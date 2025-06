Come utilizzare ChatGPT per scrivere una lettera di presentazione che si distingua dalla massa

Dopo aver compilato quelle che sembrano centinaia di domande di lavoro, l'ultima cosa che vorresti fare è scrivere un'altra lettera di presentazione. Ma saltarla non è un'opzione, e inviare la stessa lettera generica a tutti i datori di lavoro? Anche quella non è un'opzione. È un modo sicuro per essere ignorato.

Fortunatamente, non è necessario partire da zero ogni volta.

Con il giusto approccio, ChatGPT può aiutarti a creare una lettera di presentazione personalizzata, accattivante e, soprattutto, che ti faccia notare.

In questo post del blog, esploreremo come utilizzare ChatGPT per scrivere una lettera di presentazione e fare una buona impressione. 🎯

Una lettera di presentazione convincente deve essere autentica, mettere in evidenza i tuoi punti di forza ed essere personalizzata in base al lavoro. Ecco come utilizzare ChatGPT per scrivere la tua lettera di presentazione: Raccogli le informazioni giuste Fornisci prompt chiari per la lettera di presentazione ChatGPT o incolla il tuo curriculum per ottenere una risposta personalizzata Personalizza il tono e la struttura. Specifica come desideri che sia la lettera Rivedi e perfeziona per garantire accuratezza e personalizzazione

ClickUp , l'app che fa tutto per il lavoro, aiuta chi cerca lavoro a scrivere, perfezionare e monitorare le candidature in un unico posto Raccogli le informazioni giuste

Come utilizzare ChatGPT per scrivere una lettera di presentazione

ChatGPT è un ottimo assistente di scrittura, ma il trucco non è lasciargli fare tutto il lavoro, ma sapere come guidarlo. Una buona lettera di presentazione per project manager, digital marketer o qualsiasi altra professione deve sembrare autentica, mettere in evidenza i tuoi punti di forza ed essere su misura per il lavoro che stai cercando.

Vediamo passo dopo passo come utilizzare ChatGPT in modo efficace. 📝

Passaggio n. 1: raccogli le informazioni giuste

Prima di chiedere aiuto a ChatGPT, devi armarti dei dettagli giusti. Migliori sono gli input, migliori saranno i risultati. Ecco cosa ti servirà:

Informazioni di contatto: Nome, email e numero di telefono

Dettagli del lavoro: titolo del lavoro, nome dell'azienda e una copia della descrizione del lavoro

Esperienza lavorativa: Lavori precedenti rilevanti, date di assunzione e responsabilità chiave

Competenze e risultati: Cosa ti rende un candidato forte? Pensa alle tue competenze tecniche, alle tue soft skill e a qualsiasi risultato importante che hai ottenuto

Istruzione: Titoli di studio o certificazioni conseguiti e istituti frequentati

Informazioni sull'azienda: Ricerca la missione, i valori e la cultura dell'azienda. Se danno importanza all'innovazione, alla collaborazione o alla leadership, dovrai riflettere questi aspetti nella tua lettera di presentazione

ChatGPT funge anche da generatore di biografie IA per creare un'introduzione accattivante basata su questi dettagli.

Tieni a portata di mano i dettagli essenziali per il lavoro o il tuo curriculum

🧠 Curiosità: il primo lancio pubblico di ChatGPT nel novembre 2022 ha riscosso un tale successo da raggiungere un milione di utenti in soli cinque giorni.

Passaggio n. 2: fornisci a ChatGPT il prompt corretto

Se non l'hai ancora fatto, vai su ChatGPT e registrati per creare un account.

Sebbene sia possibile utilizzarlo come ospite, avere un account consente di salvare la cronologia della chat, il che è utile se è necessario perfezionare la lettera in un secondo momento. Una volta effettuato l'accesso, sei pronto per iniziare a scrivere.

Ora arriva la parte divertente: far sì che ChatGPT generi una lettera di presentazione. La chiave è fornire dettagli sufficienti mantenendo la richiesta semplice e diretta.

