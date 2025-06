ClickUp vs Calendly: quale app di pianificazione è migliore?

La produttività spesso risente di fattori che non si notano nemmeno. Dai lunghi spostamenti alle riunioni che potrebbero essere sostituite da email, stai perdendo ore produttive!

👀 Lo sapevi? Solo negli Stati Uniti, le distrazioni e le interruzioni sul posto di lavoro costano 588 miliardi di dollari all'anno.

Fortunatamente, strumenti di pianificazione efficaci possono aiutarti a recuperare il tempo perso. App potenti come ClickUp e Calendly sono diventate strumenti indispensabili per molti professionisti che desiderano gestire il proprio tempo in modo efficace. Tuttavia, hanno scopi fondamentalmente diversi.

Ma qual è la scelta giusta per te? Dovresti utilizzare l'approccio di project management all-in-one di ClickUp o l'esperienza specializzata di Calendly nell'automazione della pianificazione delle riunioni? In questo articolo su ClickUp vs. Calendly, analizzeremo le funzionalità/funzioni chiave, i vantaggi e le differenze per aiutarti a decidere quale app di calendario ti aiuterà a riprendere il controllo del tuo tempo.

👀 Lo sapevi? Dopo un'interruzione sul lavoro, perdi 23 minuti di concentrazione.

ClickUp vs Calendly in breve

Funzionalità/funzione ClickUp Calendly Caso d'uso principale Un'app completa per il lavoro che include gestione delle attività basata su IA, pianificazione intelligente, chat, collaborazione e monitoraggio degli obiettivi Piattaforma di pianificazione semplificata per automatizzare le riunioni Gestione delle attività Creazione, assegnazione, monitoraggio e organizzazione completi delle attività in più visualizzazioni Non disponibile Pianificazione Include il Calendario ClickUp per creare, gestire e partecipare a eventi all'interno della tua area di lavoro Strumenti di pianificazione avanzati, tipi di eventi personalizzabili e automazioni delle riunioni Creazione di documenti Documenti ClickUp integrati per wiki, procedure operative standard e condivisione delle conoscenze Non disponibile Monitoraggio del tempo Funzionalità integrate di monitoraggio del tempo per attività e progetti Non disponibile Collaborazione in team Chat in tempo reale, lavagne online, commenti e integrazioni per una collaborazione senza interruzioni Pianificazione del team (a rotazione, collettiva) e integrazione del calendario per il coordinamento delle riunioni Automazioni Automazioni personalizzate per attività e flussi di lavoro ripetitivi Promemoria automatici, follow-up e sincronizzazione del calendario Integrazioni Ampie integrazioni di terze parti, tra cui Slack, Google Drive e Zapier Si integra con CRM, Stripe, PayPal, strumenti di marketing e piattaforme di produttività Analisi Dashboard per il monitoraggio delle prestazioni del team, del carico di lavoro e dello stato dei progetti Analisi e approfondimenti incentrati sulle prestazioni delle riunioni e sull'efficienza della pianificazione Funzionalità/funzioni IA Strumenti basati sull'IA per la gestione delle attività, la creazione di contenuti e i consigli sui progetti Non disponibile App mobile Sì, app mobile completamente funzionale per la gestione delle attività e dei progetti Sì, un'app mobile per pianificare e gestire le riunioni Lavagne online Strumenti di pianificazione visiva collaborativa per il brainstorming e l'ideazione Non disponibile

Cos'è ClickUp?

ClickUp è la tua app per tutto il lavoro che può semplificare i flussi di lavoro, migliorare la produttività del team e supportare una migliore pianificazione.

Dalle email alle attività, dalle liste di controllo agli sprint e alla documentazione dei progetti, ClickUp unifica tutti gli strumenti necessari, aumentando l'efficacia della collaborazione fino al 30%.

Ma ClickUp non si limita a consolidare tutti i tuoi strumenti, crea anche un'esperienza più fluida per i tuoi team. Puoi assegnare attività, pianificare chiamate, monitorare lo stato di avanzamento con viste e dashboard personalizzabili e migliorare il lavoro di squadra con funzionalità come commenti e @menzioni.

Con il Calendario ClickUp recentemente migliorato, ora puoi pianificare e partecipare alle riunioni direttamente dalla tua area di lavoro, combinando pianificazione ed esecuzione senza mai cambiare scheda.

