le 10 migliori alternative a Grubby AI per umanizzare i contenuti di IA

"Spiacenti, il tuo post sul blog scritto dall'IA è stato segnalato."

Dopo ore passate a creare contenuti, questo messaggio può sembrare un pugno nello stomaco, solo per essere respinto dai rilevatori di IA.

Sebbene strumenti come Grubby AI siano stati a lungo una soluzione ideale per questo problema, le loro funzioni limitate per attività di scrittura complesse spesso lasciano gli utenti alla ricerca di alternative migliori.

Ma non rinunciare ancora alla scrittura con IA! Il mercato offre ora un intervallo di potenti alternative a Grubby AI, progettate per creare contenuti umanizzati dal suono naturale.

Questa guida esplorerà i 10 migliori strumenti che superano Grubby AI, le loro funzionalità/funzioni, i limiti e le applicazioni nel mondo reale per aiutarti a trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze di contenuto.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Stai cercando lo strumento perfetto per umanizzare i contenuti dell'IA? Ecco una rapida panoramica delle migliori alternative che abbiamo esplorato: : Ideale per la generazione di contenuti IA e l'ottimizzazione del flusso di lavoro ClickUp: Ideale per la generazione di contenuti IA e l'ottimizzazione del flusso di lavoro

Jasper AI: Ideale per l'umanizzazione dei contenuti a livello aziendale

QuillBot: Ideale per la scrittura accademica e professionale

Umanizzare l'IA: Ideale per la trasformazione completa del testo

Hemingway Editor: Ideale per migliorare la leggibilità

ZeroGPT: Il migliore per la prevenzione del rilevamento dell'IA

StoryChief's AI Brand Voice Studio: Ideale per contenuti coerenti con il marchio

Perplexity IA: Ideale per la creazione di contenuti basati sulla ricerca

Copyleaks: Il migliore per la verifica dell'autenticità dei contenuti

Spinbot: Ideale per riformulare rapidamente i contenuti

Introduzione a Grubby IA e ai suoi casi d'uso

Grubby AI è nato come risposta alla crescente necessità di rendere i contenuti generati dall'IA più simili a quelli umani e non rilevabili. Lo strumento ha guadagnato popolarità per la modifica delle strutture delle frasi, il perfezionamento del vocabolario e la riformulazione dei contenuti per aggirare il rilevamento dell'IA, il tutto preservando il messaggio e migliorando la leggibilità.

Fondamentalmente, Grubby IA è un ottimo strumento di trasformazione del testo per utenti come: Autori di contenuti : modifica i contenuti generati dall'IA, come articoli, post di blog e testi di marketing, per renderli naturali e coinvolgenti

Studenti : perfezionate la scrittura accademica con l'aiuto dell'IA, mantenendo un tocco umano

Professionisti del marketing : personalizza i contenuti generati dall'IA per le comunicazioni e le campagne del marchio

Social media manager : umanizza i post e le risposte automatizzate per allinearti alle aspettative del pubblico

Team di e-commerce : trasformate le descrizioni dei prodotti scritte dall'IA in elenchi accattivanti e autentici

Team di assistenza clienti : perfeziona le risposte automatiche alle email per un tono più personale e professionale

Blogger e scrittori : Migliorate la leggibilità e il flusso dei contenuti assistiti dall'IA, come post e articoli di blog

Ricercatori e accademici: Migliorate i documenti accademici, i riepiloghi/riassunti delle ricerche e i report generati dall'IA

🧠 Curiosità: l'83% degli esperti di marketing afferma che l'uso dell'IA li aiuta a produrre più contenuti rispetto a quando non la utilizzano.

📖 Leggi anche: Come utilizzare l'IA per la documentazione (casi d'uso e prompt)

Perché prendere in considerazione alternative a Grubby IA?

Grubby IA è stata una scelta popolare per la trasformazione di contenuti di base, ma fatica a soddisfare le esigenze della moderna creazione di contenuti. Ecco i limiti chiave che spingono gli utenti a cercare alternative più avanzate.

