Motion vs. Calendly: quale strumento di pianificazione è migliore?

La programmazione di una riunione sembra spesso un frustrante gioco di tag. Immaginate di voler fissare una riunione con un potenziale client. Loro propongono un orario, ma voi avete già un altro client che si riunisce a quell'ora. Proponete un altro orario, ma il cliente non è disponibile. Il tira e molla si trascina e quando si trova uno slot disponibile per entrambe le parti, due settimane dopo, la pista si è raffreddata.

Fortunatamente, le app di calendario IA come Motion e Calendly possono aiutarvi a evitare questo circolo vizioso. Calendly mette a disposizione dei visitatori del sito web un modulo per programmare riunioni basate su fasce orarie reciprocamente disponibili. Allo stesso tempo, il calendario di Motion assicura che ogni attività e riunione si inserisca perfettamente nella vostra giornata.

Ma quale strumento è ideale per la pianificazione? Analizziamo in dettaglio Motion e Calendly per aiutarvi a fare la scelta migliore.

Cos'è Motion?

Motion è uno strumento di project management e calendario con funzionalità/funzione di programmazione IA integrate. Pianifica automaticamente le attività, le riunioni e gli eventi importanti nel calendario in base alle vostre preferenze, organizzando la vostra giornata senza sforzo. Sia che si tratti di affrontare scadenze o di bilanciare riunioni, l'automazione di Motion dedica tempo a ogni attività e riunione, mantenendo anche un po' di buffer.

Funzionalità/funzione del movimento

Motion integra la programmazione, la gestione delle attività e la collaborazione guidate dall'IA in un'unica piattaforma, eliminando la pianificazione manuale. Esploriamo le sue migliori funzionalità/funzione.

Funzionalità/funzione #1: assistente per riunioni IA

Da fare bloccare manualmente il calendario per evitare riunioni a orari strani? L'assistente alle riunioni IA di Motion si occupa di questo. Mostra le fasce orarie preferite per le riunioni nel calendario, in modo che le persone possano programmare le riunioni solo in quel periodo.

È anche possibile impostare limiti di riunioni giornaliere. Una volta raggiunto il limite, non è più possibile prenotare riunioni sul calendario, creando un sano equilibrio tra lavoro e riunioni.

Motion vi aiuta anche a creare una pagina per le prenotazioni degli appuntamenti. È possibile condividere facilmente il collegato alla pianificazione per consentire ad altri di prenotare una riunione con voi. La funzionalità/funzione principale di Motion è la creazione di email personalizzate per condividere la propria disponibilità. Nell'email vengono aggiunte le fasce orarie preferite e gli ospiti possono cliccare su una qualsiasi fascia oraria per prenotare una riunione.

Funzionalità/funzione #2: calendario alimentato dall'IA

Calendario intelligente del movimento pianifica automaticamente la giornata. Analizza gli orari di lavoro preferiti, le attività settimanali e le riunioni e crea un calendario personalizzato, in modo da non doversi preoccupare di decidere su quale attività o riunione concentrarsi in un determinato giorno.

Il Calendario dell'IA adatta dinamicamente la giornata al mutare delle priorità. Ad esempio, se viene programmata una riunione urgente, il calendario adatta le attività e le altre riunioni della giornata. Si ricevono anche notifiche quando le attività o le riunioni vanno oltre il proprio orario di lavoro, riducendo il rischio di burnout.

Funzionalità/funzione #3: Gestione intelligente dei progetti

Motion semplifica il piano dei progetti integrando le attività direttamente nei calendari del team. Crea programmi personalizzati per ogni membro del team in base alle sue capacità e alle sue scadenze. In questo modo i progetti vengono gestiti in modo efficiente, senza bisogno di microgestione.

Inoltre, stabilisce la priorità delle attività in base ai requisiti del progetto e aggiunge prima le attività urgenti al calendario, assicurando che tutto sia completato in tempo e rendendo il flusso di lavoro più fluido ed efficiente.

