Miglioramento dei processi HR: Strategie ed esempi

Le risorse umane si basano fondamentalmente su una cosa: le persone.

In qualità di professionisti delle risorse umane, siete al centro della vostra organizzazione e gestite tutto ciò che riguarda la pipeline di assunzione e l'onboarding, le buste paga, il coinvolgimento dei dipendenti e la conformità alle normative. La funzione dei vostri processi influisce sulle operazioni HR quotidiane e forma il futuro della vostra azienda.

Quindi, se state cercando un modo per ottimizzare i processi HR, aggiungere valore ai dipendenti, creare un'esperienza senza soluzione di continuità per i nuovi assunti e, in definitiva, rafforzare la vostra organizzazione, siete nel posto giusto.

In questo post esploreremo il vero significato di miglioramento dei processi HR e perché è essenziale nell'ambiente di lavoro moderno.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Il miglioramento dei processi HR comporta l'analisi e il miglioramento delle procedure delle risorse umane per aumentare l'efficienza organizzativa, l'efficacia e la soddisfazione dei dipendenti

Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti, riduce gli oneri amministrativi, consente di prendere decisioni basate sui dati, riduce il turnover dei dipendenti e migliora le prestazioni organizzative complessive

Il miglioramento dei processi HR implica l'automazione delle attività HR di routine e la standardizzazione delle politiche e delle procedure HR in tutta l'organizzazione

I professionisti delle risorse umane hanno bisogno di formazione e feedback regolari per ottimizzare i processi HR

Le organizzazioni dovrebbero inoltre concentrarsi sul mantenimento di canali di comunicazione chiari e coerenti all'interno del team e condurre audit regolari per rivedere e migliorare i processi HR chiave

Comprendere il miglioramento dei processi HR

Il miglioramento dei processi HR si concentra sul miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia di dei processi HR per tutto il ciclo di vita di un dipendente, dall'assunzione, all'onboarding, alla gestione delle buste paga, alla valutazione delle prestazioni e altro ancora.

Con il tempo, i flussi di lavoro delle risorse umane possono diventare obsoleti, causando inutili ritardi, duplicazione dei lavori richiesti o spreco di risorse. Il miglioramento dei processi HR consiste nell'identificare le inefficienze delle funzioni HR e nell'affrontarle utilizzando una combinazione di tecnologie e strategie avanzate.

Esempio: Se il processo di onboarding richiede più tempo a causa di moduli manuali, il miglioramento dei processi HR può consigliare di passare a moduli digitali o a un portale automatizzato.

Ma ricordate che il riallineamento dei processi HR non deve limitarsi a risolvere i problemi esistenti. Dovete anche trovare in modo proattivo modi più intelligenti di lavorare. Le mappe dei processi possono aiutare in questo senso. 👇🏼

Benefici chiave del miglioramento dei processi HR

Cosa possono fare le risorse umane e miglioramento dei processi aziendali portare? La risposta è semplice: più efficienza, più supporto, meno attrito e, in definitiva, meno errori.

Ecco i benefici chiave del miglioramento dei processi HR:

⏱️ Risparmio di tempo: Accelera le attività HR quotidiane, riducendo i ritardi e migliorando l'efficienza del flusso di lavoro

💼 Migliore esperienza dei dipendenti: Migliora l'assunzione, l'onboarding e il supporto alle risorse umane, aumentando la soddisfazione dei dipendenti

✅ Riduzione degli errori: Garantisce la conformità a leggi e regolamenti, riducendo al minimo il rischio di errori e sanzioni

💰Risparmio sui costi: Riduce i passaggi inutili e ottimizza le risorse, con conseguenti risparmi finanziari

📊 Decisioni basate sui dati: Fornisce informazioni preziose per un'assunzione, una formazione e un piano del personale più intelligenti

**Leggi di più Modelli e moduli HR gratis per migliorare i processi HR

Sfide nel miglioramento dei processi HR

I benefici del miglioramento dei processi HR sono indubbiamente sostanziali, ma le organizzazioni possono incontrare diverse sfide durante l'implementazione:

