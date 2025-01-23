Come ottenere il suono nella registrazione su schermo

La registrazione dello schermo con audio sta rapidamente diventando uno strumento indispensabile nel nostro mondo digitale. Infatti, l'83% delle persone preferisce guardare contenuti video alla lettura di un testo per informarsi su un prodotto o un servizio.

Dalla creazione di tutorial software all'inserimento di nuovi assunti o alla collaborazione con team remoti, le registrazioni dello schermo con un audio nitido e chiaro possono trasformare idee complesse in contenuti facilmente digeribili. Tuttavia, l'integrazione di audio di alta qualità è spesso scoraggiante.

Questa guida semplifica il processo, offrendo suggerimenti e tecniche pratiche per aiutarvi a padroneggiare la registrazione dello schermo con l'audio su qualsiasi dispositivo, indipendentemente da un iPhone, un PC Windows o un Mac.

Utilizzate ClickUp Clip per registrare lo schermo. Provate ora!

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

La registrazione dello schermo cattura l'attività del computer o del dispositivo ed è essenziale per esercitazioni, presentazioni o feedback

Scegliere un microfono di qualità, configurare le impostazioni del registratore dello schermo e testare il suono per garantire una qualità audio nitida

Registrare in uno spazio tranquillo, utilizzare microfoni a cancellazione di rumore e ottimizzare le impostazioni del dispositivo per ottenere risultati migliori

Risolvere problemi come la connessione del microfono, il rumore di fondo o i glitch del software con semplici soluzioni

Utilizzate Clip di ClickUp per registrare le schermate senza problemi all'interno della piattaforma. Condividete facilmente le registrazioni, collaborate efficacemente e ottimizzate i vostri flussi di lavoro

Impostazione della registrazione dello schermo su diversi dispositivi

Vediamo come impostare e utilizzare la funzionalità/funzione di registrazione dello schermo su iPhone, Windows e Mac, insieme a pratici scorciatoi per semplificare il processo.

1. Abilitazione della registrazione dello schermo su iPhone

Passare il dito verso il basso dall'angolo superiore destro dello schermo (sugli iPhone con Face ID) o verso l'alto dal bordo inferiore (sugli iPhone con pulsante Home)

Toccare il pulsante grigio Registrazione schermo (un cerchio all'interno di un cerchio)

(un cerchio all'interno di un cerchio) Per includere la registrazione audio, tenere premuto il pulsante Registrazione schermo, toccare l'icona Microfono per attivarla, quindi fare clic su Avvia registrazione. Apparirà un conto alla rovescia di tre secondi, al termine del quale la registrazione avrà inizio

via Mela

Toccare la barra di stato rossa nella parte superiore dello schermo e confermare toccando Stop. In alternativa, riaprire il Centro di controllo e toccare di nuovo il pulsante Registrazione schermo

via l'Osservatore Mac La registrazione dello schermo dell'iPhone verrà salvata automaticamente nell'app Foto.

💡Pro Tip: Volete un accesso ancora più rapido? È possibile personalizzare il Centro di controllo! Andate su Impostazioni > Centro di controllo > Personalizza controlli e aggiungete o rimuovete il pulsante Registrazione schermo a vostro piacimento.

2. Abilitazione della registrazione dello schermo su Windows Registrazione dello schermo su Windows dispone di un paio di opzioni integrate.

Utilizzo della barra dei giochi Xbox (Windows 10 e 11)

Premete Tasto Windows + G per lanciare l'overlay della barra dei giochi Xbox

per lanciare l'overlay della barra dei giochi Xbox Nell'overlay, posizionare il Capture widget. Se non è visibile, fare clic sul Menu widget (rappresentato da quadrati sovrapposti) e selezionare Cattura

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image7-10.png Posizionare il widget Cattura per sapere come ottenere l'audio durante la registrazione dello schermo in Windows 10 e 11 /$$$img/

Nel widget Cattura, fare clic sul pulsante Avvia registrazione (un'icona circolare) o premere Tasto Windows + Alt + R per avviare la registrazione.

(un'icona circolare) o premere per avviare la registrazione. Assicurarsi che l'accesso al microfono sia abilitato facendo clic sull'icona Microfono nel widget Cattura

Fare clic sul pulsante Arresta registrazione (un'icona quadrata) nel widget Cattura o premere nuovamente Tasto Windows + Alt + R

La registrazione verrà salvata per impostazione predefinita nella cartella Videos > Captures.

