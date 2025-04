i 12 migliori file manager per il 2025

Secondo Gartner, quasi il 50% dei lavoratori digitali deve affrontare quotidianamente il problema di perdere tempo a causa di file system disorganizzati. Ma se non fosse così?

Ti presentiamo i moderni file manager: strumenti progettati per migliorare la tua area di lavoro digitale, rendendo la navigazione tra i tuoi file più veloce e intelligente.

Che tu stia gestendo le richieste dei client, le librerie multimediali o coordinando i progetti del team, questi software per l'organizzazione dei file sono qui per salvarti la giornata (e la sanità mentale).

Dalla ricerca basata sull'IA all'automazione, questo elenco mette in evidenza i migliori file manager per aiutarti a organizzare il tuo lavoro e rimanere produttivo.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Non importa quanti file hai o quanto sia complesso il tuo sistema, questi file manager hanno una soluzione: ClickUp: Ideale per creare, organizzare e condividere file Ideale per creare, organizzare e condividere file

Total Commander: Ideale per utenti esperti che necessitano di una gestione avanzata dei file

Directory Opus: Ideale per soluzioni di gestione dei file personalizzabili

xplorer²: Il migliore per un'organizzazione dei file moderna ed efficiente

Q-Dir: Ideale per visualizzare file su più pannelli

Double Commander: Il migliore per la gestione dei file multipiattaforma

X-plore: Il migliore per la gestione dei file su dispositivi mobili Android

FreeCommander: Il migliore per la gestione dei file portatile su Windows

Explorer++: Ideale per una gestione leggera dei file

File: Ideale per un'esperienza Windows moderna

Dolphin File Manager: Ideale per utenti Linux versatili

Windows File Manager: Ideale per gli appassionati di gestione file nostalgici

Cosa cercare in un file manager?

Scegliere il file manager giusto può influire notevolmente sul flusso di lavoro quotidiano e sulla produttività. I migliori file manager combinano un design intuitivo con funzionalità/funzioni potenti che semplificano la gestione complessa dei file e aiutano a fare ordine nel mondo digitale.

Ecco le funzionalità/funzioni chiave da considerare:

Funzionalità di ricerca: cerca strumenti che offrono una rapida individuazione dei file tramite filtri di ricerca avanzati, tra cui la ricerca basata sul contenuto e il filtraggio dei metadati

Flessibilità dell'interfaccia : personalizza la visualizzazione con più pannelli, schede e informazioni dettagliate sui file per migliorare significativamente l'efficienza del flusso di lavoro

Operazioni sui file: cerca gestori che offrano operazioni in batch, strumenti avanzati di rinominazione e funzionalità/funzioni di confronto dei file oltre alle funzioni di base di copia e spostamento

Integrazione cloud: Utilizza strumenti che si integrano facilmente con i servizi cloud, poiché i moderni file system spesso si estendono su più piattaforme

Funzionalità/funzioni di sicurezza: assicurati di disporre di crittografia dei file, eliminazione sicura e gestione delle autorizzazioni per proteggere i dati sensibili

Supporto formati: cerca un supporto completo dei formati di file, comprese le funzionalità di anteprima per vari tipi di documenti e file multimediali

Concentrandoti su queste funzionalità/funzioni essenziali, potrai selezionare un file manager che soddisfi le tue esigenze attuali e che sia scalabile in base alle tue esigenze future. Esploriamo i migliori file manager che eccellono in queste aree cruciali.

Leggi anche: Come organizzare manuali utente e garanzie

I 12 migliori file manager

Un file manager deve fare molto di più che spostare i tuoi file. Le migliori soluzioni combinano potenti funzionalità di organizzazione con interfacce intuitive e funzionalità innovative che si adattano al tuo stile di lavoro.

Questi file manager di alto livello rappresentano l'avanguardia nell'organizzazione digitale.

1. ClickUp (Il migliore per creare, organizzare e condividere file)

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro: combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Trasforma i sistemi di file tradizionali grazie alle sue funzionalità/funzioni di organizzazione e collaborazione intelligenti. Consideralo come il tuo quartier generale digitale dove file, attività e collaborazione in team si integrano perfettamente.

Il cuore del sistema di gestione dei documenti di ClickUp è costituito dai documenti ClickUp. Qui i team possono collaborare sui documenti in tempo reale, creare gerarchie di documenti nidificati per basi di conoscenza organizzate e incorporare file da Google Drive o Dropbox.

