le 11 migliori alternative a Ideogram nel 2025

L'IA di Ideogram per la conversione di testo in immagine è eccellente per creare rapidamente immagini con testo. Ma a volte servono strumenti di progettazione UX migliori.

Forse stai cercando un posizionamento del testo perfetto al pixel. O forse vuoi sperimentare diversi stili artistici che facciano risaltare il tuo marchio (senza passare ore su Photoshop).

Fortunatamente, la crescita esplosiva della generazione di immagini con IA ha prodotto numerose alternative a Ideogram. Quindi, se stai cercando di esplorare la generazione di immagini basata sull'IA, sei nel posto giusto!

Dagli strumenti incentrati sulla grafica dettagliata alle piattaforme specializzate in immagini di marketing, abbiamo una raccomandazione per ogni sfida creativa. Questo post del blog discute le 11 migliori opzioni alternative a Ideogram che potrebbero trasformare il tuo flusso di lavoro creativo.

Stiamo parlando di creare immagini altamente specifiche in pochi secondi! Andiamo!

Cos'è Ideogram?

Ideogram è un generatore di IA da testo a immagine che si è ritagliato una nicchia nel mondo in espansione dei generatori di arte basati sull'IA. Lo strumento trasforma le descrizioni scritte in immagini sorprendenti, da opere d'arte e foto a diagrammi e illustrazioni

Quando si inserisce una descrizione testuale, si presta molta attenzione ai piccoli dettagli come le texture e l'illuminazione, rendendo le immagini finali straordinariamente realistiche.

Ricordi quelle immagini generate dall'IA con testo strano e senza senso? Ideogram lo risolve.

Crea testo chiaro e leggibile nelle immagini generate. Stiamo parlando di perfettamente leggibile:

Progettazione di loghi

Banner di marketing

Grafica per social media

Risorse del marchio

Lo strumento lavora studiando enormi set di dati di immagini abbinate a descrizioni testuali. Il suo sistema di deep learning rileva gli schemi tra le parole e gli elementi visivi, utilizzando queste conoscenze per creare nuove immagini che corrispondono a ciò che hai richiesto.

Perché scegliere le alternative Ideogram?

Mentre Ideogram è adatto a mockup veloci e immagini di base, i suoi limiti possono ostacolare il lavoro su progetti più avanzati o creativi. Ecco perché potresti prendere in considerazione l'idea di esplorare alternative:

Realismo migliorato: Molte alternative generano immagini iperrealistiche, ideali per foto di prodotti e primi piani di qualità professionale

Diversità creativa: un intervallo più ampio di stili artistici e design innovativi aiuta a far risaltare le immagini

Maggiore precisione: un maggiore controllo sui dettagli permette di apportare raffinate modifiche a ogni aspetto del design

*funzionalità/funzioni avanzate: un maggiore controllo sui dettagli consente di apportare modifiche raffinate a ogni aspetto del progetto

Risultati migliori: rendering ultra-dettagliati e immagini audaci e uniche aiutano a dare vita alle idee con eccezionale chiarezza

Se cerchi maggiore flessibilità creativa e risultati di livello professionale, potrebbe essere il momento di esplorare la concorrenza.

💡 Suggerimento: le idee prompt di IA possono far usufruire di nuove possibilità per i tuoi progetti creativi.

Le 11 migliori alternative a Ideogram

Mentre Ideogram eccelle nella generazione di immagini con IA, alcune di queste comprovate alternative offrono arte generata con IA per ogni esigenza creativa. Cominciamo:

1. Midjourney (la migliore per risultati artistici di livello professionale)

via Dis cord

Midjourney non è solo uno strumento per generare immagini, è una piattaforma per creare arte. Le sue immagini si distinguono per il loro spiccato talento artistico, che le rende immediatamente riconoscibili e accattivanti.

Ciò che distingue Midjourney è la sua meticolosa attenzione ai dettagli. Dalle ombre sottili e dai riflessi realistici alle intricate trame delle superfici, ogni elemento è realizzato per rendere il risultato ricco, naturale e coinvolgente.

