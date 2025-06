i 10 migliori appunti IA per Zoom per aumentare la produttività nel 2025

Prendere appunti durante una riunione Zoom richiede attenzione e rapidità e, diciamolo chiaramente, ostacola la tua capacità di partecipare alla conversazione e rimanere concentrato.

Se riesci ancora a prendere appunti, devi compilare i momenti importanti e condividerli con i partecipanti, insieme alle intuizioni. Ottenere tutto questo manualmente può essere faticoso e le aziende stanno ora passando ai prenditori di appunti IA per Zoom.

Gli strumenti di presa appunti basati sull'IA automatizzano il riepilogo/riassunto delle riunioni, la registrazione dei verbali, la presa di appunti durante le riunioni e la condivisione degli stessi. In questo blog, discuteremo i 10 migliori strumenti di presa appunti IA per Zoom che eccellono nel soddisfare le vostre esigenze aziendali.

I migliori appunti IA per Zoom in sintesi

Strumento Migliori funzionalità/funzioni Ideale per Prezzi ClickUp Note delle riunioni e gestione delle attività basate sull'IA Privati, piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi aziende Piano Free; personalizzazione disponibile per le aziende Otter. ai Trascrizioni IA nelle riunioni commerciali Piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi aziende Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 16,99 $ Fireflies. ai Analisi delle conversazioni del team Piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi aziende Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 10 $ Sonix Traduzioni e sottotitoli rapidi Piccole imprese, aziende di medie dimensioni, grandi aziende Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 16,50 $ Rev. ai Trascrizione e approfondimenti ad alta precisione Aziende di medie dimensioni, grandi aziende Paga in base al consumo; prezzi personalizzati Trint Creazione di storie a partire dalle trascrizioni Aziende di medie dimensioni, grandi aziende I piani a pagamento partono da 80 $ Descript Modifica di trascrizioni audio e video Privati, piccole imprese, aziende di medie dimensioni Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $ Tetra Facile integrazione nelle app web Aziende di medie dimensioni, grandi aziende I piani a pagamento partono da 100 $ Deepgram Sviluppo di prodotti IA vocali Aziende Paga in base al consumo; i piani a pagamento partono da 4000 $/anno Speechmatics Applicazione delle funzionalità/funzioni IA conversazionali Aziende Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $0,30/ora

I 10 migliori app per prendere appunti con IA per Zoom

I più popolari appunti IA sono dotati di funzionalità/funzioni distintive e USP. Qui discuteremo i 10 migliori appunti IA per Zoom, fornendo una visione olistica dei loro vantaggi e limiti.

1. ClickUp (ideale per prendere appunti durante le riunioni e gestire le attività con l'IA)

ClickUp è una piattaforma di produttività basata sull'IA leader nel settore, progettata per le piccole e medie imprese. Con la sua solida suite di funzionalità/funzioni, tra cui un avanzato AI Notetaker per Zoom, ClickUp consente ai team di catturare ogni dettaglio durante le chiamate con i client e il team, in modo da poter rimanere presenti nella conversazione.

Automatizzando la presa di appunti e semplificando la collaborazione, ClickUp ti aiuta ad aumentare la produttività, garantire che nulla venga tralasciato e mantenere tutto il tuo team allineato, il tutto in un'unica area di lavoro unificata.

ClickUp AI Notetaker è il modo migliore per collegare le conversazioni delle riunioni al resto del tuo lavoro attraverso note e riepiloghi automatici che si collegano a documenti e attività. Puoi accedere a riepiloghi intelligenti con parole chiave ed evidenziazioni e creare elementi di azione per te stesso o da assegnare al tuo team.

Con AI Notetaker di ClickUp, puoi creare trascrizioni ricercabili con elementi di azione che sfruttano la potenza delle altre funzionalità/funzioni per documenti di ClickUp, insieme a ClickUp Brain. Puoi anche integrare il tuo calendario con AI Notetaker per impostare attività e scadenze in base all'ordine del giorno della riunione.