Tutto questo senza dover passare da una scheda all'altra. ✅

📮Approfondimento ClickUp: Quasi il 42% dei knowledge worker preferisce l'email per la comunicazione all'interno del team. Ma questo ha un costo. Poiché la maggior parte delle email raggiunge solo alcuni membri del team, le conoscenze rimangono frammentate, ostacolando la collaborazione e le decisioni rapide. Per migliorare la visibilità e accelerare la collaborazione, sfrutta un'app che fa tutto per il lavoro come ClickUp, che trasforma le tue email in attività concrete in pochi secondi!

ClickUp eccelle anche come potente app di calendario per il project management. Ti consente di impostare sequenze temporali chiare, creare dipendenze tra attività e gestire facilmente obiettivi a breve e lungo termine.

Che tu stia pianificando la tua giornata, settimana o mese, ClickUp ha la vista giusta per te: scegli tra la vista Calendario, Sequenza o i grafici Gantt per fare il punto della situazione in modo visivo. Puoi anche impostare attività ricorrenti per automatizzare la pianificazione delle attività regolari, in modo che nulla sfugga al tuo controllo.

Ciò che distingue davvero ClickUp è la sua flessibilità e accessibilità. Essendo una piattaforma basata su cloud, è progettata per supportare i team ovunque si trovino, sia che lavorino in tempo reale o in modo asincrono.

Qualcosa che Marianela Fernandez, consulente per il trattamento delle acque presso Eco Supplier Panamá, sottolinea:

Integrando varie funzionalità come notifiche, calendari, email e flusso di lavoro nell'esecuzione del progetto, ClickUp consente ai lavoratori di smettere di concentrarsi sulla revisione costante dei diversi meccanismi tecnologici e di concentrarsi sulle attività che generano valore.

Integrando varie funzionalità come notifiche, calendari, email e flusso di lavoro nell'esecuzione del progetto, ClickUp consente ai lavoratori di smettere di concentrarsi sulla revisione costante dei diversi meccanismi tecnologici e di concentrarsi sulle attività che generano valore.

👀 Lo sapevi? Più della metà della giornata lavorativa media è dedicata ad attività che aggiungono poco o nessun valore, come email inutili, attività ridondanti e interruzioni. Sono ore di produttività perse ogni singolo giorno!

Funzionalità/funzioni di ClickUp

ClickUp offre funzionalità che rendono la gestione di progetti, attività e flussi di lavoro più semplice, intelligente e su larga scala.

Ad esempio, Walk the Room (WtR) aveva bisogno di un modo per migliorare la pianificazione della produzione con la crescita dell'azienda. Utilizzando ClickUp, hanno collegato i team, migliorato la collaborazione e reso più efficiente la gestione delle attività.

Quello che è iniziato con 28 postazioni è cresciuto fino a oltre 70 utenti attivi in soli 20 mesi. Questa crescita dimostra come ClickUp sia cresciuto insieme a WtR, diventando una parte chiave del loro esito positivo.

Con la sua ampia gamma di strumenti progettati per la personalizzazione e la collaborazione, ClickUp può aiutare i tuoi team a rimanere organizzati e connessi.

Diamo un'occhiata ad alcune delle sue funzionalità/funzioni distintive che rendono possibile tutto questo:

Funzionalità/funzione n. 1: pianifica, organizza e resta al passo con il calendario ClickUp

Rendi le riunioni più efficaci con il Calendario ClickUp

Il Calendario ClickUp è il tuo centro di comando per organizzare attività, eventi e riunioni in un unico posto.

Che tu stia pianificando la tua settimana o rivedendo le informazioni su un evento, pianificando una campagna o coordinando un team interfunzionale, il Calendario ClickUp ti offre visibilità e controllo totali sul tuo tempo. Puoi passare dalla vista giornaliera, settimanale o mensile per vedere a colpo d'occhio le attività imminenti, le scadenze e gli eventi. Le attività possono essere codificate con colori diversi in base al progetto o alla priorità per aiutarti a rimanere concentrato.

Ma ClickUp va oltre la pianificazione delle attività. Con la funzionalità di pianificazione integrata, puoi creare eventi nel calendario, invitare partecipanti e persino partecipare alle riunioni direttamente dall'area di lavoro di ClickUp. Dì addio al passaggio da una scheda all'altra: le tue chiamate, attività e progetti sono finalmente sincronizzati. Utilizza l'IA integrata nel Calendario di ClickUp per suggerire blocchi di tempo e riorganizzare le priorità in base alle date di scadenza.

