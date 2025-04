11 migliori strumenti di IA per la generazione di JavaScript

Avete trascorso ore a eseguire il debug di JavaScript per poi scoprire che un singolo errore di battitura ha danneggiato l'intero codice. È una frustrazione familiare per gli sviluppatori web.

Scrivere un codice pulito ed efficiente può essere gratificante, ma le attività ripetitive, i problemi di sintassi e di ottimizzazione sono spesso un ostacolo.

Un generatore di codice JavaScript IA rende questi momenti meno stressanti. Questi strumenti possono aiutarvi a scrivere, eseguire il debug e perfezionare il codice più velocemente, permettendovi di concentrarvi sulla risoluzione di problemi più grandi e progetti di grande impatto.

In questo blog esploreremo gli 11 migliori generatori di codice IA JavaScript per rendere il vostro sviluppo più veloce e intelligente.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Sulla base delle nostre ricerche, ecco i migliori generatori di codice IA Javascript presenti oggi sul mercato:

ClickUp (Migliore per la generazione di snippet di codice e la gestione del ciclo di vita dello sviluppo software) Tabnine (il migliore per integrare l'assistenza alla codifica IA context-aware nel vostro sviluppo) CodeT5 (il migliore per correggere, riepilogare/riassumere o generare codici rapidi) AskCodi (migliore per l'automazione full-stack, compresa la generazione di codice e la correzione di bug) GitHub Copilot (Ideale per l'apprendimento di nuovi linguaggi e framework di programmazione) SourceAI (Ideale per la generazione di codice JavaScript preciso basato su input in linguaggio umano) DeepCode di Snyk (il migliore per rilevare le vulnerabilità e applicare correzioni di sicurezza) Mutable IA (la migliore per creare articoli in stile Wikipedia a partire dal codice scritto) Replit Ghostwriter (il migliore per il debug di JavaScript in tempo reale e l'assistenza al codice) Codeium (Il migliore per l'assistenza e la collaborazione veloce e leggera sul codice JavaScript) Claude IA (il migliore per generare snippet JavaScript chiari e di conversazione)

**Gli strumenti di IA possono generare framework JavaScript complessi come i componenti React con pochi prompt.

**Cosa si deve cercare in un generatore di JavaScript IA?

Quando si cerca online un generatore di IA JavaScript, si trovano molte opzioni. Per identificare quello più adatto alle vostre esigenze, cercate queste funzionalità/funzione chiave:

Qualità del codice: Genera codice JavaScript pulito, manutenibile e privo di errori, adatto a progetti di qualsiasi portata

Genera codice JavaScript pulito, manutenibile e privo di errori, adatto a progetti di qualsiasi portata Facilità d'uso: Accetta istruzioni in linguaggio naturale e si integra perfettamente con i più diffusi editor di codice

Accetta istruzioni in linguaggio naturale e si integra perfettamente con i più diffusi editor di codice Supporto per i framework: Compatibile con i principali framework come React, Angular e Vue.js, insieme alle librerie essenziali

Compatibile con i principali framework come React, Angular e Vue.js, insieme alle librerie essenziali Gestione dei casi estremi: Gestisce efficacemente sia attività standard che scenari complessi o meno comuni

Gestisce efficacemente sia attività standard che scenari complessi o meno comuni Strumenti di debug: Rileva gli errori, suggerisce le correzioni e ottimizza il codice per migliorare le prestazioni

Rileva gli errori, suggerisce le correzioni e ottimizza il codice per migliorare le prestazioni Supporto all'apprendimento: Include commenti e spiegazioni chiare per aiutare gli utenti a comprendere il codice generato

Include commenti e spiegazioni chiare per aiutare gli utenti a comprendere il codice generato Funzionalità/funzione di collaborazione: Facilita la condivisione del team e la revisione del codice e lavora bene con sistemi di controllo di versione come Git

Facilita la condivisione del team e la revisione del codice e lavora bene con sistemi di controllo di versione come Git Comunità e supporto: Con l'assistenza di una comunità di utenti attiva e di un supporto tecnico reattivo per la risoluzione dei problemi

Con l'assistenza di una comunità di utenti attiva e di un supporto tecnico reattivo per la risoluzione dei problemi Opzioni di personalizzazione: Fornisce accesso alle API e opzioni per la messa a punto dei modelli in base a specifiche esigenze di sviluppo

**Curiosità: JavaScript era inizialmente chiamato Mocha, poi LiveScript, prima di essere rinominato in JavaScript per ragioni di marketing.

