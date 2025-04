I 11 migliori generatori di elenchi IA per gestire attività e liste di cose da fare

Non è un segreto che chi usa elenchi di cose da fare tende a procrastinare meno. Questo è un semplice promemoria di quanto possa essere potente l'organizzazione delle attività per rimanere in carreggiata.

Ma per quanto utili siano gli elenchi, crearli e mantenerli spesso sembra un'altra incombenza da aggiungere a una lista di priorità già troppo lunga.

È stato allora che ho capito il vero potere dei generatori di elenchi IA. Questi strumenti intelligenti anticipano le mie esigenze, suggeriscono attività in base alle mie abitudini e mi aiutano a dare priorità alle cose da fare come un professionista.

Ho testato diversi generatori di elenchi IA per aiutarti a fare lo stesso. Continua a leggere per conoscere il mio verdetto!

Cosa cercare in un generatore di elenchi IA?

Quando selezioni gli strumenti di IA per le liste di cose da fare, considera ciò che meglio supporta il tuo flusso di lavoro e i tuoi obiettivi di produttività. Ecco cosa tenere a mente quando scegli il miglior generatore di liste di attività di IA:

Priorità e organizzazione delle attività: trovare uno strumento di IA che ordini automaticamente le attività in base a priorità, date di scadenza e categorie può alleggerire notevolmente il tuo carico di lavoro

Funzionalità collaborative: Se lavori in un team, seleziona uno strumento che consenta una facile condivisione dei file e un lavoro di squadra senza soluzione di continuità tra i vari progetti

Personalizzazione e flessibilità: Le tue esigenze di gestione delle attività sono uniche, quindi uno strumento ideale dovrebbe offrire flessibilità per personalizzare flussi di lavoro, visualizzazioni ed etichette

Integrazione e compatibilità: Dovrebbe integrarsi con i tuoi strumenti esistenti, come email, calendario e software di project management. Un assistente di scrittura IA integrato in tali strumenti può anche aumentare significativamente la tua produttività

Prezzo e usabilità: Infine, assicurati che lo strumento sia adatto al tuo budget e abbastanza intuitivo da coinvolti senza richiedere troppo lavoro da parte tua

Questi sono solo alcuni esempi di come uno strumento ideale per le liste di cose da fare basato sull'IA è progettato pensando a te. Con questo in mente, esploriamo alcune delle migliori opzioni disponibili oggi per i generatori di elenchi basati sull'IA.

Bonus: Guarda questo video per i nostri migliori consigli su come dare priorità alla tua lista di cose da fare!

Gli 11 migliori generatori di elenchi IA da utilizzare quest'anno

Trovare gli strumenti di IA giusti per le attività quotidiane non è stato facile, ma dopo mesi di ricerca ho scoperto alcuni fantastici strumenti per generare elenchi.

Ecco la mia selezione delle 11 migliori opzioni per aiutarti a scegliere il tuo generatore di elenchi di attività basato sull'IA preferito:

1. ClickUp (Il migliore per la gestione delle attività e la collaborazione basate sull'IA)

Crea elenchi di cose da fare in ClickUp Gestisci meglio le attività con gli elenchi delle cose da fare in ClickUp

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro: è abbastanza potente da gestire le tue attività quotidiane individuali e quei progetti di lavoro complessi che coinvolgono tutti i reparti. Non è solo un'altra app per elenchi di cose da fare; con un'IA nativa come ClickUp Brain, è più come avere un assistente intelligente che si adatta alle tue esigenze.

Puoi digitare una richiesta generica, come "Pianifica il lancio di un prodotto" o "Organizza un team fuori sede", e ClickUp Brain la suddividerà in attività da svolgere, complete di nomi, descrizioni e scadenze.

Invece di fornirti un semplice elenco, ClickUp Brain è in grado di strutturare le attività con attività secondarie, priorità e dipendenze.

