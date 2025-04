I 10 migliori strumenti di generazione di idee di prodotti IA per il 2025

Tutto inizia con un'idea.

Tutto inizia con un'idea.

Tutti i prodotti di successo hanno una cosa in comune: sono nati da una grande idea. Pensaci: la tua app preferita, quel gadget da cucina rivoluzionario o persino quell'oggetto tecnologico stravagante di cui non sapevi di aver bisogno.

Tuttavia, con il 42% delle startup che fallisce a causa della mancanza di una domanda di mercato, trovare l'idea giusta per il tuo prodotto può significare tutto. Avere nuove idee o idee diverse non è solo un optional, ma un must per continuare a innovare.

È qui che entrano in gioco i generatori di idee di prodotti basati sull'IA. Questi strumenti ti aiutano a superare i blocchi creativi, individuare le tendenze e generare idee che i clienti desiderano realmente.

Che tu voglia creare il prossimo grande successo o risparmiare tempo, lo strumento giusto può fare un'enorme differenza.

Questo articolo esplorerà i 10 migliori strumenti per ispirare la tua prossima idea rivoluzionaria.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi I 10 migliori generatori di idee di prodotti: : Ideale per la generazione di idee basata sull'IA e flussi di lavoro automatizzati ClickUp: Ideale per la generazione di idee basata sull'IA e flussi di lavoro automatizzati Feedough: La migliore piattaforma per stimolare idee innovative per la tua startup Leiga: Ideale per la visualizzazione delle idee Nota GPT: Ideale per riepilogare/riassumere contenuti e prendere appunti Ideanote: Ideale per la gestione collaborativa delle idee e il monitoraggio dell'innovazione Taskade: Ideale per la gestione del flusso di lavoro basata sull'IA Voila: Il migliore per la creazione di contenuti basati sull'IA Docuopia: Ideale per la creazione e la gestione di documenti LA NPDT: Ideale per trasformare le idee in prodotti pronti per il mercato MyMap: Ideale per visualizzare e organizzare le idee

Cosa cercare in un generatore di idee di prodotto?

Ci sono alcuni aspetti essenziali da considerare quando si sceglie un generatore di idee di prodotto. Lo strumento giusto può aiutarti a stimolare nuove idee, superare i blocchi creativi e concentrare il processo di ideazione del prodotto.

Con così tante opzioni disponibili, è fondamentale trovare quella che soddisfa le tue esigenze senza sopraffarti. Ecco alcuni fattori chiave da tenere a mente:

Facilità d'uso: Trova uno strumento semplice e intuitivo che ti consenta di iniziare subito a generare idee senza una curva di apprendimento ripida

Suggerimenti diversi: Cerca un generatore che offra una varietà di idee, poiché prospettive diverse possono ispirare prodotti più creativi e innovativi

Ideazione strutturata: Scegli uno strumento che fornisca una struttura per guidare il tuo pensiero e aiutarti a dare priorità alle idee in base alla fattibilità o al potenziale impatto

Opzioni economiche: Considera il tuo budget quando scegli uno strumento gratuito o uno con un costo una tantum o una sottoscrizione

Recensioni degli utenti: Leggi le recensioni prima di effettuare il commit per verificare se lo strumento mantiene le promesse e offre un buon valore

👀 Lo sapevi? All'inizio degli anni 2000, Google ha introdotto il "20% Time", concedendo ai dipendenti un giorno per lavorare su idee di progetti al di fuori delle loro normali responsabilità. Questa iniziativa ha portato alla creazione di prodotti importanti come Gmail e Google News!

Vuoi imparare come ottenere idee dall'IA? Guarda qui. 👇🏼

I 10 migliori generatori di idee di prodotto

Ecco una breve lista dei 10 migliori generatori di idee di prodotto per aiutarti a stimolare la tua creatività e dare vita alle tue idee.

1. ClickUp (Il migliore per la generazione di idee basata sull'IA e flussi di lavoro automatizzati)

Lascia che ClickUp Brain illustri la tua prossima grande idea di prodotto

Hai le basi della tua prossima grande idea, ma ora hai bisogno di idee nuove e realizzabili. Forse uno strumento che possa prendere il tuo filo conduttore e generare un piano coerente?

