I 10 migliori strumenti di organizzazione per gli studenti per mantenere la produttività

La vita studentesca può diventare davvero opprimente.

Tra compiti che non finiscono mai, scadenze che si avvicinano più velocemente del previsto, progetti di gruppo che in qualche modo hanno sempre bisogno di tutta la vostra attenzione e programmi di studio che sembra impossibile rispettare, c'è molto da gestire.

Ma c'è una buona notizia: non dovete Da fare da soli.

Gli strumenti organizzativi giusti possono togliervi un peso enorme dalle spalle. Non si tratta solo di elenchi da fare o di agende di lusso.

Possono aiutarvi a mantenere una buona media e a distinguervi all'inizio della vostra carriera.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Ecco i 10 strumenti principali per aiutarvi a tenere sotto controllo il caos della vostra vita da studenti:

Cosa rende uno strumento perfetto per l'organizzazione degli studenti? Considerate queste funzionalità/funzione chiave:

Facilità d'uso: Scegliete uno strumento con un'interfaccia intuitiva, veloce da impostare e facile da navigare. Non si vuole passare ore a imparare lo strumento (e tornare ai propri impegni)

Scegliete uno strumento con un'interfaccia intuitiva, veloce da impostare e facile da navigare. Non si vuole passare ore a imparare lo strumento (e tornare ai propri impegni) Gestione delle attività e delle scadenze: Cercate elenchi di cose da fare, promemoria e visualizzazioni del calendario per tenere traccia di compiti ed esami in modo efficace e non perdere mai un'occasione importante

Cercate elenchi di cose da fare, promemoria e visualizzazioni del calendario per tenere traccia di compiti ed esami in modo efficace e non perdere mai un'occasione importante Funzionalità/funzione di collaborazione: Date priorità agli strumenti con condivisione in tempo reale, commenti e delega delle attività per progetti di gruppo

Date priorità agli strumenti con condivisione in tempo reale, commenti e delega delle attività per progetti di gruppo Pianificazione dello studio: Scegliete strumenti che offrano modelli, organizzazione delle note e funzionalità/funzione per aiutarvi a pianificare e ottimizzare le sessioni di studio

Scegliete strumenti che offrano modelli, organizzazione delle note e funzionalità/funzione per aiutarvi a pianificare e ottimizzare le sessioni di studio Opzioni di integrazione: Assicuratevi che lo strumento lavori senza problemi con le piattaforme che utilizzate quotidianamente, come Google Drive o Microsoft Office

Assicuratevi che lo strumento lavori senza problemi con le piattaforme che utilizzate quotidianamente, come Google Drive o Microsoft Office Accessibilità: Cercate piani Free o opzioni a prezzi ragionevoli che si adattino al vostro budget di studenti

💡 Pro Tip: Utilizzate versioni di prova o demo gratuite prima di impegnarvi in un programma strumento di studio . In questo modo è possibile verificare la rispondenza delle funzionalità/funzione alle proprie esigenze.

I 10 migliori strumenti di organizzazione per studenti

Lo capiamo: la vita da studente è già piena di impegni e preferireste trascorrere il vostro tempo libero dedicandovi alle vostre passioni, alle attività extracurriculari o semplicemente uscendo con gli amici. Ecco perché abbiamo fatto il lavoro pesante per voi e abbiamo raccolto i dieci migliori strumenti per aiutarvi a organizzarvi senza sforzo.

1. ClickUp (il migliore per la produttività studentesca "all-in-one" con IA)

Gestite i compiti per casa, i progetti di ricerca e altre attività in un'unica piattaforma utilizzando Lista di controllo delle attività di ClickUp Che siate alle prese con compiti a casa, progetti di ricerca, scadenze di invio o un milione di altre cose, ClickUp è lo strumento che può rendere tutto questo più semplice.

È l'app per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che vi aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Questo la rende una delle migliori strumenti organizzativi per pianificare il lavoro, comunicare facilmente con i compagni e gli insegnanti e migliorare la produttività.

