Confronto CRM: 10 migliori software CRM nel 2025

Il team commerciale è sul punto di chiudere un grosso affare, ma i dettagli critici del cliente sono sparsi tra note adesive, fogli di calcolo ed email.

È un errore frustrante e costoso che nessuna azienda può permettersi.

I sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) sono progettati per gestire e ottimizzare le interazioni con i clienti, i potenziali clienti e le altre parti interessate.

ma quale sarà il migliore per il vostro flusso di lavoro?

In questo post esploreremo le 10 migliori soluzioni software CRM per aiutarvi a mettere al centro i vostri obiettivi aziendali. 🎯

Prova gratis il miglior software CRM

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Scoprite i 10 migliori software CRM:

ClickUp (il migliore per il CRM all-in-one e la gestione delle attività) Salesforce (il miglior CRM per le aziende) Zoho CRM (il migliore per le piccole e medie imprese) HubSpot CRM (il migliore per le integrazioni e l'esperienza utente) Microsoft Dynamics 365 (il migliore per le soluzioni ERP e CRM integrate) Pipedrive (il migliore per la gestione delle pipeline e l'ottimizzazione delle vendite) Freshsales CRM (il migliore per gli insight e l'automazione guidati dall'IA) Insightly (il migliore per analisi e reportistica di facile lettura) SugarCRM (Il migliore per le soluzioni altamente personalizzabili) Creatio CRM (il migliore per l'automazione dei processi a basso codice e la flessibilità)

**Cosa si deve cercare in un software CRM?

Quando scegliere il software CRM è importante concentrarsi sulle funzionalità/funzione che si allineano agli obiettivi aziendali e ottimizzano le operazioni.

Vediamo alcuni fattori chiave da considerare. 💁

Gestione dei lead: Traccia e cura i lead con approfondimenti in tempo reale sul loro comportamento

Traccia e cura i lead con approfondimenti in tempo reale sul loro comportamento **Funzionalità di integrazione: si integra con altri software aziendali come sistemi ERP, piattaforme di marketing e strumenti di produttività

Monitoraggio del tempo: Monitora i dati commerciali in tempo reale e genera report completi per prendere decisioni informate

Monitora i dati commerciali in tempo reale e genera report completi per prendere decisioni informate Intelligenza artificiale e apprendimento automatico: Incorpora IA e ML per analizzare i dati dei clienti e migliorare le strategie di coinvolgimento

Incorpora IA e ML per analizzare i dati dei clienti e migliorare le strategie di coinvolgimento Spazio di archiviazione centralizzato dei dati: Consolida le interazioni con i clienti attraverso canali come siti web, social media ed email per migliorare la coerenza del servizio

Il software CRM deve avere altre funzionalità/funzione avanzate, tra cui opzioni di personalizzazione, supporto multilingue, gestione dei documenti e strumenti di previsione.

Curiosità: Il software CRM deve avere altre funzionalità avanzate, tra cui opzioni di personalizzazione, supporto multilingue, gestione dei documenti e strumenti di previsione primo sistema CRM risale agli anni '80 ed era più simile a un database per la gestione dei contatti che agli strumenti avanzati di cui disponiamo oggi. L'evoluzione del software CRM ha avuto un ruolo cruciale nel trasformare le aziende da semplice spazio di archiviazione dei contatti a potenti piattaforme per la gestione delle relazioni con i clienti, delle vendite e del marketing.

Confronto completo delle funzionalità/funzione degli strumenti CRM

Prima di entrare nello specifico di ogni strumento, analizziamo alcuni punti salienti del confronto per aiutarvi a identificare il migliore Software CRM per la vostra organizzazione. 👇

Funzioni generali

Esplorate le funzioni principali offerte da ciascun CRM, dagli approfondimenti basati sull'IA ai flussi di lavoro personalizzabili e alle funzionalità delle app mobili. Questa tabella fornisce un'istantanea degli strumenti che possono ottimizzare i processi di gestione dei clienti.