Prezzi del movimento

Individuale: $34/mese per utente

$34/mese per utente Business Standard : $20/mese per utente (per team con meno di 20 utenti)

: $20/mese per utente (per team con meno di 20 utenti) Business Pro: Prezzo personalizzato (per team di 20 o più utenti)

Cos'è Calendly?

Calendly è uno strumento di programmazione di facile utilizzo che sincronizza i vostri calendari personali e di lavoro (fino a sei) per mostrare la vostra disponibilità in tempo reale. È possibile creare pagine di prenotazione altamente personalizzabili e integrarle nel proprio sito web o condividerne il link via email. Gli ospiti possono visualizzare le fasce orarie disponibili e prenotare immediatamente una riunione.

Funzionalità/funzione di Calendly

Calendly semplifica il processo di pianificazione sia per i singoli che per i team. Dai collegamenti alle riunioni personalizzabili ai moduli di routing per i contatti di alto valore, le sue utili funzionalità/funzione sono progettate per far risparmiare tempo e aumentare la produttività.

Funzionalità/funzione n. 1: collegamenti personalizzabili alla pianificazione

Con Calendly è possibile creare facilmente una pagina di prenotazione delle riunioni altamente personalizzata, utilizzando modelli per diversi tipi di eventi, come le demo dei prodotti o le sessioni di onboarding dei clienti. Una volta che qualcuno prenota una riunione, Calendly si occupa di tutto il resto. Invia una conferma sia a voi che all'ospite, con il link alla riunione e altri dettagli rilevanti.

La parte più interessante è che consente anche di monitorare le analisi delle riunioni! Otterrete informazioni come la durata media delle riunioni, i tipi di riunione più comuni e il numero di riunioni annullate o riprogrammate. Un avviso: questa funzionalità/funzione è disponibile solo nella versione a pagamento.

Funzionalità/funzione #2: programmazione dei team

Per le aziende, Calendly offre una programmazione in tempo reale, riunioni di gruppo e disponibilità collettiva per coordinare in modo efficiente gli orari dei team. Garantisce che la persona o il team giusto sia disponibile al momento giusto, anche per le riunioni di gruppo riunioni online .

Calendly offre anche un modulo di instradamento per collegare gli ospiti al membro del team giusto. Ad esempio, se la vostra azienda riceve richieste sia per le vendite che per l'assistenza, il modulo può indirizzare le query commerciali a voi e inviare i problemi relativi all'assistenza direttamente al team del supporto clienti. Non c'è bisogno di fare i salti mortali!

Funzionalità/funzione #3: promemoria e follower automatizzati

Calendly riduce i no-show con promemoria automatici via email e testo. Invia messaggi di follower per mantenere il flusso della conversazione, facendovi risparmiare tempo.

Inoltre, si integra perfettamente con piattaforme popolari come Google Calendar, Outlook, Zoom e Salesforce. È anche possibile utilizzare l'automazione del flusso di lavoro per triggerare azioni come l'invio di sondaggi prima delle riunioni o la sincronizzazione degli eventi direttamente con il CRM.

Prezzi di Calendly

Free Forever: Pianificazione di base per gli individui con funzionalità/funzione limitate

Pianificazione di base per gli individui con funzionalità/funzione limitate Standard : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Teams : $20/mese per utente

: $20/mese per utente Azienda: A partire da $15K/anno

Motion Vs. Calendly: Funzionalità/funzione a confronto

Motion e Calendly sono entrambe app versatili per la pianificazione, ma rispondono a esigenze leggermente diverse. Mentre Motion eccelle nel combinare la pianificazione con la gestione delle attività guidata dall'IA, Calendly brilla per la sua semplicità e le potenti funzionalità di coordinamento delle riunioni.

