Modelli gratuiti di casi di studio PowerPoint per presentazioni efficaci

I casi di studio sono strumenti aziendali altamente efficaci, preziosi anche nella loro funzione di piattaforme per mostrare tutto, dai risultati della ricerca alle storie di esiti positivi indiscutibili e reali, per stupire i potenziali clienti.

Tuttavia, creare un caso di studio efficace può essere difficile. Potresti avere una storia fantastica da raccontare, ma per trasformarla in un caso di studio avvincente e di grande impatto, hai bisogno degli strumenti e delle tecniche giusti.

Lascia che ci pensiamo noi. Leggi questo blog per scoprire i migliori modelli gratuiti di casi di studio PowerPoint disponibili oggi.

Cosa rende un modello di caso di studio PowerPoint efficace?

Un buon modello di caso di studio PowerPoint dovrebbe trasmettere i punti chiave della tua ricerca nel modo più semplice possibile. Ecco alcune caratteristiche che lo garantiscono:

✅ Struttura chiara: scegli modelli PowerPoint per casi di studio con una struttura chiara, con sezioni distinte per introduzione, sfida, soluzione, ecc. Questo aiuta a riepilogare/riassumere i punti chiave dell'argomento in modo organizzato

👀 Attrattiva visiva: scegli un modello con elementi visivi come grafici, tabelle, immagini, ecc. Questo aiuta il pubblico a comprendere il tuo messaggio in modo più semplice

📌 Personalizzazione: scegli un modello che puoi personalizzare. Dovresti essere in grado di modificare diverse parti del layout in modo che il tuo modello sia in linea con il contenuto del tuo caso di studio

📊 Design basato sui dati: cerca un modello che ti consenta di misurare e mostrare diverse metriche, KPI, ecc. , per garantire che il caso di studio sia efficace e orientato ai risultati

6 modelli di casi di studio PowerPoint

Ecco alcuni modelli di casi di studio PowerPoint che ti aiuteranno a presentare i tuoi casi di studio in modo efficace:

1. Modello di reportistica e caso di studio aziendale di Canva

via Canva

Il modello Canva per casi di studio e report aziendali è progettato per creare presentazioni coinvolgenti. Contiene 16 diapositive che riassumono il programma, le sfide, gli obiettivi, i consigli, i feedback e altro ancora del tuo caso di studio.

Il modello è anche altamente personalizzabile. Modifica e aggiungi dettagli come il nome della tua azienda, il sito web, le informazioni di contatto e così via. Bonus? Ha componenti visive adeguate che lo rendono accattivante.

Ecco perché ti piacerà:

Migliora la comprensione degli argomenti con un design minimale e una struttura semplificata

Personalizza le diapositive per garantire che il modello rispecchi il tuo caso

Accedi, scarica e modifica il documento ovunque sia necessario

Ideale per: Teams che necessitano di un modello personalizzabile e accattivante per presentare casi di studio con una combinazione di testo e immagini.

2. Modello di caso clinico di Canva

via Canva

Cerchi un modello completo ma conciso? Il modello di caso clinico di Canva dovrebbe interessarti.

Sebbene questo modello gratuito sia lungo 20 pagine, ti consente di documentare ogni parametro della ricerca. Inizia con una breve introduzione per presentare in modo sottile il tuo programma, quindi passa a delineare altri aspetti, come risultati, conclusioni, ecc.

Sebbene la soluzione sia stata progettata principalmente per studi clinici, è possibile personalizzarla in base all'argomento trattato.

Ecco perché ti piacerà:

Organizza i componenti del tuo caso di studio in una tabella per una navigazione migliorata

Rimuovi o aggiungi tutte le diapositive che desideri

Modifica la combinazione di colori, le diapositive, ecc. del modello per adattarlo al tuo caso

Ideale per: personale sanitario che documenta e presenta ricerche cliniche in modo conciso.

3. Modello di formato per casi di studio di Template.net

Il modello di formato per casi di studio di Template.net è un'altra soluzione gratuita che merita di essere inclusa in questo elenco. Il suo intervallo di funzionalità/funzioni lo rende versatile e facile da usare. Il documento è anche personalizzabile per la modifica di immagini, testi, ecc.

Il modello ha il numero giusto di diapositive. Ma oltre a questo, ciò che distingue il documento è la sua professionalità. Dalla grafica alla struttura generale, tutto è standard.