Software CRM | Flussi di lavoro personalizzabili | Integrazione IA | Reportistica | Funzionalità di app mobile |

| ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- |

| ClickUp | Flussi di lavoro altamente personalizzati per il project management, il CRM e l'automazione delle attività | Funzionalità avanzate di IA tramite ClickUp Brain | Dashboard e reportistica personalizzati per approfondimenti sui progetti | Applicazione mobile di facile utilizzo per la gestione delle attività e la collaborazione |

| Salesforce | Flussi di lavoro flessibili con Flow Builder per processi complessi | IA avanzata tramite Einstein per l'analisi predittiva e il lead scoring | Strumenti di IA completi per la reportistica con dashboard personalizzati | App mobile robusta per la gestione dei lead e delle attività commerciali |

| Zoho CRM | Opzioni di workflow su misura per processi di vendita complessi | Estesa personalizzazione del workflow in base ai processi commerciali | Versatili funzionalità di reportistica con dashboard personalizzati | App mobile completa per la gestione dei lead e il monitoraggio delle attività commerciali |

| HubSpot CRM | Personalizzazione semplificata del flusso di lavoro per semplici automazioni | Limitate funzionalità di IA principalmente per il monitoraggio delle email e il lead scoring | Reportistica personalizzata incentrata sulle metriche di marketing e sulle performance commerciali | L'app mobile supporta funzioni CRM essenziali come la gestione dei contatti |

| Microsoft Dynamics 365 | Flussi di lavoro altamente adattabili grazie a Power Automate per varie esigenze aziendali | Integrazione avanzata dell'IA tramite Azure IA per approfondimenti predittivi | Strumenti di IA completi per la creazione di report personalizzati in base a KPI e obiettivi aziendali specifici | App mobile ricca di funzionalità che offre monitoraggio e reportistica commerciale |

| Pipedrive | Personalizzazione moderata incentrata sulle fasi della pipeline di vendita | Funzionalità IA di base per la previsione delle vendite e i suggerimenti sulle attività | Report visivi che evidenziano le metriche e le prestazioni della pipeline | App mobile intuitiva progettata per i professionisti del settore commerciale in movimento |

| Freshsales CRM | Opzioni di personalizzazione moderate con funzionalità di automazione per le attività commerciali | Insights basati su IA per lo scoring dei lead in base ai livelli di engagement | Reportistica e analisi disponibili ma meno dettagliate rispetto ai concorrenti | L'app mobile consente la gestione e la comunicazione dei lead in movimento |

/IA_ | Moderate capacità di personalizzazione per la gestione dei progetti e le funzioni del CRM | Limitate capacità di IA focalizzate sul miglioramento dell'esperienza dell'utente | Dashboard visivi che riepilogano le metriche chiave relative ai progetti e alle attività commerciali | L'efficiente app mobile consente la gestione di contatti, progetti e attività |

| SugarCRM | Flussi di lavoro scalabili che si allineano strettamente ai requisiti aziendali | Funzionalità IA per l'analisi predittiva che migliorano le informazioni sui clienti | Opzioni di reportistica avanzata con dashboard personalizzati per analisi dettagliate | App mobile completa che fornisce l'accesso a tutte le funzioni principali |

| CRM Creatio | Estese opzioni di flusso di lavoro no-code su misura per le esigenze operative | Forte integrazione dell'IA per l'automazione dei processi e l'analisi predittiva | Approfondite funzionalità di reportistica con dashboard personalizzabili per un'analisi concreta | App mobile ricca di funzionalità che consente la collaborazione e la gestione dei flussi di lavoro |

Confronto generale delle funzionalità/funzione degli strumenti CRM

Prezzi

La comprensione della struttura dei prezzi è fondamentale per la selezione di un CRM in linea con il vostro budget. Ecco una ripartizione delle opzioni gratuite, dei prezzi iniziali e dei piani Enterprise per ogni piattaforma.

Software CRM | Versione Free | Prezzo iniziale | Piano Enterprise

| ------------------------ | ---------------- | -------------------------------------- | ------------------------------------------ |

| ClickUp | Free Forever | $7/mese per utente | Prezzi personalizzati |

| Salesforce | Free | $25/mese per utente (fatturati annualmente) | $165/mese per utente (fatturati annualmente) |

| Zoho CRM | Versione di prova gratuita | $20/mese per utente | $50/mese per utente |

| HubSpot CRM | Free | 15$/mese per utente (Sales Hub Starter) | 150$/mese per utente (Sales Hub Enterprise) |

| Microsoft Dynamics 365 | Non specificato | $65/mese per utente | $105/mese per utente |

| Pipedrive | Versione di prova gratuita | $24/mese per utente | $129/mese per utente |

| Freshsales CRM | Free | $11/mese per utente | $71/mese per utente |

| Insightly | Non specificato | $29/mese per utente (fatturati annualmente) | $99/mese per utente |

| SugarCRM | Non specificato | $19/mese per utente (fatturato annualmente) | $135/mese per utente (fatturato annualmente) |

| Creatio CRM | Free | 15 dollari al mese per utente | 85 dollari al mese per utente |

