11 Migliori File Manager Android per il 2025

Ogni tre anni si acquista un nuovo telefono, pieno di speranze e promesse. Il vostro piano? Questa volta farete periodicamente il backup delle foto, cancellerete lo spazio di archiviazione e organizzerete i file in modo da poterli ritrovare in tempo.

Dopo tre mesi, la realtà colpisce: avete consumato il 70% dello spazio di archiviazione interno e vi chiedete freneticamente: "Da dove diavolo è finito quel PDF?"

Vi suona familiare? Non preoccupatevi, succede anche ai migliori di noi.

Quello di cui avete bisogno non è un qualsiasi file manager per la semplice posizione dei vostri file. Dimenticate quelli di base che permettono solo di creare, copiare, spostare e rinominare i file.

Avete bisogno di un file manager intelligente, costruito per una gestione semplice dei file, che non si limiti a inserire i file nelle cartelle, ma che vi aiuti a organizzarli nel modo che desiderate.

Immaginate uno strumento in grado di setacciare la confusione e trovare i vostri documenti anche se avete dimenticato i titoli. Funzionalità/funzione bonus? Può anche crittografare i file e caricarli su servizi di archiviazione cloud per una condivisione perfetta dei file.

In questo articolo condivideremo un elenco di strumenti in grado di fare tutto questo e molto altro. Esploriamo i migliori 11 file manager per Android che potete utilizzare per organizzare e condividere i vostri file.

⏰ Riassunto di 60 secondi

Ecco una rapida panoramica dei migliori file manager per Android:

ClickUp (il migliore per l'organizzazione centralizzata dei file e la collaborazione) Total Commander (Il migliore per operazioni avanzate sui file e supporto FTP) X Plore File Manager (il migliore per la navigazione dei file a doppio pannello e la condivisione senza soluzione di continuità) Files (Il migliore per l'organizzazione semplice dei file e la gestione dello spazio di archiviazione) Amaze File Manager (Il migliore per la gestione sicura ed efficiente dello spazio dei file) ES File Explorer (Il migliore per il trasferimento di file e l'integrazione con il cloud) Solid Explorer (il migliore per la crittografia sicura dei file e l'accesso a livello di root) FX File Explorer (il migliore per il multitasking e la gestione dei file multimediali) Astro File Manager (Il migliore per un facile ordinamento dei file, backup e sincronizzazione cloud) MiXplorer Silver (il migliore per gli strumenti avanzati e per lo sviluppo di app di supporto) Root Explorer (migliore per gli utenti root che gestiscono i file di sistema e le autorizzazioni) ## Cosa cercare nei gestori di file Android

Scegliere il file manager Android giusto non deve essere un processo lungo. Ecco una comoda lista di controllo delle funzionalità da seguire:

Interfaccia intuitiva : Cercate un design pulito con una navigazione facile e funzioni di drag-and-drop per una migliore esperienza utente

: Cercate un design pulito con una navigazione facile e funzioni di drag-and-drop per una migliore esperienza utente Operazioni complete sui file : Assicurarsi che lo strumento supporti azioni come la copia, lo spostamento, l'eliminazione, la rinomina, il segnalibro e la compressione dei file (ad esempio, ZIP, RAR)

: Assicurarsi che lo strumento supporti azioni come la copia, lo spostamento, l'eliminazione, la rinomina, il segnalibro e la compressione dei file (ad esempio, ZIP, RAR) Integrazione con cloud e rete : Optate per gestori che si connettono senza problemi agli spazi di archiviazione cloud (Google Drive, Dropbox) e alle posizioni di rete (SMB, FTP)

: Optate per gestori che si connettono senza problemi agli spazi di archiviazione cloud (Google Drive, Dropbox) e alle posizioni di rete (SMB, FTP) Funzione di ricerca avanzata : Utilizzare strumenti con filtri per tipo di file, dimensione o data e funzionalità/funzione come l'OCR per individuare il contenuto delle immagini o dei documenti scansionati

