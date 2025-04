Come utilizzare i prompt negativi di Midjourney per una migliore generazione delle immagini

Se le immagini generate dall'IA non sono corrette, il problema potrebbe non essere quello che stai chiedendo, ma quello che "non" stai escludendo.

I generatori di immagini IA, incluso Midjourney, interpretano i prompt alla lettera, quindi non specificare gli elementi indesiderati può portare a risultati disordinati, irrealistici o irrilevanti. Mentre specifichi ciò che desideri, devi anche dire al modello IA cosa non vuoi nel design.

Quando si aggiungono prompt negativi, si ottiene un maggiore controllo su composizione, stile e distorsioni indesiderate.

In questo post del blog, parleremo della potenza dei prompt negativi in Midjourney.

Cosa sono i prompt negativi di Midjourney?

I prompt negativi sono istruzioni che specificano ciò che non si desidera nell'immagine. Pensa ai prompt negativi come a filtri che indicano all'IA quali elementi evitare in un'immagine.

Ad esempio, se il prompt di Midjourney è "vibrante campus universitario", potrebbe includere elementi come studenti, percorsi e altre strutture rilevanti.

Ma è possibile generare un'immagine con estrema precisione attraverso prompt negativi. Ad esempio, se si aggiunge '–no students' al prompt, si ordina all'IA di escludere le immagini degli studenti, ottenendo come risultato una visuale più pulita e più focalizzata di un campus universitario, come si può vedere di seguito.

Perché usare i prompt negativi di Midjourney?

Non si può semplicemente scrivere un altro prompt per creare una nuova immagine? Sarebbe più semplice, ma non si otterrebbero gli stessi risultati del prompt negativo. Ecco come il prompt negativo può essere utile:

🎨 Migliore controllo creativo

I modelli di progettazione dell'IA, incluso Midjourney, funzionano in base a probabilità statistiche, generando immagini attingendo da vasti set di dati. Tuttavia, questo significa che l'IA a volte introduce elementi che non hai esplicitamente richiesto. Un prompt negativo dice a Midjourney di evitare dettagli indesiderati, perfezionando le tue immagini.

🔁 Coerenza di stile

Midjourney a volte imposta per predefinito un'estetica particolare, come anime o cyberpunk, a seconda del suo addestramento. Se si desidera stabilire un aspetto unico, i prompt negativi aiutano a rimuovere gli stili interferenti. Ad esempio, "–no comic book style" assicura che la grafica non abbia elementi illustrativi in stile fumetto.

⏳ Efficienza temporale

Senza i prompt negativi, potrebbe essere necessario rigenerare più volte le immagini per ottenere il risultato desiderato. I prompt negativi riducono significativamente questo processo di versione di prova ed errore, poiché si istruisce il modello di IA a escludere elementi specifici, risparmiando tempo di modifica.

🖼️ Sfondi e composizioni raffinati

A volte, le immagini generate dall'IA includono elementi di sfondo non necessari che ingombrano la composizione. Ad esempio, se hai bisogno di un semplice ritratto, potresti aggiungere "–no background" per concentrarti esclusivamente sul soggetto. Ciò è particolarmente utile per la fotografia di prodotto, dove è preferibile un aspetto pulito.

I prompt negativi in Midjourney consentono di usufruire di livelli più profondi di personalizzazione, ma non sono soluzioni miracolose. I prompt negativi richiedono un'attenta progettazione e sperimentazione per ottenere i risultati desiderati, proprio come sarebbe necessario scrivere un prompt dettagliato per ChatGPT o Claude.ai per generare un testo significativo.

Come funzionano i prompt negativi in Midjourney?

Leggendo le sezioni precedenti, avrete notato che abbiamo usato "–no. " Cosa significa nel contesto dei prompt negativi? Fondamentalmente, ci sono due modi principali per usare i prompt negativi: il parametro (–no) e i pesi dei prompt negativi. Li analizziamo qui di seguito:

1. Il parametro –no

Questo è il metodo più semplice per rimuovere gli elementi indesiderati. Basta aggiungere "-no" seguito dagli oggetti, stili o colori che non si desidera.

📌 Come funziona: Midjourney scansiona il suo set di dati, riconosce i modelli associati agli elementi indesiderati e fa il lavoro richiesto per escluderli dall'immagine finale.

