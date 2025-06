Le 11 migliori alternative e concorrenti di Microsoft Viva Goals nel 2025

Impostare obiettivi realistici e raggiungibili è senza dubbio una delle attività più critiche in qualsiasi azienda. Gli obiettivi danno forma alle sequenze dei progetti, creano attività significative e strategiche e danno ai dipendenti quella spinta necessaria quando vedono i progressi.

È l'ingrediente segreto per far progredire tutto (e tutti).

L'utilizzo di uno strumento per la definizione degli obiettivi può rendere questo processo molto più chiaro e, se tale strumento consente anche di monitorare lo stato di avanzamento, ancora meglio. Dopo tutto, chi non vorrebbe vedere quelle piccole attività cardine soddisfacenti spuntate dall'elenco?

Per molti, questo strumento è stato Microsoft Viva Goals. Ma con Viva Goals destinato a essere ritirato, probabilmente sei alla ricerca di un'alternativa che non sembri affatto un cambiamento.

Per aiutarti, abbiamo creato un elenco di fantastici strumenti per la definizione e il monitoraggio degli obiettivi, ricchi di funzionalità/funzioni IA e molto altro, per aiutarti a passare alla nuova versione senza sforzo.

Chissà, la tua "alternativa" potrebbe rivelarsi un "aggiornamento"

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco la nostra selezione delle migliori alternative a Viva Goals: ClickUp : Ideale per il monitoraggio degli obiettivi, la gestione delle attività e gli OKR

Lattice : Ideale per allineare gli obiettivi con l'impatto organizzativo

15Five : Ideale per feedback continui e allineamento

Profit. co : Ideale per allineare gli OKR alla strategia aziendale

Betterworks : Ideale per l'allineamento strutturato degli obiettivi e il monitoraggio delle prestazioni

Asana : ideale per il project management collaborativo e il monitoraggio delle attività

Leapsome : Ideale per allineare gli obiettivi con l'apprendimento e le prestazioni

WorkBoard : ideale per allineare le strategie con risultati misurabili

Weekdone : ideale per l'allineamento dei team e il monitoraggio settimanale dello stato di avanzamento

Staffbase : ideale per grandi aziende incentrate sulla comunicazione interna

Workleap: ideale per semplificare i processi HR ibridi e remoti

Perché scegliere le alternative a Microsoft Viva Obiettivi?

Come tutti sappiamo, il mondo del project management si muove alla velocità della luce. Aspettare fino all'ultimo momento per passare ad altri strumenti è una cattiva idea.

Al di là dell'annuncio del ritiro, tuttavia, ecco alcuni ostacoli quotidiani che i clienti di Viva Goals devono già affrontare:

Mancanza di una formazione completa all'interno dell'app : lo strumento non offre alcuna guida durante l'inserimento di un nuovo membro del team e non dispone di analisi avanzate

Nessuna funzionalità/funzione di sondaggio rapido dei dipendenti : per valutare il morale del team è necessario progettare un sondaggio da zero

Funzionalità di impostazione degli obiettivi basate sull'IA limitate : lo strumento non suggerisce obiettivi più intelligenti né offre funzionalità avanzate per migliorare le prestazioni

Confusione nell'integrazione: capire quale strumento fa cosa e quando può essere frustrante nell'ecosistema Microsoft

Questi sono i tipi di problemi che frustrano i tuoi dipendenti e portano a uno spreco del 12% delle risorse aziendali.

Le 11 migliori alternative a Microsoft Viva Goals

Cambiare strumenti può sembrare un lavoro di routine, ma quando il tuo strumento attuale sta per essere sostituito, è l'occasione giusta per trovare qualcosa di meglio.

Abbiamo fatto i compiti e raccolto le 11 migliori alternative a Microsoft Viva Obiettivi

1. ClickUp (ideale per il monitoraggio degli obiettivi, la gestione delle attività e gli OKR)

Con così tante opzioni di software per il project management disponibili, può essere difficile trovare uno strumento che si distingua davvero. Ma ClickUp è all'altezza.

