Le 11 migliori alternative a Zoho Cliq per la collaborazione tra team nel 2025

Una comunicazione e una collaborazione efficaci sono la chiave per la produttività nei luoghi di lavoro di oggi. Gli strumenti giusti aiutano i team a coordinare le attività, a chattare in tempo reale e a gestire i progetti senza intoppi.

Zoho Cliq è una scelta popolare, che offre messaggistica, videochiamate e gestione delle attività.

🧠 Curiosità: Si dice che "Zoho" derivi dall'acronimo "SOHO", che sta per "small office or home office" (piccolo ufficio o ufficio a casa).

Ma potrebbe non soddisfare le esigenze di ogni team. Se stai cercando una soluzione più adatta, sei nel posto giusto.

Questo articolo esplora le alternative a Zoho Cliq con potenti funzionalità/funzioni per migliorare il lavoro di squadra. Immergiamoci nelle migliori app di comunicazione per team che stanno rimodellando il modo di chattare in ambito aziendale. 💬

Cosa dovresti cercare nelle alternative a Zoho Cliq?

Quando si confrontano le alternative a Zoho Cliq, cercare funzionalità/funzioni che supportino una comunicazione senza soluzione di continuità e aumentino la produttività del team:

Strumenti di comunicazione completi: Scegli piattaforme che offrano una combinazione di messaggistica diretta, chat di gruppo e videoconferenze per consentire la collaborazione in tempo reale

Gestione efficace di progetti e attività: Selezionare sistemi che combinano funzionalità di project management e monitoraggio delle attività, consentendo ai team di assegnare responsabilità, fissare scadenze e misurare lo stato di avanzamento, il tutto su un'unica piattaforma. Alcune piattaforme forniscono flussi di lavoro personalizzabili per aiutarti a gestire le attività in modo più efficiente

Ampie integrazioni: assicurati che l'alternativa sia compatibile con gli strumenti già utilizzati dal tuo team, come i sistemi CRM, i servizi di archiviazione dei file e altri programmi per la produttività

*interfaccia intuitiva: trova una piattaforma con un'interfaccia intuitiva e adattabile per aiutare ad abbreviare la curva di apprendimento e aumentare i tassi di adozione da parte degli utenti

Sicurezza e conformità: dare priorità alle tecnologie di comunicazione che forniscono dare priorità alle tecnologie di comunicazione che forniscono forti protezioni di sicurezza, come la crittografia end-to-end e la conformità agli standard di settore, per proteggere le informazioni aziendali critiche

*integrazione multipiattaforma: scegli strumenti che funzionano su più dispositivi, come il browser o il cellulare, e che ti consentono di rimanere aggiornato e rispondere a qualsiasi messaggio con facilità

💡 Consiglio dell'esperto: una comunicazione di squadra efficace in ambienti di lavoro diversi richiede più che buone intenzioni: richiede pratiche deliberate e gli strumenti giusti. Investite in piattaforme e abitudini che colmino il divario della separazione fisica, favorendo la chiarezza e la connessione all'interno del vostro team.

Le 11 migliori alternative a Zoho Cliq

Ecco una panoramica delle migliori alternative a Zoho Cliq, ciascuna con i propri punti di forza, per aiutarti a identificare la soluzione più adatta alle tue esigenze di comunicazione.

1. ClickUp (il migliore per la collaborazione in team e il project management)

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro che unisce collaborazione in tempo reale, gestione dei progetti e automazione del flusso di lavoro. A differenza degli strumenti che si concentrano esclusivamente sulla chat o sulla condivisione di documenti, ClickUp fornisce un'area di lavoro completa in cui i team possono pianificare, comunicare ed eseguire senza cambiare strumento.

Collabora in modo efficiente con i tuoi compagni di squadra in tempo reale utilizzando ClickUp Chat

ClickUp Chat rende la comunicazione in tempo reale perfetta, mantenendo le conversazioni direttamente legate al tuo lavoro. I membri del team possono chattare uno a uno o in thread di gruppo senza lasciare l'app, riducendo il cambio di contesto e mantenendo le discussioni focalizzate su attività o progetti specifici.

