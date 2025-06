oltre 15 trucchi per WhatsApp che dovresti conoscere

Se pensi che WhatsApp serva solo per inviare messaggi di testo veloci e pianificare viaggi che non escono mai dalle chat di gruppo, stai solo sfiorando la superficie.

Con oltre due miliardi di utenti mensili in tutto il mondo, WhatsApp non si limita a mantenere attive le conversazioni, ma garantisce anche il flusso delle agende aziendali più importanti. Tuttavia, pochissimi di coloro che installano WhatsApp sfruttano appieno il suo potenziale.

Che tu stia gestendo progetti con più parti interessate, lottando per rimanere in contatto con i client o semplicemente cercando di evitare che la finestra In arrivo diventi un buco nero, padroneggiare potenti trucchi WhatsApp può cambiare le regole del gioco.

In questa guida troverai strategie concrete e reali per rendere la tua esperienza quotidiana con WhatsApp più fluida, più nitida e significativamente più produttiva. E se continui a seguirci, ti mostreremo anche un'alternativa più intelligente (leggi: ClickUp ) per passare da semplici conversazioni ad azioni produttive!

Iniziamo! 💪🏼

Trucchi WhatsApp indispensabili per gli utenti quotidiani

WhatsApp offre innumerevoli trucchi nascosti che possono farti risparmiare tempo, organizzare meglio le tue chat e persino proteggere la tua privacy. Ecco sette trucchi indispensabili per WhatsApp che ti trasformeranno da utente occasionale a professionista della produttività:

1. Fissa le chat essenziali nella parte superiore

Sei stanco di scorrere per trovare una chat importante? O peggio, hai dimenticato di rispondere a una chat perché quelle non lette continuavano ad accumularsi?

La possibilità di fissare fino a tre chat importanti in WhatsApp garantisce che le conversazioni più importanti, sia personali che professionali, rimangano in cima alla finestra In arrivo. E, di conseguenza, in cima ai tuoi pensieri.

Per fissare una chat:

Su un dispositivo Android, premi a lungo sulla chat e tocca l'icona dell'elemento fissato

Su iPhone, scorri verso destra sulla chat e tocca "Elemento fissato"

È un vero salvavita per mantenere facilmente accessibili le conversazioni con i client, il tuo team o la tua famiglia.

💡 Suggerimento: aggiorna regolarmente le chat fissate in base alle priorità.

2. Usa i Messaggi preferiti come segnalibri rapidi

via MakeUseOf

Indirizzi importanti, scadenze o informazioni chiave spesso si perdono tra centinaia di testi. Contrassegnare un messaggio con una "stella" lo rende facilmente accessibile in un secondo momento.

Per aggiungere un messaggio ai preferiti, tienilo premuto e tocca l'icona a forma di stella

Per visualizzare i messaggi contrassegnati con una stella, vai su Impostazioni > Messaggi contrassegnati con una stella

Consideralo come il tuo highlight reel personale per WhatsApp. È particolarmente utile quando devi destreggiarti tra più progetti o coordinare eventi, con dettagli sparsi su più strumenti.

3. Cerca come un professionista utilizzando i filtri

Stai cercando quella foto di un prodotto che hai inviato a un client, ma non ricordi a quale client?

Scorrere manualmente messaggi infiniti per trovare quello che cerchi è uno dei peggiori incubi aziendali.

La barra di ricerca di WhatsApp rende tutto più facile. Tocca l'icona di ricerca, filtra per tipo di file (ad esempio foto, documenti, link, video, GIF o audio) e inserisci una parola chiave. Troverai esattamente ciò che stai cercando in pochi secondi, senza dover scorrere una chat dopo l'altra.

📮 Approfondimento ClickUp: 1 professionista su 5 trascorre più di 3 ore al giorno solo alla ricerca di file, messaggi o ulteriori informazioni sulle proprie attività. Si tratta di quasi il 40% di una settimana lavorativa completa sprecata per qualcosa che dovrebbe richiedere solo pochi secondi! La ricerca connessa di ClickUp unifica tutto il tuo lavoro tra attività, documenti, email e chat, così puoi trovare esattamente ciò che ti serve quando ti serve senza passare da uno strumento all'altro.

4. Trasmetti messaggi senza creare gruppi

Vuoi inviare aggiornamenti a più persone senza intrappolarle in una chat di gruppo?

Usa gli Elenchi di trasmissione per inviare lo stesso messaggio a molti contatti WhatsApp individualmente. Lo riceveranno come un normale messaggio privato, senza vedersi l'uno con l'altro.

