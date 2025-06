Come utilizzare Notebook LM per il lavoro

Durante le riunioni o le lezioni, spesso sembra di cercare di risolvere un indovinello criptico, soprattutto quando non è possibile catturare ogni dettaglio importante.

Sebbene prendere appunti sia essenziale, i metodi tradizionali spesso non sono sufficienti. È qui che entrano in gioco gli strumenti basati sull'IA come Notebook LM, che ti consentono di prendere appunti in modo agile.

Notebook LM ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua interfaccia intuitiva e agli algoritmi intelligenti, che lo rendono un potente strumento di produttività. Tuttavia, come per qualsiasi nuova tecnologia, può essere necessario un po' di tempo per imparare a utilizzarlo in modo efficace.

In questo blog ti guideremo attraverso l'utilizzo di Notebook LM per il lavoro, ne evidenzieremo i vantaggi, esploreremo le best practice e discuteremo i potenziali limiti. Ti presenteremo anche altre utili alternative per ottimizzare la tua esperienza di presa di appunti.

Che cos'è Notebook LM?

Notebook LM, progettato da Google Labs, è uno strumento sperimentale di gestione delle conoscenze che consente di prendere appunti in modo semplice e intuitivo.

Il suo obiettivo è migliorare la produttività fornendo supporto all'ascolto attivo, all'organizzazione dei pensieri e al brainstorming. Notebook LM è noto anche per la sua capacità di creare conversazioni audio approfondite a partire da documentazione di base e trascrizioni.

Con l'obiettivo primario di diventare il tuo assistente intelligente, trasforma le informazioni non strutturate in informazioni utili. In breve, Notebook LM è progettato per colmare il divario tra l'acquisizione delle informazioni e la creazione di valore.

Funzionalità/funzioni chiave di Notebook LM

È importante ricordare che questo strumento sperimentale modella la presa di appunti sulla base dell'IA. Ciò consente agli utenti di ottenere un nuovo kit di strumenti progettato per una gestione più intelligente delle note.

Ecco quattro funzionalità/funzioni offerte da Notebook LM per aiutarti a catturare, organizzare e utilizzare le informazioni:

Funzionalità/funzione n. 1 Creazione e organizzazione di note

Quando si tratta di prendere appunti, questo strumento è semplice e intuitivo.

Per un input personalizzato, la funzionalità "Aggiungi nota" consente di scrivere o incollare direttamente, offrendo flessibilità nella creazione delle note. Notebook LM consente inoltre di fissare le risposte importanti, rendendole non modificabili, conservate e accessibili.

È dotato di una guida al notebook che consente di combinare una o più note. Un ottimo esempio è la creazione di guide di studio con un solo clic dalle risorse caricate.

Funzionalità/Funzione n. 2 Riepiloghi/riassunti e analisi

Una volta caricati i documenti, gli algoritmi IA di Notebook LM li trasformano istantaneamente in riepiloghi/riassunti chiari. Analizza inoltre i contenuti per creare approfondimenti concisi, identificare modelli e organizzare i punti chiave.

Ciò consente agli utenti di estrarre rapidamente valore e concentrarsi sulle decisioni invece di affogare nelle informazioni. Queste funzionalità rendono Notebook LM ideale per report, briefing di progetto, lezioni e casi di studio.

Funzionalità/funzione n. 3 Generazione di podcast

Una funzionalità/funzione che ha permesso a Notebook LM di affermarsi è la panoramica audio. Questa funzionalità consente di trasformare contenuti e note in podcast personalizzati.

Questa funzionalità offre un modo alternativo per assorbire le informazioni. Con un audio chiaro e comprensibile, Notebook LM semplifica l'apprendimento uditivo e ottimizza il tempo durante gli spostamenti o gli allenamenti.

