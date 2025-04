Dubsado vs. HoneyBook: quale CRM è il migliore per il tuo Business?

I titolari di piccole imprese conoscono bene la situazione: email dei clienti che inondano la finestra In arrivo, fatture non pagate che si accumulano e contratti sparsi sul desktop. Da fare ciò che ami.

I sistemi CRM Dubsado e HoneyBook ribaltano questo copione. Acquisiscono lead, automatizzano i follow-up e raccolgono i pagamenti mentre dormi. Immagina di finire la giornata lavorativa con un elenco di cose da fare vuoto e lo spazio mentale per far crescere il tuo business.

Ma ecco la vera domanda: questi CRM possono offrire ciò che ti aspetti? Se stai pensando a come scegliere un CRM adatto alle tue esigenze aziendali, qui abbiamo il confronto definitivo tra Dubsado e HoneyBook.

Cos'è Dubsado?

Dubsado è un CRM progettato per i titolari di piccole imprese, i liberi professionisti e i professionisti del settore dei servizi. Aiuta a gestire l'onboarding dei clienti, i contratti, la fatturazione e i flussi di lavoro, tutto in un unico posto.

I moduli di contatto personalizzati di Dubsado e uno scheduler integrato consentono alle aziende di gestire le interazioni con i clienti senza sforzo e ti danno più tempo per concentrarti sulla crescita aziendale.

Funzionalità/funzioni di Dubsado

Dubsado semplifica le operazioni aziendali combinando strumenti di gestione dei clienti, automazione e strumenti finanziari. Esploriamo le sue funzionalità/funzioni.

🌟 Funzionalità/Funzione n. 1: moduli e modelli personalizzabili per ogni interazione con il cliente

I modelli e i moduli personalizzabili di Dubsado semplificano le pratiche burocratiche del cliente in ogni fase del suo percorso. È possibile personalizzare e riutilizzare facilmente i moduli di acquisizione dei lead, le proposte ai clienti, gli accordi aziendali e i questionari per una comunicazione coerente con il cliente e l'acquisizione rapida dei lead.

I clienti possono rivedere, firmare e pagare in un unico passaggio, riducendo le comunicazioni per un'azienda freelance.

💡 Suggerimento: Il flusso di accettazione dei clienti dà il tono alla relazione futura. Ecco come fa ClickUp Forms! 👇🏼

🌟 Funzionalità/Funzione n. 2: Fatturazione automatizzata e monitoraggio online dei pagamenti

Le piccole aziende spesso hanno difficoltà a monitorare le fatture dei clienti e lo stato dei pagamenti. Dubsado semplifica le cose con fatturazione personalizzata, promemoria di pagamento automatici e fatturazione ricorrente.

È possibile creare fatture commerciali, collegare un sistema di elaborazione dei pagamenti e inviarle direttamente ai clienti, senza necessità di follow-up manuali.

🌟 Funzionalità/Funzione n. 3: Automazioni di attività ripetitive e follow-up dei clienti

L'automazione del flusso di lavoro di Dubsado si occupa della comunicazione con i clienti, della programmazione e della fatturazione senza perdere il tocco personale.

Consente di impostare email automatiche, promemoria di pagamento e attivatori di attività per mantenere i progetti in movimento. I campi intelligenti inseriscono automaticamente i dettagli del cliente per ridurre il lavoro manuale richiesto. Nel frattempo, i flussi di lavoro personalizzati tengono traccia di follow-up, contratti e attività chiave.

Un processo CRM strutturato come questo aiuta le aziende a creare flussi di lavoro di gestione dei clienti più efficienti.

🌟 Funzionalità/funzione n. 4: Pianificazione integrata per una prenotazione client senza intoppi

Dubsado offre anche uno scheduler integrato per automatizzare la prenotazione degli appuntamenti. Basta collegare il calendario, impostare la disponibilità e lasciare che i clienti prenotino le sessioni direttamente dal sito web.

Il sistema verifica la presenza di conflitti prima di offrire fasce orarie gratis e allega i moduli di accettazione agli appuntamenti per raccogliere in anticipo i dettagli del cliente. Questo assicura riunioni più fluide ed efficienti.