Per crearne uno, segui questi passaggi:

iPhone : Chat > Elenchi di trasmissione > Nuovo elenco

Android: Menu > Nuova trasmissione

È perfetto per la condivisione di annunci importanti, inviti o aggiornamenti aziendali senza sovraccaricare i destinatari.

5. Formatta il testo per dare enfasi

Per chi ama l'energia della comunicazione faccia a faccia, i messaggi di testo possono sembrare un po'... piatti.

Con i semplici strumenti di formattazione del testo di WhatsApp, puoi mettere in grassetto, in corsivo o barrare il testo per rendere i tuoi messaggi più chiari ed espressivi.

Ecco come funziona: Grassetto : aggiungi asterischi grassetto

Corsivo: aggiungi trattini bassi _corsivo_

Barrato: aggiungi il simbolo ~barrato~

Monospazio: aggiungi tre backtick ( "`testo"` )

Questo può affinare la tua comunicazione e rendere il tuo tono e le tue intenzioni più difficili da fraintendere, specialmente quando dai istruzioni o chiarisci punti essenziali. Sarcasmo, eccitazione, enfasi... tutto viene trasmesso in modo più chiaro.

6. Leggi i messaggi senza triggerare le conferme di lettura

Hai bisogno di leggere un messaggio senza avvisare il mittente? (Dammi il cinque, non ti giudico!)

Invece di aprire l'app:

Attiva la modalità aereo

Leggi il messaggio

Chiudi completamente WhatsApp

Quindi disattiva la modalità aereo

Questa tecnica ti consente di rimanere informato senza sentirti obbligato a rispondere immediatamente, riducendo notevolmente lo stress durante le giornate intense.

7. Accelera la riproduzione dei messaggi vocali

via Gadgets 360

Le note vocali lunghe possono essere fastidiose. A volte è utile avere il resoconto completo, altre volte bastano solo i punti salienti.

WhatsApp ora ti consente di riprodurre le note vocali a una velocità di 1,5x o 2x. Basta toccare il pulsante 1x accanto alla nota vocale per passare da una velocità all'altra.

Si tratta di una piccola funzionalità che consente di risparmiare una quantità sorprendente di tempo, soprattutto in contesti lavorativi in cui i colleghi potrebbero inviare aggiornamenti o resoconti lunghi con qualche dettaglio irrilevante qua e là.

📮 Approfondimento ClickUp: mentre il 60% dei lavoratori risponde ai messaggi istantanei in meno di 10 minuti, il 15% impiega più di 2 ore per rispondere. Questo mix di risposte fulminee e risposte ritardate può creare lacune nella comunicazione e rallentare la collaborazione. Con ClickUp, tutti i messaggi, le attività e gli aggiornamenti sono in un unico posto, garantendo che nessuna conversazione rimanga in sospeso e che tutti rimangano sincronizzati, indipendentemente dalla rapidità o dalla lentezza delle risposte.

Trucchi per la privacy e la sicurezza su WhatsApp

La crittografia end-to-end di WhatsApp offre una solida sicurezza di base. Ma se ti fermi qui, ti esponi a potenziali rischi. Che tu stia gestendo informazioni sensibili dei tuoi clienti, controllando l'accesso dei membri del tuo team o semplicemente tenendo in grande considerazione la tua privacy personale, questi cinque trucchi per la privacy e la sicurezza su WhatsApp ti aiuteranno a proteggere meglio i tuoi dati senza rinunciare alla praticità:

8. Abilita la verifica in due passaggi per una protezione extra

Le password vengono divulgate. I dispositivi vengono rubati. Ecco perché attivare la verifica in due passaggi come ulteriore livello di difesa è una mossa intelligente.

Una volta attivata, ti verrà richiesto un PIN di sei cifre ogni volta che il tuo numero viene registrato su un nuovo dispositivo, impedendo così qualsiasi accesso non autorizzato.

E ci vogliono solo pochi secondi. Basta andare su: Impostazioni > Account > Verifica in due passaggi > Abilita.

💡 Suggerimento: utilizza un PIN unico difficile da indovinare ma facile da ricordare, come le ultime quattro cifre del vecchio numero di telefono del tuo migliore amico o il numero di maglia del tuo atleta preferito più le cifre del tuo codice postale. Inoltre, aggiungi un indirizzo email per recuperare il tuo account WhatsApp se dimentichi il PIN.

🧠 Curiosità: secondo i risultati di Google, l'abilitazione dell'autenticazione a due fattori (autenticazione a due fattori) può bloccare efficacemente il 100% degli attacchi automatizzati dei bot, il 96% degli attacchi di phishing di massa e il 76% degli attacchi mirati quando si utilizza la verifica tramite SMS. L'utilizzo di metodi più sicuri, come i prompt sul dispositivo tramite applicazioni di autenticazione, può migliorare ulteriormente queste cifre, raggiungendo il 100% di efficacia contro i bot automatizzati, il 99% contro il phishing di massa e il 90% contro gli attacchi mirati.