Ecco una tabella per riepilogare le funzionalità/funzione chiave di Motion e Calendly:

Funzionalità/funzione | Motion | Calendly |

| -------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Calendario | IA, link di prenotazione personalizzabili, disponibilità in tempo reale | Link di prenotazione personalizzati per vari tipi di eventi, flussi di lavoro personalizzabili, calendari di team |

| Gestione delle attività | Potente gestore delle attività con definizione delle priorità | Gestione delle attività al limite

| Integrazione del calendario | Calendario unificato per attività, riunioni e scadenze | Sincronizzazione con calendari esterni |

| Strumenti di collaborazione | Chattare durante l'attività, condivisione di piani di progetto | Funzionalità/funzione limitate

| Project management | Automazioni per la pianificazione dei progetti e la programmazione delle attività | Non è stato progettato per la gestione dei progetti |

| Integrazioni | Si integra con vari strumenti come Slack, Zoom, Google Calendar e altri ancora | Si integra con CRM, strumenti di videoconferenza e altre app |

| Interfaccia utente | Avanzata, ricca di funzionalità/funzione, ma può avere una curva di apprendimento più ripida | Interfaccia minimalista e intuitiva |

| Free version | No | Si

| Prezzi | Individuale: $34/mese per un utente Business Standard: $20/mese per utente Business Pro: Prezzi personalizzati | Free Forever: Pianificazione di base per privati con funzionalità/funzione limitate. Standard: $12/mese per utenteTeams: $20/mese per utenteEnterprise: A partire da 15.000 dollari all'anno

| Ideale per Professionisti e team che necessitano di un calendario unificato e di uno strumento di produttività

Ora confrontiamo in modo approfondito le loro funzionalità/funzione più potenti.

Funzionalità/funzione #1: Pianificazione con IA

Motion e Calendly sfruttano l'IA per ottimizzare la pianificazione, ma i loro approcci e casi d'uso differiscono notevolmente.

Motion

Motion utilizza algoritmi avanzati per analizzare il calendario, le attività e le preferenze dell'utente per suggerire gli orari ottimali delle riunioni. Considera le differenze di fuso orario, la durata della riunione e la disponibilità individuale per ridurre al minimo i conflitti di pianificazione.

Se le priorità cambiano o una riunione si protrae nel tempo, l'IA di Motion si adatta riorganizzando la giornata in tempo reale. Le attività vengono riprogrammate automaticamente senza intervento manuale, garantendo che nulla venga trascurato.

Motion non si limita ad allocare lo spazio per le riunioni, ma ritaglia un tempo di concentrazione dedicato alle attività, garantendo di completare i lavori ad alta priorità.

Calendly

Calendly si concentra sulla streamlining meeting coordination through customizable scheduling links and automated workflows, rendendolo perfetto per i team commerciali, i reclutatori e i ruoli client-facing.

Il link di prenotazione IA suggerisce gli orari ottimali per le riunioni in base alla disponibilità e alle preferenze dell'utente, evitando overbooking e riunioni back-to-back.

Anche se Calendly non offre una gestione avanzata delle attività come Motion, i suoi flussi di lavoro basati sull'IA semplificano le esigenze di pianificazione di base, come l'invio di promemoria personalizzati e di follower.

Vincitore: Motion è in testa con la sua programmazione intelligente in tempo reale, anche se Calendly eccelle nel puro coordinamento delle riunioni.

Funzionalità/funzione #2: Pianificazione delle attività

Sia Motion che Calendly offrono funzionalità/funzione di gestione delle attività, ma si differenziano per l'intervallo, l'attenzione e le funzionalità.

Motion

Il task manager di Motion, basato sull'IA, organizza le attività e le inserisce nel calendario, assicurando che vengano completate entro le scadenze.

Per i progetti collaborativi, Motion assegna le attività ai calendari individuali di un team, in modo che tutti sappiano a cosa lavorare e quando. Questo riduce gli errori di comunicazione e aumenta l'account.

Calendly

Anche se Calendly si concentra principalmente sulla programmazione, offre alcune funzionalità di base per la gestione delle attività, come l'automazione delle email di follow-up dopo una riunione. Anche Calendlyintegrazioni con strumenti di project management come ClickUp, consentendo di assegnare attività o impostare promemoria per le azioni derivanti dalle riunioni. Anche se queste attività non sono gestite direttamente in Calendly, l'integrazione funge da ponte tra le riunioni e la gestione delle attività.