Suddividi progetti ambiziosi in attività e attività secondarie con ClickUp Brain

Ad esempio, se gli chiedi di generare un calendario dei contenuti, non si limiterà a elencare "Scrivere post per il blog". Potrebbe creare attività separate per l'ideazione, la stesura, la modifica e la pubblicazione, assegnando le date di scadenza di conseguenza.

Usa ClickUp Brain per generare elenchi di cose da fare in base alle priorità delle attività, alle scadenze e al carico di lavoro

Se hai già dei progetti in ClickUp, ClickUp Brain può generare attività da svolgere basate su modelli passati o flussi di lavoro esistenti, rendendo i suoi suggerimenti più adatti al modo di lavorare del tuo team.

La parte migliore? Una volta generato, il tuo elenco di cose da fare basato sull'IA non è statico. Puoi assegnare attività ai membri del team, impostare priorità, monitorare i progressi e automatizzare i follow-up, il tutto all'interno di ClickUp.

In sostanza, ClickUp Brain elimina il lavoro di pianificazione e strutturazione delle attività, consentendoti di passare direttamente all'esecuzione.

Riepiloga/riassumi le cose da fare e gli aggiornamenti delle attività con ClickUp Brain

L'IA può anche preparare riepiloghi/riassunti delle attività e delle operazioni in base a prompt specifici riguardanti il tono, la leggibilità e il pubblico.

La funzionalità Ask AI di ClickUp può anche aggiornarti quotidianamente o settimanalmente sullo stato di avanzamento del team sulle attività condivise. Ciò significa che i manager possono rimanere informati senza dover controllare costantemente ogni singola attività.

Inoltre, StandUp™ con l'IA di ClickUp automatizza i check-in giornalieri, raccogliendo gli aggiornamenti sul lavoro dai membri del team in base agli intervalli e ai formati preferiti.

Genera facilmente StandUp™ con l'IA in modo automatico con ClickUp

Gestisci più progetti? Ti consiglio di utilizzare i campi personalizzati di ClickUp per aggiungere riassunti generati dall'IA e aggiornamenti sui progetti come colonne nelle attività. In questo modo potrai avere una panoramica rapida di tutti i tuoi progetti senza dover cliccare su ogni singolo incarico.

E se preferisci creare elenchi di cose da fare manualmente, gli elenchi di cose da fare e le liste di controllo online di ClickUp ti aiutano a organizzare le attività con precisione, sia che tu stia gestendo commissioni personali o monitorando un progetto in più fasi. Puoi creare attività con sottoattività, impostare date di scadenza e assegnarle ai membri del team, garantendo una chiara titolarità.

Le liste di controllo nidificate suddividono i flussi di lavoro complessi, perfette per attività quali liste di controllo per l'onboarding, processi di approvazione dei contenuti o monitoraggio delle attività quotidiane. Funzionalità/funzioni integrate quali livelli di priorità, promemoria e commenti in thread mantengono tutto in movimento senza la necessità di strumenti aggiuntivi.

📮ClickUp Insight: il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per acquisire e monitorare le decisioni, le informazioni aziendali critiche vanno perse nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività dalla chat, dai commenti alle attività, dai documenti e dalle email con un solo clic!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Genera automaticamente esempi di elenchi di cose da fare in base alle attività esistenti e alle scadenze nell'area di lavoro

Usa ClickUp AI Notetaker per generare istantaneamente elementi di azione dalle tue riunioni

Crea dashboard personalizzati per avere una panoramica chiara delle tue attività e dei tuoi progetti

Gestisci tutti i tuoi documenti in un unico posto, collegali direttamente alle attività e utilizzali per semplificare il flusso di lavoro

Collega ClickUp ad altri strumenti come Slack, Google Calendar e Trello, creando un flusso di lavoro centralizzato

Usa ClickUp Brain come generatore di contenuti IA oltre a creare e gestire le tue cose da fare

Limiti di ClickUp

Sebbene altamente personalizzabile, l'ampio intervallo di funzionalità/funzioni può talvolta rendere l'interfaccia piuttosto complessa

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Apprezzo il modo in cui ClickUp può essere utilizzato per semplici elenchi di cose da fare e scalabile fino a diventare uno strumento completo per la gestione del team e il project management complesso. È un'eccellente piattaforma di comunicazione con varie opzioni per visualizzare attività, attività cardine, decisioni, opportunità e promemoria.

