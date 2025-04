TidyCal vs Calendly: quale pianificatore di riunioni è il migliore?

"Sei libero venerdì?"

"Giovedì va bene?"

"Alle 17:00?"

"Magari a mezzogiorno?"

Le chiamate e le email per pianificare le riunioni sono simili a queste? Coordinare le chiamate per il tuo team e i tuoi client, specialmente in fusi orari diversi, può sembrare come cercare di uscire da un labirinto bendati.

Certo, c'è Google Calendar. Ma è necessario scambiarsi informazioni o collegare calendari per trovare un orario conveniente per tutti gli interessati. La ricerca di questa comodità può rappresentare un inconveniente significativo per la gestione effettiva della tua attività.

Hai bisogno di calendari online più intelligenti al tuo servizio. E di solito la scelta si riduce a questo: TidyCal vs Calendly. Entrambi promettono di semplificare la tua pianificazione, ma quale offre davvero un valore migliore per le tue esigenze?

Scopriamolo insieme. Psst... se nessuno di questi strumenti ti convince, abbiamo anche un terzo bonus per semplificare la gestione del calendario: ClickUp!

Cos'è TidyCal?

TidyCal è uno strumento di pianificazione del calendario online creato da AppSumo per semplificare il processo di prenotazione degli appuntamenti per privati e piccole imprese. Il suo obiettivo è offrire un'alternativa economica a Calendly.

Nel 2021, TidyCal ha fatto irruzione sulla scena con qualcosa che ha attirato l'attenzione degli imprenditori: un accesso illimitato che sembrava troppo bello per essere vero. (Spoiler alert: non lo era)

Mentre la maggior parte degli strumenti di pianificazione cerca di essere tutto per tutti, TidyCal ha adottato un approccio diverso. L'app ha eliminato tutto il superfluo e si è concentrata sull'accessibilità e la semplicità per le piccole imprese e i liberi professionisti.

Lo strumento gestisce tutto, dalle consulenze individuali alle riunioni di team, offrendo funzionalità/funzioni di pianificazione essenziali senza sovraccaricare gli utenti.

Funzionalità/funzioni di TidyCal

Esplorando le varie app di pianificazione giornaliera disponibili sul mercato, scoprirai che l'approccio di TidyCal alla pianificazione combina semplicità e funzionalità intelligenti. Ogni funzionalità/funzione lavora per risolvere le sfide di pianificazione del mondo reale senza sopraffare gli utenti.

Ecco una panoramica dettagliata delle caratteristiche che contraddistinguono TidyCal:

1. Integrazione intelligente con il calendario

tramite TidyCal

Ricordi quando hai avuto un doppio impegno perché i tuoi calendari non erano sincronizzati? TidyCal elimina questo scenario da incubo con la sincronizzazione in tempo reale tra Google Calendar, Outlook e altri calendari principali.

La piattaforma aggiorna automaticamente la tua disponibilità su tutti gli strumenti di pianificazione del calendario online connessi in tempo reale.

Ad esempio, se sei un consulente che gestisce sia le riunioni con i clienti che gli appuntamenti personali, TidyCal blocca automaticamente gli orari su tutti i tuoi calendari quando qualcuno prenota una sessione.

2. Pagine di prenotazione personalizzabili

tramite TidyCal

La pagina delle prenotazioni è spesso il primo punto di contatto dei clienti con il tuo processo aziendale. TidyCal trasforma questa interazione in un'esperienza senza soluzione di continuità con le seguenti caratteristiche:

Tempi di buffer personalizzati tra le riunioni per aiutarti a prepararti o gestire i ritardi

Finestre di disponibilità flessibili che si adattano al tuo stile di lavoro

Diversi tipi di prenotazione per diversi servizi (perfetto per i coach che offrono sia chiamate di presentazione di 30 minuti che sessioni approfondite di 60 minuti)

Elementi personalizzati che mantengono la tua identità professionale

3. Gestione delle riunioni di gruppo

tramite Tidycal

Hai mai provato a coordinare una riunione con cinque persone in tre fusi orari diversi? Il più delle volte è un vero caos. TidyCal gestisce tutto questo con eleganza.