In Chat, puoi taggare i membri del team, collegare attività e fare riferimento a file, trasformando le conversazioni in azione e migliorando il coordinamento del team. Inoltre, con funzionalità/funzioni basate sull'IA come Catch Me Up, puoi riepilogare/riassumere rapidamente gli aggiornamenti chiave, assicurandoti di non perdere mai dettagli importanti.

Funzionalità/funzione Catch me up di ClickUp Chattare

ClickUp Chat ha una funzionalità/funzione integrata di videochiamata e condivisione dello schermo chiamata SyncUps, perfetta per riunioni di team, sessioni di brainstorming e brevi check-in. I team possono collaborare faccia a faccia senza lasciare il loro flusso di lavoro.

SyncUps in ClickUp

Le chiamate sono migliorate con riepiloghi basati sull'IA, collegamento delle attività e annotazioni in tempo reale, in modo che le riunioni portino all'azione, non solo alla conversazione.

Creazione, condivisione e modifica delle attività con il team in ClickUp Docs

La condivisione dei file in ClickUp è perfetta. È possibile allegare documenti alle attività, condividerli nei thread di chat o aggiungerli ai commenti: tutto rimane organizzato e accessibile.

Utilizza ClickUp Docs per la condivisione e la collaborazione in tempo reale sulle attività. Questo aiuta i membri del team a trovare le risorse di cui hanno bisogno quando ne hanno bisogno.

Gestisci le attività senza sforzo nella visualizzazione attività di ClickUp

La capacità di ClickUp di integrare le conversazioni con la gestione delle attività e del flusso di lavoro lo distingue dalle altre piattaforme di collaborazione.

Con un semplice clic, chattare può trasformarsi in un'attività concreta. I team possono assegnare attività, creare scadenze e monitorare lo stato senza strumenti aggiuntivi.

📌 Più ne sai: A differenza di Zoho Cliq, ClickUp offre lavagne online , che consentono ai team di fare brainstorming visivo e trasformare le idee in attività realizzabili.

I flussi di lavoro personalizzabili consentono ai team di adattare le procedure alle proprie esigenze, mentre l'automazione gestisce le attività ripetitive, permettendo ai team di concentrarsi su ciò che conta di più. L'intervallo di modelli di piani di comunicazione di ClickUp facilita l'avvio della piattaforma e delle attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Trasforma i messaggi in attività e collega i thread delle chat alle attività con ClickUp Chat

Creazione e condivisione di registrazioni dello schermo per trasmettere messaggi senza lunghe catene di email

ClickUp Brain, basato sull'IA, per connettere le persone, il lavoro e le conoscenze della tua organizzazione UsaClickUp Brain, basato sull'IA, per connettere le persone, il lavoro e le conoscenze della tua organizzazione

Automazione delle attività di routine con trigger e azioni personalizzabili

Personalizza le attività con campi personalizzati, stati e visualizzazioni

*limiti di ClickUp

Alcuni utenti devono affrontare una curva di apprendimento a causa dell'intervallo di funzionalità/funzioni

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 dollari al mese per utente

Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (4300+ recensioni)

Gli utenti apprezzano il modo in cui ClickUp crea una piattaforma di comunicazione unificata. Ecco cosa ha detto un utente:

ClickUp ha spostato tutte le comunicazioni da diversi canali come email, chat e WhatsApp in un unico posto. Così sai dove andare per trovare le informazioni di cui hai bisogno.

ClickUp ha spostato tutte le comunicazioni da diversi canali come email, chat e WhatsApp in un unico posto. Così sai dove andare per trovare le informazioni di cui hai bisogno.

📮ClickUp Insight: Un tipico lavoratore della conoscenza deve connettersi con 6 persone in media per portare a termine il lavoro. Ciò significa raggiungere 6 connessioni principali ogni giorno per raccogliere il contesto essenziale, allineare le priorità e far avanzare i progetti. La lotta è reale: follow-up costanti, confusione tra le versioni e buchi neri nella visibilità erodono la produttività del team. Una piattaforma centralizzata come ClickUp, con Connected Search e AI Knowledge Manager, affronta questo problema rendendo immediatamente disponibile il contesto a portata di mano.