2. Taskade (il migliore per semplicità e facilità d'uso)

tramite Taskade

Il tuo team sta facendo brainstorming, le idee fluiscono, ma catturare e organizzare tutto sembra caotico. Entra in Taskade, uno strumento di scrittura e pianificazione IA intuitivo progettato per aiutarti a suddividere le attività in passaggi gestibili.

Con Taskade, puoi collaborare in modo efficiente con il tuo team in tempo reale. Le funzionalità integrate di chat e video rendono facile affrontare gli elenchi di attività, condividere idee e portare avanti i progetti insieme.

Tutto questo rende Taskade una fantastica app per creare elenchi di cose da fare che vengono davvero portate a termine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Taskade

Combina elenchi di cose da fare, attività, note e schemi in un unico spazio per ottimizzare il flusso di lavoro

Ottieni modelli di liste di controllo personalizzabili su misura per flussi di lavoro quali pianificazione di progetti, elenchi di attività o collaborazione in team

Analizza le attività e assegna loro una priorità in base alle scadenze e all'importanza

Modifica etichette, colori e date di scadenza per organizzare e monitorare meglio le tue attività quotidiane

Limiti di Taskade

All'inizio ho trovato l'interfaccia di Taskade un po' opprimente, in particolare la creazione delle attività assistita dall'IA

Prezzi di Taskade

Free Forever

Taskade Pro: 10 $ al mese per utente

Taskade for Teams: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Taskade

G2: 4,6/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 65 recensioni)

3. Trello (il migliore per la gestione visiva delle attività potenziata dall'IA)

tramite Trello

Trello è da tempo uno strumento prezioso per chi ama l'organizzazione e avere una visione d'insieme a colpo d'occhio. Noto per il suo iconico layout a schede e bacheche, Trello rende l'organizzazione e la definizione delle priorità dei progetti intuitive e gestibili.

Ora, con le funzionalità di gestione delle attività basate sull'IA, Trello ha fatto un salto di qualità. Ad esempio, ora consente agli utenti di acquisire attività da varie fonti, come comandi vocali tramite Siri, messaggi Slack ed email, e di organizzarle in una finestra In arrivo centralizzata. Questa funzionalità aiuta a ridurre il disordine e garantisce che nessuna attività passi inosservata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Integrazione con app popolari come Google Drive, Slack e Dropbox per una migliore funzionalità

Automatizza le attività ripetitive, come l'assegnazione delle date di scadenza e l'invio di promemoria, con l'assistenza IA di Butler

Visualizza i progetti in modo flessibile con le viste Bacheca, Calendario e Sequenza, in base al tuo flusso di lavoro

Limiti di Trello

La versione gratuita di Trello non offre le funzionalità/funzioni avanzate offerte da molte alternative

A causa del suo layout visivo, Trello può diventare disordinato quando si gestiscono progetti complessi con più team e attività

Prezzi di Trello

Free Forever

Standard: 5 $ al mese per utente

Premium: 10 $ al mese per utente

Enterprise: A partire da 17,5 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.500 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Utilizzo Trello da molti anni ormai sia come organizzatore personale delle cose da fare che come strumento di project management con più collaboratori. Ho continuato a utilizzarlo nonostante l'attrattiva delle alternative perché Trello è semplice e molto facile da usare.

4. Notion AI (Ideale per uso personale e project management)

tramite Notion

Notion IA migliora l'area di lavoro all-in-one di Notion, introducendo potenti funzionalità/funzioni basate sull'IA che migliorano la produttività e ottimizzano i flussi di lavoro.