: Utilizzare strumenti con filtri per tipo di file, dimensione o data e funzionalità/funzione come l'OCR per individuare il contenuto delle immagini o dei documenti scansionati Funzioni di sicurezza avanzate : Scegliete app con crittografia, cartelle protette da password e opzioni di condivisione sicure per i file sensibili

: Scegliete app con crittografia, cartelle protette da password e opzioni di condivisione sicure per i file sensibili Accesso al root : Per gli utenti avanzati, selezionare gestori che consentano la modifica dei file di sistema e dei dati delle app per un maggiore controllo

: Per gli utenti avanzati, selezionare gestori che consentano la modifica dei file di sistema e dei dati delle app per un maggiore controllo Capacità multimediali integrate : Cercare visualizzatori o lettori integrati per immagini, video e documenti per evitare di passare da un'app all'altra

: Cercare visualizzatori o lettori integrati per immagini, video e documenti per evitare di passare da un'app all'altra Opzioni personalizzabili: Scegliete strumenti con temi, layout e scorciatoie per personalizzare l'interfaccia in base alle vostre preferenze

Leggi anche:

Come cercare rapidamente nei file PDF

Gli 11 migliori gestori di file per Android

1. ClickUp (il migliore per l'organizzazione centralizzata dei file e la collaborazione) ClickUp mette davvero la gestione nel gestore di file.

A differenza dei tipici gestori di file, in cui trovare i documenti è un'impresa, ClickUp vi garantisce di sapere sempre dove si trova tutto.

Supponiamo che ogni giorno siate pieni di idee aziendali, ma che i vostri documenti siano sparsi in cartelle casuali. Con il tempo, perdono il loro contesto o scompaiono nel vuoto.

ClickUp risolve questo problema con il suo Gerarchia dei progetti per dare a ogni file una sede ben definita. Iniziate con le aree di lavoro per le categorie di classificazione più ampie, come "Lavoro" o "Personale", quindi aggiungete gli spazi per progetti come "Marketing" o "Lavoro con i clienti"

aggiungete un contesto ai vostri file e documenti con la panoramica degli elenchi di ClickUp

Eseguite il drill-down con le cartelle per le sottocategorie. Il tutto è strutturato in modo ordinato, in modo da poter vedere facilmente il quadro generale senza perdere di vista i dettagli.

Inoltre, se parliamo di contesto, Documenti di ClickUp da fare un lavoro incredibile. Innanzitutto, è possibile archiviare su Documenti qualsiasi cosa, dai wiki aziendali ai contratti con i client. È quindi possibile collegare questi documenti ai flussi di lavoro, assicurandosi che gli assegnatari comprendano perfettamente le loro attività.

collegare i documenti ClickUp ai flussi di lavoro per fornire un contesto più ampio alle attività_

Trovare i file è altrettanto semplice. La ricerca in connessione di ClickUp consente di localizzare istantaneamente qualsiasi cosa, sia in ClickUp che in un'app connessa o nel disco locale.

clickUp vi permette di aggiungere ai preferiti le vostre app e di cercare qualsiasi file con semplici parole chiave attraverso la ricerca connessa

ClickUp Brain

di ClickUp Brain migliora la funzionalità/funzione di ricerca. Esegue la scansione di enormi quantità di dati relativi ai progetti, comprese email, documenti e conversazioni. L'assistente IA identifica automaticamente le attività chiave, le scadenze e le dipendenze con semplici input, come i dettagli del progetto, e crea un elenco di attività ordinate, dando priorità a ciò che è più importante.