Le funzionalità principali del software di project management includono la condivisione di file, l'integrazione delle email, i grafici Gantt, il monitoraggio del tempo e la gestione del budget. E indovina un po'? ClickUp le ha tutte.

ClickUp è l'app per il lavoro che fa tutto, che combina project management, condivisione delle conoscenze e comunicazione in un'unica piattaforma basata sull'IA.

Il segreto di ClickUp sta nel rendere gli obiettivi raggiungibili. Invece di limitarti a fissare obiettivi ambiziosi che rimangono su un documento che nessuno legge, ClickUp Obiettivi ti aiuta a suddividerli in traguardi più piccoli e misurabili.

Trasforma i tuoi obiettivi di alto livello in traguardi più piccoli e misurabili con ClickUp Obiettivi

Mentre ti avvicini a questi traguardi, ClickUp fa i conti per te, calcolando automaticamente il tuo stato di avanzamento.

Prendi ad esempio il modello OKR di ClickUp. È il sogno di ogni pianificatore: strutturato abbastanza da dare una struttura ai tuoi obiettivi, ma flessibile abbastanza da adattarsi quando, inevitabilmente, le priorità cambiano a metà trimestre.

E se desideri maggiore chiarezza, il modello Obiettivi SMART di ClickUp ti aiuta a definire obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e con scadenze precise.

Ulteriori informazioni Il modello SMART di ClickUp aiuta a definire obiettivi chiari, specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e con scadenze precise.

Che si tratti di migliorare gli obiettivi di sviluppo personale o di raggiungere traguardi aziendali, questo modello organizza i tuoi obiettivi in blocchi gestibili, in modo da poterli affrontare senza sentirti sopraffatto. Inoltre, ti consente di visualizzare lo stato di avanzamento, mantenendo te e il tuo team motivati.

Passiamo ora al monitoraggio dello stato di avanzamento.

Le dashboard di ClickUp ti offrono una panoramica completa di ciò che sta accadendo: chi sta facendo cosa, dove stanno andando le tue risorse e se la tua sequenza rischia di diventare un sogno irrealizzabile.

A differenza di Viva Goals, ClickUp facilita l'analisi in tempo reale e il processo decisionale basato sui dati a tempo pieno.

💡 Suggerimento per utenti esperti: ClickUp ti consente di creare da zero una dashboard OKR personalizzata per misurare obiettivi e metriche personalizzati. Consulta questa guida passo passo per iniziare.

La funzionalità/funzione dashboard di ClickUp ha reso molto più semplice rappresentare i dati in modo chiaro e mirato. La personalizzazione consente di visualizzare i dati in modo significativo e facilmente comprensibile.

La funzionalità/funzione dashboard di ClickUp ha reso molto più semplice rappresentare i dati in modo chiaro e mirato. La personalizzazione consente di visualizzare i dati in modo significativo e facilmente comprensibile.

La funzionalità dashboard di ClickUp ha reso molto più semplice rappresentare i dati in modo chiaro e mirato. La personalizzazione consente di visualizzare i dati in modo significativo e facilmente comprensibile.

La funzionalità dashboard di ClickUp ha reso molto più semplice rappresentare i dati in modo chiaro e mirato. La personalizzazione consente di visualizzare i dati in modo significativo e facilmente comprensibile.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Widget dashboard : ottieni una panoramica di alto livello dello stato di avanzamento degli obiettivi e del tempo dedicato ai progetti con widget come barre di avanzamento, grafici a torta e grafici burndown, che semplificano la visualizzazione dei dati

Promemoria ClickUp : resta al passo con le scadenze grazie alle notifiche inviate da cinque minuti a tre giorni prima della scadenza delle attività, assicurandoti che nulla sfugga al tuo controllo

Viste versatili : organizza e gestisci le attività nel tuo stile preferito (elenco, bacheca Kanban, grafico Gantt o altri layout) in modo da poter lavorare nel modo più adatto a te

Automazioni ClickUp: con le automazioni ClickUp, puoi svolgere le attività più impegnative relative alle attività, come aggiungere un gruppo di parti interessate come osservatori, assegnare commenti, inviare email e altro ancora