📌 Esempio di prompt: Ho bisogno di una lettera di presentazione per una posizione di [Titolo del lavoro] presso [Nome dell'azienda]. Ho [X] anni di esperienza nel settore [Settore] e sono specializzato in [Competenze chiave]. L'azienda valorizza [Valori dell'azienda] e vorrei sottolineare la mia esperienza in [Esperienza rilevante]

Se hai un curriculum, puoi anche incollarlo dicendo: "Ecco il mio curriculum di riferimento: [Testo del curriculum]. " Questo fornisce a ChatGPT il contesto per generare una prima bozza specifica per te e per il ruolo.

ChatGPT genererà una lettera di presentazione per il tuo profilo in base al tuo prompt

🔍 Lo sapevi? ChatGPT può generare oltre 10.000 parole in una singola conversazione, ma i primi modelli di IA faticavano a mantenere il contesto oltre poche frasi.

Passaggio n. 3: guida ChatGPT sulla struttura e sul tono

Una buona lettera di presentazione personalizzata si concentra sul raccontare una storia. Assicurati di specificare il tono e la struttura che desideri. Aggiungi specifiche di prompt IA come:

Scrivi in tono professionale ma amichevole

Sii conciso, non superare le 300 parole

Usa un approccio narrativo per mostrare il mio impatto

Crea un'introduzione efficace che esprima entusiasmo per il ruolo

Aggiungi una sezione centrale che metta in evidenza le competenze chiave e l'esperienza rilevanti per il lavoro

Concludi con un paragrafo che ribadisca il tuo interesse e inviti a ulteriori discussioni

Guida ChatGPT sulla struttura e sul tono

🔍 Lo sapevi? ChatGPT può scrivere poesie, codici, riepilogare/riassumere libri e persino giocare a giochi basati su testo, ma in realtà non "capisce" ciò che dice: segue le probabilità statistiche!

📖 Leggi anche: Esempi di curriculum per risorse umane (HR)

Passaggio n. 4: crea e rivedi la lettera di presentazione

Una volta ottenuto un risultato soddisfacente, rileggilo attentamente. Cerca:

Pertinenza: riflette le tue competenze e la tua esperienza?

Autenticità: Sembra scritto da te o troppo robotico?

Chiarezza: ci sono frasi imbarazzanti o inutili?

Dovresti modificare alcune frasi o aggiungere tocchi personali per renderla più naturale. Se necessario, puoi perfezionarla ulteriormente con i modelli ChatGPT. Ripeti fino a quando non sei soddisfatto del risultato.

📌 Esempio di prompt: Rendi questo testo più coinvolgente e meno generico. Puoi anche rendere la chiusura più accattivante?

Una volta che sei soddisfatto della lettera di presentazione, perfezionala. Leggila ad alta voce per individuare eventuali frasi poco scorrevoli. Se possibile, chiedi a un amico o a un mentore di darti un feedback. Quindi, formattala correttamente, salvala in formato PDF e allegala alla tua candidatura.

Puoi anche utilizzare l'IA per scrivere email per la tua candidatura di lavoro.

⚙️ Bonus: Dai un'occhiata ai modelli di curriculum di Microsoft Word se hai bisogno di qualcosa di raffinato in poco tempo.

Limiti della scrittura di lettere di presentazione con ChatGPT

ChatGPT può semplificare la scrittura delle lettere di presentazione, ma non è infallibile. Sebbene possa aiutare con la struttura, la formulazione e le idee, non garantisce automaticamente una candidatura eccezionale. Se ti affidi troppo ad esso, la tua lettera di presentazione potrebbe risultare generica o distaccata.