I 10 migliori generatori di JavaScript per IA Strumenti

Secondo studi recenti, 86.il 5% dei dipendenti utilizza l'IA sul posto di lavoro per terminare più velocemente il proprio lavoro. L'adozione dell'IA non è solo una tendenza, ma una necessità.

Ecco un elenco dei migliori strumenti di IA per generare codice JavaScript per migliorare il vostro flusso di lavoro e rendere la codifica più veloce, più intelligente e più piacevole.

1. ClickUp (il migliore per la generazione di snippet di codice e per la gestione complessiva del ciclo di vita dello sviluppo software) ClickUp non è solo per il codice: è l'app per il lavoro che ottimizza il project management e il processo di sviluppo del software.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-for-Software-Teams-1400x595.png Usate ClickUp for Software Teams per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti senza sforzo : IA Javascript Generator /$$$img/

Utilizzate ClickUp for Software Teams per monitorare lo stato di avanzamento di un progetto senza sforzo

Per gli sviluppatori JavaScript, ClickUp per i team software offre strumenti che migliorano ogni aspetto dello sviluppo, dalla scrittura di codice ES6 alla gestione delle integrazioni API e al debug delle funzioni asincrone.

ClickUp Brain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Brain-10-1400x652.png Automazioni di codice e generazione di prompt con ClickUp Brain /$$$img/

Automazioni di codice e generazione di prompt con ClickUp Brain ClickUp Brain fornisce soluzioni intelligenti basate sull'IA per generare frammenti di codice JavaScript, eseguire il debug del codice e automatizzare attività ripetitive.

Grazie alle integrazioni con GitHub e Gitlab, è possibile tenere traccia dei commit, gestire le richieste di pull e sincronizzare i rami direttamente all'interno delle attività, semplificando il processo di sviluppo.

Inoltre, è possibile utilizzare funzionalità/funzione quali Lavagne online di ClickUp per pianificare architetture JavaScript complesse, Automazioni di ClickUp per automatizzare i flussi di lavoro e solidi modelli per il monitoraggio dei bug, la revisione del codice e lo sviluppo agile.

Altrettanto importante è La formattazione dei blocchi di codice di ClickUp che semplifica la condivisione di frammenti di codice grazie all'evidenziazione della sintassi. Questo assicura che il codice sia facile da leggere e da capire, rendendo più fluida la collaborazione e aiutando i provider a lavorare in modo più efficiente all'interno della piattaforma.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Docs-11-1400x944.png Mantenete una documentazione JavaScript strutturata con ClickUp Docs : Generatore Javascript IA /$$$img/

Mantenere una documentazione JavaScript strutturata con ClickUp Docs

Utilizzando ClickUp Docs, è possibile scrivere documentazione per il codice , condividerla con il proprio team e fornire o ricevere direttamente un feedback.

ClickUp Chat

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Chat-10-1400x931.png Organizza i contenuti di ClickUp Chattare con etichette come Aggiornamenti, Annunci o Idee /$$$img/

Organizzare il contenuto di ClickUp Chat con etichette come Aggiornamenti, Annunci o Idee

Inoltre, ClickUp Chattare perfeziona lo sviluppo di JavaScript consentendo la comunicazione in tempo reale, permettendo agli sviluppatori di condividere frammenti di codice, discutere strategie e risolvere problemi all'interno del proprio flusso di lavoro.

Non c'è bisogno di cambiare app, mai! Ora è possibile gestire la documentazione tecnica, risolvere i bug e chattare all'interno della stessa piattaforma.