Confronto dei prezzi e delle funzionalità/funzione degli strumenti CRM

Compatibilità con l'integrazione

La capacità di un CRM di integrarsi perfettamente con il vostro stack tecnologico esistente può rendere o meno la sua usabilità. Consultate questa tabella per vedere quali strumenti supportano integrazioni popolari come l'area di lavoro di Google, Microsoft 365 e Slack.

Software CRM Google Workspace Microsoft 365 Slack Mailchimp Aree di lavoro **Api ClickUp Sì Sì Sì Sì Open API Salesforce Sì Sì Sì Sì Open API Zoho CRM Sì Sì Sì Sì Open API HubSpot CRM Sì Sì Sì Sì Open API Microsoft Dynamics 365 Limitato Sì Sì Limitato Open API Pipedrive Sì Limitato Sì Sì Open API Freshsales CRM Si Limitato Limitato Si Open API Insightly Sì Limitato Limitato Limitato Open API SugarCRM Limitato Limitato Limitato Limitato Open API CRM_ Sì Limitato Limitato Limitato Aperto API

Compatibilità di integrazione Confronto completo delle funzionalità/funzione degli strumenti CRM

Scalabilità e supporto

Il vostro CRM deve crescere insieme alla vostra azienda. Questa sezione illustra la scalabilità del team, la flessibilità della piattaforma e il tipo di supporto clienti disponibile per garantire che il CRM possa supportare le vostre esigenze in continua evoluzione.

Software CRM Scalabilità delle dimensioni del team Livelli di scalabilità Disponibilità di supporto clienti ClickUp Aziende di piccole e grandi dimensioni Alta scalabilità con opzioni personalizzabili Supporto 24/7 via chat ed email Salesforce Aziende di piccole e grandi dimensioni Scalabilità estremamente elevata per qualsiasi dimensione Supporto 24/7 Zoho CRM Team medio-piccoli Alta scalabilità con vari livelli Supporto nei giorni feriali; opzioni premium disponibili HubSpot CRM Teams medio-piccoli Moderata scalabilità; adatto ad aziende in crescita Supporto via email e chat durante l'orario di lavoro Microsoft Dynamics 365 Aziende medio-grandi Scalabilità molto elevata per le grandi organizzazioni Supporto 24/7 per i piani Enterprise Pipedrive Team medio-piccoli Buona scalabilità per i team commerciali Supporto via email; disponibilità di chat limitata Freshsales CRM Team medio-piccoli Moderata scalabilità per team in crescita Supporto via email e chat durante le ore aziendali Insightly Team medio-piccoli Moderata scalabilità; meglio per startup e piccole aziende Supporto via email; disponibilità di chat limitata SugarCRM Aziende medio-grandi Alta scalabilità con opzioni di personalizzazione Supporto nei giorni feriali; opzioni premium disponibili CRM di Creatio_ Aziende medio-grandi Scalabilità molto elevata; progettato per team di grandi dimensioni Supporto 24/7 con risorse estese

Scalabilità e supporto Confronto completo delle funzionalità/funzione degli strumenti CRM

📖 Leggi anche: 10 Migliori software CRM per le aziende di servizi

Ripartizione dettagliata dei migliori strumenti CRM

Ogni CRM promette di aiutarvi a gestire le relazioni e ad aumentare la produttività, ma qual è il più adatto alle vostre esigenze? Confrontiamo i software CRM in dettaglio e vediamo cosa li distingue.

1. ClickUp (il migliore per il CRM tutto in uno e la gestione delle attività)

Il primo dell'elenco è ClickUp CRM è una soluzione versatile che migliora la produttività e centralizza la gestione delle relazioni con i clienti. Offre strumenti che tracciano le pipeline commerciali, automatizzano i flussi di lavoro e gestiscono i dati dei clienti.