È in grado di creare elementi di azione da note di riunioni o documenti lunghi, aiutandoti a trasformare rapidamente le discussioni in attività concrete.

L'ho provato per riepilogare/riassumere testi lunghi, come note di riunioni o documenti di progetto, in modo da potermi concentrare sui punti chiave e creare elementi pertinenti da fare. Gli strumenti di IA mi hanno anche aiutato a modificare e perfezionare le descrizioni delle attività, garantendo chiarezza e precisione.

Sono rimasto impressionato dalla facilità con cui ha semplificato il brainstorming e la gestione delle attività per me e il mio team.

🧠Curiosità: Notion è nato a Kyoto, in Giappone! Il suo design pulito e minimalista si ispira alla filosofia giapponese, fondendo perfettamente semplicità e funzionalità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion IA

Riepiloga/riassumi rapidamente contenuti lunghi per estrarre i punti chiave da documenti, note di riunioni o aggiornamenti di progetti

Automatizza le attività ripetitive con la creazione di contenuti basata sull'IA; redigi bozze di email, crea report o delinea nuovi progetti più rapidamente

Inserisci i suggerimenti dell'IA nell'area di lavoro di Notion, dove puoi modificare e personalizzare i contenuti generati dall'IA, rendendolo uno strumento di collaborazione perfetto per i team

Limiti di Notion IA

Funzionalità limitate nella versione gratuita, che restringe l'accesso alle funzionalità avanzate per gli utenti che non hanno un piano premium

I contenuti generati dall'IA potrebbero richiedere modifiche manuali per garantire accuratezza e pertinenza, in particolare per attività specializzate

Prezzi di Notion IA

Piano Free: Funzionalità/funzioni di base per uso personale

Plus : 12 $ al mese per utente

Business : 18 $ al mese per utente

Enterprise : prezzi personalizzati

Notion AI è disponibile come componente aggiuntivo al costo di 10 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Notion IA

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

5. Trevor IA (Il migliore per la pianificazione intelligente delle attività)

tramite Trevor IA

Ti senti mai sommerso dalle cose da fare e dalle scadenze? Trevor IA ti lancia un salvagente consolidando tutte le tue attività, scadenze e priorità in un unico posto. E non si tratta solo di organizzazione: le funzionalità avanzate di pianificazione di Trevor ottimizzano praticamente il tuo tempo.

Si integra con il tuo calendario, sincronizzando automaticamente attività e scadenze: non dovrai più destreggiarti tra diverse app.

Ma non finisce qui. Trevor IA impara le tue abitudini, esamina quotidianamente il tuo programma e invia consigli utili per migliorare la tua routine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trevor IA

Pianifica le attività con la funzionalità drag-and-drop, incorporando i suggerimenti di pianificazione di Trevor

Utilizza la modalità focus per suddividere le attività in passaggi più piccoli e realizzabili e applica tecniche di blocco del tempo per lavorare senza interruzioni.

Limiti di Trevor IA

Ho trovato difficile comprendere lo strumento al primo colpo. Richiede una curva di apprendimento per i nuovi utenti, soprattutto durante la configurazione delle preferenze e dei flussi di lavoro

Occasionalmente, potrebbero verificarsi piccoli problemi di sincronizzazione con le applicazioni di calendario o i software di gestione delle attività e di scrittura IA

Prezzi di Trevor IA

piano Free

Piano Pro: 6 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Trevor IA

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

6. TimeHero (Ideale per la gestione del tempo e il rispetto delle scadenze)

via TimeHero

Cosa rende Tim eH ero diverso? È estremamente adattabile.

I programmi sono cambiati o le priorità sono state modificate? Nessun problema: TimeHero adatta perfettamente l'intero piano di progetto al volo.

