Modelli gratuiti per brainstorming per Documenti Google

Il brainstorming non serve solo a trovare idee brillanti, ma anche a riunire le persone. Una ricerca condotta dalla Northern Illinois University dimostra che può aiutare i team a sentirsi più connessi.

Tuttavia, il brainstorming non strutturato può diventare rapidamente disordinato. Le idee si perdono, le sessioni si trascinano e tutti se ne vanno più frustrati che ispirati. È qui che i modelli di brainstorming possono salvare la situazione.

Documenti Google semplifica l'organizzazione delle tue idee. Che tu stia pianificando una grande campagna, mappando la tua tesi o facendo brainstorming sul prossimo prodotto rivoluzionario, questi modelli ti aiutano a rimanere in carreggiata e a dare vita alle tue idee.

Sei pronto a trasformare le idee del brainstorming in piani chiari e realizzabili? Iniziamo!

Cosa rende un modello di brainstorming efficace?

Per un buon modello di brainstorming, Documenti Google offre una struttura chiara e organizzata per catturare e visualizzare le idee. Le funzionalità/funzioni che rendono efficiente il tuo modello di brainstorming sono:

Una tecnica di brainstorming creativo : Brainwriting, Five Whys Analysis, Crazy Eights e Round Robin sono tra le più popolari. Scegli i migliori modelli di mappe mentali per mantenere vivo l'entusiasmo del tuo team Brainwriting, Five Whys Analysis, Crazy Eights e Round Robin sono tra le più popolari. Scegli i migliori modelli di mappe mentali per mantenere vivo l'entusiasmo del tuo team

Struttura chiara: ti offre un layout facile da seguire per organizzare l'idea principale, i punti chiave e le connessioni senza sovraccaricarti

Rappresentazione visiva: che si tratti di che si tratti di mappe mentali , diagrammi di flusso o schemi, gli strumenti visivi rendono più facile collegare ed espandere i concetti

Organizzazione e tracciabilità: il modello deve essere in grado di gestire argomenti, monitorare lo stato di avanzamento e salvare tutto in modo ordinato per i passaggi successivi, come il modello deve essere in grado di gestire argomenti, monitorare lo stato di avanzamento e salvare tutto in modo ordinato per i passaggi successivi, come la pianificazione e l'esecuzione del progetto

Integrazione con altri strumenti: il modello dovrebbe funzionare bene con Google Slides e gli strumenti di project management, in modo da poter condividere o presentare facilmente le tue idee

Modelli di brainstorming per Documenti Google

👀 Lo sapevi? Con l'estensione Documenti Google offline per Chrome, gli utenti possono creare e modificare documenti senza connessione a Internet. Una volta ripristinata la connessione, le modifiche vengono sincronizzate automaticamente, garantendo una produttività senza interruzioni.

Ora, dai un'occhiata all'elenco dei migliori modelli di brainstorming che possono aiutarti a creare idee e semplificare il tuo processo di brainstorming!

1. Modello semplice per brainstorming aziendale di Documenti Google di TEMPLATE. NET

Cerchi un punto di partenza perfetto per organizzare le tue idee aziendali? Il modello di mappa mentale aziendale semplice di TEMPLATE. NET è un modello intuitivo per elaborare strategie per nuovi progetti, delineare obiettivi o campagne di brainstorming. Ti aiuta a suddividere un argomento centrale in componenti più piccoli e realizzabili.

Il modello ha un layout pulito con l'idea principale al centro. Da lì puoi ramificarti in diversi aspetti come obiettivi, strategie o attività. Puoi anche utilizzare le caselle di testo e le forme integrate per mappare le connessioni, assegnare priorità e aggiungere dettagli più precisi.

Ideale per: professionisti aziendali che necessitano di un modo semplice per mappare gli obiettivi aziendali

2. Modello di mappa mentale per Documenti Google di HubSpot

A volte, organizzare le idee può sembrare come cercare di comporre un puzzle senza un'immagine che ti guidi. Il modello di brainstorming Mappa mentale di HubSpot ti aiuterà a mettere ordine nei tuoi pensieri. Offre un layout flessibile e personalizzabile, perfetto per sessioni di brainstorming, pianificazione di progetti o impostazione di obiettivi personali.

Puoi personalizzare il modello aggiungendo le tue idee, modificando le domande e inserendo caselle di testo, frecce e forme in base alle tue esigenze. Il modello è anche semplice da usare: aprilo in Documenti Google, regola le sezioni secondo necessità e inizia a costruire la tua mappa mentale.