Prezzi Dubsado

Free

Piano iniziale: 20 dollari al mese

Piano Premier: 40 dollari al mese

Cos'è HoneyBook?

HoneyBook è una soluzione CRM per la gestione di proposte, contratti, fatturazione e comunicazione con i clienti.

Essendo un software CRM basato su cloud, HoneyBook ti consente di gestire le interazioni con i clienti da qualsiasi luogo. In questo modo, ottieni una collaborazione senza soluzione di continuità senza essere legato a un singolo dispositivo.

Funzionalità/funzioni di HoneyBook

HoneyBook combina strumenti di gestione dei clienti e di fatturazione per aiutare le piccole imprese a semplificare le operazioni e migliorare le interazioni con i clienti. È possibile utilizzarlo per acquisire lead, inviare proposte commerciali, gestire progetti dei clienti, generare fatture per i clienti e accettare facilmente i pagamenti.

Esaminiamo le sue funzionalità/funzioni nel dettaglio.

🌟 Funzionalità/Funzione n. 1: assistente basato su IA per una gestione aziendale più intelligente

La dispersione dei dati sui lead su più piattaforme e la mancanza di un repository centralizzato delle informazioni possono rendere difficile per le aziende l'identificazione di lead di alta qualità. È qui che entra in gioco l'assistente IA di HoneyBook.

Trova lead di alto valore, raccoglie dettagli di contatto, collegamenti social e altre informazioni rilevanti e prevede le possibilità di conversione.

Inoltre, lo strumento di IA ti aiuta a prepararti per le chiamate di scoperta riepilogando/riassumendo le informazioni sul cliente e le discussioni. Puoi anche utilizzare il compositore di IA per generare email personalizzate.

🌟 Funzionalità/Funzione n. 2: Pianificazione flessibile con disponibilità in tempo reale

Pianificare le riunioni non dovrebbe essere un gioco d'azzardo. Lo strumento di pianificazione di HoneyBook ti consente di impostare la tua disponibilità, condividere link di prenotazione e sincronizzare con Google Calendar in tempo reale.

Puoi personalizzare i tipi di riunione, la durata e i tempi di buffer per evitare conflitti, mentre i promemoria automatici e le opzioni di riprogrammazione aiutano a ridurre le assenze. Questo rende la prenotazione semplice sia per te che per i tuoi clienti.

🌟 Funzionalità/Funzione n. 3: contratti online personalizzabili con firme elettroniche

HoneyBook ti consente di creare, personalizzare e inviare contratti per le firme elettroniche in pochi clic. I clienti possono rivedere e firmare da qualsiasi dispositivo, mentre una guida interattiva assicura che completino ogni passaggio.

Grazie alla personalizzazione del marchio, al monitoraggio delle firme e all'accesso a modelli approvati da avvocati, è possibile semplificare gli accordi mantenendoli professionali e legalmente validi.

🌟 Funzionalità/Funzione n. 4: Automazione della comunicazione con i clienti e gestione delle attività

Tenere il passo con la comunicazione con i clienti non dovrebbe richiedere tutto il tuo tempo. Gli strumenti di automazione di HoneyBook ti consentono di creare flussi di lavoro personalizzati che inviano automaticamente email, file e follow-up. Puoi impostare trigger basati sulle azioni del cliente o sulle date chiave per programmare risposte, condividere link di prenotazione o inviare immediatamente materiale di marketing.

🌟 Funzionalità/Funzione n. 5: Fatturazione online semplificata per pagamenti più rapidi

Le fatture dovrebbero accelerare il flusso di cassa, non rallentarlo. Con l'app mobile HoneyBook, puoi inviare fatture professionali in pochi clic. Ti consente inoltre di accettare pagamenti con carta di credito, bonifico bancario o pagamento automatico da qualsiasi dispositivo

Basta con l'inseguimento dei pagamenti! I depositi diretti ti aiutano a ricevere i pagamenti più velocemente, riducendo i tempi di attesa da giorni a minuti. Oltre alle fatture, hai anche la possibilità di inviare proposte ai clienti direttamente tramite HoneyBook.