**I dipendenti e la dirigenza possono resistere alle modifiche dei processi consolidati a causa del comfort dello stato o della paura dell'ignoto. Ad esempio, l'integrazione diIA nei processi HR potrebbe sembrare eccessiva per alcuni

Limiti di risorse: Budget e personale limitati possono ostacolare la capacità di implementare l'IA nei processi HRmiglioramenti del processosoprattutto quando sono necessari investimenti in nuove tecnologie o formazione. Ad esempio, un'organizzazione potrebbe trovare Slack (uno strumento di comunicazione nell'area di lavoro) incompatibile con le proprie esigenze a causa di limitazioni tecnologiche

Budget e personale limitati possono ostacolare la capacità di implementare l'IA nei processi HRmiglioramenti del processosoprattutto quando sono necessari investimenti in nuove tecnologie o formazione. Ad esempio, un'organizzazione potrebbe trovare Slack (uno strumento di comunicazione nell'area di lavoro) incompatibile con le proprie esigenze a causa di limitazioni tecnologiche **Vecchi sistemi HR o incompatibili possono bloccare l'uso di nuovi processi o strumenti di automazione. Ad esempio, un vecchio sistema di buste paga potrebbe faticare a sincronizzarsi con le moderne piattaforme HR

Mantenere la sicurezza dei dati e la privacy: Le pratiche HR spesso comportano la gestione di informazioni sensibili dei dipendenti. Questo può renderle un traguardo privilegiato per gli hacker e le violazioni

Per affrontare queste sfide, elenchiamo qui di seguito alcuni consigli pratici con esempi di miglioramento dei processi HR che aiutano a risolvere i problemi più comuni dei dipendenti e a migliorare drasticamente i processi HR.

🌟 Cibo per la mente: Sebbene il progresso tecnologico abbia aperto la strada ad alcune incredibili strumenti di miglioramento dei processi HR da fare, ma pensate che possano sostituire la comprensione e l'empatia umana? Crediamo di no. I migliori team HR usano la tecnologia e il piano strategico delle risorse umane per supportare le connessioni umane, non per sostituirle💯

Suggerimenti pratici per il miglioramento dei processi HR Vite HR non è fatta solo di scartoffie e assunzioni. L'oggetto chiave è la creazione di un ambiente di lavoro in cui le persone si sentano valorizzate, supportate e possano dare il meglio di sé.

Vediamo alcuni consigli pratici per rendere più efficaci i processi HR.

Consiglio 1: Automazioni delle attività di routine con i sistemi di gestione delle risorse umane

L'automazione nel reparto HR non è più un lusso, ma una necessità per l'efficienza e l'accuratezza. I team HR spesso si occupano di attività ripetitive e che richiedono molto tempo, come la pianificazione dei colloqui, l'elaborazione delle buste paga e il monitoraggio delle presenze. Sebbene queste attività siano cruciali, lasciano poco spazio alle attività strategiche che guidano la crescita effettiva.

Inoltre, i processi manuali aumentano la probabilità di errori e incongruenze. L'automazione riduce questi rischi, garantisce l'accuratezza e libera i professionisti delle risorse umane di concentrarsi su attività di maggior valore come lo sviluppo dei talenti o il coinvolgimento dei dipendenti.

**Cosa comporta l'automazione delle risorse umane?

I team HR moderni utilizzano strumenti intelligenti per la gestione delle risorse umane software di gestione dei dipendenti che automatizza gran parte del lavoro di routine. Ciò significa che i professionisti delle risorse umane possono dedicare più tempo a ciò che conta davvero. Automazioni di ClickUp possono aiutarvi a migliorare i processi HR attraverso l'automazione di attività ripetitive come l'assegnazione di compiti, le notifiche e gli aggiornamenti dei flussi di lavoro. Ad esempio, le automazioni possono programmare i colloqui in base alla disponibilità dei candidati o inviare promemoria ai dipendenti sull'approvazione dei permessi in sospeso.

utilizzate le Automazioni di ClickUp per automatizzare le attività amministrative delle risorse umane

Con oltre 100 modelli di automazione precostituiti, è possibile personalizzare i trigger e le azioni in base alle proprie esigenze specifiche. E non può mancare il "Costruttore di Automazioni IA", che consente agli utenti di creare automazioni utilizzando il linguaggio naturale, semplificando l'intero processo di configurazione.

da qui: **Iniziare con l'identificazione delle attività ripetitive e che richiedono molto tempo. Implementate l'automazione in modo incrementale per garantire una transizione graduale al vostro team.