Ecco dove entra in gioco ClickUp! È l'app per tutto il lavoro che trasformerà la tua idea da poche righe di genialità a un piano attuabile e alla sua realizzazione.

Inizia la tua ideazione con ClickUp Brain. Consideralo come il tuo secondo in comando. La sua rete neurale funziona come qualcosa di più di un semplice generatore di idee IA autonomo. ClickUp Brain collega le attività e le note delle riunioni già esistenti per fornirti idee e dettagli più pertinenti.

Questo strumento ti aiuta a generare idee di prodotto direttamente all'interno del flusso di project management, rendendo più facile condurre sessioni di brainstorming e adattarsi come team. Hai anche accesso a prompt più specifici per il ruolo contestualizzati all'attività.

Una volta generata la tua brillante idea di prodotto, ClickUp continua ad accompagnarti durante l'implementazione.

Crea e collabora ai passaggi successivi della tua idea su ClickUp Docs

Con ClickUp Docs, puoi collaborare con il tuo team per delineare i dettagli, costruire la roadmap e perfezionare il piano. I documenti ti consentono di organizzare tutto in un unico posto, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina mentre dai vita all'idea. Ad esempio, il modello di roadmap di prodotto di ClickUp ti consente di strutturare e lanciare subito la tua idea come un piano d'azione!

Fai brainstorming con il tuo team su ClickUp Chat

Hai bisogno di un feedback o di un contributo rapido? ClickUp Chat è perfetto per discussioni in tempo reale, sia che tu stia discutendo idee con il team o ottenendo chiarimenti immediati su dettagli chiave. Il tutto senza lasciare la piattaforma.

Per approfondire gli aspetti specifici, ClickUp Comments ti consente di lasciare note dettagliate sulle attività o sui documenti. Puoi condividere le tue opinioni, porre domande e mantenere la conversazione focalizzata, assicurandoti che nessuna idea o dettaglio vada perso.

E non dimenticare le @menzioni! Questa funzionalità ti consente di taggare i membri del team direttamente nelle discussioni o nelle attività, assicurando che le persone giuste siano costantemente coinvolte e pronte ad agire. Che si tratti di brainstorming o di processo decisionale, le menzioni ti aiutano a portare avanti le cose in modo efficiente.

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Usa le mappe mentali basate sull'IA per suddividere visivamente idee di prodotti complesse in passaggi concreti

Affidati al monitoraggio del tempo e alla gestione delle attività cardine per monitorare lo stato delle tue idee e rispettare le scadenze

Risparmia tempo lasciando che le automazioni gestiscano automaticamente attività ripetitive come promemoria e assegnazioni

Semplifica il processo con modelli predefiniti che ti guidano attraverso il processo di generazione delle idee

Migliora il lavoro di squadra con integrazioni come Slack e Google Drive per una migliore comunicazione e gestione delle risorse

Limiti di ClickUp

Alcune viste, come Gantt, potrebbero avere funzionalità limitate sull'app mobile

Per alcuni utenti potrebbe esserci una curva di apprendimento ripida

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Negli ultimi anni abbiamo trasferito tutta la nostra gestione dei progetti, dei prodotti e delle risorse su ClickUp. Il passaggio a ClickUp per tutti i team ha fornito un hub centralizzato in cui tutti i nostri team e utenti possono lavorare e organizzare il proprio lavoro, tenendo traccia anche dei progetti degli altri team. Il set di funzionalità/funzioni e strumenti forniti da ClickUp sono ottimi per il team CS, commerciale e di sviluppo per gestire in modo efficiente ed efficace i nostri progetti a livello aziendale!

Negli ultimi anni abbiamo trasferito tutta la nostra gestione dei progetti, dei prodotti e delle risorse su ClickUp. Il passaggio a ClickUp per tutti i team ha fornito un hub centralizzato in cui tutti i nostri team e utenti possono lavorare e organizzare il proprio lavoro, tenendo traccia anche dei progetti degli altri team. Il set di funzionalità/funzioni fornito da ClickUp è ottimo per il team CS, commerciale e di sviluppo, che può gestire in modo efficiente ed efficace i nostri progetti a livello aziendale!