Funzionalità/funzione n. 4 Cancellazione delle citazioni

Lo strumento include anche citazioni chiare nelle risposte per aumentare la trasparenza e l'accuratezza dei contenuti generati dall'IA. Ogni output rimanda alla fonte, garantendo credibilità e affidabilità.

Questo rende Notebook LM indispensabile per la ricerca o il lavoro professionale. I team possono facilmente convalidare le informazioni, giustificare le loro decisioni e promuovere la responsabilità.

Prezzi di Notebook LM

Free Forever

In più: 20 $ al mese per utente (disponibile solo come componente aggiuntivo per i team con piani premium Google Space e Gemini)

Applicazioni chiave di Notebook LM nelle impostazioni di lavoro

Ti stai chiedendo come utilizzare Notebook LM per il lavoro? Segui questi passaggi per iniziare:

Accedi a Notebook LM. Qui troverai un'opzione per creare il tuo blocco note. Seleziona "Crea"

tramite Notebook LM

Successivamente, verrà visualizzato un prompt che ti chiederà di aggiungere la tua fonte. Ciò include più documenti in uno qualsiasi dei sei formati, dai file audio e PDF ai collegamenti e al testo normale

Ora, immergiamoci nell'applicazione dello strumento in specifiche applicazioni chiave:

Organizzazione di riunioni e note

Che siano ricorrenti o occasionali, tutte le riunioni necessitano di note strutturate per garantire chiarezza e stato di avanzamento. Organizzarle in modo efficiente è fondamentale, poiché spesso sono coinvolti programmi e documenti.

Notebook LM semplifica questo processo trasformando dettagli sparsi in informazioni utili per un accesso rapido, decisioni più intelligenti e un follow-up senza soluzione di continuità.

Ecco come Notebook LM facilita riunioni e note chiare e organizzate:

Archivia tutti i programmi delle riunioni, i punti di discussione o le sintesi dei progetti come fonte

Aggiungi note manuali durante le riunioni, collega punti correlati con collegamenti e perfeziona i contenuti con la formattazione integrata

Trasforma le note disorganizzate delle riunioni in riepiloghi/riassunti, FAQ, guide di studio e documenti informativi

Archivia fino a 1000 note relative alle riunioni in un blocco appunti. Ciò consente di organizzare e strutturare i contenuti relativi a un singolo argomento. Inoltre, puoi rivedere facilmente le discussioni con le note ordinate cronologicamente

Semplificazione dei flussi di lavoro dei progetti

I progetti riguardano in egual misura i contenuti e l'esecuzione. Per mantenere lo slancio e lo stato di avanzamento è necessario comunicare in modo chiaro, definire piani d'azione e ridurre al minimo gli sprechi. Questo è il vero scopo di un flusso di lavoro senza interruzioni.

NotebookLM ti aiuta a comprendere meglio i progetti e persino a creare piani d'azione rapidi. Riduce inoltre la complessità dei progetti, i ritardi e le comunicazioni errate.

Ecco alcune idee e modalità di utilizzo dello strumento per migliorare i flussi di lavoro dei progetti:

Crea sequenze e elementi di azione in modo che tutti conoscano i passaggi successivi

Evidenzia le attività interdipendenti e le attività cardine per transizioni più fluide tra le fasi

Personalizza i report in base alle esigenze specifiche degli stakeholder e riduci le comunicazioni irrilevanti

Crea modelli sotto forma di note scritte per risolvere più rapidamente i problemi, approvare i progetti e svolgere le revisioni di routine

Ricerca e analisi dei report

Nelle riunioni e nel coordinamento dei progetti, stare al passo significa rimanere informati. La creazione di report per le decisioni di gestione richiede un'analisi approfondita dei dati. Il costo di tali approfondimenti è spesso elevato in termini di ricerca e risorse.

Gli algoritmi intelligenti di NotebookLM semplificano la ricerca, riducendo le complessità e mantenendo una qualità eccellente.