Prendiamo ad esempio la fotografia di prodotto. Grazie ai suoi ultimi aggiornamenti, Midjourney ha notevolmente migliorato la sua capacità di produrre immagini iperrealistiche, complete di testo leggibile. È ideale per mockup, poster, materiale di marketing e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Midjourney

Crea più varianti della tua immagine iniziale con un solo clic, aiutandoti a esplorare diverse direzioni creative senza partire da zero

Migliora i risultati utilizzando i comandi dei parametri che ti consentono di fare riferimento a stili o caratteri specifici di altre immagini

Regola e perfeziona le immagini attraverso più iterazioni utilizzando le opzioni "Variazioni" e "Miglioramento"

Lavora a fianco di una community di supporto nei canali Discord, dove puoi condividere suggerimenti e ottenere feedback immediati

Limiti di metà percorso

C'è una curva di apprendimento iniziale per padroneggiare la meccanica dei prompt

Prezzi di Midjourney

Piano base: 10 $/mese

Piano standard: 30 $/mese

Piano Pro: 60 $ al mese

Mega Piano: 120 $/mese

Valutazioni e recensioni di Midjourney

G2: 4. 4/5 (80+ recensioni)

Capterra: N/A

Cosa dicono gli utenti reali di Midjourney

Midjourney produce costantemente immagini ad alta risoluzione e di grande impatto visivo che spesso superano le aspettative in termini di dettaglio e qualità. La sua capacità di interpretare i prompt in modo creativo lo rende uno strumento fantastico per concept art, mood board e progetti sperimentali.

Midjourney produce costantemente immagini ad alta risoluzione e visivamente sbalorditive che spesso superano le aspettative in termini di dettaglio e qualità. La sua capacità di interpretare i prompt in modo creativo lo rende uno strumento fantastico per concept art, mood board e progetti sperimentali.

2. Adobe Firefly (la migliore per contenuti legalmente validi per progetti commerciali)

tramite Adobe Firefly

Adobe Firefly libera il tuo potenziale creativo con un potente generatore di immagini basato su IA. Crea senza sforzo immagini straordinarie in innumerevoli stili, da fotorealistici a stravaganti, il tutto rimanendo sicuro al 100% per l'uso commerciale.

integrato perfettamente in Adobe Creative Cloud*, Firefly ti consente di trasformare le tue idee più audaci in realtà con velocità e precisione. Che si tratti di progettare per il lavoro o per il tempo libero, ti aiuta a creare, innovare e realizzare come mai prima d'ora.

Le migliori funzionalità di Adobe Firefly

Riempi gli spazi vuoti delle immagini o estendi le immagini esistenti in modo naturale utilizzando lo strumento di riempimento generativo

Segnalare i problemi di precisione direttamente attraverso il sistema di feedback per contribuire a migliorare la qualità dell'output

Partecipa ai forum della community e ai canali Discord per condividere il lavoro e ricevere consigli da altri utenti

Genera immagini pronte per la pubblicità provenienti da fonti etiche di Adobe Stock

Limiti di Adobe Firefly

Le funzionalità/funzioni di Firefly non sono accessibili con licenze per dispositivi condivisi. È necessaria una licenza per utente nominativo o una licenza Adobe Express

Prezzi di Adobe Firefly

Free

Piani Premium multipli

Valutazioni e recensioni di Adobe Firefly

G2: 4. 6/5 (50+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Adobe Firefly

La funzionalità che aggiunge ai preferiti è la possibilità di caricare immagini di riferimento per creare effetti o elementi per una composizione composita per creare opere d'arte nuove e originali! L'integrazione della piattaforma nel mio flusso di lavoro è semplice. Firefly è molto facile da usare e accetta tutti i prompt entro i limiti. Uso Firefly regolarmente come parte del mio processo creativo.

La mia funzionalità preferita è la possibilità di caricare immagini di riferimento per creare effetti o elementi per una composizione composita per creare opere d'arte nuove e originali! L'integrazione della piattaforma nel mio flusso di lavoro è semplice. Firefly è molto facile da usare e accetta tutti i prompt entro certi limiti. Uso Firefly regolarmente come parte del mio processo creativo.

📮 ClickUp Insight: L'11% dei nostri intervistati sfrutta l'IA principalmente per il brainstorming e l'ideazione. Ma cosa succede a queste idee brillanti in seguito? È qui che serve una lavagna online basata sull'IA, come ClickUp Whiteboards, che ti aiuta a trasformare istantaneamente le idee della sessione di brainstorming in attività. E se non riesci a spiegare un concetto, chiedi semplicemente al generatore di immagini IA di creare un'immagine basata sul tuo prompt. È l'app che fa tutto per il lavoro che ti permette di ideare, visualizzare ed eseguire più velocemente!