La funzionalità di pianificazione di gruppo della piattaforma non si limita a trovare gli orari disponibili, ma suggerisce in modo intelligente gli slot che funzionano in diversi fusi orari, tiene conto dell'orario di lavoro di ciascun partecipante e persino degli impegni ricorrenti.

Ciò è particolarmente utile per i team globali che gestiscono presentazioni per i client o sincronizzazioni settimanali del team.

4. Notifiche automatiche degli eventi

tramite TidyCal

Una volta impostato il flusso di lavoro, TidyCal gestisce le attività più noiose. Invia email di conferma istantanee con allegati del calendario in modo che i partecipanti possano salvare facilmente l'evento.

Puoi personalizzare le sequenze dei promemoria, ad esempio un avviso 24 ore o un'ora prima della riunione, assicurandoti che nessuno dimentichi di presentarsi. Anche i messaggi di follow-up con i riepiloghi/riassunti delle riunioni sono automatizzati, così i partecipanti sono sempre aggiornati.

Inoltre, TidyCal gestisce le notifiche di riprogrammazione per garantire che il calendario di tutti rimanga accurato e aggiornato.

Prezzi di TidyCal

Piano Free

Livello 1 (Standard): 39 $ (pagamento unico)

Livello 2 (Team/Agenzia): 79 $ (pagamento unico)

Cos'è Calendly?

Calendly semplifica la pianificazione delle riunioni grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle integrazioni con i calendari Google, Apple e Outlook.

Nel corso degli anni, Calendly è cresciuto da semplice strumento di pianificazione a piattaforma completa per l'automazione della pianificazione.

Grazie al solido ecosistema di integrazioni di Calendly, puoi collegarlo a oltre 100 strumenti aziendali popolari. Questi lo hanno aiutato a guadagnare una notevole popolarità, in particolare tra le aziende e i team in crescita.

Calendly si integra perfettamente con CRM, strumenti di marketing e piattaforme commerciali, rendendolo ideale per le organizzazioni di grandi dimensioni che necessitano di funzionalità di pianificazione per migliorare il processo di prenotazione degli appuntamenti.

🧠 Curiosità: Calendly è una delle scelte più popolari per la pianificazione, con una quota di mercato del 21,45%.

Funzionalità/funzioni di Calendly

Essendo una delle soluzioni software leader nella pianificazione delle attività, Calendly offre funzionalità che lo rendono la scelta migliore per i team in espansione:

1. Automazioni avanzate del flusso di lavoro

tramite Calendly

Calendly va oltre la semplice pianificazione e ti aiuta ad automatizzare l'intero flusso di lavoro. Se utilizzi Calendly per la tua azienda, quando qualcuno prenota una demo, ecco cosa succede automaticamente:

Ti verrà assegnato il rappresentante commerciale più adatto in base alla tua regione e alla tua esperienza

Il tuo CRM si aggiorna con le informazioni sui potenziali clienti

I membri del team ricevono notifiche Slack istantanee

Una sequenza di email personalizzate inizia a coinvolgere il potenziale cliente

Tutto questo senza alcun lavoro manuale. Calendly trasforma la tua pianificazione e semplifica le attività pre e post riunione in un processo efficiente e automatizzato.

2. Intelligenza nella pianificazione dei team

tramite Calendly

Calendly è uno dei preferiti per la creazione di un efficiente sistema di calendario per il project management. Questo grazie a funzionalità/funzioni quali la distribuzione round-robin per carichi di lavoro equilibrati e la pianificazione collettiva per individuare il momento migliore per più partecipanti.

Calendly offre anche un instradamento intelligente dei team che tiene conto dei fusi orari, delle competenze o dei carichi di lavoro. Questi strumenti eccellono nelle impostazioni commerciali e di supporto clienti, dove tempi di risposta rapidi e un'allocazione efficace delle risorse sono fondamentali.

🧠 Curiosità: il termine round-robin deriva dal francese Rond Ruban, risalente al XVII secolo, che si riferisce a un metodo di firma circolare delle petizioni per nascondere l'identità del primo firmatario ed evitare ritorsioni.