Crea riepiloghi/riassunti intelligenti delle riunioni con ClickUp AI Notetaker

L'app AI Notetaker ti consente anche di connetterti con ClickUp Chat in modo da poter inviare automaticamente riepiloghi/riassunti e azioni nei tuoi canali di chat. Ti consente di accedere e registrare le seguenti informazioni da una riunione:

Nome e data della riunione, che fanno parte del titolo del documento per facilitarne la consultazione

Elenco dei partecipanti

Registrazione video completa della chiamata

Registrazione audio completa della chiamata

Una breve panoramica dei punti chiave della discussione

Un elenco di punti chiave con approfondimenti e decisioni cruciali in punti elenco puntato

Una lista di controllo delle azioni da intraprendere e dei passaggi successivi

Argomenti della riunione classificati in un menu espandibile

Una trascrizione espandibile dell'intera conversazione

Oltre a fornire tutti questi dettagli sulla riunione, Notetaker offre altre funzionalità/funzioni per la produttività, quali:

Salvataggio di trascrizioni, audio e riepiloghi/riassunti in un documento privato

Taggare altre note della riunione

Trasforma le conversazioni in azioni tracciabili

Possibilità di partecipare alle chiamate da qualsiasi luogo in ClickUp

Integrazione con Zoom, Teams e Google Meet

Rilevamento automatico della lingua e trascrizione per oltre 15 lingue

Integrazione con ClickUp Brain per funzionalità di presa appunti basate sull'IA

Trasforma le trascrizioni delle riunioni in un riepilogo/riassunto istantaneo con ClickUp Brain

Guarda questo video per saperne di più su ClickUp Brain 👇

Questa funzionalità ti consente di aumentare la produttività delle riunioni nei seguenti modi:

Crea verbali delle riunioni redigendo note strutturate che evidenziano i punti importanti della discussione

Condensa le tue lunghe riunioni in riepiloghi/riassunti concisi per facilitarne la condivisione e la comprensione

Collega i punti dell'ordine del giorno della riunione ai flussi di lavoro e definisci obiettivi e scadenze per raggiungerli in modo efficiente

La funzionalità di presa di appunti di ClickUp aiuta le aziende ad aumentare la produttività e a creare riepiloghi/riassunti IA. Puoi anche utilizzare i modelli di riunione di ClickUp per comunicare le aspettative e impostare gli elementi di azione per la tua prossima riunione.

Ecco alcune opzioni che puoi provare: Modello di programma per riunioni di ClickUp : utilizza questa soluzione per impostare gli elementi di azione per le tue riunioni delineando le responsabilità e gli obiettivi di ogni membro del team

Modello per verbali di riunioni di ClickUp : tieni traccia di tutto ciò che viene detto durante le riunioni in modo da poter individuare tutti i punti critici e prendere decisioni chiare nelle riunioni successive

Con ClickUp Meetings, gestisci l'intera esperienza della riunione prendendo appunti, creando un programma, impostando elementi di azione e collaborando con il tuo team. Ti consente di registrare le riunioni in modo da poter:

Esegui modifiche avanzate per evidenziare i punti chiave e presentare il riepilogo/riassunto della riunione in modo creativo

Prepara gli ordini del giorno per ogni riunione Zoom automatizzando le attività ricorrenti

Usa i comandi /Slash per accedere al menu dei comandi e impostare attività in pochi secondi

Collega i documenti ClickUp ai tuoi flussi di lavoro per rimanere concentrato sui punti importanti delle tue riunioni

Inoltre, puoi utilizzare ClickUp Docs per acquisire punti importanti dalle discussioni su Zoom e salvarli per un uso futuro. Questi documenti possono quindi essere collegati ai flussi di lavoro e assegnati ai membri del team per il follow-up.

Docs ti consente di riepilogare/riassumere lunghe trascrizioni con l'IA, personalizzare viste e campi, integrare strumenti esistenti, creare elementi di azione da assegnare e molto altro ancora.

🧠 Curiosità: gli strumenti di trascrizione IA hanno imparato a distinguere le parole pronunciate, a riepilogare/riassumere le riunioni e a rimuovere le parole ridondanti in pochi secondi. Ora non è più necessario passare ore ad ascoltare e prendere appunti dalle registrazioni delle riunioni.