9. Controlla chi può vedere le tue informazioni personali

WhatsApp ti consente di personalizzare chi può visualizzare:

Stato "Ultimo accesso" e "Online

Foto del profilo

Informazioni

Aggiornamenti di stato

Vai su Impostazioni > Privacy e scegli tra Tutti, I miei contatti, I miei contatti eccetto... o Nessuno.

📌 Ad esempio, se ricevi spesso messaggi indesiderati, impostando la visibilità della "Foto profilo" su "I miei contatti" riduci drasticamente l'esposizione. Piccole modifiche come queste possono ridurre notevolmente i rischi come l'ingegneria sociale o l'attenzione indesiderata.

10. Usa l'impronta digitale o il riconoscimento facciale per sbloccare l'app

👀 Lo sapevi? Le password si basano su "qualcosa che conosci", il che le rende vulnerabili agli attacchi di forza bruta, in cui gli hacker provano numerose combinazioni per indovinare la password. Al contrario, la biometria si basa su "qualcosa che sei", che non può essere indovinato o facilmente violato con la forza bruta nel senso tradizionale del termine.

Anche se il tuo telefono è bloccato, valuta la possibilità di aggiungere un ulteriore livello di sicurezza a WhatsApp con l'autenticazione tramite impronta digitale o Face ID. Puoi anche impostare un timer di blocco automatico breve (ad esempio, subito dopo l'uscita dall'app).

Inoltre, Chat Lock di WhatsApp ti consente di bloccare singole conversazioni con l'impronta digitale, Face ID o un PIN personalizzato, funzione particolarmente utile se condividi il telefono con familiari, amici o colleghi.

Quando blocchi una chat, questa viene spostata in una cartella separata, lontana dal tuo elenco di chat normale, in modo che solo tu possa accedervi. I nuovi messaggi delle chat bloccate non verranno visualizzati con l'anteprima completa, rendendo le tue conversazioni ancora più discrete.

11. Disattiva i backup su cloud per le chat sensibili

👀 Lo sapevi? Le chat di WhatsApp sono crittografate end-to-end, ma i tuoi backup su cloud non lo sono (a meno che tu non li crittografi specificatamente).

Per impostazione predefinita, è possibile accedere ai backup di WhatsApp archiviati su Google Drive o iCloud se tali account vengono compromessi.

Se la privacy è la tua priorità:

Disattiva i backup su cloud in Impostazioni > Chat > Backup chat > Backup su Google Drive (o iCloud) > Mai

Abilita i backup crittografati nello stesso menu (se devi eseguire il backup delle tue chat)

Questa mossa è fondamentale se gestisci comunicazioni di lavoro riservate, dati sanitari o discussioni finanziarie su WhatsApp.

12. Fai attenzione alle truffe e ai messaggi di phishing su WhatsApp

Ogni giorno sofisticate truffe di phishing prendono di mira gli utenti di WhatsApp, dalle false richieste di assistenza tecnica ai link di "verifica" dannosi.

🚩 Qualsiasi messaggio che richieda un codice di verifica, anche da un contatto conosciuto, deve essere considerato sospetto. Ricorda, WhatsApp non ti invierà mai messaggi direttamente né ti chiederà dettagli personali.

🤝 Segui queste best practice per stare al sicuro: Controlla due volte gli URL prima di cliccare

Non condividere mai i codici di verifica

Segnala e blocca immediatamente gli account sospetti

Secondo la Federal Trade Commission, le truffe tramite messaggistica hanno causato 470 milioni di dollari di perdite nel 2024, un aumento di 5 volte rispetto a quanto riportato nel 2020, nonostante il numero di segnalazioni sia diminuito. Rimanere vigili è fondamentale tanto quanto utilizzare funzionalità/funzioni di sicurezza tecniche.

Trucchi per la produttività su WhatsApp

Certo, il cuore di WhatsApp è la messaggistica, ma se ti dicessimo che può essere il tuo archivio per le idee notturne, uno strumento per prendere appunti e memorizzare (e recuperare) dettagli essenziali, un'app per elenchi di cose da fare e persino un assistente IA?

Questi trucchi per la produttività su WhatsApp ti aiuteranno a fare di più con meno sforzo:

13. Crea una chat personale per le note di WhatsApp

via Beebom

Hai mai desiderato inviare a te stesso messaggi di testo con idee veloci, cose da fare, link o persino note vocali?

