Come sfruttare la ricerca come servizio per ottenere risultati migliori

Qual è la prima cosa che Da fare quando si ha bisogno di sapere, capire o comprare qualcosa? Lo cercate su Google (o chiedete a ChatGPT). Google.com ottiene oltre 85 miliardi di visite al mese .

Tuttavia, Google è solo il punto di svolta del nostro comportamento di ricerca online. Oggi, che si tratti della cartella locale, dell'acquisto di un paio di cuffie su un sito di e-commerce o di un foglio di calcolo con centinaia di righe, la ricerca è il comportamento naturale dell'utente.

In risposta a questa crescente esigenza, è emerso il concetto di ricerca come servizio. Questo post vi spiega cos'è, come funziona e come potete utilizzarlo nella vostra azienda.

⏰ 'Search as a Service' in 60 secondi

Search-as-a-service è un'offerta software-as-a-service che consente di integrare funzioni di ricerca in qualsiasi prodotto digitale, come siti web, blog, piattaforme di e-commerce, ecc.

Il provider si occupa dell'indice dei dati, della gestione delle query, dei risultati, della rilevanza, del ranking e degli aggiornamenti. Si occuperà anche della sicurezza dei dati, della privacy e della conformità.

Il Search-as-a-service è vantaggioso sia per le aziende che per le piccole imprese, in quanto offre a tutti i prodotti digitali le funzionalità più potenti senza gli oneri legati alla loro realizzazione interna.

Per integrare la ricerca come servizio nei vostri strumenti digitali:

Scegliere il provider giusto per le vostre esigenze

Impostazione e integrazione dello strumento search-as-a-service

Personalizzare l'esperienza di ricerca

Considerare la ricerca basata sull'IA

Testare i risultati della ricerca

Monitorare e migliorare per ottimizzare la ricerca

**Che cos'è la ricerca come servizio?

Search-as-a-service è una soluzione basata su cloud che consente alle aziende di integrare potenti funzioni di ricerca nelle loro applicazioni senza dover costruire e mantenere l'infrastruttura internamente.

In sostanza, è possibile collegare un software esterno ai propri sistemi e consentire agli utenti di effettuare ricerche nei propri dati.

Ad esempio, supponiamo che abbiate un sito web di e-commerce. Disponete già di dati relativi a nomi di prodotti, descrizioni, prezzi, prodotti correlati, ecc. Utilizzando la ricerca come servizio, potete integrare una soluzione di terze parti per consentire ai vostri clienti di cercare ciò che desiderano.

$$$a Perché la ricerca come servizio è importante

Costruire un robusto motore di ricerca non è facile. Comporta processi complessi di crawling, tag, indice, classificazione, personalizzazione e consegna dei risultati di ricerca. Costruire qualcosa di simile può essere intenso, costoso e richiede molto tempo.

Eppure, la ricerca interna di un sito web è uno dei pilastri di una buona esperienza del cliente. Prima il cliente trova ciò che cerca, più è probabile che lo acquisti. Quanto prima un dipendente trova le informazioni di cui ha bisogno, tanto maggiore sarà la sua produttività.

La soluzione Search-as-a-service concilia le due cose. Offre alle organizzazioni l'opportunità di fornire ai loro prodotti la funzionalità/funzione più potente senza doverla costruire internamente!

Più avanti, in questo blog, discuteremo i vantaggi dell'offerta di ricerca come servizio.

$$$a Ricerca come servizio rispetto alle soluzioni di ricerca tradizionali

Prima di entrare nel dettaglio della ricerca come servizio, vediamo come si confronta con le soluzioni di ricerca tradizionali.

Tradizionalmente, le organizzazioni costruivano e implementavano la barra di ricerca nei prodotti. Per istanza, come si costruisce il flusso di pagamento per il sito di e-commerce, si codifica anche la ricerca. Questo comportava diverse sfide che possono essere efficacemente superate con il search-as-a-service.