🌻 Esempio: Vuoi una scena serena di un lago, ma non vuoi barche o persone. Il tuo prompt e l'output sarebbero simili a questi:

Tuttavia, non è sempre perfetto: alcuni elementi potrebbero intrufolarsi a causa di associazioni contestuali. In tal caso, prova a utilizzare sinonimi aggiuntivi o ad espandere l'elenco di esclusione.

2. Pesi dei prompt negativi

Mentre '–no' elimina completamente un elemento, i pesi negativi consentono di ridurre la presenza di un elemento piuttosto che rimuoverlo completamente. Questo metodo è utile quando si desidera influenzare l'immagine senza forzare l'esclusione assoluta.

📌 Come funziona: Midjourney ti permette di assegnare pesi positivi o negativi a diverse parti del tuo prompt utilizzando la sintassi "::". Un peso di 1 è neutro, un numero più alto aumenta l'importanza e un numero negativo riduce la presenza dell'elemento.

In pratica, non stai rimuovendo completamente un elemento attraverso i pesi, ma stai dicendo a Midjourney di de-enfatizzarlo.

🌻 Esempio: Vuoi generare un'immagine di una strada trafficata con delle auto, ma l'auto non dovrebbe essere l'elemento principale. Il tuo prompt dovrebbe essere simile a questo:

Midjourney lo interpreta come: "Includi un'auto, ma rendila importante la metà rispetto alla strada." Il risultato? Un'impostazione stradale in cui le auto appaiono più piccole o si fondono con lo sfondo.

Ma cosa succede se si vuole ridurre ulteriormente la presenza dell'auto, senza rimuoverla completamente? Utilizzare un peso negativo.

Qui, Midjourney riduce al minimo le auto nell'immagine. Potrebbe rendere le auto appena visibili posizionandole in un angolo ombreggiato o rimuovendole del tutto se non si adattano alla composizione (come si può vedere nell'immagine sopra).

💡 Suggerimento: se si desidera eliminare completamente qualcosa, i pesi negativi da soli potrebbero non essere sufficienti: potrebbe essere necessario combinarli con "–no" o modificare e regolare per ottenere i risultati desiderati. Se si desidera utilizzare più prompt, utilizzare i due punti doppi (::) per separarli.

Potresti avere un dubbio del tipo: "Ehi, perché non posso semplicemente usare non e terminare?" Beh, è giusto. Ma abbiamo una spiegazione.

Perché il "non" non funziona?

Molte persone presumono che scrivere "non" o "senza" in un prompt farà sì che Midjourney eviti determinati elementi. Ma non funziona in questo modo. Quando scrivi "non includere la pioggia", l'IA non intende "non" come una negazione. Invece, elabora l'intera frase come una descrizione che include la parola "pioggia"

Paradossalmente, questo può portare l'IA a concentrarsi sul concetto di pioggia, anche se la tua intenzione era di escluderla.

Come risolvere: ❌ Prompt: Un castello fantastico non include draghi. ✅ Prompt: Un castello fantastico, senza draghi ✅ Prompt: Un castello fantastico magico::1, draghi::-1

La seconda e la terza opzione assicurano che Midjourney capisca correttamente cosa evitare, mentre la prima potrebbe effettivamente creare un castello con draghi.

🧠 Lo sapevi? Midjourney è disponibile su Discord e richiede una sottoscrizione a pagamento per generare immagini basate sull'IA! È anche il server Discord più popolare.

Come creare prompt negativi Midjourney efficaci?

Ecco alcuni suggerimenti su come creare prompt negativi Midjourney efficaci:

Identificare gli elementi indesiderati: Capire cosa non si vuole nell'immagine. È un colore, un oggetto o uno stile? Una volta che lo sai, aggiungi "-no" seguito dall'elemento indesiderato. Ad esempio, "-no dettagli sfocati" o "-no stile cartone animato" può rendere più nitidi i risultati

Sii specifico: Invece di termini vaghi come "–niente cose brutte", usa descrizioni precise come "–niente colori troppo saturi" o "–niente volti distorti". Più sei chiaro, meglio Midjourney capisce le tue intenzioni