Crea una finestra di chat personale dove puoi scrivere tutto, dalla lista della spesa alla tua prossima grande idea aziendale, fino alle note tratte dal tuo libro o podcast preferito.

Come configurarlo?

Salva il tuo numero di telefono nei Contatti

Avvia una nuova chat con te stesso

In questo modo non perderai idee e cose da fare importanti, soprattutto se non hai carta e penna (o un'app dedicata per prendere appunti) a portata di mano.

🧠 Curiosità: WhatsApp ora offre in modo nativo la funzionalità "Invia un messaggio a te stesso" come alternativa alla creazione manuale di una nuova finestra di chat personale. Per accedervi, tocca Nuova chat > "Invia un messaggio a te stesso"

14. Usa WhatsApp Web/Desktop per digitare più velocemente e svolgere più attività contemporaneamente

Stanco degli errori di battitura quando invii lunghe risposte su WhatsApp? Passa a WhatsApp Web o all'app desktop per conversare con facilità grazie al controllo completo della tastiera e del mouse.

Vai al sito web. whatsapp. com e scansiona il codice QR visualizzato utilizzando il tuo telefono.

La versione desktop ti consente anche di trascinare e rilasciare facilmente i file nelle chat, risparmiando tantissimo tempo durante l'onboarding dei client, la collaborazione ai progetti o l'approvazione dei contenuti di marketing. E puoi persino effettuare e ricevere chiamate WhatsApp dal tuo sistema!

via Wondershare

Alcuni ping meritano attenzione immediata, altri possono aspettare. Le notifiche personalizzate ti consentono di distinguere i messaggi critici a colpo d'occhio senza nemmeno sbloccare il telefono.

Imposta le notifiche aprendo la chat desiderata, toccando il nome del contatto e selezionando Notifiche personalizzate.

Assegna suoni, vibrazioni e impostazioni pop-up diversi per i client VIP, i manager o la famiglia. Questo trucco sottile allena il tuo cervello a stabilire le priorità in modo più efficace e riduce i cambiamenti di contesto non necessari.

📮 Approfondimento ClickUp: Quasi il 20% degli intervistati nel nostro sondaggio invia oltre 50 messaggi istantanei al giorno. Questo volume elevato potrebbe indicare un team costantemente in fermento con scambi rapidi, ottimo per la velocità ma anche terreno fertile per un sovraccarico di comunicazioni. Con gli strumenti di collaborazione integrati di ClickUp, come ClickUp Chat e ClickUp Assigned Comments, le tue conversazioni sono sempre collegate alle attività giuste, migliorando la visibilità e riducendo la necessità di follow-up inutili.

16. Automatizza le risposte con WhatsApp Business

Se utilizzi WhatsApp per lavoro, impostare risposte automatiche ti fa risparmiare molto tempo. Ti aiuta a trovare un equilibrio tra essere reattivo e mantenere la concentrazione senza interrompere costantemente il flusso di lavoro.

Con un account WhatsApp Business (gratuito), puoi:

Invia messaggi di assenza istantanei

Crea messaggi di benvenuto per i nuovi contatti

Imposta modelli di risposta rapida per le domande frequenti

📌 Ad esempio, puoi automatizzare un messaggio del tipo "Sono in riunione, risponderò tra X ore" in modo da non lasciare in sospeso potenziali clienti o clienti esistenti.

👀 Lo sapevi? Secondo HubSpot, il 90% dei clienti valuta una risposta "immediata" come importante o molto importante quando ha una domanda per il servizio clienti, e il 60% dei clienti definisce "immediata" una risposta entro 10 minuti. L'automazione ti aiuta a soddisfare questa aspettativa senza esaurirti.

17. Etichetta le tue chat per organizzarle meglio

via boosty

Ti senti sopraffatto da decine di chat simultanee? Usa la funzionalità "Etichette" (disponibile in WhatsApp Business) per organizzare le conversazioni in categorie come:

Nuovo lead

Pagamento in sospeso

Richiesta di assistenza

Personale

Questo crea un semi-CRM all'interno di WhatsApp stesso, perfetto per imprenditori individuali, agenzie o provider di servizi che hanno bisogno di un'organizzazione leggera senza investire in un altro strumento costoso.

18. Disattiva i gruppi che ti distraggono

Non sempre vuoi uscire da un gruppo (soprattutto quelli di famiglia, ex compagni di scuola o team di lavoro), ma il ronzio costante può distruggere la tua concentrazione.

La soluzione? Disattiva l'audio.