3. Controlli di livello aziendale

tramite Calendly

Calendly offre un controllo completo sull'ambiente di pianificazione per le organizzazioni che richiedono sicurezza e supervisione elevate.

Include funzionalità/funzioni di sicurezza avanzate come Single Sign-On SAML, analisi dettagliate e strumenti di reportistica per ottimizzare i modelli di riunione. Calendly consente anche opzioni di personalizzazione del marchio o white label, in modo da poter davvero rendere la tua pagina di pianificazione davvero tua.

In qualità di amministratore, puoi gestire facilmente un team di grandi dimensioni con controlli centralizzati e funzionalità di conformità per il tuo settore regolamentato.

Prezzi di Calendly

Piano Free

Standard: 12 $ al mese per postazione

Teams: 20 $ al mese per postazione

Enterprise: 15.000 $/anno

Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Calendly

TidyCal vs Calendly: confronto delle funzionalità/funzioni

Ora, immergiamoci in un confronto dettagliato tra Calendly e TidyCal per vedere dove eccelle ciascuno strumento e dove potrebbero essere carenti. Inizieremo con una tabella completa che delinea le loro funzionalità/funzioni chiave:

Funzionalità/funzioni TidyCal Calendly Integrazione con il calendario Google Calendar, Outlook, iCal Google Calendar, Outlook, iCal, Exchange Tipi di riunioni Uno a uno, Gruppo, Round-robin (base) Individuale, di gruppo, a turno (avanzato), collettivo Personalizzazione Branding di base, Tipi di riunioni Branding avanzato, flussi di lavoro personalizzati, sondaggi durante le riunioni Funzionalità/funzioni per team Pianificazione di base per team Routing avanzato, Round-robin, Analisi Integrazioni Base (10+ integrazioni) Ampia (oltre 100 integrazioni) Accesso API Limitato Accesso completo all'API Sicurezza Sicurezza standard Sicurezza di livello aziendale Modello di prezzo Pagamento unico Basato su sottoscrizione

È ora di dare un'occhiata più da vicino a ciascun aspetto chiave e scoprire quale dei due è più performante:

1. Interfaccia utente ed esperienza

Entrambe le piattaforme comprendono che gestire il tuo programma non dovrebbe essere un grattacapo, ma lo affrontano in modo leggermente diverso.

TidyCal semplifica le cose, rendendolo perfetto per le piccole imprese e i liberi professionisti. La sua interfaccia pulita riduce il disordine mentale, consentendoti di impostare il flusso di lavoro di pianificazione in pochi minuti invece che in ore. Si concentra sull'essenziale e ha un layout logico che ti guida naturalmente attraverso il processo.

Calendly, d'altra parte, fa un passo avanti con una dashboard più sofisticata progettata per team e aziende di grandi dimensioni. Certo, la curva di apprendimento è un po' più ripida, ma ne vale la pena per le opzioni di personalizzazione e le funzionalità avanzate del flusso di lavoro.

L'interfaccia è ottima per gestire più membri del team, instradamenti complessi e integrazioni, senza risultare opprimente.

🏆 Vincitore: È un pareggio. L'approccio pratico di TidyCal dovrebbe essere la tua scelta se sei un imprenditore individuale. Se stai cercando una configurazione più complessa e avanzata, Calendly dovrebbe essere la tua scelta.

2. Flessibilità e controllo nella pianificazione

Entrambe le piattaforme offrono solidi controlli di pianificazione, ma con differenze distintive.

TidyCal offre funzionalità di pianificazione semplici e intuitive, che coprono gli aspetti essenziali come la gestione dei tempi di buffer e le regole di disponibilità di base.

È ideale per i professionisti con orari prevedibili, consentendo durate standard delle riunioni e pause senza inutili complicazioni.

Calendly fa un passo avanti con il suo motore di regole avanzato, che offre tempi di buffer dinamici in base ai tipi di riunione o ai ruoli dei partecipanti. I suoi modelli di disponibilità personalizzati supportano esigenze più complesse, tra cui orari stagionali, turni di lavoro, riunioni a pagamento e limiti personalizzati di riunioni al giorno.

Questo livello di personalizzazione rende Calendly particolarmente utile per le aziende con più membri del team e diverse esigenze di pianificazione tra reparti o fusi orari.