La funzionalità IA Answers fornisce risposte istantanee basate sulla cronologia delle chat e sui dati delle app connesse, come Google Drive, GitHub e Salesforce, assicurando risoluzioni rapide e un flusso di lavoro senza interruzioni.

Modello di sviluppo software ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Software-Development.png Modello di sviluppo software https://app.clickup.com/signup?modello=t-63052129&dipartimento=ingegneria-prodotto&&_gl=1\*5ej2p0\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MzQwMDA5NTQuQ2owS0NRaUFzT3E2QmhEdUFSSXNBR1E0LXpqWHRpaGluQ0FjMVljcGlwU5hdFFjN3ZwYzc5Yms0aDNvbmNTcmFOLVo0RU5uRXlDRjVmRWFBaXVURUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Scaricare questo modello /%cta/

Per semplificare il project management degli sviluppatori JavaScript, applicare il modello Modello di sviluppo software ClickUp . È progettato per supportare flussi di lavoro dinamici, il che lo rende ideale per i team che utilizzano framework come React o Nodo.js, e facilita la collaborazione con aggiornamenti e integrazioni in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Risparmiare tempo su attività ripetitive: automatizzare attività come l'aggiornamento delle dipendenze, la gestione degli script di compilazione e la configurazione dei flussi di lavoro di test

automatizzare attività come l'aggiornamento delle dipendenze, la gestione degli script di compilazione e la configurazione dei flussi di lavoro di test Rendere più fluida la collaborazione sul codice: Condividere blocchi di codice JavaScript formattare con l'evidenziazione della sintassi per una migliore leggibilità e collaborazione

Condividere blocchi di codice JavaScript formattare con l'evidenziazione della sintassi per una migliore leggibilità e collaborazione Organizzare i progetti in modo efficace: Utilizzare i filemodelli di sviluppo software e moduli dettagliati per la reportistica sui progetti di sviluppo JavaScript

Utilizzare i filemodelli di sviluppo software e moduli dettagliati per la reportistica sui progetti di sviluppo JavaScript Rimanete concentrati sulla codifica: Accedete agli strumenti di ClickUp direttamente nel browser per migliorare i flussi di lavoro di codifica senza dover cambiare piattaforma grazie all'estensione per Chrome

Accedete agli strumenti di ClickUp direttamente nel browser per migliorare i flussi di lavoro di codifica senza dover cambiare piattaforma grazie all'estensione per Chrome Riunite tutti i vostri strumenti: Combinate ClickUp con i vostri strumenti preferitistrumenti per lo sviluppo di app come Visual Studio Code, Jenkins e oltre 1.000 altre integrazioni

Limiti di ClickUp

L'estensione delle funzionalità/funzione di ClickUp e i suoi personalizzazioni possono richiedere tempo ai nuovi utenti per essere pienamente padroneggiati

L'app mobile di ClickUp, pur essendo comoda, è meno adatta a personalizzazioni avanzate

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ recensioni)

4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

📖 Leggi anche: Come usare l'IA nello sviluppo del software

2. Tabnine (il migliore per integrare l'assistenza alla codifica dell'IA consapevole del contesto nel vostro sviluppo)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Tabnine.png Tabnine /$$$img/

via Mercato di Eclipse Tabnine è un assistente di codifica IA che lavora bene per la generazione di codice personalizzato, i test e le revisioni del codice. Questo Strumento di IAaiuta gli sviluppatori a generare codice di qualità più velocemente nel loro IDE preferito. Copre tutti gli aspetti dell'assistenza alla codifica: creazione del codice, spiegazione, correzione di bug e sicurezza.

