le 11 migliori alternative a DeepSeek nel 2025

La cosa migliore della rapida crescita dell'IA è che i concorrenti continuano ad alzare l'asticella.

Ogni nuovo modello di IA spinge i limiti, offrendo agli utenti opzioni migliori e tenendo in allerta aziende, amministratori delegati e investitori.

DeepSeek AI è un ottimo esempio. A differenza di ChatGPT e di altri modelli linguistici di grandi dimensioni, che prosperano grazie alle quote di sottoscrizione mensili, DeepSeek AI offre un'alternativa gratuita e open source che sfida il tradizionale modello di reddito dell'IA.

DeepSeek AI vanta anche un minore utilizzo di memoria, riducendo il costo di esecuzione delle attività di IA, cosa che i professionisti aziendali e gli analisti di dati apprezzano.

Se ora stai riconsiderando DeepSeek AI e sei alla ricerca di più modelli di IA altrettanto efficienti (e che non ti prosciughino il portafoglio), non sei il solo. Ecco un elenco delle 11 migliori alternative a DeepSeek AI che puoi provare per aumentare la tua produttività e il tuo lavoro.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco una rapida analisi delle migliori alternative a DeepSeek e degli assistenti IA che trasformeranno ciò che sai su come utilizzare l'IA per la produttività: ClickUp: Ideale per il project management e la gestione delle conoscenze basati sull'IA

Google Gemini: Ideale per l'automazione del flusso di lavoro basata sull'IA e la generazione di contenuti

Perplexity IA: Ideale per ricerche e approfondimenti basati sull'IA

ChatGPT: Ideale per l'assistenza ai progetti e l'automazione basati sull'IA

Meta Llama 3: Ideale per lo sviluppo e la sperimentazione di IA open source

Claude IA: Ideale per l'assistenza alla programmazione e l'esplorazione di idee

Qwen 2. 5: Ideale per codici IA e automazione a costi contenuti

Elicit IA: Ideale per la ricerca accademica basata sull'IA e le revisioni della letteratura

Hugging Face Transformers: Ideali per l'apprendimento automatico e l'implementazione di modelli NLP

*algolia IA: la migliore per la ricerca e la scoperta basate sull'IA

Elasticsearch: la soluzione migliore per la ricerca in azienda e l'analisi in tempo reale

Che cos'è DeepSeek IA?

DeepSeek AI è una piattaforma di IA gratuita e open source che attinge ai dati web in tempo reale per generare approfondimenti, assistere nella scrittura, analizzare le tendenze e persino affrontare attività di codice.

Sviluppato da Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Basic Technology Research Co. , Ltd. , DeepSeek è stata fondata nel 2023 e ha lanciato il suo chatbot e il modello DeepSeek-R1 nel gennaio 2025.

Da fare: Ecco un assaggio di ciò che DeepSeek IA può fare:

Elabora e genera testo con un'elaborazione avanzata del linguaggio naturale, consentendo di fare di tutto, dall'assistenza alla scrittura alla creazione di documenti tecnici ✅

Supporta più linguaggi di programmazione e può gestire complesse sfide di codifica , rendendolo un potente strumento per lo sviluppo di software ✅

Esegue analisi dei dati in tempo reale , aiutando gli analisti a estrarre informazioni da grandi set di dati in modo rapido ed efficiente ✅

Compete con modelli di IA di alto livello come Perplexity AI e Google Gemini, offrendo funzionalità/funzioni comparabili a un costo inferiore ✅

Perché scegliere le alternative a DeepSeek IA?

Le capacità di IA di DeepSeek hanno fatto scalpore, ma se esaminiamo le recensioni degli utenti, iniziamo a trovare molti difetti. Ecco le maggiori sfide che fanno riconsiderare le persone:

1. Problemi con il server: quando "gratis" significa "non disponibile" 😥

DeepSeek IA potrebbe essere open source ed economico, ma se hai mai provato a usarlo nelle ore di punta, sai che fatica. Molti utenti segnalano frequenti tempi di inattività del server e tempi di risposta lenti.

💡 Suggerimento professionale: Vuoi rendere la tua IA più intelligente, veloce ed efficiente? Gli agenti LLM possono automatizzare i flussi di lavoro, migliorare il processo decisionale e personalizzare le esperienze degli utenti.

2. Problemi di privacy: chi sta guardando? 👀

DeepSeek AI ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza dei dati e sulle pratiche etiche dell'IA. Sebbene non vi siano prove concrete che suggeriscano problemi di sicurezza, le aziende che gestiscono dati sensibili dei clienti o informazioni proprietarie potrebbero esitare prima di integrarle nei loro flussi di lavoro.

3. Accesso API limitato: paywall in agguato nell'ombra 👤

Certo, la chatbot sul web è gratis, ma l'accesso con chiave API? Non proprio. Se sei uno sviluppatore che utilizza DeepSeek per automazioni basate sull'IA, sviluppo software o IA per conversazioni, aspettati di dover pagare molto presto.