🏆 Vincitore: Calendly per le sue funzionalità avanzate di pianificazione

Leggi anche: Come dare priorità alle attività sul lavoro

3. Gestione del team

Man mano che la tua azienda cresce, coordinare il processo di pianificazione del team diventa sempre più cruciale. Entrambe le piattaforme offrono funzionalità/funzioni per team, ma con differenze chiave.

TidyCal offre funzionalità di base per team che funzionano bene per piccoli gruppi. Consente la creazione di eventi di gruppo per una semplice pianificazione del team e la gestione delle autorizzazioni, rendendolo ideale per le piccole imprese con esigenze di pianificazione di base.

Calendly, tuttavia, offre strumenti di gestione del team più robusti. Il suo avanzato sistema di instradamento del team assegna automaticamente le riunioni in base a criteri quali competenza, disponibilità o fuso orario.

Il sistema round-robin garantisce una distribuzione equa delle riunioni, mentre i sofisticati controlli di accesso consentono autorizzazioni gerarchiche. Le analisi dei team offrono informazioni preziose sui modelli delle riunioni e sull'utilizzo dei membri, contribuendo a ottimizzare le operazioni più grandi.

🏆 Vincitore: Calendly per la sua funzionalità di distribuzione equa, che rende la gestione del team molto più efficiente

4. Capacità di integrazione

Il tuo strumento di pianificazione deve integrarsi perfettamente con altri strumenti di riunioni online nel mondo aziendale connesso di oggi. Ecco come TidyCal e Calendly si confrontano sotto questo aspetto:

TidyCal offre integrazioni essenziali per il calendario, concentrandosi sulle esigenze aziendali fondamentali. Si collega facilmente con i principali servizi di calendario e le piattaforme di videoconferenza di base. Sebbene le sue opzioni di integrazione siano più limitate rispetto a quelle di Calendly, soddisfano le esigenze più comuni delle piccole imprese e dei professionisti indipendenti.

Calendly, d'altra parte, vanta un ampio ecosistema di integrazione, collegato a oltre 100 strumenti aziendali. Offre un accesso API avanzato per integrazioni personalizzate e supporto webhook per flussi di lavoro automatizzati.

Le sue profonde integrazioni CRM consentono un monitoraggio dettagliato dei lead e la mappatura del percorso dei clienti, rendendolo ideale per le aziende che si affidano a più strumenti software e necessitano di un flusso di dati automatizzato.

🏆 Vincitore: Calendly, per il suo approccio multiforme ai processi aziendali e alla progettazione del flusso di lavoro

5. Valore per il denaro

TidyCal offre un modello di pagamento una tantum, che garantisce agli utenti l'accesso illimitato a tutte le funzionalità senza costi ricorrenti. Questo approccio offre un valore eccezionale per le aziende attente al budget e i liberi professionisti che necessitano di strumenti di pianificazione affidabili senza impegni finanziari continuativi. Potrai inoltre beneficiare di un set di funzionalità completo, che elimina la necessità di aggiornamenti futuri.

Calendly, con i suoi prezzi basati sulla sottoscrizione e i livelli di funzionalità, si rivolge alle organizzazioni in crescita con esigenze in continua evoluzione. Sebbene il prezzo mensile per postazione possa inizialmente sembrare più elevato, le funzionalità più avanzate e le ampie integrazioni della piattaforma possono offrire un ROI significativo per i team più grandi.

La struttura a livelli consente alle organizzazioni di scalare in base alle esigenze, il che può comportare costi più elevati con l'espansione dei team.

🏆 Vincitore: Pareggio. Per i liberi professionisti o i piccoli team (fino a 10 persone), il piano gratuito di TidyCal è la soluzione migliore. Per i piani a pagamento, TidyCal copre il 90% delle esigenze al 20% del costo. Per team di oltre 10 persone o per una pianificazione avanzata, le funzionalità extra di Calendly valgono l'investimento.

🧠 Curiosità: Il primo utilizzo conosciuto di un calendario risale ai Sumeri, che crearono il primo calendario lunare intorno al 2000 a.C. Da allora abbiamo fatto molta strada, ma la vita continua a ruotare attorno alla buona gestione dei nostri impegni!