Le migliori funzionalità/funzione di Tabnine

Genera suggerimenti di codice più intelligenti grazie al contesto dei codici usati in precedenza e agli schemi ricorrenti

Utilizzo di tecnologie all'avanguardia grazie ai più recenti LLM, tra cui Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o, Command R+ e Codestral

Integrazione perfetta nel vostro flusso di lavoro grazie alla capacità di Tabnine di connettersi ai vostri endpoint privati di modello

Sicurezza del codice, poiché Tabnine non lo memorizza né lo utilizza per addestrare il modello

Limiti di Tabnine

Può richiedere molte risorse, causando problemi di prestazioni e di memoria su basi di codice di grandi dimensioni

Lo strumento suggerisce codici inutilmente lunghi e multilinea non richiesti dagli utenti

Prezzi di Tabnine

Base: Free

Free Dev: $9/mese per utente

$9/mese per utente Enterprise: $39/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Tabnine

G2: 4.2/5 (40+ recensioni)

4.2/5 (40+ recensioni) Caterra: Non ci sono abbastanza recensioni

3. CodeT5 (migliore per correggere, riepilogare/riassumere o generare codici rapidi)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/CodeT5-1400x431.png CodeT5 : Generatore di Javascript IA /$$$img/

via Forza vendita CodeT5, il modello di codificatore-decodificatore preaddestrato e consapevole del codice di Salesforce, è particolarmente potente per gli sviluppatori JavaScript. Grazie alla comprensione del codice e all'elaborazione del linguaggio naturale da parte dell'IA, CodeT5 vi aiuta a lavorare per migliorare la qualità complessiva delle vostre applicazioni JavaScript.

Semplifica attività complesse come la generazione del codice, il completamento, il rilevamento dei difetti, la spiegazione e la riepilogazione.

Le migliori funzionalità/funzione di CodeT5

Sfrutta un pre-addestramento su larga scala per fornire suggerimenti e completamenti altamente accurati e specifici per la sintassi e i modelli di JavaScript

Semplificare la spiegazione e il debug delle funzioni JavaScript utilizzando input linguistici intuitivi

Individuazione di problemi comuni di JavaScript, come errori di scope o di gestione di async/await

Limiti del CodeT5

Necessita di una significativa messa a punto per ottenere prestazioni ottimali in domini specifici e attività particolari

Pur essendo bravo a comprendere la struttura del codice, CodeT5 potrebbe avere difficoltà con la logica complessa o i problemi dipendenti dal contesto

Prezzi di CodeT5

Prezzo personalizzato

CodiceT5 valutazioni e giudizi

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

4. AskCodi (il migliore per l'automazione full-stack, compresa la generazione di codice e la correzione di bug)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/AskCodi-1376x1400.png AskCodi /$$$img/

via ChiediCodi AskCodi è un altro assistente di codice IA utile per lo sviluppo di JavaScript. Consente di creare più velocemente la documentazione e di eseguire il debug con intuizioni di esperti.

Codi Sandbox offre suggerimenti di codifica in tempo reale, mentre le sue app Codi orientate ai casi d'uso forniscono un'esperienza personalizzata per attività di programmazione specifiche, come la spiegazione degli errori, il refactoring del codice e l'analisi Big-O.

Le migliori funzionalità/funzione di AskCodi

Ottenere suggerimenti in tempo reale per la sintassi, la logica e il codice specifico di un framework

Utilizzo di diverse App Codi per casi d'uso specifici relativi al codice

Assistenza a diversi IDES, tra cui VSCode, JetBrains, Sublime Text e altri ancora

Limiti di AskCodi

A volte, se la risposta è troppo lunga, l'IA smette improvvisamente di generare codice

Gli utenti si sono lamentati della struttura del credito, in quanto l'app diventa inutilizzabile una volta esaurito il credito

Prezzi di AskCodi

Premium: $14,99/mese per utente

$14,99/mese per utente Ultimate: $34,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di AskCodi

G2: 4.8/5 (40+ recensioni)

4.8/5 (40+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

5. GitHub Copilot (il migliore per l'apprendimento di nuovi linguaggi e framework di programmazione)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/GitHub-Copilot-1400x824.png Copilot di GitHub /$$$img/

via GitHub GitHub Copilot autocompila il codice e supporta la codifica collaborativa con l'IA, offrendo un'integrazione fluida in vari IDE come Visual Studio, JetBrains e ambienti terminali.