Strumenti di collaborazione integrati : utilizza la chat di ClickUp per condividere feedback, collaborare alle attività e mantenere tutti allineati sugli obiettivi collettivi

Funzionalità/funzioni personalizzabili delle attività: personalizza i flussi di lavoro con funzionalità quali stati personalizzati, livelli di priorità e dipendenze delle attività, adattandoti perfettamente a qualsiasi tipo di progetto

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento più ripida: le funzionalità/funzioni estese di ClickUp possono risultare eccessive per gli utenti che cercano principalmente uno strumento semplice per il monitoraggio degli obiettivi

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro per area di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

✨ Recensione degli utenti: ClickUp ridefinisce la produttività con la sua piattaforma di project management all-in-one e mantiene tutto in un unico posto. Gli utenti apprezzano le integrazioni perfette e le dashboard personalizzabili che danno vita ai loro progetti.

Leggi anche: Come scrivere obiettivi SMART efficaci

2. Lattice (ideale per allineare gli obiettivi con l'impatto organizzativo)

tramite Lattice

Lattice è una piattaforma di gestione delle prestazioni progettata per aiutare i team a definire, monitorare e raggiungere OKR e obiettivi, allineandoli agli obiettivi aziendali più ampi.

La sua integrazione con strumenti popolari come Slack, Jira e Microsoft Teams garantisce che gli obiettivi rimangano visibili e realizzabili.

🍪 Bonus: con funzionalità/funzioni che collegano l'impostazione degli obiettivi alle valutazioni delle prestazioni e ai colloqui individuali, Lattice aiuta a promuovere l'allineamento e la collaborazione continui all'interno dei team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lattice

Monitoraggio degli obiettivi in tempo reale : i manager possono monitorare lo stato di avanzamento e identificare rapidamente i colli di bottiglia con : i manager possono monitorare lo stato di avanzamento e identificare rapidamente i colli di bottiglia con le app di monitoraggio degli obiettivi , mantenendo i team allineati e sulla strada giusta

Integrazioni con strumenti di uso quotidiano : si integra perfettamente con piattaforme come Slack, Microsoft Teams, Jira e Salesforce, garantendo che gli obiettivi rimangano sempre in primo piano

Trasparenza in tutta l'organizzazione : i team possono visualizzare gli obiettivi a tutti i livelli, migliorando la collaborazione e la chiarezza sulle priorità

OKR attuabili: consentono un approccio strutturato agli obiettivi che allinea i ruoli individuali agli obiettivi organizzativi

Limiti di Lattice

Sondaggi ripetitivi : i questionari automatizzati, sebbene utili, possono risultare ridondanti e ridurre il coinvolgimento dei dipendenti nel tempo

Funzionalità HRIS limitate : sebbene si stia espandendo nel settore HRIS, manca di funzionalità come la gestione delle buste paga e dei benefit, che sono previste nelle piattaforme HR complete

Configurazioni complesse per esigenze intricate: potrebbe non essere la soluzione più adatta alle aziende con processi di revisione delle prestazioni altamente elaborati

Prezzi di Lattice

Gestione dei talenti : 11 $ al mese per utente

Coinvolgimento : componente aggiuntivo al costo di 4 $ al mese per utente

Grow : componente aggiuntivo a 4 $ al mese per utente

Compenso : componente aggiuntivo al costo di 6 $ al mese per utente

HRIS Core: 5 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Lattice

G2 : 4,7/5 (oltre 3.890 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 180 recensioni)

✨ Recensione degli utenti: gli utenti apprezzano spesso l'interfaccia intuitiva, la facilità di implementazione e il supporto clienti reattivo, che lo rendono un'aggiunta importante a qualsiasi stack tecnologico per le risorse umane. Nel frattempo, alcuni utenti notano margini di miglioramento nella personalizzazione e nell'integrazione con strumenti di terze parti.

Leggi anche: 11 modelli OKR gratuiti in Excel, Word e ClickUp

3. 15Five (Ideale per feedback e allineamento continui)

tramite 15Five

La definizione degli obiettivi, il monitoraggio degli OKR e la gestione delle prestazioni migliorano grazie al feedback e all'allineamento continui, ed è proprio questo che offre 15Five.