Parametri Soluzioni di ricerca tradizionali Search-as-a-Service Sviluppo Progettato, sviluppato e implementato internamente Sottoscrizione plug-and-play al servizio Velocità Richiede un po' di tempo per lo sviluppo e la configurazione dell'infrastruttura Integrazione rapida con configurazione minima Scalabilità Necessita di scalabilità manuale e gestione delle risorse Si adatta automaticamente all'aumento della domanda Costi Elevati costi iniziali per l'infrastruttura Prezzi pay-as-you-go, nessun costo iniziale per l'hardware Manutenzione Necessità di manutenzione interna e di aggiornamenti continui Gestito dal provider, manutenzione minima Funzioni avanzate Ogni nuova funzionalità/funzione richiede uno sviluppo aggiuntivo Il provider aggiunge IA, machine learning, ecc. per rimanere competitivo Performance Possibili problemi di prestazioni in caso di traffico elevato o query complesse Ottimizzato per velocità e affidabilità

Differenze tra le soluzioni di ricerca tradizionali e le soluzioni search-as-service

Come funziona la ricerca come servizio

Abbiamo visto che la ricerca come servizio si distingue dai modelli tradizionali che le organizzazioni hanno utilizzato finora. Ma come funziona realmente?

Nella sua essenza, il search-as-a-service è un'applicazione esterna che si integra nel sito web, nell'app, nella piattaforma di e-commerce, nei sistemi interni di coinvolgimento dei dipendenti, ecc. È proprio come integrare GMail/Apple/X per l'autenticazione o un servizio di ricerca-as-a-service implementazione generativa dell'IA .

Una volta integrato il tutto, ecco cosa farà la ricerca come servizio:

✅ Indicizzazione dei dati: In un primo momento, l'app indicizzerà i dati, cioè raccoglierà e organizzerà le informazioni da ricercare, che si tratti di prodotti in un negozio online, di post sul blog o di recensioni dei clienti, in un indice ricercabile. Tradizionalmente, questa era una funzione dei database aziendali.

quando un utente inserisce una query di ricerca, il servizio esegue l'elaborazione della richiesta e l'indice, recupero delle informazioni e la classificazione basata sulla rilevanza.

esecuzione della ricerca: Il servizio visualizza i risultati di ricerca più pertinenti alla query.

Ad esempio, se si cerca "cuffie wireless" su un sito di e-commerce, si vedranno gli elementi più rilevanti. Se la "cancellazione del rumore" è una funzionalità/funzione popolare, il servizio di ricerca potrebbe dare priorità ai prodotti con questo attributo.

Rilevanza e classifica: Nel corso del tempo, con l'interazione di un maggior numero di utenti, il motore impara a perfezionare la classifica di pertinenza, rendendola più intuitiva e accurata. Su Spotify, se si digita "jazz", i risultati della ricerca non mostreranno solo gli album jazz più rilevanti, ma anche quelli che è più probabile che piacciano all'utente in base alla sua cronologia di ascolto.

aggiornamenti in tempo reale: Ogni volta che vengono aggiunti nuovi contenuti o che quelli esistenti vengono aggiornati, il motore di ricerca riflette automaticamente queste modifiche nei risultati. In questo modo gli utenti vedono sempre informazioni aggiornate senza dover intervenire manualmente.

Bene, quindi uno strumento esterno aiuta gli utenti a "cercare"? Si. Che altro?

Caratteristiche chiave della ricerca come servizio

La semplice parola "ricerca", nel contesto delle esperienze digitali, nasconde un ampio intervallo di potenti tecnologie. Ecco alcune funzionalità/funzione chiave.

🛠️ Personalizzabilità: Search-as-a-service consente di personalizzare i risultati visualizzati dall'utente. È possibile classificare i risultati della ricerca in base alla rilevanza, alle preferenze dell'utente e alla disponibilità dei prodotti.

Potete anche impostare la ricerca in modo che i risultati sponsorizzati appaiano in cima. Questa flessibilità garantisce che gli utenti vedano per primi i risultati più pertinenti, migliorando i tassi di coinvolgimento e di conversione.

🛠️ Personalizzazione: Un buon prodotto search-as-a-service offrirà risultati di ricerca personalizzati in base ai dati in vostro possesso, come acquisti passati, cronologia delle ricerche, preferenze, ecc. Potreste anche avere risultati dinamici, come i punti vendita più vicini alla posizione dell'utente.

🛠️ Ricerca sfaccettata: Questa funzionalità/funzione permette agli utenti di filtrare i risultati per trovare rapidamente ciò che desiderano.

Per istanza, se si cerca un'agenda su un sito di e-commerce, sarà possibile filtrare per data/ora, copertina rigida/copertina morbida/archiviazione, pagine con righe/punti e così via.

🛠️ Supporto multilingue: I moderni strumenti di ricerca come servizio sono in grado di gestire query multilingue, consentendovi di soddisfare un pubblico globale senza dover investire in motori di ricerca specifici per ogni lingua.