2. Slack (il migliore per una comunicazione fluida tra i team)

tramite Slack

Slack è un popolare strumento di comunicazione che consente la collaborazione tra team attraverso canali organizzati, messaggistica asincrona e integrazioni complete. In alternativa a Zoho Cliq, Slack offre un'interfaccia intuitiva che migliora la produttività centralizzando le discussioni con canali dedicati, condivisione di file e integrazioni di app in un'unica posizione accessibile.

Slack si distingue per la sua ampia directory di app e le notifiche personalizzabili, che soddisfano le diverse esigenze organizzative. Queste caratteristiche rendono Slack una scelta interessante per le organizzazioni che cercano una soluzione di comunicazione versatile e scalabile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Slack

Creare spazi dedicati per diversi progetti o team

Connettiti con oltre 2.600 applicazioni, tra cui Google Drive, Salesforce e Trello

Individua rapidamente conversazioni e file passati con potenti funzionalità di ricerca

Elementi fissati all'interno di canali o messaggi per mantenere accessibili le informazioni essenziali

Limiti di Slack

Le funzionalità/funzioni di audio e video conferenza sono limitate a 50 partecipanti

Può diventare costoso per i team più grandi poiché il prezzo è per utente

Mancanza di funzionalità/funzioni integrate di project management (richiede integrazioni)

Prezzi di Slack

Free

Pro: $8,75/mese per utente

Business+: $15/mese per utente

Enterprise Grid: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4. 5/5 (oltre 33.000 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (23.000+ recensioni)

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Slack per la comunicazione tra team

3. Microsoft Teams (il migliore per la collaborazione integrata in ufficio)

tramite Microsoft Teams

Microsoft Teams è un hub di collaborazione completo perfettamente integrato con la suite Microsoft 365. Consente agli utenti di accedere a strumenti come Word, Excel e SharePoint all'interno della stessa interfaccia.

Come Slack, Teams fornisce comunicazione basata su canali, messaggistica diretta e condivisione di file. Tuttavia, la sua caratteristica chiave è la profonda integrazione con Microsoft 365. Questo lo rende un'alternativa adatta a Zoho Cliq per molte organizzazioni che utilizzano prodotti Microsoft.

Il risultato è che gli utenti possono essere coautori di documenti, gestire calendari e collaborare a progetti senza dover passare da un'applicazione all'altra.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Teams

Ospita riunioni online con un massimo di 300 partecipanti, con funzionalità di condivisione dello schermo e sfondi personalizzati

Utilizza Microsoft Copilot per un'assistenza alla scrittura intelligente e l'integrazione con le app Microsoft 365 come Word, PowerPoint e Teams

Riepilogare/riassumere automaticamente le riunioni per fornire agli utenti i punti chiave, le attività suggerite e i punti salienti

Migliora l'esperienza delle riunioni virtuali con funzionalità/funzioni come sfocatura dello sfondo, registrazioni delle riunioni e sottotitoli in tempo reale

*limitazioni di Microsoft Teams

Alcune funzionalità/funzioni avanzate richiedono piani di livello superiore o sottoscrizioni aggiuntive

Consuma molte risorse di sistema, con potenziali ripercussioni sulle prestazioni dei dispositivi meno recenti

prezzi di Microsoft Teams*

Free

*microsoft Teams Essentials: 4 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Basic: $6/mese per utente

*microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4. 3/5 (più di 15.000 recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 9.700 recensioni)

📖 Per saperne di più: Le migliori alternative e concorrenti di Microsoft Teams

4. Rocket. Chattare (ideale per la comunicazione open source personalizzabile)

Rocket.Chat è uno strumento di comunicazione open source che consente ai team di personalizzare il proprio ambiente di messaggistica in base alle esigenze individuali. Offre tutte le funzionalità/funzioni principali che ci si aspetta da una piattaforma di comunicazione per team, come la chat in tempo reale, le conferenze audio e video e significative possibilità di personalizzazione.

A differenza delle piattaforme proprietarie come Slack o Teams, Rocket. Chat consente alle aziende di ospitare i propri servizi sui propri server, garantendo privacy e controllo dei dati. Questo rende Rocket. Chat un'opzione interessante per le organizzazioni con requisiti di sicurezza rigorosi o per coloro che preferiscono gestire la propria infrastruttura.