Una delle funzionalità/funzioni più interessanti di TimeHero è che offre ai manager una visione chiara e in tempo reale degli orari e delle capacità del proprio team. Ciò significa un'allocazione più intelligente delle risorse e una collaborazione più fluida.

E c'è di più: con funzionalità/funzioni quali monitoraggio del tempo, definizione intelligente delle priorità, automazione delle attività e avvisi proattivi in caso di ritardi, TimeHero semplifica i flussi di lavoro e potenzia la produttività del tuo team in modo quasi naturale.

Le migliori funzionalità/funzioni di TimeHero

Aggiungi rapidamente attività e progetti utilizzando integrazioni, modelli, attività ricorrenti e l'elaborazione del linguaggio naturale

Condividi progetti e aggiornamenti con il tuo team in aree di lavoro collaborative

Automatizza le attività ricorrenti con una configurazione una tantum, lasciando che TimeHero gestisca le attività ripetitive con la precisione di un orologio

Limiti di TimeHero

Sebbene la sua automazione aiuti a facilitare la gestione delle attività, potrebbe non soddisfare pienamente le esigenze di progetti complessi che richiedono una supervisione manuale

Prezzi di TimeHero

Base: 5 $ al mese per utente

Personale: 12 $ al mese per utente

Professionale: 27 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di TimeHero

G2: 4,4/5 (20 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (23 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TimeHero?

TimeHero è un'eccellente applicazione integrata con IA che aiuta a capire immediatamente su cosa concentrarsi. Prima di Timehero, trovavo difficile decidere quale attività svolgere per prima quando ne avevo diverse da fare. TimeHero ha risolto questo problema organizzando un calendario per le mie attività quotidiane.

7. Taskaid (ideale per la prioritizzazione delle attività basata sui dati)

via Taskaid

Hai mai desiderato avere un assistente personale super efficiente per gestire la tua lista di cose da fare? Scopri Taskaid, uno strumento di gestione delle attività basato sull'IA. Costruito sulla tecnologia GPT all'avanguardia, Taskaid va oltre i semplici promemoria, offrendo una pianificazione intelligente dell'agenda e persino adeguamenti in tempo reale al tuo programma.

Taskaid si integra con i tuoi strumenti di scrittura IA preferiti e fornisce approfondimenti per migliorare la prioritizzazione delle attività. Inoltre, grazie all'analisi predittiva integrata, Taskaid è in grado di prevedere quando completerai le attività e persino di segnalare potenziali ritardi prima che compromettano il tuo stato di avanzamento.

Ma non è tutto. Taskaid può anche automatizzare in modo intelligente la prioritizzazione delle attività, tenendo conto delle scadenze, del carico di lavoro e persino della disponibilità del tuo team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Taskaid

Collabora in tempo reale con altri membri del team in base alla loro disponibilità

Analizza le tendenze di produttività per ottimizzare il flusso di lavoro

Accedi alle funzionalità avanzate della versione Pro, usufruendo di approfondimenti più dettagliati e funzioni avanzate di gestione delle attività

Limiti di Taskaid

L'accesso alle funzionalità/funzioni Pro di Taskaid richiede una sottoscrizione

Prezzi di Taskaid

Pro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Taskaid

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

8. Taskheat AI Assistant (Il migliore per l'organizzazione delle attività e la concentrazione)

Sei stanco di fissare liste di cose da fare infinite che sembrano non diminuire mai? Taskheat AI Assistant offre un cambiamento di ritmo rinfrescante. Invece di limitarsi a elencare le attività, utilizza un'interfaccia a diagramma di flusso unica che ti consente di vedere effettivamente come le attività sono correlate tra loro.

Questo approccio visivo non è solo bello, ma è anche un modo efficace per dare priorità a ciò che conta davvero e semplificare il flusso di lavoro, rendendo la gestione delle attività un gioco da ragazzi.