La piattaforma incoraggia la collaborazione con check-in settimanali, aiutando dipendenti e manager a rimanere connessi e concentrati sugli obiettivi a breve e lungo termine.

Con funzionalità/funzioni quali priorità per le attività settimanali e obiettivi legati agli OKR aziendali, 15Five garantisce che tutti lavorino per ottenere gli stessi risultati.

15Five migliori funzionalità/funzioni

Check-in settimanali : aiutano a mantenere una comunicazione costante, monitorare lo stato di avanzamento e affrontare le sfide in modo proattivo

Priorità e obiettivi : collega le attività settimanali agli obiettivi a lungo termine per un migliore allineamento con gli OKR

Spark IA : offre consigli basati sui dati per migliorare le prestazioni e il coinvolgimento del team

Funzionalità "High-fives" : un modo unico per riconoscere e apprezzare pubblicamente i risultati del team

Interfaccia personalizzabile: personalizza dashboard e moduli di check-in in base alle esigenze specifiche del tuo team

limiti di 15Five

Assistenza clienti scadente : gli utenti segnalano spesso risposte lente e inutili ai problemi

Pratiche di fatturazione complesse : nessun rimborso per i servizi sospesi e le modifiche al numero dei dipendenti triggerano addebiti immediati

Stabilità della piattaforma: problemi tecnici e bug, come funzionalità non funzionanti durante flussi di lavoro chiave, sono preoccupazioni frequenti

prezzi di 15Five

Engage : 4 $ al mese per utente

Perform : 10 $ al mese per utente

Piattaforma totale: 16 $ al mese per utente

valutazioni e recensioni di 15Five

G2 : 4,6/5 (oltre 1.700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 890 recensioni)

✨ Recensione degli utenti: i clienti apprezzano la configurazione intuitiva, il supporto reattivo e l'innovazione continua, inclusi i miglioramenti basati sull'IA. Tuttavia, alcuni utenti menzionano difficoltà con l'onboarding e la gestione degli obiettivi di carriera.

Leggi anche: Come impostare le metriche degli obiettivi (con esempi)

4. Profit. co (Ideale per allineare gli OKR alla strategia aziendale)

Se stai cercando un intervallo di funzionalità, Profit. co fa un lavoro decente con la gestione delle attività e il monitoraggio delle prestazioni.

La piattaforma include anche strumenti per la creazione di OKR passo dopo passo e modelli integrati per guidare gli utenti attraverso il processo senza sforzo.

Con dashboard in tempo reale e ampie opzioni di integrazione, Profit. co garantisce che gli OKR rimangano attuabili e allineati tra i team.

🧠 Lo sapevi: le organizzazioni allineate possono aumentare i tassi di successo commerciale fino al 38%, dimostrando il potere di obiettivi chiari e di una collaborazione senza soluzione di continuità nel determinare un esito positivo.

Profit. co migliori funzionalità/funzioni

*creazione OKR passo dopo passo: guida gli utenti nell'impostazione di obiettivi misurabili e allineati utilizzando modelli integrati

Dashboard in tempo reale : offrono informazioni utili sullo stato di avanzamento, aiutando i team a rimanere in linea con gli obiettivi

Gestione delle attività e del flusso di lavoro : collega le attività con gli OKR e supporta le viste Kanban ed Elenco per una maggiore flessibilità

Funzionalità/funzioni per il coinvolgimento dei dipendenti : include un sistema di ricompense, un newsfeed e sondaggi Pulse per promuovere la collaborazione

Integrazioni perfette: si collega con strumenti popolari come Slack, Jira e Salesforce per un flusso di lavoro unificato

Profit. co limitazioni

Interfaccia confusa : alcuni utenti segnalano difficoltà nella navigazione delle funzionalità/funzioni della piattaforma e nell'attivare/disattivare le opzioni

Visualizzazioni disordinate : alcune schermate possono sembrare troppo affollate, rendendo più difficile concentrarsi sulle attività chiave

Gestione delle attività limitata per carichi di lavoro pesanti: potrebbe non essere l'ideale per i team che gestiscono progetti complessi

Profit. co prezzi

Prezzi personalizzati

Profit. co valutazioni e recensioni

G2 : 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 200 recensioni)

Leggi anche: Oltre 60 esempi di OKR: come scrivere OKR efficaci

5. Betterworks (Ideale per l'allineamento strutturato degli obiettivi e il monitoraggio delle prestazioni)

tramite Betterworks

Le attività cardine sono un ottimo modo per riconoscere il lavoro richiesto e i contributi dei dipendenti.