Visualizzazioni ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Views.png ClickUp CRM per la collaborazione con il team /$$$img/

Esaminare le relazioni con i clienti in un colpo d'occhio con ClickUp Visualizzazioni ClickUp Visualizzazioni consente di gestire facilmente lead, pipeline commerciali, coinvolgimento dei clienti e ordini con oltre 10 viste personalizzate come Elenco, Bacheca e Tabella. Queste opzioni flessibili consentono di monitorare gli account e i flussi di lavoro nel modo più adatto alle esigenze del team.

ClickUp dashboard

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ClickUp-Dashboards-1-1400x934.png Soluzione software ClickUp CRM con funzionalità di visualizzazione dei dati /$$$img/

Ottenere informazioni in tempo reale sul coinvolgimento dei clienti con ClickUp Dashboard ClickUp Dashboard semplificano la gestione dei clienti, fornendo una visualizzazione chiara di tutte le loro attività. È possibile personalizzare le schede per tenere traccia di metriche chiave come interazioni, tassi di conversione e attività completate.

Ogni scheda è flessibile e consente di ridimensionarla e filtrarla per concentrarsi sui dati più importanti.

_ClickUp è il miglior strumento di project management e CRM che abbia mai incontrato. La versatilità vi permette di affrontare davvero tutte le vostre attività in un unico posto, senza numerose sottoscrizioni ad altri servizi

Brenna Keenan, Direttore marketing digitale

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-CRM-Template-2.png Modello di CRM ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-102457750&dipartimento=vendite-crm&\_gl=1\*op8x1u\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzQwMDA5NTQuQ2owS0NRaUFzT3E2QmhEdUFSSXNBR1E0LXpqWHRpaGluQ0FjMVljcGlwU5hdFFjN3ZwYzc5Yms0aDNvbmNTcmFOLVo0RU5uRXlDRjVmRWFBaXVURUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Scaricare questo modello /%cta/

La piattaforma offre anche oltre 1.000 modelli precostituiti, come il modello Modello di ClickUp CRM . Questa struttura funge da base per la costruzione di relazioni con potenziali clienti e clienti ed è tutto ciò di cui avete bisogno per gestire la vostra pipeline commerciale.

Vi aiuta a:

Qualificare i lead per assicurarsi di concentrarsi sulle opportunità giuste

Ottenere offerte semplificando il processo commerciale

Organizzare le informazioni di contatto per facilitarne l'accesso e la gestione.

Monitorare gli affari e gli account per avere una visualizzazione completa della pipeline commerciale

ClickUp migliori funzionalità/funzione

Integrazioni: Integrazione con oltre 2.600 strumenti, tra cui Google Drive, Outlook, Jira e molti altri ancora, con Integrazioni di ClickUp Funzioni di collaborazione: Connessione e coinvolgimento del team e dei client in tempo reale con /href/ ClickUp Chattare e ClickUp Assegnazione commenti Limiti del ClickUp

Alcuni nuovi utenti possono sperimentare una curva di apprendimento ripida per il numero elevato di funzionalità/funzione e di opzioni personalizzate

Le opzioni di personalizzazione possono risultare eccessive per i principianti

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis per sempre

: gratis per sempre Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

🧠 Curiosità: Il termine gestione delle relazioni con i clienti è stato coniato nel 1995 da Tom Siebel, Jagdish N. Seth e dal Gartner Group, dando il via alla trasformazione del modo in cui le aziende interagiscono con i clienti.

2. Salesforce (Miglior CRM per le aziende)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Salesforce-1400x875.png Salesforce è una piattaforma versatile che aiuta le aziende a migliorare le relazioni con i clienti /$$$img/

via Forza vendita Salesforce offre una piattaforma onnicomprensiva per aiutare le aziende a costruire relazioni più forti con i clienti e a promuovere la crescita delle vendite. Si distingue per la sua personalizzazione e scalabilità.