3. Leonardo IA (ideale per i professionisti creativi)

tramite Leonardo IA

Immagina di creare senza sforzo modelli personalizzati che riflettano veramente l'essenza del tuo marchio o lo stile unico del tuo progetto. Con Leonardo IA, non ti limiti a generare immagini, ma le trasformi in capolavori.

Il suo rivoluzionario IA Canvas in tempo reale ti offre il controllo completo, permettendoti di aggiungere, rimuovere e perfezionare gli elementi con una precisione senza pari

L'enfasi di Leonardo AI sulla collaborazione lo contraddistingue, rendendolo un potente strumento per i team. È perfetto per semplificare il project management del design, fornendo al contempo contenuti visivamente sorprendenti che si distinguono.

Le migliori funzionalità di Leonardo IA

Creare modelli personalizzati di IA per soddisfare requisiti di stile precisi

Genera rapidamente immagini con il modello Lightning XL

Si integra perfettamente con altri strumenti tramite l'API completa

Lavora sia con il modello Phoenix predefinito che con le opzioni specializzate per esigenze diverse

Limiti dell'IA di Leonardo

La ricchezza di opzioni della piattaforma potrebbe sembrare travolgente all'inizio

Prezzi di Leonardo IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Leonardo IA

G2: Revisioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Leonardo IA

Leonardo AI è uno strumento meraviglioso basato sull'intelligenza artificiale che genera illustrazioni in un'ampia varietà di stili. Poiché la maggior parte dei suggerimenti offerti sono ciò che stai chiedendo, possono essere implementati in qualsiasi progetto su cui potresti lavorare. Ti offre anche molteplici opzioni tra cui scegliere con una qualità molto decente ed è molto facile da usare e integrare. Questo è il generatore di IA che uso di più.

Leonardo AI è uno strumento meraviglioso basato sull'intelligenza artificiale che genera illustrazioni in un'ampia varietà di stili. Poiché la maggior parte dei suggerimenti offerti sono ciò che stai cercando, possono essere implementati in qualsiasi progetto tu stia lavorando. Ti offre anche molteplici opzioni tra cui scegliere con una qualità molto buona ed è molto facile da usare e integrare. Questo è il generatore di IA che uso di più.

4. DALL-E 3 (ideale per creare immagini ricche di contesto)

tramite chat GPT

Questa app all'avanguardia per la generazione di arte basata sull'IA dà vita ai tuoi prompt con una straordinaria attenzione ai dettagli. Che si tratti della trama consumata di un libro antico o del bagliore della luna su un lago scintillante, DALL-E 3 cattura la tua visione con una precisione mozzafiato.

Cosa lo rende ancora migliore? Si abbina perfettamente a ChatGPT per perfezionare le tue idee in un flusso naturale di conversazione. Sperimenta stili diversi, esplora combinazioni inaspettate e modifica la tua visione fino a quando l'immagine finale non ti sembra giusta.

DALL-E 3 migliori funzionalità/funzioni

Crea immagini nitide e ad alta risoluzione che rimangono nitide anche quando vengono ingrandite

Modifica le immagini esistenti con istruzioni di testo, perfette per modifiche e variazioni rapide

Gestisci scene complesse con più elementi mantenendo la coerenza visiva

Produci immagini in vari stili, da quelle fotorealistiche a quelle artistiche

Limiti di DALL-E 3

Spesso aggiunge troppi elementi decorativi, anche quando si richiedono design minimalisti

Difficoltà con requisiti di scena specifici, come mostrare accuratamente oggetti in particolari orientamenti

Prezzi DALL-E 3

Disponibile come parte delle sottoscrizioni ChatGPT Team e Enterprise

Valutazioni e recensioni di DALL-E 3

G2: N/A

Capterra: Recensioni insufficienti

5. Diffusione stabile (ideale per generare diverse varianti artistiche)

tramite diffusione stabile

Scatena la tua creatività con Stable Diffusion, lo strumento open source che dà vita alle tue idee.

Perfeziona ogni dettaglio (illuminazione, composizione, atmosfera) per creare immagini uniche e accattivanti.