Ecco perché ti piacerà:

Accedi a contenuti scritti in modo professionale e pronti all'uso

Usa la funzionalità/funzione trascina e rilascia per cambiare le immagini

Modifica il modello sia su Google Slides che su MS PowerPoint

Ideale per: Teams alla ricerca di un modello pulito e versatile per presentare casi di studio.

4. Modello di caso di studio di Slide Egg

via Slide Egg

Il modello di caso di studio di Slide Egg è un documento creato per analizzare scenari reali. Questo lo rende particolarmente adatto all'uso aziendale.

Le funzionalità/funzioni del modello includono soluzioni basate sui dati. Quindi, se devi realizzare una presentazione, includi obiettivi chiari, risultati chiave, ecc. per riepilogare/riassumere tutto per i client e ottenere feedback.

Un altro punto di forza del modello è l'estetica. È visivamente accattivante e quindi coinvolgente per il pubblico.

Ecco perché ti piacerà:

Implementa dati quantificabili, immagini, ecc. per rendere il tuo studio di grande impatto

Personalizza ogni elemento del modello in base alle tue esigenze

Compatibile con Google Slides e MS PowerPoint

Ideale per: aziende che necessitano di un modello strutturato e basato sui dati per presentare casi di studio ai propri client.

5. Modello di caso di studio di marketing di Slide Egg

via Slide Egg

Se hai bisogno di un modello di caso di studio per raccontare una storia visiva, dai un'occhiata al modello di caso di studio di marketing di Slide Egg. Questa risorsa gratuita è ricca di contenuti multimediali e adatta ad argomenti come il marketing.

Le altre funzionalità/funzioni del modello sono altamente personalizzabili. Modifica aspetti quali colore, testo, dimensioni, ecc.

Anche se la tua presentazione non riguarda il marketing, puoi personalizzare e utilizzare il modello, poiché il suo design è standard.

Ecco perché ti piacerà:

Utilizza il tema blu per raccontare la tua storia con il massimo impatto visivo

Utilizza quattro nodi per aggiungere informazioni testuali sul tuo studio

Accedi e modifica il documento su strumenti come Google Slides e MS PowerPoint

Ideale per: team di marketing alla ricerca di un modello personalizzabile e visivamente accattivante per presentare casi di studio di marketing.

6. Modello di caso di studio di progetto di Pitch

via Pitch

Ti stai preparando a condurre un caso di studio approfondito? Il modello di caso di studio di progetto di Pitch è un'ottima opzione.

Questo documento gratuito è composto da diverse diapositive che ti aiutano a coprire tutti gli aspetti di un progetto. Se la tua ricerca è ricca di testo, questa dovrebbe essere la scelta giusta.

Sebbene non sia particolarmente impressionante dal punto di vista visivo, il modello ha un forte fascino formale ed è moderatamente personalizzabile.

Ecco perché ti piacerà:

Invita colleghi e compagni di squadra a lavorare sul documento in modo collaborativo

Incorpora elementi visivi come immagini, GIF, video, ecc.

Scarica e condividi il documento come file PDF

Ideale per: Project manager che necessitano di un modello professionale incentrato sul testo per casi di studio dettagliati.

Limiti dell'utilizzo di PowerPoint per i casi di studio

Sì, i modelli PowerPoint per casi di studio sono utili. Ma non sono sufficienti: ecco perché.

Design complesso: la maggior parte di questi modelli presenta un design complicato da comprendere e difficile da manipolare. Ciò rende difficile lavorare con essi

Interattività limitata: i modelli di casi di studio PowerPoint, per impostazione predefinita, non offrono strumenti interattivi come annotazioni a comparsa o effetti al passaggio del mouse. Pertanto, creare presentazioni coinvolgenti e dinamiche è difficile

Limiti della visualizzazione dei dati: sebbene questi modelli supportino grafici e diagrammi, non dispongono di strumenti avanzati per la visualizzazione dei dati, il che limita la loro capacità di risoluzione dei problemi

Sfide di collaborazione: questi modelli funzionano solo su strumenti come Google Slides e MS PowerPoint. Quindi, anche se puoi collaborare con il tuo team, l'ambito è limitato

Modelli alternativi per casi di studio

Lascia perdere i modelli di casi di studio PowerPoint di base ed esplora ClickUp! L'app definitiva per il lavoro, ClickUp offre molti modelli di casi di studio che consentono di creare rapidamente presentazioni coinvolgenti, efficaci e dinamiche.

