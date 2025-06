I 10 migliori parser PDF per automatizzare l'elaborazione dei documenti nel 2025

I PDF non dovrebbero essere una seccatura. Eppure eccoti qui, a copiare, incollare e scorrere all'infinito, solo per cercare di ottenere i dati di cui hai bisogno.

L'analisi dei PDF può essere lenta, frustrante e, diciamolo chiaramente, non sempre è il modo migliore per impiegare il proprio tempo.

Un buon parser PDF cambia tutto questo. Estrae i dati giusti in pochi secondi, automatizza le operazioni noiose e ti consente di concentrarti sulle cose che contano davvero.

Ma con così tanti strumenti disponibili, come scegliere quello giusto? Abbiamo fatto il lavoro per te. Ecco i 10 migliori parser PDF del 2025 per aiutarti a elaborare i documenti più velocemente e con meno problemi.

Cosa cercare in un parser PDF?

Gestire i PDF non dovrebbe essere difficile. Il parser giusto consente di risparmiare tempo, elimina il fastidio dell'inserimento manuale dei dati e garantisce un flusso dati regolare.

Ecco cosa tenere d'occhio:

OCR per documenti digitalizzati: Trasforma le immagini in testo modificabile in modo che nulla vada perso nella traduzione

Interfacce intuitive: scegli quella che ti consente di caricare, estrarre e procedere

Potenti funzionalità di annotazione : evidenzia, commenta e annota i PDF senza alcuno sforzo

Estrazione dinamica dei dati : acquisisci rapidamente dati strutturati per migliorare l'analisi e la reportistica

Funzionalità/funzioni di collaborazione estese: lavora sui PDF in tempo reale, senza scambi di file

📖 Leggi anche: Strumenti di estrazione dati da PDF con IA integrata

I 10 migliori parser PDF

L'analisi dei PDF è solo una parte del problema. Una volta estratti i dati, dove vanno a finire? Chi li approva? Come triggerano il passaggio successivo? La maggior parte dei team mette insieme una catena di strumenti poco pratici: uno per l'OCR, un altro per l'archiviazione dei documenti e un altro ancora per l'assegnazione delle attività. È qui che serve un'app in grado di sostituire tutto questo.

Ecco una rapida panoramica dei 10 migliori parser PDF disponibili oggi:

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi ClickUp Estrai dati dai PDF utilizzando strumenti OCR, mappa il testo analizzato nei flussi di lavoro con campi personalizzati, utilizza l'IA per estrarre, riepilogare/riassumere e assegnare attività dai PDF Automazione end-to-end del flusso di lavoro documentale Piano Free , piani personalizzabili per le aziende pdfplumber Estrai testo, tabelle e immagini, mantieni il layout e la formattazione dei PDF, supporta l'OCR per i documenti scansionati, recupera i metadati degli oggetti Analisi strutturata dei dati ed estrazione dei dati da tabelle Free PDFMiner. six Estrai font, layout e metadati, converti il contenuto analizzato in HTML o hOCR, analizza il contenuto taggato e strutturato Elaborazione dei metadati ed estrazione avanzata delle immagini Free Tabula-py Estrai tabelle con selezione di aree definite, elaborazione batch di PDF, esportazione in CSV, TSV, JSON, integrazione con Pandas Estrazione di dati tabulari Free PyMuPDF Estrai testo, annotazioni e metadati, Renderizza pagine PDF come immagini, Estrai immagini incorporate Estrazione di testo e rendering delle immagini ad alta velocità Free Apache PDFBox Convalida secondo gli standard PDF/A-1b, estrazione di testo Unicode, divisione e unione di PDF Automazione dei processi aziendali, archiviazione/firma digitale Free API Pdf. co Estrai e genera codici a barre/codici QR, aggiungi filigrane, unisci e dividi PDF, automatizza i flussi di lavoro dei documenti tramite API Elaborazione di codici a barre e codici QR A partire da 8,99 $ al mese DocParser Utilizza regole di analisi senza codice, estrai dati tramite parole chiave di ancoraggio, pre-elabora e ruota automaticamente le scansioni, gestisci layout di documenti diversi Esigenze di analisi dei documenti degli utenti non tecnici A partire da 32,50 $ al mese ABBYY FineReader PDF SDK Esegui l'OCR zonale per i campi dei moduli, converti in PDF ricercabili, estrai le informazioni di contatto in vCard, scala con il cloud Azure Integrazione di flussi di lavoro documentali automatizzati Gratuito A partire da 9 $ al mese per utente Foxit PDF SDK Crea moduli intelligenti multipiattaforma, aggiungi ed esporta annotazioni, implementa firme digitali sicure, effettua ricerche efficienti in repository di grandi dimensioni Gestione dei casi limite e degli standard PDF più diffusi Free