Come Paola Landaeta Saldías , dottoranda, Gruppo di ricerca TIM - TU Berlino, dice:

Gestire progetti o attività in modo semplice e chiaro è l'attributo principale di questo software. Sono molti i modi in cui lo uso, ma il più prezioso per il nostro team è stata la capacità di monitorare correttamente ogni progetto e di far apparire allarmi quando qualcosa non va. La capacità di comunicare anche utilizzando lo spazio di archiviazione dei file e i commenti per arricchire ogni attività/progetto è stata super utile per tenere tutti aggiornati, perché con le informazioni organizzate è stato possibile anche utilizzare il tempo per innovare, semplicemente creando una bacheca specifica per le nuove idee/progetti da sviluppare. Paola Landaeta Saldías , dottoranda, Gruppo di ricerca TIM - TU Berlino

Organizzate la vostra giornata con ClickUp Tasks per suddividere gli obiettivi in passaggi gestibili.

Cominciamo con Attività di ClickUp -è la spina dorsale del vostro flusso di lavoro accademico. Questa funzionalità/funzione vi permette di non dovervi arrovellare all'ultimo minuto per aver dimenticato una scadenza o un dettaglio importante.

Si può usare per suddividere i compiti in passaggi gestibili con le liste di controllo delle attività, impostare le priorità e monitorare visivamente lo stato di avanzamento, sia in un semplice elenco che su una lavagna Kanban (o in decine di altri modi) Visualizzazioni ClickUp ).

Leggi anche: Guida ai moduli ClickUp per gli educatori

Visualizzate i vostri impegni in tempo reale con il Calendario di ClickUp

Poi c'è Visualizza il calendario di ClickUp che consente di avere sempre sotto gli occhi l'intero programma accademico, le scadenze e gli eventi, in modo da mantenere il monitoraggio e il controllo.

Sia che dobbiate pianificare sessioni di studio o coordinare riunioni di gruppo, ClickUp Calendario visualizza tutto.

Collabora in modo più intelligente con ClickUp Documenti come hub per note, piani e idee

Se amate lavorare a progetti di gruppo (o, siamo onesti, cercare di sopravvivere), Documenti ClickUp vi renderà la vita molto più facile.

Niente più catene di email interminabili o allegati mancanti. Con Documenti è possibile creare, condividere e modificare documenti in tempo reale con il proprio gruppo.

Questo lo rende perfetto per collaborare a documenti, fare brainstorming di idee o anche solo per tenere tutti sulla stessa pagina.

🧠 Fatto divertente: ClickUp offre oltre 35 ClickApp che consentono di personalizzare l'area di lavoro con funzionalità come il monitoraggio del tempo, le mappe mentali e persino gli sprints.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Brain-3.gif ClickUp Brain /$$$img/

Utilizzate ClickUp Brain come cassaforte personale delle idee per porre domande, riepilogare/riassumere intuizioni o addirittura creare contenuti da zero

Ora parliamo di ClickUp Brain , l'assistente IA che lavora 24 ore su 24 per aiutarvi a ottimizzare le vostre sessioni di studio.

È in grado di automatizzare attività di routine come l'impostazione di promemoria e il riepilogare/riassumere le note delle lezioni, facendo risparmiare tempo. Tuttavia, si spinge oltre offrendo consigli di studio personalizzati in base alle abitudini e al carico di lavoro dell'utente.

E se avete bisogno di un aiuto per organizzare la vostra area di lavoro, ClickUp ha già pronti dei modelli.

Il Modello di lista di controllo per la pianificazione degli studenti di ClickUp vi aiuta a tenere sotto controllo tutto ciò che riguarda la settimana, mentre il modulo Modello di bilancio universitario ClickUp vi assicura di non ritrovarvi al verde a metà semestre.

E se avete bisogno di qualcosa di più dettagliato, date un'occhiata a Modello ClickUp per studenti per organizzarsi fin dall'inizio.

Modello ClickUp per studenti

Il modello semplifica gli studi e assicura che siate sempre al corrente di tutte le cose importanti, come l'organizzazione dei compiti e delle lezioni, la gestione dei progetti, dei compiti e degli esami e il monitoraggio degli stati e delle scadenze per tutti gli obiettivi.