Ecco perché Betterworks consente agli utenti di impostare attività cardine misurabili all'interno di obiettivi più ampi, garantendo chiarezza e responsabilità tra i team.

La piattaforma supporta anche sondaggi personalizzabili per raccogliere il feedback dei dipendenti e rende più facile per i manager valutare le prestazioni con note dettagliate sullo stato di avanzamento e dashboard visive.

Funzionalità/funzioni migliori di Betterworks

Obiettivi basati su attività cardine : suddividi gli obiettivi in passaggi gestibili e misurabili per un monitoraggio più efficace

Sondaggi personalizzabili : raccogli feedback anonimi dai dipendenti per promuovere miglioramenti e favorire la trasparenza

Monitoraggio dettagliato dello stato di avanzamento : documenta gli aggiornamenti mensili e visualizza le prestazioni con dashboard intuitive

Contenuti di e-learning : accedi alle risorse formative in qualsiasi momento per supportare lo sviluppo continuo

Interfaccia intuitiva: passa facilmente da elementi, grafici e dashboard per una navigazione semplificata

Limiti di Betterworks

Mancanza di promemoria : nessuna notifica per avvisare gli utenti dell'avvicinarsi delle scadenze degli obiettivi

Assistenza basata su IA limitata : non offre suggerimenti intelligenti per OKR o elementi di azione

Difficoltà di navigazione: passare dagli obiettivi individuali a quelli di team può risultare complicato

Prezzi di Betterworks

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Betterworks

G2: 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

✨ Recensione degli utenti: gli utenti apprezzano l'interfaccia intuitiva, l'assistenza clienti efficiente e strumenti come gli OKR e il monitoraggio 1:1. Tuttavia, alcuni feedback evidenziano alcune aree di miglioramento, tra cui le funzionalità di reportistica limitate e le difficoltà con i moduli di riconoscimento.

Leggi anche: Esempi di obiettivi a uno, cinque e dieci anni per la pianificazione degli obiettivi a lungo termine

6. Asana (ideale per il project management collaborativo e il monitoraggio delle attività)

tramite Asana

La gestione e il monitoraggio dello stato di avanzamento possono talvolta diventare più impegnativi del progresso stesso. È qui che entrano in gioco strumenti come Asana.

Asana collega gli obiettivi aziendali alle attività quotidiane, fornendo ai team un percorso chiaro da seguire. Che si tratti di monitorare le scadenze o allineare le priorità, Asana mantiene tutto (e tutti) sulla stessa pagina.

Le dashboard personalizzabili e le integrazioni con strumenti come Slack e Google Drive ti consentono finalmente di abbandonare i fogli di calcolo disordinati e adottare un'interfaccia collaborativa.

Funzionalità/funzioni principali di Asana

Gestione collaborativa delle attività : condividi attività, aggiungi commenti e monitora gli aggiornamenti per migliorare il lavoro di squadra

Integrazione con strumenti popolari : funziona perfettamente con Google Drive, Microsoft Teams e Slack per flussi di lavoro unificati

Dashboard personalizzate : visualizza i dati dei progetti con grafici personalizzabili e aggiornamenti in tempo reale

Allineamento degli obiettivi : collega attività e progetti direttamente agli obiettivi aziendali per una maggiore visibilità

Interfaccia intuitiva: il design intuitivo semplifica l'onboarding e l'utilizzo

Limiti di Asana

Nessun monitoraggio del tempo : mancano funzionalità/funzioni integrate per monitorare il tempo dedicato alle attività

Troppo complesso per i nuovi utenti : l'abbondanza di funzionalità/funzioni può intimidire i principianti

Assegnazione limitata delle attività: consente un solo utente per attività, il che può ostacolare la collaborazione

Prezzi di Asana

Personale : Gratis

Starter : 10,99 $ al mese per utente

Avanzato: 24,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Asana

G2 : 4,4/5 (oltre 10.700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.200 recensioni)

Leggi anche: Impostazione degli obiettivi per la valutazione delle prestazioni

7. Leapsome (Ideale per allineare gli obiettivi con l'apprendimento e le prestazioni)

tramite Leapsome

Per le organizzazioni che faticano a mantenere sincronizzati la definizione degli obiettivi, il feedback dei dipendenti e l'apprendimento, Leapsome può essere una scelta facile.