Prezzi HoneyBook

Versione di prova gratis: 7 giorni

Starter: 36 dollari al mese

Essentials: 59 dollari al mese

Premium: 129 dollari al mese

Dubsado vs. HoneyBook: funzionalità/funzioni a confronto

Sia HoneyBook che Dubsado sono ottimi esempi di CRM nel mondo reale, ma soddisfano esigenze diverse.

Dubsado eccelle nella personalizzazione e nell'automazione, il che è ideale per le aziende che necessitano di flussi di lavoro su misura. HoneyBook si concentra sulla semplicità, ottimizzando la fatturazione, la programmazione e i pagamenti per un'esperienza cliente più intuitiva.

Ecco una tabella rapida per riepilogare/riassumere le funzionalità/funzioni chiave di Dubsado e HoneyBook:

Funzionalità/funzione Dubsado HoneyBook Bonus: ClickUp ✨ Gestione dei clienti Flussi di lavoro personalizzati, monitoraggio dei lead e portali clienti per migliorare l'esperienza del cliente Dashboard client centralizzata, follow-up automatizzati Area di lavoro centralizzata con visualizzazioni personalizzate per monitorare la pipeline commerciale, il valore del cliente nel tempo e le dimensioni medie delle transazioni. Consolidamento del contatto con il cliente grazie all'integrazione con le email Fatturazione e pagamenti Fatture personalizzate, piani di pagamento e promemoria automatici per l'elaborazione dei pagamenti Fatturazione online con carta di credito, bonifico bancario e opzioni di pagamento automatico Modelli di fattura con campi a compilazione automatica per estrarre i dati del cliente Automazioni Flussi di lavoro personalizzati per email, moduli e trigger di attività Follow-up automatici basati sull'IA, modelli di email e riepiloghi/riassunti delle riunioni Generatore di automazioni basato su IA per l'automazione del flusso di lavoro basato su trigger Interfaccia utente Ricco di funzionalità/funzioni ma con una curva di apprendimento Interfaccia intuitiva e adatta ai principianti Flusso di lavoro personalizzato che può essere adattato per soddisfare i tuoi obiettivi aziendali Versione gratis Versione di prova gratis (senza limiti di tempo) Versione di prova gratis (7 giorni) Piano Free con funzionalità/funzioni e modelli generosi Ideale per Liberi professionisti e aziende che necessitano di personalizzazione e automazione approfondite Piccole aziende alla ricerca di un CRM all-in-one facile da usare Liberi professionisti e aziende alla ricerca di una soluzione all-in-one per la gestione dei clienti, l'automazione delle attività e l'analisi avanzata

Ora è il momento di analizzare HoneyBook e Dubsado, funzionalità/funzione per funzionalità/funzione. Vediamo come si comportano.

🌟 Funzionalità/Funzione n. 1: Onboarding e gestione dei clienti

Dubsado: onboarding strutturato con flussi di lavoro personalizzati

Dubsado offre un'esperienza di onboarding del cliente altamente personalizzabile, che lo rende ideale per le aziende che richiedono processi di accettazione dettagliati. È possibile impostare flussi di lavoro personalizzati per automatizzare i passaggi di onboarding, come l'invio di email di benvenuto, contratti, fatture e questionari non appena viene aggiunto un nuovo cliente.

Per le aziende e gli altri provider di servizi che hanno bisogno di un controllo completo sul percorso del cliente, l'automazione strutturata del flusso di lavoro di Dubsado può essere un grande vantaggio.

HoneyBook: onboarding più semplice e guidato

HoneyBook adotta un approccio più snello all'onboarding dei clienti, concentrandosi sulla facilità d'uso. Fornisce modelli predefiniti per clienti per proposte, contratti e fatture, aiutando le aziende a iniziare rapidamente.

La visualizzazione pipeline della piattaforma consente di monitorare lo stato di onboarding di ogni client a colpo d'occhio. Invece di gestire manualmente i passaggi, HoneyBook automatizza i punti di contatto chiave come email di follow-up, promemoria e richieste di pagamento.

Per le aziende e i provider di servizi che preferiscono un approccio guidato e non invasivo, la semplicità di HoneyBook rende la gestione dei clienti un gioco da ragazzi.