Funzionalità/funzioni migliori di ClickUp

Prendi appunti durante le riunioni con ClickUp AI Notetaker e collegali a documenti e attività per creare riepiloghi IA e trascrizioni ricercabili per ottenere il massimo dalle tue riunioni Zoom

Usa ClickUp Brain per connettere tutte le conoscenze della tua azienda con l'IA per mantenere i flussi di lavoro dei progetti e aumentare la produttività

Crea e condividi note delle riunioni con ClickUp Docs, genera riepiloghi/riassunti e programmi in un formato centralizzato, condividili con il team e lavora con elementi utilizzabili

Annota i punti chiave delle tue riunioni Zoom con il blocco note di ClickUp e organizza note, attività e liste di controllo in un unico posto

Gestisci le riunioni in un unico posto con ClickUp Meetings prendendo appunti, gestendo l'ordine del giorno e impostando le azioni da intraprendere per tutto il tuo team

Riepiloga/riassumi istantaneamente contenuti di lunga durata e trasforma i paragrafi in attività concrete

Integra facilmente tramite Zapier con app esterne come HubSpot, Zoom, Calendly e Slack

Limiti di ClickUp

L'applicazione mobile di ClickUp ha meno funzionalità rispetto alla versione desktop

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Ecco cosa dice Michael Turner, direttore associato delle comunità professionali alla Miami University , a proposito di ClickUp:

Ho riunioni bisettimanali con il mio supervisore e utilizziamo ClickUp per il nostro programma. Mi sento più in controllo perché tutte le mie richieste relative a eventi e presentazioni sono qui, insieme a un indicatore di stato aggiornato che lei può controllare.

💡 Suggerimento per gli esperti: non limitarti a registrare le riunioni, trasformale in attività. Con strumenti come ClickUp, puoi convertire istantaneamente gli elementi di azione in attività assegnabili con date di scadenza.

2. Otter. ai (Il migliore per le trascrizioni IA nelle riunioni commerciali)

Otter. ai è un assistente per riunioni basato sull'IA che genera trascrizioni da riunioni video o conversazioni audio in testo. È in grado di identificare i relatori, etichettare i testi con il nome del relatore e acquisire le diapositive condivise.

La piattaforma dispone di una funzionalità di chat live che consente di porre domande durante una riunione, aggiungere commenti alla trascrizione o evidenziare i punti chiave. È inoltre possibile generare riepiloghi/riassunti in tempo reale dalle note IA, nel caso in cui si perdano alcuni punti durante una riunione.

Funzionalità/funzioni migliori di Otter.ai

Identifica parole chiave e frasi e cercale nelle note di trascrizione

Integrazione con Google o Microsoft Calendar per fornire accesso completo alle riunioni Zoom, Teams e Google Meet

Potenzia il pacchetto per aggiungere più minuti al tuo limite di trascrizione o caricare più file

Limiti di Otter.ai

Ha limiti per i minuti di trascrizione, i file caricati e la durata delle riunioni

Il piano Free non include funzionalità/funzioni di ricerca avanzata o collaborazione

Non consente di prendere appunti nell'app

Prezzi Otter.ai

Base : Gratis

Pro : 16,99 $ al mese con 1.200 minuti di trascrizione

Business : 40 $ al mese con 6.000 minuti di trascrizione

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter.ai

G2: 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 90 recensioni)

💡 Suggerimento: Scopri le nostre migliori alternative a Otter IA che ti aiutano a condividere rapidamente note e riepiloghi/riassunti delle riunioni!

Cosa dicono gli utenti reali di Otter.ai?

Recensione G2:

La trascrizione in tempo reale è estremamente accurata e i riepiloghi/riassunti IA consentono di risparmiare tempo. Le trascrizioni ricercabili rendono la revisione delle riunioni semplice, aumentando la produttività.

3. Fireflies. ai (Ideale per analizzare le conversazioni del team)

Fireflies. ai è un ottimo strumento per trascrivere e registrare in tempo reale le tue chiamate Zoom. Riepiloga/riassume i punti chiave, evidenzia le decisioni e crea elementi di azione dalle note della riunione.