Come valutiamo il software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (Il migliore per l'automazione end-to-end del flusso di lavoro dei documenti)

Scopri ClickUp , l'app che fa tutto per il lavoro*.

È qui che i documenti analizzati vengono archiviati, revisionati, elaborati e monitorati. Per cominciare, ClickUp si integra facilmente con gli strumenti OCR per estrarre dati dai PDF, che si tratti di fatture, moduli, contratti o ricevute.

Se necessario, puoi anche esportare i tuoi dati in formato PDF, CSV o Excel.

Esporta i dati delle tue attività da diversi formati di file e strumenti

Una volta analizzato il testo, i campi personalizzati di ClickUp ti consentono di mappare i dati direttamente nelle attività o nei flussi di lavoro: date di scadenza, nomi, valori, caselle di controllo, tutto ciò che devi monitorare.

Estrai i dati in modo efficiente impostando campi dati unici con i campi personalizzati di ClickUp

ClickUp Brain

E proprio quando pensavi che non potesse migliorare, ClickUp ha introdotto i suoi flussi di lavoro IA interni con ClickUp Brain.

È in grado di estrarre testo dai PDF, creare attività e assegnarle istantaneamente. Basta dire "Crea un'attività di revisione per l'ultima proposta" e lui penserà al resto: impostazione delle scadenze, assegnazione dei colleghi e ottimizzazione del processo.

Con ClickUp Ai , puoi anche trovare facilmente i dettagli chiave dai PDF, riepilogarli/riassumerli e molto altro ancora. Rende il processo decisionale automatico grazie alle numerose funzionalità/funzioni che mette a disposizione.

📌 Alcuni prompt per iniziare: Converti questi dati PDF in una lista di controllo delle attività

Trova ed evidenzia le scadenze menzionate in questi allegati PDF

Genera un riepilogo/riassunto di questo report in punti elenco

Riscrivi il contenuto di questo PDF in una versione più concisa

Documenti ClickUp

Hai bisogno di un'opzione migliore per la documentazione? ClickUp offre ai dati analizzati uno spazio in cui vivere ed evolversi all'interno di ClickUp Docs. Puoi generare documenti dinamici da input analizzati, allegarli alle attività e incorporarli nei tuoi flussi di lavoro.

Usa ClickUp Docs per apportare modifiche in tempo reale attraverso la modifica collaborativa in tempo reale

La parte migliore? Commenti, approvazioni e aggiornamenti avvengono in tempo reale. E poiché i documenti risiedono all'interno di ClickUp, rimangono connessi al processo, senza vagare in una cartella del drive o perdersi nelle cronologie delle versioni.

Automazioni ClickUp

In combinazione con le automazioni di ClickUp, i dati analizzati possono ora trigger il passaggio successivo senza alcun intervento umano, automatizzando completamente l'inserimento dei dati. Quella fattura? Assegnata automaticamente alla contabilità. Quel contratto? Inviato all'ufficio legale per la revisione. Quel modulo? Registrato, taggato e archiviato, il tutto senza alcun intervento manuale.