Capacità di integrazione limitate: Non offre un'integrazione perfetta del flusso di lavoro, costringendo gli utenti a passare da una piattaforma all'altra e ostacolando la produttività dei team che gestiscono più contenuti ❌

Necessità di ottimizzazione del flusso di lavoro: Non offre funzionalità come il monitoraggio delle versioni, strumenti di collaborazione, integrazione CMS, analisi e automazioni ❌

Requisiti specifici del settore: Non risponde alle esigenze specifiche del settore, come il controllo dei plagi per il mondo accademico, la conservazione della voce del marchio per il marketing e la scalabilità per le aziende ❌

Preoccupazioni relative all'efficacia dei costi: Richiede più strumenti per colmare le lacune, aumentando i costi, mentre le alternative moderne forniscono soluzioni complete e un valore migliore nonostante il prezzo iniziale più elevato ❌

Sfide avanzate di rilevamento IA: Non riesce ad analizzare coerenza, contesto e semantica alla pari dei moderni sistemi di rilevamento ❌

Questi limiti spingono all'adozione di strumenti avanzati che colmano queste lacune e offrono funzionalità/funzioni su misura per le esigenze in continua evoluzione nella creazione di contenuti.

Le 10 migliori alternative a Grubby IA

Sei pronto a esplorare le opzioni che ti aiuteranno a creare contenuti naturali e a prova di rilevamento? Abbiamo testato e analizzato le migliori alternative per aiutarti a scegliere lo strumento giusto per le tue esigenze.

1. ClickUp (il migliore per la generazione di contenuti IA e l'ottimizzazione del flusso di lavoro)

Sei stanco di destreggiarti tra diversi strumenti per la creazione di contenuti, l'umanizzazione dell'IA e la collaborazione in team? ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, integra perfettamente queste funzioni essenziali.

A differenza di Grubby AI, che si concentra esclusivamente sulla trasformazione del testo, ClickUp combina potenti funzionalità di generazione di contenuti con solide funzionalità di gestione del flusso di lavoro, rendendolo lo strumento ideale per l'utilizzo dell'IA nel content marketing.

ClickUp Brain

Crea nuovi contenuti o migliora quelli esistenti con ClickUp AI o ClickUp Brain

ClickUp Brain va oltre la semplice umanizzazione del testo, comprendendo il contesto e mantenendo il flusso del linguaggio naturale. Impara dal tuo stile di scrittura e dalle preferenze del tuo marchio, garantendo un tono coerente in tutti i contenuti.

Genera post di blog completi da prompt specifici con ClickUp Brain

Può generare variazioni del contenuto preservando il messaggio originale, aiutandoti a creare più versioni uniche che superano gli strumenti di rilevamento dell'IA.

ClickUp Docs

ClickUp Docs trasforma il modo in cui i team collaborano alla creazione di contenuti. Funge da hub centralizzato in cui i team possono scrivere, modificare e perfezionare i contenuti con l'assistenza dell'IA in tempo reale.

Le opzioni di formattazione intelligente della piattaforma e il controllo delle versioni garantiscono coerenza in tutti i documenti. Grazie a funzionalità come la modifica simultanea e i suggerimenti automatici sui contenuti, ClickUp Docs consente a più membri del team di lavorare facilmente sullo stesso documento.

Crea blog con ClickUp Brain e ClickUp Docs, quindi collabora con altri membri del team per perfezionarli

La perfetta integrazione tra Brain e Docs crea un potente sistema di flusso di lavoro dei contenuti. La creazione dei contenuti inizia con bozze generate dall'IA o contenuti scritti da esseri umani in Docs, seguite da modifiche collaborative in cui i membri del team possono perfezionare contemporaneamente i contenuti.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Imposta flussi di lavoro automatizzati per l'approvazione dei contenuti con fasi personalizzabili

Creare modelli di contenuto riutilizzabili con guide di stile basate sull'IA

Pianifica e gestisci la pubblicazione dei contenuti su più piattaforme

Monitoraggio delle metriche delle prestazioni dei contenuti e analisi della produttività del team

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento iniziale dovuta al set completo di funzionalità/funzioni

Alcune funzionalità/funzioni avanzate di IA richiedono una sottoscrizione aggiuntiva

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

*ClickUp ha aumentato l'efficienza del nostro team includendo tutte le attività nel grafico del flusso di lavoro, il che ci ha permesso di mantenere le cose organizzate come richiesto e ha reso molto agevoli il follow-up, l'aggiornamento e la documentazione.

*ClickUp ha aumentato l'efficienza del nostro team includendo tutte le attività nel grafico del flusso di lavoro, il che ci ha permesso di mantenere le cose organizzate come richiesto e ha reso molto agevoli il follow-up, l'aggiornamento e la documentazione.