La sua architettura modulare e il supporto API esteso supportano l'integrazione senza sforzo con vari strumenti e servizi, migliorando la collaborazione e la produttività del team.

Rocket. Le migliori funzionalità/funzioni per chattare

Migliora la comunicazione sicura tra Rocket. Chatta e app compatibili con la matrice utilizzando una rete federata per evitare registrazioni multiple sul server

Comunicare in oltre 50 lingue per una collaborazione globale

Integrare canali di comunicazione come la chat dal vivo e l'email in un'unica piattaforma

Utilizza la struttura bot di Rocket. Chat per automatizzare le attività ripetitive

Rocket. Limiti della chat

Gli utenti hanno riportato occasionali problemi di stabilità del server

Le funzionalità di self-hosting e personalizzazione richiedono competenze tecniche significative per l'impostazione e la manutenzione

Rocket. Prezzi per chattare

Starter: Gratis

Pro: Prezzi personalizzati

Azienda: Prezzi personalizzati

Rocket. Valutazioni e recensioni di chi chatta

G2: 4. 2/5 (più di 300 recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (più di 150 recensioni)

Il supporto multi-chat di Rocket. Chat ha ottenuto elogi dai suoi utenti, insieme alla sua facilità di implementazione. Un utente ha detto questo al riguardo:

È facile da implementare e fornisce il supporto di più canali per chattare che possono essere utilizzati per un piccolo gruppo di un team o anche per un gran numero di membri del gruppo.

È facile da implementare e fornisce supporto per più canali di chat che possono essere utilizzati per un piccolo gruppo di un team o anche per un gran numero di membri del gruppo.

5. Zoom (il migliore per videoconferenze e webinar)

tramite Zoom

Zoom è spesso sinonimo di videoconferenza. È una piattaforma di comunicazione video ampiamente riconosciuta e nota per le sue affidabili funzionalità di videoconferenza e audioconferenza ad alta definizione. Inoltre, la scalabilità di Zoom consente di ospitare riunioni di grandi dimensioni con numerosi partecipanti, soddisfacendo così le diverse esigenze organizzative.

La piattaforma offre un'interfaccia intuitiva e funzionalità come la condivisione dello schermo, le breakout room e la possibilità di registrare. Questo la rende perfetta per i team aziendali ed educativi che cercano di rafforzare la collaborazione a distanza.

Zoom migliori funzionalità/funzioni

Dividere le riunioni più grandi in gruppi più piccoli per consentire discussioni e brainstorming

Può ospitare fino a 10.000 partecipanti con sondaggi in tempo reale, domande e risposte e analisi dei partecipanti

Fornire traduzioni durante le riunioni per un pubblico multilingue

Utilizza la funzionalità/funzione Zoom Clips per migliorare le tue capacità di comunicazione video asincrona

Limiti di Zoom

Il piano Free limita le riunioni di gruppo a 40 minuti

In passato sono state sollevate preoccupazioni in materia di sicurezza (sebbene Zoom abbia intrapreso passaggi per affrontarle)

Funzionalità/funzioni di chat limitate rispetto alle piattaforme di comunicazione dedicate ai team

Prezzi Zoom

Basic: Gratis

Pro: 15,99 $ al mese per utente

Business: 21,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2: 4. 5/5 (oltre 56.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 14.000 recensioni)

Molti utenti amano le funzionalità di connettività video di Zoom, come ha dichiarato un utente:

Ogni software ha i suoi vantaggi, ma nei periodi in cui la videoconferenza è la tua esigenza principale, Zoom non ti abbandona mai.

Ogni software ha i suoi vantaggi, ma nei periodi in cui la videoconferenza è la tua esigenza principale, Zoom non ti delude mai.

6. Mattermost (il migliore per la collaborazione sicura e personalizzabile tra team)

tramite Mattermost

Mattermost è un'altra piattaforma di collaborazione open source creata per le aziende che necessitano di soluzioni sicure e self-hosted. Fornisce una serie completa di funzioni, come la messaggistica in tempo reale, la condivisione di file e la gestione del flusso di lavoro, che la rendono una valida alternativa a Zoho Cliq.