Ideale per: team e singoli utenti alla ricerca di un modello flessibile e facile da usare per organizzare argomenti di ricerca e mappare idee di contenuto

3. Modello di mappa mentale per la pianificazione finanziaria di Documenti Google di TEMPLATE. NET

Avere un piano chiaro può fare la differenza nella gestione delle tue finanze, ed è proprio quello che offre il modello di mappa mentale per la pianificazione finanziaria di TEMPLATE. NET. Questo modello include categorie quali budget, investimenti, spese e risparmi, consentendoti di creare un piano finanziario completo.

La struttura intuitiva del modello rende facile collegare i tuoi obiettivi a breve termine con le tue aspirazioni a lungo termine, aiutandoti a stabilire le priorità e a rimanere in carreggiata. Puoi scaricarlo in formato Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Documenti Google e Apple Keynote.

Ideale per: privati e aziende che desiderano organizzare strategie finanziarie, monitorare le spese e pianificare i budget

4. Modello di brainstorming per piano commerciale di Documenti Google di TEMPLATE. NET

Come trasformare una strategia commerciale in un piano chiaro e attuabile che il tuo team possa seguire? Con il modello di mappa mentale per piani commerciali di TEMPLATE. NET! Puoi visualizzare ogni aspetto del tuo processo commerciale, dalla generazione dei lead alla chiusura delle trattative, il tutto in un unico quadro coerente.

Questo modello parte dal tuo obiettivo commerciale principale e si ramifica in componenti essenziali come il pubblico di destinazione, i canali commerciali, gli obiettivi di fatturato e le sequenze temporali. Ogni sezione è pre-strutturata per guidarti nella pianificazione, rendendo facile identificare le lacune e dare priorità al lavoro richiesto a te e al tuo team.

Ideale per: team commerciali e manager che hanno bisogno di suddividere e definire le strategie degli elementi chiave dei loro piani commerciali

👀 Lo sapevi? Il brainstorming silenzioso (o brainwriting) è spesso più produttivo del brainstorming tradizionale. Nelle tipiche sessioni di brainstorming, una minoranza può dominare il 60-75% della conversazione, mentre il brainwriting consente contributi più equilibrati da parte di tutti i partecipanti.

5. Modello di mappa mentale per il brainstorming del flusso di processo di Documenti Google di TEMPLATE. NET

Ogni team ha bisogno di chiarezza ed efficienza. Il modello di mappa mentale del flusso di processo di TEMPLATE.NET offre entrambe le cose in un formato semplice e visivo.

Questo modello di mappa mentale per Documenti Google rappresenta chiaramente i tuoi flussi di lavoro e ti aiuta a suddividere i processi complessi in passaggi gestibili. Il suo design intuitivo garantisce che ogni elemento del flusso di lavoro sia facile da seguire.

Dalla redazione di documenti sulla gestione della qualità all'organizzazione di un albero decisionale, semplificano i processi ripetitivi.

Ideale per: Project manager che desiderano mappare i flussi di lavoro dei progetti o delineare i cicli di sviluppo e i processi di progettazione

6. Modello di mappa mentale per piano di vita di Documenti Google di TEMPLATE. NET

I tuoi sogni meritano un piano. Pensa alla tua vita come a una storia e questo modello di mappa mentale per il piano di vita di TEMPLATE.NET è la bozza. Con esso, puoi tracciare i capitoli futuri, dagli obiettivi di carriera alla crescita personale.

È caratterizzato da un tema centrale, come la crescita personale o le aspirazioni professionali, con rami che si espandono in categorie come salute, relazioni, finanze, istruzione e hobby. Utilizzare il modello è semplice. Scaricalo, personalizza le sezioni in base alle tue ambizioni e inizia a inserire i tuoi obiettivi.

Ideale per: Persone che desiderano creare una roadmap personale o professionale equilibrata e orientata agli obiettivi

7. Modello di brainstorming per il processo di assunzione con mappe mentali di Documenti Google di TEMPLATE. NET

Il reclutamento può sembrare un labirinto, con curriculum infiniti, colloqui e feedback continui. Il reclutamento non deve essere un incubo logistico. Il modello di mappa mentale del processo di assunzione di TEMPLATE.NET garantisce che il flusso di lavoro di assunzione sia il più efficiente possibile.

Semplifica il processo di assunzione organizzando le diverse fasi del reclutamento, come la pubblicazione degli annunci di lavoro, la selezione dei candidati, i colloqui, l'inserimento e il feedback.