Suggerimento 2: standardizzare le politiche e le procedure HR Buone politiche HR sono come una tabella di marcia per i dipendenti. Dovrebbero essere facili da capire, giuste per tutti e applicate in modo coerente. Ma cosa si osserva spesso nei vari settori? Manuali per i dipendenti mal formulati, scritti in gergo e formulazioni confuse.

Politiche aziendali incoerenti possono creare confusione tra i dipendenti e, peggio ancora, esporre le organizzazioni a rischi legali. È meglio standardizzare i processi HR per garantire che i dipendenti dei vari reparti e posizioni operino secondo le stesse linee guida, regole e normative

📌 **Che cosa significa standardizzazione?

Creare una documentazione completa e uniforme per le attività chiave delle risorse umane, come l'assunzione, l'onboarding e le valutazioni delle prestazioni.

Strumenti come il Modello di manuale e politiche per i dipendenti di ClickUp può semplificare la creazione e la gestione di questi documenti, garantendo chiarezza e accessibilità.

Il modello copre sezioni essenziali come '_Come lavoriamo,'Codice di condotta standard,'Politiche e procedure,'_ assicurando che la vostra organizzazione sia organizzata e conforme. Elimina la necessità di documenti separati o di cercare linee guida altrove, fornendo una piattaforma centralizzata e facile da usare, indipendentemente dal fatto che siate nuovi membri o già associati.

Takeaway: Rivedete regolarmente le politiche esistenti per assicurarvi che rimangano pertinenti e conformi ai requisiti di legge. Comunicare queste politiche in modo efficace attraverso piattaforme accessibili.

Suggerimento 3: Introdurre opzioni self-service per i dipendenti per le buste paga e l'onboarding

I dipendenti moderni vogliono avere più voce in capitolo e più autorità sulla loro vita lavorativa. Le piattaforme self-service lo permettono, consentendo al personale di avere il controllo sui propri dati e processi. Questo dimostra che l'azienda si fida di loro e dà valore al loro tempo.

L'aspetto migliore? I dipendenti gestiscono da soli le attività amministrative di routine, riducendo il carico di lavoro per i team delle risorse umane. due piccioni con una fava!

📌 **Che cosa comporta il self-service?

Le piattaforme self-service consentono al personale di aggiornare le informazioni personali, controllare i dettagli della retribuzione, richiedere ferie e monitorare le attività di onboarding.

I dipendenti apprezzano l'autonomia di gestire le questioni di routine senza bisogno dell'intervento delle risorse umane. Nel frattempo, il personale delle risorse umane può riorientare la propria attenzione verso attività strategiche come la gestione delle prestazioni e la costruzione di una cultura del miglioramento continuo.

**Iniziare con funzionalità/funzione semplici come l'accesso alle buste paga ed espandersi gradualmente per includere moduli di formazione o l'iscrizione ai benefit per massimizzare l'efficienza.

📖 Per saperne di più 8 modelli di miglioramento dei processi in ClickUp e Word per ottimizzare l'efficienza

Suggerimento 4: Sfruttare l'analisi dei dati per migliorare il processo decisionale

I numeri raccontano una storia, soprattutto nelle risorse umane. Raccogliendo e analizzando i dati dei dipendenti, i team delle risorse umane possono prendere decisioni migliori su assunzione, formazione e mantenimento dei dipendenti di talento. Ma ricordate: l'analisi dei dati nel miglioramento delle risorse umane non consiste nel monitorare le persone come se fossero macchine, ma nel comprendere i modelli e le esigenze umane.

**Perché l'analisi dei dati delle risorse umane è importante?

Gli approcci basati sui dati eliminano le congetture, consentendo ai team HR di prendere decisioni basate sull'evidenza. Ad istanza, capire perché i dipendenti se ne vanno può aiutare le risorse umane a progettare strategie di retention migliori, facendo risparmiare tempo e denaro all'azienda.