Puoi anche riprodurre parti della riunione, cercare parole chiave e modificare la velocità di riproduzione della registrazione della riunione. Gli strumenti di collaborazione di Fireflies. ai consentono inoltre al tuo team di fissare elementi, commentare e reagire alle conversazioni o estrarre frammenti audio dalla registrazione.

Funzionalità/funzioni principali di Fireflies.ai

Gestisci più di 40 lingue e dialetti, ottimo per team diversificati

Usa l'app per prendere appunti con IA per partecipare alle riunioni e registrare automaticamente le riunioni

Integra Fireflies. ai con Teams, Skype, Zoom e Google Meet

Condividi le note delle riunioni su Slack, Notion o altre piattaforme

Limiti di Fireflies. ai

La qualità audio influisce sulla precisione della trascrizione

Il piano Free non offre l'integrazione con terze parti

Presenta limitazioni relative alle dimensioni dei file, alla durata delle riunioni e alla velocità di trascrizione

Prezzi Fireflies. ai

Free

Pro: 10 $ al mese per utente

Business: 19 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Fireflies. ai

G2: 4,8/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (10 recensioni)

💡 Suggerimento: Hai bisogno di trovare il modo più produttivo per prendere appunti durante le riunioni? Ecco la nostra guida completa per aiutarti a gestire in modo efficiente le attività quotidiane!

Cosa dicono gli utenti reali di Fireflies. ai?

Recensione G2:

L'accuratezza e la sincronizzazione dell'audio con il testo della trascrizione sono molto utili. Non è invadente, poiché è possibile programmare nelle impostazioni la condizione per invitare Fred (Fireflies) solo se lo si desidera. Questo è molto importante perché alcune riunioni devono essere private. Ho confrontato IA simili e questa è la migliore di tutte in termini di precisione e riservatezza.

4. Sonix (ideale per traduzioni rapide e sottotitoli)

via Sonix

Sonix fornisce trascrizioni e sottotitoli automatizzati in più lingue e genera riepiloghi/riassunti automatizzati in pochi secondi. È anche in grado di identificare più interlocutori e ciò che dicono.

Con Sonix, ottieni traduzioni e conversioni automatizzate di contenuti audio e video in testo. Le sue funzionalità di collaborazione consentono anche autorizzazioni multiutente in modo che i membri possano caricare, condividere, modificare o limitare l'accesso ai file.

📮ClickUp Insight: Solo il 12% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza funzionalità/funzioni IA integrate nelle suite di produttività. Questo basso tasso di adozione suggerisce che le attuali implementazioni potrebbero non disporre dell'integrazione contestuale e senza soluzione di continuità che spingerebbe gli utenti a passare dalle loro piattaforme di conversazione autonome preferite. Ad esempio, l'IA è in grado di eseguire un flusso di lavoro di automazione basato su un prompt di testo normale dell'utente? ClickUp Brain può farlo ! L'IA è profondamente integrata in ogni aspetto di ClickUp, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il riepilogo/riassunto dei thread di chat, la stesura o la rifinitura di testi, il recupero di informazioni dall'area di lavoro, la generazione di immagini e molto altro ancora! Unisciti al 40% dei clienti ClickUp che hanno sostituito più di 3 app con la nostra app che fa tutto per il lavoro!

Le migliori funzionalità/funzioni di Sonix

Cerca, riproduci, modifica, organizza e condividi trascrizioni su qualsiasi dispositivo con un editor intelligente interno

Ottieni riepiloghi/riassunti basati sull'IA, titoli dei capitoli, rilevamento degli argomenti e analisi tematiche sulle tue trascrizioni

Condividi e pubblica le note delle riunioni e collabora con il tuo team

Integra il tuo flusso di lavoro con YouTube, Zapier, Teams, Zoom e altro ancora

Limiti di Sonix

La struttura dei prezzi è più alta rispetto agli altri, il che può essere un limite per i team di piccole dimensioni

Le trascrizioni potrebbero presentare imprecisioni in caso di più interlocutori

Prezzi Sonix

Standard : Gratis

Premium : 16,50 $ per accesso utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Sonix

G2: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 100 recensioni)

🔎 Lo sapevi? Zoom ha iniziato con riunioni per un massimo di 15 partecipanti e ora è cresciuto fino a ospitarne fino a 1000 alla volta. Un efficiente appunti IA sarà in grado di identificare la maggior parte di questi oratori e attribuire loro il discorso.