💡Suggerimento: Aumenta la produttività con i modelli di prompt IA di ClickUp per accelerare la generazione di idee e concentrarti su altri aspetti.

2. Feedough (la migliore piattaforma per stimolare idee innovative per la tua startup)

via Feedough

Feedough Idea Product Generator è uno strumento utile per le aziende e i privati che desiderano generare idee creative e perfezionare i propri flussi di lavoro.

Basato sull'IA, fornisce suggerimenti personalizzati per lo sviluppo di prodotti, strategie di lancio e soluzioni aziendali per aiutarti a trovare concetti innovativi.

Pensato per imprenditori e startup, fornisce anche varie risorse e strutture per supportare il processo di ideazione. Tuttavia, vale la pena notare che lo strumento si concentra principalmente sulla generazione di idee e non include funzionalità avanzate di project management.

Le migliori funzionalità/funzioni di Feedough

Tieni traccia delle tendenze emergenti per dare slancio alla tua attività aziendale

Ottieni feedback onesti dagli utenti per testare le tue idee e perfezionarle per un esito positivo

Studia i concorrenti per individuare le lacune e superare il mercato in astuzia

Pianifica il percorso del tuo prodotto dall'idea al lancio con strumenti di roadmap basati sull'IA

Limiti di Feedough

Feedough non offre analisi delle prestazioni o reportistica

Mancano funzionalità/funzioni di collaborazione per la condivisione e il lavoro sulle idee con altri

Prezzi Feedough

Free Forever

Valutazioni e recensioni di Feedough

G2: Valutazioni non disponibili

Capterra: Valutazioni non disponibili

3. Leiga (Il migliore per la visualizzazione delle idee)

via Leiga

Leiga è una soluzione di project management basata sull'IA che aiuta gli imprenditori e le aziende a trasformare le idee in realtà.

Gli strumenti basati sull'IA di Leiga facilitano la generazione di idee di prodotto assistendo il brainstorming attraverso prompt e suggerimenti e generando storie utente chiare e coerenti basate sui requisiti del progetto, essenziali per definire le funzionalità/funzioni del prodotto in un ambiente agile. Possono anche aiutarti a generare la documentazione PRD una volta che hai un'idea di prodotto solida.

Che tu sia il fondatore di una startup alla ricerca del concetto di prodotto perfetto o un'azienda che desidera rimanere al passo con le tendenze del mercato, Leiga è al tuo fianco.

Le migliori funzionalità/funzioni di Leiga

Genera idee di prodotti con l'IA

Automatizza la creazione di PRD e user story

Integra strumenti come Jira, Figma e Slack per lavorare meglio con il tuo team

Accedi ai plugin JetBrains e VSCode per un flusso di lavoro semplificato

Limiti di Leiga

Leiga non dispone di app mobili, il che significa che gran parte del tuo lavoro dovrà essere svolto solo sul desktop

È progettato principalmente per la generazione e la pianificazione di idee, il che significa che alcuni team potrebbero aver bisogno di affidarsi a software aggiuntivi per l'esecuzione e il monitoraggio nelle fasi successive

Il piano Free ha un limite di 10 utenti e 20 campi personalizzati

Prezzi Leiga

Piano Startup: Free Forever

Piano standard: 10 $ al mese

Piano professionale: 25 $ al mese

Piano Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Leiga

G2: Valutazioni non disponibili

Capterra: Valutazioni non disponibili

➡️ Leggi anche: Brainstorming sui contenuti: tecniche per ideare e dare priorità alle idee

4. NoteGPT (Ideale per riepilogare/riassumere contenuti e prendere appunti)

via NoteGPT

Il brainstorming di idee di prodotto può diventare complicato, ma NoteGPT tiene tutto in un unico posto. Ti aiuta a catturare i tuoi concetti, a perfezionarli in intuizioni attuabili e a organizzarli per un facile accesso.