Ideale per: professionisti delle risorse umane e reclutatori alla ricerca di una struttura chiara per gestire e delineare i flussi di lavoro relativi al reclutamento

8. Modello semplice di mappa mentale con caratteri per Documenti Google di TEMPLATE. NET

Creare un personaggio avvincente è un'arte, e il modello di mappa mentale semplice per personaggi di TEMPLATE.NET rende più facile il lavoro dell'artista che è in te. Invece di fissare una pagina vuota, questo modello ti guida nella creazione di personaggi multidimensionali per un romanzo, una sceneggiatura, un gioco o altri progetti creativi.

Aggiungi dettagli al tuo personaggio, come i tratti della sua personalità e il suo passato, garantendo coerenza e profondità durante tutto il processo creativo.

Puoi scaricare questo modello in Google Slides, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, PDF, Documenti Google e Apple Pages per creare mappe mentali efficaci.

Ideale per: scrittori e autori che sviluppano personaggi a tutto tondo per storie, giochi o progetti

🧠 Curiosità: Il brainstorming è stato reso popolare da Alex F. Osborn, un dirigente pubblicitario, nel suo libro Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Thinking. Lo ha introdotto nel 1953 per aiutare il suo team a generare idee creative in modo più efficace.

Limiti dell'utilizzo di Documenti Google per i modelli di brainstorming

Sebbene Documenti Google sia un elaboratore di testi versatile, presenta alcune limitazioni quando si tratta di creare e utilizzare modelli per il brainstorming:

Strumenti visivi limitati: i modelli di brainstorming di Documenti Google non dispongono delle funzionalità/funzioni avanzate di mappatura mentale essenziali per i modelli di brainstorming di Documenti Google non dispongono delle funzionalità/funzioni avanzate di mappatura mentale essenziali per la visualizzazione e l'ideazione durante le sessioni di brainstorming

Limiti di integrazione: sebbene Documenti Google si integri perfettamente con le app di Google Workspace, non si integra perfettamente con gli strumenti di project management

Personalizzazione limitata: la personalizzazione dei modelli è limitata alla formattazione di base

Queste limitazioni possono influire sull'efficienza e sull'efficacia del processo di brainstorming, soprattutto se sei un project manager che si occupa di progetti complessi o team di grandi dimensioni.

Modelli alternativi per il brainstorming

ClickUp è un'alternativa completa a Documenti Google per organizzare le idee e incoraggiare la creatività. Non è solo uno strumento di produttività, ma una piattaforma all-in-one progettata per migliorare la collaborazione, la pianificazione e i risultati del team.

Ecco cosa dice Jodi Salice, direttore creativo di United Way Suncoast, sull'utilizzo di ClickUp

Non potrei mai dire abbastanza cose positive al riguardo. Tra automazione, modelli e ogni tipo di monitoraggio e visualizzazione, con ClickUp non puoi sbagliare.

Non potrei mai lodarlo abbastanza. Tra automazioni, modelli e ogni tipo di monitoraggio e visualizzazione, con ClickUp non puoi sbagliare.

Ecco un elenco di alcuni dei migliori modelli di brainstorming di ClickUp.

1. Il modello per il brainstorming di ClickUp

Scarica questo modello Trasforma il brainstorming in azione con il modello per brainstorming di ClickUp

Hai molte idee fantastiche, ma fai fatica a collegarle tra loro e a vedere il quadro generale. Come visualizzare le relazioni tra i tuoi pensieri e trasformarli in passaggi concreti?

Il modello per brainstorming di ClickUp semplifica la generazione di idee e la collaborazione. Che tu stia mappando un nuovo progetto, elaborando una strategia per il tuo team o semplicemente cercando di organizzare le tue idee, questo modello offre la struttura e la flessibilità necessarie per rimanere concentrato e produttivo.

Ecco alcune funzionalità/funzioni chiave di questo modello:

Categorie predefinite: organizza le tue idee in sezioni logiche fin dall'inizio, risparmiando tempo e lavoro richiesto durante il brainstorming

Strumenti di monitoraggio: monitora lo stato di ogni idea con gli strumenti di monitoraggio integrati per assicurarti di portare a termine l'esecuzione

Visualizzazioni multiple: passa dalla vista Elenco alla vista Sequenza e ad altre visualizzazioni per ottenere prospettive diverse sullo stato di avanzamento e sui risultati

Funzionalità drag-and-drop: sposta facilmente attività e idee per stabilire le priorità e collegare concetti correlati

Ideale per: Teams e singoli che desiderano suddividere facilmente idee complesse e organizzare le sessioni di brainstorming in attività concrete

2. Il modello per il brainstorming di idee di ClickUp

Scarica questo modello Crea un percorso chiaro per implementare le idee con il modello ClickUp Brainstorm Ideas

Il modello ClickUp Brainstorm Ideas è lo strumento ideale per un brainstorming produttivo e organizzato. Che tu stia collaborando a un progetto di team o mappando una campagna creativa, questo modello ti aiuta a catturare e coltivare ogni idea.