Diamo un'occhiata:

1. Modello di caso di studio ClickUp

Scarica questo modello Crea casi di studio efficaci e basati sui dati con il modello per casi di studio ClickUp

Ogni caso di studio contiene una grande quantità di dati. Il modello di caso di studio ClickUp aiuta a coprire e organizzare questi dati.

Questo modello ti consente di curare, archiviare e utilizzare fatti e cifre essenziali per la tua ricerca. Inoltre, il design garantisce un input manuale minimo.

Inoltre, includi dettagli di base sulla tua azienda, come il nome, il sito web, una presentazione, ecc., per tenere aggiornati i tuoi client e rendere la tua presentazione completa. Il modello è minimale ma di grande impatto in termini di appeal visivo.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia dello stato di avanzamento dei progetti con stati personalizzati per le diverse fasi del feedback dei clienti

Organizza e visualizza i dati con campi personalizzati per una migliore collaborazione in team

Crea flussi di lavoro con più viste ClickUp, come Gantt, Calendario e Carico di lavoro

Ideale per: Teams alla ricerca di un modello efficiente e minimalista per organizzare e presentare i dati dei casi di studio.

2. Modello di progettazione per casi di studio ClickUp

Scarica questo modello Crea una raccolta delle tue iniziative aziendali di maggior successo con il modello di progettazione per casi di studio ClickUp

Se desideri un modello per spiegare visivamente ai tuoi clienti le tue capacità di risoluzione dei problemi, il modello di progettazione di casi di studio ClickUp è quello che fa per te.

Come suggerisce il nome, la funzionalità/funzione distintiva di questo modello è il suo aspetto. Illustra in modo succinto tutto, dall'offerta dei servizi all'eliminazione dei punti deboli dei client.

Questo report di impatto visivo è utile in due modi. Suggerisce nuovi modi per aiutare i clienti esistenti e questa raccolta di casi di studio trasmette efficacemente la tua proposta di valore ai nuovi potenziali clienti, aumentando le tue possibilità di chiudere le vendite.

Ecco perché ti piacerà:

Visualizza e organizza i dettagli dei casi di studio con campi personalizzati per un facile riferimento

Accedi ai dati chiave dei casi di studio con diverse visualizzazioni ClickUp personalizzabili

Migliora il monitoraggio con funzionalità avanzate come tag, attività secondarie annidate ed etichette di priorità

Ideale per: Teams che desiderano creare casi di studio visivamente accattivanti che mettano in evidenza la risoluzione dei problemi e le proposte di valore.

3. Modello di analisi dei casi aziendali ClickUp

Scarica questo modello Valuta i rischi e i vantaggi di un progetto attraverso un breve caso di studio con il modello di analisi dei casi aziendali di ClickUp

Prima di iniziare, è essenziale delineare i requisiti e le aspettative di un nuovo progetto. Sebbene si tratti di un'attività titanica, il modello di analisi dei casi aziendali di ClickUp aiuta a semplificarla.

Questa soluzione ti consente di valutare un progetto da ogni angolazione per aiutarti a prendere la decisione migliore. Ad esempio, ti consentirà di capire se intraprendere il progetto sarebbe vantaggioso, confrontare diverse opzioni di esecuzione, identificare gli stakeholder chiave e molto altro ancora.

Inoltre, il modello è altamente personalizzabile. Puoi modificarlo in base al tuo programma, progetto per progetto.

Ecco perché ti piacerà:

Monitora lo stato di avanzamento dei casi aziendali con stati personalizzati in linea con le fasi decisionali

Crea un flusso di lavoro fluido con le viste Gantt, Elenco e Calendario di ClickUp

Utilizza le dipendenze delle attività e le automazioni per un monitoraggio più efficace delle analisi

Ideale per: responsabili delle decisioni che valutano i progetti analizzando risultati, parti interessate e rischi prima dell'esecuzione.

4. Modello di documento per piano Business ClickUp

Scarica questo modello Crea piani aziendali efficienti con facilità utilizzando il modello di documento ClickUp Business Plan

Un piano aziendale solido è fondamentale per il successo di qualsiasi impresa. Tuttavia, redigerne uno richiede tempo e lavoro. Fortunatamente, il modello di documento per piano Business di ClickUp facilita questo processo.

Questa soluzione gratuita è una miniera d'oro, soprattutto per i fondatori in erba. Ti consente di sviluppare un documento di piano aziendale conciso ma persuasivo per coinvolgere investitori e stakeholder.