Ecco come: Apri il gruppo > Tocca il nome del gruppo > Disattiva notifiche > Seleziona la durata (8 ore, 1 settimana o Sempre).

I gruppi silenziati continuano ad aggiornarsi in background, senza offesa e senza bruciare i ponti, ma la tua mente ha spazio per respirare e concentrarsi su ciò che conta davvero.

Con queste semplici modifiche, WhatsApp può trasformarsi da fonte di distrazione a uno dei tuoi strumenti quotidiani più efficienti. Che si tratti di inviare messaggi a te stesso per ricordarti delle attività, velocizzare le chat sul desktop o etichettare le conversazioni come un mini-CRM, questi trucchi di WhatsApp sono aggiornamenti pratici che puoi implementare oggi stesso.

Ora facciamo un ulteriore passaggio scoprendo alcune funzionalità nascoste che spesso sfuggono anche agli utenti più esperti.

Funzionalità/funzioni nascoste di WhatsApp che probabilmente non conoscevi

WhatsApp è così versatile che è probabile che tu non abbia ancora usufruito di alcune delle sue funzionalità nascoste davvero utili. Questi strumenti poco conosciuti possono rendere la tua comunicazione più veloce, più intelligente e molto più organizzata... una volta che sai che esistono.

Eccone sei che vale la pena imparare:

1. Modifica i messaggi inviati (entro 15 minuti)

via Meta

Hai mai inviato un testo con un errore che ne ha cambiato completamente il significato... e sei arrossito per l'imbarazzo quando ti sei reso conto di cosa era successo?

WhatsApp ti consente di modificare i messaggi inviati per evitare tali situazioni. Tuttavia, è possibile farlo solo entro 15 minuti dall'invio.

Da fare: premi a lungo sul messaggio > tocca "Modifica" > correggi e invia nuovamente.

I messaggi modificati mostrano un'etichetta "modificato", ma senza rivelare la cronologia delle modifiche. È un enorme sollievo per le conversazioni aziendali in cui la precisione è importante o semplicemente per evitare imbarazzanti errori di correzione automatica.

2. Invia foto e video in HD

Fino a poco tempo fa, WhatsApp comprimeva i file multimediali per impostazione predefinita, rendendoli poco adatti all'invio di bozze di progetti, contratti o portfolio visivi.

Ora puoi inviare foto e video in qualità HD senza sacrificare la nitidezza. Tutto quello che devi fare è toccare il pulsante "HD" nella parte superiore del contenuto multimediale selezionato prima di inviarlo.

Questo elimina la necessità di app di terze parti o di inviare allegati email giganteschi: un grande vantaggio per i marketer, i fotografi e i consulenti!

📚 Per saperne di più: Come utilizzare la comunicazione video asincrona per migliorare il lavoro da remoto

3. Usa la modalità Companion (più dispositivi, stesso account)

Precedentemente limitata a un dispositivo per numero, WhatsApp ora offre la Modalità Companion, che consente di collegare fino a quattro dispositivi allo stesso account.

Questa funzionalità è una manna dal cielo se, ad esempio, hai sempre desiderato accedere alle tue chat sia dal telefono di lavoro che dal dispositivo personale.

La parte migliore? I tuoi messaggi rimangono sincronizzati e la crittografia rimane intatta su tutti i dispositivi.

4. Conserva i messaggi delle chat che scompaiono

Se tu o i tuoi contatti utilizzate i messaggi che scompaiono per motivi di privacy, ma desiderate conservare determinati testi di una chat, WhatsApp ora vi consente di farlo in modo selettivo.

Per conservare un messaggio che sta per scomparire, premi a lungo sul messaggio e tocca "Conserva".

Rimangono nella conversazione anche dopo che il timer di eliminazione automatica è scaduto, offrendoti un controllo migliore su ciò che rimane e ciò che scompare.

via Meta

Hai bisogno di trovare quell'indirizzo che il tuo amico ti ha inviato mesi fa? Invece di scorrere all'infinito, ora puoi cercare i messaggi per data.

Apri la chat pertinente. Tocca Cerca. Seleziona l'icona Calendario e scegli una data.

È una funzionalità/funzione minuscola, ma quando sei alla ricerca di vecchi brief di progetto, fatture o piani di viaggio, ti fa risparmiare un sacco di tempo.

Ora che hai usufruito di alcuni dei superpoteri nascosti di WhatsApp, passiamo al livello successivo, soprattutto se utilizzi WhatsApp per obiettivi di comunicazione professionale.