Strumenti come ClickUp Dashboard possono aiutare i team delle risorse umane a monitorare metriche chiave come il tempo di assunzione, l'assenteismo e i punteggi di coinvolgimento. Questi dati consentono ai professionisti delle risorse umane di identificare i modelli, prevedere i risultati e attuare interventi mirati.

Cosa c'è di più? Grazie ai widget personalizzabili, potete monitorare le scadenze, lo stato delle attività e visualizzare le metriche chiave, tutto in un unico posto!

Takeaway: Esaminate regolarmente le analisi delle risorse umane per identificare le aree di miglioramento. Utilizzate le informazioni per affrontare le sfide e replicare le iniziative con esito positivo.

Suggerimento 5: Provider per l'aggiornamento continuo delle risorse umane

Non sarebbe sbagliato concludere oggi che un professionista delle risorse umane è in parte coach, in parte analista di dati e in parte esperto di tecnologia!

Da fare: perché? Perché i professionisti delle risorse umane operano in un ambiente dinamico in cui le leggi, la tecnologia e le norme sul posto di lavoro si evolvono costantemente. L'aggiornamento garantisce che i team HR siano sempre aggiornati sulle nuove tecnologie, comprendano le tendenze della forza lavoro e sviluppino competenze che vanno oltre le funzioni HR tradizionali.

📌 Da cosa dipende l'upskilling?

L'upskilling può includere formazione sulle tecnologie HR, workshop su diversità e inclusione o certificazioni in campi emergenti come la people analytics. Assicura che i team HR rimangano competenti e possano affrontare le sfide HR in modo efficiente.

È possibile utilizzare Obiettivi di ClickUp per impostare i traguardi e monitorare lo stato. Vi aiuta a fissare obiettivi aziendali specifici, misurabili e limitati nel tempo, a suddividerli in attività gestibili e a visualizzare con facilità lo stato di avanzamento.

tieni traccia di tutti gli obiettivi e degli stati con ClickUp Obiettivi_

✅ Takeaway: Incorporare l'upskilling come componente centrale di Strategia HR . Assegnare risorse per lo sviluppo professionale e monitorare lo stato di avanzamento per misurarne l'impatto sulle prestazioni complessive.

Suggerimento 6: maintainer canali di comunicazione efficaci all'interno dei team

La comunicazione è il cuore pulsante di ogni organizzazione con esito positivo. Con i modelli remoti e ibridi che si stanno affermando in tutti i principali settori industriali, i team delle risorse umane devono creare molteplici modi per consentire ai dipendenti di condividere feedback, fare domande e sentirsi ascoltati.

Senza una comunicazione chiara e coerente, anche le migliori politiche possono fallire nel raggiungere i risultati previsti.

📌 Come garantire una comunicazione efficace con i dipendenti?

Definire piattaforme di comunicazione (email, chattare, riunioni) per scopi diversi

Condurre sondaggi mensili anonimi per raccogliere informazioni sulla soddisfazione dei dipendenti e sull'efficacia della comunicazione

Offrire workshop sulla comunicazione efficace, sulla risoluzione dei conflitti e sull'ascolto attivo

Implementare piattaforme come ClickUp Chattare per centralizzare la comunicazione e le attività

ClickUp Chattare può facilitare la comunicazione in tempo reale, garantendo che tutte le parti interessate siano informate e allineate. Ciò è particolarmente utile per la gestione di progetti interfunzionali o di team remoti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-607-1400x985.png Utilizzate ClickUp Chat per centralizzare la comunicazione e migliorare i processi HR /$$$img/

assegnate le attività ai vostri colleghi direttamente dalla chat con ClickUp Chat_

Con ClickUp Chat, i team possono discutere di progetti, condividere aggiornamenti e convertire i messaggi in attività con un solo clic, assicurando che tutte le conversazioni siano collegate alle attività, ai documenti e alle chat pertinenti.

sviluppate protocolli di comunicazione chiari e utilizzate strumenti che supportino sia le interazioni sincrone che quelle asincrone. Utilizzate check-in regolari per garantire l'allineamento su obiettivi e aspettative . Si possono anche condurre sondaggi anonimi e check-in regolari, nonché utilizzare piattaforme tecnologiche e digitali avanzate per rendere la comunicazione facile e confortevole.