Aiuta anche ad allineare il tuo team su un obiettivo aziendale centrale, organizzare le risorse e raccogliere dati cruciali.

Ecco perché ti piacerà:

Crea flussi di lavoro con diverse opzioni di visualizzazione, come Gantt e Carico di lavoro, per una pianificazione flessibile

Utilizza automazioni e IA per semplificare il monitoraggio dei piani aziendali

Collabora in modo efficace incorporando commenti e fornendo visibilità al team sugli aggiornamenti

Ideale per: Imprenditori che desiderano elaborare un piano aziendale professionale per coinvolgere gli investitori e allineare i team.

5. Modello di report di ricerca ClickUp

Scarica questo modello Crea report di ricerca dettagliati per ogni caso di studio con il modello di report di ricerca ClickUp

Un'altra soluzione gratuita, il modello ClickUp Research Report, ti consente di raccogliere e archiviare tutte le informazioni importanti relative alla tua ricerca. Funge da repository centrale per tutti i dati relativi alla ricerca, dalle metodologie agli approcci e ai risultati.

Questo è utile in diversi modi. Innanzitutto, ti consente di tenere traccia dello stato dello studio.

Inoltre, ti consente di analizzare i dati e identificare le tendenze per creare documenti di ricerca dettagliati e adeguati al contesto. La struttura del modello è facile da usare e molto completa.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia dello stato di avanzamento dei progetti di ricerca con stati personalizzabili che si adattano alle tue esigenze di reportistica

Crea un flusso di lavoro di ricerca completo con più visualizzazioni ClickUp

Semplifica il project management con automazioni, attività secondarie annidate e funzionalità basate sull'IA

Ideale per: Ricercatori che necessitano di un modello completo per organizzare e presentare i risultati delle loro ricerche.

6. Modello di ricerca di mercato ClickUp

Scarica questo modello Rendi le ricerche di mercato un'attività semplice con il modello ClickUp Market Research

Una solida ricerca di mercato fornisce informazioni dettagliate su ciò che desiderano i clienti e le aziende che dispongono di queste informazioni sono più redditizie! Quindi, se desideri un modello che ti aiuti in questo senso, scegli il modello Ricerca di mercato di ClickUp.

Questo documento è stato scientificamente progettato per migliorare il lavoro richiesto dalle ricerche di mercato. Ti aiuta a registrare tutti i dati di mercato raccolti e a prepararli per l'analisi.

Questo ti fornirà informazioni essenziali sulle esigenze dei clienti e ti consentirà di prendere decisioni professionali e basate sui dati, rilevanti per il successo della tua azienda.

Ecco perché ti piacerà:

Gestisci attributi di ricerca come il collegamento alla presentazione e la fase di ricerca con campi personalizzati

Crea flussi di lavoro semplificati con le viste Elenco, Calendario e Carico di lavoro di ClickUp

Integra le dipendenze delle attività e l'IA per ottimizzare i tuoi progetti di ricerca di mercato

Ideale per: Analisti di mercato che raccolgono e analizzano i dati dei clienti per prendere decisioni aziendali informate.

7. Modello di piano di ricerca sugli utenti ClickUp

Scarica questo modello Esplora nei minimi dettagli il profilo dell'utente ideale con il modello di piano di ricerca sugli utenti di ClickUp

Il modello di piano di ricerca sugli utenti di ClickUp è una risorsa gratuita che ti consente di semplificare il processo di ricerca sugli utenti.

Pensa a un foglio di piano di ricerca che affronti in modo completo i comportamenti, le esigenze e le motivazioni degli utenti: questo è esattamente ciò che è questo documento. Mostra il profilo ideale dei tuoi utenti e elabora strategie, in modo che il tuo team possa concentrarsi sulla creazione di servizi che li attraggano.

Poiché il modello è anche altamente collaborativo, puoi condividerne l'accesso con parti interessate esterne per mantenerle allineate durante tutto il progetto.

Ecco perché ti piacerà:

Monitora lo stato di avanzamento del piano di ricerca con stati personalizzati per ogni fase della ricerca

Organizza le attività con campi personalizzati per visualizzare e monitorare efficacemente i passaggi della ricerca

Semplifica il monitoraggio delle attività cardine, l'assegnazione dei tag e la gestione delle liste di controllo per un'esecuzione efficiente

Ideale per: Team di prodotto che definiscono i profili degli utenti e guidano la progettazione incentrata sull'utente con un piano di ricerca collaborativo.