Sperimenta combinazioni e pesi: se stai generando un paesaggio urbano futuristico ma continui a ottenere alberi, prova "alberi::-0. 5, -nessun verde" o qualcosa di simile. Questo restringe il focus, assicurando che lo strumento di IA si attenga alla tua visione

💡Suggerimento: utilizzare i prompt negativi solo quando necessario e per esclusioni precise piuttosto che per restrizioni generali. Ad esempio, invece di dire "Evita i design disordinati", optare per "Un layout pulito e minimalista con ampio spazio bianco e un punto focale chiaro" per ottenere l'aspetto desiderato.

più di 20 prompt negativi di Midjourney per diversi casi d'uso

Abbiamo selezionato più di 20 esempi di prompt negativi di Midjourney in diversi scenari, in modo da evitare versioni di prova ed errori, alimentare le tue idee e tecniche creative e sfruttare al meglio Midjourney.

Prompt 1: Tramonto pulito sulla spiaggia

Caso d'uso: Rimuovere il disordine o gli elementi non necessari per creare un'immagine più pulita. Prompt: "Tramonto su una spiaggia tranquilla, riflessi dorati sulle onde calme - niente persone, spazzatura, impronte, barche, edifici, legni"

Prompt 2: Skyline minimalista della città

Caso d'uso: evitare distrazioni per un'estetica moderna e pulita. Prompt: "Skyline futuristica della città di notte, riflessi al neon luminosi sulle strade bagnate - niente auto, pedoni, cartelloni pubblicitari, graffiti, nebbia"

Prompt 3: paesaggio montano sereno

Caso d'uso: Migliorare la bellezza naturale rimuovendo gli oggetti artificialiPrompt: "Maestose montagne innevate, morbida luce mattutina, cielo limpido, senza linee elettriche, case, impianti di risalita, persone, strade, cartelli"

Prompt 4: Sentiero nella foresta tranquillo

Caso d'uso: Mantenere l'attenzione sulla natura senza l'influenza dell'uomoPrompt: "Sentiero nel bosco tortuoso coperto di foglie autunnali, morbida luce dorata del sole che filtra tra gli alberi - niente panchine, cartelli, bidoni della spazzatura, persone, biciclette"

Prompt 5: Cielo notturno da sogno

Caso d'uso: Creazione di una splendida scena celeste priva di distrazioni. Prompt: 'Galassia con vivide nebulose e innumerevoli stelle, profonde tonalità viola e blu - senza satelliti, aerei, luci della città, testo, filigrane'

Prompt 6: Cascata maestosa

Caso d'uso: mantenere la natura incontaminata e intatta. Prompt: "Cascata in una giungla verde e rigogliosa, nebbia che sale dal basso - niente ponti, turisti, barche, cartelli, recinzioni"

Prompt 7: Fotografia di prodotto elegante

Caso d'uso: Scatti mirati di prodotti commerciali Prompt: "Elegante smartwatch nero su una superficie riflettente, illuminazione drammatica - nessun testo, logo, riflessi, disordine, lancette, persone"

Prompt 8: Castello fantastico

Caso d'uso: Migliorare un'impostazione magica senza elementi moderni. Prompt: "Grande castello medievale su una collina nebbiosa, calde torce accese - niente linee elettriche, edifici moderni, automobili, antenne, strade"

Prompt 9: Giardino Zen

Caso d'uso: mantenere un'estetica pacifica e minimalista. Prompt: "Giardino zen giapponese con sabbia rastrellata e bonsai, luci soffuse, senza statue, cartelli, panchine, persone, turisti"

Prompt 10: Rovine antiche

Caso d'uso: preservare la bellezza storica senza elementi moderni. Prompt: "Antiche rovine di un tempio ricoperte dalla fitta giungla, viti che si arrampicano sulla pietra - niente turisti, recinzioni, cartelli, impalcature, rifiuti"

Prompt 11: Fotografia perfetta per il cibo

Caso d'uso: Rendere il cibo il protagonista senza distrazioniPrompt: "Hamburger gourmet su una tavola di legno, luci soffuse, vapore che sale - niente piatti, mani, utensili, tovaglioli, disordine sullo sfondo"

Prompt 12: Paesaggio cosmico

Caso d'uso: Concentrarsi sullo spazio senza distrazioni terrene Prompt: 'Pianeta alieno con piante bioluminescenti, lune gemelle nel cielo – niente astronavi, astronauti, satelliti, testo, filigrane'