Le ampie possibilità di personalizzazione di Mattermost lo rendono ideale per i settori che danno valore alla protezione dei dati e alla conformità ai protocolli di sicurezza interni. La piattaforma supporta vari plugin che consentono ai team di adattarla ai loro specifici flussi di lavoro, promuovendo una collaborazione efficiente tra i reparti.

Le migliori funzionalità di Mattermost

Esegui operazioni potenziate dall'IA in impostazioni private cloud utilizzando LLM open source e personalizzati

Distribuisci la piattaforma sui server della tua azienda, garantendo la privacy dei dati e la conformità alle politiche interne

Connettiti con strumenti essenziali come Gitlab e Jira per centralizzare il tuo flusso di lavoro

Comunicare in modo efficace tra team globali con il supporto di più lingue

Limiti di Mattermost

La configurazione iniziale può essere complessa per le organizzazioni che non dispongono di risorse IT dedicate

Alcuni utenti hanno segnalato bug durante l'utilizzo dell'app

L'interfaccia utente può sembrare meno curata rispetto ad alcune alternative commerciali

Prezzi di Mattermost

Free

Professionale: 10 $/mese per utente (fatturazione annuale)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mattermost

G2: 4. 3/5 (300+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (più di 160 recensioni)

🔎 Lo sapevi? Secondo una ricerca, i team più piccoli e diversificati sono più propensi a fare un lavoro innovativo rispetto a un team più grande all'interno della stessa azienda.

7. Chattare con Google (ideale per l'integrazione con Google Workspace)

Google Chat è una piattaforma di comunicazione che interagisce efficacemente con Google Workspace, offrendo ai team messaggistica diretta, conversazioni di gruppo e aree di collaborazione. Questa alternativa a Zoho Cliq offre una perfetta integrazione con le applicazioni di Google Workspace, consentendo agli utenti di condividere file da Google Drive, collaborare su documenti in tempo reale e programmare riunioni tramite Google Calendar direttamente dall'interfaccia di chat.

Questa integrazione coesiva ottimizza i flussi di lavoro per le aziende che già utilizzano la suite di strumenti per la produttività di Google. L'interfaccia intuitiva e l'accessibilità dei dispositivi di Google Chat lo rendono una scelta pratica per le aziende che cercano una soluzione di comunicazione coesa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Chat

Organizza discussioni e progetti di team all'interno di stanze virtuali chiamate spazi

Individua rapidamente i messaggi passati e i file condivisi con una potente funzione di ricerca

Collaborare ai documenti direttamente dall'interfaccia per chattare

Utilizza il testo predittivo per comporre i messaggi in modo più efficiente, riducendo il tempo di digitazione e minimizzando gli errori

Limiti di Google Chat

Le funzionalità/funzioni avanzate potrebbero richiedere una sottoscrizione all'area di lavoro di Google

Meno opzioni per la personalizzazione dell'interfaccia rispetto ad alcuni concorrenti

Meno opzioni di personalizzazione rispetto ad alcune alternative open source

Prezzi di Google Chat

Business Starter: $8,40/mese per utente

Business Standard: 16,80 $ al mese per utente

Business Plus: 26,40 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Google Chat

G2: N/A

Capterra: 4. 5/5 (più di 2.000 recensioni)

8. Discord (il migliore per la creazione di comunità e la comunicazione)

tramite Discord

Discord è una piattaforma di comunicazione versatile che offre funzionalità per chattare tramite testo, voce e video, il che la rende un'alternativa interessante a Zoho Cliq. Progettata inizialmente per le comunità di gioco, Discord si è evoluta anche in un'app informale di messaggistica aziendale che supporta vari gruppi e organizzazioni con funzionalità/funzioni quali canali organizzati, messaggistica diretta e ampie opzioni di integrazione.

Discord è strutturato intorno a "server", che possono essere pubblici o privati. È possibile creare più canali di testo e voce per diversi argomenti o team all'interno di ogni server. È noto per la sua chat vocale a bassa latenza, che lo rende ideale per la comunicazione in tempo reale, anche durante i giochi online.