🍪 Bonus: ClickUp si integra anche con le vostre app preferite (Google Drive, Dropbox e molte altre), in modo da non dover passare da un'app all'altra per trovare ciò che vi serve.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Struttura gerarchica : Utilizzate l'esclusiva gerarchia dei progetti di ClickUp per organizzare aree di lavoro, spazi, cartelle ed elenchi, facilitando la localizzazione e la gestione dei file e mantenendo la visione d'insieme

: Utilizzate l'esclusiva gerarchia dei progetti di ClickUp per organizzare aree di lavoro, spazi, cartelle ed elenchi, facilitando la localizzazione e la gestione dei file e mantenendo la visione d'insieme Vista Elenco : Filtrare e cercare attività o file specifici in base a criteri quali scadenze, priorità o tipi di file per ottenere una panoramica chiara dell'area di lavoro

: Filtrare e cercare attività o file specifici in base a criteri quali scadenze, priorità o tipi di file per ottenere una panoramica chiara dell'area di lavoro Colori personalizzati : Personalizzate i colori degli elenchi e delle cartelle per distinguere visivamente i progetti o indicare gli stati, aiutandovi a identificare le aree di lavoro a colpo d'occhio

: Personalizzate i colori degli elenchi e delle cartelle per distinguere visivamente i progetti o indicare gli stati, aiutandovi a identificare le aree di lavoro a colpo d'occhio Tag ed etichette : Categorizzazione dei file con tag ed etichette in base al tipo di documento, alla priorità o alla fase del progetto, per migliorare la ricercabilità e l'organizzazione

: Categorizzazione dei file con tag ed etichette in base al tipo di documento, alla priorità o alla fase del progetto, per migliorare la ricercabilità e l'organizzazione ClickUp Documenti : Archivia tutti i documenti aziendali sotto un unico tetto e li connette direttamente ai flussi di lavoro

: Archivia tutti i documenti aziendali sotto un unico tetto e li connette direttamente ai flussi di lavoro ClickUp Brain : Analizza email, documenti e conversazioni tramite IA per identificare attività, scadenze e dipendenze, generando automaticamente un elenco di attività prioritarie per risparmiare tempo

: Analizza email, documenti e conversazioni tramite IA per identificare attività, scadenze e dipendenze, generando automaticamente un elenco di attività prioritarie per risparmiare tempo Ricerca in connessione : Ricerca di file in ClickUp, nelle app connesse o nel disco locale con comandi personalizzati, accessibili da qualsiasi area di lavoro di ClickUp

: Ricerca di file in ClickUp, nelle app connesse o nel disco locale con comandi personalizzati, accessibili da qualsiasi area di lavoro di ClickUp Visualizzazioni multiple : Scegliere tra più viste Visualizzazioni ClickUp come Elenco, Kanban o Vista Tutto per organizzare e visualizzare i file in base alle proprie preferenze

: Scegliere tra più viste Visualizzazioni ClickUp come Elenco, Kanban o Vista Tutto per organizzare e visualizzare i file in base alle proprie preferenze Modelli pronti all'uso: Utilizzare modelli comeModello di struttura delle cartelle per il project management di ClickUp per impostare flussi di lavoro coerenti, monitorare lo stato e aumentare la responsabilità del team

Limiti di ClickUp

Con la sua matrice di funzionalità/funzione, i nuovi utenti potrebbero trovare un po' difficile orientarsi inizialmente

Alcune funzionalità/funzione avanzate, come personalizzazioni e integrazioni dettagliate, non sono completamente disponibili nell'app mobile

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese

: $7/mese Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.900+ recensioni)

: 4.7/5 (9.900+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.300+ recensioni)

Leggi anche:

le 10 migliori app Android per il project management

2. Total Commander (la migliore per le operazioni avanzate sui file e il supporto FTP)

via Google Play Total Commander è un file manager gratis che unisce la crittografia dei file, un'interfaccia semplice e uno strumento ZIP integrato per creare un'esperienza di gestione dei file Android che va oltre la navigazione di base.

