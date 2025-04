Le 10 migliori alternative a Notebook LM per prendere appunti

NotebookLM poteva sembrare il blocco note digitale ideale, ma i suoi difetti spesso comportano lavoro extra e perdite di tempo. Se avete affrontato queste sfide, potrebbe essere il momento giusto per esplorare alternative che rendano la presa di note più efficiente e libera.

Per aiutarvi a trovare la soluzione perfetta, abbiamo raccolto le migliori alternative a NotebookLM, dalle app più diffuse agli strumenti avanzati basati sull'IA, per migliorare il vostro flusso di lavoro e la vostra creatività. ✅

**Cosa cercare in un'alternativa a NotebookLM?

Nella selezione di un software per prendere appunti alternativo a NotebookLM, è necessario considerare diversi fattori che contribuiranno a migliorare la produttività e a organizzare meglio le note. Queste funzionalità/funzione includono:

✅Facilità d'uso: Selezionate un software per prendere appunti che abbia un'interfaccia facile da usare e intuitiva, in modo da limitare il tempo necessario per abituarsi e annotare facilmente qualsiasi cosa, dal lavoro d'ufficio alla ricetta della torta di mele di vostra madre

✅Facilità di organizzazione: Scegliete un'alternativa a NotebookLM che includa opzioni per l'organizzazione delle note, come tag, etichette e opzioni per le cartelle

✅Capacità di collaborazione: Scegliete un'app per prendere appunti con funzionalità/funzione che la rendano il vostro punto di riferimento sistema di gestione della conoscenza . Ciò include la possibilità di collaborare con i membri del team, di sincronizzare le note con gli altri e di condividere i documenti

✅Integrazione con altre app: Privilegiate un'alternativa a NotebookLM che si sincronizzi perfettamente con i vostri dispositivi e con altre piattaforme, ad esempio software di gestione dei documenti o un'app per la produttività per importare le note e tutte le vostre idee

/IA e automazione: Scegliete un'alternativa a NotebookLM che sia IA alimentata dall'IA e semplifica processi come il riepilogare/riassumere note adesive , generando elementi d'azione o anche convertendo le note vocali in testo

Le 10 migliori alternative a NotebookLM

Usare il perfetto strategie di presa di nota vi aiuta a migliorare la produttività, a organizzare le riunioni in modo efficiente e a garantire che le vostre idee vengano sempre messe in pratica.

Per aiutarvi a farlo, abbiamo stilato un elenco delle migliori app per prendere appunti che sostituiscono facilmente NotebookLM e fanno un ulteriore passo avanti con funzionalità avanzate di IA per proteggere le note sensibili e creare note ricercabili.

1. ClickUp (la migliore per l'annotazione e la gestione dei documenti basata sull'IA) ClickUp è un concentrato di produttività che offre una suite completa di funzionalità/funzione che include funzioni avanzate per la presa di note e la creazione di documenti. Perfetto sia per i singoli che per i team, ClickUp consente di organizzare le note, gestire le attività e collaborare senza problemi, il tutto in un'unica piattaforma.

Il cuore delle funzionalità di ClickUp per la presa di note è costituito dalla funzione integrata di Blocco note di ClickUp un blocco di appunti personale e sempre accessibile per catturare le idee al volo.

A differenza di NotebookLM, dove l'interfaccia e le funzionalità/funzione possono sembrare isolate o eccessivamente specializzate, ClickUp Blocco Note si integra perfettamente nel vostro flusso di lavoro più ampio. Scrivete concetti iniziali, fate brainstorming su elementi d'azione o delineate strategie di contenuto all'interno della piattaforma, senza aprire un'app separata o una scheda del browser.

ClickUp Blocco Note

Inoltre, è possibile creare liste di controllo drag-and-drop e annidarle per creare una gerarchia visiva, aggiungere colori e intestazioni e persino assegnare attività legate alla scrittura. La cosa migliore è che il tutto è memorizzato su un'unica piattaforma, rendendo facile l'organizzazione e l'accesso alle note dal browser o dal cellulare.

Una volta che le note sono state registrate, è possibile convertirle in attività da svolgere o allegarle a un documento di lavoro Documenti ClickUp è a pochi clic di distanza. Incorporate immagini, file e collegamenti nelle vostre note, trasformando una semplice pagina di testo in un ricco hub di conoscenza accessibile a tutti i membri del vostro team.

La collaborazione è facile. Grazie alle opzioni avanzate di condivisione e autorizzazione di ClickUp, i team possono rivedere, commentare e aggiornare rapidamente i documenti in tempo reale.

Che si lavori con un reparto interno o con un client esterno, tutti sono letteralmente sulla stessa pagina grazie all'interfaccia unificata e alla potente struttura organizzativa della piattaforma.