Leggi anche: I più importanti consigli di project management per gli studenti

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Consolida la gestione delle attività, la presa di note, i calendari e le promemoria in un'unica piattaforma, eliminando la necessità di destreggiarsi tra più app

Organizzate le vostre attività nel modo più adatto a voi. Ad esempio, potete usare la vista Calendario per visualizzare le scadenze dei compiti o la vista Bacheca per monitorare lo stato dei progetti

Assegnate il tempo alle attività e monitorate quanto tempo impiegate per completarle con Il monitoraggio del tempo incorporato in ClickUp e le funzionalità di durata stimata di ClickUp

Lavorate insieme su progetti di gruppo, condividete le note e mantenete tutti sulla stessa pagina con strumenti di collaborazione in tempo reale in ClickUp che includono un sistema di cartelle intuitivo, commenti sulle attività, menzioni e documenti condivisi

Impostare obiettivi accademici, come completare un modulo di studio o raggiungere un voto specifico, e monitorare il proprio stato nel tempo con Obiettivi di ClickUp Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero aver bisogno di un po' di tempo per familiarizzare con le numerose funzionalità/funzione della piattaforma

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.900+ recensioni)

4,7/5 (9.900+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.300+ recensioni)

2. Todoist (il migliore per la gestione minimalista delle attività)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-353-1400x788.png Todoist /$$$img/

via TodoistTodoist è uno strumento di gestione delle attività semplice ed elegante, perfetto per gli studenti che desiderano un modo intuitivo per tenersi organizzati, senza le difficoltà di strumenti più complessi.

Il suo design minimalista si concentra su funzioni fondamentali come la creazione di attività, l'impostazione delle priorità e il monitoraggio delle scadenze.

Utilizzate etichette e filtri per personalizzare il vostro elenco di attività e concentrarvi su elementi ad alta priorità o su categorie specifiche. Connessione di Todoist con Google Calendar, Dropbox e altri strumenti software di gestione universitaria per migliorarne l'utilità.

Un bonus divertente? Il sistema di Karma gamificato di Todoist motiva l'utente a mantenere una striscia di produttività.

Le migliori funzionalità/funzione di Todoist

Organizzare le attività senza sforzo con gerarchie intuitive di progetti e attività secondarie

Impostazione di priorità e date di scadenza con etichette e promemoria personalizzabili

Collaborare con i membri del team o con la famiglia attraverso progetti condivisi

Monitoraggio della produttività grazie agli obiettivi e ai punti Karma incorporati

Limiti di Todoist

Manca di strumenti avanzati di project management come i grafici di Gantt

Nessuna modalità offline per i dispositivi mobili, a meno che le attività non siano precaricate

Prezzi di Todoist

Beginner: Gratis

Gratis Pro: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $8/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Todoist

G2: 4.4/5 (800+ recensioni)

4.4/5 (800+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.500 recensioni)

3. Notion (il migliore per flussi di lavoro altamente personalizzabili)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-354-1400x875.png Notion /$$$img/

via Notione La vita degli studenti può spesso sembrare vincolata e restrittiva, con strutture definite per quasi tutto, dai formati dei compiti ai flussi di lavoro dei progetti. Notion è una buona soluzione per gli studenti che desiderano flessibilità e controllo sui propri file digitali. Sia che abbiate bisogno di un semplice elenco di cose da fare o di un sistema dettagliato di gestione delle conoscenze, Notion vi permette di progettare flussi di lavoro adatti alle vostre esigenze. È possibile creare o utilizzare modelli predefiniti per le note di classe, i compiti o il monitoraggio dei progetti e sincronizzare Notion con app come Google Drive o Trello per un accesso centralizzato alle risorse di studio e ricerca.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Creazione di database, wiki e documenti personalizzati in un'unica area di lavoro

Connettere i flussi di lavoro collegando pagine, attività e progetti senza soluzione di continuità

Visualizzazione dei dati con tabelle, bacheche, sequenze temporali e calendari

Condivisione dell'area di lavoro con colleghi, educatori o con il pubblico grazie alle pagine live

Limiti di Notion

Le funzionalità di gestione delle attività mancano di promemoria o di automazioni avanzate

Problemi di prestazioni con database di grandi dimensioni su dispositivi più vecchi

Prezzi di Notion

**Gratuito

Plus: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business: $18/mese per utente

$18/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4.7/5 (5.900+ recensioni)