🏆 Vincitore: Dubsado vince se si desidera il pieno controllo e la personalizzazione del processo di onboarding. Tuttavia, se si preferisce un sistema pronto all'uso e intuitivo, HoneyBook vince con il suo onboarding guidato.

🌟 Funzionalità/Funzione n. 2: Automazione del flusso di lavoro e gestione delle attività

Dubsado: personalizzazione avanzata per flussi di lavoro automatizzati

L'account Dubsado è progettato per le aziende che necessitano di un controllo approfondito dell'automazione. È possibile creare flussi di lavoro personalizzati che attivano email, contratti, fatture e promemoria in base ad azioni specifiche, come una nuova richiesta da parte di un cliente o un pagamento completato.

Una funzionalità/funzione che spicca è la logica condizionale, che regola il flusso di lavoro in base alle azioni del client. Ad esempio, se un client firma un contratto, il passaggio successivo potrebbe essere l'invio automatico di una fattura. In caso contrario, Dubsado può invece triggerare un'email di follow-up.

Dubsado integra anche l'automazione con la gestione delle attività, consentendo agli utenti di assegnare attività interne, impostare scadenze e ricevere promemoria all'interno dei progetti.

HoneyBook: Automazione semplificata e senza interventi manuali

HoneyBook adotta un approccio più intuitivo all'automazione. Invece di complessi flussi di lavoro, offre sequenze predefinite che automatizzano le comunicazioni con i clienti, i follow-up e i promemoria di pagamento.

Le sue notifiche intelligenti ti tengono aggiornato sull'attività del cliente senza richiedere il monitoraggio manuale delle attività. Sebbene HoneyBook non offra una logica condizionale come Dubsado, fornisce un sistema più strutturato e adatto ai principianti che automatizza ogni giorno le interazioni con il cliente senza sovraccaricare gli utenti.

🏆 Vincitore: scegli HoneyBook per un sistema semplice e automatizzato per le interazioni con i clienti. Se hai bisogno di flussi di lavoro avanzati e personalizzabili con logica condizionale, scegli Dubsado.

🌟 Funzionalità/Funzione n. 3: reportistica e approfondimenti aziendali

Dubsado: reportistica dettagliata per l'analisi aziendale

Il portale client Dubsado fornisce strumenti di reportistica approfondita che consentono alle aziende di monitorare entrate, fatture in sospeso e fonti di lead. È possibile generare report finanziari per analizzare le tendenze delle entrate e identificare quali servizi o clienti generano il maggior reddito.

Un'altra utile funzionalità sono i tag e i filtri personalizzati, che aiutano le aziende a segmentare i clienti in base a criteri quali le fonti dei lead, i tipi di progetto o la cronologia dei pagamenti.

Tuttavia, la reportistica di Dubsado è completa, ma richiede una configurazione manuale per ottenere informazioni più approfondite. Gli utenti che desiderano dashboard di analisi automatizzate potrebbero trovare la piattaforma leggermente meno intuitiva.

HoneyBook: reportistica semplice e pronta all'uso

HoneyBook mantiene la reportistica semplice e accessibile. La piattaforma fornisce report finanziari predefiniti che mostrano il totale delle entrate, i pagamenti in sospeso e i guadagni mensili in un formato di facile lettura.

Il suo monitoraggio delle attività dei clienti mostra le interazioni, i contratti in sospeso e i pagamenti imminenti, rendendolo utile per le aziende che desiderano una rapida panoramica delle loro operazioni senza una personalizzazione approfondita.

Sebbene la reportistica di HoneyBook manchi della profondità e della flessibilità di Dubsado, offre un'esperienza plug-and-play più intuitiva che richiede una configurazione manuale minima.

🏆 Vincitore: Dubsado per analisi approfondite. Se preferisci riepiloghi finanziari già pronti e di facile lettura, HoneyBook è l'opzione più intuitiva per l'utente.

Dubsado vs. HoneyBook su Reddit

Le esperienze reali degli utenti possono fornire informazioni preziose al di là degli elenchi di funzionalità/funzioni. Per capire come Dubsado e HoneyBook si comportano nelle operazioni aziendali quotidiane, abbiamo esplorato le discussioni su Reddit in cui gli utenti hanno condiviso le loro esperienze di prima mano. Ecco cosa avevano da dire.