Usare lo strumento Snipping

Lo strumento Snipping di Windows 11 si è evoluto oltre i semplici screenshot. Ora offre funzionalità integrate di registrazione dello schermo, che lo rendono uno strumento versatile per catturare immagini e video. Ecco come fare:

Cercare Strumento di taglio nel menu Start

nel menu Start Fare clic sul pulsante Registrazione. Quindi, utilizzare il mouse per disegnare un rettangolo intorno all'area esatta dello schermo che si desidera catturare

Dopo aver selezionato l'area di registrazione, fare clic sul pulsante Avvia. Verrà visualizzato un conto alla rovescia di tre secondi, al termine del quale inizierà la registrazione

Una volta catturato il contenuto desiderato, fare clic sul pulsante Arresta

Per impostazione predefinita, la registrazione verrà salvata nella cartella Videos, pronta per essere visualizzata o condivisa quando necessario.

Consiglio: Ecco alcuni scorciatoi da tastiera che vi aiuteranno a semplificare le cose:

Avvio/arresto della registrazione: Premere i tasti Windows + Alt + R per attivare/disattivare la registrazione

Aprire la barra dei giochi Xbox: Premere il tasto Windows + G

3. Abilitazione della registrazione dello schermo su Mac

Utilizzo della barra degli strumenti screenshot

Premere Maiusc + Comando + 5 per aprire la barra degli strumenti Screenshot

per aprire la barra degli strumenti Screenshot Selezionare l'opzione di registrazione: Per registrare l'intero schermo, fare clic sul pulsante Registra l'intero schermo (un rettangolo con un cerchio nell'angolo) Per registrare una parte dello schermo, fare clic sul pulsante Registra porzione selezionata (un rettangolo tratteggiato con un cerchio nell'angolo), quindi trascinare per selezionare l'area desiderata



via Apple

Fare clic su Opzioni per impostare le impostazioni, come la posizione di salvataggio, il timer e l'uso del microfono integrato per l'audio

per impostare le impostazioni, come la posizione di salvataggio, il timer e l'uso del microfono integrato per l'audio Fare clic sul pulsante Registrazione sul lato destro della barra degli strumenti

sul lato destro della barra degli strumenti Fare clic sul pulsante Arresto (un cerchio con un quadrato all'interno) nella barra dei menu o premere Comando + Control + Esc

La registrazione verrà salvata nella posizione scelta o sul desktop per impostazione predefinita.

Usare QuickTime Player

QuickTime Player è il versatile strumento multimediale del Mac. Consente di riprodurre video, eseguire modifiche di base e persino registrare lo schermo.

Per accedere a QuickTime Player, spostarsi nella cartella Applicazioni tramite Finder e aprire QuickTime Player

e aprire Nella barra dei menu, fare clic su File > Nuova registrazione schermo

via Apple

Apparirà una finestra di registrazione. Fare clic e trascinare per scegliere l'area specifica dello schermo che si desidera catturare

Prima di registrare, fare clic sulla freccia a discesa accanto al pulsante di registrazione per selezionare il microfono preferito per l'ingresso audio

via Apple

Fare clic sul pulsante Registrazione per iniziare. Al termine, fare clic sul pulsante Arresto nella barra dei menu

La registrazione si aprirà automaticamente in QuickTime Player e potrà essere salvata nella posizione desiderata.

Per gli utenti Mac, lo scorciatoio Maiuscolo + Comando + 3 consente di eseguire uno screenshot dell'intero schermo, mentre Maiuscolo + Comando + 4 permette di selezionare un'area specifica per lo screenshot.

Come registrare l'audio con le registrazioni dello schermo?

Facciamo in modo che l'audio sia bello come l'aspetto del vostro schermo! Che si tratti di un guru della tecnologia che crea un tutorial software o di un formatore che spiega un concetto complesso a un allievo, l'acquisizione di un audio di alta qualità è fondamentale.

Aggiunge un ulteriore livello di professionalità e rende le registrazioni più coinvolgenti. Vediamo quindi come registrare l'audio con il vostro schermo.

Passaggio 1: installare e impostare il software di registrazione

È fondamentale selezionare il software di registrazione un software di registrazione appropriato . Per Windows, sono popolari opzioni come OBS Studio o la barra di gioco integrata di Xbox.

Gli utenti Mac possono utilizzare QuickTime Player o OBS Studio

Gli utenti Android possono prendere in considerazione AZ Screen Recorder

gli utenti iOS possono utilizzare il registratore di schermo integrato

Scaricare il software da una fonte verificata Seguire i prompt di installazione per configurarlo sul dispositivo.

Quindi, aprire il software e familiarizzare con la sua interfaccia. Regolare le impostazioni di base come la cartella di uscita, la qualità del video e la frequenza dei fotogrammi in base alle proprie esigenze.

