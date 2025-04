Come utilizzare Gemini in Documenti Google per migliorare la scrittura

Immagina questo: hai una scadenza ravvicinata, stai fissando la bozza dei tuoi Documenti Google e le parole non fluiscono. Forse il tuo report sembra troppo casual per i dirigenti che lo leggeranno, o il tuo saggio sembra un po' meh.

Ecco tutto ciò che Gemini in Documenti Google può sistemare. Pensalo come il tuo assistente di scrittura basato sull'IA, pronto a suggerirti il testo ottimale, perfezionare il tono, riepilogare/riassumere i punti chiave di materiale lungo e persino aiutarti a riscrivere il testo esistente con una nuova prospettiva.

Che tu stia scrivendo una lettera, un post sul blog o semplicemente cercando di rendere le tue parole più eleganti, le funzionalità/funzioni di IA di Gemini spargono la tanto necessaria polvere magica nella tua area di lavoro Google.

Vediamo come far funzionare al meglio per te la funzionalità Gemini di Documenti Google!

👀 Da fare? Gli Stati Uniti contribuiscono maggiormente al traffico di Google Gemini con il 9,8%, seguiti dall'Indonesia con l'8,5% e dall'India con l'8,2%.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Gemini AI in Documenti Google è un assistente di scrittura IA integrato che perfeziona il tono, suggerisce il testo, riepiloga/riassume il contenuto e riscrive le bozze per risultati più accurati

Gemini può anche Creare immagini direttamente all'interno di Documenti Google

Accedi a Gemini tramite il pannello "Chiedi a Gemini" in Documenti Google, fornisci prompt dettagliati e inserisci il testo suggerito dall'IA senza interruzioni

Utilizza prompt specifici e includi documenti correlati per un contesto e risultati migliori

Alcuni dei limiti di Gemini includono accesso gratis limitato, output generico, nessun dato web in tempo reale, difficoltà con documenti lunghi, immagini di base e tono incoerente

ClickUp Brain, l'assistente IA nativo di ClickUp, affronta questi limiti offrendo una più profonda integrazione con la gestione dei progetti, garantendo suggerimenti contestualizzati e l'automazione del flusso di lavoro

Genera, perfeziona e traduce i contenuti mantenendo il tono e lo stile preferiti. Inoltre, basa i suoi suggerimenti direttamente sulle attività, sulle dashboard e sui progetti per ridurre il cambio di contesto

Scegli ClickUp per una soluzione all-in-one più intelligente per la scrittura, la collaborazione e la gestione delle attività, che sostituisce più strumenti autonomi

Come utilizzare Gemini in Documenti Google

Gemini AI è come avere un assistente di scrittura integrato direttamente in Documenti Google. Può migliorare i tuoi contenuti esistenti, generare nuove idee e riassumere lunghi report, così non dovrai stressarti per portare a termine questi compiti. Inoltre, funziona perfettamente all'interno delle app dell'area di lavoro di Google come Fogli Google e Presentazioni Google. E per quelli di noi che non possono vivere senza reperire informazioni dalla Ricerca Google, può farlo anche durante la stesura dei contenuti.

Oltre a generare contenuti, Gemini per Documenti Google può raddoppiare come assistente per tutti gli usi basato su IA, offrendo consigli professionali e migliorando la qualità della comunicazione in un ambiente d'ufficio.

Esploriamo come utilizzare Google Gemini in Documenti Google:

Inizia subito

tramite Google Gemini

Iniziare a utilizzare Gemini su Documenti Google è facile:

Apri Documenti Google sul tuo computer

Fai clic su "Chiedi a Gemini" nell'angolo in alto a destra

Digita ciò che ti serve nel pannello di Google Gemini

Inserisci il testo generato nel tuo documento

💡 Suggerimento: sii specifico con i tuoi prompt! Invece di "Creare una strategia per i social media per il lancio di un nuovo prodotto", prova "Creare una strategia per i social media per amplificare il lancio della nostra nuova linea di alimenti biologici per animali domestici, concentrandosi principalmente sui contenuti biologici e generati dagli utenti su Facebook, TikTok e Instagram". Più precisa è la tua richiesta, migliore sarà la risposta di Gemini!