4.7/5 (5.900+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.400+ recensioni)

4. Google Keep (il migliore per prendere appunti ed elenchi semplici)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-355.png Google Keep /$$$img/

via Google Keep Google Keep è l'app leggera per eccellenza per catturare idee e note rapide in movimento. Offre agli studenti impegnati un'interfaccia per le note adesive che consente di creare appunti codificati per colore per una migliore organizzazione visiva, note vocali per catturare rapidamente pensieri o idee e convertire il parlato in testo, e liste di controllo che consentono di gestire facilmente le attività.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Keep

Collaborare in tempo reale condividendo le note con altri utenti

Impostazione di promemoria per le attività in base alla posizione o al tempo

Sincronizzazione automatica tra i dispositivi con l'account Google

Limiti di Google Keep

Opzioni di formattare limitate rispetto alle app avanzate per prendere appunti

Manca di funzionalità di project management per la gestione di progetti più ampi

Nessuna integrazione con altri strumenti oltre all'area di lavoro di Google

Struttura organizzativa minimale per chi prende molto appunti

Prezzi di Google Keep

**Gratis

Business Starter: $7,20/mese per utente

$7,20/mese per utente Business Standard: $14,40/mese per utente

$14,40/mese per utente Business Plus: $21,60/mese per utente

$21,60/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

nota: Google Keep è disponibile gratis per i singoli utenti e come parte di Google Area di lavoro per i team. I prezzi elencati si riferiscono all'area di lavoro di Google

Valutazioni e recensioni di Google Keep

G2: Nessuna valutazione disponibile

Nessuna valutazione disponibile Capterra: 4.7/5 (200+ recensioni)

5. Microsoft OneNote (il migliore per l'organizzazione dettagliata delle note)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-356.png Microsoft OneNote: strumenti di organizzazione per gli studenti /$$$img/

via Microsoft OneNote Digitale Se avete mai desiderato condividere le note e collaborare con i vostri amici e compagni di classe, Microsoft OneNote è lo strumento che fa per voi.

Si tratta di un taccuino digitale ricco di funzionalità che gestisce in modo approfondito, collaborativo per prendere note e organizzazione. Ideale per gli studenti universitari che gestiscono informazioni dense, OneNote offre un sistema di appunti completo e ben strutturato. Consente di dividere le note in quaderni, sezioni e pagine per facilitare la navigazione.

Grazie al supporto per la scrittura a mano, è possibile prendere note con uno stilo o disegnare diagrammi direttamente sul dispositivo. Inoltre, a differenza delle note fisiche, non dovrete mai preoccuparvi di perdere informazioni preziose o di lasciarle indietro quando ne avete bisogno: potrete accedere alle vostre note dal telefono, dal tablet o dal PC tramite OneDrive.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft OneNote

Clip sui contenuti del web e salvataggio diretto nei taccuini

Organizzare i taccuini con sezioni, tag, sottosezioni eModelli OneNote Collaborare in tempo reale su taccuini condivisi

Ricerca rapida delle note grazie a parole chiave e al riconoscimento della scrittura a mano

Limiti di Microsoft OneNote

L'interfaccia può risultare disordinata e opprimente per i nuovi utenti

Manca di strumenti di kanban o project management

Prezzi di Microsoft OneNote

Personale: $6,99/mese per utente

$6,99/mese per utente Apps for Business: $9,90/mese per utente

$9,90/mese per utente Famiglia : $9,99/mese per utente

: $9,99/mese per utente Business Basic : $7,20/mese per utente

: $7,20/mese per utente Business Standard: $15/mese per utente

$15/mese per utente Business Premium: $26,40/mese per utente

Nota: Microsoft OneNote è disponibile come parte della suite Microsoft 365. I prezzi sono riferiti a Microsoft 365.

Valutazioni e recensioni di Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (1.800+ recensioni)

4,5/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 1.700 recensioni)

6. Trello (il migliore per il project management visivo)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-357.png Trello: strumenti di organizzazione per gli studenti /$$$img/

via TrelloTrello bacheca fornisce un modo intuitivo per organizzare le attività in modo visivo, rendendolo ideale per i progetti di gruppo o per il piano semestrale. Le Bacheche rappresentano le varie fasi delle attività, come "Da fare", "Da fare" o "Terminato". Le schede rappresentano le singole attività in ciascuna fase.