Sia che si tratti di confrontare file, gestire server FTP o impacchettare e decomprimere archivi, Total Commander vi garantisce il completo controllo dei vostri file e vi aiuta a condividerli in modo sicuro in diversi formati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Total Commander

Proteggete i vostri dati con la codifica e la decodifica nei formati XXE, UUE e MIME, oltre a dividere e combinare i file di grandi dimensioni

Design facile da usare, disponibile nelle versioni a 32 e 64 bit, con accesso diretto a Network Neighborhood

Accesso a un client FTP integrato, compatibile con la maggior parte dei server FTP e dei mainframe, che consente di trasferire facilmente i file in remoto

Gestisce i file ZIP utilizzando la tecnologia ZLIB e supporta formati di decompressione come ARJ, ZIP e GZ

Copia diretta dei file tra gli archivi, semplificando la gestione dei file su tutti i dispositivi Android

Limiti di Total Commander

Richiede soluzioni per la scrittura su scheda SD, in particolare per gli utenti di Android KitKat

Non può copiare i file in background e richiede un monitoraggio attivo durante i trasferimenti

Si affida alle librerie OLE2 per il drag-and-drop e le funzioni avanzate

La versione a 16 bit non supporta la funzione di trascinamento

Non supporta i caratteri ASCII elevati, il che influisce sulle lingue con accenti o simboli speciali

Leggi anche: Le 10 migliori app di produttività per Android per terminare il lavoro

Prezzi di Total Commander

**Gratis

Total Commander valutazioni e recensioni

Capitolare : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni G2: Non abbastanza recensioni

3. X Plore File Manager (il migliore per la navigazione dei file a doppio pannello e la condivisione senza soluzione di continuità)

via Google Play X-Plore File Manager porta una nuova prospettiva in Android software per la condivisione di file con il suo layout a doppio pannello, che riduce i tempi di copia, spostamento e condivisione dei file su un dispositivo Android.

Che si tratti di condivisione di file tramite Wi-Fi, accesso allo spazio di archiviazione cloud o gestione di unità USB, X-Plore offre una suite di strumenti per gestire e condividere i file. Alcune funzionalità/funzione degne di nota sono il supporto per i sottotitoli dei file multimediali e uno strumento integrato per il cestino che aiuta a recuperare i file eliminati accidentalmente.

Le migliori funzionalità/funzione di X Plore File Manager

Visualizza due cartelle affiancate, facilitando la copia e lo spostamento dei file da una all'altra

Accesso a dispositivi esterni come unità USB o spazi di archiviazione di massa senza alcuno sforzo

Condivisione dei file su una rete Wi-Fi condivisa senza il fastidio dei cavi

Riproduzione di video con sottotitoli direttamente all'interno dell'app, oltre al supporto per visualizzare immagini e altri tipi di file

Ripristinare facilmente i file eliminati accidentalmente utilizzando il cestino integrato

📌 Esempio: Un fotografo naturalista di ritorno da un viaggio nel Serengeti utilizza il file manager integrato di X-Plore per ordinare centinaia di immagini RAW dalla scheda SD al suo dispositivo Android. Utilizzando il layout a doppio pannello, trasferisce le selezioni direttamente nelle cartelle categorizzate "Leoni", "Elefanti" e "Paesaggi" La funzionalità del cestino assicura che eventuali cancellazioni accidentali possano essere facilmente ripristinate, mentre il lettore video integrato consente di visualizzare in anteprima e tagliare le clip senza lasciare l'app.

limiti di #### X Plore File Manager

I file di archiviazione cloud eliminati non possono essere sempre recuperati, quindi gli utenti devono procedere con cautela

I dispositivi con Android 14+ segnalano problemi nella distinzione delle strutture delle cartelle

Sono emerse segnalazioni di bug, come i file APK nascosti per impostazione predefinita in alcune versioni

Problemi di connessione a Google Drive e ai server FTP a causa di prompt di accesso ricorrenti

Android 13+ richiede autorizzazioni per ogni sottocartella, con conseguenti ritardi

X Plore File Manager prezzi

**Gratuito

Leggi anche: Come organizzare i manuali utente e le garanzie

X Plore File Manager valutazione e recensioni

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

4. File (Il migliore per l'organizzazione semplice dei file e la gestione dello spazio di archiviazione)

via File di Google Files è la risposta di Google a un sistema Android capace di software di organizzazione dei file .