Crea facilmente un nuovo documento Clickup da qualsiasi posizione all'interno della tua area di lavoro

La possibilità di creare modelli di documenti garantisce coerenza, sia che si tratti di redigere procedure operative standard o di creare un wiki aziendale.

La Guida alla gerarchia di ClickUp fornisce una struttura organizzativa logica che integra questa funzionalità di collaborazione sui documenti. Le aree di lavoro ospitano l'intera organizzazione, mentre gli spazi la dividono in reparti o team.

All'interno di ogni spazio, le cartelle raggruppano i progetti correlati, gli elenchi organizzano elementi simili e le attività suddividono i risultati finali specifici.

Organizza ogni file senza sforzo con la gerarchia dei progetti di ClickUp, garantendo un facile accesso ogni volta che ne hai bisogno

Questa progressione intuitiva aiuta i team a organizzare i propri file in modo naturale, pur rimanendo sufficientemente flessibili da adattarsi a diversi flussi di lavoro.

Trovare rapidamente i file diventa fondamentale man mano che l'area di lavoro cresce, ed è qui che ClickUp Connected Search dà il meglio di sé.

Dimentica di cliccare e rovistare in infinite cartelle: che un file sia in un commento di un'attività, allegato a un documento o archiviato in un servizio cloud integrato, la ricerca connessa lo trova all'istante.

Liberati dai sistemi isolati con ClickUp Connected Search, che rende le conoscenze immediatamente accessibili a tutti i membri della tua organizzazione

Ma c'è di più: impara dai tuoi modelli di ricerca per fornirti risultati sempre più pertinenti.

ClickUp Brain migliora l'intelligenza di ricerca fornendo risposte in tempo reale basate sulle informazioni presenti nell'area di lavoro, che si tratti di attività, documenti o team.

Accedi istantaneamente a tutte le tue app connesse con ClickUp Brain senza mai uscire dalla tua area di lavoro

Ti aiuta a comprendere ed estrarre informazioni dai file, invece di limitarti a trovarli. Puoi riepilogare/riassumere il contenuto dei documenti, analizzare i dati delle app integrate o ottenere risposte rapide da diversi strumenti integrati nella tua area di lavoro.

Le integrazioni native di ClickUp con Google Drive, Dropbox e Microsoft Office garantiscono che i tuoi strumenti esistenti funzionino perfettamente all'interno di questo sistema avanzato.

Gemma Kuenzi, Art Director di Kredo Inc. , sottolinea l'incredibile versatilità delle integrazioni di ClickUp:

Utilizziamo l'integrazione Toggl per il monitoraggio del tempo. Utilizziamo anche l'integrazione Sharepoint per la condivisione dei file. Le integrazioni disponibili sono numerose e ci consentono di gestire tutta la produttività attraverso un'unica interfaccia.

Utilizziamo l'integrazione Toggl per il monitoraggio del tempo. Utilizziamo anche l'integrazione Sharepoint per la condivisione dei file. Le integrazioni disponibili sono numerose e ci consentono di gestire tutta la produttività attraverso un'unica interfaccia.

Cosa c'è di più? Le automazioni di ClickUp ti consentono di automatizzare la gestione dei file e liberare tempo per concentrarti sul lavoro che fa la differenza, senza bisogno di competenze di codifica. Imposta approvazioni automatiche dei file, personalizza le notifiche per gli aggiornamenti e crea modelli di attività che organizzano automaticamente i file allegati utilizzando semplici sequenze if-then.

📮ClickUp Insight: l'83% dei knowledge worker si affida principalmente all'email e alla chat per comunicare con il proprio team. Tuttavia, quasi il 60% della loro giornata lavorativa viene perso passando da uno strumento all'altro e cercando informazioni. Con un'app che fa tutto per il lavoro come ClickUp, il project management, la messaggistica, le email e le chat convergono tutte in un unico posto!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Converti i documenti in attività concrete con un solo clic per semplificare l'implementazione dei progetti

Proteggi le informazioni sensibili impostando autorizzazioni di accesso personalizzate a livello di documento, cartella o spazio

Tieni traccia delle modifiche ai documenti con una cronologia completa delle versioni e confronti affiancati

Crea stati personalizzati per i documenti per visualizzare lo stato di avanzamento dei contenuti (bozza, revisione, approvato)

Genera ricchi elementi incorporati per includere video, codici e contenuti di app esterne all'interno dei documenti

Esporta documenti in diversi formati (PDF, Word, HTML) mantenendo la formattazione

Limiti di ClickUp

Una struttura complessa dell'area di lavoro richiede una configurazione iniziale accurata

Una curva di apprendimento più ripida per funzionalità avanzate di automazione dei documenti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.900 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

Leggi anche: Perché è importante il controllo delle versioni dei documenti?