Puoi anche mettere a punto le immagini in uscita utilizzando la sua scala di guida. Valori più alti creano immagini che corrispondono più da vicino al tuo prompt, mentre valori più bassi consentono un'interpretazione più artistica.

Diffusione stabile: funzionalità/funzioni migliori

Controlla e ricrea output specifici con numeri seed, perfetti quando hai bisogno di risultati coerenti su più generazioni

Trasforma schizzi o immagini esistenti applicando miglioramenti IA attraverso la funzionalità/funzione immagine-immagine

Elabora più varianti contemporaneamente con la generazione in batch, che ti aiuta a esplorare diverse interpretazioni del tuo concept

Mantieni i tuoi output adatti a tutti i tipi di pubblico con il modulo di controllo di sicurezza integrato

Diffusione stabile Limiti

A volte, potresti avere difficoltà con i tempi di generazione e la qualità della generazione delle immagini

Prezzi di Stable Diffusion

Free

Love: 5 $/mese

Valutazioni e recensioni stabili di Diffusion

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: N/A

Cosa dicono gli utenti reali di Stable Diffusion

Di recente ho utilizzato Stable Diffusion 3. Ho trovato le funzionalità di testo in immagine assolutamente di prima classe. Il livello di capacità ortografiche e la qualità delle immagini sono semplicemente notevoli.

Di recente ho utilizzato Stable Diffusion 3. Ho trovato le funzionalità di testo in immagine assolutamente di prima classe. Il livello di capacità ortografiche e la qualità delle immagini sono semplicemente notevoli.

6. Craiyon (ideale per la sperimentazione creativa)

via Craiyon

Precedentemente noto come DALL-E Mini, Craiyon ti aiuta a trasformare le descrizioni testuali in arte visiva. Lo strumento è particolarmente adatto a designer e artisti alla ricerca di nuova ispirazione, educatori che vogliono spiegare visivamente idee complesse e autori di contenuti che hanno bisogno di generare rapidamente immagini.

*craiyon eccelle con descrizioni di testo semplici e dirette, a differenza di molti altri strumenti artistici di IA che richiedono prompt complessi. Anche se potrebbe non raggiungere la qualità iper-dettagliata dei modelli avanzati, offre un modo divertente, creativo e accessibile per chiunque di esplorare l'arte generata dall'IA.

Le migliori funzionalità di Craiyon

Crea più varianti di immagine contemporaneamente, per avere diverse prospettive sul prompt del testo

Scegli tra vari stili artistici per abbinare la tua visione creativa, dalle foto realistiche all'arte astratta

Ottieni risultati in tempo reale mentre digiti, rendendo il processo creativo rapido e fluido

Utilizza l'integrazione API per aggiungere la generazione di immagini ai tuoi progetti

Lavorare con più lingue per i prompt di testo, rendendolo accessibile a livello globale

Superare i limiti di Craiyon

Lo strumento a volte interpreta male i prompt di testo complessi, che potrebbero richiedere diversi tentativi per ottenere il risultato desiderato

Prezzi di Craiyon

Assistenza: 12 $ al mese

Professionale: 24 $ al mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Craiyon

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

7. Dream di Wombo (ideale per chi non ha competenze tecniche)

tramite Dream by Wombo

Dream di Wombo rende la creazione artistica a partire da prompt di testo semplice, divertente e coinvolgente. Gli utenti possono generare rapidamente immagini visivamente sbalorditive con il minimo lavoro richiesto, il che lo rende perfetto per chiunque voglia stimolare la propria creatività.

La piattaforma consente agli utenti di esplorare vari stili e temi senza sforzo, incoraggiando l'espressione artistica senza richiedere competenze avanzate o di IA.

Dream di Wombo è particolarmente interessante per gli utenti occasionali che desiderano un modo giocoso e intuitivo per creare arte, trasformando l'immaginazione in immagini con pochi clic.