5. Rev. ai (Ideale per trascrizioni e approfondimenti di alta precisione)

Rev. ai è un'API altamente accurata per trascrizioni generate dall'IA e dall'uomo. Puoi registrare e trascrivere note per le tue riunioni Zoom, applicazioni video e vocali e condividerle con l'organizzazione.

Offre funzionalità di sintesi vocale, approfondimenti IA, trascrizioni in più lingue e il massimo livello di accuratezza delle trascrizioni create da esseri umani.

Rev. ai migliori funzionalità/funzioni

Ottieni funzionalità/funzioni quali riconoscimento della lingua, analisi del sentiment, estrazione degli argomenti, riepilogo/riassunto, traduzione e allineamento forzato

Identifica timestamp precisi per una migliore ricercabilità e analisi

Sfrutta il tasso di errore più basso e le trascrizioni più leggibili

Limiti della versione ai

Ha limiti di dimensioni dei file, durata e concorrenza

Prezzi Rev. ai

Paghi solo quello che usi

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Rev. ai

G2 : 4,7/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Rev. ai?

Recensione G2:

Caricare e scaricare file su Rev è semplicissimo. La modifica online è facile da usare. Il supporto clienti è reattivo e disponibile. Valutando i file finiti, Rev sembra imparare e migliorare con ogni trascrizione e didascalia.

6. Trint (Ideale per creare storie a partire da trascrizioni)

via Trint

Trint è un software di trascrizione automatizzata che ti aiuta a creare contenuti efficaci con le trascrizioni audio e video. Puoi convertire video, audio e parlato in testo con elevata precisione per modificare, riepilogare/riassumere, tradurre e collaborare in un unico flusso di lavoro.

Le funzionalità/funzioni di storytelling di Trint consentono di estrarre citazioni da più trascrizioni e creare articoli, podcast, script e soundbite tramite strumenti editoriali. Utilizza il metodo di presa di appunti per frasi per creare storyboard e riepiloghi/riassunti accattivanti dalle trascrizioni delle tue riunioni.

Funzionalità/funzioni migliori di Trint

Cattura i contenuti in tempo reale e analizzali grazie alle funzionalità IA

Crea contenuti facili da condividere dalle trascrizioni per creare storie

Collabora con il tuo team tramite unità condivise, funzionalità di commento e altro ancora

Integra facilmente i tuoi flussi di lavoro esistenti con l'interfaccia intuitiva

Limiti di Trint

Non è in grado di trascrivere file più grandi di 3 GB o più lunghi di 3 ore

La versione gratuita non dispone di integrazioni avanzate

Non supporta il collegamento ad audio o video

Prezzi Trint

Starter : 80 $ al mese per utente

Avanzato : 100 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Trint

G2: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

➡️ Per saperne di più: I migliori modelli gratuiti per prendere appunti in Documenti Google, Word e ClickUp

7. Descript (ideale per la modifica di trascrizioni audio e video)

via Descript

Descript utilizza le funzionalità IA per generare trascrizioni da video, tradurre contenuti, generare didascalie video e modificare file multimediali. Puoi convertire l'audio in testo, generare trascrizioni IA e umane, registrare riunioni, collaborare su file audio e condividere su diversi canali popolari.

Carica direttamente il file su Descript e ottieni trascrizioni facili da comprendere, riepilogare/riassumere e condividere. Su questa piattaforma puoi anche modificare video e audio per conservare le sezioni importanti delle tue riunioni ed evidenziare i punti chiave.

Le migliori funzionalità/funzioni di Descript

Modifica testi e trascrizioni di riunioni e podcast

Traduci l'audio utilizzando le funzionalità IA

Genera trascrizioni accurate con IA e umani

Trascina e rilascia i file per convertire l'audio in testo

Limiti di Descript

Ha una versione gratuita limitata

Potrebbe rallentare il tuo sistema

Prezzi Descript

Free

Hobbyist: 12 $ al mese a persona, fatturato annualmente

Autore: 24 $ al mese per persona, fatturato annualmente

Valutazioni e recensioni Descript

G2: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 170 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Descript?