TidyCal vs Calendly su Reddit

Abbiamo dato un'occhiata a Reddit per vedere cosa dicono gli utenti reali di queste app di calendario.

Un utente di Reddit nella sezione r/podcasting ha condiviso la propria esperienza con le funzionalità di sincronizzazione del calendario di TidyCal:

Io uso tidycal. E solo io. Tuttavia, tidycal (e sono sicuro che molte delle altre opzioni) ti consentono di sincronizzare i calendari con Google Calendar, ecc. In teoria, se il tuo cohost ha condiviso il proprio calendario con te e tu hai detto a tidycal di guardare sia il tuo calendario che quello che lui ha condiviso con te, dovrebbe funzionare.

Io uso TidyCal. E solo io. Tuttavia, TidyCal (e sono sicuro che molte altre opzioni simili) ti consentono di sincronizzare i calendari con Google Calendar, ecc. In teoria, se il tuo co-host condividesse il proprio calendario con te e tu dicessi a TidyCal di controllare sia il tuo calendario che quello che lui ha condiviso con te, funzionerebbe.

Questo mette in evidenza l'approccio diretto di TidyCal alla gestione di più calendari, una funzionalità fondamentale che molti utenti cercano nelle app di pianificazione per coordinarsi con i membri del team o i client su piattaforme di calendario diverse.

D'altra parte, un utente di Reddit su r/smallbusiness ha offerto una testimonianza convincente a favore di Calendly:

Consulente in franchising! Calendly è assolutamente indispensabile per la mia attività. Ho prenotato centinaia di appuntamenti e ho un tasso di partecipazione molto alto grazie ai promemoria automatici della versione a pagamento. È anche possibile bloccare degli orari e collegarli al proprio calendario Google, che verrà aggiornato man mano che si inseriscono gli impegni manualmente. Non ho mai più prenotato due appuntamenti nello stesso momento. È facilissimo incoraggiare chiunque a prenotare una chiamata condividendo il proprio linkLa versione gratuita è ottima. La versione a pagamento è fantastica!

Consulente in franchising! Calendly è uno strumento indispensabile per la mia attività. Ho prenotato centinaia di appuntamenti e ho un tasso di partecipazione molto alto grazie ai promemoria automatici della versione a pagamento. È anche possibile bloccare orari e collegarli al proprio calendario Google, che verrà aggiornato man mano che si inseriscono gli impegni manualmente. Non ho mai più prenotato due appuntamenti nello stesso momento. È facilissimo incoraggiare chiunque a prenotare una chiamata condividendo il proprio linkLa versione gratuita è ottima. La versione a pagamento è fantastica!

La community Reddit degli utenti di app di pianificazione sembra concordare su alcuni punti chiave:

TidyCal è ideale per gli utenti che cercano semplicità e valore

Calendly domina nelle impostazioni professionali e aziendali

Entrambi gli strumenti prevengono efficacemente le doppie prenotazioni

L'integrazione con i sistemi di calendario esistenti è fondamentale

Queste prospettive reali rafforzano quanto abbiamo visto nel nostro confronto delle funzionalità/funzioni, ma aggiungono un contesto prezioso sulle prestazioni di questi strumenti nell'uso quotidiano.

👀 Lo sapevi? Microsoft ha invitato i propri dipendenti a limitare le riunioni a 30 minuti, ottenendo un tasso di soddisfazione dei partecipanti pari al 94%!

Scopri ClickUp, la migliore alternativa a TidyCal e Calendly

Mentre TidyCal e Calendly eccellono nelle funzionalità di base, ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, rivoluziona la gestione del tempo offrendo una soluzione completa per l'area di lavoro. Ecco perché ClickUp è l'unico strumento di cui hai bisogno.

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono quattro volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a nove o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e persino calendari in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

Ho potuto collaborare con altri membri del mio team utilizzando la funzione calendario per mostrare la scaletta e pianificare un evento importante. Abbiamo potuto trascinare e rilasciare gli eventi sul calendario in base alle esigenze del team dirigenziale. È incredibilmente facile da usare da un membro del team all'altro.