Gli alberi degli obiettivi di Leapsome consentono di collegare tra loro gli obiettivi individuali, di team e aziendali, favorendo la trasparenza e la responsabilità all'interno dell'organizzazione.

Inoltre, grazie alla definizione degli obiettivi basata sull'IA e alle integrazioni perfette come Jira, semplifica i flussi di lavoro complessi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Leapsome

Alberi degli obiettivi : collega gli obiettivi individuali, di team e aziendali per un percorso chiaro verso l'esito positivo

Impostazione degli obiettivi basata sull'IA : genera OKR e obiettivi di sviluppo basati sulle best practice e sul contesto

Gestione delle prestazioni : conduci revisioni a 360° e allinea gli obiettivi durante i colloqui individuali e i check-in

Strumenti per il coinvolgimento dei dipendenti : consenti feedback, sondaggi e complimenti per migliorare il morale e la collaborazione

Moduli di apprendimento: crea percorsi di apprendimento scalabili e automatizzati per lo sviluppo dei dipendenti

Limiti di Leapsome

Difficoltà di navigazione : l'interfaccia può risultare complessa, soprattutto per i nuovi utenti

Condizioni di rinnovo : contratti vincolanti e politiche di rinnovo poco chiare possono creare frustrazione nelle organizzazioni con esigenze mutevoli

Sovraccarico di notifiche: un numero eccessivo di notifiche può distrarre alcuni utenti

Prezzi di Leapsome

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Leapsome

G2 : 4,9/5 (oltre 1.750 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 70 recensioni)

✨ Recensione degli utenti: Leapsome si distingue per la sua interfaccia utente intuitiva che si adatta perfettamente alle esigenze dei dipendenti e dell'organizzazione. Gli utenti apprezzano il layout chiaro, che semplifica processi come la definizione degli obiettivi, il monitoraggio dei KPI e le revisioni. Tuttavia, alcuni utenti desiderano una maggiore flessibilità nelle personalizzazioni e materiali didattici semplificati.

8. WorkBoard (ideale per allineare le strategie con risultati misurabili)

tramite WorkBoard

Le organizzazioni spesso faticano a colmare il divario tra strategia di alto livello e risultati concreti.

WorkBoard affronta questo problema offrendo strumenti basati sull'IA per semplificare l'esecuzione della strategia e allineare gli obiettivi tra i team. Il suo framework basato su OKR garantisce chiarezza, responsabilità e trasparenza, consentendo ai team di concentrarsi sui risultati piuttosto che sui prodotti.

🍪 Bonus: le mappe di calore, le schede di valutazione e gli aggiornamenti in tempo reale di WorkBoard offrono ai leader una visione d'insieme delle prestazioni dell'organizzazione.

Funzionalità/funzioni migliori di WorkBoard

Redazione di OKR basata sull'IA : genera e perfeziona automaticamente obiettivi e risultati chiave in base alle priorità strategiche

Mappe di calore per l'allineamento : visualizza rischi, stato e dipendenze tra i team in tempo reale

Schede di valutazione e dashboard : presenta dati in tempo reale per prendere decisioni rapide e informate durante le riunioni

Strumenti di preparazione 1:1 : fornisci ai manager informazioni personalizzate per promuovere conversazioni di coaching significative

Collaborazione interfunzionale: semplifica la gestione delle dipendenze e migliora il coordinamento tra i team

Limiti di WorkBoard

Complessità dell'interfaccia : gli utenti segnalano che la piattaforma può risultare macchinosa e difficile da navigare