Prompt 13: Fotografia di strada vintage

Caso d'uso: Catturare l'autenticità storica senza distrazioni moderne. Prompt: 'Strada di ciottoli anni '40, calde tonalità seppia, luci soffuse della sera - niente auto moderne, persone con telefoni, cartelloni pubblicitari, insegne al neon'

Prompt 14: configurazione della pulizia della scrivania

Caso d'uso: Creare un'area di lavoro esteticamente piacevole e ordinata. Prompt: "Configurazione moderna e minimalista della scrivania, laptop elegante, illuminazione d'ambiente calda, niente cavi aggrovigliati, tazze di caffè, libri, carte, disordine"

Prompt 15: Tranquilla scena oceanica

Caso d'uso: Migliorare una tranquilla vista sull'oceano rimuovendo le distrazioniPrompt: "Vasto orizzonte oceanico sotto un'alba rosa, onde dolci che si infrangono - niente barche, persone, edifici, spazzatura, boe"

Prompt 16: Nuvole temporalesche

Caso d'uso: Concentrarsi sulla potenza della natura senza interferenzePrompt: 'Nuvole scure di tempesta su un vasto campo vuoto, lampi crepitanti - niente edifici, auto, persone, cartelli, antenne'

Prompt 17: Dune del deserto isolate

Caso d'uso: Mantenere un paesaggio desertico intatto e grezzo. Prompt: "Dune di sabbia dorata che si estendono all'infinito, luce soffusa al tramonto, nessuna impronta, veicoli, persone, cartelli, edifici"

Prompt 18: Foresta incantata

Caso d'uso: mantenere un'impostazione fantasy coinvolgente e misteriosa. Prompt: "Funghi luminosi in una foresta incantata nebbiosa, morbide luci fatate - niente persone, edifici moderni, recinzioni, lampioni"

Prompt 19: Fotografia di auto di lusso

Caso d'uso: Evidenziare l'auto senza distrazioni inutiliPrompt: 'Elegante auto sportiva nera sotto una morbida illuminazione da studio, riflessi lucidi – senza loghi, persone, sfondo dello showroom, testo, filigrane'

Prompt 20: visualizzare un'isola tropicale dall'alto

Caso d'uso: Mantenere un'impostazione paradisiaca incontaminata Prompt: "Acque turchesi cristalline che circondano un'isola verde e rigogliosa, spiagge di sabbia dorata - niente barche, moli, hotel, turisti, inquinamento"

Vediamo anche alcuni esempi di pesi dei prompt negativi:

Prompt 21: Foresta incantata

Caso d'uso: Creazione di una mistica scena boschiva Prompt: Alberi secolari::2, funghi luminosi::1. 5, nebbia leggera::-1

Prompt 22: Vicolo cyberpunk

Caso d'uso: Catturare un'atmosfera urbana futuristica Prompt: Vicolo illuminato al neon::3, riflessi della pioggia::1.5, skyline in lontananza::-0.5

Prompt 23: Tigre maestosa

Caso d'uso: Presentazione di un potente ritratto di animalePrompt: Tigre bianca::2 , penetranti occhi blu::1. 5 , morbida consistenza della pelliccia::1

Prompt 24: Guerriero vichingo

Caso d'uso: Rappresentare la forza storica Prompt: Guerriero vichingo::2, armatura logora dalla battaglia::1. 5, sfondo nebbioso::1 - nessun elemento fantascientifico

Prompt 25: Biblioteca accogliente

Caso d'uso: Creare uno spazio caldo per la lettura. Prompt: Scaffali in legno: 2, illuminazione calda: 5, libri antichi: 1 – nessun ripiano vuoto: -1

Errori comuni da evitare con i prompt negativi di Midjourney

I prompt negativi possono sembrare un superpotere, ma è facile incappare in errori se non si sta attenti. Ecco alcuni errori a cui prestare attenzione:

❗Prompt sovraccarico: Uno degli errori più comuni è sovraccaricare il prompt con troppe esclusioni. Ad esempio, aggiungere –no cars, trees, people, buildings, clouds, or animals potrebbe sembrare accurato, ma può confondere l'IA, portando a risultati inaspettati o addirittura inutilizzabili. Concentrati invece sugli elementi più critici che vuoi escludere e mantieni il tuo elenco conciso