Ho potuto collaborare con altri membri del mio team utilizzando la funzione calendario per mostrare la scaletta e pianificare un evento importante. Abbiamo potuto trascinare e rilasciare gli eventi sul calendario in base alle esigenze del team dirigenziale. È incredibilmente facile da usare da un membro del team all'altro.

ClickUp è il numero 1: migliora la gestione del tuo calendario

Se hai bisogno di qualcosa di più di un semplice pianificatore, il Calendario ClickUp basato sull'IA può fungere da hub centrale per la pianificazione. A differenza di Calendly o TidyCal, che si concentrano principalmente sulla pianificazione delle riunioni, ClickUp combina la gestione delle attività e le funzionalità del calendario, offrendoti una visione completa di tutto ciò su cui stai lavorando in un unico posto.

Collegando attività, documenti e riunioni in un'unica vista unificata, puoi vedere esattamente come si svolge la tua giornata insieme ai tuoi progetti. Questa integrazione completa ti consente di bloccare il tempo per il lavoro prioritario, creare automaticamente attività dalle note delle riunioni e mantenere un'unica fonte di verità per tutte le tue attività professionali.

Inizia a utilizzare il Calendario ClickUp Sincronizza gli eventi di Google Calendar con ClickUp e potenzia le tue riunioni

ClickUp ti consente anche di personalizzare il tuo calendario, impostare priorità e integrarlo con altri strumenti che potresti già utilizzare. È perfetto per chiunque cerchi un livello di organizzazione più approfondito che vada oltre la semplice pianificazione.

Puoi anche passare facilmente dalla vista giornaliera, settimanale e mensile, utilizzare filtri per trovare le attività e usufruire della pianificazione drag-and-drop. ClickUp offre la gestione delle risorse, consentendoti di monitorare il carico di lavoro e la capacità del team direttamente dal calendario.

Scarica questo modello Gestisci e organizza attività, riunioni ed eventi in un unico posto con il modello di pianificatore di calendario di ClickUp

Inizia con un modello preesistente per vedere in azione la potenza del Calendario di ClickUp. Ti consigliamo il modello di pianificatore di calendario ClickUp per migliorare le riunioni di pianificazione del tuo team. Ecco cosa offre:

Tieni traccia delle attività giornaliere, settimanali e mensili con facilità

Rimani aggiornato su scadenze e attività cardine importanti

Organizza i progetti in blocchi gestibili

Monitora le risorse e il carico di lavoro del team in modo efficiente

Modifica il tuo programma in base alle esigenze con flessibilità

Ottieni una chiara visibilità sul flusso di lavoro complessivo e sullo stato di avanzamento

Leggi anche: Modelli gratuiti di pianificatori giornalieri in Word, Excel e ClickUp

ClickUp è migliore per il motivo n. 2: migliore gestione delle riunioni

ClickUp Meetings semplifica la gestione delle riunioni con funzionalità progettate per mantenere tutti sulla stessa pagina.

Puoi facilmente pianificare, monitorare e gestire le riunioni insieme alle tue attività, semplificando l'organizzazione. Che si tratti di impostare programmi, assegnare elementi di azione o condividere note di riunioni, puoi trovare tutto in un unico posto. Ecco tutto ciò che puoi fare con ClickUp:

Note dettagliate sulle riunioni: crea note complete sulle riunioni con i ricchi strumenti di presa di appunti e modifica di ClickUp, che consentono una documentazione strutturata delle discussioni e delle decisioni

👀 Lo sapevi: con Notetaker AI di ClickUp, puoi acquisire e trascrivere automaticamente le conversazioni su piattaforme come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet senza scrivere una parola manualmente. Fornisce inoltre chiari riepiloghi dopo le riunioni, evidenziando i punti chiave e le azioni da intraprendere per una facile consultazione. La parte migliore? Le note delle riunioni sono perfettamente collegate alle attività, ai documenti e alle chat correlate all'interno di ClickUp.