Trasparenza dei prezzi : le preoccupazioni relative ai termini di sottoscrizione e alle elevate barriere di uscita potrebbero scoraggiare alcune organizzazioni

Curva di apprendimento: il solido set di funzionalità/funzioni può risultare eccessivo per gli utenti alle prime armi

Prezzi di WorkBoard

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di WorkBoard

G2: 4,7/5 (oltre 90 recensioni)

Leggi anche: 11 modelli gratuiti per la definizione e il monitoraggio degli obiettivi per Excel e ClickUp

9. Weekdone (ideale per l'allineamento dei team e il monitoraggio settimanale dello stato di avanzamento)

via Weekdone

Potrebbe non sembrare così, ma una settimana è un periodo lungo, probabilmente è per questo che molti paesi stanno passando a una settimana lavorativa più breve.

Ma se non provieni da uno di questi paesi, Weekdone integra la pianificazione settimanale e la reportistica sullo stato di avanzamento con il monitoraggio OKR, assicurando che tutti sappiano in che modo il proprio lavoro contribuisce agli obiettivi più ampi.

Inoltre, i team possono fornire aggiornamenti, dare feedback e celebrare i risultati chiave, creando un ambiente di lavoro collaborativo e motivato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Weekdone

Visualizzazione della gerarchia OKR : allinea gli obiettivi aziendali, di team e individuali con una chiara vista ad albero

Reportistica settimanale sullo stato di avanzamento : monitora attività, piani e problemi per identificare tempestivamente eventuali colli di bottiglia

Strumenti di coinvolgimento : incoraggia la collaborazione attraverso like, commenti e complimenti sugli aggiornamenti

Report personalizzabili : genera report automatici sullo stato di avanzamento con informazioni utili

Coaching OKR gratuito: accedi alla guida di esperti per implementare gli OKR in modo efficace

Limiti di Weekdone

Problemi relativi alle prestazioni dell'app : alcuni utenti segnalano un'esperienza lenta con l'app mobile

Problemi relativi al supporto clienti : è stato segnalato un supporto limitato nei momenti critici

Curva di apprendimento: la configurazione iniziale e l'onboarding possono risultare complessi per i nuovi utenti

Prezzi di Weekdone

Gratis : per un massimo di 3 utenti

Livello: 10,80 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Weekdone

G2 : 4,1/5 (oltre 35 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

Leggi anche: Come impostare obiettivi giornalieri per la produttività personale

10. Staffbase (ideale per grandi aziende incentrate sulla comunicazione interna)

via Staffbase

Le grandi organizzazioni spesso devono affrontare problemi di comunicazione frammentata, in cui aggiornamenti importanti, strategie o iniziative culturali non riescono a raggiungere efficacemente tutti i dipendenti.

Come risolve questo problema Staffbase? Offrendo un cloud di comunicazione completo che integra più canali.

Progettato per grandi aziende con oltre 1.000 dipendenti, Staffbase aiuta a unificare il lavoro richiesto per la comunicazione attraverso intranet, app, email e strumenti integrati.

Funzionalità/funzioni migliori di Staffbase

Comunicazione multicanale : condividi aggiornamenti tramite intranet, notizie, post sui social e chat

Strumenti di sondaggio : raccogli il feedback dei dipendenti con brevi sondaggi per misurare l'allineamento

Pianificazione dei contenuti : pianifica campagne editoriali e collabora sui contenuti prima della pubblicazione

Dashboard di analisi : monitora il coinvolgimento e identifica i contenuti che riscuotono maggiore successo

Integrazione con Microsoft 365: connettiti senza problemi con SharePoint, Teams e Viva Connections

Limiti di Staffbase

Focus Enterprise : progettato principalmente per grandi organizzazioni con oltre 1.000 dipendenti

Amministrazione mobile limitata : nessuna app mobile dedicata per gli amministratori

Assistenza di base: è disponibile solo l'assistenza tramite email

Prezzi di Staffbase

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Staffbase

G2 : 4,6/5 (oltre 225 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 75 recensioni)

✨ Recensione degli utenti: gli utenti di Staffbase apprezzano il suo design intuitivo, la facilità d'uso e il supporto clienti reattivo che garantisce una facile implementazione e assistenza continua. Apprezzano anche funzionalità/funzioni come la pianificazione interattiva dei contenuti e gli strumenti per colmare le lacune di comunicazione.