Ecco come:

Identifica temi ricorrenti o tendenze dai dati di ricerca e dalle origini che hai aggiunto

Supporta le tue intuizioni con citazioni accurate e link alle fonti per una logica chiara e una facile comprensione

Genera tabelle strutturate che riepilogano/riassumono informazioni complesse, garantendo chiarezza e accessibilità ai responsabili delle decisioni

Distillate i punti essenziali da lunghi documenti di ricerca, trascrizioni di riunioni o documenti

Ottieni consigli o suggerimenti pratici per mantenere i report approfonditi e incentrati sulle soluzioni

Priorità e pianificazione delle attività

Dare vita alle intuizioni implica la creazione di punti d'azione chiari. Questi possono variare da cosa fare oggi a come guidare il team verso risultati chiave. Come? Crea attività, strategie e piani efficaci.

Notebook LM è progettato per annotare pensieri e intuizioni. Detto questo, la sua IA conversazionale ha il potenziale per convertirli in piani e priorità.

Ecco come ti aiuta questo strumento:

Suggerisci sequenze ottimali di attività per garantire che il lavoro richiesto al tuo team sia efficiente e produttivo

Creare una matrice per stabilire le priorità delle attività da delegare, rinviare e affrontare

Pianifica elenchi di attività settimanali e giornaliere in base alle ultime note delle riunioni e agli aggiornamenti delle fonti

Crea roadmap di prodotto e sprint in base alle indicazioni del client, ai piani e alle capacità del team che hai aggiunto

Collaborazione in team

Il contributo collettivo è alla base di qualsiasi team e progetto. Allineare le idee e le esigenze di tutti rende lo stato di avanzamento più fluido e coinvolgente. In questo senso, la collaborazione va oltre il brainstorming per includere la delega e i contributi in tempo reale.

Abilitando l'accesso e la condivisione dei notebook, NotebookLM svolge un lavoro completo per promuovere il lavoro di squadra.

Segui questi passaggi e suggerimenti per sfruttare al massimo il potenziale di questo strumento:

Condividi un blocco appunti per la modifica collaborativa in tempo reale e il brainstorming con tutte le parti interessate

Dividi il notebook in aree di responsabilità per contributi strutturati

Utilizza Notebook LM come bacheca di revisione per le riunioni di risoluzione dei conflitti e di escalation. Ciò facilita anche un migliore coordinamento per i gestori del team

Best practice per l'utilizzo di Notebook LM sul lavoro

I casi d'uso migliorano notevolmente l'impatto di Notebook LM sul lavoro. Detto questo, bastano pochi passaggi per renderlo uno strumento di ricerca basato sull'IA ancora migliore.

Ecco cinque pratiche particolarmente importanti da adottare:

Continua a caricare documenti e risorse nell'elenco delle fonti del tuo blocco appunti. I contenuti pertinenti aiutano Notebook LM a fungere da efficace strumento per prendere appunti e da base di conoscenze completa. Puoi anche aggiornare le risorse di Notebook LM con l'opzione "Converti tutte le note in fonte".

Esercitati a segmentare i tuoi notebook

Dedicate ogni blocco note a un singolo progetto, argomento o client. Cancellate i segmenti nella gerarchia delle note per facilitarne l'accesso. In questo modo potrete anche concentrare le vostre intuizioni e recuperare rapidamente i dati.

Mantieni dettagliati i prompt

Se avete bisogno di informazioni accurate, le vostre domande devono essere specifiche. Assicuratevi che i prompt siano molto dettagliati. Quando si ha a che fare con grandi set di dati, questa pratica fornirà le informazioni più utili.

Affronta prima le attività ripetitive

Sebbene Notebook LM abbia molteplici applicazioni, date priorità alla semplificazione delle attività di routine. L'automazione di report e verbali rapidi con questo strumento vi consente di concentrarvi sulle decisioni strategiche di alto valore.