Si integra anche con strumenti come Google Calendar e Outlook, così il tuo programma rimane aggiornato in tempo reale. Puoi pianificare eventi o riunioni ricorrenti, allegare programmi e tenere traccia dei passaggi successivi, il tutto collegato ai tuoi progetti e alle tue attività.

✅ Riprogrammazione con trascinamento✅ Filtraggio personalizzato per assegnatario, priorità o tag✅ Sincronizzazione bidirezionale del calendario e link di partecipazione alle chiamate✅ Creazione di eventi in linea all'interno delle visualizzazioni delle attività

Hai bisogno di velocizzare la tua pianificazione settimanale o mensile? Utilizza il modello di pianificatore Calendario ClickUp per organizzare le tue giornate con tag personalizzati, filtri e visualizzazioni predefinite.

Con il nuovo Calendario ClickUp, non solo visualizzi il tuo carico di lavoro, ma lo gestisci attivamente.

Funzionalità/funzione n. 2: coordinare le riunioni del team con ClickUp

Pianifica e gestisci le discussioni del team con ClickUp Meetings

Una funzionalità/funzione essenziale per un'agenda? Gestire le riunioni senza intoppi.

Le funzionalità/funzioni di ClickUp Meetings semplificano la pianificazione e la gestione delle riunioni.

Invece di attivare/disattivare un'app di calendario e la tua piattaforma di project management, puoi pianificare, monitorare e gestire riunioni efficaci direttamente all'interno di ClickUp.

L'integrazione del calendario sincronizza gli orari delle riunioni con le attività e i progetti durante l'impostazione dei programmi all'interno di ClickUp, garantendo riunioni mirate e produttive.

Successivamente, puoi aggiungere elementi di azione, decisioni e note direttamente all'attività della riunione per organizzare i follow-up. Questa perfetta integrazione aiuta a mantenere tutti allineati, trasformando le riunioni in passaggi concreti invece che semplici eventi del calendario.

💡Suggerimento per professionisti: integra Calendly con ClickUp per sfruttare la potenza di un ecosistema di lavoro completo mentre pianifichi automaticamente le tue riunioni.

Funzionalità/funzione n. 3: pianifica il tuo calendario con i modelli

Ottieni il modello gratis Organizza il tuo programma senza sforzo con il modello di pianificatore Calendario

Con il modello di pianificatore Calendario ClickUp, puoi pianificare i tuoi giorni, settimane e mesi senza partire da zero.

Una delle funzionalità/funzioni distintive del modello di pianificatore Calendario di ClickUp è la sua versatilità. Ti consente di passare da una visualizzazione all'altra: che tu abbia bisogno di una suddivisione mensile, settimanale o giornaliera delle tue attività ed eventi, il modello può essere adattato alle tue esigenze.

I tag e i filtri personalizzabili di questo modello di planner giornaliero migliorano ulteriormente la tua capacità di organizzare le attività per categoria, aiutandoti a rimanere concentrato su ciò che conta di più.

Puoi aggiungere descrizioni dettagliate, allegati, attività secondarie e liste di controllo alle attività nella vista calendario. In questo modo è facile gestire sia la pianificazione delle attività di alto livello che la pianificazione dettagliata dei progetti in un unico posto.

💡Suggerimento: usa il modello di blocco della pianificazione di ClickUp per evitare conflitti di pianificazione e assicurarti di dedicare tempo sufficiente alle attività giuste.

Funzionalità/funzione n. 4: prendi appunti, riepiloga/riassumi e automatizza per migliorare la tua giornata

Prendi il controllo delle tue riunioni con le note automatiche di ClickUp AI Notetaker

E se la tua app di pianificazione potesse alleggerirti di alcune attività? ClickUp Brain può farlo! Ha integrato le funzionalità/funzioni di IA dell' per portare la potenza dell'automazione e i suggerimenti intelligenti direttamente nel tuo flusso di lavoro.

Una funzionalità/funzione che spicca è ClickUp AI Notetaker, che registra, trascrive e riepiloga/riassume automaticamente le tue riunioni. Invece di affannarti a prendere appunti, AI Notetaker cattura le decisioni, i passaggi successivi e i punti chiave della discussione, rendendo le tue riunioni più produttive e più facili da seguire.

