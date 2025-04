Come addestrare ChatGPT sui propri dati per soluzioni personalizzate

Immagina di assumere un nuovo membro nel team, brillante ma completamente digiuno di nozioni aziendali. Ha le competenze, ma senza il giusto contesto, i suoi consigli sono incerti.

ChatGPT è lo stesso. Appena installato, è ben informato ma manca di contesto. Senza addestramento, fornisce risposte superficiali che non soddisfano del tutto le tue esigenze. Ma quando lo addestri sui tuoi dati, diventa un esperto del settore che parla la tua lingua, ricorda i dettagli chiave e fornisce informazioni che contano davvero.

La parte migliore? Non è necessario essere esperti di IA. Con il giusto approccio, puoi far lavorare ChatGPT a modo tuo. Non c'è bisogno di lasciarsi confondere da parole difficili come "chiave API" e "origine dati". 🫣

Pronti? Impariamo come addestrare ChatGPT sui vostri dati!

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi ChatGPT è pre-addestrato su dati generali, ma ha bisogno dei tuoi dati aziendali specifici per fornire soluzioni su misura e focalizzate sul settore

C'è una differenza tra "addestramento" e "messa a punto", con l'addestramento che è più facile e veloce

ChatGPT lavora in tempo reale e non memorizza le informazioni tra le sessioni

Ci sono due modi per addestrare ChatGPT sui propri dati: istruzioni personalizzate e GPT personalizzati

Le istruzioni personalizzate aiutano a guidare il tono e il comportamento di ChatGPT, ma può seguire solo una serie di istruzioni alla volta

I GPT personalizzati consentono di personalizzare il comportamento e la base di conoscenza di ChatGPT utilizzando GPT Builder

ClickUp Brain, l'assistente IA di ClickUp , offre un'alternativa più intelligente combinando il project management automatizzato con un assistente IA, fornendo risposte contestualizzate

Capire cosa significa addestrare ChatGPT sui propri dati

ChatGPT è stato addestrato su 570 GB di dati ottenuti da libri, testi web, articoli, Wikipedia e altre fonti online, per un totale di circa 300 miliardi di parole. Queste statistiche di ChatGPT evidenziano la sua vasta conoscenza in ambito aziendale, tecnologico, storico, sportivo e su qualsiasi argomento generale.

Ma per renderlo un esperto della tua azienda o del tuo prodotto, devi addestrarlo con le informazioni giuste, come ad esempio:

*manuali dei prodotti: in modo che conosca le tue funzionalità/funzioni alla perfezione

*domande frequenti dei clienti: per fornire un supporto accurato e in linea con il marchio

Processi interni : in modo che si allinei al modo in cui lavora il tuo team

Casi di studio : per fornire informazioni pertinenti e realistiche

Dati specifici del settore: in modo che parli fluentemente la tua lingua di nicchia

📌 Esempio: Gestisci un'azienda SaaS che offre software di contabilità per liberi professionisti. ChatGPT comprende la contabilità generale, ma non conosce le funzionalità/funzioni, i flussi di lavoro o gli strumenti fiscali del tuo software. ❌ Senza addestramento: Se un utente chiede: "Come posso generare un report fiscale trimestrale?", ChatGPT fornisce una risposta generica sui report fiscali, ma non menziona i passaggi specifici o le funzionalità/funzioni di automazione del software. ✅ Con addestramento: Gli fornisci manuali utente, domande frequenti e interazioni passate con il supporto. Ora, quando un utente pone la stessa domanda, fornisce una guida passo passo che include: A quale menu navigare

Quali filtri applicare

Come automatizzare i futuri report fiscali

Chiarire la differenza tra "addestramento" e "messa a punto"

Spesso si dice di voler "addestrare ChatGPT", ma è già pre-addestrato su una grande quantità di dati, quindi non è possibile ri-addestrarlo.

Da fare è affinarlo o addestrarlo con i propri dati. Entrambi i termini potrebbero suonare familiari, quindi conoscerne la differenza può far risparmiare tempo, lavoro richiesto e denaro.