Sebbene non sia stato progettato principalmente per il settore aziendale, la flessibilità e il piano Free di Discord lo rendono un'opzione interessante per alcuni team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Discord

Utilizza messaggi di testo, canali vocali e video asincroni per soddisfare le preferenze di comunicazione

Personalizza le tue interazioni con emoji personalizzate, avatar animati e temi unici per il profilo

Condivisione dello schermo in alta definizione per presentazioni e lavoro collaborativo

Migliora le funzioni aggiungendo bot per moderazione, programmazione o intrattenimento

Limiti di Discord

Rispetto alle piattaforme aziendali, Discord non dispone di strumenti integrati per la gestione delle attività e dei progetti

Gestire le notifiche è impegnativo, specialmente nei server con alti livelli di attività, e può portare a un sovraccarico di informazioni

Può essere opprimente per gli utenti che non hanno familiarità con la sua interfaccia

Prezzi Discord

Free

Nitro Basic: 2,99 $ al mese

Nitro: 9,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Discord

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4. 7/5 (oltre 450 recensioni)

9. Chanty (la migliore per una collaborazione efficiente tra team)

di Chanty

Chanty è un'applicazione per la comunicazione e la collaborazione tra team che semplifica i processi con funzionalità/funzioni quali cronologia dei messaggi illimitata, gestione delle attività e connettori. In alternativa a Zoho Cliq, Chanty offre un'interfaccia intuitiva e di facile utilizzo per un'integrazione perfetta tra dispositivi e piattaforme, riducendo al minimo la curva di apprendimento per le aziende.

Oltre alle sue funzionalità di comunicazione di base, Chanty si integra con varie applicazioni di terze parti, consentendo ai team di unificare i flussi di lavoro attraverso la connessione diretta degli strumenti esistenti all'interno della piattaforma. Il sistema integrato di gestione delle attività consente agli utenti di convertire i messaggi in attività, assegnarli ai membri del team e monitorarne lo stato utilizzando una bacheca Kanban.

Le migliori funzionalità/funzioni

Organizza attività, conversazioni e contenuti condivisi in un hub centralizzato con la funzionalità/funzione Teambook

Accedi a tutte le tue conversazioni passate senza limiti

Collegare Chanty con strumenti come Trello, Asana e Google Drive per migliorare la produttività

Aumenta la produttività utilizzando le funzionalità di IA della piattaforma che forniscono opzioni di compilazione automatica e migliorano la precisione della ricerca nel tempo

Limiti della chat

Offre un numero limitato di integrazioni rispetto ad altre piattaforme

Gli utenti hanno segnalato problemi e anomalie con la funzionalità/funzione di videochiamata

Prezzi scontati

Free

Business: 4 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Chanty

G2: 4. 5/5 (40+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (30+ recensioni)

Chanty ha molti estimatori per la sua efficienza, come ha dichiarato un utente:

Nel complesso, Chanty è stata un'ottima aggiunta al toolkit del nostro team. Ha reso le nostre comunicazioni interne e la collaborazione molto più efficienti, e i vantaggi superano di gran lunga i pochi inconvenienti minori.

Nel complesso, Chanty è stata un'ottima aggiunta al toolkit del nostro team. Ha reso le nostre comunicazioni interne e la collaborazione molto più efficienti, e i vantaggi superano di gran lunga i pochi inconvenienti minori.

10. Skype (il migliore per una comunicazione economica)

tramite Skype

Skype è un veterano della comunicazione digitale, noto principalmente per le sue funzionalità di videochiamata e chiamata vocale. Sebbene si sia evoluto fino a includere la messaggistica istantanea e la condivisione di file, il suo punto di forza principale rimane la funzionalità di chiamata.

Skype è un'opzione semplice ed economica per singoli e piccoli team che hanno bisogno di un modo affidabile per effettuare chiamate via Internet. È particolarmente utile per le chiamate internazionali, poiché Skype offre tariffe competitive per chiamare telefoni fissi e cellulari.

⚠️ Dichiarazione di non responsabilità: La chiusura di Skype nel maggio 2025 significa che gli utenti possono accedere a Microsoft Teams Free con le loro credenziali Skype. Le chat e i contatti vengono trasferiti senza problemi, quindi puoi continuare a usufruire di chiamate e messaggi gratis, oltre a nuove funzionalità/funzioni come riunioni e community, il tutto all'interno dell'app Teams.