È possibile implementare le sue funzionalità CRM nel proprio flusso di lavoro personalizzato attraverso app per i clienti, processi automatizzati e integrazioni di terze parti tramite il marketplace AppExchange.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce

Organizzare i dati in oggetti, record, campi, organizzazioni e applicazioni in un formato simile a un foglio di calcolo

Automazioni nelle interazioni con i clienti grazie ai bot Einstein, che gestiscono il 60% delle richieste, migliorando i tempi di risposta

Sfruttare le CRM Analytics per previsioni e approfondimenti prospettici basati sull'IA

Limiti di Salesforce

Non offre opzioni di codifica per colore per organizzare i codici

Le dashboard mancano di funzionalità personalizzate e di reportistica avanzata

Prezzi di Salesforce

**Gratis

Starter Suite: $25/mese per utente

$25/mese per utente Pro Suite: $100/mese per utente

$100/mese per utente Enterprise: $165/mese per utente

$165/mese per utente Unlimited: $330/mese per utente

$330/mese per utente Einstein 1 commerciale: $500/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Salesforce

G2: 4,5/5 (2.800+ recensioni)

4,5/5 (2.800+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (18.700+ recensioni)

Pro Tip: Sviluppate un processo di follower standardizzato per ogni fase del cliente nel vostro CRM. Questo aiuta a garantire una comunicazione coerente e rende più facile per il team dare priorità alle esigenze di ogni account.

3. Zoho CRM (migliore per le aziende di piccole e medie dimensioni)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Zoho-CRM-1400x689.png Zoho CRM aiuta le aziende a perfezionare il coinvolgimento dei clienti e i processi commerciali: crm a confronto /$$$img/

via Zoho CRM Zoho CRM offre un ampio intervallo di funzionalità/funzione per aiutare le aziende a perfezionare il coinvolgimento dei clienti e i processi commerciali. La sua interfaccia pulita supporta la previsione delle vendite, la gestione delle pipeline e l'analisi, rendendolo una scelta pratica per i team commerciali remoti.

Inoltre, la piattaforma si integra con altre app Zoho e strumenti di terze parti, creando un ecosistema per i dati dei clienti, la gestione delle vendite e la comunicazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho CRM

Utilizzate PathFinder per ottenere informazioni sulle interazioni dei clienti con il vostro marchio su più canali e punti di contatto

Creare complessi percorsi interfunzionali e definire diversi livelli di customer journey con Journey Builder

Seguire i clienti via email, telefonate, chattare, social media e altro ancora con la sua presenza omnichannel

Limiti di Zoho CRM

Manca di funzionalità offline

Il processo di gestione dei lead può essere frustrante per le aziende B2B; richiede di mappare il "cognome" per tutti i lead, portando a soluzioni inefficienti

Prezzi di Zoho CRM

Standard: $20/mese per utente

$20/mese per utente Professional: $35/mese per utente

$35/mese per utente Enterprise: $50/mese per utente

$50/mese per utente Ultimate: $65/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zoho CRM

G2: 4.1/5 (2.600+ recensioni)

4.1/5 (2.600+ recensioni) Capterra: 4,3/5 (oltre 6.800 recensioni)

**Sapevi che la tecnologia CRM è proiettata verso un valore di circa 128,97 miliardi di dollari entro il 2028 .

4. HubSpot CRM (il migliore per le integrazioni e l'interfaccia user-friendly)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/HubSpot-CRM.png HubSpot CRM integra strumenti di CRM, marketing e commerciali in una piattaforma /$$$img/

via HubSpot Costruito all'insegna della semplicità e della scalabilità, HubSpot CRM è una soluzione solida che integra strumenti CRM, di marketing e commerciali in una piattaforma. La sua estesa libreria di funzionalità/funzione gratuite, come il monitoraggio delle email, la gestione dei contenuti e gli strumenti di chattare dal vivo, ne fanno una scelta popolare per migliorare la qualità del servizio Strategie CRM per i team più piccoli.

È possibile monitorare i contatti e automatizzare le attività di outreach, analizzando le prestazioni delle campagne.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot CRM

Visualizzazione in tempo reale dell'intera pipeline commerciale sotto forma di dashboard

Utilizza lo Smart CRM alimentato dall'IA per unificare i dati dei clienti, i team e gli stack tecnologici per un'esperienza scalabile dei clienti

Sfruttare variComponenti CRM come la gestione delle attività e delle transazioni con il monitoraggio delle email

Limiti del CRM di HubSpot

Mancano le opzioni per la progettazione delle email, soprattutto quando queste includono materiale multimediale

Limitate funzionalità di reportistica; gli utenti non possono tracciare il percorso del cliente e comprendere la sequenza degli eventi di marketing su larga scala