4. Differenze di prestazioni: impressionanti ma non ineguagliabili 📉

Sebbene DeepSeek eccella in termini di efficienza dei costi, è ancora in ritardo rispetto a strumenti di IA di fascia alta come gli ultimi modelli linguistici di grandi dimensioni di OpenAI quando si tratta di ragionamento avanzato e prestazioni ottimali.

5. Dipendenze hardware: non tutti hanno un supercomputer 🧑‍💻

Sì, DeepSeek AI è open source, il che significa che puoi eseguirlo localmente, se disponi di una farm di GPU di fascia alta. Altrimenti, sei bloccato con la versione web, che, come abbiamo menzionato, è spesso inattiva o con limiti di frequenza rispetto ad altri strumenti di IA.

*curiosità: John McCarthy ha coniato il termine "intelligenza artificiale" nel 1956 e ha guidato lo sviluppo del primo linguaggio di programmazione per IA, LISP, negli anni '60. I primi sistemi di IA erano incentrati sulle regole, il che ha portato allo sviluppo di sistemi più complessi negli anni '70 e '80, insieme a un aumento dei finanziamenti.

Panoramica delle alternative a DeepSeek

Strumento Caso d'uso Ideale per ClickUp Project management e knowledge management basati sull'IA Professionisti aziendali, project manager e analisti di dati Google Gemini Automazione del flusso di lavoro e generazione di contenuti basati sull'IA Team che utilizzano Google Workspace, professionisti Perplexity IA Ricerca basata sull'IA e approfondimenti Ricercatori, professionisti ChatGPT Assistenza ai progetti e automazioni basate sull'IA Team aziendali, professionisti Meta Llama 3 Sviluppo e sperimentazione di IA open source Sviluppatori, aziende Claude IA Assistenza alla programmazione ed esplorazione di idee Sviluppatori, ricercatori, professionisti Qwen 2. 5 Codice IA e automazioni convenienti Sviluppatori, aziende, utenti multilingue di IA Elicit IA Ricerche accademiche e rassegne bibliografiche basate sull'IA Accademici, ricercatori, studenti Trasformatori di volti abbraccianti Apprendimento automatico e implementazione del modello NLP Ricercatori, sviluppatori e scienziati dei dati nel campo dell'IA Algolia IA Ricerca e scoperta assistite dall'IA E-commerce, SaaS, aziendale Elasticsearch Ricerca in azienda e analisi in tempo reale Grandi organizzazioni, aziende

Le 11 migliori alternative a DeepSeek da utilizzare

DeepSeek IA potrebbe non essere la soluzione che fa per te, e va bene così.

Che si tratti di tempi di inattività del server, preoccupazioni per la privacy o voglia di provare qualcosa di nuovo, molte alternative a DeepSeek IA possono eguagliarlo o addirittura superarlo. Ecco un elenco curato:

1. ClickUp (la soluzione migliore per il project management e la gestione delle conoscenze basati sull'IA)

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro: una piattaforma unica in cui project management, documenti e comunicazione del team si fondono con l'automazione IA di nuova generazione e le capacità di ricerca.

ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'assistente IA della piattaforma, risponde a tutte le domande relative all'area di lavoro estraendo i dettagli da documenti, attività e persino commenti.

Se hai mai avuto la sensazione che tutto sia dovuto ora, ClickUp Brain porta chiarezza ordinando le attività in base a urgenza, dipendenze e scadenze. Puoi anche chiedere: "A cosa dovrei lavorare dopo?" e ottenere una risposta basata sull'IA. Scopri la magia di ClickUp Brain qui sotto!

Chiedi a ClickUp Brain aggiornamenti o cose da fare e ottieni risposte immediate

🚀 Ecco di più su cosa fa ClickUp Brain per te:

Riassunti automatici = meno lettura, più azione: i contenuti sul posto di lavoro sono schiaccianti e nessuno vuole scorrere thread di attività lunghi chilometri. ClickUp Brain riepiloga/riassume lunghe email, aggiornamenti di progetti e note di riunioni

StandUp personali, senza riunioni: StandUp con l'IA genera brevi aggiornamenti sullo stato in modo che i team possano rimanere allineati senza inutili sincronizzazioni

Email, materiale di marketing e contenuti : Brain scrive eccellenti testi di marketing, dalle email ai contenuti delle presentazioni ai post sui social media, quando sei bloccato

Automazioni in linguaggio naturale: ClickUp porta l'automazione a un livello superiore consentendo agli utenti di creare flussi di lavoro semplicemente descrivendoli in un inglese semplice

Usa ClickUp Brain per creare automazioni e dire addio agli aggiornamenti manuali

ClickUp Gestione delle conoscenze

Uno dei motivi principali per cui professionisti aziendali, project manager e analisti di dati amano ClickUp è la sua capacità di centralizzare le informazioni senza sforzo.