Un utente G2 afferma:

L'ho usato per un mini podcast e l'ho trovato meno instabile rispetto ad altre piattaforme come Podcastle.

8. Tetra (ideale per una facile integrazione nelle app web)

via Tetra

Tetra è uno strumento efficiente per la produttività che può collegarsi direttamente alle tue chiamate Zoom e iniziare a prendere appunti per creare trascrizioni. In questo modo, non dovrai preoccuparti di prendere appunti durante le riunioni e potrai concentrarti sulla conversazione.

L'app web di Tetra ti consente di visualizzare le trascrizioni delle riunioni in qualsiasi momento. Puoi utilizzare gli strumenti di ricerca integrati per cercare parole chiave e frasi. Ti fornisce timestamp sincronizzati nel file audio per facilitare l'analisi.

Migliori funzionalità/funzioni di Tetra

Connettiti automaticamente alle riunioni per creare trascrizioni rapide e risparmiare tempo

Estrai le note delle riunioni in strumenti di documentazione come Slack, Dropbox, email e Documenti Google

Ottieni un sistema di archiviazione sicuro che ti consente di eliminare definitivamente le trascrizioni

Lavora con editor umani qualificati per correggere e perfezionare gli script generati automaticamente

Limiti di Tetra

Ci vogliono ore per generare le trascrizioni delle chiamate

Non è compatibile con alcune piattaforme di riunione

Prezzi Tetra

In più: 100 $ al mese per 3 ore di trascrizione

Pro : 300 $ al mese per 10 ore di trascrizione

Personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Tetra

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: NA

🎯 Approfondimento: la stanchezza da riunioni è reale. Ma quando non devi preoccuparti di prendere appunti, puoi rimanere più concentrato sulla conversazione e questo porta a decisioni migliori.

9. Deepgram (ideale per lo sviluppo di prodotti di IA vocale)

via Deepgram

Deepgram è una piattaforma di IA vocale che converte il parlato in testo e il testo in parlato, insieme ad agenti vocali speech-to-speech. Gli sviluppatori possono utilizzare questa piattaforma per creare prodotti e funzionalità/funzioni di IA vocale.

Le funzionalità/funzioni di intelligenza audio di Deepgram ti aiutano a creare trascrizioni dei discorsi con precisione, velocità e costi ottimali.

Funzionalità/funzioni principali di Deepgram

Trascrivi facilmente riunioni e campioni audio

Utilizza le funzionalità IA per analisi a livello aziendale

Ottieni capacità di intelligenza conversazionale per identificare i parlanti e attribuire loro il discorso

Limiti di Deepgram

Per applicare personalizzazioni sono necessarie competenze API

Le trascrizioni di discorsi con accenti potrebbero contenere errori

Prezzi Deepgram

Paga in base al consumo : 200 $ di credito

Crescita : oltre 4.000 dollari all'anno

Enterprise: 15.000 $+ all'anno

Valutazioni e recensioni Deepgram

G2 : 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: NA

Cosa dicono gli utenti reali di Deepgram?

RecensioneG 2:

Adoro il fatto che Deepgram catturi l'audio e il video, trascrivendoli con tale accuratezza. Ha funzionato alla grande per trascrivere le riunioni con i client e le discussioni interne. Grazie alle funzionalità di archiviazione e condivisione delle trascrizioni con piattaforme come Google Drive, è facile da integrare.

10. Speechmatics (ideale per l'applicazione di funzionalità/funzioni IA conversazionali)

via Speechmatics

Speechmatics è un'API di IA conversazionale che consente interazioni vocali naturali e reattive con la propria tecnologia ASR all'avanguardia, indipendentemente dall'accento, dalla lingua o dall'ambiente.

Il suo ASR offre trascrizioni altamente accurate che riconoscono i parlanti in tempo reale da riunioni dal vivo o da supporti registrati in oltre 50 lingue.