Aggiungete descrizioni dettagliate, liste di controllo, scadenze e allegati alle singole attività, in modo da avere un contesto completo in ogni momento. È possibile assegnare attività ai membri del gruppo quando si lavora su progetti condivisi e persino lasciare commenti su di esse per semplificare la collaborazione.

I Power-up di Trello consentono di migliorarne le funzioni con integrazioni personalizzate per strumenti come Google Drive, Slack e il calendario.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Visualizzare i flussi di lavoro utilizzando tabelle flessibili in stile Kanban

Trascinare e rilasciare le attività tra gli elenchi per una facile organizzazione

Allegare file, immagini e collegati direttamente alle schede

Automazione dei processi ripetitivi con l'automazione IA di Butler

Utilizzare etichette personalizzate per classificare le attività in base alla priorità, all'argomento o alla tipologia

Limiti di Trello

Mancano le funzionalità di gestione delle dipendenze e di collegamento delle attività

Le opzioni di personalizzazione delle Bacheche possono risultare limitate

Prezzi di Trello

**Gratis

Standard: $6/mese per utente

$6/mese per utente Premium: $12,50/mese per utente

$12,50/mese per utente Enterprise: A partire da $17,50/mese per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (13.600+ recensioni)

4,4/5 (13.600+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (23.300+ recensioni)

7. Evernote (il migliore per le funzionalità/funzione di annotazione)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-358.png Evernote: strumenti di organizzazione per gli studenti /$$$img/

via Evernote Se siete alla ricerca di un software che vi aiuti a prendere appunti rapidamente e a organizzarli facilmente, avete bisogno di Evernote . Offre strumenti avanzati per gli studenti che hanno bisogno di catturare, organizzare e recuperare una serie di informazioni.

Le funzionalità/funzione organizzative di Evernote includono una potente ricerca per trovare rapidamente le note, anche con contenuti scritti a mano, la possibilità di trasformare le note in elenchi di cose da fare aggiungendo caselle di controllo e promemoria, e la creazione di note multimediali aggiungendo alle informazioni materiali digitali come registrazioni vocali, foto, PDF e schizzi.

Le migliori funzionalità di Evernote

Raccogliete informazioni da qualsiasi luogo grazie a rapide clip web e scansioni OCR

Sincronizzazione delle note su tutti i dispositivi

Organizzare le idee con taccuini, tag e personalizzatiModelli di Evernote Collaborate condividendo le note o modificandole con i vostri compagni di squadra



Limiti di Evernote

Interfaccia goffa rispetto alle alternative più recenti

L'accesso offline è limitato ai piani a pagamento

Prezzi di Evernote

**Gratis

Personale: $14,99/mese

$14,99/mese Professionale: $17,99/mese

$17,99/mese Teams: $24,99/mese per utente

$24,99/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 8.200 recensioni)

8. myHomework Student Planner (il migliore per un piano accademico semplice)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-359.png myHomework Student Planner: strumenti di organizzazione per gli studenti /$$$img/

via myHomework Pianificatore per studentipianificazione dello studente per i compiti a casa semplifica il piano accademico con un'interfaccia pulita e facile da usare. Permette di sincronizzare il programma scolastico con l'app per gestire gli orari delle lezioni e le attività e ottenere una panoramica a volo d'uccello.

Inoltre, vanta una grande accessibilità: è possibile utilizzare l'app su tutti i dispositivi, dallo smartphone al computer portatile.

myHomework Student Planner migliori funzionalità/funzione

Monitoraggio di compiti, test e date di scadenza in un unico posto

Personalizzazione degli orari delle lezioni con codici colore e fasce orarie

Ricezione di notifiche per le scadenze imminenti

Accesso agli strumenti offline per mantenere la produttività senza internet

Limiti di myHomework Student Planner

Design obsoleto rispetto alle agende più moderne

La versione gratuita contiene annunci pubblicitari che possono distrarre

Prezzi di myHomework Student Planner

Basic: Free (con annunci)

Free (con annunci) Premium: $4.99/anno

myHomework Student Planner valutazioni e recensioni

G2: Nessuna valutazione disponibile

Nessuna valutazione disponibile Capterra: Nessuna valutazione disponibile

9. MyStudyLife (Il migliore per gestire orari ed esami)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-360-1400x910.png MyStudyLife: strumenti di organizzazione per gli studenti /$$$img/

via MyStudyLife Come suggerisce il nome, La mia vita di studio è un'applicazione che permette di sfruttare al meglio la vita dello studente. Va oltre la programmazione di base e offre strumenti specifici per l'esito positivo della vita accademica.