Le migliori funzionalità di Dream by Wombo

Creare arte digitale digitando descrizioni di testo in più lingue, tra cui giapponese, hindi e indonesiano

Scegli tra vari stili artistici come Realistico, VFX, Anime, Avatar e Street Art per adattarli alla tua visione

Modifica le immagini esistenti utilizzando i comandi di testo per regolare elementi come sfondi e illuminazione

Condividi le tue creazioni e sfoglia le opere d'arte di altri utenti nel feed social integrato

Dream by Wombo limiti

Qualità dell'immagine incoerente

Prezzi di Dream by Wombo

Mensile: 9,99 $ al mese

Annuale: 89,99 $/anno

Durata: 169,99 $/mese

Valutazioni e recensioni di Dream by Wombo

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: N/A

8. Runway ML (ideale per i produttori di contenuti professionali)

via Runway ML

Cosa succede quando si combinano strumenti di apprendimento automatico per artisti e designer in una piattaforma coesa? Runway ML! Fornisce potenti funzionalità/funzioni che consentono di modificare video, generare immagini e collaborare in tempo reale.

Integrando varie funzionalità di apprendimento automatico in un'unica interfaccia di facile utilizzo, Runway ML si rivolge ai professionisti che cercano soluzioni innovative per progetti multimediali.

L'attenzione alla versatilità e alla collaborazione lo rende uno strumento prezioso per gli autori moderni.

Runway ML: le migliori funzionalità/funzioni

Genera video da immagini con transizioni fluide tra le foto caricate, perfetto per creare presentazioni dinamiche o contenuti narrativi

Crea automaticamente texture 3D personalizzate da utilizzare in varie piattaforme di modellazione

Creazione di paesaggi sonori e sincronizzazione dei movimenti delle labbra con l'audio, supporto di più volti per dialoghi naturali dei personaggi

Utilizza modelli di progetto già pronti con un semplice sistema drag-and-drop per velocizzare la creazione dei contenuti

Limiti di Runway ML

Le immagini generate, sebbene colorate, a volte mancano di realismo e possono mostrare forme distorte o dettagli errati

I modelli Alpha di terza generazione sono relativamente costosi rispetto alla qualità dei risultati che forniscono

Prezzi di Runway ML

Basic: Gratis

Standard: 15 $ al mese per utente

Pro: 35 $ al mese per utente

Unlimited: $95/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Runway ML

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Freepik (la migliore per la creazione di risorse e la progettazione grafica)

tramite Freepik

Sei un designer o un addetto al marketing che vuole essere sempre al passo con le ultime tendenze nel campo della grafica? Allora Freepik è quello che fa per te! Con una vasta libreria di oltre 250 milioni di risorse, è un vero e proprio tesoro per tutte le tue esigenze creative.

Freepik offre un impressionante mix di vettori, foto, file PSD e strumenti basati su IA, fondendo perfettamente risorse di design tradizionali con tecnologie all'avanguardia.

Dalle illustrazioni personalizzate ai modelli di progettazione grafica pronti all'uso, Freepik rende facile creare progetti di qualità professionale in pochissimo tempo. Sia che tu stia lavorando a un grande progetto o che tu abbia bisogno di un'ispirazione veloce, Freepik ha quello che fa per te!

Le migliori funzionalità/funzioni di Freepik

Rimuovi gli sfondi dalle immagini in pochi secondi con lo strumento di rimozione dello sfondo, risparmiando tempo sulla modifica manuale

Genera voci fuori campo professionali per i tuoi video utilizzando il generatore di voci IA

Fai risaltare i tuoi progetti con la funzionalità/funzione di alto livello, che aumenta la risoluzione dell'immagine senza perdere qualità

Perfeziona rapidamente le immagini con l'editor di immagini integrato e gli strumenti di ritocco

Limiti di Freepik

Il piano Free presenta alcune restrizioni degne di nota

Dovrai dare credito a Freepik per qualsiasi risorsa che utilizzi

Prezzi di Freepik

Free

Essential: 9 $ al mese

Premium: 20 $ al mese

Premium+: 39 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Freepik

G2: 4. 7/5 (più di 130 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

10. NightCafe (ideale per nuove idee e direzioni creative)

via Night C afe

NightCafe si distingue come una versatile piattaforma di creazione artistica basata sull'IA che mette potenti capacità di generazione di immagini nelle mani di artisti, designer e autori di contenuti.

Trasforma le descrizioni testuali in opere d'arte uniche utilizzando diversi modelli all'avanguardia di IA. Questa funzionalità/funzione è particolarmente utile per l'esplorazione creativa e i progetti artistici.

Puoi partecipare a sfide artistiche quotidiane, condividere le tue creazioni nelle chat e ricevere feedback da altri autori, aggiungendo una dimensione sociale che aiuta a stimolare nuove idee e direzioni creative.