Leggi anche: 6 strategie e tecniche per la definizione degli obiettivi per far crescere la tua azienda

11. Workleap (ideale per semplificare i processi HR ibridi e remoti)

via Workleap

La maggior parte dei datori di lavoro teme che i team ibridi o remoti spesso creino lacune nella comunicazione, nel coinvolgimento e nel monitoraggio delle prestazioni. Workleap mira a semplificare queste sfide.

Offre una piattaforma integrata progettata per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti, migliorare i processi di feedback e supportare le risorse umane nell'ottimizzazione dell'esperienza dei dipendenti.

Con strumenti come Officevibe per i sondaggi sul coinvolgimento, Pingboard per gli organigrammi e le funzionalità di monitoraggio delle prestazioni, Workleap garantisce che i team rimangano allineati e informati indipendentemente dal luogo in cui lavorano.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workleap

Feedback anonimo : consenti ai dipendenti di condividere feedback sinceri senza timori

Sondaggi personalizzabili : personalizza i sondaggi in base alle esigenze dell'organizzazione

Analisi in tempo reale : ottieni informazioni utili per prendere decisioni migliori

Integrazioni perfette : connettiti con Slack, Microsoft Teams e altre piattaforme

Onboarding centralizzato: semplifica e automatizza i processi di assunzione dei nuovi dipendenti

Limiti di Workleap

Reportistica avanzata limitata : potrebbe non soddisfare pienamente le esigenze delle organizzazioni più grandi

Ostacoli alla personalizzazione : alcune funzionalità sembrano limitare la flessibilità

Curva di apprendimento: la configurazione iniziale di strumenti specifici può richiedere tempo

Prezzi di Workleap

Sondaggi sul coinvolgimento e feedback : 5 $ al mese per utente

Gestione delle prestazioni : 5 $ al mese per utente

Pingboard (organigrammi) : 4 $ al mese per utente

Gestione dell'apprendimento : 4 $ al mese per utente

Pacchetto completo: 12 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Workleap

G2 : 4,3/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 60 recensioni)

Ecco un elenco di ulteriori alternative a Microsoft Viva Obiettivi che non sono entrate nella nostra lista delle 11 migliori, ma che sono comunque molto utili grazie alle loro funzionalità/funzioni uniche:

Wrike : offre funzionalità avanzate di collaborazione in team con aggiornamenti in tempo reale, grafici Gantt e integrazioni con oltre 400 app per flussi di lavoro senza interruzioni

Smartsheet : combina il project management con le funzionalità dei fogli di calcolo, rendendolo ideale per i team che hanno familiarità con Excel ma necessitano di funzionalità avanzate di monitoraggio

Ally. io: specializzato nell'allineamento e nel monitoraggio degli OKR con particolare attenzione alla perfetta integrazione con strumenti esistenti come Slack, Microsoft Teams e Salesforce

Viva La ClickUp: i tuoi obiettivi sono stati allineati

Per me è importante avere un quadro aggiornato dei progressi compiuti verso i nostri obiettivi più grandi. ClickUp mi offre rapidamente la visibilità di alto livello di cui ho bisogno e che non avevamo con i nostri strumenti precedenti.

Per me è importante avere un polso della situazione sullo stato di avanzamento dei nostri obiettivi più grandi. ClickUp mi offre rapidamente la visibilità di alto livello di cui ho bisogno e che non avevamo con i nostri strumenti precedenti.

Se sei preoccupato per la transizione alla suite Microsoft Viva, ClickUp ha la soluzione che fa per te.

Con funzionalità/funzioni quali dashboard personalizzabili, definizione degli obiettivi basata sull'IA e visualizzazioni versatili, ClickUp semplifica il monitoraggio e l'allineamento degli obiettivi, trasformando quella che potrebbe essere una sfida in un'opportunità di crescita.

Iscriviti subito a ClickUp e prova un flusso di lavoro più fluido.