Oltre organizzare file e cartelle , Files offre una soluzione integrata per cancellare la cache, rimuovere i file duplicati e recuperare lo spazio di archiviazione, il tutto senza bisogno di acquisti in-app.

Con il suo design intuitivo e le sue pratiche funzionalità, Files è utile per gli utenti che desiderano un modo conveniente per gestire i file sui loro dispositivi Android.

Le migliori funzionalità/funzione di Files

Gestisce e visualizza due cartelle contemporaneamente per una navigazione senza interruzioni e senza dover passare continuamente da una all'altra

Crea ed estrae file ZIP, RAR e 7z, con integrazione integrata per Google Drive, OneDrive e iCloud

Visualizzare in anteprima foto, documenti e video senza aprirli, risparmiando tempo durante la gestione dei file

Utilizza gli hash dalla finestra delle proprietà per identificare e confrontare i file con precisione

Navigare facilmente nei file system in estensione con la visualizzazione a colonna, indipendentemente dalla profondità o dalle dimensioni delle directory

Leggi anche: Perché il controllo della versione dei documenti è importante?

Limiti dei file

Alcune cartelle o file possono richiedere autorizzazioni specifiche per l'account, complicando l'accessibilità

Le autorizzazioni per il supporto multi-finestra devono spesso essere aggiornate manualmente dopo gli aggiornamenti del sistema

Richiede una selezione manuale dei file duplicati o non autorizzati, che può richiedere molto tempo

I duplicati nello spazio di archiviazione dei file possono portare a uno spreco di memoria e a un'inefficienza

È più adatto per attività di gestione dei file su piccola scala, quindi non è ideale per operazioni su larga scala

Suggerimento: Eliminare regolarmente i file duplicati per liberare spazio di archiviazione e migliorare le prestazioni del dispositivo.

Prezzi dei file

**Gratis

File valutazioni e recensioni

Capitolare : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni G2: Non abbastanza recensioni

5. Amaze File Manager (Il migliore per la gestione sicura ed efficiente dello spazio dei file)

via Google Play Grazie alla sua base open-source, Amaze File Manager garantisce trasparenza e controllo da parte dell'utente, fornendo al contempo potenti strumenti di gestione dei file.

Questo strumento è stato progettato per gli utenti che danno priorità allo spazio e alla sicurezza sui loro dispositivi Android, sia che si tratti di salvaguardare la privacy con la crittografia AES o di accedere facilmente ai dettagli dello spazio di archiviazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Amaze File Manager

gestisce e sviluppa i file archiviati su piattaforme cloud con un plugin opzionale

Creare server FTP o connettersi a client FTP esterni per trasferire i file senza interruzioni

Accesso alla funzionalità root explorer con un visualizzatore di database SQLite incorporato per funzioni avanzate sui file

Mettere in sicurezza i file con la crittografia AES, supportata dalla protezione con impronte digitali o password a seconda delle preferenze dell'utente

Statistiche dettagliate sullo spazio di archiviazione per la memoria interna ed esterna a colpo d'occhio

📌 Esempio: Un consulente legale freelance che lavora da casa si affida ad Amaze File Manager per gestire i file riservati dei casi. Utilizza la funzionalità di crittografia AES per proteggere con password i documenti sensibili prima di condividerli con i client tramite una piattaforma cloud sicura. Grazie agli insight sullo spazio di archiviazione, monitorano la memoria disponibile per garantire che ci sia sempre spazio per i nuovi casi.