Personalizza e ottimizza i tuoi flussi di lavoro con le automazioni di ClickUp per riflettere gli aggiornamenti di stato in tempo reale

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Organizza i pensieri, condividi idee, riepiloga/riassumi lunghi PDF e collabora in tempo reale con il tuo team per modificare i PDF al volo con ClickUp Docs

Consolida le attività ridondanti con trigger e azioni personalizzati per ottimizzare i flussi di lavoro dei documenti e delle attività con le automazioni di ClickUp

Sfrutta la potenza di ClickUp Brain per eseguire rapidi confronti tra documenti e ottenere informazioni approfondite per un processo decisionale basato sui dati e sulle prove

Sfrutta al massimo la ricerca connessa di ClickUp per cercare file in ClickUp e nelle app connesse come Google Drive e Dropbox, tutto da un unico posto, eliminando la necessità di passare da un'applicazione all'altra

Sfrutta le integrazioni di ClickUp con oltre 1.000 altre app esterne come Twilio, Slack, Airtable e Dropbox

Limiti di ClickUp

Il suo set completo di funzionalità/funzioni per l'elaborazione dei documenti può sembrare eccessivo per un utente principiante

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco una recensione su Reddit:

Uso ClickUp dal 2017. È fantastico. L'IA è molto buona. Uso i documenti come secondo cervello per la mia azienda. Non ho lamentele, a parte il fatto che può essere difficile capire come iniziare. I modelli aiutano in questo senso. Ho provato la maggior parte degli altri strumenti disponibili e ClickUp li batte tutti come piattaforma completa per la gestione di progetti/prodotti (anche Jira). Consente a diversi team dell'organizzazione di operare con il flusso di lavoro che preferiscono, ma all'interno di una struttura informativa centralizzata.

💡 Dato reale: il 26% delle aziende sta aumentando gli investimenti in soluzioni di automazione per alleggerire il carico di lavoro legato alla gestione dei documenti.

2. pdfplumber (Ideale per l'analisi di dati strutturati e l'estrazione di dati da tabelle)

via pdfplumber

pdfplumber è una libreria Python per estrarre con precisione testo, tabelle e immagini dai PDF. A differenza dei parser di base, preserva la formattazione e gestisce i documenti scansionati con supporto OCR, rendendo l'estrazione dei dati PDF perfetta.

migliori funzionalità/funzioni di pdfplumber

Estrai testo da qualsiasi pagina di un PDF, comprese quelle ritagliate o modificate

Recupera facilmente metadati completi e dettagli strutturali su ogni oggetto PDF

Utilizza gli strumenti di debug visivo integrati per semplificare la risoluzione dei problemi

Utilizza funzioni di utilità come il filtro crop-box per affinare la selezione dei dati

limiti di pdflumber

Funziona principalmente con PDF generati automaticamente, ma non con PDF scansionati

prezzi di pdfplumber

Free

valutazioni e recensioni di pdfplumber

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🔑 Suggerimento per la produttività: elabora i tuoi PDF in batch invece di gestirli uno per uno. Imposta regole di automazione per estrarre dati chiave, convertire formati o organizzare file in blocco. Ciò riduce il lavoro manuale ripetitivo e velocizza l'elaborazione dei documenti.

3. PDFMiner. six (Ideale per l'elaborazione dei metadati e l'estrazione avanzata delle immagini)

PDFMiner. six è uno strumento di analisi dei PDF con un design modulare. Offre agli sviluppatori un controllo preciso sull'elaborazione dei PDF. Essendo un fork migliorato di PDFMiner, migliora l'estrazione delle immagini e la compatibilità con Python 3.

È ideale per attività complesse come l'analisi di blocchi di testo con conservazione della formattazione ed è adatto a documenti strutturati come report e brochure.

PDFMiner. Sei migliori funzionalità/funzioni

Sfrutta al massimo il solido supporto dello strumento per vari tipi di font, inclusi gli script verticali

Riduci le dimensioni dei PDF comprimendo testo e immagini senza perdere alcun dato

Estrai tabelle dei contenuti e contenuti taggati per navigare in documenti complessi

Converti il testo estratto in vari formati, come HTML, immagini o persino hOCR

PDFMiner. Sei limiti

Ha una curva di apprendimento ripida a causa della sua interfaccia complessa e potrebbe scoraggiare i principianti

PDFMiner. sei prezzi

Free

PDFMiner. sei valutazioni e recensioni

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

4. Tabula-py (ideale per l'estrazione di dati tabulari)

Tabula-py è una libreria Python per l'estrazione di tabelle di dati importanti dai PDF.