Un utente di Reddit ha elogiato Dubsado per il suo alto livello di personalizzazione e flessibilità, soprattutto per le aziende che necessitano di flussi di lavoro dettagliati:

Adoriamo Dubsado, ma dipende molto dalla tua personalità e dal livello di dettaglio. Volevamo molti dettagli e la possibilità di personalizzare tutto, e Dubsado ce l'ha davvero fornito. Dubsado consente più marchi, un pianificatore integrato e un portale clienti, oltre a un incredibile generatore di moduli drag-and-drop che abbiamo adorato impostare.

Adoriamo Dubsado, ma dipende molto dalla tua personalità e dal livello di dettaglio. Volevamo molti dettagli e la possibilità di personalizzare tutto, e Dubsado ce l'ha davvero fornito. Dubsado consente di gestire più marchi, ha un programmatore integrato e un portale clienti, e un generatore di moduli drag-and-drop davvero incredibile che abbiamo adorato impostare.

Allo stesso modo, il titolare di una piccola impresa che utilizza HoneyBook da alcuni mesi ne ha sottolineato la personalizzazione del contratto e la facilità d'uso complessiva:

Uso HoneyBook da qualche mese e mi sembra abbastanza buono. Ci sono alcuni miglioramenti che consiglierei, ma nel complesso non ho davvero nulla da ridire. Le funzionalità del contratto sono piuttosto buone e personalizzabili. Può richiedere un po' di tempo per personalizzarlo a proprio piacimento, ma è possibile salvare un modello per accelerare il processo la prossima volta.

Uso HoneyBook da qualche mese e mi sembra abbastanza buono. Ci sono alcuni miglioramenti che consiglierei, ma nel complesso non ho davvero nulla da ridire. Le funzionalità del contratto sono piuttosto buone e personalizzabili. Può richiedere un po' di tempo per personalizzarlo a proprio piacimento, ma è possibile salvare un modello per accelerare il processo la prossima volta.

🏆 Verdetto finale? Mentre Dubsado offre personalizzazione, HoneyBook si concentra sulla semplicità per una configurazione rapida. La scelta dipende dal fatto che si dia valore alla flessibilità o alla facilità d'uso.

Vi presentiamo ClickUp: la migliore alternativa a Dubsado e HoneyBook

Ma se potessi utilizzare un software che combina gestione dei clienti, monitoraggio dei progetti e automazioni?

ClickUp elimina questo dilemma del "o l'uno o l'altro". È un'app che offre tutto per il lavoro, personalizzabile e facile da usare.

ClickUp va oltre la gestione delle attività CRM e integra in un unico account funzionalità di project management, automazione e collaborazione in team.

Vediamo come ClickUp si distingue rispetto a Dubsado e HoneyBook e perché molte aziende lo scelgono come app Tutto per il lavoro!

ClickUp's One Up #1: Onboarding più intelligente con ClickUp Moduli

Raccogli e organizza i dati di utenti, clienti o membri del team con ClickUp Moduli

ClickUp Forms semplifica la raccolta delle risposte dei clienti e l'inoltro immediato delle attività al flusso di lavoro corretto. Che si tratti di richieste commerciali, richieste IT, approvazioni creative o feedback dei clienti, ClickUp trasforma l'invio di moduli in attività tracciabili per un'azione immediata.

Con la nuova esperienza intuitiva di ClickUp per la creazione di moduli, i blocchi informativi, le descrizioni delle domande, l'hub centralizzato dei moduli e le opzioni di personalizzazione avanzate, raccogliere e utilizzare le informazioni non è mai stato così facile. Da fare più che raccogliere dati: mettili al lavoro con l'analisi basata sull'IA di ClickUp Forms, fornendo istruzioni chiare ed elementi visivi per i tuoi intervistati.