Limiti di Amaze File Manager

I dispositivi KitKat possono incontrare difficoltà nell'eseguire operazioni di base su spazi di archiviazione esterni, comprese le schede SD

L'accesso alle cartelle principali richiede uno scorrimento esteso, soprattutto per i nomi di cartelle lunghi

Alcuni dispositivi Android potrebbero complicare l'impostazione di Amaze File Manager come gestore di file predefinito

Gli utenti non possono disabilitare le animazioni, cosa che alcuni trovano scomoda

L'icona delle opzioni nella vista Elenco può risultare difficile a causa del suo posizionamento

Prezzi di Amaze File Manager

**Gratis

Leggi anche: I 10 migliori strumenti software per la collaborazione documentale

Valutazione e recensioni di Amaze File Manager

Capitolare : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni G2: Non abbastanza recensioni

6. ES File Explorer (il migliore per il trasferimento di file e l'integrazione con il cloud)

via Google Play Immaginate di trasferire i file tra il vostro dispositivo e il cloud: può sembrare un processo lungo e macchinoso.

Progettato da ES Global, ES File Explorer semplifica questo processo, garantendo un movimento fluido dei file in entrambe le direzioni. Che si tratti di accedere allo spazio di archiviazione cloud, di gestire file locali o di riprodurre file multimediali direttamente all'interno dell'app, ES File Explorer è un'opzione comoda per gli utenti Android per gestire i file.

Le migliori funzionalità di ES File Explorer

Sfogliare, spostare, eliminare, rinominare e organizzare i file con facilità

Riproduzione di file audio e video direttamente all'interno dell'app, per risparmiare tempo nella revisione dei file multimediali

Accesso e gestione dei file di sistema con funzionalità avanzate a livello di root

Installare e disinstallare le app senza sforzo, con funzionalità/funzioni per la pulizia delle applicazioni inutilizzate

Zip e unzip delle cartelle per un efficiente spazio di archiviazione e condivisione dei file

Limiti di ES File Explorer

Gli utenti devono assicurarsi di installare una versione sicura e affidabile dell'app, a causa di controversie passate legate alla privacy

Leggi anche: Guida al decluttering digitale per creare un'area di lavoro produttiva

ES File Explorer prezzi

**Gratuito

ES Pro : $6.99 mensili

: $6.99 mensili ES remove ads: $1.99

ES File Explorer valutazione e recensioni

Capitolare : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni G2: Non abbastanza recensioni

7. Solid Explorer (il migliore per la crittografia dei file in sicurezza e l'accesso a livello di root)

via Esploratore solido L'USP di Solid Explorer consiste nel combinare un design elegante e temi personalizzabili con funzionalità/funzione di accesso a livello di root.

Con il suo layout a doppio pannello, la gestione di file locali e cloud fianco a fianco è un gioco da ragazzi. Se si aggiungono la crittografia avanzata, il supporto per gli archivi e la possibilità di accedere ai file a livello di sistema, si ottiene uno strumento all'altezza del suo nome.

Le migliori funzionalità/funzione di Solid Explorer

Protezione dei file tramite password o crittografia basata sulle impronte digitali per una maggiore sicurezza

Individuazione rapida dei file grazie all'efficiente funzionalità/funzione dell'app

Collegate il vostro dispositivo Android a un PC tramite un server FTP per accedere facilmente ai file locali

Personalizzazione dell'interfaccia dell'app con temi personalizzabili per un'esperienza su misura

Gestire senza problemi i file ZIP, 7ZIP e RAR per semplificare la compressione e l'estrazione dei file

Suggerimento: Abilitate la crittografia dei file per i documenti sensibili per garantirne la sicurezza, soprattutto durante la condivisione dei file.