Suggerimento 7: Condurre audit e controlli regolari dei processi

Proprio come un medico controlla la salute di un paziente, i team HR devono esaminare regolarmente i loro processi. Questo significa esaminare il funzionamento dei sistemi attuali, identificare i colli di bottiglia ed essere disposti ad apportare modifiche perché un processo che ha funzionato l'anno scorso potrebbe non essere l'approccio migliore oggi.

📌 Perché dovreste condurre degli audit?

Gli audit regolari aiutano a scoprire le inefficienze e i rischi potenziali prima che si trasformino in problemi più gravi. Inoltre, forniscono un punto di riferimento per il miglioramento continuo, consentendo ai team delle risorse umane di perfezionare le loro pratiche nel tempo.

Strumenti come Attività ricorrente di ClickUp può aiutarvi a creare attività ricorrenti e liste di controllo per rivedere sistematicamente processi chiave come l'accuratezza delle buste paga, la documentazione dei dipendenti e la conformità alle leggi sul lavoro.

non perdete mai un'attività o una scadenza importante con le attività ricorrenti di ClickUp

È possibile, per istanza, impostare un'attività ricorrente quotidianamente, settimanalmente o mensilmente e includere una lista di controllo all'interno di ogni attività per delineare passaggi specifici o sottocompiti. Rapido ed efficiente, vero?

Takeaway: Programmate gli audit a intervalli regolari e concentratevi sia sull'efficienza operativa che sulla conformità. Utilizzate i risultati degli audit per informare le strategie e i miglioramenti futuri delle risorse umane.

Suggerimento 8: Garantire il feedback e la soddisfazione dei manager

I gestori del team sono collegamenti vitali tra i dipendenti e l'organizzazione, sia direttamente che indirettamente. Grazie alle loro interazioni dirette e di prima mano con i dipendenti, il loro feedback è prezioso per progettare e perfezionare i processi HR.

📌 Come raccogliere il feedback?

I manager sono spesso i primi a riscontrare inefficienze nei processi HR. Il loro feedback assicura che le politiche HR siano pratiche ed efficaci, a beneficio dell'intera organizzazione.

Il Modello di modulo di feedback ClickUp può aiutare le organizzazioni a progettare sondaggi personalizzati per raccogliere informazioni preziose da clienti, utenti e partner.

Questo approccio centralizzato semplifica il processo di feedback, garantendo che tutte le risposte siano organizzate e facilmente accessibili.

Inoltre, ClickUp Brain , lo strumento di ClickUp AI, aiuta a riepilogare/riassumere i feedback, consentendo ai team di identificare le tendenze e prendere decisioni informate.

Takeaway: Fate del feedback dei manager una pratica regolare, incorporandolo nelle revisioni trimestrali o nelle riunioni strategiche. Date seguito ai loro suggerimenti per dimostrare che il loro contributo ha valore e impatto.

Suggerimento 9: incoraggiare il feedback e il coinvolgimento dei dipendenti nella mappatura dei processi

Coinvolgere i dipendenti nel miglioramento dei processi HR assicura che questi sistemi siano di facile utilizzo per gli utenti e rispondano alle esigenze del mondo reale. I dipendenti sono, dopo tutto, gli utenti principali della maggior parte delle funzioni HR, non siete d'accordo?

📌 Come ottenere il feedback dei dipendenti?

Create sondaggi anonimi per raccogliere un feedback dettagliato dei dipendenti su diversi aspetti legati al loro lavoro. Strumenti di collaborazione come ClickUp HR Teams può essere d'aiuto in questo senso, in quanto offre ai team HR una suite completa di strumenti per semplificare il project management delle risorse umane e migliorare l'efficienza.

semplificate i vostri processi HR con i team HR di ClickUp, semplici da usare ed efficaci_

Grazie a funzionalità come dashboard personalizzabili, monitoraggio del tempo e canali di comunicazione collaborativi, i professionisti delle risorse umane possono gestire le attività, monitorare le prestazioni e creare un ambiente di lavoro coeso.

creare vie per il feedback dei dipendenti, come focus group o sondaggi anonimi. Utilizzate i loro input per perfezionare i processi HR e renderli più efficaci e allineati.