È utile per analisti di dati e ricercatori che necessitano di dati strutturati provenienti da report, consentendo loro di integrare perfettamente l'estrazione di tabelle nei loro flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tabula-py

Estrai tabelle con precisione specificando le aree esatte nel PDF

Elabora più PDF contemporaneamente con l'elaborazione in batch

Integrazione perfetta con Pandas ed esportazione di tabelle in formato CSV, TSV o JSON

Esegui script su Windows, macOS e Linux senza modifiche al codice

Limiti di Tabula-py

Non è possibile estrarre dati dai PDF scansionati senza strumenti di riconoscimento del testo

Potrebbe essere necessaria una configurazione tecnica e una messa a punto per ottenere prestazioni ottimali

Prezzi di Tabula-py

Free

Valutazioni e recensioni di Tabula-py

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? Un'assicurazione sanitaria statunitense ha ridotto i tempi di elaborazione dei sinistri del 74% utilizzando flussi di lavoro documentali basati sull'IA, riducendo il processo da 11,5 minuti a soli 3 minuti per sinistro.

5. PyMuPDF- PyPI (Ideale per l'estrazione di testo ad alta velocità e il rendering di immagini)

tramite PyMuPDF

PyMuPDF, noto anche come Fitz, è una libreria Python leggera e veloce che lavora con PDF e altri formati di documenti. PyMuPDF è ideale per attività che vanno dalla semplice estrazione di testo alla manipolazione avanzata di documenti.

Lo strumento è progettato per consentire agli sviluppatori di estrarre testo, immagini, annotazioni e metadati dai PDF, supportando anche funzionalità di rendering e modifica.

Migliori funzionalità/funzioni di PyMuPDF

Estrai istantaneamente annotazioni e commenti per revisioni semplificate

Renderizza le pagine PDF come immagini (PNG, JPEG) per una rappresentazione visiva

Estraete le immagini incorporate nel loro formato originale per l'elaborazione

Limiti di PyMuPDF

Il suo set di funzionalità/funzioni robusto e avanzato può richiedere una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Non è possibile elaborare PDF scansionati senza strumenti OCR esterni

Prezzi di PyMuPDF

Free

Valutazioni e recensioni di PyMuPDF

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

📖 Per saperne di più: Come creare un flusso di lavoro per la documentazione dei prodotti

6. Apache PDFBox (Ideale per l'automazione dei processi aziendali, l'archiviazione digitale e la firma digitale)

tramite Apache PDFBox

Apache PDFBox è una libreria Java open source che consente agli sviluppatori di creare, manipolare ed estrarre dati dai file PDF. La libreria funge anche da solido toolkit adatto ad attività di elaborazione PDF semplici e complesse.

Che tu abbia bisogno di generare nuovi PDF, modificare quelli esistenti o estrarre dati specifici, Apache PDFBox è la soluzione che fa per te.

Funzionalità/funzioni principali di Apache PDFBox

Convalida i file PDF rispetto allo standard PDF/A-1b per la conformità a lungo termine

Estrai facilmente testo Unicode dai file PDF, rendendo il testo ricercabile in altre app

Dividi singoli PDF in più file o unisci più PDF in un unico documento

Limiti di Apache PDFBox

Impegnativo per i principianti a causa delle numerose funzionalità/funzioni e della necessità di comprendere i concetti Java

Richiede un ambiente Java per funzionare, il che potrebbe aggiungere complessità per gli sviluppatori che non hanno familiarità con Java

Prezzi di Apache PDFBox

Free

Valutazioni e recensioni di Apache PDFBox

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Apache PDFBox?

Ecco una recensione di G2:

Ottimo modo per lavorare con i PDF, mi piace poter manipolare i file PDF esistenti mentre prima potevo solo leggerli.