Limiti di Solid Explorer

Consente l'accesso ai dati dell'utente da parte di terzi con il consenso, sollevando considerazioni sulla privacy

Manca uno strumento specifico per l'analisi dello spazio di archiviazione, anche se l'utilizzo dello spazio può essere monitorato nel cassetto delle app

Prezzi di Solid Explorer

**Gratis

Versione a pagamento: $5.99

Recensione di Solid Explorer

Capitolare : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni G2: Non abbastanza recensioni

8. FX File Explorer (il migliore per il multitasking e la gestione dei file multimediali)

via Google Play FX File Explorer è dedicato agli utenti Android che valorizzano la flessibilità e l'interfaccia pulita.

Questa popolare app per la gestione dei file Android offre un modulo base gratuito e componenti aggiuntivi a pagamento, in modo da pagare solo per ciò che si usa.

Progettata per telefoni e tablet, offre la modalità a doppia visualizzazione, l'integrazione con lo spazio di archiviazione cloud e la crittografia avanzata per mantenere i file e i media organizzati e sicuri.

Leggi anche: Come essere più organizzati sul lavoro?

Le migliori funzionalità/funzioni di FX File Explorer

Visualizza e gestisce due cartelle affiancate, migliorando il multitasking

Utilizza i gesti di selezione e aumenta l'efficienza con l'interfaccia utente in Material Design

Integrazione con servizi cloud come Dropbox, Google Drive e GoogleSync

Mettere in sicurezza i file con la crittografia AES-256/AES-128 e supportare i file zip crittografati

Semplificare la navigazione dei file multimediali ordinandoli per artista, album o playlist

Limiti di FX File Explorer

Non può aprire i file APK scaricati dal Google Play Store

Richiede autorizzazioni di posizione approssimative per Android 8.0 e versioni successive, con conseguenti problemi di usabilità

Gli utenti potrebbero avere problemi di connessione con Google Drive

FX File Explorer prezzi

Modello principale : Gratis

: Gratis Componenti aggiuntivi: Dipende dalle funzionalità/funzioni

FX File Explorer recensioni

Capitolato : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni G2: Non abbastanza recensioni

9. Astro File Manager (il migliore per un facile ordinamento dei file, backup e sincronizzazione cloud)

via Google Play Astro File Manager è uno strumento all-in-one per organizzare, trasferire ed eseguire il backup dei file sul dispositivo Android.

Che si tratti di gestire file su spazio di archiviazione interno, schede SD o servizi cloud, la capacità di Astro di ordinare e categorizzare i file permette di non dover più scorrere all'infinito per trovare ciò che serve. Inoltre, Astro dispone di un utile spazio di archiviazione cloud e locale che consente di gestire i contenuti in entrambe le posizioni.

Funzionalità/funzione migliori di Astro File Manager

Sposta, copia, rinomina e condivide i file senza problemi tra spazio di archiviazione interno, schede SD e servizi cloud

Organizzare i file in modo semplice per un accesso rapido e senza problemi

Gestione dei contenuti su piattaforme cloud e spazi di archiviazione locali, per garantire la massima flessibilità

Limiti di Astro File Manager

Manca di una funzione di taglio e può presentare problemi di prestazioni su alcuni dispositivi

Nasconde le estensioni dei file, rendendo la navigazione meno intuitiva per alcuni utenti

Leggi anche: Ottimizzazione del flusso di lavoro della gestione documentale

Prezzi di Astro File Manager

**Gratis

Astro File Manager recensioni

Capitolare : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni G2: Non abbastanza recensioni

10. MiXplorer Silver (il migliore per i plugin avanzati e la condivisione dei file)

via MiXplorer MiXplorer è un software di gestione dei file ricco di funzionalità per Android che consente agli utenti di spostare, eseguire il backup, rinominare, condividere e comprimere i file, compresi quelli in formati specifici di MiXplorer o standard.

Plugin aggiuntivi come Archiver, Image, Tagger e PDF sono opzioni a pagamento per lo sviluppo di app.