La funzionalità AI Knowledge Manager di ClickUp semplifica il recupero delle informazioni in tempo reale, estraendo istantaneamente le informazioni rilevanti da attività, commenti, documenti e wiki. Dite addio alla ricerca infinita di contesti!

Basta porre domande e trovare risposte insieme alle risorse utilizzando il sistema di gestione delle conoscenze basato sull'IA di ClickUp

🚀 Ecco come può aiutarti:

Importa le conoscenze del team : importa in sicurezza documenti e conoscenze da qualsiasi strumento

Usa i modelli wiki : velocizza il lavoro del tuo team con una serie di modelli wiki, che includono la modifica in tempo reale e i commenti integrati

Autorizzazioni avanzate: mantieni il controllo delle tue conoscenze con autorizzazioni complete e cronologia delle versioni

Ricerca connessa ClickUp

Tuttavia, le funzionalità di gestione delle conoscenze di ClickUp sono incomplete senza la funzionalità ClickUp Connected Search.

Se sei immerso in un progetto critico e improvvisamente hai bisogno di un documento di due mesi fa che ricordi a malapena, Connected Search di ClickUp lo troverà in pochi secondi. Se fosse sepolto in Slack o perso in un thread di email, passeresti ore a cercarlo o finirai per chiedere a un collega di rispedirlo.

Trova documenti e file con una semplice ricerca nei database utilizzando ClickUp Connected Search

Connected Search esegue la scansione di tutte le app integrate, da Google Drive a Jira e Salesforce, fornendo le informazioni giuste in pochi secondi. Grazie a queste funzionalità, ClickUp offre un'area di lavoro organizzata, accessibile e utile.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Gestione delle conoscenze basata sull'IA : con ClickUp Brain puoi effettuare ricerche intelligenti, riepiloghi/riassunti automatici e approfondimenti in tempo reale basati sull'IA

Ricerca connessa per un accesso unificato : cerca su Google Drive, Slack, Jira, Salesforce e altri strumenti integrati per trovare immediatamente ciò che ti serve

*collaborazione in tempo reale: modifica su ClickUp Docs , assegna attività e comunica con il tuo team in un unico posto senza passare da un'app all'altra

Flussi di lavoro automatizzati e assegnazione delle priorità alle attività : utilizza l'automazione basata sull'IA per aggiornare gli stati, assegnare attività e organizzare il lavoro in base all'urgenza

*area di lavoro altamente personalizzabile: personalizza ClickUp in base alle tue specifiche esigenze di project management con categorie, tag e dashboard flessibili

Limiti di ClickUp

Le numerose funzionalità/funzioni e le opzioni di personalizzazione possono richiedere tempo per essere configurate e padroneggiate

ClickUp Brain è disponibile solo con piani a pagamento

Prezzi ClickUp

Free Forever

Illimitato : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : Contattare per i prezzi

ClickUp Brain: aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2 : 4. 7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

ClickUp offre una piattaforma di project management altamente integrata. È adatta a progetti sia semplici che complessi. Inoltre, utilizza l'IA in modo da ridurre i livelli di amministrazione richiesti per tutti gli aspetti dei progetti.

ClickUp fornisce una piattaforma di project management altamente integrata. Si rivolge a progetti sia semplici che complessi. Utilizza inoltre l'IA in modo da ridurre i livelli di amministrazione richiesti per tutti gli aspetti dei progetti.

📮 ClickUp Insight: In media, un lavoratore della conoscenza interagisce con sei persone diverse al giorno solo per raccogliere le informazioni necessarie a completare le attività. Si tratta di sei conversazioni avanti e indietro per ottenere il contesto, allineare le priorità e mantenere i progetti in movimento. Chiedersi "Dov'è quel file?" diventa la norma e presto riduce la produttività. Connected Search e AI Knowledge Manager di ClickUp eliminano il caos rendendo immediatamente accessibile il contesto pertinente ogni volta che serve.

Leggi anche: Abbiamo provato i 10 migliori strumenti di IA per la gestione delle conoscenze

2. Google Gemini (il migliore per l'automazione del flusso di lavoro basata sull'IA e la generazione di contenuti)

tramite Google Gemini

Google Gemini funziona come un paio di mani in più all'interno dell'area di lavoro di Google, occupandosi del lavoro più impegnativo al posto tuo.

Uno dei vantaggi di Gemini è la sua profonda integrazione con l'ecosistema di Google. Se utilizzi già Gmail, Calendario o Drive, Gemini si adatta perfettamente al tuo flusso di lavoro e offre accesso ai dati in tempo reale.