💡Leggi anche: È possibile disegnare su un PDF? Ti spieghiamo come!

7. API Pdf. co (ideale per l'elaborazione di codici a barre e codici QR)

PDF. co è un software di analisi PDF basato su cloud che automatizza l'elaborazione dei documenti per una base di utenti diversificata, dagli sviluppatori full-stack agli appassionati di codifica. Con una potente suite di API e integrazioni, semplifica attività come l'estrazione dei dati, la conversione e la generazione di documenti, consentendo un'automazione senza soluzione di continuità e una maggiore efficienza nella gestione dei PDF.

Funzionalità/funzioni principali dell'API PDF. co

Crea nuovi PDF e modifica quelli esistenti con funzionalità/funzioni quali filigrane, unione e divisione

Utilizza le sue API in modo esteso per leggere e generare codici a barre e codici QR all'interno di documenti PDF

Limiti dell'API PDF. co

Richiede una sottoscrizione per accedere all'intervallo completo di funzionalità/funzioni e a limiti di utilizzo più elevati, che potrebbero non essere adatti per utenti occasionali

Prezzi API PDF. co

Base : 8,99 $ al mese

Personale : 22,49 $ al mese

Business 1 : 44,99 $ al mese

Business 2 : 89,99 $ al mese

Business 3 : 270,99 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di PDF. co API

G2: 4,8/5 (oltre 115 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali dell'API PDF. co?

Ecco una recensione di G2:

Cercavo uno strumento che mi consentisse di risparmiare tempo nell'estrazione delle informazioni dalle fatture, che hanno un formato molto specifico. Grazie a PDF. co, il team finanziario non dovrà più leggere tutte le fatture una per una. È incredibile, ho provato diverse piattaforme e Pdf. co è quella giusta.

🔍 Lo sapevi? Puoi trasformare diagrammi astratti in attività concrete con il modello di diagramma contestuale di ClickUp.

8. Docparser (ideale per le esigenze di analisi dei documenti degli utenti non tecnici)

tramite Docparser

Docparser è uno strumento di automazione dei processi aziendali e di estrazione dei dati basato su cloud e senza codice che sfrutta IA, OCR e regole di analisi personalizzabili per trasformare PDF non strutturati, file Word e immagini scansionate in dati strutturati.

Progettato per settori che fanno un uso intensivo di documenti, come quello legale, dell'e-commerce, manifatturiero, ecc., utilizza IA e OCR per trasformare documenti non strutturati in dati utilizzabili per fogli di calcolo, database o integrazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Docparser

Ruota automaticamente le pagine e migliora le scansioni con la pre-elaborazione delle immagini

Estrai valori ripetuti utilizzando parole chiave di ancoraggio, anche con offset

Elabora layout di documenti diversi con IA Smart Parser

Limiti di Docparser

Limitato alla scrittura a mano chiara; gli script disordinati potrebbero richiedere una correzione manuale

Difficoltà con note o documenti in formato libero che non seguono modelli coerenti

Prezzi di Docparser

Versione base: 32,50 $ al mese

Pro: 61,50 $ al mese

Business: 133 $/mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Docparser

G2: 4,6/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 115 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Docparser?

Ecco una recensione di G2:

Abbiamo utilizzato Docparser per iniziare a digitalizzare le dichiarazioni ambientali di prodotto. È molto facile da usare e consente di estrarre dati dai tipi di documenti più comuni.

9. ABBYY FineReader PDF SDK (ideale per l'integrazione di flussi di lavoro documentali automatizzati)

tramite ABBYY FineReader PDF SDK

ABBYY FineReader PDF SDK è un toolkit incentrato sugli sviluppatori con funzionalità di elaborazione dei documenti.

Grazie alla sua API REST, si integra facilmente con altri software e può essere utilizzato da professionisti con competenze di programmazione.

ABBYY sfrutta la sua tecnologia OCR per estrarre il testo e preservare la formattazione dai dati analizzati, rendendolo uno strumento indispensabile per i servizi finanziari e le aziende assicurative per moduli fiscali, ordini di acquisto e simili.