2. Jasper AI (la migliore per l'umanizzazione dei contenuti a livello aziendale)

tramite Jasper IA

Ridimensionare i contenuti da 10 a 1.000 pezzi senza perdere il tocco umano non è un'impresa da poco, ma è qui che entra in gioco Jasper AI.

🌎 Verifica dei fatti: con il 45% dei marketer B2B che fatica a scalare la produzione di contenuti mantenendo la qualità, gli strumenti tradizionali non sono sufficienti.

A differenza delle trasformazioni di testo di base di Grubby AI, Jasper offre soluzioni di livello aziendale che mantengono una voce coerente del marchio e producono contenuti autentici e simili a quelli umani.

Grazie all'elaborazione avanzata del linguaggio naturale e all'apprendimento dei modelli di scrittura umana, Jasper crea contenuti che risuonano con i lettori e superano persino gli strumenti di rilevamento dell'IA, ridefinendo la creazione di contenuti su larga scala per le aziende.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper IA

Personalizza il tono e lo stile di scrittura su più contenuti contemporaneamente

Genera contenuti ottimizzati per la SEO con analisi di leggibilità integrate

Aumenta la produzione di contenuti mantenendo una voce del marchio coerente

Integrazione con le principali piattaforme di contenuti e strumenti di marketing

Limiti di IA di Jasper

Prezzo più elevato rispetto alle alternative più semplici

Richiede un investimento iniziale di tempo nella configurazione del modello

Prezzi di Jasper IA

Autore: 49 dollari al mese per postazione

Pro: 69 $/mese per postazione

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper IA

G2: 4. 7/5 (più di 1.200 recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (più di 1.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jasper IA?

Jasper è uno strumento affidabile che ci aiuta a creare contenuti utili per i siti web dei nostri clienti in pochi minuti. Il contenuto è solitamente accurato e necessita solo di piccole modifiche e verifiche. Tuttavia, a causa del costo relativamente elevato della sottoscrizione, è necessario avere più attività per recuperare l'investimento. In termini di prestazioni è abbastanza veloce e affidabile.

Jasper è uno strumento affidabile che ci aiuta a creare contenuti utili per i siti web dei nostri clienti in pochi minuti. Il contenuto è solitamente accurato e necessita solo di piccole modifiche e verifiche. Tuttavia, a causa del costo relativamente elevato della sottoscrizione, è necessario avere più attività per recuperare l'investimento. In termini di prestazioni è abbastanza veloce e affidabile.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti software di SEO per IA

3. QuillBot (il migliore per la scrittura accademica e professionale)

tramite QuillBot

Quando è in gioco la tua reputazione accademica, gli strumenti di base per l'umanizzazione dell'IA come Grubby AI non sono sufficienti. Ecco perché QuillBot è emerso come la scelta ideale per accademici e professionisti, offrendo un approccio più sofisticato alla trasformazione dei contenuti.

Mentre Grubby AI fornisce modifiche di base al testo, la tecnologia avanzata di parafrasi di QuillBot utilizza sette modalità di scrittura, consentendo agli utenti di mettere a punto il tono e lo stile dei loro contenuti.

Questa versatilità lo rende particolarmente prezioso per studenti e professionisti che devono garantire che il loro lavoro sia originale e accademicamente valido.

Le migliori funzionalità di QuillBot

Applicare algoritmi di parafrasi avanzati con comprensione contestuale

Passa da una modalità di scrittura all'altra per soddisfare le diverse esigenze di contenuto

Controlla grammatica e plagio contemporaneamente

Mantieni l'accuratezza delle citazioni durante la riscrittura di contenuti accademici

Limiti di QuillBot

La versione gratis ha limiti di conteggio parole

Alcune funzionalità/funzioni avanzate sono disponibili solo nei piani premium

Prezzi di QuillBot

Free: Funzionalità/funzioni di base

Premium: 9,95 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di QuillBot

G2: 4. 3/5 (30+ recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 100 recensioni)

4. Umanizzare l'IA (la soluzione migliore per la trasformazione completa del testo)

tramite Humanize IA

Immagina di passare ore a mettere a punto contenuti generati dall'IA, solo per vederli contrassegnati come artificiali: una frustrazione comune con strumenti di base come Grubby AI.