Funzionalità/funzioni migliori di Speechmatics

Ottieni la tecnologia vocale IA per la trascrizione e la traduzione in tempo reale

Ottieni l'accesso a un'API di sintesi vocale accurata e inclusiva

Approfitta dell'ASR in tempo reale in oltre 50 lingue

Limiti di Speechmatics

Esistono limiti di durata per le trascrizioni in tempo reale

Le trascrizioni potrebbero presentare un ritardo in tempo reale

Prezzi Speechmatics

Gratis : 8 ore al mese

Pagamento a consumo : a partire da $0,30 all'ora

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Speechmatics

G2: 4,7/5 (oltre 20 recensioni)

Menzioni speciali

Fathom : Fathom semplifica la registrazione, la trascrizione e il riepilogo/riassunto delle riunioni su Zoom, Google Meet o Microsoft Teams : Fathom semplifica la registrazione, la trascrizione e il riepilogo/riassunto delle riunioni su Zoom, Google Meet o Microsoft Teams

Sembly IA : ideale per generare note Zoom, trasformare le riunioni in testo ricercabile ed evidenziare i momenti chiave della discussione : ideale per generare note Zoom, trasformare le riunioni in testo ricercabile ed evidenziare i momenti chiave della discussione

Avoma : una piattaforma IA all-in-one per prendere appunti, fare previsioni, pianificare e molto altro in modo automatizzato : una piattaforma IA all-in-one per prendere appunti, fare previsioni, pianificare e molto altro in modo automatizzato

Cosa cercare in un app per prendere appunti con IA per Zoom?

Quando scegli il miglior appunti IA per Zoom, dai la priorità alle funzionalità/funzioni più importanti per le tue operazioni aziendali. Alcune di queste potrebbero essere:

Trascrizione audio in tempo reale : il programma di presa appunti basato su IA dovrebbe acquisire l'audio in tempo reale e generare trascrizioni accurate

Riepiloghi automatici basati sull'IA: il giusto appunti può creare liste di controllo, elencare elementi da fare e assegnare attività ai membri del team utilizzando l'intelligenza artificiale

Integrazione con i sistemi esistenti : lo strumento di IA deve integrarsi facilmente con il software esistente. Ciò rende più facile per i membri del team adattarsi al nuovo strumento senza soluzione di continuità

Impostazioni personalizzabili : le impostazioni possono essere personalizzate in base alle tue esigenze, con integrazioni di terze parti, limiti di tempo flessibili e condivisibilità

Standard di sicurezza e privacy: le trascrizioni delle riunioni IA devono rispettare gli standard di sicurezza e privacy per proteggere i dati degli utenti e le informazioni aziendali sensibili

Facilità d'uso: Lo strumento deve essere intuitivo e facile da capire. Se è previsto un breve periodo di formazione per l'adozione di uno strumento, la produttività del team aumenta

Lo strumento per prendere appunti deve trascrivere le riunioni e identificare chi ha detto cosa nelle conversazioni Zoom. Dovrebbe riepilogare/riassumere efficacemente la discussione e generare attività concrete che possono essere assegnate per il follow-up

📈 Statistica da sapere: secondo un sondaggio Microsoft, il 52% dei partecipanti alle riunioni ha difficoltà a tenere il passo con gli appunti. Gli strumenti di IA colmano questa lacuna con trascrizioni e riepiloghi/riassunti in tempo reale.

Riepiloga/riassumi le riunioni con il miglior appunti AI per Zoom: ClickUp!

La scelta del miglior appunti IA per Zoom richiede la considerazione di alcuni aspetti chiave. Valuta quanto si adatta al tuo budget e alle tue esigenze aziendali e quanto facilmente può integrarsi nei tuoi attuali flussi di lavoro.

Se la tua azienda effettua molte chiamate Zoom, devi ottimizzare la presa di appunti durante le riunioni con lo strumento migliore. È qui che entra in gioco ClickUp. La piattaforma di project management offre diverse funzionalità di trascrizione e collaborazione che rendono semplicissimo riepilogare/riassumere le riunioni e dare seguito alle attività. Sfrutta le funzionalità/funzioni di ClickUp Brain per rivoluzionare i tuoi flussi di lavoro con facilità ed efficienza del team. Iscriviti oggi stesso!