Aspetto Formazione Messa a punto Significato Alimentare ChatGPT con dati rilevanti in tempo reale per formare le risposte Lavorare con OpenAI per modificare il modello di base di ChatGPT con i propri dati Complessità Basso – Non è necessario avere competenze tecniche o di codice Alto: richiede il coinvolgimento di OpenAI, configurazione tecnica e potenza di calcolo Costo e lavoro richiesto Veloce, conveniente e flessibile Costoso e dispendioso in termini di tempo Ideale per Aziende che necessitano di risposte in tempo reale e adattabili dell'IA Aziende con conoscenze altamente specializzate e immutabili Esempio Un'azienda SaaS alimenta gli aggiornamenti del prodotto ChatGPT prima di rispondere alle query dei clienti Un'azienda di ricerca medica perfeziona ChatGPT con migliaia di casi di studio per migliorare l'analisi delle malattie

Come fa ChatGPT a elaborare i prompt in base al contesto senza un addestramento continuo?

Invece di imparare dalle conversazioni passate, il chatbot ChatGPT lavora all'interno di una singola sessione ed elabora i prompt in tempo reale. Ecco come:

📝 Finestra contestuale: Come una lavagna online, ricorda i dettagli mentre si chatta, ma li cancella una volta riempita

🔄 Nessuno spazio di archiviazione dati: Ogni sessione inizia da zero, quindi dovrai reintrodurre i dettagli

🧠 Modelli, non memoria: Si adatta mentre si chatta, ma non ricorderà i dettagli la volta successiva

➡️ Per saperne di più: ChatGPT Cheat Sheet (con esempi prompt)

Curioso di sapere come gli sviluppatori stanno sfruttando ChatGPT per costruire sofisticati bot personalizzati? È un processo davvero dinamico! Trasformano efficacemente ChatGPT in un versatile editor di codice, generando e perfezionando rapidamente la logica dei bot all'interno dell'interfaccia di conversazione. Per fornire il contesto, gli sviluppatori caricano file, come CSV o JSON, consentendo a ChatGPT di elaborare e utilizzare tali dati per risposte personalizzate. Per un controllo granulare e una personalizzazione avanzata, possono integrare la propria chiave API con la chiave API OpenAI, che li aiuta a costruire bot con funzionalità altamente specializzate.

Addestrare ChatGPT con dati personalizzati

Ecco due modi per addestrare ChatGPT con dati personalizzati, ognuno dei quali offre diversi livelli di complessità e personalizzazione:

Metodo 1: istruzioni personalizzate

Stanco di ripeterti? Le istruzioni personalizzate ti consentono di fornire a ChatGPT una rapida panoramica della tua attività e dello stile preferito in anticipo. In questo modo, risponde nel modo in cui tu desideri, in modo coerente e senza sforzo.

Ecco una semplice guida per aggiungere istruzioni personalizzate a ChatGPT:

1. Accedi al tuo account ChatGPT e clicca sull'icona del profilo. Quindi, clicca su Personalizza ChatGPT

Vai a Personalizza ChatGPT

2. Inserisci i dettagli su ciò che ChatGPT dovrebbe sapere e su come vorresti che rispondesse.

Dare istruzioni personalizzate

3. Se non è già abilitato, fare clic su Attiva/Disattiva accanto a Abilita per nuove chat.

4. Fare clic su Salva.

📌 Esempio: Supponiamo che tu chieda a ChatGPT idee per attività per bambini piccoli utilizzando il prompt "Dammi idee per attività per bambini piccoli."

❌ Senza istruzioni personalizzate abilitate:

Risposta generica

✅ Con istruzioni personalizzate abilitate:

Risposta personalizzata

⚠️Avviso! ChatGPT può seguire solo una serie di istruzioni personalizzate alla volta. Devi cambiare? Dovrai prima aggiornare o sostituire quelle esistenti.

Metodo 2: GPT personalizzati

Pensa ai GPT personalizzati come ai tuoi mini ChatGPT, costruiti sui tuoi dati di addestramento. Con il generatore GPT di OpenAI, puoi personalizzare il comportamento, il tono e la conoscenza (non è richiesta alcuna conoscenza di codice)

Quindi, invece di un agente IA generico, crei il tuo chatbot IA che capisce il tuo settore, il tuo business o il tuo flusso di lavoro.

Hai bisogno di diversi assistenti IA per diverse attività? Puoi creare e passare da un GPT all'altro per ottenere il giusto supporto IA per i diversi casi d'uso di ChatGPT.