Si può usare per pianificare il tempo di studio e monitorare le date degli esami con promemoria. Permette inoltre di tenere traccia dei compiti e degli incarichi collegati a classi specifiche. Oh, e abbiamo menzionato che è gratis? Vincere, vincere, vincere!

Le migliori funzionalità/funzioni di MyStudyLife

Organizza la tua vita scolastica con orari specifici per ogni argomento

Ricevere promemoria per scadenze, esami e orari

Monitoraggio dello stato accademico con panoramiche delle materie e delle attività

Limiti di MyStudyLife

Opzioni di personalizzazione personalizzate e limitate per i compiti o le classi

Non c'è un riferimento direttostrumenti di collaborazioneper progetti di gruppo

Prezzi di MyStudyLife

Gratis

Valutazioni e recensioni di MyStudyLife

G2: Nessuna valutazione disponibile

Nessuna valutazione disponibile Capterra: Nessuna valutazione disponibile

10. Any.do (il migliore per la sincronizzazione di attività personali e accademiche)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-361-1400x676.png Any.do: strumenti di organizzazione per gli studenti /$$$img/

via Da fareDa fare combina la gestione delle attività con l'integrazione del calendario, offrendo agli studenti un modo semplice per gestire la loro vita personale e accademica. È possibile visualizzare le attività insieme al proprio piano giornaliero per una migliore pianificazione, ridurre al minimo le distrazioni con strumenti come il timer per il Pomodoro e persino automatizzare le promemoria per attività come i compiti o la preparazione delle lezioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Any.do

Organizza le attività con elenchi intelligenti e cartelle categorizzate

Collaborazione con elenchi di attività condivisi per progetti di gruppo

Sincronizzazione tra i dispositivi per tenere tutto in un unico posto

Integrazione con strumenti come Google Calendar e Alexa

Limiti di Da fare

Funzionalità/funzioni limitate nel piano Free

Le capacità di project management sono meno avanzate per progetti complessi

Il prezzo premium potrebbe non giustificare l'impostazione delle funzionalità/funzione

Occasionali ritardi nella sincronizzazione tra i dispositivi

Prezzi di Da fare

Personale: Free

Free Premium: $7,99/mese

$7,99/mese Famiglia: $9,99/mese (per quattro utenti)

$9,99/mese (per quattro utenti) Teams: $7,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Any.do

G2: 4.2/5 (190+ recensioni)

4.2/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (170+ recensioni)

Studiare bene, ottenere grandi risultati e avere successo con ClickUp

Stare al passo con le attività da studente non è un'impresa da poco, ma con gli strumenti organizzativi giusti al vostro fianco, non solo sopravvivete, ma prosperate.

Se dovessimo scegliere un'opzione di spicco, ClickUp si aggiudicherebbe la corona. Dai calendari con codici a colori agli elenchi dettagliati delle attività, fino alle funzionalità di collaborazione che rendono meno dolorosi i progetti di gruppo, ClickUp ha tutto.

Siete sopraffatti da un'agenda fitta di impegni? Utilizzate i segnali di priorità e le promemoria di ClickUp per concentrarvi sulle cose veramente importanti. Volete creare un progetto di ricerca? Fate un brainstorming con ClickUp Brain e annotate le idee in documenti ClickUp riccamente formatati.

E non dimentichiamo le oltre 1000 integrazioni con app come Google Drive, Zoom e Outlook, che permettono di tenere tutto insieme in un unico posto, aiutando gli studenti a rimanere organizzati.

La parte migliore? È gratis per gli studenti, quindi potete usufruire di funzioni di livello superiore senza spendere un centesimo. Quindi, perché accontentarsi del caos quando si può avere la chiarezza?