Entra in Humanize AI, una piattaforma progettata per rivoluzionare la trasformazione dei contenuti con i suoi algoritmi sensibili al contesto. Humanize AI sfrutta modelli avanzati di apprendimento automatico addestrati su diversi stili di scrittura per preservare il tuo messaggio garantendo al contempo un flusso di linguaggio naturale. Perfetto per gli autori di contenuti che adattano il loro tono a un pubblico variegato, eccelle nel mantenere la coerenza nei pezzi più lunghi, impostando un nuovo standard per gli strumenti di umanizzazione dei contenuti.

Umanizzare le migliori funzionalità/funzioni dell'IA

Trasforma i contenuti con la comprensione e la conservazione contestuale

Adatta lo stile di scrittura in base ai dati demografici del pubblico di destinazione

Applicare modelli di linguaggio naturale da ampi database di scrittura

Genera più varianti simili a quelle umane dello stesso contenuto

Umanizzare i limiti dell'IA

Limiti mensili di volume dei contenuti sui piani di livello inferiore

Le funzionalità avanzate richiedono una sottoscrizione premium

Umanizzare i prezzi dell'IA

Lite: 19 $ al mese per utente

Standard: 29 $/mese per utente

Pro: 79 $/mese per utente

Umanizzare le valutazioni e le recensioni dell'IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di Humanize IA?

La cosa migliore è che aggira tutti i rilevamenti dell'IA, la seconda è che non cambia il significato del contenuto, la terza è che è molto facile da usare, l'ho trovato molto utile, lavora velocemente

La cosa migliore è che aggira tutti i rilevamenti dell'IA, la seconda è che non cambia il significato del contenuto, la terza è che è molto facile da usare, l'ho trovato molto utile, lavora velocemente

5. Hemingway Editor (il migliore per migliorare la leggibilità)

tramite Hemingway Editor

Mentre la maggior parte degli strumenti di umanizzazione dell'IA si concentra esclusivamente sull'elusione del rilevamento, che ne dite di migliorare i vostri contenuti? Ecco perché dovete provare Hemingway Editor.

Si distingue da Grubby AI e strumenti simili, poiché privilegia la chiarezza e la leggibilità rispetto alla semplice elusione del rilevamento.

Hemingway Editor aiuta a trasformare contenuti complessi generati dall'IA in testi chiari, concisi e con un flusso naturale che risuona nei lettori. Il suo feedback in tempo reale sulla struttura delle frasi, sulla scelta delle parole e sui livelli di leggibilità assicura che il contenuto si connetta efficacemente con il pubblico.

🧠 Curiosità: L'app Hemingway prende il nome da Ernest Hemingway, noto per il suo stile di scrittura conciso e diretto. L'app mira ad aiutare gli scrittori a emulare la chiarezza di Hemingway identificando frasi lunghe e complesse ed errori comuni.

Hemingway Editor: le migliori funzionalità/funzioni

Evidenzia le frasi complesse e suggerisci alternative più semplici

Identifica la voce passiva e consiglia costruzioni attive

Calcola i punteggi di leggibilità in tempo reale

Suggerisci miglioramenti al vocabolario per una comunicazione più chiara

Limiti di Hemingway Editor

Si concentra sulla leggibilità piuttosto che sulla trasformazione completa dei contenuti

Funzionalità/funzioni di rilevamento IA limitate

Prezzi di Hemingway Editor

Piano individuale 5K: 25 $ al mese per utente

Piano individuale da 10.000: 30 $ al mese per utente

Piano Team 10K: 30 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Hemingway Editor

G2: 4. 4/5 (40+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Hemingway Editor?

Consiglio vivamente di utilizzare l'app Hemingway per chi vuole migliorare la propria scrittura. Sia gli scrittori dilettanti che quelli esperti troveranno tutto ciò di cui hanno bisogno attraverso questa applicazione per migliorare le proprie capacità di scrittura.

Consiglio vivamente di utilizzare l'app Hemingway per chi vuole migliorare la propria scrittura. Sia gli scrittori dilettanti che quelli esperti troveranno tutto ciò di cui hanno bisogno attraverso questa applicazione per migliorare le proprie capacità di scrittura.

6. ZeroGPT (il migliore per la prevenzione del rilevamento dell'IA)

tramite ZeroGPT

Gli algoritmi di rilevamento dell'IA diventano ogni giorno più intelligenti, rendendo meno efficaci gli strumenti di umanizzazione di base. È qui che entra in gioco ZeroGPT.

A differenza dell'approccio generico di Grubby AI, ZeroGPT è specializzato nell'aiutare i contenuti a superare con precisione il rilevamento dell'IA. I suoi algoritmi avanzati ristrutturano il testo generato dall'IA per garantire che si legga come un'autentica scrittura umana, preservando al contempo il messaggio e l'intento originali.