Essendo un programma di strumento di sviluppo software gitHub Copilot utilizza il contesto della vostra base di codice per generare suggerimenti pertinenti. Questo lo rende ideale per accelerare lo sviluppo, adattandosi al vostro stile di codice. È possibile creare estensioni private per personalizzare Copilot in base ai propri strumenti e flussi di lavoro interni.

Le migliori funzionalità/funzione di GitHub Copilot

Generazione di suggerimenti e completamenti automatici precisi, basati sul codice esistente e sul contesto del progetto, proprio mentre si digita

Ottenere descrizioni e riepiloghi generati dall'IA delle modifiche al codice per comprendere la portata degli aggiornamenti

Impostazione di istruzioni personalizzate in VS Code o Visual Studio per personalizzare le risposte della chat in base ai vostri strumenti preferiti, alle pratiche organizzative e agli standard di codifica

Integrare estensioni private e integrazioni di terze parti, come GitHub Actions

Limiti di GitHub Copilot

La pertinenza e l'efficienza dei suggerimenti di Copilot possono talvolta variare

Può essere necessario del tempo per imparare a usare e integrare efficacemente i suggerimenti di GitHub Copilot in un progetto

Prezzo di GitHub Copilot

Gratis

Team: $4/mese per utente

$4/mese per utente Azienda: $21/mese per utente

Valutazioni e recensioni di GitHub Copilot

G2: 4.5/5 (140+ recensioni)

4.5/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (20+ recensioni)

6. SourceAI (il migliore per la generazione di codice JavaScript preciso basato su input in linguaggio umano)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/SourceAI.png SourceAI : Generatore Javascript IA /$$$img/

via FonteAI Se volete trasformare il vostro approccio al codice JavaScript, permettendo a sviluppatori e non sviluppatori di partecipare, SourceAI è la scelta migliore. Utilizza modelli di IA all'avanguardia come GPT-3 e Codex per generare codice eseguibile di alta qualità a partire da descrizioni in testo normale.

A differenza degli strumenti tradizionali, SourceAI si distingue per il supporto multilingue e il design semplice.

Le migliori funzionalità/funzione di SourceAI

Traduce descrizioni di testo normale in codice in più lingue, come Python, JavaScript, C++ e altre ancora

Crea software funzionale senza sforzo grazie al processo di sviluppo completo senza codice

Automazioni nella creazione di componenti di codice ottimizzati e riutilizzabili per cicli di sviluppo più rapidi grazie a frammenti di codice riutilizzabili

Limiti di SourceAI

A volte, le risposte possono richiedere più tempo per essere caricate e l'output può essere incompleto se non vengono forniti sufficienti dettagli su un problema

La formazione richiede set di dati in estensione, che possono essere difficili da ottenere per campi specializzati o per lingue e culture sottorappresentate

Prezzi di SourceAI

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di SourceAI

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.7/5 (25+ recensioni)

Promemoria amichevole: Esaminate sempre il codice generato dall'IA per assicurarvi che sia in linea con la logica e gli standard del vostro progetto.

7. DeepCode di Snyk (il migliore per rilevare le vulnerabilità e applicare le correzioni di sicurezza)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/DeepCode-by-Snyk.png DeepCode di Snyk /$$$img/

via Codice profondo A differenza degli strumenti di IA a modello singolo come GPT-4, che possono avere problemi di privacy e "allucinazioni" casuali, DeepCode è auto-ospitato per mantenere i dati al sicuro. Utilizza modelli multipli e un addestramento specifico per la sicurezza per concentrarsi sulla protezione delle applicazioni.

Ciò che lo contraddistingue è che DeepCode combina IA per i team di software con l'IA simbolica e generativa, l'apprendimento automatico e le intuizioni degli esperti del team di sicurezza di Snyk. Il risultato è una maggiore precisione nel rilevamento dei problemi e nell'offerta di soluzioni, senza dover ricorrere a congetture.