2. Total Commander (Ideale per utenti esperti che necessitano di operazioni avanzate sui file)

tramite Total Commander

Total Commander si distingue per il suo approccio unico alle operazioni su file di massa e per le elevate prestazioni di elaborazione.

A differenza dei tipici file manager, offre un Queue Manager di livello militare che consente agli amministratori di sistema e agli utenti esperti di gestire trasferimenti di file pesanti senza sovraccaricare il sistema.

Le sue robuste funzionalità FTP consentono fino a 10 connessioni simultanee e il ripristino automatico dei trasferimenti interrotti, rendendolo indispensabile per la gestione di server remoti.

Lo strumento di rinomina multipla trasforma le noiose attività di organizzazione dei file in semplici operazioni basate su regole.

Le sue modalità di gestione dei file su larga scala lo distinguono: verifica automatica, controlli di integrità e operazioni in coda eliminano la necessità di monitorare manualmente i trasferimenti.

Queste funzionalità si traducono direttamente in ore di produttività recuperate per i team che gestiscono quotidianamente operazioni su file di grandi dimensioni.

Funzionalità/funzioni migliori di Total Commander

Naviga in strutture di file complesse utilizzando un'interfaccia a doppio pannello con navigazione a schede

Configura le operazioni sui file in background con limiti di velocità di trasferimento personalizzabili

Cerca all'interno di PDF e archivi per contenuti di testo

Estrai file specifici da più archivi contemporaneamente

Confronta i contenuti dei file tra le directory per identificare duplicati e differenze

Limiti di Total Commander

Il processo di pagamento richiede alcuni giorni per la consegna della chiave

Modello shareware con versione di prova obbligatoria di 30 giorni

Prezzi di Total Commander

Licenza per studenti: €31,50 (~$34 USD)

Licenza standard: 42 € (~46 $ USD)

(Nota: i prezzi in USD sono approssimativi e possono variare in base ai tassi di cambio correnti)

Valutazioni e recensioni di Total Commander

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di Total Commander?

quindi sostituisce Windows Explorer e lo migliora in molti modi, ad esempio: visualizza molte più miniature (sono un grafico, quindi mi è utile vedere le miniature dei file come PSD, EPS, PDF, ecc...) con add-on se necessario, ha incorporato funzionalità FTP, è configurabile in un numero inimmaginabile di modi e anche la sua funzione di ricerca è molto più efficiente. Ad esempio, uso molto la funzione che, quando sei in una directory, ti permette di digitare una o due lettere del nome del file che stai cercando e nasconde tutti i file che non includono le lettere digitate quando le digiti... È il software che uso di più da quando andavo a scuola, 10-15 anni fa

quindi sostituisce Windows Explorer e lo migliora in molti modi, ad esempio: visualizza molte più miniature (sono un grafico, quindi mi è utile vedere le miniature dei file come PSD, EPS, PDF, ecc...) con add-on se necessario, ha incorporato funzionalità FTP, è configurabile in un numero incredibile di modi e anche la sua funzione di ricerca è molto più efficiente. Ad esempio, uso molto la funzione che, quando sei in una directory, ti permette di digitare una o due lettere del nome del file che cerchi e nasconde tutti i file che non includono le lettere digitate quando le digiti... È il software che uso di più da quando andavo a scuola, 10-15 anni fa

🧠 Curiosità: la NASA ha utilizzato sistemi di gestione dei file personalizzati per organizzare i dati critici durante i progetti di esplorazione spaziale.

3. Directory Opus (Il migliore per soluzioni di gestione file personalizzabili)

tramite Directory Opus

Se stai cercando un file manager premium, Directory Opus è quello che fa per te. Rivisita completamente le operazioni di gestione dei file di Windows.