Hai bisogno di estrarre elementi di azione da un lungo thread di email? Gemini può riepilogare/riassumere per te. Vuoi una sequenza rapida del progetto? Può generare una tabella strutturata in Fogli e delineare le funzionalità/funzioni chiave del progetto.

Le migliori funzionalità di Google Gemini

Genera elenchi di attività, report di progetto e riepiloghi/riassunti in documenti, riducendo il lavoro manuale

Automazione delle risposte alle email e degli elementi di azione in Gmail per mantenere i progetti in movimento

Estrae informazioni da lunghe catene di email e le trasforma in elenchi organizzati di cose da fare

Crea immagini personalizzate in Slides utilizzando la generazione di testo in immagini basata su IA

Migliora la valutazione del rischio e la previsione analizzando le tendenze dei dati in Fogli

Limiti di Google Gemini

Le funzionalità avanzate di IA di Gemini richiedono una sottoscrizione all'area di lavoro di Google

Lavora al meglio all'interno dell'ecosistema di Google, con integrazioni limitate per le app non Google

Mancanza di personalizzazione dell'IA specifica per il ruolo rispetto ad alcuni concorrenti

Prezzi di Google Gemini

Free

Gemini Advanced: 24 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Google Gemini

G2 : 4. 4/5 (160+ recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Google Gemini?

Gemini offre un'esperienza meravigliosa. È molto intuitivo, offre prestazioni eccellenti ed è uno strumento utile. Con il chatbot IA, si può portare a termine il lavoro facilmente e in molto meno tempo.

Gemini offre un'esperienza meravigliosa. È molto facile da usare, offre prestazioni eccellenti ed è uno strumento utile. Con il chatbot IA, si può portare a termine il lavoro facilmente e in molto meno tempo.

Leggi anche: Modelli gratis per la Knowledge Base in Word e ClickUp

3. Perplexity IA (la migliore per ricerche e approfondimenti basati sull'IA)

tramite Perplexity IA

I motori di ricerca tradizionali spesso richiedono agli utenti di setacciare più collegamenti per trovare informazioni affidabili. Perplexity AI cambia questa situazione agendo come un assistente di ricerca basato sull'IA che fornisce risposte istantanee e ben citate.

Inoltre, a differenza dei motori di ricerca standard, Perplexity IA attinge da più fonti in tempo reale, riepiloga/riassume le informazioni chiave e perfeziona i risultati attraverso domande di follow-up.

Le migliori funzionalità/funzioni di Perplexity IA

Fornisce risultati di ricerca basati sull'IA con citazioni delle fonti per garantire la trasparenza

Assistenza per più LLM, tra cui GPT-4, Claude 3 e i propri modelli

Offre indicizzazione web in tempo reale per il recupero dei dati in tempo reale delle informazioni più recenti

Consente una ricerca approfondita con Pro Search, che perfeziona le risposte con i follow-up

Organizza le ricerche in raccolte, consentendo agli utenti di salvare e classificare le informazioni

Limiti dell'IA di Perplexity

Lotta con argomenti meno documentati, fornendo occasionalmente informazioni superficiali

Mancano funzionalità/funzioni di personalizzazione avanzate presenti in alcuni strumenti di ricerca IA

Pro La ricerca e l'accesso a LLM premium richiedono una sottoscrizione a pagamento

Prezzi IA Perplexity

Free

Pro : 20 $ al mese per utente

Enterprise Pro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Perplexity IA

G2 : 4. 6/5 (40+ recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Perplexity IA?

Mi ritrovo ancora a usare Perplexity quando voglio una buona risposta rapida o riepilogare alcuni pensieri in modo coerente. Sembrava che nessuno ne avesse sentito parlare per un po', ma io lo uso più di ogni altra cosa

Mi ritrovo ancora a usare Perplexity quando voglio una buona risposta rapida o riepilogare alcuni pensieri in modo coerente. Sembrava che nessuno ne avesse sentito parlare per un po', ma io lo uso più di ogni altra cosa

💡 Bonus: Scegliere il motore di ricerca IA giusto può essere difficile, ma dopo mesi di test, abbiamo ristretto la scelta ai 12 migliori, così non dovrai farlo tu.

4. ChatGPT (la migliore per l'assistenza ai progetti basati sull'IA e l'automazione)

tramite ChatGPT

È quasi scontato che tu abbia familiarità con ChatGPT, quindi esploriamo come può aiutarci nel project management.

Il problema dei progetti è che è necessario coordinare e monitorare più scadenze, team e aggiornamenti infiniti. E questo può diventare travolgente molto presto se fatto manualmente.

ChatGPT semplifica queste sfide agendo come un assistente virtuale al progetto che automatizza le attività ripetitive, migliora il processo decisionale e semplifica la comunicazione.

🍪 Bonus: la capacità di ChatGPT di integrarsi con vari strumenti aziendali lo rende un'ulteriore risorsa preziosa per i team aziendali che cercano di migliorare l'efficienza.