Le migliori funzionalità/funzione del codice profondo

Applicazione istantanea delle correzioni di sicurezza direttamente nell'IDE, riducendo l'intervento manuale e accelerando la codifica sicura con la funzionalità IA Fix di DeepCode

Identificazione di schemi di codice e vulnerabilità basati su logica e flusso per creare regole personalizzate riutilizzabili al di là della sintassi

Segnalare le vulnerabilità mentre il codice viene generato, fornendo correzioni con un solo clic grazie alla scansione in tempo reale

Visibilità end-to-end con monitoraggio e reportistica avanzati per scalare le pratiche di sicurezza

Limiti di DeepCode

Può generare falsi positivi nel codice quando si tratta di codici complessi

La qualità dell'output dipende fortemente dalla qualità dei dati di addestramento

Prezzi di DeepCodeAI

Gratis

Team: $25/mese per produttività

$25/mese per produttività Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni DeepCodeAI

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. IA mutabile (migliore per creare articoli in stile Wikipedia dal codice scritto)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Mutable-AI-1400x801.jpg IA mutabile: generatore di IA Javascript /$$$img/

via YouTube La funzionalità Auto Wiki di Mutable.ai trasforma la vostra base di codice in una documentazione dinamica e interattiva come una pagina di Wikipedia. Semplifica la comprensione di progetti complessi organizzando il codice in contenuti strutturati e facilmente navigabili.

Con lo stesso codice, questo strumento mantiene la documentazione aggiornata e semplifica il processo di codifica, aiutandovi a gestire basi di codice di grandi dimensioni e a diventare un programmatore migliore .

Le migliori funzionalità/funzione dell'IA mutuabile

Connessione automatica della documentazione a specifiche linee di codice, garantendo chiarezza ed eliminando riferimenti ambigui

Utilizza Mermaid.js per generare visualizzazioni architettoniche, aiutando i team a comprendere i progetti di sistemi complessi a colpo d'occhio

Prova la modifica e il perfezionamento dei wiki assistiti dall'IA per mantenere la documentazione accurata e perspicace

Sincronizzazione con i repository mensilmente o a ogni commit tramite un bot di richiesta di pull in arrivo

Limiti dell'IA mutabili

Completare l'accuratezza può essere difficile, in particolare con codici complessi

Mancano funzionalità/funzione di integrazione API e di terze parti

Prezzi dell'IA mutuabile

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dell'IA mutabili

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Replit Ghostwriter (migliore per il debug di JavaScript in tempo reale e l'assistenza al codice)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Replit-Ghostwriter.jpg Replit Ghostwriter /$$$img/

via Replit Ghostwriter Replit è un'applicazione web e un costruttore di siti web che utilizza l'IA per fare le cose in un attimo. Ghostwriter è uno strumento di Replit alimentato dall'IA che si integra con il programma Replit codice di Replit per migliorare l'esperienza di codice degli sviluppatori.

Utilizza modelli linguistici avanzati di grandi dimensioni (LLM) per assistere le attività di programmazione come il completamento del codice, il debug e la generazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Replit Ghostwriter

Suggerimenti di codice in tempo reale, in editor, che si adattano ai file specifici e alla struttura del codice con cui si sta lavorando

Identificare problemi nel codice, suggerire soluzioni e correggerle automaticamente, tutto all'interno dell'ambiente Replit

Permettere a Ghostwriter di rifattorizzare il codice, sostituendo i loop con la ricorsione o viceversa, in base alle vostre preferenze

Limiti di Replit Ghostwriter

Può generare codici errati o non ottimali a seconda della complessità dell'attività e del prompt

Può essere utilizzato solo all'interno della piattaforma Replit, il che limita l'integrazione con altri ambienti di sviluppo

Prezzi di Replit Ghostwriter

Starter: Free

Free Replit Core: $25/mese

$25/mese Teams: $40/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Replit Ghostwriter

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Codeium (Il migliore per l'assistenza e la collaborazione veloce e leggera sul codice JavaScript)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Codeium-1400x821.png Codeium : Generatore di Javascript IA /$$$img/

via JetBrains Codeium è un potente toolkit di codifica IA che offre un intervallo di funzionalità/funzione intelligenti, tra cui la generazione di codice guidata dall'IA, il completamento automatico contestuale e gli strumenti di collaborazione in tempo reale, il tutto integrato nei più diffusi ambienti di sviluppo.

