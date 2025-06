Come creare prompt Copilot con 10 esempi

Microsoft 365 Copilot può fare miracoli per il tuo flusso di lavoro, se sai come parlare la sua lingua!

🧠 Curiosità: Il 72% delle aziende in tutto il mondo ha adottato una qualche forma di intelligenza artificiale

In questo post imparerai come scrivere prompt Copilot che massimizzano la produttività, con 10 esempi pratici e i risultati che puoi aspettarti.

⚡️ Bonus: Ti presenteremo ClickUp Brain, un assistente intelligente che offre tutto ciò che fa Copilot, ma con i vantaggi aggiuntivi dell'analisi dei dati, della memoria storica e della possibilità di intraprendere azioni all'interno dell'area di lavoro di ClickUp! Scorri per iniziare gratis!

Ma prima, iniziamo la nostra guida ai prompt di Copilot.

Cosa sono i prompt Copilot?

I prompt di Copilot sono istruzioni fornite agli strumenti basati sull'IA, come Microsoft Copilot, per guidarli nell'esecuzione delle attività.

Considerali come spunti di conversazione che aiutano l'IA a comprendere le tue esigenze e a fornirti esattamente ciò che desideri. Più perfezioni i prompt, più il tuo assistente IA diventerà produttivo ed efficace!

Che tu stia lavorando a una presentazione, analizzando dati o scrivendo un post per un blog, il tuo prompt determina la forma della risposta dell'IA. Un prompt ben strutturato è chiaro, conciso e dettagliato e ti garantisce i migliori risultati dall'IA.

Quando utilizzi l'IA nel project management, puoi aiutare i team a suddividere attività complesse in parti più gestibili. Ad esempio, un team di marketing potrebbe utilizzare i prompt per redigere bozze di campagne email, mentre gli sviluppatori potrebbero utilizzarli per eseguire il debug del codice o generare documentazione.

💡 Suggerimento per esperti: utilizza l'IA per scoprire informazioni approfondite, non solo per creare contenuti. Chiedi a Copilot di confrontare tendenze, analizzare il sentiment o estrarre punti chiave da grandi set di dati, andando oltre i semplici riepiloghi/riassunti.

Vantaggi dell'utilizzo dei prompt Copilot

Hai mai provato a seguire una ricetta senza istruzioni chiare? Probabilmente il risultato non è stato proprio quello sperato. È così che ci si sente quando si lavora con l'IA senza prompt Copilot chiari. Istruzioni specifiche garantiscono che il tuo assistente IA soddisfi le tue esigenze di scrittura, analisi o organizzazione.

Leggi anche: Come utilizzare Microsoft Copilot in Word e ottenere di più con l'IA

Ecco come scrivere prompt chiari e migliori in Microsoft Copilot per ottenere i risultati desiderati:

Maggiore produttività: istruzioni chiare aiutano l'IA a semplificare attività quali la generazione di contenuti, l'analisi dei dati o la creazione di presentazioni, consentendoti di risparmiare tempo e concentrarti su ciò che conta di più

Maggiore precisione: prompt ben strutturati garantiscono che l'IA fornisca risposte accurate e pertinenti, che si tratti di redigere email, riepilogare/riassumere report o calcolare dati

Risultati coerenti: i prompt Copilot mantengono la coerenza nel tuo lavoro, aiutandoti a ottenere risultati prevedibili e affidabili ogni volta

Assistenza tra app: i prompt intelligenti ti consentono di utilizzare Copilot in tutti gli strumenti Microsoft 365, dalle email alle presentazioni. Inizia con un riepilogo/riassunto di una riunione in Outlook e trasformalo in una presentazione PowerPoint, il tutto tramite prompt mirati

Trasforma il contesto in informazioni utili: Copilot apprende dai tuoi modelli di lavoro, individuando le tendenze e suggerendo automazioni, come la creazione di modelli di risposta basati sul feedback dei clienti

👀 Lo sapevi? Microsoft Copilot sfrutta modelli linguistici avanzati come GPT-4, che gli consentono di comprendere e generare testi simili a quelli scritti da esseri umani. Questa base permette a Copilot di fare molto più che rispondere alle domande: può eseguire attività, creare documenti e persino aiutare con la codifica!

Come creare prompt Copilot efficaci?

Creare prompt Copilot efficaci significa bilanciare chiarezza, pertinenza e coinvolgimento. Ecco alcune strategie chiave per creare prompt migliori per interazioni più significative e produttive:

Usa un linguaggio chiaro e specifico : evita ambiguità, rendi chiare le tue istruzioni in modo che Copilot possa comprendere rapidamente ciò di cui hai bisogno

Sii conciso : i dettagli sono importanti, ma i prompt troppo lunghi possono confondere l'IA

Fornisci contesto e rilevanza : più contesto fornisci, meglio l'IA può comprendere la situazione. Ad esempio: "In un contesto di colloquio di lavoro, quali sono le 3 qualità principali che metteresti in evidenza della tua esperienza nel project management?"

Incoraggia una riflessione più approfondita: Stratifica i prompt per ottenere risposte più ponderate. Ad esempio: "Confronta e contrapponi i fattori di esito positivo delle strategie di marketing tradizionali e digitali per le piccole imprese. "

Specificare tono e stile : specificare chiaramente se sono necessarie risposte con un tono o uno stile particolare. Ad esempio: "Scrivi una nota di ringraziamento cordiale per un colloquio di lavoro, evidenziando i punti chiave discussi. "

Iterare e perfezionare: Modifica i prompt in base al feedback. Se un particolare prompt fornisce costantemente risultati eccellenti, analizza cosa lo ha reso efficace e perfezionalo per un uso futuro

💡Cerchi un assistente IA più intelligente? Mentre Microsoft Copilot supporta le app Microsoft 365, ClickUp Brain fa un passaggio in più. Integrato nella tua area di lavoro, ti aiuta a gestire le attività, generare contenuti, riepilogare/riassumere documenti e automatizzare il lavoro, tutto in un unico posto. ✨ In più: gli utenti di ClickUp Brain possono scegliere tra diversi modelli di IA esterni, tra cui GPT-4o, o3-mini, o1 e Claude 3. 7 Sonnet per varie attività di scrittura, ragionamento e codifica! Sei pronto a sostituire flussi di lavoro frammentati con un sistema unificato basato sull'IA?

📖 Leggi anche: I migliori prompt ChatGPT per il project management

10 esempi di prompt Copilot

Ecco 10 prompt Copilot su misura per vari settori e professioni. Questi esempi di IA possono mostrarti come sfruttare Copilot per il servizio clienti, la finanza, il settore legale e altri scenari.

1. Marketing

Oggi il marketing si basa su decisioni basate sui dati e su esperienze personalizzate dei clienti. L'IA aiuta ad analizzare il comportamento dei clienti, prevedere le preferenze e creare campagne mirate.

Con prompt efficaci, il tuo reparto marketing può automatizzare le attività di routine, generare insight in modo più efficiente e mettere a punto strategie per un coinvolgimento migliore, il tutto aumentando la produttività e la creatività.

Prompt: Crea una campagna email segmentata per il lancio della nostra collezione primaverile. Includi consigli sui prodotti e codici sconto personalizzati.

Risultato:

👀 Lo sapevi? Nel 2023, la musicista Holly Herndon ha pubblicato un album intitolato "PROTO", creato in collaborazione con un "bambino" IA chiamato Spawn. Questo progetto ha esplorato l'intersezione tra creatività umana e apprendimento automatico, sfidando le nozioni tradizionali di paternità artistica nella musica. Parla di come ottenere i prompt giusti!

2. Sviluppo software

I team di sviluppo software stanno trovando nuovi modi per accelerare i processi di codifica e test mantenendo la qualità.

L'uso dell'IA nello sviluppo di software aiuta a individuare i bug in anticipo e genera frammenti di codice più chiari ed efficienti.

Prompt: Scrivi una funzione Python che convalida le password degli utenti. Includi controlli per la lunghezza minima (8 caratteri), i caratteri speciali, i numeri e le lettere maiuscole e minuscole. Aggiungi messaggi di errore utili per ogni errore di convalida.

Risultato:

3. Analisi dei dati sanitari

Gli operatori sanitari utilizzano l'IA per analizzare i dati dei pazienti, individuare i primi segnali di allarme e persino creare piani di trattamento personalizzati. L'IA aiuta anche a leggere le immagini mediche e a prevedere l'esito dei pazienti, rendendo molto più efficiente tutto il processo, dalla diagnosi alle cure di follow-up.

Prompt: Analizza i dati relativi ai segni vitali dei pazienti nelle ultime 24 ore. Segnala eventuali pattern preoccupanti e suggerisci misure preventive basate sui risultati storici dei pazienti.

Risultato:

4. Analisi finanziaria

Gli istituti finanziari utilizzano prompt basati sull'IA per analizzare le tendenze di mercato, individuare le frodi e valutare i rischi in modo più efficiente. I prompt corretti aiutano l'IA a elaborare grandi quantità di dati finanziari, scoprire modelli nascosti e generare informazioni utili per migliorare il processo decisionale.

Dall'automazione dei report al miglioramento delle interazioni con i clienti, i prompt basati sull'IA semplificano le operazioni finanziarie.

Prompt: Crea un report di analisi finanziaria per un'azienda di medie dimensioni nel settore della vendita al dettaglio. Analizza la crescita del fatturato, i margini di profitto e il flusso di cassa dell'azienda negli ultimi 3 anni. Includi indicatori chiave di prestazione (KPI), benchmark di settore ed eventuali rischi o opportunità potenziali per la crescita futura.

Risultato:

5. Istruzione

Il settore dell'istruzione utilizza i prompt di IA per rendere l'apprendimento più interattivo ed efficiente. Dall'automazione della valutazione alla fornitura di feedback immediati, gli strumenti basati sull'IA aiutano gli insegnanti a risparmiare tempo e a concentrarsi sul coinvolgimento personalizzato degli studenti.

Con i prompt giusti, l'IA può generare piani di lezioni, suggerire attività di apprendimento, rivedere i contenuti e persino adattarli a diversi livelli di competenza.

Prompt: Genera un piano di lezioni di matematica per l'algebra di seconda media. Includi tre livelli di difficoltà, supporti visivi ed esercizi con soluzioni dettagliate.

Risultato:

Leggi anche: Modelli IA per risparmiare tempo e migliorare la produttività

6. Assistenza clienti

Il supporto clienti prospera grazie a risposte rapide e accurate; i prompt basati sull'IA rendono tutto questo più facile. Automatizzando le FAQ, fornendo assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e gestendo le richieste di routine, l'IA consente agli agenti umani di concentrarsi sulla risoluzione dei problemi più complessi dei clienti e sull'offerta di un'esperienza di assistenza migliore.

Prompt: Crea modelli di risposta per le domande più comuni relative alla restituzione dei prodotti. Includi le informazioni sulla spedizione, i dettagli sul periodo di restituzione e i passaggi successivi. Aggiungi un linguaggio empatico per i clienti frustrati.

Risultato:

7. Risorse umane e gestione dei talenti

L'IA sta trasformando il mondo delle risorse umane rendendo il reclutamento più intelligente, veloce e inclusivo.

Dall'automazione di attività noiose come lo screening dei curriculum alla selezione dei candidati in base alle loro competenze ed esperienze, l'IA garantisce che i team delle risorse umane possano concentrarsi sulla costruzione di relazioni piuttosto che sull'elaborazione di documenti cartacei.

Prompt: Scrivi una sequenza di email per coinvolgere i candidati passivi utilizzando le informazioni fornite dall'IA. Includi personalizzazioni, consigli di lavoro e promemoria di follow-up per mantenere vivo l'interesse.

Risultato:

8. Immobili

L'IA rende l'acquisto, la vendita e la gestione degli immobili più intelligenti ed efficienti. Dai chatbot basati sull'IA che assistono gli acquirenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, all'analisi predittiva che prevede il valore degli immobili e le tendenze del mercato, l'IA aiuta gli agenti e i client a prendere decisioni informate.

I tour virtuali e i consigli basati sull'IA personalizzano l'esperienza di ricerca di una casa, mentre la generazione automatizzata di lead e l'elaborazione intelligente dei contratti semplificano le transazioni.

Prompt: Condurre un'analisi di mercato per identificare le tendenze attuali e le strategie di prezzo nel mercato immobiliare locale. Fornire informazioni dettagliate sui valori degli immobili, sui canoni di locazione e sulle potenziali opportunità di investimento: [Inserire i dettagli sulla posizione]

Risultato:

🧠 Curiosità: Il termine "intelligenza artificiale" è stato coniato per la prima volta dall'informatico John McCarthy nel 1956 durante la Conferenza di Dartmouth, considerata l'evento fondatore dell'IA come campo di studio.

9. Produzione

La manutenzione predittiva basata sull'IA aiuta i team di produzione ad anticipare i guasti alle apparecchiature e a ridurre i costosi tempi di inattività. Le aziende che utilizzano l'IA per la pianificazione della manutenzione hanno registrato una riduzione del 20% dei tempi di inattività, consentendo operazioni più fluide e una migliore allocazione delle risorse.

Prompt: Analizza i dati della linea di produzione per identificare i modelli collegati ai difetti dei prodotti [inserisci i dati della linea di produzione].

Risultato:

10. Legale

Gli strumenti basati sull'IA aiutano i professionisti legali ad analizzare rapidamente grandi quantità di giurisprudenza, contratti e documenti legali, riducendo le ore di lavoro manuale.

I chatbot gestiscono le richieste di base dei client, liberando tempo per questioni legali più complesse. Nel frattempo, l'analisi predittiva valuta i risultati dei casi utilizzando i dati storici, mentre la revisione e la redazione dei contratti basate sull'IA migliorano la precisione riducendo gli errori umani, rendendo il lavoro legale più veloce ed efficiente.

Prompt: Agisci come un professionista legale specializzato in cause civili. Il mio client, un inquilino, sta cercando di recuperare il deposito cauzionale da un ex proprietario che lo ha trattenuto nonostante l'immobile sia stato lasciato in condizioni perfette.

Se il mio client perde la causa, fornisci un'analisi dettagliata delle potenziali conseguenze [secondo le leggi dello Stato]. Copri gli impatti finanziari, personali e reputazionali, inclusi i costi legali, le implicazioni sul credito, le future difficoltà nell'affitto e qualsiasi effetto più ampio sulla vita aziendale o personale. Assicurati che la risposta sia esauriente e tenga conto delle ripercussioni immediate e a lungo termine.

Risultato:

tramite Copilot

📖 Leggi anche: Guida alle automazioni in ClickUp (con esempi di casi d'uso)

Errori comuni da evitare

La creazione di prompt di chat Copilot efficaci è fondamentale per ottenere risultati accurati e preziosi. Che utilizzi Microsoft Copilot, Copilot Chat o IA all'interno di Microsoft 365 Copilot, prompt poco chiari possono portare a risposte vaghe o irrilevanti. Per ottenere il massimo dai tuoi prompt, evita questi errori comuni:

Essere troppo ambigui: l'IA prospera sulla chiarezza. Invece di dire "Riepiloga questo documento", specificate "Riepiloga questo rapporto in tre punti chiave concentrandoti sulle tendenze finanziarie"

Ignorare il contesto: i prompt di Copilot funzionano meglio con un contesto chiaro. Specificare sempre il settore, lo scopo o il pubblico per perfezionare la risposta

Sovraccarico di informazioni: sebbene il contesto sia essenziale, i prompt troppo lunghi possono sovraccaricare Microsoft Copilot. Mantienili concisi ma informativi

Dimenticare di definire il formato di output: Se hai bisogno di un elenco, una tabella o un paragrafo, specificarlo. Esempio: "Fornisci questi dati in una tabella a tre colonne"

Limiti dell'IA: Sebbene Copilot attinga a una vasta base di conoscenze IA, non sostituisce il giudizio di un esperto. Verificare sempre le informazioni critiche

Limiti di Copilot

Prima di creare i prompt per Microsoft Copilot, è fondamentale sapere cosa può e non può fare questo assistente IA. Impostare aspettative realistiche ti aiuterà a creare prompt più efficaci e ottenere i migliori risultati.

Ecco alcune limitazioni chiave da tenere a mente:

Nessuna azione indipendente: Copilot assiste, ma non agisce in modo indipendente. Fornisce suggerimenti, ma è necessario rivedere e approvare le risposte prima di condividerle

Nessuna memoria tra le chat: ogni conversazione inizia da zero. Se ieri avete discusso una strategia di marketing, Copilot non se ne ricorderà oggi: dovrete fornire nuovamente il contesto

Analisi dei dati limitata: Copilot elabora una quantità prestabilita di dati per ogni query. È in grado di riepilogare/riassumere le informazioni, ma non è progettato per analisi approfondite o per stabilire relazioni di causa-effetto. A tal fine, sono più indicati strumenti analitici specializzati

Limiti delle conoscenze: le conoscenze di base di Copilot si fermano al 2021 circa. Sebbene Copilot possa recuperare informazioni aggiornate a seconda della configurazione della tua organizzazione, le conoscenze di base del modello non vengono aggiornate continuamente

Risposte incoerenti: ponete la stessa domanda due volte e potreste ottenere risposte leggermente diverse. Ciò accade perché Copilot genera risposte basate sulla probabilità piuttosto che su regole fisse

Restrizioni della chat: le conversazioni sono limitate a 30 interazioni per sessione e possono scadere. Se qualcosa è essenziale, assicurati di salvarlo: le vecchie chat non possono essere riprese

Limiti di accesso ai file: l'accesso di Copilot ai file dipende dalla configurazione. Potrebbe recuperare solo file da posizioni specifiche, come SharePoint della tua azienda, limitando la sua capacità di recuperare documenti archiviati altrove

Risposte più semplici in modalità lavoro: quando si utilizza Copilot in modalità lavoro, le risposte possono essere più brevi e più pertinenti rispetto ad altri strumenti GPT-4

📮 Approfondimento ClickUp: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia ogni giorno da 1 a 3 messaggi per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se tutte le informazioni fossero documentate e prontamente disponibili? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain recupererà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti connesse!

Usa ClickUp Brain come alternativa migliore

Hai bisogno di un assistente IA che comprenda il tuo flusso di lavoro? ClickUp Brain supera strumenti come Microsoft Copilot.

È una delle migliori alternative a Microsoft Copilot.

Come? ClickUp, l'app per tutto il lavoro, combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Profonda integrazione dell'area di lavoro

A differenza dell'approccio generico di Copilot, ClickUp Brain funziona direttamente nell'area di lavoro di ClickUp. Può accedere e analizzare le attività, i documenti e le comunicazioni del team in tempo reale per fornire un'assistenza altamente pertinente.

Gestisci la tua area di lavoro utilizzando ClickUp Brain

Ad esempio, se gestisci più campagne di marketing, ClickUp Brain può estrarre informazioni dettagliate dallo stato delle attività, dalle priorità e dai commenti del team per aiutarti a prendere decisioni migliori sull'allocazione delle risorse e sui passaggi successivi.

Gestione intelligente delle attività

ClickUp Brain va oltre la semplice chat con IA, aiutandoti attivamente nella gestione del lavoro e del tempo. Elimina il monitoraggio manuale dello stato di avanzamento: ClickUp Brain genera automaticamente aggiornamenti e report del team. Elimina il monitoraggio manuale dello stato di avanzamento: ClickUp Brain genera automaticamente aggiornamenti e report del team.

Ottieni suggerimenti sulle sequenze temporali delle attività e crea grafici Gantt in ClickUp con ClickUp Brain

Questa automazione consente di risparmiare molto tempo rispetto agli strumenti che richiedono di raccogliere e riepilogare/riassumere manualmente le informazioni. Il responsabile di un team di marketing può ottenere rapidamente una panoramica generata dall'IA di tutte le campagne in corso, dei colli di bottiglia e delle risorse necessarie senza dover dedicare ore alla compilazione dei dati.

Grazie ad altre funzionalità/funzioni quali attività, dashboard, chat e monitoraggio del tempo, ClickUp è molto apprezzato per il lavoro.

🎥 Guarda come i team utilizzano ClickUp Brain per gestire progetti complessi senza intoppi → Guarda la demo

👉 Ecco cosa ha detto Vladimir Janovsky di AstraZeneca su ClickUp:

Sebbene siamo ancora nelle prime fasi dell'integrazione di ClickUp nei progetti di team interfunzionali, la sua utilità è stata particolarmente evidente nelle impostazioni di team multinazionali. Il ricco set di funzionalità della piattaforma gestisce in modo efficace la complessità e l'ambito delle attività che si estendono su più paesi, semplificando sia la comunicazione che il coordinamento.

Sebbene siamo ancora nelle prime fasi dell'integrazione di ClickUp nei progetti di team interfunzionali, la sua utilità è stata particolarmente evidente nelle impostazioni di team multinazionali. Il ricco set di funzionalità/funzioni della piattaforma gestisce in modo efficace la complessità e l'ambito delle attività che si estendono su più paesi, semplificando sia la comunicazione che il coordinamento.

Assistenza per la creazione di contenuti

Prompt personalizzato ClickUp Brain per email

La funzionalità/funzione AI Writer di ClickUp aiuta i team a creare e perfezionare i contenuti più rapidamente. Che si tratti di post sui social media, brief di progettazione o aggiornamenti di progetto, ClickUp Brain è in grado di generare bozze mantenendo il tono del tuo brand e incorporando il contesto dell'area di lavoro.

È molto meglio che passare da uno strumento all'altro: puoi passare dall'ideazione all'esecuzione in un unico posto.

💡Suggerimento per esperti: Ecco un ottimo trucco per ClickUp Brain: Hai descrizioni delle attività vaghe o confuse? Prova questo prompt 👉 "Riscrivi la descrizione di questa attività in modo che sia più chiara e orientata all'azione, mantenendo tutti i dettagli essenziali. " In questo modo il tuo team saprà esattamente cosa fare.

Sviluppo software

Poiché ClickUp Brain funge da assistente intelligente direttamente all'interno dell'area di lavoro di ClickUp, diventa uno strumento prezioso per i team di sviluppo software. ClickUp Brain supporta lo sviluppo software generando codice, fornendo best practice, integrandosi con l'area di lavoro, supportando la collaborazione e offrendo risorse di apprendimento, il tutto all'interno di ClickUp. Ciò aiuta i team a muoversi più rapidamente, mantenere la qualità e rimanere organizzati.

ClickUp Brain: il tuo partner per la produttività basato sull'IA

Scrivere prompt non deve essere difficile: ClickUp Brain lo rende semplicissimo. Integrato direttamente nel tuo flusso di lavoro, è lo strumento di IA perfetto per redigere bozze di report, generare attività o riepilogare/riassumere documenti.

Cosa distingue ClickUp Brain da Microsoft Copilot? È perfettamente integrato in ClickUp, il che significa che puoi gestire progetti, attività e documenti senza cambiare strumento.

Inoltre, sfrutta i modelli IA di alto livello di OpenAI e Anthropic, offrendo un'automazione intelligente che lavora per le tue esigenze.

Hai bisogno di un modo più innovativo di lavorare? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e lascia che ClickUp Brain porti la tua produttività al livello successivo. 📈