Ottieni aiuto per perfezionare i tuoi contenuti

tramite Google Gemini

Se hai appena aperto un documento Google e stai semplicemente fissando lo schermo vuoto, l'opzione Aiutami a scrivere accanto all'icona della penna è la tua amica. Cliccaci sopra e dai a Gemini un prompt dettagliato che delinea le tue esigenze, incluso il tipo di contenuto, il tono di voce, lo stile e altre informazioni rilevanti. Ora premi Crea e guarda come genera il contenuto giusto per il momento, dalle idee di elevator pitch ai saggi di più pagine.

Valuta la risposta, perfeziona o ricrea l'output finché non sei soddisfatto. Una volta che sei soddisfatto, clicca su Inserisci per inserirlo nel tuo documento IA.

🎥 Guarda questo video esplicativo per i nostri migliori consigli sulla creazione di documentazione utilizzando l'IA👇🏽

🧠 Curiosità: l'IA Bard di Google è stata rinominata Gemini nell'ambito di un più ampio rebranding.

Genera un documento

tramite Google Gemini

Vuoi creare un intero documento da zero senza prompt, ripetere prompt o concatenare prompt? Ecco come fare:

Seleziona Aiutami a creare da una pagina vuota

Digita il prompt per generare il documento nella finestra pop-up

Fare clic su Crea per generare il documento

Rivedi il documento per assicurarti che tutto sia a posto

💡 Suggerimento: puoi includere documenti correlati da Documenti Google o Google Drive nel prompt per fornire a Gemini un contesto aggiuntivo senza dover copiare e incollare tutto. Basta selezionare il simbolo @ nel prompt e selezionare il documento pertinente.

Modifica testo esistente

Hai già una parte del report del tuo progetto abbozzata ma vuoi migliorare la qualità dell'articolazione? Ecco come fare:

Evidenzia il testo che desideri migliorare

Fai clic su Gemini e scegli un'opzione: Riformulare, Accorciare o Elaborare. Puoi anche aggiungere un prompt personalizzato per perfezionare il testo

Scegli la versione migliore e clicca su Inserisci

tramite Documenti Google

👀 Da fare? Il modello Gemini Ultra ha ottenuto un punteggio del 90,0% nel benchmark Massive Multitask Language Understanding [MMLU], superando le prestazioni degli esperti umani.

📖 Leggi anche: Come aggiungere una nuova pagina su Documenti Google

Creare immagini all'interno dei documenti

Sì, puoi creare immagini direttamente all'interno di Documenti Google con Gemini. Ecco come:

Fare clic su Inserisci > Immagine > Aiutami a creare un'immagine

Descrivi l'immagine. Sii il più dettagliato possibile

Fare clic su Crea per iniziare a generare

Scegli la tua opzione di immagine personalizzata preferita e aggiungila al tuo documento

Puoi anche vedere in anteprima come appare l'immagine all'interno del documento prima di inserirla.

tramite Google Gemini

La nostra più recente valutazione dell'impatto collaborativo di ClickUp è stata durante il lavoro su un piano di contenuti per il lancio di un prodotto. Siamo stati in grado di costruire e mantenere un repository di contenuti utilizzando lo strumento documenti, che includeva struttura gerarchica, modifica collaborativa e potenti funzionalità di incorporamento.

Genera immagini di copertina

tramite Google Gemini

La scaletta del tuo post sul blog è quasi pronta e manca solo l'immagine di copertina perfetta? Usa Gemini per crearne una per te. Segui queste istruzioni:

Digita @, quindi seleziona Immagine di copertina > Aiutami a creare un'immagine

Inserisci il prompt e clicca su Crea

Inserisci un'immagine selezionandone una dalla galleria o facendo clic su Visualizza altro per ulteriori opzioni

Limiti dell'uso di Gemini in Documenti Google

Sebbene Gemini IA sia un utile assistente per la scrittura e la creatività, non è privo di stranezze. Ecco alcuni limiti da tenere a mente quando lo si utilizza in Documenti Google:

Accesso gratuito limitato : molte funzionalità/funzioni avanzate richiedono una sottoscrizione a Google One AI Premium e gli utenti gratis potrebbero non ricevere suggerimenti approfonditi e basati sul contesto

Può generare contenuti generici : le risposte possono mancare di profondità su argomenti complessi e Gemini a volte può interpretare male i prompt

Nessun accesso a Internet in tempo reale : non estrae dati in tempo reale, quindi sarà necessario verificare i fatti e aggiornare le informazioni manualmente

Difficoltà con documenti lunghi : il contesto può perdersi nei pezzi più lunghi, portando a ripetizioni o alla mancanza di dettagli chiave

Tono e stile incoerenti: le risposte possono variare, richiedendo modifiche manuali per mantenere una voce coerente

📖 Leggi anche: I migliori autori di blog sull'IA da provare

Utilizzo dell'IA e dei documenti con ClickUp

Gli strumenti di scrittura basati sull'IA possono essere molto utili per la produttività, ma hanno anche limiti frustranti. Non sei il solo se hai mai avuto difficoltà con le risposte dell'IA che mancano di personalità, non riescono a mantenere il tono e la voce giusti o fanno spesso perdere tempo con allucinazioni.

Sebbene Gemini di Google in Documenti offra assistenza basata sull'IA, spesso non è all'altezza quando si tratta di contestualizzare in profondità i contenuti, elaborare accuratamente documenti lunghi e offrire l'integrazione dei progetti. Ma ClickUp, l'app per il lavoro che fa tutto, ha un'alternativa più intelligente.

Dai il benvenuto a ClickUp Brain. Come assistente basato sull'IA integrato in ClickUp, funge da AI Writer for Work, AI Project Manager e AI Knowledge Manager.

È molto utile per generare contenuti e mantenerli strutturati, pertinenti e direttamente collegati al tuo lavoro. Brain si integra perfettamente anche con le lavagne online di ClickUp per generare immagini di IA a tuo piacimento.

Usa l'IA per generare immagini nelle lavagne online di ClickUp e adattarle alle tue preferenze di stile

📮Informazioni su ClickUp: Solo il 12% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza le funzionalità/funzioni di IA integrate nelle suite per la produttività. Questo basso tasso di adozione suggerisce che le implementazioni attuali potrebbero non avere l'integrazione contestuale e senza soluzione di continuità che costringerebbe gli utenti a passare dalle loro piattaforme di conversazione autonome preferite. Ad esempio, l'IA può eseguire un flusso di lavoro automatizzato basato su un semplice testo di richiesta dell'utente? ClickUp Brain può farlo! L'IA è profondamente integrata in ogni aspetto di ClickUp, incluso, ma non solo, il riassunto di thread di chat, la stesura o la rifinitura di testi, l'estrazione di informazioni dall'area di lavoro, la generazione di immagini e altro ancora! Unisciti al 40% dei clienti ClickUp che hanno sostituito più di 3 app con la nostra app Tutto per il lavoro!

Che tu stia redigendo relazioni retrospettive di progetti, facendo brainstorming di idee per la tua prossima campagna di lancio o collaborando a documenti chiave, ClickUp Brain offre una soluzione più intelligente e integrata rispetto agli strumenti di IA autonomi. Invece di essere trattenuto dal blocco dello scrittore, basta digitare un rapido prompt in un inglese semplice che descriva i risultati desiderati e ClickUp Brain suggerirà il contenuto giusto, riassumerà le idee o perfezionerà la formulazione del messaggio.

Crea, perfeziona e ottimizza i contenuti con ClickUp Brain

Lo uso sempre per iniziare il lavoro. Devi scrivere un blog? Inizia con Brain. Devi creare una matrice delle competenze per aumentare le tue conoscenze? Inizia con Brain. Devi creare un modello di email per contattare i clienti? Inizia con Brain! È davvero utile per aiutarti a far partire i progetti o semplicemente per iniziare con una bozza di contenuto.

Soddisfatto delle bozze generate da Brain?