ChatGPT: le migliori funzionalità/funzioni

Automazioni nella pianificazione dei progetti attraverso la generazione di elenchi di attività, programmi e valutazioni dei rischi

Fornisce risposte e approfondimenti immediati, riducendo la dipendenza dalla ricerca manuale

Riepilogare report e note delle riunioni, migliorando la condivisione delle conoscenze all'interno dei team

Assiste nell'assegnazione delle attività analizzando il carico di lavoro e i punti di forza del team

Supporta l'analisi predittiva, aiutando i manager ad anticipare i rischi del progetto

Limiti di ChatGPT

Difficoltà nella gestione di esigenze di progetti altamente specifici e su misura per il settore

La precisione dipende dalla qualità dell'input, che a volte richiede una verifica manuale

Le funzionalità/funzioni avanzate basate sull'IA richiedono una sottoscrizione a pagamento per l'accesso completo

Prezzi ChatGPT

Free

ChatGPT Plus : 20 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2 : 4. 7/5 (680+ recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT?

ChatGPT è stato lo strumento più utile per tutti noi nella nostra azienda. Che si tratti di generazione di codice, semplici query o analisi dei dati, è la migliore opzione disponibile. Certo, DeepSeek è disponibile, ma al momento ChatGPT è un'opzione molto più sicura.

ChatGPT è stato lo strumento più utile per tutti noi nella nostra azienda. Che si tratti di generazione di codice, semplici query o analisi dei dati, è la migliore opzione disponibile. Certo, DeepSeek esiste, ma al momento ChatGPT è un'opzione molto più sicura.

*curiosità: nel 2016, il programma AlphaGo di DeepMind, basato su una rete neurale profonda, ha battuto in cinque partite Lee Sedol, il campione del mondo di Go.

5. Meta Llama 3 (la migliore per lo sviluppo e la sperimentazione di IA open source)

tramite Meta

Per le aziende e gli sviluppatori alla ricerca di un modello di IA personalizzabile senza vincoli di fornitori, Meta Llama 3 offre una valida alternativa open source.

A differenza dei modelli proprietari come GPT-4 o Claude, Llama 3 consente alle organizzazioni di mettere a punto e distribuire modelli di IA sulla propria infrastruttura, garantendo un maggiore controllo sulla privacy dei dati e sui costi.

🍪 Bonus: la sua ampia scalabilità, il potenziale multilingue e l'integrazione con piattaforme come AWS, Azure e Hugging Face lo rendono una scelta flessibile per progetti basati sull'IA.

Le migliori funzionalità/caratteristiche di Meta Llama 3

Consente personalizzazione e messa a punto con disponibilità open source per le aziende

Migliora il ragionamento, il codice e le attività di istruzione con prestazioni elevate

Assistenza per funzionalità multimodali, inclusi modelli di IA basati sulla visione

Ottimizza l'efficienza con l'attenzione alle query raggruppate (GQA) e la compressione dei token

Garantisce un'implementazione flessibile e scalabile sulle principali piattaforme cloud

Limiti di Meta Llama 3

Mancanza di supporto nativo per le applicazioni di chat in tempo reale rispetto ai modelli a codice chiuso

Richiede competenze tecniche per la messa a punto e l'implementazione efficace

Ancora in ritardo rispetto ai modelli proprietari nella gestione di query sfumate

Prezzi di Meta Llama 3

prezzi personalizzati*

Valutazioni e recensioni di Meta Llama 3

G2 : 4. 3/5 (140+ recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Meta Llama 3?

Lo uso ogni giorno per integrare i modelli OpenAI e Anthropic come alternativa a basso costo per casi d'uso ristretti. Facile accessibilità e forte posizione come concorrente open source.

Lo uso ogni giorno per integrare i modelli OpenAI e Anthropic come alternativa a basso costo per casi d'uso ristretti. Facile accessibilità e forte posizione come concorrente open source.

*curiosità: nel 1980, John Searle spiegò la divisione tra IA "debole" e "forte". L'IA debole si concentra su un'attività ristretta, mentre l'IA forte è simile alla piena intelligenza umana.

6. Claude IA (la migliore per l'assistenza alla programmazione e l'esplorazione di idee)

tramite Claude IA

Claude AI, sviluppato da Anthropic, è progettato con una forte enfasi sul ragionamento, la sicurezza e l'uso etico dell'IA. A differenza di molti modelli di IA che si concentrano sulla velocità e la versatilità, Claude eccelle in attività logiche, assistenza nella codifica e discussioni filosofiche approfondite, che si riflettono nelle interazioni con l'utente.