Questo potente strumento combina operazioni ad alte prestazioni con una personalizzazione senza pari, rendendolo perfetto per gli utenti che desiderano il controllo totale sulla gestione dei propri file.

Il sistema di scripting visivo automatizza le attività ripetitive senza richiedere conoscenze di codici, mentre le cartelle intelligenti organizzano automaticamente i file in base a regole e criteri personalizzabili.

Gli strumenti di elaborazione delle immagini integrati gestiscono le conversioni in batch senza problemi, rendendoli preziosi per la gestione di raccolte multimediali di grandi dimensioni.

La memoria specifica per cartella del software conserva le visualizzazioni personalizzate e le preferenze di ordinamento, semplificando la navigazione attraverso strutture di progetto complesse.

Funzionalità/funzioni migliori di Directory Opus

Crea barre degli strumenti personalizzate con configurazione dei comandi tramite drag-and-drop

Progetta flussi di lavoro completi per la gestione dei file con la modalità Sostituzione Explorer

Imposta filtri condizionali basati su metadati e proprietà dei file

Elabora più operazioni su file contemporaneamente grazie all'architettura multi-thread

Personalizza le modalità di visualizzazione da semplici elenchi a layout dettagliati con più riquadri

Limiti di Directory Opus

I prezzi premium potrebbero non essere adatti agli utenti occasionali

Assistenza solo per piattaforma Windows

Prezzi di Directory Opus

Singolo: 89 AUD (~58 USD)

Doppio: 129 AUD (~84 USD)

Cinque: 249 AUD (~162 USD)

Nota: i prezzi in USD sono approssimativi e possono variare in base ai tassi di cambio correnti.

Valutazioni e recensioni di Directory Opus

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di Directory Opus?

Non ho mai avuto a che fare con così tanti file, ma ho un sacco di pdf che devo rinominare ogni mese. Con Directory Opus posso impostare l'ordinamento su "Manuale" e poi iniziare a rinominare dall'alto senza che i file saltino da una parte all'altra mentre vengono rinominati. E ha una finestra di anteprima, quindi non devo aprire ogni file. Supporta anche le etichette personalizzate (se si utilizza NTFS), quindi è possibile contrassegnare le cartelle come completate. E ha una scorciatoia per mettere rapidamente tutti i file selezionati in una cartella datata. Ha supporto per archivi RAR.

Non ho mai avuto a che fare con così tanti file, ma ho un sacco di pdf che devo rinominare ogni mese. Con Directory Opus posso impostare l'ordinamento su "Manuale" e poi iniziare a rinominare dall'alto senza che i file saltino da una parte all'altra mentre vengono rinominati. E ha una finestra di anteprima, così non devo aprire ogni file. Supporta anche le etichette personalizzate (se si utilizza NTFS), quindi è possibile contrassegnare le cartelle come completate. E ha una scorciatoia per mettere rapidamente tutti i file selezionati in una cartella datata. Ha il supporto per gli archivi RAR.

👀 Lo sapevi? Directory Opus può creare cartelle virtuali in cui i file sono raggruppati in base ai metadati anziché alla posizione, offrendoti nuovi modi per organizzare le tue informazioni più importanti.

4. xplorer² (Il migliore per una gestione dei file moderna ed efficiente)

via xplorer²

xplorer² è pensato per i professionisti che hanno bisogno di più potenza rispetto a quella offerta dai file explorer standard. La sua interfaccia a doppio pannello e le funzionalità di ricerca avanzate sono particolarmente utili per gli autori di contenuti e i professionisti IT.

Come file manager avanzato, xplorer² colma il divario tra la gestione tradizionale dei file e la moderna esperienza utente.