Esempio: Immaginate di essere uno sviluppatore di software che sta preparando un tutorial per una nuova funzionalità/funzione dell'applicazione. Con OBS Studio, potete:

Impostare più impostazioni per passare dall'editor di codice all'applicazione in esecuzione senza soluzione di continuità

Integrare l'audio del vostro microfono per la narrazione e l'audio di sistema per catturare i suoni in-app, fornendo un'esperienza di apprendimento completa agli spettatori

Passaggio 2: scegliere la sorgente audio

La sorgente audio giusta fa la differenza nelle registrazioni di schermo di alta qualità. Innanzitutto, decidete se volete catturare l'audio di sistema (ciò che viene riprodotto sul computer) o l'audio esterno (la vostra voce o un microfono di terzi).

Molti strumenti di registrazione, come OBS Studio e QuickTime, consentono di scegliere più sorgenti audio, assicurando la possibilità di mescolare l'audio del sistema con quello del microfono.

Esempio: Se state creando una demo di un software, probabilmente vorrete catturare il suono del software (ad esempio, clic, notifiche) e la vostra voce. In questo caso, impostare l'audio del sistema per catturare l'audio del software e utilizzare il microfono integrato o esterno per la voce.

La scelta della sorgente audio dipende interamente da ciò che si sta registrando. Non trascurate questo aspetto: un audio scadente può essere una grande distrazione per gli spettatori, indipendentemente dalla qualità delle immagini.

Passaggio 3: Configurare le impostazioni audio

La configurazione delle impostazioni audio rende il suono e la voce del sistema più chiari. Gli strumenti di registrazione, come OBS Studio o Camtasia, offrono un menu di impostazioni in cui è possibile regolare i livelli di ingresso audio.

Se state registrando una presentazione o un tutorial, il rumore di fondo può essere una grande distrazione. Usate i filtri di soppressione del rumore per evitare il rumore di fondo e l'eco della voce.

Con le giuste preferenze di sistema, l'audio corrisponderà alla qualità delle immagini, creando una registrazione professionale e senza interruzioni.

Passaggio 4: Prova l'audio

La prova del suono prima di registrare è un'operazione che non potete permettervi di saltare. È come accordare uno strumento prima di un concerto: si vuole che tutto suoni bene. Dopo aver configurato le impostazioni audio, da fare un test rapido registrando una breve Clip.

✅ Controllate le seguenti cose prima di registrare l'audio:

Il livello del volume è adeguato?

L'audio è chiaro e udibile?

Ci sono rumori che distraggono?

Questo test aiuta a garantire che tutto sia allineato e che nulla venga distorto durante la registrazione completa. Testare l'audio è il modo più semplice per evitare una registrazione da rifare, risparmiando tempo e garantendo un prodotto finale senza intoppi.

🧠 Lo sapevate? Il contenuto dei video costituirà il 60.1% della media giornaliera dei social media entro il 2025.

Passaggio 5: Avviare la registrazione dello schermo

Ora che l'audio è impostato e testato, è il momento di premere il pulsante di registrazione e dare vita al contenuto. La maggior parte dei software di registrazione ha un pulsante "Avvia registrazione" ben visibile.

Prima di cliccarlo, assicuratevi che tutto sia pronto: la vostra area dello schermo è selezionata, la sorgente audio è bloccata e siete mentalmente preparati a ciò che state per catturare

Prima di registrare, fate dei respiri profondi per non sembrare agitati durante la registrazione. Ricordate di parlare in modo chiaro e con un ritmo costante se state narrando una guida passo dopo passo. Se state mostrando una guida software, assicuratevi che i movimenti del mouse siano fluidi e deliberati.

**Un piccolo trucco usato da molti professionisti è quello di iniziare con una breve introduzione o una frase che aiuti ad ancorare la registrazione, in modo da avere un punto di riferimento per le modifiche successive.

Passaggio 6: modifica della registrazione (facoltativo)

Una volta completata la registrazione dello schermo, è possibile modificarla per lucidare il contenuto e rimuovere le parole di riempimento dal discorso. Si possono anche eliminare le pause imbarazzanti e aggiungere didascalie per rendere le registrazioni più utili.

Strumenti come Camtasia o Adobe Premiere Pro possono aiutare a tagliare i fotogrammi del video, regolare i livelli dell'audio e persino aggiungere sovrapposizioni di testo o annotazioni per chiarire i punti chiave.

Ad esempio, se state creando una demo di un prodotto, potreste voler evidenziare alcune funzionalità/funzione con un effetto Zoom o aggiungere dei callout per attirare l'attenzione sugli elementi importanti.