Ad esempio, se fornisci a NoteGPT parole chiave, settori o destinatari, l'IA genererà idee di prodotti pertinenti sulla base della sua analisi di un vasto set di dati di note e informazioni.

Che si tratti di sviluppare nuovi prodotti o di esplorare miglioramenti, garantisce che le tue idee siano strutturate e pronte a guidare l'innovazione. È perfetto per chiunque trasformi pensieri rapidi in piani chiari e organizzati.

Funzionalità/funzioni principali di NoteGPT

Analizza le tendenze e le esigenze dei consumatori per suggerire concetti innovativi

Accedi a prompt strutturati e basati sull'IA per perfezionare il tuo processo di brainstorming

Identifica le lacune nelle soluzioni esistenti analizzando le note relative al feedback degli utenti, ai punti deboli e alle esigenze non soddisfatte

Crea profili utente e poi genera idee di prodotti su misura per quei profili specifici

Limiti di NoteGPT

NoteGPT potrebbe non consentire una personalizzazione approfondita delle idee generate in base a particolari modelli aziendali o settori industriali

Mancano strumenti per supportare l'intero ciclo di vita dello sviluppo del prodotto dopo la generazione dell'idea

Prezzi di NoteGPT

Gratis: Utilizzo limitato

Pro: 9,99 $ al mese

Unlimited: 29 $ al mese

Pro Plus: 19 $ al mese

Valutazioni e recensioni di NoteGPT

G2 : valutazioni non disponibili

Capterra: valutazioni non disponibili

5. Ideanote (ideale per la gestione collaborativa delle idee e il monitoraggio dell'innovazione)

via Ideanote

Ideanote è una piattaforma di gestione delle idee supportata dall'intelligenza artificiale. Fornisce una piattaforma centralizzata dove è possibile raccogliere, organizzare e dare priorità alle idee, rendendo più facile passare dal brainstorming all'implementazione.

Una delle funzionalità/funzioni più importanti è che ti permette di lanciare campagne di idee mirate e incentrate su sfide aziendali specifiche. Puoi anche utilizzarlo per monitorare metriche chiave, identificare i migliori innovatori e misurare il ROI del lavoro richiesto per l'innovazione con dashboard e report personalizzabili.

Supporta l'intero processo di ideazione con flussi di lavoro personalizzabili, strumenti specifici per ruolo e integrazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Ideanote

Ottieni accesso illimitato agli ospiti e alla raccolta di idee

Visualizza la tua idea con una roadmap di prodotto

Accedi a modelli pronti all'uso per avviare il tuo processo di ideazione

Promuovi la collaborazione e l'interazione con funzionalità/funzioni quali profili social, notifiche e classifiche

Limiti di Ideanote

Le funzionalità/funzioni di collaborazione potrebbero essere insufficienti per progetti più grandi e complessi che richiedono un coinvolgimento interfunzionale più profondo

Lo strumento potrebbe non integrarsi con tutte le piattaforme di terze parti che alcuni utenti potrebbero preferire, limitando la flessibilità nella connessione con altri sistemi

Prezzi di Ideanote

Questo strumento di gestione delle idee offre tre piani tariffari:

Gratis: Utilizzo limitato

Scala: 7 $ al mese

Ultimate: a partire da 899 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Ideanote

G2: 4,7/5 (oltre 280 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 100 recensioni)

🧠 Curiosità: All'inizio del 1900, il termine "brainstorming" indicava una forma di follia temporanea. Tuttavia, il pubblicitario Alex Osborn lo ridefinì in seguito, utilizzando il termine per incoraggiare il pensiero creativo in contesti di gruppo. Il resto è storia!

6. Taskade (il migliore per la gestione del flusso di lavoro basato sull'IA)

via Taskade

Che tu lavori da solo o in team, Taskade ti aiuta a catturare le idee e a collaborare in un unico posto.

È dotato di un assistente IA che può aiutarti a raccogliere idee, superare i blocchi creativi ed esplorare nuovi concetti. Puoi utilizzare comandi come /brainstorm per generare idee su un argomento specifico.

