elaborati e condivisi dai sistemi di IA?

Rimarrai esposto a rischi importanti legati all'uso improprio dei dati, alla non conformità alle leggi sulla privacy e all'erosione della fiducia dei fornitori.

✅ Lista di controllo: garanzie etiche nell'IA applicata agli acquisti

Limita l'accesso ai dati sensibili utilizzando autorizzazioni basate sui ruoli

Scopri come gli strumenti di IA elaborano i dati dei fornitori o dei contratti

Verifica delle decisioni dell'IA per la conformità alla privacy (GDPR, CCPA, ecc.)

Stabilisci protocolli di consenso per la condivisione dei dati con soggetti esterni

Rivedi regolarmente le politiche di conservazione e cancellazione dei dati

📌 Quali sono le sanzioni per le violazioni del GDPR? Per violazioni gravi, le sanzioni possono arrivare fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato globale annuo sia per le organizzazioni pubbliche che private. Anche per infrazioni meno gravi, come la mancata conservazione dei registri o la mancata segnalazione tempestiva delle violazioni dei dati, le multe possono raggiungere i 10 milioni di euro o il 2% del fatturato globale

3. Eccessiva dipendenza dall'automazione

Man mano che l'IA diventa più potente, cresce il rischio che i team inizino a fare troppo affidamento sulle decisioni automatizzate.

Prendiamo ad esempio la redazione dei contratti. Un sistema di IA potrebbe rimuovere una clausola apparentemente ridondante durante la generazione del contratto per snellire il documento. Ma quella clausola potrebbe essere una protezione di riserva su cui il team legale ha insistito per i fornitori ad alto rischio sulla base di una controversia passata.

Ciò che l'IA vede come duplicazione potrebbe, in realtà, essere una salvaguardia conquistata a fatica che protegge la tua organizzazione.

✅ Lista di controllo: come bilanciare automazione e giudizio umano

Esamina i risultati generati dall'IA prima delle approvazioni o della valutazione dei fornitori

Imposta soglie che richiedono l'approvazione umana per le azioni automatizzate

Traccia le eccezioni e i modelli di override per individuare i punti in cui l'automazione non funziona correttamente

Formate i vostri responsabili degli acquisti affinché comprendano i limiti dell'IA, non solo come utilizzare gli strumenti

4. Proprietà intellettuale e diritti dei fornitori

I fornitori vi affidano i propri dati proprietari nella speranza di instaurare una partnership equa e sicura. Se i vostri strumenti di IA riutilizzano o espongono tali informazioni, intenzionalmente o meno, potreste andare incontro a gravi conseguenze. Ciò potrebbe anche comportare azioni legali. L'IA non può tracciare una linea di demarcazione. Dovete farlo voi.

Considerazioni chiave per proteggere i dati dei fornitori nei flussi di lavoro IA

Chiarezza contrattuale: Assicurati che i fornitori di IA dichiarino esplicitamente come utilizzano i dati in ingresso e chi è il proprietario dei risultati ottenuti

Diritti di utilizzo dei dati: Verificare che tutti i dati di terze parti utilizzati nella formazione IA siano stati correttamente concessi in licenza per evitare rivendicazioni di violazione

Contratti con i fornitori: Includere clausole di indennizzo per proteggersi da potenziali violazioni della proprietà intellettuale derivanti da azioni dei fornitori

👀 Lo sapevate? Nel novembre 2024 diverse agenzie di stampa canadesi hanno citato in giudizio OpenAI per violazione del copyright in relazione all'utilizzo dei loro articoli giornalistici per addestrare ChatGPT. Chiedono un risarcimento danni fino a 20.000 dollari canadesi per ogni articolo utilizzato per l'addestramento