Con funzionalità come la vista lavagna online interattiva, puoi spostare, raggruppare o espandere le idee visivamente in tempo reale. La funzione di voto consente al tuo team di dare facilmente priorità alle idee più significative, mentre i tag personalizzati semplificano l'organizzazione dei concetti per categoria o rilevanza.

Questo modello si integra con gli strumenti ClickUp come Documenti, monitoraggio del tempo e dipendenze delle attività, aiutandoti a trasformare le idee in piani attuabili.

Ideale per: Team collaborativi che desiderano raccogliere e perfezionare le idee in tempo reale per una maggiore produttività

3. Modello di brainstorming retrospettivo Sprint di ClickUp

Scarica questo modello Raddoppia la produttività del tuo team con il modello ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm

Le tue retrospettive sprint sembrano più una formalità che un esercizio produttivo? Il modello di brainstorming retrospettivo Sprint di ClickUp è progettato per aiutare i team a riflettere sui propri sprint, identificare i miglioramenti e pianificare meglio il futuro, il tutto in uno spazio organizzato.

Questo modello fornisce una struttura per annotare ciò che ha funzionato, ciò che non ha funzionato e ciò che potrebbe essere migliorato. Grazie alle funzionalità collaborative, ogni membro del team può contribuire, commentare e allinearsi sui passaggi successivi in tempo reale.

Scopri queste funzionalità/funzioni per migliorare la collaborazione in team:

Sezioni retrospettive predefinite: include spazi dedicati a "Cosa è andato bene", "Sfide" e "Elementi da mettere in pratica"

Monitoraggio dello stato di avanzamento: Visualizza le aree di miglioramento sulla base dei contributi del team e delle discussioni retrospettive

Follow-up automatici: Genera automaticamente attività per i punti di miglioramento identificati durante le retrospettive

Ideale per: Team agili e interfunzionali che cercano modi per lavorare in modo più intelligente

4. Modello lavagna online "5 perché" di ClickUp

Scarica questo modello Diventa un decisore intelligente con il modello per lavagna online "5 perché" di ClickUp

A volte, porre solo cinque "perché" può rivelare intuizioni sorprendenti, ma se sei fortunato, porterà a domande ancora più interessanti!

Non c'è da stupirsi che il modello ClickUp 5 Whys ti guidi attraverso le domande sul perché si è verificato un problema e ti aiuti ad approfondire fino a scoprire la vera causa. Aiuta i team a identificare i problemi e a trasformarli in opportunità di miglioramento.

Offre anche un layout pulito e organizzato in cui è possibile utilizzare lavagne online per documentare ogni "perché" e la risposta corrispondente.

Queste funzionalità/funzioni possono aiutarti a trovare soluzioni efficaci con:

Struttura mirata: struttura chiara per documentare ogni "perché" e la relativa risposta, aiutando i team ad analizzare sistematicamente i problemi senza perdere di vista l'obiettivo

Tracker delle cause principali: un campo unico per documentare sistematicamente ogni "perché" e i relativi risultati

Collegamenti dinamici causa-effetto: Mappa visivamente le relazioni tra le cause principali e le loro aree di impatto

Ideale per: Team di problem solving focalizzati sulla risoluzione di sfide ricorrenti e sulla creazione di una cultura del miglioramento continuo all'interno del team

5. Modello di brainstorming ClickUp Squad

Scarica questo modello Fai sentire ascoltati i membri del tuo team con il modello di brainstorming ClickUp Squad

Il tuo team ha appena concluso un'ottima sessione di brainstorming, ricca di idee entusiasmanti. E adesso? Come trasformare queste idee in attività concrete e monitorarne lo stato di avanzamento?

Il modello Brainstorming della squadra ClickUp offre uno spazio dedicato alle squadre per raccogliere idee. Il layout visivo semplifica la connessione e l'espansione delle idee, mentre gli strumenti integrati come l'assegnazione delle attività e gli aggiornamenti di stato assicurano che il brainstorming non si fermi alla fase delle idee, ma si traduca senza soluzione di continuità in azione.