Inseriscili in ClickUp Docs con un clic e modificali secondo necessità. Come alternativa a Documenti Google, la funzionalità nativa di ClickUp Docs fornisce al tuo team uno spazio collaborativo integrato per la stesura, la modifica e il perfezionamento dei contenuti.

A differenza di Documenti Google, che esiste separatamente dagli strumenti di project management, ClickUp conserva tutto in un unico posto, riducendo il cambio di contesto e le interruzioni del flusso di lavoro.

Collaborare meglio su idee, attività e contenuti con ClickUp Docs

Hai bisogno di feedback? @Menzioni e commenti in linea aiutano i team a comunicare in modo efficiente, mantenendo le discussioni focalizzate e le revisioni chiare. Anche il monitoraggio delle modifiche è un gioco da ragazzi su ClickUp, grazie al suo approccio che mette la collaborazione al primo posto.

Inoltre, i documenti di ClickUp possono essere collegati direttamente alle attività in ClickUp, assicurando che il contenuto rimanga sempre pertinente al lavoro da svolgere.

Puoi anche incorporare i documenti all'interno delle descrizioni delle attività o delle dashboard, rendendo le informazioni critiche facilmente accessibili a tutti senza dover frugare tra le cartelle.

La nostra più recente valutazione dell'impatto collaborativo di ClickUp è stata durante il lavoro su un piano di contenuti per il lancio di un prodotto. Siamo stati in grado di costruire e mantenere un repository di contenuti utilizzando lo strumento documenti, che includeva struttura gerarchica, modifica collaborativa e potenti funzionalità di incorporamento.

📖 Leggi anche: Ridefinire la collaborazione con le nuovissime lavagne online e i documenti in ClickUp

Mentre Gemini a volte può interpretare male i prompt o generare contenuti vaghi e generici, ClickUp Brain fornisce suggerimenti contestualizzati che si allineano alle tue esigenze specifiche. Di conseguenza, ClickUp Brain assicura che i tuoi contenuti rimangano approfonditi, accurati e utilizzabili.

Perfeziona i tuoi contenuti più velocemente con ClickUp Brain

Documenti lunghi? Nessun problema. A differenza di Gemini, che può perdere il monitoraggio del contesto in contenuti estesi, ClickUp Brain conserva i dettagli chiave, evitando ripetizioni o punti importanti mancanti. Inoltre, mantiene un tono e uno stile coerenti, aiutando i team a creare contenuti professionali e raffinati senza modifiche manuali infinite.

Invece di affidarsi a uno strumento di IA che crea più lavoro, perché non utilizzarne uno che in realtà migliora la produttività?

💡Suggerimento: Utilizza la funzionalità/funzione di traduzione in ClickUp Brain per aiutare i team globali a collaborare in modo più efficace abbattendo le barriere linguistiche.

Oltre i semplici documenti: il vantaggio ClickUp

La differenza è piuttosto evidente se si deve scegliere tra Gemini in Documenti Google e ClickUp Brain.

Gemini in Docs è uno strumento di IA autonomo che può aiutare nella scrittura e nella modifica. Tuttavia, non è in grado di riconoscere progetti, scadenze e dipendenze delle attività. È limitato a un singolo documento, il che significa che è necessario raccogliere e verificare manualmente le informazioni provenienti da più fonti.

ClickUp Brain collega le informazioni in tutta l'area di lavoro. Quindi, l'intelligenza artificiale in ClickUp non ti aiuta solo a scrivere, ma è profondamente integrata nell'intero flusso di lavoro. Se devi redigere una bozza di aggiornamento di un progetto, può estrapolare informazioni da attività, documenti e commenti correlati, garantendo coerenza. Inoltre, automatizza i flussi di lavoro e suggerisce azioni in base ai tuoi contenuti. Se redigi una bozza di riepilogo di una riunione, può creare istantaneamente attività di follow-up.

Perché accontentarsi della dipendenza di Documenti Google dalle integrazioni esterne quando ClickUp offre una piattaforma unificata per la scrittura con IA, il project management e la collaborazione? Iscriviti oggi stesso a ClickUp e scopri la differenza.