Ciò che distingue xplorer² è la sua combinazione accurata di funzionalità innovative e un file system efficiente. La sua caratteristica distintiva "Sticky Selecting" impedisce la deselezione accidentale dei file durante le operazioni di massa, mentre il rilevamento dei file duplicati integrato aiuta a mantenere l'organizzazione del disco.

funzionalità/funzioni migliori di xplorer

Visualizza e gestisci contemporaneamente i file in diverse directory, consentendo confronti e trasferimenti rapidissimi

Attiva/disattiva la barra multifunzione moderna e il menu classico per un'esperienza di gestione dei file personalizzata

Applica codici colore per classificare visivamente i file, semplificando la navigazione e l'organizzazione dei contenuti digitali

Esplora rapidamente le strutture delle directory utilizzando le colonne Miller e la navigazione a schede per una gestione dei file migliorata

limiti di xplorer

Il layout a pannello orizzontale potrebbe non essere adatto a tutti i flussi di lavoro

La configurazione predefinita richiede la personalizzazione

prezzi di xplorer²

Pro: 29,95 $

Ultimate: 49,95 $

valutazioni e recensioni di xplorer

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

5. Q-Dir (Ideale per la visualizzazione multi-pannello)

Adotta un approccio diverso alla gestione dei file con fino a quattro riquadri di visualizzazione simultanei in Q-Dir (Quad Directory Explorer).

Questa alternativa gratuita e leggera a Windows File Explorer offre una visualizzazione completa di più cartelle contemporaneamente, perfetta per gli utenti che lavorano spesso su directory diverse.

Ciò che distingue Q-Dir è il suo efficiente sistema Quadro-view portatile. Il programma non richiede installazione e può essere eseguito da qualsiasi posizione, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti IT che si spostano tra sistemi diversi.

Migliori funzionalità/funzioni di Q-Dir

Crea segnalibri istantanei per le cartelle per accedere rapidamente alle directory utilizzate di frequente

Applica filtri di colore a file e cartelle, migliorando l'organizzazione visiva e l'identificazione dei file

Visualizza immediatamente informazioni complete sulle dimensioni delle cartelle, aiutandoti a gestire lo spazio su disco in modo efficiente

Aggiungi alle segnalibri le cartelle a cui accedi più spesso per un accesso rapido alle directory

Trasferisci i file senza interruzioni tra i pannelli con l'intuitiva funzionalità drag-and-drop

Limiti di Q-Dir

Elementi dell'interfaccia di piccole dimensioni su schermi ad alta risoluzione

Capacità di trasferimento file limitate per operazioni di grandi dimensioni

Prezzi di Q-Dir

Free

Valutazioni e recensioni di Q-Dir

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di Q-Dir?

Ho usato molti file manager diversi nel corso del tempo, ma sono sempre tornato a questo, ancora oggi. Fa molto più di quello che mi serve, ma fa sempre quello che mi serve. L'unico problema che non riesco a capire è che io uso principalmente la visualizzazione a doppio pannello, ma il pannello destro non memorizza l'ordine in cui ho ordinato gli elementi. Io ordino sempre in ordine alfabetico dalla A alla Z. Provalo per un po' e vedi se è solo un problema mio o se è effettivamente un problema. Ho imparato ad abituarmi e basta premere il pulsante di ordinamento ogni giorno, è comunque un manager fantastico!

Ho usato molti file manager diversi nel corso del tempo, ma sono sempre tornato a questo, ancora oggi. Fa molto più di quello che mi serve, ma fa sempre quello che mi serve. L'unico problema che non riesco a capire è che io uso principalmente la visualizzazione a doppio riquadro, ma il riquadro destro non memorizza il modo in cui ho ordinato gli elementi. Io ordino sempre in ordine alfabetico dalla A alla Z. Provalo per un po' e vedi se è solo un problema mio o se è effettivamente un problema. Ho imparato ad abituarmi e basta premere il pulsante di ordinamento ogni giorno, è comunque un manager fantastico!

💡 Suggerimento: per i file manager con supporto a doppio pannello, assegna un pannello alle directory a cui accedi più spesso e l'altro alle attività correnti. In questo modo riduci i tempi di navigazione e aumenti l'efficienza.

6. Double Commander (Il migliore per l'utilizzo multipiattaforma)

tramite Double Commander

Double Commander è una soluzione open source ispirata a Total Commander che offre funzionalità avanzate di gestione dei file per Windows, Linux e macOS.

Questo file manager a doppio pannello combina potenti funzionalità da riga di comando con un'interfaccia grafica accessibile, rendendo semplici le operazioni complesse sui file per utenti di tutti i livelli di competenza.

Ciò che distingue Double Commander è la sua attenzione alle funzionalità pratiche. Ogni elemento del menu ha uno scopo preciso e offre accesso diretto a operazioni avanzate come la creazione di collegamenti simbolici, la ridenominazione in blocco e il confronto di file, attività solitamente riservate alla riga di comando.