Diamo un'occhiata ad alcune limitazioni della scrittura di lettere di presentazione con ChatGPT. 💁

Mancanza di personalizzazione: le lettere di presentazione generate dall'IA potrebbero non catturare appieno la tua voce o personalità unica, rendendole leggermente insipide. Per risolvere questo problema, dovrai modificare la formulazione e aggiungere dettagli personali per renderla più simile a te

Dipende dai prompt: la qualità della tua lettera di presentazione dipende da quanto bene guidi ChatGPT. Se il tuo prompt è troppo vago, potresti ottenere una risposta troppo generica o addirittura fuori luogo

Genera dettagli imprecisi: A volte, ChatGPT potrebbe aggiungere competenze o esperienze che non possiedi realmente, soprattutto se il tuo prompt non è abbastanza specifico. Controlla sempre i dettagli per evitare di travisare accidentalmente la tua identità

Mancanza di tocco umano: L'IA è ottima per strutturare le informazioni, ma non aggiunge naturalmente l'entusiasmo o il calore necessari a una buona lettera di presentazione. Un responsabile delle assunzioni di solito capisce quando qualcosa suona troppo robotico, quindi assicurati di inserire un po' di personalità nella bozza finale

🔍 Lo sapevi? Il concetto di lettera di presentazione risale agli anni '30, quando le candidature di lavoro iniziarono a diventare più formali e competitive.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di curriculum in Documenti Google

Crea una lettera di presentazione con ClickUp

Certo, ChatGPT può aiutarti a redigere una lettera di presentazione, ma dove conservi le diverse versioni? Come perfezioni la tua scrittura o collabori con altri per ottenere feedback?

Se desideri un modo semplice per redigere, perfezionare e organizzare le tue lettere di presentazione, ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, è lo strumento che fa per te.

Con ClickUp Docs, puoi scrivere e archiviare tutti i tuoi materiali di candidatura in un unico posto, rendendo facile tenere traccia delle diverse versioni per i diversi ruoli. A differenza dei modelli di curriculum di Google Documenti, ClickUp ti consente di collegarti direttamente ai portfolio, impostare promemoria per i follow-up e personalizzare le autorizzazioni di accesso, tutto in un unico posto.

Inoltre, ClickUp Brain porta l'assistenza IA oltre la scrittura per perfezionare la tua lettera di presentazione, aggiungere elementi personalizzati e garantire che la tua lettera di presentazione colpisca tutte le note giuste.

Ecco una guida per scrivere una lettera di presentazione basata sul tuo profilo con ClickUp. 👀

Passaggio n. 1: crea un documento per la lettera di presentazione

Per prima cosa, organizziamoci. Crea uno spazio dedicato alle candidature di lavoro in ClickUp. In questo modo, potrai archiviare tutti i tuoi curriculum, le lettere di presentazione e gli annunci di lavoro in un unico posto.

Puoi anche impostare attività di ClickUp per monitorare scadenze, follow-up e date dei colloqui, in modo da non perdere nulla.

Documento ClickUp

Crea un documento ClickUp per la tua lettera di presentazione

Una volta che il tuo spazio è pronto, vai su ClickUp Docs e crea un nuovo documento. Assegnagli un nome semplice come "Lettera di presentazione - [Titolo del lavoro]" in modo da poterlo trovare facilmente in seguito.

ClickUp Docs ti consente di formattare la tua lettera con una formattazione di testo avanzata, aggiungere immagini o icone se necessario e persino creare modelli per future candidature di lavoro.

📖 Leggi anche: Esempi di curriculum per il servizio clienti per distinguersi

Passaggio n. 2: usa Brain per la scrittura basata sull'IA

ClickUp Brain

Se non sai come iniziare la tua lettera di presentazione o hai bisogno di aiuto per renderla più accattivante, ClickUp Brain ti aiuta. Questo strumento basato sull'IA può generare introduzioni, suggerire formulazioni efficaci e perfezionare la tua scrittura per garantire che la tua candidatura si distingua dalle altre.