⚠️ Nota: I GPT personalizzati sono disponibili solo per gli utenti ChatGPT Plus e Enterprise.

Ecco come iniziare:

Passaggio 1: creare il GPT personalizzato

1. Nel pannello di sinistra, clicca su Esplora GPT.

Vai a Esplora i GPT

2. Successivamente, vai su Crea per costruire il tuo GPT personalizzato. Oppure, vai su I miei GPT > Crea un GPT.

Passa al pulsante Crea

3. Il generatore GPT ha una configurazione a schermo diviso: il pannello Crea è dove si inseriscono i prompt per costruire il chatbot, mentre il pannello Anteprima permette di testarlo e perfezionarlo in tempo reale.

Basta digitare le istruzioni nella barra dei messaggi nella pagina Crea e premere Invio per applicare le modifiche.

Inserisci le istruzioni nella pagina Crea

4. Il GPT Builder genererà quindi suggerimenti basati sulle tue istruzioni, tra cui un nome per il chatbot, un'immagine del profilo e avviatori di conversazione predefiniti.

Ad esempio, creiamo un'IA per il supporto clienti per un negozio di e-commerce. Fornisci al generatore GPT un prompt chiaro che definisca il ruolo, le attività e lo stile di interazione del GPT.

📌 Esempio di prompt: Agisci come assistente al supporto clienti e-commerce, aiutando gli utenti con il monitoraggio degli ordini, i consigli sui prodotti e le politiche del negozio. Fornisci risposte rapide, accurate e amichevoli, guidando i clienti verso soluzioni che migliorino la loro esperienza di acquisto e stimolino le vendite.

assistenza e-commerce GPT

Puoi accettare i suggerimenti iniziali o chiedere al generatore GPT di modificarli.

💡 Suggerimento: Migliora i tuoi prompt con corsi di prompt engineering per far sì che il tuo chatbot fornisca sempre risposte precise e di alta qualità.

5. Il GPT Builder ti guida attraverso alcune domande per mettere a punto il comportamento del tuo chatbot. Puoi anche aggiungere ulteriori dettagli per assicurarti che comprenda appieno le tue esigenze.

Ottimizza il tuo GPT per ottenere prestazioni migliori

Se non sei sicuro di come perfezionare il comportamento del tuo chatbot, prova prima a testarlo nel pannello Anteprima.

6. Continua a perfezionare i prompt finché il chatbot non fornisce risposte che corrispondono alle tue aspettative.

Passaggio 2: configurare il GPT personalizzato

Ora che le basi sono state impostate, puoi immergerti nelle impostazioni avanzate per personalizzare ulteriormente il tuo GPT.

1. Nella pagina Crea, fare clic su Configura.

Vai a Configurare

2. È possibile modificare il nome e la descrizione del chatbot in base alle proprie esigenze. Ecco come modificare altre impostazioni avanzate:

Foto profilo: Clicca sulla foto del profilo. Carica la tua o usa DALL·E per generarne una nuova

Cambia l'immagine del profilo del tuo GPT utilizzando DALL·E

Istruzioni: Aggiorna le istruzioni generate automaticamente o aggiungi nuove linee guida su come dovrebbe comportarsi il tuo chatbot o cosa dovrebbe evitare

Aggiornare le istruzioni e aggiungere linee guida

Iniziatori di conversazione: fare clic sulla X per rimuovere qualsiasi prompt. Per aggiungerne uno nuovo, è sufficiente inserirlo nel campo vuoto

Aggiungere e rimuovere spunti di conversazione

Conoscenza: Vuoi che il tuo chatbot segua la tua guida di stile o faccia riferimento ai personaggi dei clienti? Basta caricare i documenti pertinenti e li utilizzerà come guida

Carica PDF, documenti Word o file CSV per guidare il tuo GPT

Passaggio 3: salvare il GPT personalizzato

1. Una volta che sei soddisfatto del tuo chatbot, clicca su Crea.

2. Quindi, scegli come vuoi condividere il tuo GPT personalizzato: solo tramite me, con chiunque abbia il link o pubblicamente nel negozio GPT.