In combinazione con il contesto delle attività, IA Notetaker garantisce che ogni riunione rimanga attuabile, collegando automaticamente le informazioni alle aree di lavoro pertinenti. Puoi persino creare attività direttamente dai riepiloghi delle riunioni, trasformando istantaneamente una conversazione in un'azione.

ClickUp Brain ti aiuta anche a:

Automatizza le attività ripetitive

Genera riepiloghi/riassunti per lunghi elenchi di attività

Suggerisci miglioramenti ai flussi di lavoro dei progetti

Analizza le tendenze dei dati e genera report sullo stato di avanzamento

Queste funzionalità basate sull'IA ti aiutano a rispettare le scadenze, ridurre il lavoro manuale e prendere decisioni più informate.

Prezzi di ClickUp

Cos'è Calendly?

Calendly è un software leader nella pianificazione degli appuntamenti che semplifica il coordinamento delle riunioni.

La sua funzione principale è quella di eliminare le email avanti e indietro che in genere sono necessarie per trovare un orario adatto per una riunione. Consente agli utenti di impostare le loro preferenze di disponibilità, condividere un link e consentire ad altri di prenotare appuntamenti direttamente nel loro calendario sincronizzato.

Si collega ai calendari personali e professionali (Google, Outlook, Office 365, iCloud) per mostrare la disponibilità in tempo reale ed evitare doppie prenotazioni. La sua semplicità lo rende attraente per gli utenti individuali, mentre le sue funzionalità/funzioni sono perfette per i team e le grandi aziende che necessitano di una pianificazione esterna semplificata.

🧠 Curiosità: Il 72% del tempo settimanale di un dirigente aziendale è dedicato alle riunioni. Sebbene alcune siano essenziali, molte potrebbero essere ridotte o sostituite, liberando ore per lavori più importanti.

via Calendly

Funzionalità/funzioni di Calendly

Calendly eccelle perché è facile da usare e si integra bene nella tua routine quotidiana. Analizziamo le sue funzionalità/funzioni chiave:

Funzionalità/funzione n. 1: integrazione semplificata del calendario

Calendly si connette con i più diffusi strumenti di calendario come Google Calendar, Outlook e Office 365.

Una volta connesso, monitora automaticamente il tuo programma e aggiorna la tua disponibilità in tempo reale. Puoi evitare doppie prenotazioni o conflitti di programmazione senza alcuno sforzo

via Calendly

Funzionalità/funzione n. 2: disponibilità personalizzabile per una prenotazione flessibile delle riunioni

via Calendly

Hai il controllo completo della tua disponibilità per le riunioni. Calendly ti consente di:

Imposta orari di lavoro specifici

Aggiungi tempi di buffer prima e dopo le riunioni

Adatta i fusi orari o le posizioni delle riunioni

In questo modo potrai prenotare le riunioni solo quando ti è comodo, rimanendo organizzato e senza stress.

Funzionalità/funzione n. 3: integrazione di videoconferenze per riunioni online

via Calendly

Calendly si integra con strumenti come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet.

Quando qualcuno pianifica una riunione, la piattaforma aggiunge automaticamente un link per la videoconferenza all'evento. Non è necessario configurarlo manualmente: è tutto gestito automaticamente, risparmiando tempo e lavoro richiesto.

👀 Lo sapevi? Il modello di pianificatore mensile di ClickUp include sezioni per le date di scadenza delle attività, le attività cardine e gli obiettivi personali, offrendoti una visione completa del tuo mese.

Funzionalità/funzione n. 4: tipi di eventi personalizzati e condivisione dei link per un maggiore controllo

via Calendly

Calendly ti consente di creare tipi di riunioni personalizzati in base alle tue esigenze. Ad esempio:

Riunioni individuali

Sessioni di gruppo

Webinar o workshop

Puoi impostare la durata, la posizione e i requisiti della riunione dei partecipanti. Puoi anche aggiungere moduli o domande da compilare al momento della prenotazione di una riunione, in modo da essere completamente preparato in anticipo.

Puoi generare un link Calendly personalizzato da condividere con i tuoi client, colleghi o chiunque abbia bisogno di fissare un appuntamento con te.