Le migliori funzionalità/funzioni dell'assistente IA Taskheat

Automatizza i promemoria delle attività e monitora facilmente lo stato di avanzamento

Ottieni suggerimenti intelligenti e approfondimenti per organizzare le attività in base alle tue modalità di lavoro

Rimani al passo con le tue attività ovunque ti trovi grazie alla sincronizzazione tra Mac, iPad e iPhone

Assegna attività ad altri e collabora con team o stakeholder su progetti di grandi dimensioni

Limiti di Taskheat

Attualmente, Taskheat è disponibile solo su dispositivi Mac e iOS. Ciò limita l'accessibilità per gli utenti di dispositivi Windows o Android

Prezzi di Taskheat

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Taskheat

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

9. Todoist (Il migliore per la gestione del lavoro e la semplicità)

tramite Todoist

Todoist è un popolare strumento di gestione delle attività noto per la sua semplicità e versatilità. È ottimo per gestire le attività quotidiane, anche con progetti complessi. Una funzionalità/funzione che lo contraddistingue è quella dei promemoria basati sulla posizione, che ti assicurano di non perdere mai un'attività come recuperare il latte quando sei al supermercato.

Con la sincronizzazione del calendario e delle email, la funzionalità di comando vocale e i modelli personalizzabili, Todoist ti aiuta a rimanere organizzato ed efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Todoist

Crea progetti e suddividili in attività e attività secondarie gestibili

Categorizza le attività con etichette basate sul contesto, la priorità o la posizione

Crea filtri personalizzati per visualizzare le attività in base alla data di scadenza, alla priorità e alle etichette

Assegna livelli di priorità per concentrarti sulle attività più importanti

Tieni traccia dello stato di avanzamento e mantieni alta la motivazione guadagnando punti karma per le attività completate

Limiti di Todoist

Non dispone di funzionalità native di monitoraggio del tempo, il che può essere uno svantaggio per gli utenti che hanno bisogno di monitorare il tempo dedicato alle attività

La piattaforma offre meno opzioni di personalizzazione rispetto ad altri strumenti, in particolare per organizzare le attività in modo visivamente flessibile

Prezzi di Todoist

Principianti: Gratis

Pro: 2 $ al mese per utente

Business: 6 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4,4/5 (oltre 750 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Todoist?

Mi piace la flessibilità offerta da Todoist per organizzare le attività, con opzioni per priorità, scadenze, etichette e progetti. La sincronizzazione multipiattaforma è un grande vantaggio, che mi permette di accedere alle mie attività da qualsiasi dispositivo. Anche i promemoria e le notifiche sono molto utili per assicurarmi di non dimenticare nulla.

10. Motion (Ideale per una gestione intelligente del tempo e l'ottimizzazione)

via Motion

Organizzare, pianificare e monitorare le cose da fare può essere un grattacapo, ma un sistema intelligente come Motion semplifica tutto. La sua IA elimina le congetture dalla gestione delle attività, aiutandoti a stabilire le priorità e a pianificare in modo efficace.

Nella mia esperienza, è stato uno strumento rivoluzionario per rimanere produttivo e avere tutto sotto controllo.

Ecco come funziona: quando crei un progetto, inserisci semplicemente le tue attività, le priorità, le scadenze e la durata stimata. Poi, l'IA di Motion prende il controllo, intrecciando in modo intelligente tutto in un programma ottimizzato e su misura per la tua giornata o settimana.

🧠Curiosità: gli elenchi danno al nostro cervello una scarica di dopamina ogni volta che spuntiamo una voce. Ecco perché completare un'attività è come vincere alla lotteria!