Utilizza i blocchi informativi all'interno dei moduli ClickUp per fornire più contesto

Moduli personalizzati per qualsiasi flusso di lavoro

Inoltro dei lead commerciali: Aggiornamento dinamico dei campi del modulo in base alle risposte e assegnazione immediata dei lead al giusto account executive

Feedback sul prodotto: Raccogliere requisiti creativi, suggerimenti sulle funzionalità o opinioni dei clienti e convertirli in attività tracciabili per un'azione immediata

Sondaggi: consentono a dipendenti, clienti e potenziali clienti di condividere feedback pertinenti, quindi organizzare e analizzare automaticamente i dati delle risposte

Migliora l'efficienza con ClickUp Moduli

Logica condizionale: I moduli si adattano dinamicamente in base alle risposte dell'utente per raccogliere più rapidamente le informazioni rilevanti

Pronto per l'automazione: Le risposte attivano automaticamente i flussi di lavoro, mantenendo allineati i team ed eliminando i follow-up manuali

Collaborazione senza soluzione di continuità: i moduli inviati si connettono direttamente alle attività di ClickUp, garantendo un'esecuzione fluida dall'accettazione al completamento

Con ClickUp Forms, le aziende possono spostare i moduli dei lead dalla richiesta alla risoluzione senza sforzo, mantenendo le operazioni fluide ed efficienti.

ClickUp's One Up #2: Gestisci le relazioni con i clienti con ClickUp CRM

ClickUp CRM ti aiuta a creare un database clienti centralizzato per semplificare i flussi di lavoro

La gestione delle relazioni con i clienti richiede molto di più del monitoraggio delle trattative. È necessario ottimizzare i flussi di lavoro, migliorare la collaborazione e mantenere organizzati i dati dei clienti. A differenza dei CRM tradizionali, ClickUp CRM consente alle aziende di visualizzare la pipeline dei progetti, monitorare le interazioni con i clienti e gestire gli account, tutto in un unico posto

Grazie alla flessibilità del software CRM personalizzabile, è possibile adattare flussi di lavoro, dashboard e automazioni per soddisfare i loro processi unici, garantendo efficienza senza limiti rigidi.

CRM pensato per la crescita

Gestione della pipeline: utilizza gli stati personalizzati per monitorare le trattative dalla fase iniziale a quella di chiusura, assicurandoti che nulla vada perso

Reportistica avanzata: calcola le dimensioni delle transazioni, le previsioni di fatturato e il valore del ciclo di vita del cliente con campi numerici integrati e widget per dashboard con calcola le dimensioni delle transazioni, le previsioni di fatturato e il valore del ciclo di vita del cliente con campi numerici integrati e widget per dashboard con ClickUp Dashboards

Dipendenze delle attività: Imposta flussi di lavoro automatizzati con dipendenze in modo che i team commerciali e di esito positivo sappiano esattamente a cosa dare priorità in seguito

Campi personalizzati e filtri: organizza contatti, clienti e offerte utilizzando Tag personalizzati e filtra rapidamente i dati per trovare gli account chiave

Gestione dei documenti: crea wiki, proposte, procedure operative standard e contratti con crea wiki, proposte, procedure operative standard e contratti con ClickUp Docs e collabora in tempo reale

Monitoraggio basato sulla posizione: aggiungi un campo dati geografici per visualizzare dove si trovano i tuoi clienti e monitorare le prestazioni regionali

Con ClickUp CRM, le aziende possono abbandonare le piattaforme rigide e monodimensionale e costruire un sistema scalabile che cresce con le loro esigenze.

ClickUp è il miglior strumento di project management e CRM che abbia mai visto. La sua versatilità ti permette di gestire tutte le tue attività da un unico posto, senza dover sottoscrivere numerosi servizi aggiuntivi.

ClickUp è il miglior strumento di project management e CRM che abbia mai visto. La sua versatilità ti permette di gestire tutte le tue attività da un unico posto, senza dover sottoscrivere numerosi abbonamenti ad altri servizi.

One Up #3 di ClickUp: automatizza le interazioni con i clienti con ClickUp Automazioni

Automatizza le attività impostando flussi di lavoro basati su trigger con Automazioni ClickUp

Le attività ripetitive rallentano i team, ma se fosse possibile automatizzarle in pochi secondi? Con Automazioni ClickUp, le aziende possono eliminare il lavoro manuale, semplificare i processi e risparmiare tempo per attività ad alto impatto.