La capacità di Claude di gestire prompt complessi mantenendo uno stile di risposta strutturato e basato sulla conversazione lo rende una buona scelta per sviluppatori, ricercatori e pensatori profondi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Claude IA

Assistenza per il debug avanzato e la generazione di codice con forti capacità di programmazione

Gestisce documenti lunghi e conversazioni a più turni con un'ampia finestra di contesto (fino a 200.000 parole)

Interpreta immagini e grafici con capacità di visione migliorate nei modelli più recenti

Riduce al minimo i pregiudizi e gli output dannosi con un allineamento etico dell'IA basato su principi costituzionali

Fornisce accesso API per gli sviluppatori per creare applicazioni personalizzate basate sull'IA

Limiti dell'IA di Claude

La versione ad accesso gratis ha un numero limitato di messaggi per sessione

Non dispone di accesso a Internet in tempo reale, il che lo rende meno affidabile per la verifica di eventi recenti

Difficoltà con query di dominio specializzate che richiedono una profonda conoscenza contestuale

Prezzi di Claude IA

Free

Pro : 18 $ al mese per utente

Team : 25 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Claude IA

G2 : 4. 5/5 (20+ recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Claude IA?

Claude è bravo a programmare. Lo uso molto. Trovo che Claude sia più aperto alla filosofia e all'esplorazione delle idee in modo più accettabile.

Claude è bravo a programmare. Lo uso molto. Trovo che Claude sia più aperto alla filosofia e all'esplorazione delle idee in modo più accettabile.

📖 Leggi anche: La gestione delle pratiche burocratiche non dovrebbe occupare la tua settimana lavorativa. Il giusto software di gestione dei documenti può semplificare l'organizzazione, le approvazioni e la collaborazione: ecco come trovare quello migliore!

7. Qwen 2. 5 (la migliore per codici IA e automazione a costi contenuti)

Sviluppato da Alibaba Cloud, Qwen 2. 5 è relativamente nuovo sul mercato, ma sta conquistando il pubblico con il suo modello avanzato di IA progettato per l'elaborazione del linguaggio naturale, il ragionamento e la generazione di codice.

Questo modello cinese di IA compete con modelli di alto livello come GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet e DeepSeek V3, pur mantenendo un costo per milione di token significativamente inferiore.

Qwen 2. 5 migliori funzionalità/funzioni

Supporta l'elaborazione di testo, immagini e audio con una finestra di contesto di 128.000 token

Eccelle nel codice con una precisione del 92,7% su HumanEval, superando GPT-4o e DeepSeek V3

La flessibilità dell'open source consente agli sviluppatori di perfezionarlo e integrarlo nelle applicazioni

Funzionalità multilingue con supporto per 29 lingue, tra cui mandarino, arabo e hindi

Conveniente, al prezzo di 0,38 dollari per milione di token, è 10 volte più economico di GPT-4o

Limiti di Qwen 2. 5

Versioni chiuse per le aziende, con limiti alla personalizzazione da parte di terzi

Prestazioni leggermente inferiori nella scrittura creativa rispetto a Claude's 3. 5 Sonnet

Degradazione delle prestazioni oltre i 100.000 token in attività altamente complesse

Prezzo di Qwen 2. 5

Free

Accesso API : 0,38 $ per milione di token

Piani Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Qwen 2. 5

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Qwen 2. 5?

Sì. I modelli Qwen sono sorprendentemente buoni in generale. Anche quando su LMSYS vengono confrontati con buoni modelli commerciali, spesso sono alla pari e dipende molto dall'argomento in discussione.

Sì. I modelli Qwen sono sorprendentemente buoni in generale. Anche quando su LMSYS vengono confrontati con buoni modelli commerciali, spesso sono alla pari e dipende molto dall'argomento in discussione.

*curiosità: Il "Ritratto di Edmond Belamy" è il primo dipinto creato dall'intelligenza artificiale (IA) ad essere messo all'asta nel mondo dell'arte. Il collettivo ha creato un dipinto utilizzando un metodo di IA chiamato Generative Adversarial Network (GAN), ed era così realistico che è stato venduto per la cifra incredibile di 432.500 dollari!

8. Elicit IA (la migliore per la ricerca accademica basata sull'IA e le revisioni della letteratura)

via Elicit IA

Elicit è un assistente di ricerca basato sull'IA progettato per facilitare le revisioni della letteratura e automatizzare le noiose attività di ricerca accademica.

Grazie all'accesso a un database di oltre 125 milioni di documenti di ricerca, aiuta gli utenti a trovare studi pertinenti, estrarre informazioni chiave e sintetizzare i risultati.