🛠️ Ricerca di fonti multiple: I buoni strumenti di search-as-a-service consentono di integrare più origini dati. Per istanza, se utilizzate il search-as-a-service per la vostra piattaforma interna per i dipendenti, potete integrare i loro calendari, Google Calendar, gli strumenti di project management, i sistemi di ticketing, la knowledge base, ecc.

🛠️ Elaborazione del linguaggio naturale (NLP): Con l'avvento dell'NLP, dell'apprendimento automatico e dell'IA, i servizi di ricerca possono gestire query in linguaggio naturale (invece di costringere gli utenti a scegliere la parola esatta nei dati indicizzati). Inoltre, hanno una comprensione più contestuale dei dati provenienti da varie fonti.

Vediamo come funziona in pratica.

Casi d'uso comuni per Search-as-a-Service

Chi ha bisogno di un buon motore di ricerca per la propria produttività? Beh, tutti, perché il search-as-a-service fornisce funzionalità di ricerca veloci, pertinenti e intelligenti che migliorano l'esperienza dell'utente, semplificano le operazioni e scalano rapidamente.

Alcuni dei casi d'uso più comuni sono i seguenti.

Ricerca di prodotti : Siti web di e-commerce, soprattutto nelle piccole aziende, che non hanno le risorse per creare strumenti di ricerca tradizionali

: Siti web di e-commerce, soprattutto nelle piccole aziende, che non hanno le risorse per creare strumenti di ricerca tradizionali Scoperta di contenuti : Scrivere un blog di ricette? Lancio di una nuova rivista? Creare una piattaforma di influencer? Avete bisogno di un sito di ricerca robusto

: Scrivere un blog di ricette? Lancio di una nuova rivista? Creare una piattaforma di influencer? Avete bisogno di un sito di ricerca robusto Ricerca di lavoro : I candidati possono trovare le offerte di lavoro più adatte a loro e i reclutatori possono trovare il candidato perfetto con la ricerca come servizio

: I candidati possono trovare le offerte di lavoro più adatte a loro e i reclutatori possono trovare il candidato perfetto con la ricerca come servizio Ricerca per aziende : Business, organizzazioni professionali e società di consulenza possono utilizzare il search-as-a-service per trovare rapidamente le risposte in una vasta matrice di documenti, contratti, fogli di calcolo, email e documenti di lavorosistemi di gestione della conoscenza Project management : I team di progetto possono utilizzare il search-as-a-service per trovare l'ago nel pagliaio

: Business, organizzazioni professionali e società di consulenza possono utilizzare il search-as-a-service per trovare rapidamente le risposte in una vasta matrice di documenti, contratti, fogli di calcolo, email e documenti di lavorosistemi di gestione della conoscenza

Se tutto ciò ha stuzzicato la vostra immaginazione su come utilizzare il search-as-a-service nelle vostre operazioni, ecco un primo passo!

Come implementare la ricerca come servizio

Che si tratti di un negozio di e-commerce, di una piattaforma di contenuti o di una base di conoscenza aziendale, l'implementazione di search-as-a-service è semplice!

1. Scegliere il giusto provider di ricerca come servizio

Le capacità del prodotto di ricerca definiranno le capacità della vostra azienda. Quindi, il primo passaggio è la selezione di un provider che si allinei alle esigenze specifiche della vostra piattaforma. Alcune domande chiave da porre:

Esiste un indice automatico dei dati in tempo reale?

Da fare: ha funzionalità NLP per comprendere meglio le query di ricerca?

Da fare un'indicizzazione automatica dei dati in tempo reale?Ricerca in PDF?

È possibile personalizzare la classifica per presentare meglio i propri prodotti/servizi?

Da fare per soddisfare i requisiti di sicurezza, privacy e riservatezza?

Da fare per eliminare i silos informativi e integrarsi bene con tutti gli strumenti esistenti, anche se legacy?

Per istanza, ClickUp Ricerca connessa consente di integrare decine di app, tra cui Slack, Zoom, Google Drive e HubSpot. In questo modo, ad esempio, il vostro marketing manager può trovare la campagna email, i segmenti di utenti rilevanti e le conversazioni passate correlate direttamente all'interno del sito web ClickUp .

Bonus: In che modo ClickUp Connected Search elimina i silos .

2. Impostazione e integrazione del servizio

Una volta scelto il provider, la configurazione è spesso piuttosto semplice. Potete iscrivervi online e iniziare a integrare i servizi da soli. I buoni strumenti di ricerca come servizio offrono API, dashboard e componenti dell'interfaccia utente già pronti all'uso, il che rende semplice iniziare.

integrazione in un solo clic con gli strumenti aziendali per un'esperienza di ricerca connessa

Se state già utilizzando ClickUp per il project management, è ancora più facile. ClickUp Connected Search utilizza integrazioni basate su API per portare la vostra conoscenza organizzativa in un unico luogo, o in una singola fonte di verità .