La modifica trasforma il filmato grezzo in una presentazione raffinata e professionale.

Risoluzione dei problemi audio più comuni

La risoluzione dei problemi audio può essere un grattacapo, ma con il giusto approccio è possibile risolvere facilmente i problemi più comuni.

Bassi livelli audio

Se la vostra voce è troppo debole rispetto all'audio del sistema, provate a regolare i livelli di ingresso del microfono.

In software come OBS Studio, è possibile regolare i cursori audio per assicurarsi che la voce e i suoni del sistema siano bilanciati. Se l'audio è ancora troppo debole, controllare le impostazioni del microfono e assicurarsi che non sia silenziato o disabilitato.

Rumore di fondo

È un problema fastidioso che può rovinare una registrazione altrimenti perfetta. La maggior parte degli strumenti, come Camtasia e QuickTime, offrono funzioni di riduzione del rumore che filtrano i suoni indesiderati.

Se l'audio non è sincronizzato con il video, controllare le impostazioni di monitoraggio o utilizzare software come Adobe Premiere Pro per allineare manualmente le tracce audio e video.

Eco della voce

L'eco della voce si verifica quando il suono degli altoparlanti o delle cuffie viene captato dal microfono, creando un segnale audio ritardato e ripetuto.

Indossare le cuffie per evitare la dispersione del suono, regolare il volume degli altoparlanti e allontanare il microfono dalle sorgenti di uscita audio.

Affrontando questi problemi comuni, vi assicurerete che le vostre registrazioni abbiano un suono professionale, mantenendo il vostro pubblico coinvolto e il vostro messaggio chiaro.

Best Practices di registrazione dello schermo per una migliore qualità del suono

Per ottenere una qualità audio di prim'ordine nelle registrazioni dello schermo non basta premere il tasto di registrazione. Di seguito sono elencate alcune best practice chiave che possono fare la differenza nel suono delle registrazioni.

🎤 Utilizzare un microfono di qualità

I microfoni integrati possono captare rumori indesiderati. Investite in un microfono esterno come il Blue Yeti o il Rode NT-USB per un audio più chiaro

o il per un audio più chiaro Tenere il microfono a 6-8 pollici dalla bocca per evitare suoni stridenti o audio ovattato

🏠 Considerare l'acustica della stanza

Registrare in uno spazio tranquillo per ridurre al minimo il rumore di fondo

Utilizzare materiali morbidi come tappeti, tende o pannelli di gommapiuma per ridurre i riflessi del suono

🔇 Silenziare le notifiche e chiudere le app non necessarie

Disattivare i suoni del sistema e disattivare le notifiche per evitare distrazioni durante la registrazione

Chiudere le app che potrebbero influire sulle prestazioni del sistema o sulla qualità dell'audio

✂️ Modifica post-registrazione

Utilizzare un editor video (come Camtasia o OBS Studio ) per eliminare i rumori di fondo e regolare i livelli dell'audio

o ) per eliminare i rumori di fondo e regolare i livelli dell'audio Bilanciare i suoni della voce e del sistema per un'esperienza di ascolto più professionale

ClickUp Insight: il 37% dei lavoratori invia note di follower o verbali di riunioni per monitorare gli elementi di azione, ma il 36% si affida ancora ad altri metodi frammentati.

Senza un sistema unificato per l'acquisizione delle decisioni, le chiavi di lettura di cui avete bisogno possono rimanere sepolte nelle chat, nelle email o nei fogli di calcolo. Con ClickUp, potete catturare istantaneamente le conversazioni tra chat, attività e clip registrate, e trasformarle in attività attuabili senza dover passare da una piattaforma all'altra. Dite no al salto di piattaforma!

Come ClickUp migliora la registrazione e la gestione dello schermo

Dopo aver appreso come registrare e perfezionare le registrazioni delle schermate, passiamo al livello successivo con ClickUp .

È l'app per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Creare registrazioni dello schermo per condividere il feedback ClickUp Clip integra perfettamente la registrazione delle schermate nel vostro flusso di lavoro, rendendo più semplice l'acquisizione di guide rapide, il feedback sui progetti o la spiegazione di attività complesse a team remoti. È uno strumento che permette di risparmiare tempo e di migliorare la produttività, garantendo una comunicazione cancellata.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image16-1-1400x836.png Utilizzate ClickUp Clip per catturare registrazioni dello schermo /$$$img/

catturare, condividere e collaborare senza problemi con ClickUp Clips

Dovete spiegare un flusso di lavoro complesso o fornire un feedback su un progetto? Invece di digitare una lunga email, è sufficiente premere il pulsante $$$a. Guidate il vostro team attraverso il problema, narrando il vostro processo di pensiero. Il video viene allegato automaticamente all'attività o al progetto pertinente, assicurando che tutto rimanga organizzato.