Le migliori funzionalità di NightCafe

Crea immagini da prompt di testo utilizzando sei diversi modelli di IA, tra cui Stable Diffusion, DALL-E 3 e SDXL, che ti offrono flessibilità negli stili artistici

Applica stili artistici preimpostati come Anime, Gioco 3D, Pittura a olio e Pop Art per ottenere rapidamente effetti specifici

Modifica parti specifiche delle immagini generate con la funzionalità/funzione di ritocco, che ti aiuta a mettere a punto e perfezionare le tue creazioni

Limiti di NightCafe

Il suo sistema basato sui crediti può essere costoso per gli utenti che devono generare regolarmente molte immagini ad alta risoluzione

Prezzi NightCafe

AI Principiante: 5,99 $/mese

*hobbyist: 9,99 $ al mese

Appassionato di IA: 19,99 $/mese

Artista IA: 49,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di NightCafe

G2: 3. 5/5 (Recensioni insufficienti)

Capterra: 4. 7/5 (70+ recensioni)

11. Canva IA (ideale per i team che creano contenuti visivi su larga scala)

tramite Canva IA

Canva AI è il tuo assistente creativo che gestisce le parti ripetitive del lavoro di progettazione. Questa suite di IA si adatta perfettamente alla familiare interfaccia di Canva, rendendola facile da usare per principianti e professionisti senza una curva di apprendimento ripida.

Ad esempio, quando è necessario trasformare un post social verticale in un banner orizzontale, l'IA gestisce automaticamente l'espansione dell'immagine senza bisogno di altri strumenti di IA per i social media.

Oppure, se si desidera modificare il testo in una vecchia immagine, l'IA può renderlo modificabile in pochi secondi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Canva IA

Trasforma le immagini statiche in immagini modificabili, spostando e ridimensionando gli elementi mentre l'IA riempie gli spazi vuoti in modo naturale

Analizza le presentazioni e applica animazioni adatte che si abbinano al tono del tuo contenuto con un solo clic

Genera automaticamente più versioni del progetto in base ai tuoi input, risparmiando ore di lavoro manuale

Limiti di Canva IA

Il generatore di immagini IA non dispone di impostazioni personalizzate dettagliate oltre alle regolazioni di base di stile e rapporto

Prezzi di Canva IA

Canva Free

Canva Pro: 15 $ al mese per utente

Canva Teams: 10 $ al mese per utente

Canva Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Canva IA

G2: 4. 7/5 (4300+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (40+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Canva IA

Recentemente ho optato per Canva Pro, che si è rivelato estremamente utile per i miei progetti. Disegni e modelli su cui lavorare ancora migliori. Le immagini professionali sono esattamente quello che cercavo. La nuova funzionalità AI magic è incredibile. Canva è uno strumento insostituibile. Ho aggiunto un team e l'ho integrato con alcuni dei miei account sui social media. Esperienza fantastica.

Recentemente ho optato per Canva Pro, che si è rivelato estremamente utile per i miei progetti. Disegni e modelli ancora migliori su cui lavorare. Le immagini professionali sono esattamente quello che cercavo. La nuova funzionalità/funzione magica dell'IA è sorprendente. Canva è uno strumento insostituibile. Ho aggiunto un team e l'ho integrato con alcuni dei miei account sui social media. Esperienza fantastica.

Mentre molti strumenti avanzati di IA si concentrano esclusivamente sulla generazione di immagini di IA, alcune piattaforme integrano le capacità di IA in funzionalità più ampie di project management e collaborazione.

ClickUp (ideale per il project management end-to-end e la generazione di immagini)

ClickUp, l'app per tutto il lavoro, migliora i tuoi processi artistici con funzionalità/funzioni basate sull'IA.

Abbellisci le tue sessioni di brainstorming creando grafiche rapide e sorprendenti con le lavagne online ClickUp

Le lavagne online ClickUp migliorano la collaborazione visiva fornendo uno spazio dinamico per i processi creativi. Con il brainstorming visivo in tempo reale, i team possono ideare insieme senza problemi, indipendentemente da dove si trovino.