Prezzi di HubSpot CRM

Gratis

Sales Hub Starter: $15/mese per utente

$15/mese per utente Sales Hub Professional: $90/mese per utente

$90/mese per utente Sales Hub Enterprise: $150/mese per utente

Valutazioni e recensioni su HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (12.000+ recensioni)

4,4/5 (12.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (4.200+ recensioni)

5. Microsoft Dynamics 365 (il migliore per le soluzioni ERP e CRM integrate)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Microsoft-Dynamics-365.png Microsoft Dynamics 365: crm a confronto /$$$img/

via Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 è un programma di piattaforma CRM basata su cloud che integra il piano Enterprise (ERP). È una buona scelta per le organizzazioni che desiderano ottimizzare la gestione dei clienti e le operazioni, come i processi finanziari e della catena di approvvigionamento.

Permette di sfruttare l'infrastruttura cloud di Microsoft e di integrarsi con gli strumenti dell'ecosistema. Inoltre, è possibile visualizzare i dati in modo dinamico sperimentando diversi tipi di grafico e campi direttamente all'interno dei dashboard di Microsoft Dynamics 365.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Dynamics 365

Utilizzate Microsoft Copilot per ottenere informazioni in tempo reale basate sull'IA per valutare la risposta dei clienti e personalizzare i viaggi

Connessione e accesso ai dati da molte origini dati per creare una visualizzazione olistica delle operazioni aziendali

Limiti di Microsoft Dynamics 365

È progettato principalmente per gli utenti Microsoft, il che lo rende meno adattabile ai team che utilizzano strumenti diversi

Opportunità di collaborazione limitate, con rallentamenti segnalati quando più utenti modificano lo stesso documento o la stessa presentazione contemporaneamente

Prezzi di Microsoft Dynamics 365

Professional: $65/mese per utente

$65/mese per utente Enterprise: $105/mese per utente

$105/mese per utente Premium: $150/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Dynamics 365

G2: 3,8/5 (1.500+ recensioni)

3,8/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 5.700 recensioni)

🤝 Promemoria: L'adozione del CRM può vacillare se il team non sa come usarlo. È meglio investire nell'onboarding e nell'apprendimento continuo, soprattutto all'inizio.

6. Pipedrive (il migliore per la gestione della pipeline e l'ottimizzazione commerciale)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Pipedrive-1400x778.png Pipedrive /$$$img/

via Pipedrive Pipedrive è una piattaforma CRM commerciale che enfatizza la gestione della pipeline e il monitoraggio delle trattative. Il suo layout visivo consente ai team di vedere facilmente a che punto sono le trattative commerciali e di identificare le opportunità che richiedono attenzione. È inoltre possibile organizzare il flusso di lavoro automatizzando attività ripetitive come l'impostazione di promemoria o la generazione di email di follow-up.

La funzionalità/funzione Insights aiuta a ottimizzare i flussi di lavoro identificando gli schemi vincenti, mentre gli strumenti di impostazione e previsione consentono una migliore allocazione delle risorse e un migliore piano strategico.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive

Evita di perdere i follow-up con LeadBooster, Live Chat, Chatbot e prompt basati sull'IA per concentrarti sui tuoi contatti

Ottenere reportistica sulle vendite in tempo reale e comprendere i dettagli dell'imbuto commerciale con i suggerimenti dell'IA, l'impostazione degli obiettivi, il monitoraggio del team e le metriche di vendita avanzate

Limiti di Pipedrive

Gli utenti non possono creare elenchi di prodotti da abbinare ai contatti appropriati, rendendo i dati disorganizzati

La ricerca di dati di alto livello, come il numero di nuovi clienti, richiede una complessa configurazione di filtri e spesso fornisce risposte inaffidabili

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $24/mese per utente

$24/mese per utente Avanzato: $44/mese per utente

$44/mese per utente Professional: $64/mese per utente

$64/mese per utente Power: $79/mese per utente

$79/mese per utente Enterprise: $129/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Pipedrive

G2: 4,3/5 (oltre 2.100 recensioni)

4,3/5 (oltre 2.100 recensioni) Capterra: 4,5/5 (3.000+ recensioni)

Pro Tip: Impostare punti di raccolta dei feedback dei clienti all'interno del CRM, come sondaggi automatizzati dopo la chiusura dei ticket di supporto. In questo modo si ottengono informazioni preziose sulla soddisfazione dei clienti e sulle aree di miglioramento.