Imposta modelli per note scritte

Incorpora modelli pronti all'uso per argomenti ricorrenti come schede flash di escalation o registrazione di progetti. Ciò velocizzerà la creazione di note per i membri del team e semplificherà la revisione per i manager. Richiedi un modello a Notebook LM, fissalo e consenti al team di copiarlo nelle proprie note.

Vantaggi dell'utilizzo di Notebook LM al lavoro

Ecco cinque vantaggi dell'utilizzo di Notebook LM al lavoro:

Organizzazione centralizzata: Consolida tutte le tue note in un unico posto, rendendole facili da trovare e gestire. Elimina la possibilità di documenti sparsi su più piattaforme

Approfondimenti e report assistiti dall'IA: converte lunghe note in riepiloghi/riassunti e report concisi e fruibili. Consente di risparmiare tempo e semplifica la comprensione di argomenti complessi

Semplifica le panoramiche audio: crea podcast e script su un'interfaccia intuitiva. Organizza le idee e rende la creazione di file audio accessibile anche agli utenti con competenze tecniche minime

Riduce i tempi di ricerca: Si riferisce solo alle fonti che hai aggiunto, rimanendo fedele alle informazioni che sono state inserite. Inoltre, fornisce automaticamente le citazioni all'interno delle risposte, riducendo il lavoro richiesto per la ricerca e mantenendo la credibilità e l'affidabilità

Problemi comuni nell'utilizzo di Notebook LM

Sebbene Notebook LM offra numerosi vantaggi, è necessario tenere in considerazione alcune difficoltà:

IA conversazionale di base: le informazioni si basano esclusivamente su fonti aggiunte manualmente. Ciò si traduce in informazioni incomplete se non gestite in modo efficace

Analisi limitate alle query effettuate: le funzionalità/funzioni Premium offrono analisi relative all'accesso giornaliero degli utenti e al numero di query effettuate in una settimana. Ciò non è particolarmente utile per il monitoraggio delle prestazioni aziendali o dei progetti

Mancano integrazioni: Mancano strumenti di collaborazione e integrazioni esterne. Notebook LM non è attualmente adatto per flussi di lavoro robusti basati su team o multipiattaforma

Formati sorgente limitati: supporta solo testo, PDF, collegamenti a pagine web e caricamenti da Google Drive come Google Slides e Documenti. Inoltre, elabora solo informazioni testuali, non contenuti ricchi di immagini

Restrizioni sulle risposte: Il piano Basic consente solo 50 query di chat e tre generazioni audio al giorno. NotebookLM Plus offre 500 query e 20 generazioni audio al giorno, ma non è l'ideale per esigenze di volume elevato

Sebbene Notebook LM offra un intervallo di applicazioni, potrebbe non essere all'altezza in termini di funzionalità/funzioni, integrazioni e flessibilità necessarie per una produttività senza interruzioni in un ambiente di lavoro. Date queste limitazioni, è naturale prendere in considerazione strumenti di scrittura IA alternativi.

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, combina efficacemente la presa di appunti, la gestione delle attività e le funzionalità IA in un'unica potente piattaforma.

Il Notetaker IA di ClickUp trasforma il modo in cui i team gestiscono le riunioni fornendo una soluzione completa e automatizzata per acquisire e gestire i contenuti delle riunioni. Si integra perfettamente con piattaforme popolari come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet, garantendo che le riunioni siano ben documentate senza lavoro manuale.

L'IA Notetaker partecipa alle riunioni come un partecipante, registra le discussioni e fornisce una registrazione audio completa insieme a una trascrizione. Genera inoltre riepiloghi/riassunti concisi, evidenziando i punti chiave e le decisioni prese durante la riunione.

Il Notetaker identifica ed elenca le attività discutibili, garantendo chiarezza sulle responsabilità e sulle scadenze. Questi elementi possono essere convertiti automaticamente in attività di ClickUp, semplificando il flusso di lavoro.