ClickUp dispone di un assistente IA avanzato, ClickUp Brain che vi aiuterà a esportare le note vocali, a ordinare gli appunti per la preparazione degli esami, a creare riepiloghi/riassunti per le vostre note di ricerca e persino a trasformare le note scritte a mano o appiccicate in note ricche. Inoltre, è possibile utilizzare la potenza dell'IA per varie azioni, come la combinazione di più note, la creazione di attività attuabili e persino la scrittura di contenuti di alta qualità per email, spiegazioni di attività o documenti.

Brain suggerisce anche ciò che è più rilevante, liberando il vostro tempo per concentrarvi su riflessioni di livello superiore, senza dover spulciare manualmente risme di testo. Per tutti coloro che cercano un processo di annotazione più efficiente, questa funzione aiuta a garantire che nessuna intuizione venga trascurata e che nessuna opportunità rimanga inutilizzata.

_Ho avuto una maggiore produttività perché ho potuto tenere le mie note in un unico posto

Nora Kaminski, Product Marketing Manager presso Heartland School Solutions

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Riepilogare le note, trascrivere l'audio, creare elementi d'azione e persino generare contenuti utilizzando le funzionalità avanzate dell'IA dello strumento

Redigere, formattare e condividere le note o i documenti in un'area di lavoro collaborativa utilizzando il modulo ClickUp Documenti in modo che nessuna nota o informazione vada persa

Mantenete le vostre note e le vostre idee organizzate usando Attività di ClickUp Tag che consente di personalizzare le cartelle, i documenti e i wiki con strutture anche annidate per la massima flessibilità

Accesso alle note su qualsiasi dispositivo grazie alla sincronizzazione senza soluzione di continuità tramite l'app per dispositivi mobili o l'opzione in-browser

Integrazione con oltre 1000 strumenti e piattaforme di produttività per garantire che ogni azione, dalle note al completamento, sia monitorata senza soluzione di continuità

Limiti di ClickUp

Potrebbe risultare eccessivo per gli utenti che si avvicinano per la prima volta a questa piattaforma, a causa delle sue estese funzionalità/funzione

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

Vivevo con le mie note scritte, ma dopo due giorni di valutazione di ClickUp, ho capito che era la soluzione per me

alaina Maracotta, _Event Marketing, Vida Health

2. Notion (il migliore per le note e l'organizzazione di testi strutturati)

via NozioneNotion è una potente app per prendere appunti che supporta un ampio intervallo di contenuti, tra cui testo, immagini, video, codice e segnalibri. Il suo design intuitivo consente di trascinare e rilasciare senza sforzo gli elementi nelle note o di utilizzare comandi slash per ottimizzare il flusso di lavoro.

Che si tratti di organizzare le note di una riunione, di creare un wiki per il team o di gestire del team, Notion offre un alto grado di personalizzazione per adattarsi alle esigenze personali e professionali. La piattaforma è la migliore in valutazione tra i team che hanno bisogno di https://clickup.com/blog/ai-strumenti-di-collaborazione/ e aggiungerli alla struttura esistente per tenere traccia degli stati e delle idee

Restringere rapidamente grandi grafici di idee interconnesse dopo aver creato più sezioni all'interno di note per bambini con filtri

Limiti di navigazione

La struttura e l'interfaccia uniche di Roam non sono intuitive come quelle di altre alternative

Roam lavora principalmente nel cloud e l'accesso offline è alquanto limitato

Prezzi di Roam

Pro : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Believer: $500 per cinque anni

Valutazioni e recensioni di Roam

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/D

6. Afforai

via AfforaiAfforai è un'app per prendere appunti che utilizza l'intelligenza artificiale (IA) per migliorare l'esperienza di presa di note e di gestione delle conoscenze. Le capacità di IA della piattaforma offrono funzionalità/funzione intelligenti come il riepilogo/riassunto automatico delle note, l'estrazione del testo dai contenuti multimediali e i suggerimenti contestuali.

Ciò che distingue Afforai è il modo in cui impara dalle vostre abitudini e si adatta al flusso e al riflusso dei vostri progetti. Il IA che prende nota delle riunioni aiuta anche a preparare le note, a collegarle e a generare verbali accurati, rendendolo ideale per le riunioni o le sessioni di brainstorming.