ZeroGPT offre risultati più affidabili e sofisticati rispetto a strumenti più ampi, concentrandosi esclusivamente sulla prevenzione del rilevamento dell'IA, impostando un nuovo standard per la trasformazione dei contenuti senza soluzione di continuità.

👀 Lo sapevi? ZeroGPT dichiara un tasso di accuratezza fino al 98% nel rilevare il testo generato dall'IA analizzando oltre 10 milioni di articoli e testi utilizzando la tecnologia DeepAnalyse™.

Le migliori funzionalità di ZeroGPT

Testare i contenuti contemporaneamente su più sistemi di rilevamento IA

Fornire raccomandazioni specifiche per umanizzare le sezioni contrassegnate

Genera frasi alternative che mantengano un flusso naturale

Monitoraggio dei punteggi di autenticazione dei contenuti tra le revisioni

Limiti di ZeroGPT

Funzionalità/funzioni limitate oltre la prevenzione del rilevamento dell'IA

Tempo di elaborazione maggiore per contenuti più lunghi

Prezzi ZeroGPT

Pro: 9,99 $ al mese

In più: 19,99 $/mese

Max: $26,99/mese

Valutazioni e recensioni di ZeroGPT

G2: 4. 0/5 (40+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono quattro volte più propensi a gestire più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro toolkit a nove o meno piattaforme. Ma che ne dite di utilizzare un'unica piattaforma? Essendo l'app per tutto sul lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende visibile il lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta mentre l'IA gestisce il resto.

7. StoryChief's IA Brand Voice Studio (ideale per contenuti coerenti con il marchio)

La voce del tuo marchio è la tua identità nel mondo digitale: puoi permetterti di lasciarla svanire durante il processo di umanizzazione dell'IA?

StoryChief's AI Brand Voice Studio affronta questa preoccupazione a testa alta, affrontando una lacuna chiave lasciata da strumenti come Grubby AI.

Combinando l'evitamento del rilevamento dell'IA con la conservazione della voce del marchio, StoryChief assicura che i tuoi contenuti rimangano autentici e in linea con la tua identità. Il suo approccio unico utilizza l'addestramento della voce del marchio e modelli di prompt per produrre contenuti generati dall'IA.

StoryChief's IA Brand Voice Studio è perfetto per i team di marketing e le agenzie che gestiscono più voci di marca.

Le migliori funzionalità/funzioni di StoryChief's AI Brand Voice Studio

Creare e mantenere profili vocali del marchio per contenuti coerenti

Applicare modelli linguistici specifici del marchio a tutti i contenuti

Collaborare con i membri del team preservando la coerenza vocale

Monitorare l'aderenza al tono di voce del marchio in tempo reale

Limiti di StoryChief IA Brand Voice Studio

Richiede tempo di configurazione iniziale per l'addestramento del marchio

I migliori risultati richiedono una sottoscrizione premium

Prezzi di StoryChief's IA Brand Voice Studio

Parte della sottoscrizione a StoryChief

Valutazioni e recensioni di StoryChief's AI Brand Voice Studio

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

8. Perplexity IA (la migliore per la generazione di contenuti basati sulla ricerca)

tramite Perplexity IA

Vi siete mai chiesti come rendere i contenuti generati dall'IA sia realistici che coinvolgenti?

Perplexity IA combina la trasformazione dei contenuti con capacità di ricerca avanzate. Questo approccio innovativo garantisce che i tuoi contenuti non siano solo simili a quelli umani, ma anche accurati nei fatti e ben studiati.

La capacità della piattaforma di integrare informazioni in tempo reale mantenendo uno stile di scrittura naturale la rende particolarmente efficace per la scrittura di contenuti da parte di singoli o team che devono fondere informazioni aggiornate con una scrittura coinvolgente e simile a quella umana.