Trucchi avanzati per WhatsApp Business

Se desideri utilizzare WhatsApp come parte integrante della tua strategia aziendale o commerciale, WhatsApp Business offre vantaggi che vanno ben oltre le funzionalità di base. Ecco cinque suggerimenti avanzati per WhatsApp che possono semplificare le interazioni con i clienti, automatizzare le attività ripetitive e conferire al tuo marchio un'immagine più raffinata e reattiva:

1. Crea un profilo aziendale completo (e ottimizzalo)

Il tuo profilo WhatsApp Business funge da mini-sito web all'interno dell'app. Puoi utilizzarlo per visualizzare:

Descrizione della tua azienda

Orario di lavoro

Posizione

Link al sito web

Catalogo di servizi o prodotti

Per configurarlo:

Vai alle impostazioni

Scegli gli strumenti aziendali

Vai al profilo aziendale

Un profilo completo crea fiducia e professionalità, dando ai clienti sicurezza quando ti contattano. È come avere una scheda aziendale online con tutto ciò che devono sapere a portata di mano, riducendo le comunicazioni avanti e indietro e aumentando le possibilità di assicurarti un potenziale cliente.

Inoltre, ottimizzando il tuo profilo, rendi più facile per i client trovare, contattare e interagire con la tua azienda.

2. Crea scorciatoie per risposte rapide

Stanco di digitare sempre le stesse risposte? Le risposte rapide ti consentono di salvare i messaggi WhatsApp utilizzati di frequente e inviarli con pochi tocchi.

Configura le impostazioni seguendo questo percorso: Impostazioni > Strumenti aziendali > Risposte rapide

📌 Esempi di scorciatoie:

/hours = "Il nostro orario di ufficio è dal Monday al Friday, dalle 9:00 alle 17:00."

/pricing = "Ecco un link al nostro elenco dei prezzi attuale: [Link]"

Ciò riduce drasticamente i tempi di risposta e garantisce una comunicazione coerente e professionale senza sottoporti a pressioni eccessive nei momenti di picco.

3. Automatizza i messaggi di assenza e i messaggi di benvenuto

La prima impressione è importante, anche quando non sei disponibile. Imposta saluti automatici per dare il benvenuto ai nuovi clienti e messaggi di assenza per le query fuori orario, in modo che i tuoi potenziali clienti sappiano di dover attendere (e non si disinteressino).

Percorso di configurazione: Impostazioni > Strumenti aziendali > Messaggio di assenza / Messaggio di benvenuto

💡 Suggerimento per esperti: personalizza i messaggi di assenza per definire chiaramente i tempi di risposta ("Ti risponderemo entro 2 ore") per mantenere la fiducia ed evitare la frustrazione dei clienti.

4. Crea un catalogo prodotti per una navigazione immediata

Invece di inviare complessi PDF o fogli di calcolo con i prezzi, mostra le tue offerte direttamente su WhatsApp per convertire più rapidamente i lead.

In Strumenti aziendali > Catalogo, puoi:

Carica immagini dei prodotti

Imposta i prezzi

Scrivi descrizioni brevi

Aggiungi link per l'acquisto

Questo trasforma WhatsApp in un mini negozio, consentendo ai clienti di navigare e richiedere informazioni all'istante, riducendo gli attriti e abbreviando il ciclo commerciale.

5. Delega le attività più impegnative all'IA

Con l'assistente aziendale di Meta IA nell'app WhatsApp Business, puoi ottenere aiuto per attività come la creazione di descrizioni migliori dei prodotti, la generazione di immagini per il tuo catalogo o l'impostazione di campagne di marketing WhatsApp e modelli di marketing WhatsApp. Basta toccare un prompt suggerito o inviare il tuo per iniziare.

📮 Approfondimento ClickUp: L'88% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza l'IA per le proprie attività personali, ma oltre il 50% evita di utilizzarla al lavoro. I tre principali ostacoli? Mancanza di integrazione perfetta, lacune di conoscenza o preoccupazioni relative alla sicurezza. Ma cosa succede se l'IA è integrata nella tua area di lavoro ed è già sicura? ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, rende tutto questo realtà. Comprende i comandi in linguaggio semplice, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'IA e collegando chat, attività, documenti e conoscenze in tutta l'area di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!

Sebbene WhatsApp offra numerose funzionalità intelligenti e potenti strumenti aziendali, è essenziale riconoscerne anche i limiti, soprattutto se lo utilizzi per comunicazioni professionali o per gestire team di grandi dimensioni. Non tutto funziona alla perfezione come dovrebbe e non tutte le conversazioni sono adatte a un'app di messaggistica informale.

Limiti dell'utilizzo di WhatsApp per la comunicazione

WhatsApp brilla per la sua semplicità, ma mostra delle crepe quando viene utilizzato per esigenze di comunicazione complesse.