Funzionalità/funzioni principali di ABBYY FineReader PDF SDK

Estrai campi delle fatture come totali e nomi dei clienti con il riconoscimento zonale

Converti i documenti in PDF/PDF-A ricercabili preservando l'integrità del layout

Estrai i dettagli di contatto dalle schede aziendali ed esportali in vCard per l'integrazione CRM

Scala senza sforzo con l'elaborazione basata su Azure per carichi di lavoro di grandi volumi

Limiti di ABBYY FineReader PDF SDK

Meno accessibile agli utenti non tecnici in quanto richiede conoscenze di programmazione intermedie

Configurazione complessa e dispendiosa in termini di tempo

Prezzi di ABBYY FineReader PDF SDK

Free

Individuale: 9 $ al mese per utente

Team: 10 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ABBYY FineReader PDF SDK

G2: 4,8/5 (oltre 340 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 425 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ABBYY FineReader PDF SDK?

Ecco una recensione di Capterra:

Adoro questo strumento perché ha il programma OCR più efficace che abbia mai usato. È uno dei prodotti più convenienti e facili da usare sul mercato. È eccezionalmente intuitivo.

10. Foxit PDF SDK (ideale per gestire casi limite e un ampio intervallo di standard PDF)

tramite Foxit PDF SDK

L'ultimo della nostra lista delle migliori soluzioni di analisi PDF è Foxit PDF SDK. È particolarmente adatto agli sviluppatori alla ricerca di un toolkit di sviluppo ad alte prestazioni per integrare funzionalità PDF avanzate in applicazioni su piattaforme come Windows, macOS, Linux, iOS, Android e il Web.

Basato sul motore PDF leader del settore di Foxit, consente agli sviluppatori di creare, visualizzare, modificare, annotare e proteggere facilmente i documenti PDF.

Con funzionalità/funzioni quali moduli intelligenti, annotazioni avanzate e compatibilità multipiattaforma, è particolarmente utile per le aziende che necessitano di soluzioni PDF scalabili.

Funzionalità/funzioni principali di Foxit PDF SDK

Utilizza Smart Forms per compilare moduli interattivi su qualsiasi piattaforma con supporto JavaScript

Crea, modifica, importa/esporta annotazioni come evidenziazioni, commenti, timbri e altro ancora

Sviluppa flussi di lavoro sicuri per la firma digitale di documenti legali o report finanziari

Implementa funzionalità di ricerca avanzata in repository di documenti di grandi dimensioni

Limiti di Foxit PDF SDK

Richiede conoscenze approfondite di programmazione per un'implementazione efficace

Prezzi di Foxit PDF SDK

Free

Business: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Foxit PDF SDK

G2: 4,5/5 (+ recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Foxit PDF SDK?

Ecco una recensione di Capterra:

La funzionalità di riconoscimento ottico dei caratteri è stata la singola funzionalità più potente e in grado di migliorare la produttività introdotta nelle nuove versioni di Foxit PDF SDK... Con questa funzionalità, stiamo costruendo una libreria unica di materiali di ricerca persi che non solo sono leggibili, ma anche ricercabili e modificabili.

Automatizza, estrai e passa alla modalità pilota automatico con ClickUp

Ora che hai a disposizione numerose opzioni di strumenti per l'elaborazione dei documenti, il lunedì non sarà più una caccia al tesoro infinita alla ricerca di file PDF. Non dovrai più destreggiarti tra file isolati o affogare in attività ripetitive.

Sebbene tutti gli strumenti di elaborazione dei documenti che abbiamo discusso abbiano i loro punti di forza, ClickUp ridefinisce davvero il gioco come l'app che fa tutto per il lavoro.

Il suo approccio coerente consente di estrarre dati, pulire file PDF e semplificare i flussi di lavoro senza sforzo.

Gli sviluppatori e i knowledge worker hanno già abbastanza da fare, quindi perché complicare ulteriormente l'estrazione dei dati?

Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratis!