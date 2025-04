Modelli di lettera di presentazione gratis: esempi di successo per le domande di lavoro

Scrivere una lettera di presentazione può sembrare scoraggiante: Come vendersi senza sembrare robotici o troppo smaniosi? 😓

Che tu sia uno studente o un esperto cercatore di lavoro, una lettera di presentazione debole può affossare le tue possibilità, mentre una buona può aprire le porte prima ancora che i reclutatori diano un'occhiata al tuo curriculum. È qui che entrano in gioco i modelli di lettere di presentazione.

Non quelli standard che urlano: L'ho copiato da Internet, ma modelli reali e straordinari che mettono in risalto "te": acuto, professionale e degno di essere assunto.

In questo articolo, tratteremo i migliori modelli di lettere di presentazione gratis e i passaggi chiave per scriverne una efficace.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Cosa rende un modello di lettera di presentazione davvero valido? Personalizzazione, leggibilità e un approccio che mette al primo posto l'impatto

Esplora i migliori modelli di lettere di presentazione gratis da da ClickUp , GDOCs, Canva, Microsoft 365 e Resumegenius per un ampio intervallo di ruoli generici e specifici

Come scrivere una lettera di presentazione perfetta: Personalizzala, cattura l'attenzione fin dalla prima riga, inizia con un impatto, dimostra di aver compreso la cultura aziendale, correggi accuratamente

ClickUp = Ricerca di lavoro, ma più intelligente. In che modo? Modifica la tua lettera in tempo reale con ClickUp Docs, insieme ai suggerimenti di IA di ClickUp Brain

Cosa rende un modello di lettera di presentazione valido?

La maggior parte dei modelli sono troppo rigidi (noioso linguaggio aziendale) o troppo sciolti (zero struttura, solo vibrazioni). La chiave per scrivere una proposta di lavoro vincente? Una via di mezzo raffinata, leggibile e realmente utile.

Ecco cosa offre il modello giusto per la lettera di presentazione:

✅ Struttura che guida

Offre un flusso naturale: apertura forte, corpo d'impatto, chiusura sicura

Evita le frasi abusate che fanno disattivare i responsabili delle assunzioni

🖊 Opzioni di personalizzazione

Consente di personalizzare i dettagli senza rovinare la formattazione

È adattabile a diversi ruoli senza sembrare un lavoro di copia e incolla

👀 Design leggibile e scorrevole

Funzionalità/funzioni: spazi bianchi ed elenchi puntati per una rapida scansione

Non funzionalità/funzioni di paragrafi stipati o font illeggibili

🎯 Layout basato sull'impatto

Metti in mostra i tuoi risultati invece di elencare le attività

Collega le tue competenze a ciò di cui l'azienda ha effettivamente bisogno

💡Suggerimento: Stai esplorando il tuo percorso professionale? Un modello di mappa della carriera può aiutarti a pianificare i passaggi successivi, mentre un modello di curriculum può darti un vantaggio prima di scrivere la lettera di presentazione.

Modelli di lettera di presentazione gratis

Un modello di lettera di presentazione convincente è il punto di partenza per mettere la tua carriera sulla buona strada. I modelli gratis qui sotto ti daranno una solida base su cui costruire, a partire da ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, oltre ad altre risorse di alto livello per mettere a punto il tuo approccio.

1. Modello di lettera di presentazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica la tua domanda di lavoro con il modello di lettera di presentazione di ClickUp: strutturato e pronto per i tuoi tocchi personalizzati

Il modello di lettera di presentazione di ClickUp è un modello di documento scaricabile integrato nell'area di lavoro di ClickUp e nel flusso di lavoro della domanda di lavoro.

Il classico formato aziendale include sia i tuoi dati che le informazioni del datore di lavoro in alto, garantendo un aspetto professionale standard. Con la personalizzazione guidata, i prompt precompilati ti aiutano a personalizzare le sezioni chiave senza sforzo. Il layout è progettato per essere conciso e leggibile, mantenendo lunghezze di paragrafo equilibrate per chiarezza.

Inoltre, il suo formato basato su testo, pulito e compatibile con ATS, garantisce una corretta analisi da parte dei sistemi di tracciamento dei candidati.

⚡️ Ideale per: Settori che danno valore a un approccio raffinato, come la finanza, il diritto, la sanità e l'amministrazione

2. Modello di lettera di presentazione professionale per Documenti Google di GDOC

tramite GDOC

Il modello di lettera di presentazione professionale per Documenti Google di GDOC adotta un approccio minimalista e in stile esecutivo.

Questo formato è stato progettato per una facile leggibilità, con i dettagli di contatto allineati a sinistra che mantengono le informazioni essenziali in primo piano. Sottili evidenziazioni marroni e un divisore verticale aggiungono un tocco raffinato e raffinato senza sovraccaricare il design, mentre un campo per la firma in stile scritto a mano aggiunge un tocco personale e autentico.

⚡️ Ideale per: Associati senior del settore commerciale, marketing e sviluppo aziendale o aspiranti project manager che scrivono una lettera di presentazione.

3. Modello di lettera di presentazione per UI/UX Designer di Microsoft 365

tramite Microsoft 365

Il modello di lettera di presentazione UI/UX Designer di Microsoft 365 unisce il minimalismo moderno a un design intuitivo (proprio come dovrebbe essere una buona UX). Il modello viene fornito con un testo suggerito precompilato.

Con un nome e un titolo in grassetto e di grandi dimensioni, questo design assicura una forte prima impressione, rendendoti immediatamente memorabile. Le informazioni di contatto sono perfettamente integrate nel corpo del testo e un elenco puntato ben strutturato evidenzia le competenze di base in materia di UI/UX, rendendo le competenze chiave facilmente scansionabili.

⚡️ Ideale per: UI/UX designer, product designer e professionisti creativi nei settori tecnologico e digitale

4. Modello di lettera di presentazione per il social media marketing di Microsoft 365

tramite Microsoft 365

Il modello di lettera di presentazione per il social media marketing di Microsoft 365 rispecchia i principi di un ottimo contenuto per i social media: coinvolgente, chiaro e orientato ai risultati.

Il layout è progettato con un flusso visivo strategico, che guida naturalmente l'occhio del lettore dal tuo nome alle tue qualifiche. Un nome e un titolo puliti e centrati preparano la fase per una prima impressione forte, e i divisori di linea minimalisti aggiungono la giusta quantità di struttura senza introdurre confusione.

⚡️ Ideale per: Candidati che cercano ruoli nel marketing, nella comunicazione e nella strategia digitale

5. Modello di copertina moderno e audace di Microsoft 365

tramite Microsoft 365

Il modello di copertina moderno e audace di Microsoft 365 unisce un design elegante, perfetto per i professionisti in campi adattabili.

Il posizionamento circolare dell'immagine del profilo aggiunge un tocco personale, mentre un sottile accento curvo introduce un pizzico di raffinatezza senza distogliere l'attenzione dal contenuto. Il moderno mix di font serif e sans-serif migliora la leggibilità, raggiungendo il perfetto equilibrio tra stile e professionalità.

Per garantire che le qualifiche chiave risaltino, la sezione delle competenze scansionabili adotta un approccio unico con un formato basato su domande, attirando naturalmente l'attenzione del lettore.

⚡️ Ideale per: Professionisti del settore tecnologico e sanitario alla ricerca di una lettera di presentazione curata ma accessibile

6. Modello di lettera di presentazione geometrica di Microsoft 365

tramite Microsoft 365

Il modello di lettera di presentazione geometrica di Microsoft 365 trova il giusto equilibrio tra creatività e professionalità, ideale per i professionisti che vogliono mostrare entusiasmo mantenendo le cose strutturate.

Il design minimalista utilizza forme geometriche per aggiungere interesse visivo e offre tre diverse combinazioni di colori per aiutarti a personalizzare l'aspetto in base al tuo settore e al tuo stile. Il layout compatto mantiene i dettagli chiave ben organizzati, rendendoli facili da consultare ed eliminando inutili distrazioni.

⚡️ Ideale per: professionisti in ruoli di design, marketing e aziendali alla ricerca di un layout mirato

7. Modello semplice di lettera di presentazione per sviluppatori software di Canva

tramite Canva

Il modello di lettera di presentazione per sviluppatori software di Canva mette in evidenza la tua competenza tecnica e le tue capacità di risoluzione dei problemi in un formato strutturato e professionale.

Questo layout suddiviso separa le informazioni di contatto nel pannello di sinistra, mantenendo il contenuto principale in primo piano. Una palette di colori tenui ma professionali crea un'estetica professionale. Una chiara gerarchia è stabilita attraverso pesi di font distinti e sezioni ben distanziate, guidando naturalmente il lettore attraverso i dettagli chiave.

⚡️ Ideale per: Contabilità, finanza, revisione contabile e altri ruoli aziendali strutturati che richiedono professionalità con un pizzico di personalità

8. Modello professionale di lettera di presentazione per contabilità di Canva

tramite Canva

Il modello di lettera di presentazione professionale per la contabilità di Canva unisce professionalità e un layout contemporaneo per i candidati che ricoprono ruoli finanziari a contatto con il pubblico.

I dettagli di contatto chiave (numero di telefono, email e indirizzo) sono disposti in modo ordinato in un layout orizzontale strutturato per una facile consultazione. Seguendo un classico formato di lettera aziendale, la struttura pulita e allineata a sinistra mantiene un aspetto professionale e senza tempo.

⚡️ Ideale per: contabilità, finanza, revisione contabile e altri ruoli aziendali strutturati che richiedono professionalità con un pizzico di personalità

9. Modello di lettera di presentazione minimalista e moderna in nero di Canva

tramite Canva

Il modello di lettera di presentazione minimalista e moderna in nero di Canva è uno di quei modelli creativi che si fanno notare per il design elegante e ad alto contrasto.

L'elegante mix di font serif e sans-serif fonde la raffinatezza classica con un tocco moderno. In alto, un nome grande e con uno spazio elegante comanda l'attenzione, assicurando una prima impressione forte.

Per fornire ai reclutatori una visione più approfondita del tuo lavoro, un link dedicato al sito web li invita a esplorare oltre la pagina.

⚡️ Ideale per: Professionisti creativi, dirigenti o persone che lavorano in settori di fascia alta come la moda, il design o i marchi di lusso

10. Modello di lettera di presentazione di Seek.com

Il modello di lettera di presentazione di Seek.com è strutturato e chiaro, ideale per chi cerca lavoro e vuole un approccio che dia priorità al contenuto delle proprie candidature.

Questo formato modulare si adatta alla fase della tua carriera, offrendo molteplici opzioni di presentazione adatte alla tua esperienza. I risultati chiave sono evidenziati con punti elenco, che li rendono facili da scansionare enfatizzando i risultati. Il tono formale e coinvolgente consente professionalità senza sacrificare la narrazione personale. Con un design pulito e ben organizzato, l'attenzione rimane sul contenuto piuttosto che su inutili distrazioni visive.

⚡️ Ideale per: Professionisti di aziende, amministrazioni e settori strutturati che cercano un modello di lettera di presentazione flessibile

11. Modello di lettera di presentazione per infermieri di Resumegenius

tramite Resumegenius

Il modello di lettera di presentazione per infermieri di Resumegenius offre ai professionisti del settore sanitario un layout pulito e ben strutturato.

In alto, un titolo forte e in grassetto stabilisce immediatamente chiarezza e scopo. Sottili elementi di design, come un'intestazione marrone e font professionali, migliorano la leggibilità e il layout ben strutturato assicura che le qualifiche chiave risaltino.

Ancora più importante, il contenuto è specificamente adattato al ruolo, evidenziando le competenze infermieristiche, gli obiettivi professionali SMART e una forte attenzione alla cura del paziente per allinearsi perfettamente alle aspettative del settore.

⚡️ Ideale per: Infermieri e operatori sanitari che fanno domanda per ruoli clinici e di assistenza ai pazienti

12. Copywriter Campione di lettera di presentazione di Resumegenius

tramite Resumegenius

Il campione di lettera di presentazione per copywriter di Resumegenius ti presenta come un forte comunicatore, che è esattamente ciò che richiede un ruolo di copywriter.

Questa lettera di presentazione adotta un approccio narrativo, intrecciando l'istruzione e i ruoli passati in una storia avvincente che mette in evidenza lo sviluppo delle competenze. Progettata per essere flessibile, offre versioni su misura per copywriter principianti, di medio livello e senior, garantendo pertinenza in qualsiasi fase della carriera.

I risultati chiave sono presentati attraverso elenchi puntati, utilizzando esempi concreti per dimostrare la versatilità in diversi tipi di lavoro. Per lasciare un'impressione duratura, il paragrafo di chiusura strategico rafforza la competenza invitando al contempo i datori di lavoro a esplorare il portfolio di scrittura allegato.

⚡️ Ideale per: Copywriter, autori di contenuti, professionisti del marketing e specialisti della comunicazione

13. Modello di lettera di presentazione per editor video di Resumegenius

tramite Resumegenius

Il modello di lettera di presentazione per editor video di Resumegenius presenta un layout elegante, contenuti orientati ai risultati e un focus specifico per il settore.

Questa lettera di presentazione mette in primo piano i risultati, con segnaposto per statistiche di grande impatto come "più di 35 video di e-learning" e "più di 6 ore di filmati condensati in 25 minuti" per evidenziare l'efficienza. Le competenze tecniche sono perfettamente integrate, dimostrando la padronanza di strumenti standard del settore come Adobe Creative Suite, animazioni e modifiche commerciali.

Invece di elencare i compiti, la sezione sull'esperienza sottolinea i risultati, assicurando che i contributi si distinguano. Progettato per la flessibilità della carriera, questo formato si adatta senza sforzo a ruoli medi e senior nei media, rendendolo una risorsa preziosa in qualsiasi fase.

⚡️ Ideale per: Editor video, motion designer e professionisti dei media nel campo del cinema, del marketing e della creazione di contenuti digitali

14. Lettera di presentazione con assistente personale Esempio di Resumegenius

tramite Resumegenius

L'esempio di lettera di presentazione per assistente personale di Resumegenius mette in evidenza le tue capacità organizzative e il tuo approccio proattivo, rendendola ideale per i ruoli di assistente.

Questa lettera di presentazione si apre con un'introduzione diretta e mirata, che indica immediatamente dove è stato trovato il lavoro e perché sei la persona perfetta. La terminologia pertinente al lavoro, come "fare da collegamento tra i reparti" e "programmare riunioni", rafforza l'allineamento con le responsabilità dell'assistente personale.

Il contenuto evidenzia i punti di forza organizzativi e comunicativi, mettendo in evidenza le capacità multitasking essenziali per il ruolo.

⚡️ Ideale per: Assistenti esecutivi, amministratori professionisti e assistenti personali in impostazioni aziendali o imprenditoriali

Come scrivere una lettera di presentazione efficace

Ormai sai che una lettera di presentazione convincente è importante, ma come fai a far risaltare la tua? Ecco come personalizzare il tuo modello di lettera di presentazione perfetto.

Passaggio 1: iniziare con un layout pulito e professionale

Utilizza un font semplice e di facile lettura (ad esempio Arial, Calibri o Times New Roman in 11-12 pt)

Mantieni i margini a 2,5 cm e allinea il testo a sinistra per un aspetto più curato

Includi il tuo nome, le informazioni di contatto e la data in alto

📌 Esempio: John Doe via Principale 123 New York, NY 10001 johndoe@email. com | (123) 456-7890 | LinkedIn. com/in/johndoe 28 aprile 2025

Passaggio 2: rivolgersi direttamente al responsabile delle assunzioni

Evita i saluti generici come "Alla cortese attenzione di"

Se l'annuncio di lavoro non menziona un nome, cerca sul sito web dell'azienda o su LinkedIn

📌 Esempio: ✅ Cara signora Taylor, ✅ Gentile responsabile delle assunzioni presso XYZ Corporation, ❌ A chi di competenza

Passaggio 3: Scrivi un paragrafo iniziale efficace

Cattura l'attenzione del lettore menzionando il ruolo per cui ti stai candidando e perché ti entusiasma

Evidenzia un'abilità chiave o un risultato che ti rende un candidato forte

📌 Esempio: Il marketing è una narrazione che spinge all'azione. Con un track record di aumento del coinvolgimento del marchio del 40%, sono ansioso di portare la mia creatività e strategia nel ruolo di coordinatore marketing di XYZ Corp.

Passaggio 4: mostra la tua esperienza pertinente

Non ripetere il tuo curriculum . Concentrati su 2-3 esperienze chiave che corrispondono ai requisiti del lavoro

Utilizza risultati quantificabili per dimostrare il tuo impatto

Sii conciso; i reclutatori danno una rapida occhiata, quindi fai in modo che ogni frase conti

📌 Esempio: Alla ABC Agency, ho condotto una campagna che ha raddoppiato le condivisioni e aumentato il coinvolgimento del 50%, mentre la mia strategia sui contenuti ha portato a un aumento del traffico del 20%.

Passaggio 5: adattarlo all'azienda (e alla tua situazione)

Dimostrare di comprendere la missione , i valori o i progetti recenti dell'azienda

Spiega come le tue competenze ed esperienze si allineano alle loro esigenze

Se stai cambiando carriera, spiegalo qui indicando il motivo

📌 Esempio: Con [X anni] nel [settore precedente], non vedo l'ora di portare le mie [competenze] in [Nome dell'azienda]. La tua attenzione per il [valore specifico del settore] e il recente [progetto/campagna] rispecchiano il mio background, rendendo questa transizione naturale.

Passaggio 6: chiudi con sicurezza e un invito all'azione

Riproponi l'entusiasmo per l'opportunità

Invitali a connettersi per un'intervista

Concludere professionalmente con "Cordiali saluti" o "Distinti saluti", seguito dal proprio nome

📌 Esempio: Sono entusiasta dell'opportunità di contribuire a XYZ Corp. Mettiamoci in contatto per discutere di come le mie competenze possano soddisfare le vostre esigenze. Potete contattarmi al numero [numero di contatto]. Grazie per il vostro tempo!

Passaggio 7: correggere e mantenere la brevità

Attenersi a una pagina al massimo ; i responsabili delle assunzioni non hanno tempo per altro

Esegui un controllo grammaticale e ortografico, quindi leggilo ad alta voce per individuare eventuali frasi strane

💡Suggerimento: Utilizza gli strumenti di scrittura con IA per migliorare la chiarezza, correggere gli errori di battitura e migliorare il tono. Possono aiutarti a semplificare la tua scrittura aggiungendo personalità.

Se vuoi una lettera di presentazione davvero diversa, una scrittura efficace è solo l'inizio. Devi anche traguardare, monitorare e integrare la lettera nel flusso di lavoro della tua candidatura.

E per questo, servono gli strumenti giusti.

Accelera la ricerca di lavoro con ClickUp

Cercare lavoro può sembrare un lavoro a tempo pieno, senza la busta paga. Ma con ClickUp puoi organizzarti, monitorare il tuo stato e tenere tutto in un unico posto senza il caos.

Ecco come trasformare ClickUp nel tuo software di gestione delle competenze.

Ottieni la perfezione grazie all'IA con ClickUp Brain

La rete neurale di IA di ClickUp Brain perfeziona la formulazione, allinea il tono al ruolo e garantisce che ogni parola sia al posto giusto, in modo che la tua candidatura si distingua senza sforzo. Ecco come funge anche da generatore di lettere di presentazione:

Generazione e perfezionamento delle idee: ottieni suggerimenti basati sull'IA per esprimere efficacemente le tue qualifiche ed il tuo entusiasmo

Controlli grammaticali e di stile: Assicurati che la tua lettera di presentazione sia perfetta con controlli grammaticali, ortografici e di tono in tempo reale

*creazione di contenuti su misura: genera lettere di presentazione personalizzate in linea con le descrizioni delle mansioni, evidenziando le tue competenze più rilevanti

*ottimizzazione delle parole chiave: aumenta la compatibilità con gli ATS aggiungendo parole chiave suggerite dall'IA dall'elenco dei lavori

Punteggio di fiducia: ricevi informazioni basate sull'IA sull'efficacia e sulle aree di miglioramento prima di inviare

prompt per una scrittura più veloce: *Utilizza i prompt basati sull'IA e i modelli riutilizzabili per perfezionare le aperture, le sezioni del corpo e le dichiarazioni di chiusura

Scrivi e abbozza qualsiasi cosa, da documenti completi a email, con ClickUp Brain

💡Suggerimento: puoi anche usare l'IA per prepararti al colloquio: perfeziona le tue risposte, esercitati con domande simulate e aumenta la tua sicurezza.

Scrivi, modifica e agisci in base al feedback con ClickUp Docs

ClickUp Docs offre un blocco note digitale per perfezionare la lettera di presentazione vincente.

Puoi:

Bozza dinamica: personalizza la tua lettera di presentazione in tempo reale in base alle parole chiave della descrizione del lavoro e alla cultura aziendale

Mantieni il controllo della versione: Mantieni un documento vivo, adattandolo facilmente per ogni applicazione e archiviando ogni versione in un unico posto

Scrivi nel contesto: Collega la tua lettera di presentazione agli annunci di lavoro in ClickUp e monitora quale versione è stata inviata e dove

*collabora in tempo reale: ricevi commenti diretti da mentori, amici o colleghi all'interno del documento

*esporta senza sforzo: scarica immediatamente la tua lettera finale nel formato richiesto (PDF, modello di lettera di presentazione Word, ecc.)

Accelera la stesura della lettera di presentazione con ClickUp Docs: usa /tabella per il monitoraggio del lavoro, /commento per il feedback e altro ancora

💡Suggerimento: Hai finito la tua lettera di presentazione? Il generatore di curriculum ClickUp AI in documenti offre modelli di curriculum per marketing, ingegneria, project manager e altro ancora per mantenere la tua ricerca di lavoro in carreggiata.

Centralizza la tua ricerca con il modello di ricerca di lavoro di ClickUp

Dimentica le note adesive e le email sparse. Monitora ogni opportunità in un unico posto con il modello di ricerca di lavoro di ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni il modello di ricerca di lavoro di ClickUp e monitora ogni opportunità in un unico hub centrale

Ha tre visualizzazioni principali:

Elenco aziende: Organizza i dettagli del lavoro senza sforzo con campi personalizzati per descrizioni del lavoro, tariffe orarie, tipi di impiego e dettagli POC

Fase della domanda: Traccia ogni passaggio, dalla scoperta all'offerta, in questa bacheca Kanban. Puoi trascinare e rilasciare le schede informative dell'azienda nella fase in cui si trovano

Applicazioni prioritarie: In questa visualizzazione tabellare puoi ordinare le tue aziende preferite in base alla priorità tra tutte le tue candidature

Scrivere lettere di presentazione d'impatto con ClickUp

La ricerca di un lavoro può essere travolgente: modifiche infinite, bozze perse e candidature disorganizzate. Invece di fissare una pagina bianca o spulciare tra infiniti modelli che non vanno bene, hai bisogno di uno strumento che semplifichi il processo senza sacrificare la qualità.

Con ClickUp Docs, puoi scrivere, perfezionare e archiviare più versioni della tua lettera di presentazione in un unico posto. I modelli di lettera di presentazione gratis di ClickUp ti offrono anche un punto di partenza strutturato, così puoi concentrarti sulla personalizzazione piuttosto che sulla formattazione.

Se sei bloccato su una frase o hai bisogno di una nuova prospettiva, ClickUp Brain può generare idee, migliorare la formulazione e garantire che la tua lettera di presentazione sia convincente.

Iscriviti gratis a ClickUp e semplifica il processo in modo da poterti concentrare sulla ricerca di un lavoro.