Non è stato progettato per la collaborazione in tempo reale tra team o per il project management formale . Le chat di gruppo diventano rapidamente rumorose e disorganizzate, rendendo difficile monitorare decisioni, elementi da agire o scadenze

La ricerca dei messaggi e il recupero della cronologia possono risultare macchinosi una volta superate alcune migliaia di testi

La sicurezza, sebbene elevata per le chat individuali, presenta delle lacune nei backup su cloud , a meno che non siano specificatamente crittografati

WhatsApp non dispone di controlli amministrativi . Non è possibile assegnare autorizzazioni, moderare conversazioni o impostare flussi di lavoro strutturati come negli strumenti dedicati all'ambiente di lavoro

Un'altra sfida chiave è la professionalità: non tutti i client, i partner o i colleghi apprezzano ricevere messaggi tramite una piattaforma associata alla comunicazione informale

È chiaro che WhatsApp è un ottimo punto di partenza, ma non è una soluzione completa per una collaborazione seria e scalabile. Riconoscere le lacune che WhatsApp lascia aperte è il primo passaggio. Il prossimo? Passare a uno strumento di comunicazione che non si limiti a rattoppare i problemi, ma che potenzi effettivamente l'efficienza del tuo team.

È qui che entra in gioco ClickUp. Offre una soluzione che combina la facilità della messaggistica istantanea con la struttura di cui le aziende hanno bisogno per collaborare davvero.

📚 Per saperne di più: Le migliori app di chat di gruppo per team aziendali

Sfrutta ClickUp per una gestione e una comunicazione di gruppo efficaci

Mentre WhatsApp mantiene vive le conversazioni, ClickUp fa avanzare interi progetti.

Come app completa per il lavoro, ClickUp combina gestione dei progetti, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

La chat di ClickUp è progettata per conversazioni in tempo reale all'interno della tua area di lavoro, il che significa che idee, aggiornamenti ed elementi da fare rimangono collegati alle attività, alle sequenze e agli obiettivi.

Anche la gestione delle dinamiche di gruppo diventa incredibilmente più semplice. Con ClickUp puoi:

Assegna autorizzazioni (chi può vedere, partecipare o moderare le chat)

Crea canali privati o pubblici

Concedi l'accesso specifico alle chat o ai canali, secondo necessità, a persone esterne all'area di lavoro della tua organizzazione

Ecco come ClickUp Chat ti offre un vero vantaggio in termini di produttività:

1. Invia messaggi in tempo reale con il contesto di lavoro integrato

Collega le tue attività e i tuoi progetti alle conversazioni con la chat di ClickUp

Invece di messaggi isolati persi in un mare di chat, ClickUp Chat ti consente di creare canali basati sui tuoi progetti, elenchi e spazi all'interno di ClickUp.

In questo modo, potrai avere un canale dedicato in cui interagiscono tutti i tuoi team di marketing e commerciali e un altro riservato esclusivamente ai team che si occupano dei media a pagamento e dell'ABM.

È possibile creare un canale separato per ogni team che lavora su una funzionalità/funzione specifica di un prodotto e un canale consolidato per il lancio del prodotto in cui tutti possono condividere gli aggiornamenti.

Inoltre, puoi collegare le attività di ClickUp pertinenti a conversazioni specifiche, allegare file multimediali o documenti ClickUp direttamente alla chat senza dover cercare link esterni. E puoi anche creare elementi di azione o attività direttamente da un thread di chat quando si presenta qualcosa di importante.

Collega le tue conversazioni alle attività e ai documenti in ClickUp utilizzando la chat di ClickUp

Questa convergenza significa che nulla di importante va perso nelle discussioni in corso. Tutto rimane tracciabile, assegnabile e utilizzabile.

2. Scegli tra diversi tipi di messaggi per maggiore chiarezza

ClickUp Chat ti consente di distinguere tra un semplice messaggio di testo e un messaggio speciale, ovvero un Post. Un Post è ottimo per attirare maggiore attenzione e può assumere la forma di un Annuncio, una Discussione, un'Idea e un Aggiornamento.

Crea post speciali per la condivisione di annunci, idee e aggiornamenti nella chat di ClickUp

Categorizzando i messaggi, i membri del team possono comprendere immediatamente lo scopo di un messaggio senza doverne leggere l'intero contenuto.