Guardate questo video per scoprire come utilizzare ClickUp Clip 👇

Ecco come è possibile registrare schermate su ClickUp per la collaborazione del team e comunicazione:

Aprire l'attività in cui si desidera registrare un video

Andare al comment box e fare clic sull'icona video per avviare la registrazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image6-14.png Registrare Clip dalle attività /$$$img/

Scegliere un'opzione microfono appropriata per registrare l'audio, ad esempio il microfono predefinito o qualsiasi dispositivo connesso

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image18.png Scegliere un'opzione microfono appropriata per registrare l'audio in Clip /$$$img/

Scegliere lo specifico schermo, la scheda del browser o la finestra dell'applicazione che si desidera catturare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image2-11.png Scegliere la schermata, la scheda del browser o la finestra dell'applicazione specifica in Clip /$$$img/

Iniziare la registrazione e completare la cattura della schermata

Una volta terminata, la Clip viene aggiunta automaticamente al commento per una condivisione senza problemi con il team

per una condivisione senza problemi con il team È anche possibile scaricare il file video per un uso o un riferimento futuro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image9-7.png È anche possibile scaricare il file video per uso futuro o per riferimento /$$$img/

2. Registrazione di clip in qualsiasi punto di ClickUp:

Fare clic sulla barra degli strumenti di azione globale nella pagina di ClickUp e selezionare l'icona del registratore dello schermo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image8-5.png Fare clic su Barra degli strumenti azione globale nella pagina ClickUp /$$$img/

Dopo la registrazione, il video viene memorizzato in Hub clip, dove è possibile accedervi, gestirlo o condividerlo facilmente nell'area di lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image17.png Dopo la registrazione, il video viene archiviato in Hub Clip /$$$img/

Convertire le registrazioni dello schermo in attività

Ma non è tutto: ClickUp va oltre, consentendo di **convertire i Clip in attività di ClickUp. Per esempio, se la registrazione dello schermo evidenzia aree da migliorare in un progetto, è possibile trasformare immediatamente queste intuizioni in attività di ClickUp, in modo da mantenere il team allineato e garantire che nessun punto critico venga trascurato.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image10-7.png Convertire le Clip in attività di ClickUp /$$$img/

non limitatevi a registrare, agite! Convertite i vostri Clip in attività di ClickUp per far progredire i progetti_

Trascrivere le registrazioni con l'IA

Per una maggiore comodità, potete sfruttare ClickUp Brain per trascrivere le vostre Clip. Immaginate di cercare nelle vostre registrazioni dettagli specifici senza dover rivedere l'intero video: ClickUp Brain lo rende possibile.

La generazione automatica di trascrizioni ricercabili consente di accedere rapidamente a informazioni importanti, rendendo Clip non solo uno strumento di comunicazione ma anche una potente risorsa di conoscenza per il team.

Vantaggi dell'integrazione di Clip nei flussi di lavoro del team

L'integrazione di Clip nel flusso di lavoro può trasformare il modo in cui il team comunica. Ecco perché:

🙌 Carità e contesto: Un video di 2 minuti spesso trasmette più di un'email di 10 paragrafi

🙌 Efficienza: Registrate una volta, condividete istantaneamente e riducete i tempi delle riunioni

🙌 Conoscenza centralizzata: Archiviate le Clip in Hub Clip, creando una base di conoscenza ricercabile per riferimenti futuri

🙌 Collaborazione attraverso i fusi orari: Perfetto per team asincroni in cui i membri possono rivedere le registrazioni a loro piacimento

Esempio: Un team di progettazione globale può utilizzare Clip per condividere feedback iterativi sui prototipi, eliminando la necessità di riunioni dal vivo e mantenendo una chiara registrazione dei suggerimenti.

Migliora le tue registrazioni dello schermo con ClickUp

La registrazione dello schermo è un mezzo potente per la collaborazione, la comunicazione e la produttività. Integrandola nel vostro flusso di lavoro potete trasformare il modo in cui spiegate processi complessi, condividete feedback o vi mettete in contatto con team remoti.

ClickUp Clip aiuta a integrare la registrazione dello schermo nei processi quotidiani. Dall'acquisizione di idee al volo alla condivisione di aggiornamenti in pochi secondi, ClickUp vi permette di comunicare visivamente e collaborare senza sforzo, il tutto in un'unica piattaforma.

Quindi, perché destreggiarsi tra più strumenti quando ClickUp ha tutto ciò che vi serve?