Che tu stia gestendo progetti, campagne di marketing, flussi di lavoro finanziari o passaggi di consegne ai clienti, ClickUp garantisce che tutto funzioni in modo fluido ed efficiente con regole di automazione "Quando-Allora" facili da usare.

Automazioni più intelligenti, meno lavoro richiesto

Generatore di automazioni basato su IA: ClickUp Brain , l'assistente IA integrato di ClickUp, consente di creare automazioni utilizzando un linguaggio semplice: è sufficiente descriverle in un linguaggio naturale, senza alcuna configurazione complessa

Oltre 100 modelli predefiniti: applica immediatamente modelli di automazione pronti all'uso per assegnare attività, aggiornare stati, pubblicare commenti e altro ancora

Assegnatari dinamici: regola automaticamente i titolari delle attività in base ai cambiamenti di ruolo, assicurando che i flussi di lavoro rimangano aggiornati

Automazione email: Invia risposte immediate, aggiornamenti dei clienti e notifiche dei progetti senza muovere un dito

Scorciatoie di progetto: accelerare i flussi di lavoro assegnando automaticamente ai membri del team e agli osservatori nuove attività in tutti i progetti

Utilizza ClickUp Brain per impostare i trigger e automatizzare le attività di routine

📮ClickUp Insight: Il 18% dei partecipanti al nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per organizzare la propria vita attraverso calendari, attività e promemoria. Un altro 15% desidera che l'IA gestisca le attività di routine e il lavoro amministrativo. Da fare, un'IA deve essere in grado di: comprendere i livelli di priorità per ogni attività in un flusso di lavoro, eseguire i passaggi necessari per creare attività o regolare attività e impostare flussi di lavoro automatizzati. La maggior parte degli strumenti ha uno o due di questi passaggi elaborati. Tuttavia, ClickUp ha aiutato gli utenti a consolidare fino a 5+ app utilizzando la nostra piattaforma! Sperimenta la pianificazione basata sull'IA, in cui le attività e le riunioni possono essere facilmente assegnate agli slot disponibili nel tuo calendario in base ai livelli di priorità. Puoi anche impostare regole di automazione personalizzate tramite ClickUp Brain per gestire le attività di routine. Dì addio al lavoro frenetico!

One Up #4 di ClickUp: invio di fatture con un modello predefinito

Gestire i clienti e automatizzare i flussi di lavoro è solo una parte dell'equazione: essere pagati in tempo è altrettanto cruciale. Mentre Dubsado e HoneyBook offrono funzionalità di fatturazione, ClickUp fa un passo avanti integrando la fatturazione nei flussi di lavoro dei progetti.

Il modello di fattura ClickUp semplifica la fatturazione. I suoi campi a compilazione automatica estraggono le informazioni relative al cliente e al progetto dal database CRM, in modo da non dover passare ore ad aggiungere manualmente ogni dettaglio.

Ottieni un modello gratis Invia fatture professionali in pochi minuti con il modello di fattura ClickUp

Questo modello ti consente di:

Pianifica e gestisci quando inviare le fatture e quando aspettarti i pagamenti con la visualizzazione Calendario

Gestisci tutti i pagamenti che hai ricevuto con Paid Income View

Monitoraggio delle fatture per i singoli clienti con la visualizzazione delle fatture per cliente

Gestisci clienti e progetti senza problemi con ClickUp

Sia Dubsado che HoneyBook sono ottimi contendenti per la gestione dei clienti, ma sono limitati alle funzioni CRM, lasciando delle lacune nell'automazione del flusso di lavoro, nella collaborazione e nel project management.

ClickUp va oltre la gestione delle relazioni con i clienti. È una piattaforma all-in-one che ti aiuta a gestire le relazioni con i clienti e integra attività, automazione, reportistica, fatturazione e collaborazione in team, tutto in un database centralizzato.

Con funzionalità/funzioni come ClickUp CRM, Automazioni, Visualizzare modulo e fatturazione integrata, ClickUp garantisce che ogni interazione con il cliente si colleghi perfettamente al tuo lavoro. Se desideri una soluzione che semplifichi la gestione dei clienti aumentando al contempo la produttività, ClickUp è il chiaro vincitore.