❗Casualità: Un'altra trappola è essere troppo vaghi. Dire "–nessun oggetto" non fornisce all'IA una direzione sufficiente. Che tipo di oggetti? Mobili? Veicoli? Sii sempre specifico. Ad esempio, se stai creando un paesaggio minimalista, usa –nessuna auto, edificio o linea elettrica per garantire chiarezza

❗Ignorare i conflitti di stile: i prompt negativi non rimuovono solo gli oggetti, ma possono anche alterare lo stile. Ad esempio, se dici "–no anime" e l'IA tende ancora verso l'arte stilizzata, potrebbe essere dovuto ad altri elementi del prompt che influenzano involontariamente l'output. Assicurati che il tuo prompt sia chiarissimo sullo stile

Limiti dell'utilizzo di Midjourney

Quando Midjourney è stato lanciato, le sue capacità hanno causato un putiferio nel mercato della generazione di immagini. Sebbene la piattaforma di IA abbia ampiamente modificato il processo di generazione delle immagini, presenta anche i suoi limiti.

Difficoltà con scene complesse

Midjourney funziona bene con immagini a soggetto singolo, ma ha difficoltà a gestire scene con molti caratteri.

🌻 Esempio: se provi a generare un mercato affollato, un gruppo di persone che interagiscono o una battaglia dettagliata, spesso le cose vanno male. I caratteri potrebbero avere arti mancanti, espressioni facciali strane o oggetti posizionati in modo bizzarro. Anche l'illuminazione e la prospettiva possono sembrare sbagliate, rendendo l'immagine innaturale.

Anche se è possibile migliorare le immagini di Midjourney con prompt migliori, per ottenere tutto ciò che si desidera sono necessarie molte versioni di prova ed errori.

Forte dipendenza dalla chiarezza del prompt

Midjourney prende alla lettera tutto ciò che digiti, quindi prompt vaghi o generici possono portare a risultati completamente diversi dal previsto. Come abbiamo già menzionato, il processo creativo dell'IA è diverso dal nostro.

🌻 Esempio: Chiedere una "città futuristica" senza dettagli potrebbe dare qualsiasi cosa, da un panorama cyberpunk luminoso a un mondo deserto e in rovina. L'IA non "indovina" cosa intendi, quindi se tralasci dettagli importanti, può cambiare l'intero aspetto dell'immagine generata dall'IA.

Difficoltà nell'interpretare concetti astratti

Midjourney è ottimo per creare cose che esistono nel mondo reale o in impostazioni fantasy, ma fatica con idee più profonde, emotive o simboliche.

🌻 Esempio: Se si aggiunge il prompt "la sensazione di solitudine", l'IA probabilmente genererà solo una persona seduta da sola, con la probabilità di non cogliere le sottigliezze dell'isolamento, della nostalgia o della malinconia.

In altre parole, non può catturare o leggere completamente le emozioni per dare i risultati desiderati.

Una curva di apprendimento ripida

Anche se Midjourney è facile da usare, ottenere risultati accurati può richiedere tempo. Funzionalità/funzioni come i prompt negativi e i prompt di peso richiedono pratica. Molti principianti potrebbero avere difficoltà a rimuovere elementi indesiderati, creare stili coerenti o mettere a punto le immagini.

Inoltre, a differenza di altri strumenti di progettazione in cui è possibile correggere gli errori, Midjourney non ha la possibilità di "modificare il prompt". Ciò significa che per ottenere i migliori risultati è necessario continuare a testare e reinserire i prompt.

Dati di addestramento limitati

Midjourney può generare immagini solo in base a ciò su cui è stato addestrato. Se si cerca di creare qualcosa di unico, come uno stile artistico culturale specifico o un'impostazione storica insolita, l'IA potrebbe creare una versione molto generica o fallire completamente.

🌻 Esempio: Se si chiede un tipo raro di architettura antica, potrebbe confonderlo con qualcosa di più comune. Questo lo rende meno affidabile quando si ha bisogno di qualcosa di molto specifico o culturalmente accurato.

Quindi, sebbene Midjourney sia uno strumento straordinario, non è una soluzione valida per tutti.