Le migliori funzionalità/funzioni di Perplexity IA

Genera contenuti supportati dalla ricerca con citazioni automatiche

Creare contenuti ricchi di contesto utilizzando dati in tempo reale

Trasforma le informazioni tecniche in contenuti leggibili e simili a quelli umani

Verifica i fatti mantenendo il flusso del linguaggio naturale

Perplessità sui limiti dell'IA

Le funzionalità di ricerca richiedono una connessione a Internet

Più costoso degli strumenti di umanizzazione di base

Prezzi di Perplexity IA

Gratis: Funzionalità/funzioni di base

Pro: 20 $ al mese

Enterprise: 40 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Perplexity IA

G2: 4. 6/5 (30+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

9. Copyleaks (la migliore per la verifica dell'autenticità dei contenuti)

tramite Copyleaks

Mentre Grubby AI si concentra esclusivamente sulla trasformazione del testo, Copyleaks adotta un duplice approccio combinando la prevenzione del rilevamento dell'IA con un controllo avanzato del plagio.

Gli algoritmi avanzati dello strumento possono analizzare i contenuti in più dimensioni, aiutandoti a creare un testo che superi il rilevamento dell'IA e mantenga l'integrità accademica e professionale. Questa funzionalità lo rende particolarmente prezioso per gli istituti di istruzione e gli autori di contenuti professionali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Copyleaks

Scansiona i contenuti sia con i rilevatori di IA che con i database di plagio

Fornire report dettagliati sull'autenticità con suggerimenti specifici per il miglioramento

Assistenza per più lingue e stili di scrittura

Monitoraggio dei punteggi di originalità dei contenuti nel tempo

Limiti di Copyleaks

Tempo di elaborazione più elevato per scansioni approfondite

Le funzionalità/funzioni premium hanno un costo maggiore

Prezzi di Copyleaks

IA + Rilevamento Plagio : $16,99/mese

Plagiarism Checker : $10,99/mese

AI Detector : $9,99/mese

Enterprise & LMS: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Copyleaks

G2: 4. 5/5 (20+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Copyleaks?

Apprezzo l'interfaccia user-friendly di Copyleaks e la reportistica chiara. È facile da navigare e comprendere i risultati, il che lo rende accessibile a utenti di tutti i livelli tecnici. Inoltre, la velocità dello strumento nell'elaborazione dei documenti è impressionante, consentendo di risparmiare tempo e aumentare l'efficienza.

Apprezzo l'interfaccia user-friendly di Copyleaks e la reportistica chiara. È facile da navigare e comprendere i risultati, il che lo rende accessibile agli utenti di tutti i livelli tecnici. Inoltre, la velocità dello strumento nell'elaborazione dei documenti è impressionante, consentendo di risparmiare tempo e aumentare l'efficienza.

10. Spinbot (il migliore per riformulare rapidamente i contenuti)

tramite Spinbot

Pensa alla riformulazione dei contenuti come a un rapido cambio di abito: veloce, efficiente e naturale. È esattamente qui che Spinbot eccelle, offrendo un'alternativa più semplice e snella al complesso processo di Grubby AI.

Progettato per testi più brevi, Spinbot si concentra sulla riformulazione rapida ed efficace, mantenendo la leggibilità, il che lo rende perfetto per i post sui social media, articoli brevi o descrizioni di prodotti.

Dando priorità alla velocità e alla semplicità, Spinbot fornisce un testo che scorre naturalmente e che porta a termine il lavoro, superando senza sforzo gli strumenti di rilevamento di base dell'IA.

Spinbot: le migliori funzionalità/funzioni

Trasforma i contenuti istantaneamente con un'operazione con un solo clic

Mantieni la densità delle parole chiave variando la struttura delle frasi

Genera più versioni uniche dello stesso contenuto

Elabora numerosi contenuti in modalità batch

Limiti di Spinbot

Opzioni di personalizzazione avanzate limitate

Ideale per contenuti più brevi

Prezzi di Spinbot

Gratis: funzionalità/funzioni di base con limiti

Premium: 10 $/mese

Business: 25 $/mese

Valutazioni e recensioni di Spinbot

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

La migliore alternativa a Grubby IA per te

Trovare l'alternativa giusta dipende dalle specifiche esigenze di contenuto e dai requisiti del flusso di lavoro. La chiave è scegliere uno strumento che ti aiuti a creare contenuti simili a quelli umani e che si integri perfettamente nel flusso di lavoro di creazione dei contenuti.

Considera fattori come il volume dei contenuti, la dimensione del team e i casi d'uso specifici quando decidi uno strumento di IA.

Sebbene ogni strumento offra punti di forza unici, ClickUp fornisce la soluzione più completa con IA integrata e funzionalità di collaborazione.

Pronto a migliorare il processo di creazione dei contenuti? Iscriviti a ClickUp e scopri la perfetta combinazione tra generazione di contenuti basata sull'IA e gestione del flusso di lavoro.