Codeium offre strumenti per una codifica più intelligente, un debugging più veloce e una migliore collaborazione tra team, migliorando la qualità del lavoro la produttività degli sviluppatori e concentrazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Codeium

Integra la generazione di codice e il completamento automatico guidati dall'IA con la collaborazione in tempo reale e il controllo della versione grazie all'editor Codeium Windsurf

Utilizzare Codeium da tutti i vostri editor di codice preferiti, come VS Code, JetBrains, Neovim e altri

Integrazione di Codeium Forge con un sistema avanzato diStrumenti di IA per la generazione del codice per la collaborazione in tempo reale e il controllo della versione

Sfruttate i suggerimenti di codice guidati dall'IA direttamente nell'interfaccia di chat, migliorando la produttività e l'efficienza della codifica con Codeium Live

Limiti di Codeium

Non lavora bene con codebase di grandi dimensioni

Non può lavorare offline con i modelli locali

Prezzi di Codeium:

**Free

Pro: $15/mese

$15/mese Pro Ultimate: $60/mese

Valutazioni e recensioni del Codice:

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Leggi anche: Come usare ChatGPT per scrivere codice

11. Claude IA (migliore per la generazione di snippet JavaScript chiari e colloquiali)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Claude-AI.png Claude IA : Generatore di Javascript IA /$$$img/

via Media Claude.ai, sviluppato da Anthropic, è un assistente IA progettato per un ampio intervallo di attività, tra cui la generazione, l'analisi e la rifinitura di contenuti testuali.

Sebbene i suoi punti di forza principali siano la comprensione del linguaggio naturale e l'assistenza alla conversazione, le sue capacità sono state recentemente estese all'esecuzione di codice JavaScript attraverso l'Analysis Tool, una funzionalità/funzione rilasciata nel 2024.

Le migliori funzionalità/funzione di Claude.ai

Generazione e perfezionamento di codice boilerplate o di funzioni JavaScript specifiche senza sforzo

Individuare errori nel codice JavaScript e ricevere suggerimenti o correzioni direttamente nell'interfaccia

Scrivere ed eseguire codici all'interno di Claude.ai per supportare un intervallo di attività di analisi

Produrre una documentazione chiara e concisa per spiegare strutture di codice complesse

Limiti di Claude.ai

Potrebbe non integrarsi perfettamente con alcuni ambienti di sviluppo

Sebbene Claude sia in grado di gestire grandi quantità di contesto, le sue prestazioni possono diminuire quando si tratta di basi di codice JavaScript estremamente complesse o altamente interdipendenti

Prezzi di Claude.ai

Gratis

Pro: $20/mese

$20/mese Team: $30/mese per utente

$30/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Claude.ai

G2: 4.3/5 (20+ recensioni)

4.3/5 (20+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Generare codici JavaScript perfetti con ClickUp

JavaScript rimane un linguaggio fondamentale per lo sviluppo web moderno.

Un'enorme percentuale di siti web, sviluppatori di app e altri team di contenuti dipendono da questo linguaggio per ottenere prestazioni stabili. Per questo motivo è necessario disporre di strumenti di IA per la generazione di codici JavaScript che vi aiutino a creare i vostri codici in pochi secondi.

ClickUp adotta un approccio globale, combinando le capacità ineguagliate di ClickUp Brain, la documentazione approfondita di ClickUp Docs e molto altro ancora per fornirvi tutto ciò di cui avete bisogno in un unico posto.

Quindi, cosa state aspettando?