3. Personalizzare l'esperienza di ricerca

Regolate le regole di classificazione, create filtri personalizzati e ottimizzate l'interfaccia utente per una migliore usabilità e un'esperienza di ricerca coerente. Per istanza, è possibile:

Definire la rilevanza : Regolare la classificazione dei risultati della ricerca in base a fattori quali le corrispondenze di parole chiave, la cronologia degli utenti o la popolarità dei contenuti

: Regolare la classificazione dei risultati della ricerca in base a fattori quali le corrispondenze di parole chiave, la cronologia degli utenti o la popolarità dei contenuti Abilitare la ricerca sfaccettata : Consentire agli utenti di filtrare i risultati in base ad attributi quali prezzo, marca, posizione o altri parametri personalizzati Impostazione del completamento automatico : Mentre gli utenti digitano, fornisce suggerimenti o query, migliorando l'efficienza della ricerca

: Consentire agli utenti di filtrare i risultati in base ad attributi quali prezzo, marca, posizione o altri parametri personalizzati : Mentre gli utenti digitano, fornisce suggerimenti o query, migliorando l'efficienza della ricerca Scorciatoie da tastiera: Attivazione di comandi di ricerca personalizzati, come scorciatoie per i collegamenti o per la memorizzazione di testi da utilizzare in seguito

esperienza di ricerca personalizzabile con ClickUp_

4. Considerare la ricerca basata sull'IA

Una volta ottenuta una base di ricerca come servizio, si può prendere in considerazione l'implementazione di una ricerca basata sull'intelligenza artificiale Motori di ricerca IA per consentire agli utenti di trovare risposte. Questo amplia anche i casi d'uso per voi. Con la ricerca basata sull'IA, potete permettere ai vostri utenti di chiedere: "Questi pantaloni mi andranno bene?" o "Quante calorie ci sono in questo pacchetto di patatine?"

risposte a portata di mano con ClickUp Brain ClickUp Brain porta la ricerca intelligente in azienda Base di conoscenza dell'IA . Analizza i dati del progetto e presenta il contesto per fornire risultati di ricerca personalizzati e contestuali. Il project manager potrebbe chiedere a ClickUp Brain: "Quanti ticket sono ad alta priorità?" o "Qual è il carico di lavoro di Ben questa settimana?"

Bonus: Come utilizzare gli strumenti di IA

5. Test sui risultati della ricerca

Verificate le prestazioni dell'implementazione di Search-as-a-Service. Eseguite una serie di ricerche, tra cui query comuni, ricerche di nicchia e casi limite, per assicurarvi che i risultati siano pertinenti e accurati.

6. Monitorare e migliorare

Impostare il monitoraggio delle metriche chiave delle prestazioni, come i tempi di risposta, l'accuratezza e il coinvolgimento degli utenti.

Inoltre, osservate le tendenze degli utenti, ad esempio quali termini vengono cercati più spesso, quali risultati vengono cliccati e dove gli utenti possono incontrare problemi (ad esempio, query con zero risultati). Utilizzate queste informazioni per ottimizzare la ricerca.

Vantaggi della ricerca come servizio

La ricerca come servizio (SaaS) offre diversi vantaggi unici per le aziende di ogni tipo.

Velocità: I servizi di ricerca tradizionali richiedono lunghi tempi di configurazione, configurazioni personalizzate e risorse dedicate allo sviluppo. La ricerca come servizio è quasi istantanea.

🎯 Efficienza dei costi: Come tutti gli strumenti Software-as-a-Service (SaaS), il search-as-a-service offre modelli pay-as-you-go, scalando solo in base alle risorse utilizzate. Ciò consente alle aziende di operare con una struttura dei costi prevedibile, evitando gli elevati costi iniziali e le spese di manutenzione continua.

Integrazioni: I servizi di ricerca possono integrarsi con un numero qualsiasi di software, tra cui soluzioni di archiviazione (come Google Drive o Dropbox), sistemi di gestione dei contenuti (come WordPress), strumenti di gestione delle relazioni con i clienti (come HubSpot o Salesforce) e piattaforme di messaggistica (come email o Slack).

Questi strumenti utilizzano integrazioni basate su API e IA-as-a-service che li rende comodi da aggiungere o da rimuovere quando non sono più necessari.