Le migliori funzionalità/funzioni di Double Commander

Crea e gestisci collegamenti simbolici e collegamenti fisici su più file system

Estrai e gestisci formati di archiviazione completi con operazioni con un solo clic

Connettiti e trasferisci file in modo sicuro utilizzando i protocolli FTP, SFTP e SSH

Esegui operazioni sui file in background senza interrompere le attività principali del flusso di lavoro

Esegui ricerche full-text su più directory e tipi di file all'istante

Modifica i file con un editor di testo integrato con evidenziazione della sintassi per modifiche rapide

Limiti di Double Commander

Problemi di prestazioni su macOS

Comportamento di scorrimento incoerente

Prezzi di Double Commander

Free

Valutazioni e recensioni di Double Commander

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di Double Commander?

Ho provato Double Commander per 1 minuto e, come risultato, ho immediatamente cancellato OneCommander e sono passato a questo. FOSS è fantastico.

Ho provato Double Commander per 1 minuto e, come risultato, ho immediatamente eliminato OneCommander e sono passato a questo. FOSS è fantastico.

7. X-plore (Il migliore per la gestione dei file su dispositivi mobili Android)

Navigare in directory di file estese su un telefono può essere particolarmente difficile. X-plore trasforma la gestione dei file mobili attraverso la sua interfaccia completa a doppio pannello, rendendolo uno strumento potente per gli utenti Android.

Questo file manager mobile ricco di funzionalità, sviluppato da Lonely Cat Games, offre funzionalità di gestione dei file di livello desktop su smartphone e tablet.

Ciò che distingue X-plore è la sua ampia funzionalità combinata con le capacità di accesso root.

L'interfaccia con visualizzazione ad albero a doppio pannello rende la navigazione intuitiva, mentre il supporto per i servizi cloud, USB OTG e vari formati di file creano una soluzione completa per la gestione dei file mobili.

Le migliori funzionalità/funzioni di X-plore

I visualizzatori integrati per immagini, file audio e PDF migliorano la praticità e l'accessibilità

L'integrazione dell'archiviazione cloud con Google Drive e OneDrive semplifica la gestione dei file

Il supporto USB OTG consente di accedere facilmente ai dispositivi di archiviazione esterni mentre sei in movimento

La funzionalità Mappa disco visualizza l'allocazione dello spazio di archiviazione per una gestione efficiente dello spazio

Le funzionalità di accesso root consentono l'esplorazione e la modifica dei file di sistema

Il supporto SSH File Transfer facilita il trasferimento sicuro ed efficiente dei file (funzionalità premium)

Limiti di X-plore

Alcune funzionalità/funzioni avanzate richiedono il pagamento

L'interfaccia può risultare complessa su schermi più piccoli

Prezzi di X-plore

Free

Funzionalità/funzioni premium disponibili tramite donazioni tramite Google Play Store

Valutazioni e recensioni di X-plore

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

8. FreeCommander (Il migliore per la gestione dei file portatile su Windows)

tramite FreeCommander

FreeCommander offre un'alternativa flessibile a Windows Explorer, concentrandosi sulla portabilità e sulle funzionalità/funzioni pratiche di gestione dei file.

Questa app leggera e portatile per la gestione dei file combina le funzionalità essenziali di Windows con funzionalità avanzate che soddisfano sia gli utenti occasionali che i professionisti IT.

FreeCommander offre una vera portabilità: l'intero programma può essere eseguito direttamente da una chiavetta USB o da un CD, rendendolo perfetto per gli utenti che necessitano di funzionalità di gestione dei file coerenti su diversi computer Windows.

Funzionalità/funzioni migliori di FreeCommander

Visualizza in anteprima tipi di file complessi utilizzando un visualizzatore multiformato completo

Supera con facilità i tradizionali limiti di lunghezza dei percorsi di 255 caratteri

Applica potenti filtri basati su espressioni regolari per eseguire ricerche avanzate e precise dei file

Organizza i file in modo efficiente utilizzando un'interfaccia flessibile con visualizzazione ad albero a doppio pannello

Accedi direttamente alle cartelle di sistema nascoste e alle interfacce del pannello di controllo di Windows

Connettiti e gestisci facilmente i file su più piattaforme di dispositivi mobili

Sincronizza le cartelle in modo efficiente su diverse posizioni di archiviazione locali e di rete