Annunci : evidenzia le decisioni importanti che tutti devono conoscere, inclusi gli annunci a tutto il team, le modifiche alle politiche aziendali e il lancio di nuovi prodotti

Discussioni : incoraggia conversazioni collaborative su un argomento specifico o una decisione

Idee : condividi pensieri creativi o suggerimenti per il brainstorming

Aggiornamenti: fornisci report sull'avanzamento o aggiornamenti di stato su attività o progetti

Diversi tipi di messaggi aiutano i membri del team a stabilire le priorità. Ad esempio, un Annuncio potrebbe richiedere attenzione immediata, mentre un Suggerimento potrebbe essere esaminato in un secondo momento. In questo modo il contesto del messaggio è chiaro, riducendo i malintesi e le inutili discussioni.

3. Risparmia tempo con le azioni IA

Con ClickUp Brain, l'IA nativa di ClickUp integrata direttamente nella chat di ClickUp, puoi:

Riepiloga/riassumi automaticamente i thread delle chat che ti sei perso, invece di ricostruire manualmente ciò che è successo mentre eri offline o impegnato

Recupera le conversazioni perse nei tuoi canali di chat con ClickUp Brain

Seleziona un messaggio non inviato e ottieni aiuto per modificarlo o scriverlo. Puoi anche chiedere all'IA di pubblicare la risposta al thread una volta terminato

Scrivi e invia messaggi più velocemente con l'IA nella chat di ClickUp

Assegna un messaggio inviato a un membro del team come elemento di azione

Genera un'attività dal contenuto del messaggio con un solo clic

Crea un'attività di ClickUp da un thread di chat, con o senza IA

Trova attività e documenti relativi al messaggio

Chiedi all'IA di recuperare risposte e dettagli chiave da qualsiasi conversazione, anche se risale a mesi fa

Ottieni risposte alle tue domande sull'area di lavoro utilizzando ClickUp Brain all'interno della chat di ClickUp

Questa integrazione ti consente di gestire attività, riepilogare/riassumere conversazioni e automatizzare flussi di lavoro senza uscire dall'interfaccia di chat!

4. Collabora in tempo reale con SyncUps

SyncUps nella chat di ClickUp semplifica l'avvio di videochiamate e chiamate audio dall'interno della tua area di lavoro

A volte un messaggio veloce non basta: hai bisogno di parlare.

Con SyncUps in ClickUp Chat, puoi avviare facilmente una chiamata audio o video con un collega o con tutto il tuo team contemporaneamente, senza uscire dalla tua area di lavoro o passare ad app esterne come Zoom o Meet.

A differenza di WhatsApp, che richiede un passaggio macchinoso per le chiamate di gruppo e non ha una vera integrazione con l'area di lavoro, ClickUp non richiede il passaggio da un'app all'altra o il cambio di contesto per portare a termine le attività.

Condividi il tuo schermo per seguire le discussioni in tempo reale. Fai brainstorming sulle lavagne online di ClickUp. E acquisisci le decisioni direttamente nelle attività o nei documenti mentre collabori.

Per i team remoti, le startup distribuite o i team di progetto in rapida evoluzione, ciò significa meno strumenti frammentati, risoluzione più rapida dei problemi e maggiore allineamento, senza bisogno di cinque piattaforme diverse solo per comunicare in modo efficace.

💡 Suggerimento pro: come con WhatsApp, puoi personalizzare le notifiche delle chat che ricevi in ClickUp. Per impostazione predefinita, i canali che segui utilizzeranno le tue impostazioni di notifica globali, ma puoi personalizzare le notifiche di ciascun canale in base alle tue preferenze.

Vai oltre la messaggistica con un potente motore di esecuzione

Padroneggiare i trucchi di WhatsApp può velocizzare, organizzare e proteggere istantaneamente i tuoi messaggi personali e professionali. Piccoli miglioramenti si sommano per ottenere una reale efficienza, sia che tu inizi fissando le chat importanti, automatizzando le risposte o rafforzando le impostazioni sulla privacy.

Ma quando le tue esigenze di comunicazione iniziano a crescere, ad esempio quando gestisci progetti, coordini team o costruisci relazioni con i client, i limiti di WhatsApp diventano rapidamente dei colli di bottiglia.

È qui che entrano in gioco le alternative a WhatsApp come ClickUp.

ClickUp integra chat in tempo reale, gestione delle attività, flussi di lavoro basati sull'IA, annunci e chiamate audio/video istantanee all'interno di un'area di lavoro strutturata. Questa convergenza del flusso di lavoro significa un'esecuzione più rapida, meno errori e una collaborazione notevolmente più stretta. Fa la differenza tra "ne abbiamo discusso" e "l'abbiamo fatto"

Quindi, se sei pronto a smettere di destreggiarti tra le app e iniziare a connettere ogni conversazione con azioni significative, ClickUp è il passaggio più intelligente. Prova ClickUp gratis oggi stesso!