🎯 Sicurezza e conformità: I provider di Search-as-a-Service investono in funzionalità/funzione di sicurezza e conformità, come la crittografia dei dati, i controlli di accesso, il controllo della condivisione, l'autenticazione e la conformità SOC 2 Type 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e PCI DSS.

🎯 Affidabilità: Le piattaforme Search as a Service sono progettate per offrire un'elevata affidabilità e tempi di attività, supportati da solidi accordi sui livelli di servizio (SLA). I provider in genere utilizzano sistemi ridondanti, database distribuiti e strumenti di monitoraggio avanzati per garantire che il servizio rimanga disponibile anche in periodi di traffico elevato o di guasti al sistema.

È chiaro che la ricerca come servizio è un modello migliore rispetto alla creazione di un motore di ricerca interno, per ragioni di efficienza, costi, precisione e protezione dei dati. Ciò non significa che sia privo di sfide.

Le sfide della ricerca come servizio

Le maggiori sfide della ricerca come servizio sono spesso interne. Per istanza, una buona ricerca si basa quasi esclusivamente su dati di buona qualità. Se la vostra organizzazione non dispone di dati di qualità - dati strutturati, come ad esempio una database relazionale o non strutturati, come i PDF, anche lo strumento di ricerca più potente può fare solo fino a un certo punto.

Prima di implementare il servizio di ricerca come servizio, assicuratevi che i vostri dati siano in ordine. Considerate la reingegnerizzazione dei processi aziendali per organizzare i flussi di lavoro relativi ai dati. Dopodiché, prevedete e mitigate quanto segue.

🚫 Over-customization: Durante la progettazione dell'esperienza di ricerca, potreste essere tentati di personalizzare troppo, ad esempio presentando troppi risultati sponsorizzati o ordinando automaticamente in base al prezzo invece che alla rilevanza. Questo può creare un'esperienza utente frustrante.

Personalizzate solo lo stretto necessario. Date all'utente la possibilità di personalizzare i propri risultati.

🚫 Complessità: Con la crescita della vostra azienda, gli utenti effettueranno query sempre più complesse, tra cui parole chiave a coda lunga, attività in più passaggi o ricerche su più progetti.

Assicuratevi che il vostro strumento di ricerca as-a-service indicizzi in tempo reale, impari dall'esperienza e ottimizzi in modo coerente.

🚫 Aspettative degli utenti altissime: Gli utenti spesso si aspettano molto di più di quanto qualsiasi strumento possa fornire, e la ricerca come servizio non fa eccezione. Gli utenti si aspettano risultati di ricerca immediati e perfetti, ma per raggiungere questo livello di precisione è necessario mettere a punto il sistema nel tempo.

Per quanto riguarda gli utenti, è necessario fornire loro un onboarding completo per garantire che abbiano aspettative realistiche. Dal lato del prodotto, assicuratevi che la messa a punto sia sempre attiva.

🚫 Scalabilità: In teoria, il modello software-as-a-service dovrebbe offrire una scalabilità dinamica illimitata. In pratica, però, può dipendere dall'affidabilità e dall'infrastruttura del provider. Il risultato è che le prestazioni del motore di ricerca possono faticare a tenere il passo con l'aumento del volume dei dati e delle query degli utenti.

Discutete di prestazioni e scalabilità con il vostro provider fin dall'inizio. Inoltre, simulate i costi di scalabilità per i livelli di crescita previsti e assicuratevi che rientrino nel budget.

La ricerca di risposte porta a ClickUp

È ormai una seconda natura per ogni individuo "cercare" qualcosa. Che si tratti del ristorante più vicino durante un viaggio in auto o del comunicato stampa scritto su Google Documenti, la ricerca è il modo più comune con cui cerchiamo le cose.

Un'azienda di esito positivo comprenderà e renderà possibile questo comportamento per tutti i suoi stakeholder, compresi clienti, dipendenti, azionisti e venditori.

ClickUp, la piattaforma di produttività all-in-one, è dotata di una solida funzione di ricerca. Con ClickUp è possibile cercare tra le attività di ClickUp, i piani, i documenti, gli utenti, gli eventi, i commenti e altro ancora per trovare immediatamente le informazioni necessarie.

Salvare qualcosa al di fuori di ClickUp? Nessun problema. Integrate il vostro strumento esterno in ClickUp in pochi secondi e cercate anche lì! Non ci crederete finché non l'avrete visto. Provate gratis ClickUp oggi stesso !