Una volta generate alcune idee, puoi utilizzare le funzionalità/funzioni di gestione delle attività di Taskade per organizzarle, assegnare loro una priorità e assegnarle ai membri del team. Questo può aiutarti a passare dalla fase di generazione delle idee alla fase di pianificazione ed esecuzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Taskade

Cattura e organizza rapidamente le idee con modelli personalizzabili

Organizza e collega visivamente le idee utilizzando gli strumenti di mappatura mentale all'interno della piattaforma

Collabora con i membri del team in tempo reale per il brainstorming e lo sviluppo delle idee

Accedi a AI Project Studio per creare mappe mentali e flussi di lavoro

Limiti di Taskade

Il caricamento di più documenti pesanti può causare problemi tecnici e rallentamenti

Funzionalità/funzioni chiave come i grafici Gantt e il monitoraggio del tempo non sono ancora disponibili

Lo spazio di archiviazione è limitato nei piani di livello inferiore

Prezzi di Taskade

Gratis per sempre

Taskade Pro: 10 $ al mese per utente

Taskade for Teams: 20 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Taskade

G2: 4,6/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 60 recensioni)

➡️ Leggi anche: Come creare una bacheca delle idee per il brainstorming (esempi + modelli)

7. Voilà (il migliore per la creazione di contenuti basati sull'IA)

via Voilà

Hai difficoltà a trovare il tono giusto per la tua idea? Voilà potrebbe essere proprio quello che fa per te.

Voilà è un generatore di idee basato sull'IA progettato per aiutare team e singoli individui a creare, scrivere, riepilogare/riassumere e fare brainstorming per la loro prossima grande idea.

È in grado di leggere siti web, articoli, URL e conversazioni email e aiutarti a riepilogare/riassumere, riscrivere, tradurre, rispondere o creare nuovi contenuti. Una funzionalità/funzione utile quando si cercano idee!

Le migliori funzionalità/funzioni di Voila

Riepiloga/riassumi o analizza i contenuti di documenti e fogli di lavoro

Manipola immagini di prodotti o scenari esistenti per esplorare le possibilità "what if".

Accedi a una libreria di prompt esperti e collaudati per la generazione di idee

Collabora in tempo reale con il tuo team per lavorare sulle idee

Limiti di Voila

Alcuni utenti trovano l'app mobile più complicata da navigare rispetto alla versione desktop

La versione gratuita utilizza un'IA di base, che potrebbe influire sulla precisione dei risultati

Prezzi Voilà

Free Forever

Premium: 8 $ al mese

Ultimate: 16 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Voilà

G2: Valutazioni non disponibili

Capterra: Valutazioni non disponibili

8. Docuopia (il migliore per la creazione e la gestione di documenti)

tramite Docuopia

Desideri un luogo centralizzato dove gestire il tuo lavoro e le tue idee? Docuopia offre una soluzione semplificata per creare, archiviare e collaborare su documenti.

La piattaforma aiuta a mantenere tutto organizzato e accessibile, in modo che i team possano sviluppare rapidamente le idee senza caos. Quando trovi l'idea perfetta, la piattaforma offre funzionalità/funzioni di modifica del testo come PRD Review per aiutarti a scoprire potenziali miglioramenti e mantenere la documentazione in linea con gli obiettivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Docuopia

Automatizza il flusso di lavoro dei documenti per una maggiore efficienza

Converti il testo in diagrammi utilizzando Diagram AI per immagini più chiare

Genera bozze assistite dall'IA per i documenti sui requisiti di prodotto (PRD)

Limiti di Docuopia

Mancano funzionalità/funzioni avanzate di project management per team più grandi o flussi di lavoro complessi

Capacità di formattare i documenti limitata e opzioni di personalizzazione limitate

Il processo di integrazione degli strumenti può essere complicato per alcuni team

Prezzi di Docuopia

Questo strumento di scrittura offre tre piani tariffari:

Piano Startup: Free Forever

Piano standard: 10 $ al mese

Recensioni e valutazioni di Docuopia

G2: Valutazioni non disponibili

Capterra: Valutazioni non disponibili

💡Suggerimento professionale: Utilizza tecniche di ideazione come SCAMPER per generare nuove idee di prodotti che soddisfino le esigenze dei tuoi clienti.