Le migliori funzionalità/funzioni di Motion

Collega il tuo calendario e lascia che l'IA gestisca e dia priorità alle tue attività automaticamente

Crea routine uniche basate sulle tue abitudini di lavoro

Personalizza gli elenchi delle attività e i flussi di lavoro in base alle tue esigenze specifiche

Imposta le dipendenze delle attività in modo che il completamento di un'attività trigger automaticamente quella successiva

Limiti di movimento

Sebbene lo strumento offra funzionalità eccellenti, gli utenti potrebbero incontrare alcune difficoltà iniziali nell'adattarsi al suo sistema di pianificazione dinamico

Le opzioni di personalizzazione per la visualizzazione delle attività erano limitate

Prezzi dinamici

Individuale: 19 $/mese

Business Standard: 12 $ al mese per utente

Business Pro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Motion

G2: 4,0/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Motion?

Utilizzo Motion per gestire le attività personali sia al lavoro che nella vita privata. Se devo ricordarmi di fare qualcosa, posso annotarlo rapidamente con la data di scadenza e la priorità e so che non dovrò ricordarmelo: Motion si occuperà della pianificazione al posto mio.

11. monday. com (Il migliore per la collaborazione e la gestione del flusso di lavoro)

La comunicazione del tuo team è bloccata in infinite email thread e fogli di calcolo confusi? monday.com offre una soluzione migliore.

Si tratta di una piattaforma di project management collaborativa progettata per riunire team di tutte le dimensioni, semplificare i flussi di lavoro e mantenere tutti sulla stessa pagina. Grazie alla sua interfaccia visiva e personalizzabile, puoi monitorare lo stato di avanzamento, gestire le attività e vedere chi sta facendo cosa.

Ma la vera magia sta nelle funzionalità di automazione di monday.com. Pensa a trigger e azioni personalizzabili che gestiscono quelle attività noiose come assegnazioni, aggiornamenti di stato e notifiche. Questo libera il tempo del tuo team, riduce gli errori e consente a tutti di concentrarsi sul quadro generale: i tuoi obiettivi strategici.

monday. com migliori funzionalità/funzioni

Visualizza le attività e monitora lo stato di avanzamento con le viste Bacheca, tra cui Kanban, grafico Gantt, calendario e tabella

Integrazione con strumenti di uso quotidiano, come Slack, Google Drive e Microsoft Teams, per semplificare le operazioni

Tieni traccia del tempo dedicato alle attività e genera report dettagliati per analizzare la produttività del team e l'efficienza dei progetti

Centralizza la comunicazione del team con commenti, @menzioni e allegati all'interno delle attività.

limiti di monday.com

Sebbene la piattaforma sia flessibile, i nuovi utenti potrebbero inizialmente trovare eccessivo il numero di opzioni di personalizzazione

I tag con prezzi più elevati limitano l'accesso alle funzionalità/funzioni più avanzate, che potrebbero non essere adatte a team più piccoli o startup

prezzi monday.com

Free Forever

Base: 9 $ al mese per utente

Standard: 12 $ al mese per utente

Pro: 19 $ al mese per utente

monday. com valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.000 recensioni)

👀Lo sapevi? Il termine "Kanban", pietra miliare del moderno project management, significa letteralmente "cartello" in giapponese. Si ispira al modo in cui i supermercati riforniscono gli scaffali in base alla domanda dei clienti.

Automatizza le tue attività con i generatori di elenchi IA

La gestione delle attività non deve essere necessariamente un'operazione complessa. I generatori di elenchi di cose da fare basati sull'IA, come ClickUp, trasformano le tue idee in piani d'azione strutturati, aiutandoti a organizzare le attività, impostare le priorità e suddividere progetti complessi in pochi secondi.

Con l'automazione basata sull'IA, puoi generare elenchi di attività in base agli obiettivi del progetto, assegnare automaticamente le scadenze e persino ricevere suggerimenti intelligenti per ottimizzare il flusso di lavoro. Che tu stia gestendo un calendario dei contenuti, monitorando i lead di vendita o pianificando il lancio di un prodotto, l'IA di ClickUp ti aiuta a stare al passo con i tempi.

Allora, cosa aspetti? Iscriviti a ClickUp e lascia che l'IA si occupi del lavoro pesante nella tua lista delle cose da fare!