Il modello ha le seguenti funzionalità/funzioni:

Visualizzazioni specifiche per squadra: Fornisce visualizzazioni filtrate su misura per gli obiettivi o i ruoli individuali della squadra

Integrazione dei feedback: strumenti integrati per incorporare i feedback in tempo reale di tutti i membri del team

Monitoraggio delle azioni: converti le idee selezionate in attività con scadenze e responsabilità assegnate per un'esecuzione senza intoppi

Ideale per: Squadre creative e team che desiderano che i membri condividano prospettive diverse e lavorino per raggiungere lo stesso obiettivo

6. Il modello di brainstorming aziendale ClickUp

Scarica questo modello Fai crescere la tua azienda con il modello ClickUp Business Storming

Il modello di brainstorming aziendale ClickUp offre sezioni predefinite per concentrarsi su aree chiave come obiettivi, strategie e passaggi attuabili, in modo che nulla venga trascurato.

Queste funzionalità/funzioni rendono il modello ClickUp Business Brainstorming ideale per te:

Monitoraggio degli obiettivi di fatturato: aggiungi metriche finanziarie alle idee emerse dal brainstorming per valutarne il potenziale impatto sugli obiettivi aziendali

Matrice di pianificazione strategica: Classifica le idee in piani a breve termine, a lungo termine o ad alta priorità

Collaborazione con le parti interessate: Invita le parti interessate a contribuire o a rivedere le idee senza alterare il brainstorming di base

Ideale per: Dirigenti aziendali che desiderano perfezionare una strategia aziendale, pianificare il lancio di un prodotto o risolvere un problema critico

7. Il modello ClickUp per la gestione delle idee innovative

Scarica questo modello Trasforma le tue idee in passaggi concreti con il modello ClickUp per la gestione delle idee innovative

Vuoi trasformare in realtà più idee del tuo team? Il modello ClickUp per la gestione delle idee innovative è progettato per aiutarti a catturare, organizzare e coltivare le migliori idee del tuo team. Ti consente di personalizzare e raggruppare facilmente le idee per categoria, fattibilità o responsabilità del team. Questo approccio strutturato migliora il processo di invio e revisione delle idee, semplifica la collaborazione sul posto di lavoro e promuove il pensiero creativo.

Il modello include uno strumento di valutazione dell'impatto per classificare le idee in base alla fattibilità, al potenziale di innovazione e al valore aziendale. Il funnel dell'innovazione filtra le idee grezze in soluzioni realizzabili attraverso diverse fasi di valutazione, mentre l'evidenziazione delle tendenze segnala le idee ad alto impatto o ricorrenti per un'ulteriore esplorazione.

Ideale per: team orientati all'innovazione che desiderano acquisire, classificare e monitorare le idee creative in modo efficiente

8. Il modello di mappatura dei progetti ClickUp

Scarica questo modello Rimani concentrato sul tuo obiettivo finale con il modello di mappatura dei progetti ClickUp

Ann Handley una volta ha detto: "La creatività è l'intelligenza che si diverte". Il modello di mappatura dei progetti ClickUp consente di pianificare in modo creativo rimanendo organizzati, trasformando idee astratte in passaggi concreti.

Con funzionalità/funzioni come la mappatura delle dipendenze, puoi individuare facilmente i colli di bottiglia, mentre i campi di allocazione delle risorse ti assicurano di essere sulla strada giusta con gli strumenti e le persone necessari. Gli indicatori di stato delle attività cardine ti consentono di monitorare i risultati chiave e tenere traccia dei contributi alle attività.

Perfetto per team di tutte le dimensioni, questo modello mantiene il tuo progetto in carreggiata e tutto in un unico posto centralizzando risorse importanti come documenti, link e materiali di riferimento.

Ideale per: Project manager e team creativi che suddividono progetti complessi in flussi di lavoro chiari e gestibili

Brainstorming migliore e collaborazione più intelligente con ClickUp

Le grandi idee meritano più di un momento fugace. Hanno bisogno di struttura, collaborazione e un percorso chiaro da seguire. Anche i concetti più brillanti possono perdere slancio senza il giusto software di brainstorming.

Le tue sessioni di brainstorming dovrebbero lavorare per te, non il contrario. Che tu stia scoprendo la causa principale di un problema, mappando una strategia innovativa o allineando il tuo team agli obiettivi del progetto, ClickUp offre la struttura e la flessibilità necessarie per adattarsi alle tue esigenze specifiche.

Registrati oggi stesso per un account ClickUp gratuito e scopri quanto può essere produttivo il brainstorming.