9. LA NPDT (Il migliore per trasformare le idee in prodotti pronti per il mercato)

via LA NPDT

LA New Product Development Team è un'azienda leader nello sviluppo di prodotti, nota per portare nuove prospettive alla generazione di idee e alla ricerca di mercato.

Il suo generatore di idee di prodotto basato sull'IA può essere il tuo assistente nel viaggio verso l'innovazione e il processo di ideazione. Sulla base di input specifici come il tuo settore, il pubblico di destinazione e le preferenze, può generare un elenco di idee di prodotti unici che possono aiutarti a costruire o espandere il tuo portfolio.

Tuttavia, uno svantaggio notevole è la mancanza di una versione di prova gratuita, che può rendere difficile valutare lo strumento prima di commit a una sottoscrizione. Nonostante ciò, offre un supporto prezioso per le aziende che desiderano sviluppare nuovi prodotti e stare al passo con le tendenze del mercato.

Le migliori funzionalità/funzioni di LA NPDT

Genera un riepilogo/riassunto in formato PDF delle tue idee per consultarle facilmente

Esplora idee per rinnovare le linee di prodotti esistenti con concetti freschi e innovativi Personalizza la generazione di idee per adattarle a settori specifici e ottenere risultati mirati

Limiti della LA NPDT

Mancanza di opzioni di integrazione con altri strumenti

Non offre funzionalità/funzioni avanzate per esigenze più complesse

Prezzi LA NPDT

1,99 $ per ogni idea generata

Recensioni e valutazioni di LA NPDT

G2: Valutazioni non disponibili

Capterra: Valutazioni non disponibili

10. MyMap (ideale per visualizzare e organizzare le idee)

via MyMap

Con MyMap, ottieni una piattaforma che stimola la creatività e la produttività con strumenti basati sull'IA e modelli facili da usare.

Ti aiuta a organizzare rapidamente le idee utilizzando un copilota IA per classificare e collegare concetti correlati, risparmiando tempo e permettendoti di concentrarti sulla creatività.

Funzionalità/funzioni come ConceptMap per l'apprendimento, NoteMap per prendere appunti, StoryMap e ChatMap aggiungono l'IA al tuo processo di brainstorming.

Tuttavia, nonostante la sua facilità d'uso con varie opzioni di mappatura, non offre integrazioni con altri strumenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di MyMap

Crea idee con algoritmi avanzati

Suddividi progetti complessi in attività gestibili utilizzando il generatore di mappe mentali basato sull'IA

Ottieni assistenza multilingue per una maggiore flessibilità

Limiti di MyMap

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi nell'annullare la sottoscrizione

Non offre funzionalità/funzioni avanzate di project management, rendendolo meno adatto a progetti più grandi e complessi

Prezzi MyMap

Base: Free Forever

Pro: 20 $ al mese

Team Pro: 25 $ al mese

Valutazioni e recensioni di MyMap

G2: Valutazioni non disponibili

Capterra: Valutazioni non disponibili

➡️ Leggi anche: Tecniche creative per favorire la generazione di idee e prospettive innovative

Dai vita alle tue idee con ClickUp

Sapevi che una persona media ha circa 6.000 pensieri al giorno? Con così tante idee che frullano nella testa, non c'è da stupirsi che quelle migliori a volte sfuggano.

Ma con un generatore di idee di prodotti IA, puoi catturarli e perfezionarli, rendendo più facile dare vita ai tuoi pensieri. Ma ecco il colpo di scena: mentre molti strumenti ti aiutano a fare brainstorming, ClickUp va oltre la semplice organizzazione dei tuoi pensieri.

È la tua soluzione all-in-one, che trasforma idee sparse in piani attuabili. Quindi, perché limitarsi a generare idee quando puoi davvero realizzarle?

Prova ClickUp gratis oggi stesso e inizia a trasformare la tua visione in realtà!