Ottieni le migliori funzionalità/funzioni

Trova documenti pertinenti e fornisce riepiloghi/riassunti di una frase con il suo motore di ricerca basato sull'IA

Estrae i punti chiave dei dati dalle pubblicazioni e li organizza in tabelle strutturate

Genera sintesi tematiche attraverso più documenti per identificare le tendenze della ricerca

Consente agli utenti di caricare PDF e ricevere riepiloghi/riassunti e approfondimenti automatizzati

Offre flussi di lavoro di revisione sistematica, a supporto della ricerca accademica e professionale

Individuare i limiti

I riepiloghi/riassunti possono semplificare eccessivamente i risultati di ricerche complesse

L'estrazione dei dati potrebbe non dare sempre priorità ai dettagli più rilevanti

Assistenza mobile limitata, che lo rende meno accessibile per i ricercatori in movimento

Richiedi il prezzo

Basic : Gratis

In più : 10 $ al mese per utente

Pro : 42 $/mese per utente

Team : 65 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Richiedi valutazioni e recensioni

G2 : recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Elicit?

Riassume perfettamente l'articolo e fornisce il campione, le tecniche, gli obiettivi e altre informazioni rilevanti in termini precisi e chiari.

Riassume perfettamente l'articolo e fornisce il campione, le tecniche, gli obiettivi e altre informazioni rilevanti in termini precisi e chiari.

9. Hugging Face Transformers (ideali per l'apprendimento automatico e l'implementazione di modelli NLP)

tramite Hugging Face Transformers

Hugging Face è diventato il GitHub dell'apprendimento automatico, fornendo una piattaforma open source in cui sviluppatori e ricercatori possono facilmente condividere, mettere a punto e distribuire modelli di elaborazione del linguaggio naturale (NLP).

La cosa interessante è che ospita oltre un milione di modelli e set di dati, il che lo rende una risorsa irrinunciabile per gli appassionati di IA e i professionisti alla ricerca di modelli pre-addestrati all'avanguardia.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hugging Face

Ospita una vasta collezione di modelli pre-addestrati, tra cui GPT, BERT e RoBERTa

Fornisce la libreria Transformers per l'implementazione di modelli NLP senza soluzione di continuità in PyTorch, TensorFlow e JAX

Offre funzionalità di messa a punto, consentendo agli utenti di adattare i modelli a casi d'uso specifici

Supporta set di dati e spazi, consentendo un facile accesso ai set di dati e la possibilità di mostrare modelli di IA in applicazioni interattive

Funzionalità/funzioni Endpoint di inferenza per la distribuzione di modelli su un'infrastruttura cloud scalabile

Limiti di Hugging Face

La documentazione può essere complessa per i principianti che navigano tra le configurazioni dei modelli

Alcune funzionalità/funzioni richiedono piani a pagamento, in particolare per l'accesso a GPU ad alte prestazioni

Mancanza di una forte precisione nel rilevamento dei contenuti da parte dell'IA rispetto a strumenti specializzati come Originality. IA

Prezzi di Hugging Face

Free

Pro : 9 $ al mese per utente

Enterprise: a partire da 20 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Hugging Face

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Hugging Face?

Hugging face è un'ottima libreria per fare cose semplici. Fine funning basato su un set di dati caricato. Generazione di testo utilizzando un modello pre-addestrato, ecc.

Hugging face è un'ottima libreria per fare cose semplici. Fine funning basato su un set di dati caricato. Generazione di testo utilizzando un modello pre-addestrato, ecc.

📖 Leggi anche: Organizzare file e cartelle: strategie per migliorare il flusso di lavoro

10. Algolia IA (la migliore per la ricerca e la scoperta basate sull'IA)

tramite Algolia

Se stai cercando una piattaforma di ricerca e scoperta basata sull'IA che offra esperienze di ricerca veloci, accurate e scalabili, Algolia è la soluzione giusta.

A differenza dei motori di ricerca tradizionali, Algolia utilizza la ricerca neurale, che combina la ricerca semantica e quella basata sulle parole chiave. Questo assicura agli utenti di trovare i risultati più rilevanti in pochi millisecondi. È ampiamente utilizzato nell'e-commerce, nel SaaS e nell'industria dei media per migliorare la funzionalità di ricerca su siti web e applicazioni.

Le migliori funzionalità di Algolia

Riposizionamento dinamico per ottimizzare automaticamente i risultati della ricerca in base al comportamento dell'utente

Personalizzazione e IA Sinonimi per personalizzare i risultati e migliorare la reperibilità

Infrastruttura scalabile che gestisce miliardi di ricerche all'anno con un tempo di attività del 99,999%

Ampie integrazioni con piattaforme come Shopify, Salesforce Commerce Cloud e Adobe Commerce

Limiti di Algolia

Il prezzo può essere elevato rispetto ad altre soluzioni di ricerca, soprattutto per operazioni su larga scala

La configurazione complessa e personalizzata può richiedere competenze tecniche per la piena ottimizzazione

Alcuni utenti segnalano tempi di indicizzazione più lenti rispetto ad alternative come Elasticsearch

Prezzi Algolia

Build : Gratis fino a 10.000 richieste di ricerca al mese, 1 milione di record inclusi

Grow : Gratis fino a 10.000 richieste di ricerca al mese, poi 0,50 $ per ogni 1.000 richieste aggiuntive

Premium : Prezzi personalizzati

Elevate: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Algolia

G2 : 4. 5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (70+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Algolia?