Prezzi di Calendly

Free

Standard: 12 $ al mese per postazione

Teams : 20 $ al mese per postazione

Enterprise: a partire da 15.000 $/anno

Leggi anche: Gestione del tempo semplificata: crea il tuo programma settimanale perfetto

ClickUp vs Calendly: confronto delle funzionalità/funzioni

Entrambi gli strumenti sono eccellenti nei rispettivi ambiti. Ecco un confronto delle funzionalità/funzioni chiave:

1. Gestione delle attività e dei progetti

ClickUp eccelle come piattaforma di gestione dei progetti, offrendo strumenti come elenchi di attività, grafici di Gantt, sequenze temporali, calendari e bacheche Kanban. Consente agli utenti di creare attività secondarie, aggiungere dipendenze tra attività e assegnare stati personalizzati per flussi di lavoro automatizzati.

Funzionalità come il monitoraggio del tempo, la gestione del carico di lavoro e il monitoraggio degli obiettivi la rendono una soluzione completa per la gestione di progetti di tutte le dimensioni.

I modelli di calendario mensile, i campi personalizzati e gli strumenti di reportistica di ClickUp semplificano l'organizzazione delle attività e il monitoraggio dello stato di avanzamento.

Calendly, invece, non è progettato per la gestione delle attività o dei progetti. Il suo unico obiettivo è la pianificazione delle riunioni, quindi non dispone di funzionalità per la creazione, l'assegnazione o il monitoraggio dello stato delle attività.

🏆 Vincitore: La funzionalità di ClickUp non ha eguali nella gestione delle attività e dei progetti, qualcosa che Calendly non supporta.

2. Integrazione di pianificazione e calendario

ClickUp include una solida vista Calendario per la pianificazione e un calendario ClickUp completo per la programmazione e la gestione degli eventi. Con funzionalità quali inviti ai partecipanti, link di partecipazione, sincronizzazione del calendario e pianificazione all'interno delle attività, ClickUp offre ora un'esperienza integrata per la gestione del tempo. Mentre Calendly è ancora leader nella disponibilità avanzata e nell'automazione della pianificazione, ClickUp colma rapidamente il divario integrando la pianificazione nella sua suite di produttività più ampia.

Calendly, invece, è progettato appositamente per la pianificazione. Si sincronizza automaticamente con i calendari più diffusi, come Google Calendar, Outlook e Apple Calendar, per garantire che non ci siano sovrapposizioni o doppie prenotazioni.

Funzionalità aggiuntive come i tempi di buffer, il rilevamento del fuso orario e i tipi di eventi personalizzabili rendono Calendly ideale per la gestione di programmi complessi. I promemoria e i follow-up automatici semplificano ulteriormente il coordinamento delle riunioni.

🏆 Vincitore: Calendly è ancora leader nel coordinamento delle riunioni esterne e nella logica di pianificazione, ma ClickUp sta guadagnando terreno con il suo Calendario nativo e la completa integrazione del lavoro.

La collaborazione è uno dei punti di forza principali di ClickUp. Ogni funzionalità della piattaforma, dalla chat ai commenti, dalle lavagne online ai documenti, è stata pensata per facilitare la comunicazione con il tuo team.

La sua capacità di centralizzare la comunicazione del team all'interno delle attività o dei progetti garantisce la necessità di un minor numero di strumenti. Inoltre, i team possono condividere gli aggiornamenti dei progetti tramite dashboard e report.

Calendly, tuttavia, offre strumenti di collaborazione limitati.

Supporta funzionalità di pianificazione del team come assegnazioni a rotazione e pianificazione collettiva, che aiutano a coordinare la disponibilità del team. Tuttavia, non offre funzionalità come la comunicazione a livello di attività o la modifica collaborativa dei documenti.

🏆 Vincitore: Le funzionalità di collaborazione complete di ClickUp lo rendono uno strumento migliore per i team che lavorano su progetti condivisi.

4. Automazioni

ClickUp offre automazioni avanzate per vari flussi di lavoro, come lo spostamento delle attività tra stati, l'invio di promemoria o l'assegnazione di attività in base a trigger come le date di scadenza. Queste automazioni sono altamente personalizzabili, consentendo agli utenti di adattarle alle esigenze dei loro progetti.