Recupera i file cancellati accidentalmente utilizzando sofisticati meccanismi di ripristino integrati

Limiti di FreeCommander

Solo per piattaforma Windows

Opzioni di integrazione cloud limitate

Prezzi di FreeCommander

Gratis (versione a 32 bit)

Download singolo: 10 $ (versione a 64 bit)

Accesso per un anno: 20 $ (versioni a 32 bit e 64 bit)

Accesso per due anni: 28 $ (versioni a 32 bit e 64 bit)

Valutazioni e recensioni di FreeCommander

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

9. Explorer++ (Il migliore per la gestione leggera dei file)

Se sei un utente Windows alla ricerca di un'alternativa compatta ed efficiente al sistema di gestione file predefinito, Explorer++ è quello che fa per te.

Questa alternativa open source offre funzionalità essenziali per la gestione dei file e punta sulla velocità e la semplicità, aggiungendo funzionalità/funzioni preziose che vanno oltre le funzionalità di base di Microsoft Explorer.

La sua interfaccia a schede e l'elaborazione in background garantiscono un funzionamento fluido anche durante operazioni intensive sui file, rendendolo ideale per gli utenti che preferiscono un file manager leggero ma potente.

Funzionalità/funzioni migliori di Explorer

Implementa un sistema di segnalibri per accedere rapidamente alle directory utilizzate di frequente e migliorare l'efficienza

Esegui operazioni avanzate sui file per unire e dividere i file per una gestione versatile

Esegui il file manager direttamente da unità USB o altri supporti utilizzando le opzioni di configurazione portatile

Personalizza le preferenze dell'utente con opzioni di spazio di archiviazione del registro o dei file di configurazione per una maggiore comodità

Limiti di Explorer

Monitoraggio solo delle cartelle del file system reale

Solo per piattaforma Windows

Prezzi di Explorer

Free

Valutazioni e recensioni di Explorer

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

10. File (Ideale per un'esperienza Windows moderna)

tramite File

Files reinventa la gestione dei file di Windows con un design contemporaneo e funzionalità/funzioni avanzate per la produttività. Questo file manager di terze parti combina un'estetica moderna con funzionalità robuste, offrendo un nuovo modo di interagire con i file e le cartelle.

Ciò che distingue Files è la sua attenzione alla filosofia di progettazione incentrata su Windows, con l'aggiunta di funzionalità/funzioni mancanti nell'explorer nativo. La combinazione di integrazione cloud, navigazione a schede e anteprime dei file ricche crea un'esperienza di gestione dei file moderna che risulta naturale per gli utenti Windows.

Le migliori funzionalità/funzioni di Files

Utilizza un'interfaccia pulita e moderna con layout personalizzabili per migliorare l'esperienza utente e la personalizzazione

Accedi all'assistenza di anteprima integrata per documenti, file multimediali e codice per visualizzarli rapidamente senza aprire i file

Integra servizi cloud come OneDrive, Google Drive e iCloud per semplificare la gestione dei file su tutte le piattaforme

Implementa un sistema di tag personalizzato con codici colore per organizzare i file e facilitarne il recupero e l'identificazione

Approfitta del supporto Markdown e dell'evidenziazione della sintassi per migliorare l'usabilità per sviluppatori e scrittori

Limiti dei file

Problemi occasionali di prestazioni

Sfide di sincronizzazione con i servizi cloud

Prezzi dei file

Free

Valutazioni e recensioni dei file

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

11. Dolphin File Manager (Ideale per gli utenti Linux)

via Dolphin

File manager predefinito della popolare comunità di software gratuito KDE, Dolphin combina prestazioni leggere con ricche opzioni di personalizzazione.

Questo versatile file manager naviga e gestisce in modo efficiente i file su vari dispositivi di archiviazione, mantenendo la flessibilità nell'interazione degli utenti con i contenuti.