Scegliendo Afforai come alternativa a NotebookLM, i professionisti ottengono una soluzione all'avanguardia che si allinea al modo in cui i team moderni raccolgono le conoscenze e prendono le decisioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Afforai

Integrazione con i più diffusi strumenti di project management per un perfetto allineamento del flusso di lavoro

Estrazione e analisi delle informazioni da immagini, note vocali e video con funzionalità/funzione assistite dall'IA

Mantenere le note aggiornate e accessibili su più dispositivi

Limiti di Afforai

Un maggiore affidamento agli strumenti di IA può occasionalmente produrre categorizzazioni meno accurate

Le funzionalità avanzate di IA possono richiedere una curva di apprendimento per gli utenti che lo utilizzano per la prima volta per scrivere note

Prezzi di Afforai

Starter : Gratis

: Gratis Studente : $4.99/mese

: $4.99/mese Professionale : $9.99/mese

: $9.99/mese Unlimited: $19,99/mese

Valutazioni e recensioni di Afforai:

G2 : 4.7/5 (120+recensioni)

: 4.7/5 (120+recensioni) Capterra: 4.8/5 (50+recensioni)

_Utilizza i vecchi eBook e i file PDF! _In generale: La mia esperienza complessiva è stata ottima. Ottimo supporto clienti, facile da configurare e iniziare a usare, e utile per avere uno strumento di assistenza alla ricerca Una recensione di Capterra 7. Tana (il migliore per la strutturazione avanzata della conoscenza)

via Tana Considerata la super-app per le note, Tana è un'app di nuova generazione per prendere appunti con una nuova prospettiva su come i professionisti catturano, collegano e classificano le loro conoscenze.

Tana agisce come un ecosistema flessibile di informazioni che si forma in base alla complessità e alle sfumature dei progetti. Il suo approccio distintivo, basato su strutture basate sui dati, la rende un'alternativa convincente a NotebookLM per coloro che hanno bisogno di qualcosa di più di un luogo dove archiviare e sincronizzare le note.

Una funzionalità/funzione chiave basata su questo approccio è la capacità di visualizzare le relazioni tra i dati utilizzando un innovativo sistema combinato di "blocchi" e "nodi" Questo lo rende perfetto per chi deve gestire informazioni complesse, come ricercatori, autori di contenuti e project manager, fornendo un'organizzazione intuitiva, quasi da mappa mentale.

Le migliori funzionalità/funzione di Tana

Organizza i contenuti in tabelle ed elenchi flessibili e filtrabili per una rapida comprensione con database strutturati

Creare sistemi complessi di conoscenza e gestire le informazioni con i Supertags

Adattate Tana alle vostre esigenze specifiche personalizzando i modelli, i tag e le strutture delle note

Limiti di Tana

Per i nuovi utenti potrebbe essere difficile capire la struttura flessibile e le funzionalità/funzione avanzate

Meno opzioni di integrazione con strumenti di terze parti, che ne limitano l'utilità in alcune impostazioni professionali

Prezzi di Tana

Free: $0

$0 Core: $1/mese

$1/mese Teams: Personalizzati

Valutazioni e recensioni di Tana

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Mem.ai (Il migliore per le note dinamiche assistite dall'IA)

via Mem.aiMem.ai è un'app innovativa per prendere appunti che unisce la semplicità della scrittura tradizionale con potenti capacità di IA, rendendola uno degli strumenti più avanzati in questo spazio. Progettata pensando all'utente moderno, la sua funzionalità/funzione chiave organizza e categorizza automaticamente le note, riducendo l'attrito della gestione manuale dei tag e delle cartelle.

Basandosi su algoritmi di IA, questo strumento identifica i modelli, fa riemergere le chiavi di lettura e le presenta quando diventano rilevanti. Inoltre, non si limita ad archiviare le note, ma anticipa le vostre esigenze. Mem.ai affina silenziosamente la sua comprensione degli interessi, delle attività e delle priorità dell'utente mentre lavora.

Le migliori funzionalità/funzione di Mem.ai

Archiviazione delle note in modo più strutturato grazie a funzionalità/funzione di IA che classificano le note in base ai modelli di utilizzo, riducendo la necessità di tag manuali

Condivisione rapida di note e idee con i colleghi, per mantenere tutti sulla stessa pagina senza pesanti spese amministrative.

Integrazione perfetta con vari strumenti come Google Drive, Slack e altri per centralizzare tutte le informazioni

Limiti di Mem.ai

Il sistema adattivo di Mem.ai potrebbe risultare poco convenzionale per chi predilige cartelle e schemi lineari

Essendo un'app più recente, Mem.ai manca di alcune funzionalità/funzioni che si trovano nelle app di lunga data per prendere appunti

Prezzi di Mem.ai

Mem : $14,99/mese

: $14,99/mese Mem Teams: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mem.ai

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/D

9. RemNote (migliore per i discenti e per la conservazione delle conoscenze)

via RemNote /_href/ https://www.remnote.com/ Nota /%href/

si distingue per aver trasformato il processo di annotazione in un sistema di costruzione della conoscenza a lungo termine, piuttosto che in un semplice spazio di archiviazione delle informazioni. Unendo l'annotazione con la ripetizione a spazi e le flashcard, RemNote assicura che le informazioni cruciali non svaniscano nell'oblio. In questo modo, vi incoraggia a sviluppare un repository vivente di idee che si evolvono con il vostro pensiero.