Algolia è una soluzione di ricerca altamente scalabile che si integra perfettamente con altre tecnologie componibili. Consente un'efficace collaborazione tra i team di prodotto, marketing e ingegneria, semplificando il processo di gestione delle strategie di ranking delle ricerche.

Algolia è una soluzione di ricerca altamente scalabile che si integra perfettamente con altre tecnologie componibili. Consente un'efficace collaborazione tra i team di prodotto, marketing e ingegneria, semplificando il processo di gestione delle strategie di ranking delle ricerche.

💡 Suggerimento dell'esperto: Vuoi smettere di scavare tra infiniti file per trovare ciò di cui hai bisogno? L'IA connessa rende tutto ricercabile e accessibile in pochi secondi, senza più congetture.

11. Elasticsearch (la migliore per la ricerca in azienda e l'analisi in tempo reale)

tramite Elasticsearch

Elasticsearch è un potente motore di ricerca e analisi open source basato su Apache Lucene. È ampiamente utilizzato per la ricerca full-text, l'analisi dei dati di log e di eventi e l'indicizzazione scalabile dei dati.

Alcune funzionalità che ti entusiasmeranno includono la rilevanza della ricerca basata sull'IA e la scalabilità distribuita. Queste funzionalità sono particolarmente utili per le organizzazioni che gestiscono grandi set di dati che richiedono capacità di ricerca in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Elasticsearch

Gestisce grandi volumi di dati strutturati e non strutturati con un'architettura distribuita e scalabile

Migliora il posizionamento della ricerca con la rilevanza basata sull'IA utilizzando Elasticsearch Relevance Engine (ESRE)

Elabora registri, metriche e business intelligence con ricerca e analisi in tempo reale

Si integra perfettamente con i provider cloud, i database e gli strumenti di sicurezza

Assistenza per machine learning, rilevamento anomalie e ricerca geospaziale per approfondimenti avanzati

Limiti di Elasticsearch

Curva di apprendimento ripida, che richiede conoscenze avanzate per una configurazione ottimale

Elevato consumo di risorse, richiede una CPU e una memoria significative per le implementazioni di grandi dimensioni

Modello di licenza complesso con prezzi variabili, che rende difficile la stima dei costi

Prezzi di Elasticsearch

Standard : 95 $ al mese per utente

Oro : 109 $/mese per utente

Platinum : 125 $/mese per utente

Enterprise: 175 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Elasticsearch

G2 : 4. 3/5 (più di 199 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (67+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Elasticsearch?

È estremamente efficiente unificare tutte le origini dati in tutta l'organizzazione per migliorare la ricerca e l'organizzazione. Inoltre, rispetto ai suoi concorrenti, è conveniente.

È estremamente efficiente unificare tutte le origini dati in tutta l'organizzazione per migliorare la ricerca e l'organizzazione. Inoltre, rispetto ai suoi concorrenti, è conveniente.

💡 Suggerimento dell'esperto: l'IA nell'analisi dei dati lavora come un assistente intelligente, individuando schemi e dando un senso a dati complessi più velocemente di quanto possano fare i metodi tradizionali.

DeepSeek: un'opzione migliore? ClickUp è felice di aiutarti

Ricordi quando abbiamo parlato di ClickUp Brain e di come tutto ciò che devi fare è porre una domanda e lui sa già la risposta?

Beh, Mike Coon, Program Manager di DISH Network, può garantirlo:

Da fare è solo scrivere una domanda del tipo: "Quali sono le ultime novità su questo progetto?" e ottengo un elenco completamente formattato di tutto ciò che è accaduto nel periodo che voglio vedere. ClickUp Brain è come un membro a tempo pieno del nostro team. È un'app straordinaria. È così facile e fa risparmiare così tanto tempo.

Tutto quello che devo fare è digitare una domanda del tipo: "Quali sono le ultime novità su questo progetto?" e ottengo un elenco completamente formattato di tutto ciò che è accaduto nel periodo di tempo che voglio vedere. ClickUp Brain è come un membro a tempo pieno del nostro team. È un'app straordinaria. È così facile e fa risparmiare così tanto tempo.

Ma questo è solo un altro giorno nel mondo di ClickUp, dove l'IA e l'automazione non sono solo una funzionalità, ma sono integrate perfettamente nel lavoro.

Una volta integrato ClickUp, diventa il centro nevralgico del tuo team. Automatizza le attività, gestisce le conoscenze, centralizza la ricerca e mantiene i progetti in movimento senza continui avanti e indietro.

Allora, sei pronto a sostituire la confusione con la chiarezza? Iscriviti oggi stesso su ClickUp!