Sei curioso di vedere come ClickUp e Notebook LM si confrontano? Ecco una breve panoramica:

Funzionalità/funzioni NotebookLM ClickUp Integrazione IA ❌ IA conversazionale di base basata su fonti aggiuntive ✅ Riepiloga/riassume le noteGenera nuovi contenutiCrea attività e azioni da intraprendereSi integra direttamente in oltre 30 strumenti ClickUpPotenzia l'automazione avanzata e i flussi di lavoro Collaborazione ❌Mancanza di strumenti di collaborazione Opzioni di condivisione limitate ✅Collaborazione in tempo reale Funzionalità di condivisione delle attività Supporta commenti e tagging istantaneo Opzioni personalizzabili per autorizzazioni ed esportazione Formati sorgente ❌Limitato a Documenti Google, PDF e copia-incolla ✅Consente di incorporare e importare immagini, video, fogli di lavoro, documenti, attività, collegamenti a riunioni, funzionalità/funzioni di integrazione con oltre 1000 app Analisi ❌Statistiche di utilizzo di base sulle query ✅Analisi dettagliate sulle sequenze dei progetti, monitoraggio della produttività e approfondimenti sulle prestazioni Include uno strumento dashboard dedicato Offre viste personalizzate come grafici di Gannt, bacheche Kanban e viste Carico di lavoro Personalizzazione ❌Nessun modello predefinito o campo personalizzato ✅Migliaia di modelli pronti all'uso Offre diversi campi personalizzati per esigenze aziendali specifiche

Come software completo per la collaborazione sui documenti, ClickUp offre soluzioni intuitive che vanno ben oltre la semplice presa di appunti.

Il blocco note di ClickUp è progettato per prendere appunti in modo rapido e senza problemi. È integrato in ogni area di lavoro per consentirti di annotare immediatamente idee o appunti di riunioni. Il blocco note ti consente anche di creare una lista di controllo delle cose da fare e di convertire qualsiasi cosa in un'attività.

La sua interfaccia semplice e la facilità di formattazione lo rendono un potente strumento aggiuntivo per la tua produttività. È ottimo anche per accedere alle tue note da un browser o da un dispositivo mobile.

Ulteriori informazioni Crea documenti straordinari, modificali con il tuo team in tempo reale e connetti i tuoi flussi di lavoro con ClickUp Docs

Cerchi documenti dettagliati e strutturati? ClickUp Docs è una soluzione completa. Oltre alla formattazione dettagliata, lo strumento ti consente di incorporare immagini, link, attività ed eventi del calendario.

Le funzionalità di modifica in tempo reale consentono ai membri del team di partecipare e contribuire facilmente. Ogni documento dispone anche di più sottopagine, se tutti hanno bisogno di uno spazio separato. Un unico documento copre tutto, dalle revisioni di routine e gli aggiornamenti dei progetti di ricerca alle roadmap strutturate.

Ulteriori informazioni Riepiloga/riassumi le riunioni, ricava informazioni utili dai briefing e imposta persino roadmap di progetto con ClickUp Brain

ClickUp Brain è ciò che ti serve per ridurre il lavoro manuale, massimizzare le intuizioni e generare note produttive. Lo strumento riepiloga/riassume gli aggiornamenti dei progetti e fornisce riepiloghi/riassunti standup. Inoltre, ricava potenziali miglioramenti, suggerimenti e intuizioni.

Inoltre, rileva e crea attività dalle riunioni. Ogni risposta è ricca di collegamenti alle fonti, facilitando il recupero dei documenti e dei collegamenti. Offre automazioni IA avanzate, come modifiche dello stato delle attività basate sulla logica e documentazione. In questo modo, riduce l'intervento manuale, migliora l'efficienza della gestione delle attività e aiuta i team a rimanere allineati con il minimo lavoro richiesto.