Le migliori funzionalità/funzioni di Skype

Effettua videochiamate e chiamate vocali di alta qualità con singoli utenti o gruppi

Condivisione dello schermo durante le chiamate per migliorare presentazioni e discussioni

Registrare le conversazioni per rivedere le discussioni secondo necessità

Genera automaticamente i sottotitoli durante le chiamate, migliorando l'accessibilità per i vari partecipanti

Limiti di Skype

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia utente sia obsoleta rispetto ad altre app

Offre meno integrazioni con app di terze parti, il che limita la sua adattabilità in diversi ambienti tecnologici

Funzionalità/funzioni limitate rispetto alle moderne piattaforme di comunicazione per team

Prezzi Skype

Free

Cellulari e telefoni fissi: a partire da 2,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Skype

G2: 4. 3/5 (23.000 recensioni)

Capterra: 4. 2/5 (più di 500 recensioni)

Gli utenti apprezzano la facilità di configurazione di Skype, come ha dichiarato un utente:

È incredibilmente facile da usare, con una configurazione rapida e prestazioni senza soluzione di continuità su tutti i dispositivi.

È incredibilmente facile da usare, con una rapida impostazione e prestazioni senza soluzione di continuità su tutti i dispositivi.

11. RingCentral (la migliore per le soluzioni di comunicazione aziendale)

tramite Ring Central

RingCentral è una tecnologia di comunicazione basata su cloud che soddisfa le esigenze delle aziende moderne. La sua soluzione di comunicazione unificata integra messaggistica aziendale, videoconferenze ad alta capacità e potenti servizi telefonici in un'unica piattaforma.

La piattaforma offre ampie funzionalità/funzioni di messaggistica per il team, tra cui la chat in tempo reale, la condivisione di file e la gestione delle attività, facilitando la collaborazione senza soluzione di continuità tra le organizzazioni. Le sue capacità di videoconferenza supportano riunioni ad alta definizione con condivisione dello schermo e opzioni di registrazione, migliorando le interazioni virtuali.

Il sistema telefonico cloud di RingCentral offre anche funzionalità avanzate di gestione delle chiamate, come l'instradamento delle chiamate, la trasmissione delle chiamate dalla segreteria telefonica all'email e l'operatore automatico.

Le migliori funzionalità/funzioni di RingCentral

Ottieni strumenti di analisi e reportistica in tempo reale che forniscono informazioni dettagliate sui modelli di comunicazione, sulle prestazioni del team e sulle interazioni con i clienti,

Utilizza funzionalità/funzioni come l'inoltro di chiamata, la registrazione e la segreteria telefonica su email per migliorare l'efficienza nella gestione delle chiamate

Collaborazione con condivisione di file, gestione delle attività e integrazioni software

Organizza videoconferenze con un massimo di 500 partecipanti

Limiti di RingCentral

La piattaforma potrebbe richiedere una curva di apprendimento più ripida per i nuovi utenti

Il set completo di funzionalità/funzioni di RingCentral ha un prezzo più alto e confuso rispetto ad alcune alternative

Prezzi RingCentral

Video Pro : Gratis

Video Pro+ : 15 $ al mese per utente

Core: 30 $ al mese per utente

Avanzato: 35 $/mese per utente

*ultra: 45 $ al mese per utente

Stanza: 49 $ al mese per stanza

Webinar: 75 $ al mese per organizzatore

Valutazioni e recensioni di RingCentral

G2: 4. 1/5 (1.000+ recensioni)

Capterra: 4. 2/5 (1.200+ recensioni)

⭐ Alcune altre utili alternative a Zoho Cliq: Troop Messenger (ideale per esigenze di sicurezza per team di piccole e medie dimensioni)

Brosix (ideale per team remoti che cercano una comunicazione sicura)

Element (ideale per la comunicazione decentralizzata e open source)

Pumble (la migliore opzione economica per i piccoli team)

Quale di queste alternative a Zoho Cliq sceglierai?

Con questo elenco curato dei principali concorrenti di Zoho Cliq, puoi confrontare le principali funzionalità, i punti di forza e i limiti di ogni strumento. Che tu dia valore a funzionalità di comunicazione avanzate, integrazioni senza attriti o una gestione sofisticata delle attività e dei flussi di lavoro, esiste una piattaforma in grado di soddisfare le esigenze specifiche del tuo team.