Le migliori funzionalità/funzione di MiXplorer Silver

Schede illimitate e supporto a doppio pannello in modalità orizzontale, con funzionalità di trascinamento per la creazione di attività

Personalizzate le modalità di visualizzazione delle singole cartelle e ordinate i file senza sforzo

Personalizzazione dei segnalibri in base ai tipi di file, per garantire un accesso rapido ai file utilizzati di frequente

📌 Esempio: Un analista di dati che esamina reportistica, fogli di calcolo e database in più formati può utilizzare la funzionalità/funzione di MiXplorer per aprire più directory contemporaneamente. L'app consente inoltre di trascinare i file nelle cartelle pertinenti e di comprimere i dati archiviati in file ZIP crittografati per una condivisione sicura.

limiti di #### MiXplorer Silver

Sono disponibili numerosi componenti aggiuntivi, ma solo alcuni sono utili per le attività della rete locale

La versione a pagamento supporta principalmente lo sviluppo piuttosto che usufruire di funzionalità/funzione esclusive

Prezzi di MiXplorer Silver

**Gratuito

Pagato: $5.99

MiXplorer Silver recensioni

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

11. Root Explorer (migliore per gli utenti root che gestiscono i file e le autorizzazioni del sistema)

via Esploratore radice Root Explorer è la soluzione giusta per gli utenti Android che hanno bisogno di accedere completamente al file system del proprio dispositivo, compresa la cartella dati nascosta.

Root Explorer permette agli utenti root di immergersi in profondità nei file di sistema, gestire le autorizzazioni ed eseguire attività avanzate che i normali file manager non sono in grado di gestire. Grazie al supporto cloud e alle schede multiple, bilancia la potenza con la convenienza, rendendolo uno strumento essenziale per gli utenti esperti di tecnologia che desiderano un maggiore controllo sui propri dispositivi.

📌 Esempio: Uno sviluppatore Android che risolve un problema di un'app ha bisogno di accedere ai file di sistema che di solito sono nascosti. Utilizzando Root Explorer, può immergersi nella cartella dei dati, modificare le autorizzazioni su file specifici e inserire segnalibri nelle directory utilizzate più di frequente per accedervi facilmente. Il supporto di schede multiple consente di passare dai registri, alle cartelle di sistema e a Dropbox per un debugging senza soluzione di continuità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Root Explorer

Gestione simultanea di più schede e supporto cloud con l'integrazione di Google Drive e Dropbox

Modificare facilmente le autorizzazioni dei file con un semplice pressione prolungata sul file desiderato

Creazione di segnalibri per l'accesso rapido e condivisione dei file tramite email o Bluetooth

Limiti di Root Explorer

Il rooting di un dispositivo invalida la garanzia, il che dissuade alcuni utenti dall'utilizzare Root Explorer

I dispositivi rootati possono perdere l'accesso ad alcune applicazioni di sicurezza

La modifica dei file di sistema dopo il rooting può causare il malfunzionamento o il brick del dispositivo

Prezzi di Root Explorer

**Gratuito

Pagato: $4.99

Root Explorer recensioni

Capitolare : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni G2: Non abbastanza recensioni

Caos file? ClickUp dice: "Non sotto il mio controllo"

Lo capiamo: è un ciclo vizioso: Vi stressate perché non riuscite a trovare i vostri documenti e organizzarli vi sembra di scalare l'Everest.

È qui che passa ClickUp.

Grazie alla Gerarchia dei progetti, è possibile assegnare a ogni file la giusta collocazione fin dall'inizio, in un'area di lavoro, in uno spazio o in una cartella.

Avete bisogno di una posizione veloce? La funzionalità/funzione di ricerca in connessione vi permette di trovare i file all'istante, anche tra le app collegate.

Se a ciò si aggiungono colori, tag e modelli pronti all'uso, si ottiene uno strumento che trasforma il caos in chiarezza.

Non lasciate che i vostri file continuino a gestire lo spettacolo.

Iscrivetevi su ClickUp

e riprendete il controllo!