A volte, quando hai poco tempo o risorse per creare un documento per la tua riunione, ClickUp ti offre modelli pronti all'uso per prendere appunti.

Ulteriori informazioni Annota i tuoi pensieri, rivedi gli aggiornamenti dei progetti e crea attività all'istante con il modello di note di riunione di ClickUp

Quando si tratta di prendere appunti, il modello Note di riunione di ClickUp offre il perfetto equilibrio tra semplicità e dettagli. È dotato di sezioni predefinite per le aspettative della riunione, i partecipanti, l'ordine del giorno e gli elementi da trattare, oltre a una pagina dedicata alle linee guida per promuovere un comportamento professionale.

Inoltre, puoi aggiungere più sottopagine per ogni giorno, rendendolo ideale per discussioni di team, check-in di progetti e incontri individuali. Tutto quello che devi fare è iniziare a digitare e il modello fa il resto.

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Ecco alcune alternative che puoi esplorare per ottimizzare le tue strategie di presa di appunti:

OneNote: Questo strumento per prendere appunti si integra con l'ecosistema Microsoft. Dispone di strumenti di formattazione avanzati, sincronizzazione tra dispositivi e organizzazione intuitiva. Nel complesso, è ideale per appunti personali e professionali. Detto questo, la sua interfaccia può talvolta risultare disordinata, causando difficoltà di navigazione ai nuovi utenti

Evernote: eccellente nella gestione di grandi volumi di note, Evernote offre alcune funzionalità piuttosto potenti. È dotato di ricerca avanzata, tagging robusto e sincronizzazione perfetta. In breve, è uno strumento di prim'ordine per l'archiviazione digitale completa. Un aspetto da tenere presente è il suo modello di prezzo e l'interfaccia complessa

Apple Notes: Questa opzione è nota per la sua perfetta integrazione tra dispositivi iOS e macOS. Ha un'interfaccia intuitiva, un supporto multimediale avanzato e funzionalità di sicurezza avanzate. Tuttavia, è specifica dell'ecosistema Apple e non offre funzionalità multipiattaforma

Notion: Noto per le sue aree di lavoro personalizzabili e la ricca funzionalità di modifica del testo, Notion è una scelta affidabile per prendere appunti. Offre anche funzionalità di database, bacheche kanban e collaborazione per note personali, project management o knowledge base. A causa della sua complessità, ha una curva di apprendimento più lunga e occasionali problemi di prestazioni

Google Keep: Come Notebook LM, anche questo è un prodotto Google. Keep offre la possibilità di prendere appunti veloci, codificare con colori, registrare memo vocali e riconoscere immagini. È ottimo per catturare idee su diversi dispositivi. Tuttavia, le sue limitate capacità di formattazione e organizzazione potrebbero frustrare gli utenti con esigenze più complesse

Migliora i tuoi processi di presa di appunti al lavoro con ClickUp

Informazioni efficaci sulle riunioni possono portare a nuovi clienti, mentre note chiare e di grande impatto possono semplificare il completamento delle attività. Lo strumento giusto è essenziale per aumentare la produttività, la collaborazione e il processo decisionale sul posto di lavoro. 🤝

Notebook LM offre un solido punto di partenza. Tuttavia, considerando i suoi limiti, potresti chiederti: è lo strumento giusto per te?

Per un vero aumento della produttività, le funzionalità di base di Notebook LM potrebbero non essere sufficienti. La soluzione ideale dovrebbe supportare tutto, dalla presa di appunti all'esecuzione dei progetti. Scopri ClickUp, una piattaforma completa che offre analisi affidabili, presa di appunti rapida e visualizzazioni straordinarie, il tutto potenziato dall'IA.

Con ClickUp, tutto quello che devi fare è iniziare a digitare per sfruttare al massimo le sue potenti funzionalità.

Sei pronto a migliorare la tua presa di appunti e la consegna dei progetti? Iscriviti oggi stesso a ClickUp! 🚀