7. Freshsales CRM (il migliore per gli approfondimenti e le automazioni basate sull'IA)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Freshsales-CRM-1400x792.png Freshsales CRM: crm a confronto /$$$img/

via Lavori freschi Il CRM di Freshsales si concentra sulla fornitura di strumenti che semplificano la gestione e la comunicazione dei lead.

Il Contact Scoring System aiuta i team commerciali a dare priorità ai lead, mentre le funzionalità integrate di supporto email e telefonico rendono semplice il dialogo con i clienti direttamente dalla piattaforma. Ciò significa che non è necessario passare attraverso più strumenti di comunicazione interni ed esterni.

Le migliori funzionalità/funzione di Freshsales CRM

Visualizzare le interazioni con i clienti, compresi i profili social, l'impegno sul sito web, i punti di contatto con i clienti e altro ancora, in un'unica posizione

Utilizzare Freddy, l'assistente IA, per analizzare e imparare dai dati storici e dalle attività dei clienti per ottenere approfondimenti

Ottenere approfondimenti grazie a strumenti di analisi approfonditi, creare report personalizzati e programmarne l'invio alla propria casella di posta elettronica

Limiti del CRM Freshsales

Mancano funzionalità/funzione di automazione avanzate come le operazioni aritmetiche e i confronti tra campi relativi

Il sistema di gestione delle attività non offre ai gestori del team una panoramica per tenere traccia delle attività dei membri del team

Prezzi di Freshsales CRM

Gratis

Crescita: $11/mese per utente

$11/mese per utente Pro: $47/mese per utente

$47/mese per utente Azienda: $71/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Freshsales CRM

G2: 4,5/5 (oltre 1.200 recensioni)

4,5/5 (oltre 1.200 recensioni) Capterra: 4.5/5 (600+ recensioni)

8. Insightly (il migliore per analisi e reportistica di facile lettura)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Insightly-1400x911.png Insightly combina strumenti di relazione con i clienti e funzionalità/funzione di monitoraggio dei progetti /$$$img/

via Insightly Insightly combina strumenti di relazione con i clienti e funzionalità/funzione di monitoraggio dei progetti. Questo lo rende una buona opzione per i team che vogliono gestire le relazioni con i client e le attività associate in un'unica piattaforma.

Inoltre, aiuta a rompere i silos rendendo i dati accessibili a tutte le parti interessate.

Le migliori funzionalità/funzioni

Guidate, assegnate e instradate i lead personalizzando oggetti, campi e fasi del project management

Progettare un comodo pannello di supporto clienti con Insightly Service, che offre funzioni di gestione delle conoscenze, ticketing e reportistica

Creare e tracciare le pipeline commerciali, dando potere ai team remoti con la sua app mobile CRM

Limiti evidenti

Mancano opzioni di ricerca avanzate, che generano confusione

L'intervallo di integrazioni può risultare insufficiente per le aziende che utilizzano strumenti di nicchia

Prezzi poco convenienti

Plus: $29/mese per utente

$29/mese per utente Professional: $49/mese per utente

$49/mese per utente Enterprise: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni inaspettate

G2: 4.2/5 (900+ recensioni)

4.2/5 (900+ recensioni) Capterra: 4/5 (600+ recensioni)

**Sapevi che Da fare? 82% delle organizzazioni si affidano a sistemi CRM per gestire le relazioni con i clienti e semplificare la reportistica commerciale. Questa adozione evidenzia il ruolo critico del CRM nell'aiutare le aziende a monitorare le prestazioni, a fare previsioni sulle vendite e a prendere decisioni basate sui dati.

9. SugarCRM (il migliore per le soluzioni altamente personalizzabili)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/SugarCRM-1400x632.png SugarCRM : confronto tra crm /$$$img/

via ZuccheroCRM SugarCRM è software CRM personalizzabile che visualizza in modo dettagliato le interazioni e i dati dei clienti. Offre strumenti robusti per l'automazione commerciale, le campagne di marketing e il supporto clienti, aiutandovi a gestire le relazioni dal contatto iniziale al supporto post-vendita.