Ciò che distingue Dolphin è la sua natura adattabile combinata con funzionalità/funzioni incentrate sulla produttività. L'equilibrio tra semplicità e funzionalità potenti lo rende ideale per gli utenti Linux che desiderano un file manager avanzato che cresca con le loro esigenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dolphin

Utilizza diverse modalità di visualizzazione (griglia, dettagliata e ad albero) per migliorare la navigazione e l'organizzazione dei file

Abilita la visualizzazione divisa e il supporto alla navigazione a schede per accedere contemporaneamente a più directory

Accedi a un menu completo con azioni personalizzabili per una gestione rapida dei file

Utilizza la funzionalità drag-and-drop tra le visualizzazioni per semplificare lo spostamento o la copia dei file senza sforzo

Utilizza semplici opzioni di compressione e condivisione dei file per semplificare la collaborazione e la gestione dei file

Personalizza la configurazione dell'interfaccia adattabile per personalizzare la tua area di lavoro in base alle tue esigenze

Connettiti a vari dispositivi di archiviazione (dischi rigidi, USB, schede SD) per garantire la versatilità nella gestione dei file

Limiti di Dolphin

Solo piattaforma Linux/KDE

Alcune funzionalità/funzioni richiedono dipendenze KDE

Prezzi di Dolphin

Free

Valutazioni e recensioni di Dolphin

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

12. Windows File Manager (ideale per gli appassionati di gestione file nostalgici)

tramite Microsoft

Windows File Manager è un tuffo nel passato. Microsoft lo ha riportato in vita dalle sue origini in Windows 3. x e lo ha trasformato in un progetto open source su GitHub.

Questo strumento classico è pensato per gli appassionati di informatica retrò e per chi apprezza la semplicità della gestione dei file vecchio stile.

Con la sua iconica interfaccia a doppio pannello e le sue funzionalità intuitive, Windows File Manager è un'alternativa funzionale e nostalgica ai moderni file explorer.

Progettato inizialmente nei primi anni '90, Windows File Manager è stato modernizzato per funzionare sui sistemi Windows attuali.

Sebbene non disponga delle funzionalità/funzioni più appariscenti degli strumenti odierni, questo file manager di base offre prestazioni solide per le operazioni di file di base e si distingue come una finestra sui primi giorni dell'informatica Windows.

Migliori funzionalità/funzioni di Windows File Manager

Naviga e gestisci i file su due pannelli, semplificando operazioni come la copia e lo spostamento dei file tra le directory

Scarica e utilizza facilmente l'applicazione leggera e open source senza appesantire le risorse di sistema

Copia, sposta, rinomina ed elimina i file in modo semplice ed efficiente, proprio come nei primi anni '90

Limiti di Windows File Manager

Non dispone delle funzionalità sofisticate come la navigazione a schede, la ricerca avanzata o l'integrazione con il cloud che si trovano nei moderni file manager

Il design retrò potrebbe sembrare insolito o obsoleto agli utenti abituati ai moderni file explorer

Il traguardo principale sono gli appassionati piuttosto che i professionisti che necessitano di flussi di lavoro avanzati

Prezzi di Windows File Manager

Free

Valutazioni e recensioni di File Manager per Windows

G2: Nessuna valutazione disponibile

Capterra: Nessuna valutazione disponibile

💡 Suggerimento: abbina un file manager come Windows File Manager per operazioni leggere con ClickUp per il project management avanzato, in modo da coprire tutte le tue esigenze.

Scegli il tuo percorso per organizzare meglio i tuoi file

Il file manager giusto può migliorare notevolmente la tua produttività e l'organizzazione digitale. Quando scegli gli strumenti di gestione dei file giusti, considera i requisiti del flusso di lavoro, le dimensioni del team, l'ecosistema digitale e le sfide specifiche in termini di produttività.

Esplora diverse soluzioni, prova varie interfacce e confronta le funzionalità/funzioni per trovare l'approccio perfetto alla gestione dei file.

Una tecnologia di gestione dei file efficace dovrebbe potenziare la produttività professionale, non aggiungere complessità. Una soluzione di organizzazione digitale ideale integra le funzionalità esistenti, consentendo ai team di concentrarsi sugli obiettivi principali in modo preciso ed efficiente.

Il nostro consiglio? ClickUp è l'hub definitivo per la gestione centralizzata dei file e la produttività dei professionisti alla ricerca di soluzioni complete per l'area di lavoro digitale. La sua solida piattaforma trasforma la gestione tradizionale dei file in un sistema intelligente e adattivo.

Iscriviti a ClickUp per trasformare la tua esperienza di gestione dei file e scopri quanto può essere organizzata la tua area di lavoro digitale.