Salva il tuo GPT personalizzato

3. Quindi, fare clic su Salva.

4. Infine, fai clic su Visualizza GPT per iniziare a interagire con il modello addestrato.

Visualizza il tuo GPT personalizzato

Il tuo ChatGPT, insieme a qualsiasi GPT personalizzato che crei, apparirà nel pannello laterale sulla pagina iniziale di ChatGPT.

GPT personalizzati sul pannello laterale

5. Fai clic sul tuo GPT personalizzato e inizia a chattare. Poni una domanda relativa alla tua configurazione per vedere come risponde.

Interagisci con il tuo GPT personalizzato

🚨 I chatbot di IA spesso hanno allucinazioni, quindi verifica sempre le risposte del tuo GPT personalizzato. Mantienilo accurato controllandolo e modificandolo secondo necessità.

Implementazione di chatbot personalizzati

Una volta impostato il GPT personalizzato, ecco come renderlo una parte chiave delle operazioni aziendali quotidiane:

1. Condivisione del chatbot IA personalizzato

Controlla l'accesso con queste impostazioni:

🔒 Solo io: Mantenerlo privato per test o uso interno

🔗 Chiunque abbia il link: Condivisione tramite copia del link dall'angolo in alto a sinistra, perfetto per i compagni di squadra o i client

Condivisione del chatbot personalizzato con altri utenti

🌍 GPT Store: Rendi pubblico il tuo chatbot per renderlo accessibile a un pubblico più ampio

2. Monitorare le prestazioni

Una volta che il tuo chatbot personalizzato è attivo, monitora attivamente le prestazioni finali del modello addestrato in scenari reali. Ecco come:

Test in scenari reali : porre regolarmente domande o assegnare attività per garantire risposte accurate

Traccia l'accuratezza della risposta : Controlla se fornisce informazioni corrette e perfeziona le aree deboli

Raccogliere feedback: utilizzare il contributo degli utenti per individuare le lacune e migliorare le funzioni

3. Perfezionare nel tempo

Mantieni aggiornato il tuo GPT con modifiche ai prodotti, ritocchi ai processi e cambiamenti nel settore.

*come modificare

1. Apri il pannello laterale e seleziona il tuo GPT.

2. Fai clic sul suo nome nell'angolo in alto a sinistra.

3. Premi Modifica GPT per effettuare gli aggiornamenti.

Modifica le impostazioni del tuo GPT

4. Apporta le modifiche necessarie alle impostazioni di GPT.

5. Fare clic su Aggiorna per salvare le modifiche.

Premi Aggiorna una volta completate le modifiche

4. Formare i membri del team

Fai in modo che il tuo team utilizzi il chatbot per un supporto più rapido, una pianificazione più fluida e flussi di lavoro migliori. Mantieni il flusso di feedback in modo da poterlo mettere a punto nel tempo.

➡️ Per saperne di più: Come l'IA connessa elimina i silos per risparmiare tempo per il lavoro vero e proprio

📮 ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei lavoratori della conoscenza invia messaggi a 1-3 persone al giorno per ottenere il contesto di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se avessi tutte le informazioni documentate e prontamente disponibili? Con AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain estrarrà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti connesse!

Best practice per una personalizzazione efficace

Vuoi portare il tuo GPT personalizzato a un livello superiore? Segui questi suggerimenti:

Chiarire gli obiettivi: Definire se è per il supporto, il commerciale o il project management in modo che abbia il tono e le conoscenze giuste

Mantieni l'igiene dei dati : carica manuali dei prodotti, domande frequenti e contenuti del settore per ottenere risposte accurate

Inizia in piccolo, poi scala: lascia che gestisca prima le attività semplici, come il monitoraggio degli ordini, prima di passare ai rimborsi e ai problemi complessi

Mantieni le istruzioni semplici e mirate: Sii specifico. "Aiutare gli utenti a monitorare gli ordini e fornire aggiornamenti" è meglio di "Assistere con i problemi relativi agli ordini"

Mantenere standard etici: Mantenere la trasparenza, rispettare la privacy e seguire le norme sulla protezione dei dati

➡️ Per saperne di più: Trucchi di ChatGPT per trasformare il tuo modo di lavorare

Sfide comuni durante l'addestramento di ChatGPT

Utilizzando i dati di addestramento, è possibile avere un chatbot IA personalizzato attivo e funzionante in pochi minuti. Ma ci sono alcuni limiti di ChatGPT da considerare:

Qualità e pertinenza dei dati: Dati di addestramento scadenti portano a risposte imprecise, quindi assicurati che le informazioni siano pertinenti per il tuo business

Sfide di integrazione: Sebbene sia una soluzione senza codice, potrebbe non adattarsi perfettamente ai flussi di lavoro esistenti, soprattutto per il supporto clienti

Rischi per la privacy dei dati: I dati di addestramento sono accessibili a chiunque abbia il link, il che potrebbe esporre informazioni sensibili

Problemi di sicurezza dei dati: OpenAI potrebbe utilizzare i registri delle conversazioni per migliorare l'IA, mettendo potenzialmente a rischio i dati proprietari

Overfitting: Se il chatbot è troppo personalizzato in base a dati specifici, potrebbe avere difficoltà con situazioni più ampie e reali

Se stai cercando soluzioni più robuste con una migliore personalizzazione e un maggiore controllo, prendere in considerazione le alternative a ChatGPT potrebbe essere la soluzione perfetta per il tuo business.

Perché ClickUp Brain è un'alternativa più intelligente?

Se stai cercando di costruire un GPT personalizzato al lavoro, ChatGPT può aiutarti, ma la sua precisione può essere incerta. Spesso "allucina" informazioni casuali e errate, soprattutto in scenari specifici. Inoltre, c'è un rischio per la sicurezza dei dati: i tuoi dati di addestramento potrebbero essere utilizzati in modi che non controlli.

È qui che ClickUp Brain si distingue come alternativa più intelligente a ChatGPT. Con esso, i tuoi flussi di lavoro, la documentazione, le chat e le ricerche ottengono il massimo aggiornamento basato sull'IA. Ecco come!

Cos'è ClickUp Brain?

ClickUp Brain è un potente assistente di IA integrato nella piattaforma ClickUp che mantiene connessi in un unico posto i tuoi documenti, le persone e le conoscenze. È costituito da tre funzionalità/funzioni chiave:

AI Project Manager : per gestire e automatizzare le attività relative ai progetti

AI Knowledge Manager : per trarre informazioni dalle tue attività e fornire risposte contestualizzate

Scrittore IA: per creare contenuti su misura, come email, reportistica, ecc

Vantaggi dell'utilizzo di ClickUp Brain al posto di ChatGPT

Ecco perché ClickUP Brain batte ChatGPT:

Risposte contestuali : ClickUp Brain recupera informazioni dalle tue attività, documenti e dashboard, fornendo risposte pertinenti e personalizzate in base al tuo specifico contesto di lavoro

*integrazione perfetta: si integra con gli strumenti che già utilizzi, come Google Drive, Figma e Salesforce, semplificando l'accesso a tutti i tuoi dati in un unico posto

Flussi di lavoro automatizzati : con ClickUp Brain, ottieni aggiornamenti automatici sui progetti, riepiloghi e gestione delle attività, risparmiando tempo. ChatGPT non dispone di queste funzionalità/funzioni integrate per la produttività

Sicurezza dei dati : garantisce che i tuoi dati rimangano al sicuro, senza utilizzare le tue informazioni per l'addestramento del modello, cosa che ChatGPT non garantisce completamente

*creazione di contenuti su misura: con ClickUp Brain, avrai a disposizione strumenti di scrittura basati sull'IA che creano contenuti su misura per le tue specifiche esigenze di lavoro, a differenza dei risultati generici di ChatGPT

Come utilizzare ClickUp Brain per una produttività basata sull'IA?

ClickUp Brain combina il meglio di entrambi i mondi: gestione automatizzata dei progetti con un assistente IA. Accelera i flussi di lavoro, aumenta la produttività e rende il lavoro molto più semplice.