Poiché Calendly si concentra esclusivamente sulla pianificazione, le sue automazioni sono personalizzate per questo aspetto. Offre funzionalità come promemoria automatici delle riunioni, email di follow-up e flussi di lavoro per la pianificazione basata sull'approvazione. Queste automazioni consentono di risparmiare tempo riducendo le comunicazioni avanti e indietro.

🏆 Vincitore: Pareggio. ClickUp domina l'automazione delle attività e dei progetti, mentre Calendly eccelle nell'automazione specifica della pianificazione.

5. Monitoraggio del tempo

ClickUp include il monitoraggio del tempo integrato, che consente agli utenti di registrare le ore direttamente all'interno delle attività. Questa funzionalità è preziosa per le aziende che hanno bisogno di monitorare le ore fatturabili o valutare la produttività del team.

ClickUp supporta anche integrazioni con strumenti di monitoraggio del tempo di terze parti come Toggl e Harvest per una maggiore flessibilità.

Al contrario, Calendly non offre funzionalità di monitoraggio del tempo. È dedicata alla pianificazione, il che significa che non include strumenti per monitorare il tempo dedicato alle attività o ai progetti.

🏆 Vincitore: Gli strumenti di monitoraggio del tempo di ClickUp lo rendono la scelta migliore per monitorare la produttività e la fatturazione.

6. Integrazioni

ClickUp si integra con oltre 1.000 app, tra cui Slack, Zoom, Google Drive, Microsoft Teams e persino Calendly!

La sua API consente inoltre agli sviluppatori di creare integrazioni personalizzate. Che tu abbia bisogno di gestire la comunicazione, la condivisione di file o l'automazione del flusso di lavoro, ClickUp offre un'ampia compatibilità.

Sebbene le integrazioni di Calendly siano sufficienti per pianificare i flussi di lavoro, il numero complessivo e la varietà delle integrazioni sono più limitati rispetto a ClickUp.

🏆 Vincitore: ClickUp per un intervallo più ampio di integrazioni che supportano vari flussi di lavoro.

7. Interfaccia utente

L'interfaccia di ClickUp ti aiuta a gestire correttamente il tuo sito, che si tratti di sequenze di progetti, collaborazione in team o eventi del calendario: tutto rimane semplificato in un unico posto. Sebbene questa versatilità sia un punto di forza, può anche rendere l'interfaccia utente opprimente per gli utenti alle prime armi. È più adatto agli utenti disposti a investire tempo nell'apprendimento della piattaforma.

L'interfaccia di Calendly è pulita e intuitiva, rendendola ideale per i principianti. L'impostazione degli eventi, la definizione della disponibilità e la condivisione dei link di pianificazione sono processi intuitivi che richiedono un apprendimento minimo.

🏆 Vincitore: Calendly per la sua semplicità. L'interfaccia utente consente agli utenti di iniziare rapidamente.

8. Facilità d'uso

A causa del suo ampio set di funzionalità, ClickUp ha una curva di apprendimento più ripida. Tuttavia, i suoi tutorial completi, i modelli di pianificazione e le risorse di assistenza rendono l'onboarding gestibile per gli utenti motivati.

Calendly è progettato per essere facile da usare, consentendo anche agli utenti alle prime armi di impostare eventi e condividere link di pianificazione in pochi minuti. La sua semplicità lo rende accessibile agli utenti non esperti di tecnologia.

🏆 Vincitore: Calendly, grazie alla sua facilità d'uso e alla sua funzionalità intuitiva, che lo rendono ideale per un rapido apprendimento.

ClickUp vs Calendly su Reddit

Quando gli utenti di Reddit discutono di ClickUp e Calendly, la discussione verte spesso sui problemi specifici che ciascuno strumento risolve e su quanto si adatta bene ai flussi di lavoro quotidiani.

Per chi ha bisogno di una soluzione di project management, ClickUp è spesso uno dei preferiti.

Gli utenti di Reddit che utilizzano ClickUp ne sottolineano le opzioni di personalizzazione, affermando che è ottimo per i team che devono destreggiarsi tra più attività e scadenze. Molti utenti apprezzano la sua flessibilità, che offre viste come grafici Gantt, bacheche Kanban e sequenze temporali, insieme a funzionalità integrate come il monitoraggio del tempo e la creazione di report.