Digita "/" o "Scrivi con IA" per visualizzare il prompt IA

Basta digitare ciò di cui hai bisogno, ad esempio "Scrivi un paragrafo introduttivo efficace per una lettera di presentazione nel settore marketing", e lascia che ClickUp Brain faccia il lavoro pesante.

📌 Esempio di prompt: "Scrivi una lettera di presentazione convincente e professionale per una posizione [Titolo del lavoro] presso [Nome dell'azienda]. Mantieni un tono sicuro e coinvolgente, mettendo in evidenza i miei [X anni] di esperienza nel settore [Settore] e la mia competenza nelle [Competenze chiave]. Strutturalo con un'introduzione forte, un corpo che metta in evidenza i miei risultati e una conclusione che esprima entusiasmo e includa un invito all'azione. Sii conciso (300-400 parole) e in linea con i valori e la missione di [Nome dell'azienda]. '

Genera una lettera di presentazione in pochi secondi con ClickUp Brain

Scopri come puoi scrivere qualsiasi cosa, comprese le lettere di presentazione, con ClickUp Brain👇

🧠 Curiosità: anche Steve Jobs ha scritto una lettera di presentazione: la sua domanda di lavoro scritta a mano nel 1973 è stata poi venduta all'asta per oltre 200.000 dollari!

Passaggio n. 3: personalizza e rifinisci la tua lettera

Anche con l'assistenza dell'IA, la tua lettera di presentazione dovrebbe sembrare scritta da te. Usa ClickUp Assign Comments per lasciare note per te stesso, evidenziare le aree che necessitano di modifiche o collaborare con mentori o amici per ottenere feedback.

Evidenzia qualsiasi area e tagga i membri del tuo team in ClickUp Assegna commenti per ricevere feedback

📮ClickUp Insight: Mentre il 34% degli utenti opera con completa fiducia nei sistemi di IA, un gruppo leggermente più ampio (38%) mantiene un approccio di "fiducia ma verifica". Uno strumento autonomo che non ha familiarità con il tuo contesto di lavoro spesso comporta un rischio maggiore di generare risposte inaccurate o insoddisfacenti. Ecco perché abbiamo creato ClickUp Brain, l'IA che collega la gestione dei progetti, la gestione delle conoscenze e la collaborazione nel tuo spazio di lavoro e negli strumenti di terze parti integrati. Ottieni risposte contestualizzate senza dover passare da un'applicazione all'altra e aumenta l'efficienza del lavoro di 2-3 volte, proprio come i nostri clienti di Seequent.

Passaggio 4: salva, esporta e invia la candidatura

Una volta che sei soddisfatto della tua lettera di presentazione, esportala in formato PDF o Word con pochi clic. Puoi anche tenere a portata di mano più versioni in ClickUp, così se dovessi modificarla per un altro lavoro, non dovrai ricominciare da zero.

Clicca su "Condividi" nell'angolo in alto a destra ed esporta la tua lettera di presentazione

🧠 Curiosità: la frase "A chi di competenza" è considerata obsoleta. La maggior parte dei responsabili delle assunzioni preferisce un saluto diretto o addirittura lo omette del tutto se non è disponibile alcun nome.

📖 Leggi anche: I migliori modelli gratuiti di descrizione del lavoro

ClickUp ti copre le spalle

Scrivere una lettera di presentazione con ChatGPT è un ottimo modo per iniziare, ma non è l'unica cosa che ti separa dal tuo prossimo lavoro. Personalizzare la tua candidatura, monitorare le scadenze e stare al passo con le diverse opportunità può diventare rapidamente opprimente.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, ti aiuta in tutto.

Con ClickUp Docs, puoi redigere, modificare e archiviare le tue lettere di presentazione, i tuoi curriculum e le tue note sulla ricerca di lavoro, tutto in un unico posto. Hai bisogno di assistenza basata sull'IA oltre a ChatGPT? ClickUp Brain può scrivere, riepilogare/riassumere le descrizioni chiave dei lavori e persino suggerire miglioramenti alle candidature.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp gratis! ✅