😁Bonus: suggerimenti extra per perfezionare i processi HR

Suggerimento 11: investire in programmi di salute mentale e benessere

Il benessere dei dipendenti è la chiave della produttività e dell'esito positivo. Ignorare la salute mentale può influire sulle dinamiche del team e sulle prestazioni complessive.

🛠️ Soluzione: Iniziate con risorse per il benessere o sessioni di sensibilizzazione e ampliate gradualmente iniziative come programmi di gestione dello stress e supporto per l'equilibrio tra vita privata e lavoro in base al feedback.

**Fatto: quasi 3 dipendenti su 4 hanno riferito di avere una salute mentale negativa sul lavoro.

Suggerimento 12: Stabilire chiari percorsi di avanzamento di carriera

I dipendenti sono più impegnati quando vedono un futuro all'interno dell'organizzazione. Offrire percorsi di progressione chiari può fare una differenza significativa nel trattenere i talenti e ridurre il turnover.

🛠️ Soluzione: Discutere gli obiettivi di carriera durante le revisioni, fissare attività cardine raggiungibili e offrire formazione, mentorship e piani di crescita misurabili.

Suggerimento 13: Rafforzare le iniziative di diversità, equità e inclusione (DEI)

Teams diversi apportano prospettive uniche, che portano a una migliore risoluzione dei problemi e a un migliore processo decisionale.

🛠️ Soluzione: Creare politiche di assunzione inclusive e opportunità eque. Ad esempio, Microsoft ha modificato il proprio processo di assunzione per accogliere meglio i candidati con disabilità, riducendo la durata delle sessioni e offrendo pause più lunghe.

Esempi di miglioramento dei processi HR nella vita reale

1. Come Unilever ha rivoluzionato il reclutamento grazie all'IA

Unilever, con una forza lavoro globale di 155.000 persone, si è trovata di fronte a inefficienze nel suo tradizionale processo di assunzione. L'azienda passava troppo tempo a esaminare manualmente i curriculum e a condurre lunghi colloqui, rallentando i lavori richiesti.

Per risolvere questo problema, Unilever si è rivolta a HireVue , una piattaforma alimentata dall'IA che combina interviste video e algoritmi intelligenti. I candidati sono stati intervistati in video, mentre l'IA valutava non solo le loro risposte, ma anche gli indizi non verbali come le espressioni facciali e il linguaggio del corpo. Questo approccio basato sui dati ha contribuito a ridurre i pregiudizi nelle assunzioni, a **identificare più rapidamente i candidati più adatti e a ridurre i tempi di reclutamento del 75%

2. Come Experian ha utilizzato l'analisi dei dati a suo vantaggio

Experian ha dovuto affrontare un alto tasso di logoramento, risultato nella perdita di talenti chiave e in costosi lavori richiesti. Per far fronte a questo problema, ha sfruttato la propria esperienza nell'analisi dei dati per trasformare la propria strategia HR. Utilizzando

l'analisi predittiva e i dati dei dipendenti

hanno costruito un modello che identifica i rischi di abbandono e individua fattori come la demografia, le dinamiche del team e le prestazioni individuali.

**Questa soluzione ha fatto risparmiare milioni all'azienda ed è diventata parte integrante delle decisioni di Experian in materia di risorse umane. L'azienda ha poi commercializzato la soluzione, aiutando altre organizzazioni ad affrontare sfide simili con approfondimenti basati sui dati.

Creare processi HR migliori con ClickUp

Migliorare i moderni processi HR significa abbracciare nuovi approcci e rimanere flessibili. Mettendo sempre le persone al primo posto, le Risorse Umane possono aiutare le aziende a costruire ambienti di lavoro più forti, più innovativi e con maggiore intensità umana.

È ormai chiaro: le aziende che investono in processi HR intelligenti e incentrati sui dipendenti saranno quelle che attireranno e manterranno i migliori talenti. ClickUp vi permette di fare questo, riunendo in un'unica piattaforma tutto ciò che riguarda la gestione delle persone, il project management e il monitoraggio delle prestazioni. Iscriviti a ClickUp per costruire un ambiente in cui le persone non solo lavorano, ma prosperano davvero!