8. Modello ClickUp per i risultati dell'analisi dei dati

Scarica questo modello Affronta l'analisi dei dati con un'efficienza senza pari grazie al modello ClickUp per i risultati dell'analisi dei dati

Cerchi un modello che ti aiuti con l'analisi dei dati? Dai un'occhiata al modello ClickUp per i risultati dell'analisi dei dati!

Una delle forme più cruciali di ricerca aziendale, l'analisi efficace dei dati aiuta un'azienda a identificare le tendenze chiave, valutare le prestazioni e ideare strategie di crescita. Con l'aiuto di questo modello, puoi fare lo stesso, ma con maggiore facilità.

Questa soluzione ti consente di acquisire, organizzare e analizzare grandi volumi di dati aziendali per ricavarne informazioni utili. Ma non è tutto: poiché il modello ha una struttura coerente, puoi utilizzarlo direttamente come presentazione PPT.

Ecco perché ti piacerà:

Crea il tuo flusso di lavoro con le viste Elenco, Gantt e Calendario per rimanere organizzato

Utilizza strumenti di IA e automazione per un'analisi dei dati e una reportistica più efficienti

Collabora in tempo reale incorporando commenti e dipendenze delle attività per coordinare il team

Ideale per: analisti di dati che organizzano e presentano grandi set di dati per ricavarne informazioni utili.

9. Modello di report campagna ClickUp

Scarica questo modello Utilizza il modello di report della campagna ClickUp per semplificare la procedura di reportistica della tua campagna

Il segreto di ogni campagna di marketing di successo è una reportistica regolare. Il modello di report della campagna ClickUp ti aiuta proprio in questo.

Questo modello consolida tutti i tuoi dati di marketing in modo da poterli monitorare e rivedere periodicamente. Questo ti aiuta a rimanere in linea con i tuoi KPI, comprendere l'efficacia della tua campagna e ottenere informazioni utili per le campagne future.

Inoltre, il modello monitora lo stato di avanzamento su diversi canali e determina le aree di miglioramento, garantendo la massima completezza.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia dello stato di avanzamento delle campagne con stati personalizzati progettati per ogni fase

Visualizza i dati delle campagne con campi personalizzati per fornire chiarezza e informazioni utili

Accedi a più visualizzazioni in ClickUp per gestire meglio i flussi di lavoro delle campagne

Ideale per: team di marketing che effettuano il monitoraggio delle prestazioni delle campagne, dei KPI e dello stato dei canali.

10. Modello di lavagna online ClickUp Research

Scarica questo modello Visualizza i tuoi casi di studio con il modello di lavagna online ClickUp Research

Non possiamo concludere questo elenco senza menzionare il modello di lavagna online ClickUp Research.

Se desideri un modello di caso di studio che catturi ogni dettaglio essenziale in una sola diapositiva, questo è quello che fa per te. Visivamente divertente, questo modello è strutturato come una lavagna online e consente a te e al tuo team di compilare i dati delle ricerche degli utenti in un unico posto.

Questo ti aiuta ad accedere e visualizzare i risultati delle ricerche senza problemi e tiene tutti informati sugli studi importanti.

Ecco perché ti piacerà:

Crea flussi di lavoro utilizzando le viste ClickUp come Gantt, Calendario e Lavagna online per collaborare

Migliora il monitoraggio con la modifica collaborativa e le automazioni per ridurre le attività manuali

Migliora la condivisione delle ricerche e il feedback con funzionalità/funzioni quali la registrazione dello schermo e le dipendenze delle attività

Ideale per: team di ricerca che organizzano e condividono dati in modo visivo in uno spazio centrale e collaborativo.

Crea presentazioni che catturano l'essenza dei tuoi risultati con ClickUp!

Dalla valutazione dei progetti aziendali all'analisi di scenari reali, i casi di studio sono molto più di un semplice tipo di ricerca. Per un'azienda, sono strumenti che guidano l'innovazione e lo sviluppo.

Tuttavia, condurre un caso di studio può essere difficile, soprattutto senza la giusta esperienza.

Ma non preoccuparti: ClickUp ha ciò che fa per te. ClickUp colma il divario tra le tue idee e la ricerca concreta con modelli pronti all'uso e personalizzabili per ogni caso di studio.

Dai un'occhiata a ClickUp o registrati qui per una versione di prova gratuita!