A differenza di NotebookLM, RemNote adotta un approccio basato sul collegamento dei concetti, sull'organizzazione gerarchica e sulle tecniche di apprendimento integrate. Quando si aggiungono nuove idee, si evidenziano chiavi di lettura o si affina la comprensione di concetti complessi, le varie funzionalità di RemNote garantiscono che tutto rimanga accessibile e contestualizzato.

Che si tratti di delineare un progetto di ricerca, di sintetizzare materiali di lettura o di mappare un piano strategico, RemNote aiuta i professionisti a rimanere organizzati e a costruire e rafforzare continuamente la loro comprensione.

Le migliori funzionalità/funzione di RemNote

Trasformate le vostre note in flashcard utilizzando la funzionalità di auto-coaching delle note per l'apprendimento attivo e la ripetizione a distanza

Struttura gerarchica delle note in un formato annidato, che facilita la gestione e la consultazione di concetti correlati

Sincronizzazione di tutte le note e le flashcard su tutti i dispositivi per studiare e accedere agli appunti ovunque

Limiti di RemNote

Padroneggiare l'esclusivo ecosistema di app per prendere appunti di RemNote richiede tempo

RemNote offre integrazioni limitate con app di terze parti, il che potrebbe essere uno svantaggio per gli utenti che si affidano a un ecosistema tecnologico più ampio

Prezzi di RemNote

**Gratis: $0

Pro : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Pro con IA: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni di RemNote

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/D

10. Microsoft OneNote (migliore per prendere appunti in forma libera)

via OneNote /_href/ https://www.onenote.com/?public=1&wdorigin=ondcauth2&wdorigin=ondc Microsoft OneNote /%href/

è una solida alternativa a NotebookLM per chi è inserito nell'ecosistema Microsoft. Come parte della suite Office 365, OneNote si integra facilmente con altre applicazioni Microsoft come Word, Excel e Outlook, creando un ambiente in cui le note integrano naturalmente i flussi di lavoro esistenti.

Piuttosto che reinventare la presa di note da zero, OneNote perfeziona ciò che i professionisti trovano già efficace: sezioni gerarchiche, taccuini intuitivi e un'organizzazione basata sulle pagine che risulta accessibile e flessibile.

Una delle funzionalità/funzione di OneNote è la flessibilità nella creazione delle note. Che si preferisca digitare, scrivere a mano o incorporare documenti, il canvas adattabile accoglie diversi metodi di input senza imporre formati rigidi o quadri concettuali. La possibilità di disegnare o annotare le note su dispositivi touch-enabled aggiunge un ulteriore livello di comodità per gli utenti che preferiscono abbozzare le loro idee o utilizzare un input basato sullo stilo.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft OneNote

Sincronizzazione di tutte le note su Windows, macOS, iOS e Android, per garantire l'accesso alle note da qualsiasi dispositivo

Organizza le note in taccuini, sezioni e pagine per una struttura chiara e una facile navigazione

Ricerca in tutti gli elementi visivi incorporati: OneNote estrae il testo dalle immagini per un rapido recupero

Limiti di Microsoft OneNote

A OneNote mancano gli strumenti di IA che alcuni strumenti più recenti forniscono

Le funzionalità/funzione di collaborazione di OneNote non sono robuste e intuitive come quelle di altri strumenti per prendere appunti

Prezzi di Microsoft OneNote

Incluso nella sottoscrizione a Microsoft 365, a partire da 69,99 dollari all'anno

Valutazioni e recensioni su Microsoft OneNote

G2 : 4.5/5 (oltre 1.800 recensioni)

: 4.5/5 (oltre 1.800 recensioni) Capterra: 4.6/5 (1.700+ recensioni)

➡️Read Altro: 17 Migliori alternative e concorrenti di OneNote

Quando si tratta di prendere appunti, ognuno ha le sue preferenze: alcuni vogliono la semplicità, mentre altri hanno bisogno di strumenti avanzati di collaborazione e organizzazione.

Le app esplorate apportano valori, dalle aree di lavoro personalizzabili alla trascrizione delle note con l'IA. Ma se state cercando la combinazione definitiva di annotazioni, gestione delle attività e collaborazione con il team, ClickUp si distingue come l'app ideale per il lavoro. ✅

ClickUp non si limita a prendere note, ma porta la produttività a un livello superiore. Grazie a documenti, blocco note, Brain e ad estesi strumenti di project management, ClickUp riunisce tutte le note, le attività e i progetti in un'unica esperienza senza soluzione di continuità.

Siete pronti a rendere più intelligente la presa di note? Provate ClickUp oggi stesso e vedete come può trasformare e portare le vostre note, le attività e i progetti in un unico posto! 🌻