Utilizziamo Clickup da almeno 4 anni e, onestamente, è di gran lunga uno dei migliori strumenti di project management. Abbiamo provato Asana, Monday.com e Trello prima di decidere di passare a ClickUp. La scelta migliore in assoluto! Non ho mai avuto grossi problemi e il servizio clienti è stato molto disponibile. Ho un abbonamento a pagamento e con la nuova versione continua a migliorare. Nel complesso, per il prezzo e la vasta gamma di strumenti, Clickup ha decisamente superato tutte le mie aspettative. Dopo aver imparato a utilizzare Clickup in modo efficace, ho sicuramente acquisito una nuova prospettiva sui nostri processi di flusso di lavoro.

Utilizziamo Clickup da almeno 4 anni e, onestamente, è di gran lunga uno dei migliori strumenti di project management. Abbiamo provato Asana, Monday.com e Trello prima di decidere di passare a ClickUp. La scelta migliore che potessimo fare! Non ho mai avuto grossi problemi e il servizio clienti è stato molto disponibile. Ho un abbonamento a pagamento e con la nuova versione continua a migliorare. Nel complesso, per il prezzo e la vasta gamma di strumenti, Clickup ha decisamente superato tutte le mie aspettative.

Dopo aver imparato a utilizzare Clickup in modo efficace, ho sicuramente acquisito una nuova prospettiva sui nostri processi di flusso di lavoro.

Una lamentela comune su Reddit rimane l'ampio set di funzionalità di ClickUp, che può sembrare eccessivo, soprattutto per gli utenti singoli o i piccoli team che potrebbero non aver bisogno di tutta la sua potenza.

Nel frattempo, Calendly è una soluzione consigliata per chi desidera semplificare la pianificazione.

Gli utenti di Reddit che hanno provato Calendly spesso ne lodano la facilità d'uso e le funzionalità che consentono di risparmiare tempo, in particolare per coordinare riunioni in fusi orari diversi.

Descritta come "imposta e dimentica", molti apprezzano il fatto che elimini il noioso avanti e indietro alla ricerca di disponibilità.

Io uso Calendly. Mi fa davvero risparmiare tempo nella pianificazione delle riunioni. Come la maggior parte delle persone, aggiungo semplicemente un testo con un link nella firma delle mie e-mail (qualcosa del tipo "Fissa una riunione con me"). Funziona alla grande!

Io uso Calendly. Mi fa davvero risparmiare tempo nella pianificazione delle riunioni. Come fanno molti, aggiungo semplicemente un testo con un link nella firma delle mie e-mail (qualcosa del tipo "Fissiamo una riunione"). Funziona alla grande!

Tuttavia, alcuni utenti di Reddit ne notano i limiti, sottolineando che Calendly non va oltre la pianificazione: non è progettato per gestire attività o flussi di lavoro.

🧠Curiosità: il modello di pianificatore settimanale di ClickUp ti consente di suddividere i tuoi obiettivi per giorno e ora e di bloccare le attività, garantendoti produttività per tutta la settimana.

Qual è il miglior strumento di pianificazione?

Definire sia ClickUp che Calendly "app di pianificazione" evidenzia i loro diversi approcci alla pianificazione. Calendly eccelle nella pianificazione delle riunioni e nell'automazione del processo di programmazione. ClickUp eccelle come alternativa a Calendly nella pianificazione del lavoro (attività, progetti, obiettivi e scadenze), fornendo al contempo strumenti per gestire il tempo e le riunioni relative a tale lavoro.

Per i team che necessitano di una piattaforma completa per gestire attività e progetti, collaborare, monitorare gli obiettivi e gestire la pianificazione e la programmazione interna, ClickUp è il vincitore indiscusso. La sua versatilità e il set di funzionalità integrate offrono un valore complessivo molto maggiore ed eliminano la necessità di utilizzare più strumenti separati.

Se la tua unica esigenza è automatizzare la prenotazione di appuntamenti esterni e condividere facilmente la tua disponibilità, Calendly rimane una soluzione eccellente e la migliore della categoria. Svolge un unico compito in modo eccezionale.

Tuttavia, per una pianificazione olistica del lavoro, l'esecuzione dei progetti e la collaborazione in team, ClickUp offre la profondità e la flessibilità che Calendly, per sua natura, non ha. Ti consente di gestire non solo il tuo programma, ma l'intero flusso di lavoro.

Iscriviti subito alla versione di prova gratuita di ClickUp per iniziare.