Le migliori funzionalità/funzione di SugarCRM

Visibilità delle attività, dello storico e dei record dei clienti in un'unica schermata

Prevedere le performance commerciali con previsioni avanzate, analisi consapevoli del tempo e metriche in tempo reale

Automazioni delle performance commerciali con flussi di lavoro drag-and-drop e guide intelligenti

Limiti di SugarCRM

Manca di funzionalità avanzate di reportistica, come la possibilità di aggiungere più di una serie di dati ai grafici

Il linguaggio di programmazione del backend è difficile da imparare e rende complesso il suo utilizzo per gli utenti non tecnici

Prezzi di SugarCRM

Essenziale: $$$a/mese per un minimo di tre utenti

$$$a/mese per un minimo di tre utenti Standard: $$$a/mese per un minimo di 10 utenti

$$$a/mese per un minimo di 10 utenti Advanced: $$$a/mese per un minimo di 10 utenti

$$$a/mese per un minimo di 10 utenti Premier: $$$a/mese per un minimo di 10 utenti

Valutazioni e recensioni di SugarCRM

G2: 3.8/5 (700+ recensioni)

3.8/5 (700+ recensioni) Capterra: 3.8/5 (400+ recensioni)

Pro Tip: Aggiornate regolarmente i criteri di segmentazione del vostro CRM per adattarli ai cambiamenti del comportamento dei clienti o delle condizioni di mercato. In questo modo il vostro traguardo rimane efficace e pertinente all'evolversi delle esigenze dei clienti.

10. Creatio CRM (il migliore per l'automazione dei processi a basso codice e la flessibilità)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Creatio-CRM.png Creatio CRM /$$$img/

via CRM di creazione Creatio CRM è una piattaforma orientata ai processi che enfatizza l'automazione del customer journey end-to-end e la personalizzazione senza codice. Combina strumenti commerciali, di marketing e di assistenza in un database condiviso, consentendo di gestire ogni fase del customer journey.

Vi aiuta a progettare e ad automatizzare i flussi di lavoro senza bisogno di competenze tecniche estese. Inoltre, è possibile visualizzare i clienti a 360 gradi, con visibilità dei profili, dello storico e degli insight personalizzati dall'IA.

Le migliori funzionalità/funzione di Creatio CRM

Allinea i team commerciali, di marketing e di assistenza con il processo di acquisizione dei clienti in un unico database

Analizzare e monitorare le pipeline commerciali in base alle fasi, ai migliori rappresentanti, al tasso di vincita/perdita e altro ancora per identificare le aree di miglioramento

Miglioramento del servizio clienti, dei tempi di risposta, dei punteggi CSAT (customer satisfaction score), NPS (net promoter score) e CES (customer effort score)

Limiti di Creatio CRM

Non è possibile caricare i contatti dei singoli lead dal telefono o da Outlook senza una sincronizzazione completa

Prezzi di Creatio CRM

Commerciale: $15/mese per utente

$15/mese per utente Crescita: $25/mese per utente

$25/mese per utente Azienda: $55/mese per utente

$55/mese per utente Unlimited: $85/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Creatio CRM

G2: 4.7/5 (200+ recensioni)

4.7/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

🔍 Sapevi che? Le previsioni e gli approfondimenti sulle pipeline sono oggi le principali priorità del CRM per le organizzazioni, con un'attenzione particolare per i clienti e per le aziende 43% dei leader che ne sottolineano l'importanza. A stretto giro, il 41% dà la priorità ai dati di intento e al lead scoring per identificare e traguardare le giuste opportunità.

Costruire flussi di lavoro CRM più solidi con ClickUp

Tutti i software oggetto di questo confronto CRM hanno dei punti di forza, dagli strumenti di analisi alla gestione dei lead e al coinvolgimento dei clienti.

Se siete ancora confusi, ecco un consiglio: scegliete una soluzione CRM che soddisfi le vostre esigenze attuali e che sia scalabile con la crescita della vostra azienda. Deve adattarsi al flusso di lavoro del team e integrarsi con i processi esistenti.

È qui che ClickUp si distingue dagli altri strumenti.

Progettato per i team che desiderano flessibilità e controllo, ClickUp CRM si integra perfettamente con i suoi potenti strumenti di project management. Sia che stiate monitorando i lead con ClickUp Dashboard o gestendo le pipeline commerciali con Views, vi permette di creare un sistema su misura per gli obiettivi del vostro team. Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso! ✅