La funzionalità/funzione consente il caricamento di immagini, permettendo annotazioni e discussioni direttamente sulle immagini per un migliore contesto e comprensione. Inoltre, strumenti di pianificazione collaborativa come note adesive e disegni a mano libera rendono facile organizzare le idee e trasformarle in piani attuabili, favorendo l'innovazione e il lavoro di squadra.

ma la funzionalità/funzione principale? Il generatore di immagini IA!*

Con ClickUp Brain nelle lavagne online, puoi creare istantaneamente immagini basate sull'IA come diagrammi, grafici o altre immagini direttamente nella tua lavagna online, eliminando la necessità di passare da uno strumento all'altro o di progettare manualmente la grafica.

Che tu stia facendo brainstorming, organizzando una bacheca delle idee o discutendo di contenuti visivi, Brain supporta senza soluzione di continuità il tuo processo creativo. Questo lo rende una soluzione ideale per pianificare progetti innovativi, collaborare con il tuo team e raccogliere feedback preziosi.

Genera immagini con le lavagne online di ClickUp

ClickUp Brain ti aiuta anche a lavorare in modo più intelligente sfruttando potenti funzionalità/funzioni di IA per semplificare il flusso di lavoro. Con la sua interfaccia interattiva in stile Q&A, puoi ottenere risposte istantanee e contestualizzate su attività, documenti o wiki aziendali, risparmiando tempo nella ricerca di informazioni.

Hai bisogno di una rapida panoramica del tuo lavoro? ClickUp Brain fornisce un riassunto con un solo clic di attività, discussioni e commenti per una chiarezza senza sforzo. Inoltre, automatizza gli aggiornamenti e i riepiloghi dei progetti, mantenendo il tuo team allineato senza lavoro extra.

Accelera la creazione di contenuti in attività e documenti con l'assistenza alla scrittura IA di ClickUp Brain

Infine, utilizza ClickUp for Design per ottimizzare i flussi di lavoro creativi dall'inizio alla fine. Che tu voglia creare un brief di progettazione in documenti condivisibili, generare istantaneamente attività dal brief o persino condividere feedback tramite Clip registrate, ClickUp ha una funzionalità/funzione personalizzata per le tue esigenze.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Converti il feedback del client e del team in elenchi dettagliati di cose da fare tramite le attività di ClickUp

Suggerisci modifiche o documenta feedback per le risorse di progettazione utilizzando la funzione Correzione di bozze in ClickUp

Condivisione di feedback con data e ora su video per velocizzare le revisioni tramite ClickUp Clips

Creare e visualizzare roadmap dettagliate per i progetti con obiettivi chiari e attività cardine visive

Connetti ClickUp con Figma, Adobe Creative Cloud e altri software di progettazione

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero avere difficoltà a navigare tra le numerose funzionalità/funzioni e opzioni di personalizzazione di ClickUp

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Aziendale : 12 $ al mese per utente

Enterprise : Contattare per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Cosa dicono gli utenti di ClickUp

*ClickUp ha reso l'allineamento asincrono molto più semplice ed efficace. Creando una struttura in cui delineare e strutturare obiettivi e risultati, i team remoti sono in grado di comprendere le aspettative e fornire aggiornamenti sullo stato in modo fluido. Il brainstorming con le lavagne online è facile, così come riorganizzare le priorità e aggiungere immagini di riferimento, ecc

*ClickUp ha reso l'allineamento asincrono molto più semplice ed efficace. Creando una struttura in cui delineare e strutturare obiettivi e risultati, i team remoti sono in grado di comprendere le aspettative e fornire aggiornamenti sullo stato in modo fluido. Il brainstorming con le lavagne online è facile, così come riorganizzare le priorità e aggiungere immagini di riferimento, ecc

Potenzia la tua creatività e produttività con lo strumento giusto

Le immagini generate dall'IA sono fantastiche. Ma le immagini generate dall'IA integrate nel flusso di lavoro? Sono imbattibili.

Mentre Ideogram si concentra solo sulla generazione di immagini con IA, ClickUp ottimizza ogni aspetto del processo creativo.

Dalla gestione delle attività e dalla collaborazione con il team all'organizzazione delle risorse e all'azione immediata sulle idee, ClickUp è la piattaforma all-in-one che ti aiuta a dare vita alla tua visione in modo efficiente.

Sei pronto a dare una spinta alla tua creatività e produttività? Scopriamo come ClickUp può trasformare il tuo modo di lavorare. Iscriviti oggi stesso a ClickUp!