Ecco come puoi sfruttarlo al meglio:

1. Scrivi con un assistente specifico per ruolo

ClickUp Brain ti aiuta a creare contenuti su misura per il tuo ruolo utilizzando dati in tempo reale e informazioni sulle attività dalla tua area di lavoro. Ad esempio:

📁 I project manager possono generare brief di progetto, aggiornamenti delle attività o riepiloghi dei clienti sulla base dei dati in tempo reale provenienti dalla propria area di lavoro

📢 I professionisti del marketing possono redigere rapidamente contenuti o testi pubblicitari incentrati sulla SEO

💬 I team del supporto clienti possono creare risposte personalizzate in base alle attività e ai dati dei clienti

📌 Esempi di prompt: In qualità di esperto di marketing, scrivi un post sul blog di 1000 parole incentrato su "7 esempi di marketing ABM" utilizzando le ultime informazioni del settore e i dati delle parole chiave. Genera un brief di progetto per la nuova campagna di marketing, inclusi obiettivi, sequenza e membri del team assegnati in base ai dati più recenti dell'attività.

2. Generare contenuti contestuali

ClickUp Brain ti aiuta a creare contenuti specifici per il tuo contesto di lavoro, rendendo più facile il monitoraggio e la coerenza. Ecco come funziona:

Email di aggiornamento sullo stato : visualizza in tempo reale lo stato di avanzamento delle attività, le attività cardine e le scadenze per generare aggiornamenti precisi sul progetto nelle tue email

Risposte rapide : Aiuta a rispondere alle richieste dei clienti con messaggi accurati e in linea con il marchio, basati sugli aggiornamenti in tempo reale delle attività e sulle interazioni passate

Modelli di attività e progetti : genera automaticamente modelli di attività e progetti che inseriscono dettagli come scadenze, responsabilità e obiettivi dalle tue attività correnti

trascrizioni delle riunioni*: converte le riunioni in chiari riepiloghi/riassunti con elementi chiave dell'azione per aiutarti a saltare la presa di appunti e concentrarti su ciò che conta

Trascrivere e riepilogare/riassumere rapidamente le note delle riunioni con ClickUp Brain

📌 Esempi di prompt: Genera un'email di aggiornamento del progetto, che includa lo stato più recente delle attività e le attività cardine imminenti. Rispondi a questa email del client con un aggiornamento sullo stato basato sull'ultima attività del progetto. Creare un modello di progetto con la sequenza delle attività e le responsabilità più recenti. Trascrivi questa riunione e riepiloga/riassumi gli elementi chiave dell'azione e i passaggi successivi.

3. Ottimizza la tua base di conoscenze

Utilizzando il Knowledge Manager di ClickUp, ClickUp Brain classifica, tagga e organizza automaticamente documenti, attività, file PDF, wiki e commenti in tutta l'area di lavoro. In questo modo le conoscenze sono facilmente accessibili e ben strutturate senza alcun lavoro manuale richiesto.

📌 Esempio: Durante il lancio di un prodotto, ClickUp Brain può aiutarti a organizzare le specifiche del prodotto, le sequenze temporali e le note del team nell'Hub documenti. Hai bisogno dell'elenco delle funzionalità/funzioni? Ottiene i dati direttamente dal documento del progetto, senza che tu debba setacciare più file.

Ottieni aggiornamenti automatici sulle attività, approfondimenti e riepiloghi per periodi di tempo specifici utilizzando ClickUp Brain

Ad esempio, un'attività relativa alla raccolta di dati per il lancio potrebbe essere automaticamente taggata con "Lancio del prodotto" e collegata a documenti correlati come piani di marketing, presentazioni commerciali e note delle riunioni. In questo modo tutte le informazioni connesse a tale attività sono facilmente accessibili.

➡️ Per saperne di più: Come l'IA come servizio può trasformare le operazioni aziendali

Migliora i tuoi risultati basati sull'IA con ClickUp Brain

Sebbene ChatGPT possa fornire risposte generali, manca del contesto cruciale per il tuo business, il che porta a risposte generiche o irrilevanti. Addestrarlo sui tuoi dati aiuta, ma fatica ancora con le intuizioni in tempo reale e basate sul contesto.

È qui che entra in gioco ClickUp Brain. Che si tratti di creare contenuti di marketing, monitorare progetti, gestire flussi di lavoro o rispondere alle query dei clienti, ClickUp Brain ottimizza il tuo business, fornendo sempre risposte mirate e personalizzate.

Inoltre, ottimizza la tua base di conoscenze, organizzando i documenti, le attività e i dati della tua azienda per mantenere tutto ciò di cui hai bisogno facilmente accessibile e aggiornato.

Vuoi migliorare la tua esperienza con l'IA? Iscriviti subito a ClickUp! 🙌