Gestione dell'agenda: crea e gestisci più rapidamente le agende delle riunioni per garantire una copertura efficiente di tutti gli argomenti di discussione con crea e gestisci più rapidamente le agende delle riunioni per garantire una copertura efficiente di tutti gli argomenti di discussione con ClickUp Brain , l'assistente IA nativo di ClickUp

Lascia che ClickUp Brain scriva automaticamente l'agenda della tua riunione in base ai dettagli chiave

Monitoraggio degli elementi di azione: converti gli elementi delle riunioni direttamente in attività assegnabili, rafforzando la responsabilità e il follow-up

Assegna commenti: Delega le attività che richiedono azioni direttamente ai tuoi colleghi dai commenti

💡 Suggerimento: assegna una priorità alle riunioni e taggale nelle attività di ClickUp in base alla loro urgenza o al loro tipo (ad esempio, "riunione del team", "chiamata del client", ecc.) in modo da poterti concentrare su ciò che conta di più.

ClickUp è migliore per il motivo n. 3: gestione avanzata del tempo

Gli strumenti di gestione del tempo di ClickUp intraprendono un percorso avanzato verso la produttività. Con la sua funzionalità di monitoraggio del tempo integrata, puoi facilmente monitorare il tempo dedicato a ciascuna attività, assicurandoti di rimanere al passo con i tuoi progetti.

Monitora senza sforzo il tempo su tutti i tuoi dispositivi con ClickUp

Inoltre, puoi impostare stime di tempo e confrontarle con i tempi di completamento effettivi, aiutandoti a migliorare la precisione per le attività future. Suddividere i progetti di grandi dimensioni in attività e attività secondarie di ClickUp gestibili ti consente di ottenere di più con meno stress. Aggiungi promemoria e date di scadenza e sarai pronto per rispettare le scadenze.

📮ClickUp Insight: il 92% dei knowledge worker utilizza strategie personalizzate di gestione del tempo. Tuttavia, la maggior parte degli strumenti di gestione del flusso di lavoro non offre ancora solide funzionalità integrate di gestione del tempo o di definizione delle priorità, il che può ostacolare un'efficace definizione delle priorità. Le funzionalità di pianificazione e monitoraggio del tempo basate sull'IA di ClickUp possono aiutarti a trasformare queste supposizioni in decisioni basate sui dati. Può persino suggerire finestre di concentrazione ottimali per le attività. Crea un sistema di gestione del tempo personalizzato che riduce al minimo le distrazioni e si adatta al tuo modo di lavorare!

A differenza degli strumenti di pianificazione autonomi, ClickUp unifica l'intero flusso di lavoro:

Utilizza la vista Carico di lavoro per evitare problemi di pianificazione all'interno del team

Prova la vista Gantt per mostrare come le riunioni si inseriscono nella sequenza del tuo progetto

Affidati ai campi personalizzati per monitorare luoghi, costi e altri dettagli cruciali

Ma aspetta, e se stai già utilizzando Calendly? Nessun problema! ClickUp si integra perfettamente con la tua configurazione Calendly esistente, quindi non dovrai rinunciare al tuo flusso di lavoro preesistente quando passerai alla nuova piattaforma!

Semplifica la pianificazione e la gestione delle riunioni utilizzando l'integrazione di ClickUp con Calendly

Una volta connessi, le riunioni prenotate tramite Calendly vengono sincronizzate automaticamente con ClickUp, mappando tutti i dettagli rilevanti per le tue attività e i tuoi progetti.

Leggi anche: Modelli gratuiti per la gestione del tempo (calendari e pianificazioni)

Scegli ClickUp per la soluzione di pianificazione perfetta

Mentre TidyCal e Calendly si concentrano esclusivamente sulla pianificazione delle riunioni, ClickUp offre un sistema avanzato di prenotazione online che collega le riunioni alla tua strategia di lavoro più ampia.

Ogni riunione diventa parte integrante della sequenza del tuo progetto, con contesto completo e funzionalità di follow-up.

Che si tratti di gestire un piccolo team o una grande organizzazione, le solide funzionalità di ClickUp garantiscono che le tue esigenze di pianificazione siano soddisfatte mantenendo tutto connesso in un'unica piattaforma centrale.

Iscriviti subito a ClickUp e semplifica il lavoro richiesto dalla pianificazione delle riunioni, migliorando al contempo l'organizzazione delle riunioni!