Vincitore: Motion per le sue capacità di pianificazione delle attività robuste e senza interruzioni.

Funzionalità/funzione #3: Pianificazione dei team

Una collaborazione efficace è la chiave dell'esito positivo dei progetti di team e della gestione del team. Sia Motion che Calendly offrono funzionalità/funzione per migliorare la collaborazione.

Motion

Motion è uno strumento di collaborazione progettato per team con scadenze ravvicinate. Crea programmi personalizzati per ogni membro del team in base alle attività e alla disponibilità. Grazie agli aggiornamenti in tempo reale e ai calendari condivisi, i team possono rimanere allineati ed efficienti, anche in caso di cambiamenti imprevisti.

Calendly

La funzionalità/funzione di Calendly per la programmazione dei team semplifica la programmazione dei gruppi consentendo ai partecipanti di selezionare gli orari disponibili. Inoltre, invia promemoria automatici per garantire una partecipazione puntuale.

Vincitore: Calendly per la programmazione dei gruppi e l'invio di promemoria automatici.

Motion Vs. Calendly su Reddit

Per avere informazioni più approfondite su Motion e Calendly grazie alle recensioni di utenti reali, ci siamo rivolti a Reddit. Ecco cosa abbiamo imparato! Un utente di Reddit, apprezza il movimento per le sue ottime opzioni di pianificazione e le funzionalità/funzione dell'IA:

Utilizzo Motion da quasi sei mesi e devo dire che per me è stata una svolta _Non è economico e ogni mese faccio ancora qualche smorfia quando si tratta di pagare, ma posso dire che ha aumentato la mia produttività e ha dato alla mia routine quotidiana quella struttura che mi mancava tanto.

Allo stesso modo, alcuni utenti di Reddit elogiare Calendly per la sua funzione di pianificazione semplice, soprattutto per i professionisti a contatto con i client.

Lo uso e lo adoro. Calendly rende estremamente facile per le persone programmare il tempo sul mio calendario per blocchi di tempo diversi (15 minuti, 30 minuti, 1 ora, ecc.) e si può integrare Zoom in modo che includa un link per la conferenza quando si prenotano. nel complesso è super facile per gli utenti da entrambi i lati_.

Poiché servono casi d'uso leggermente diversi, un confronto testa a testa potrebbe non essere il modo migliore per valutarli. Da fare, quindi, la scelta?

Riunione ClickUp-La migliore alternativa a Motion Vs. Calendly

Il nostro verdetto finale alla resa dei conti tra Motion e Calendly: Se volete uno strumento per la pianificazione e la gestione delle attività, scegliete Motion: funziona meglio per la collaborazione tra team. Se cercate solo un programma per le riunioni? Scegliete Calendly.

Ma c'è un problema: Motion ha un prezzo elevato per la pianificazione e manca di funzionalità avanzate di gestione delle attività, come l'aggiunta di attività ricorrenti.

La soluzione definitiva? Suggeriamo ClickUp , l'app tutto per il lavoro._ È l'app* che ha fatto il giro del mondo migliore alternativa a Motion e Calendly che si occupa della gestione delle riunioni e delle attività sotto un unico tetto, oltre a offrire ulteriori strumenti di comunicazione per tenere sotto controllo i progetti e la produttività.

Volete programmare attività ed eventi, ricevere promemoria, pianificare la vostra giornata e monitorare lo stato dei progetti? Con ClickUp, tutto è possibile in un'unica piattaforma.

ClickUp #1: pianificare la giornata senza problemi con ClickUp Calendar Visualizzazione del calendario di ClickUp centralizza tutte le attività, gli eventi e le scadenze in un unico spazio intuitivo.

Grazie alla funzione drag-and-drop, è possibile programmare facilmente attività e riunioni, visualizzare le sequenze temporali dei progetti e sincronizzare tutti i calendari per evitare conflitti.

Rimanete organizzati grazie alla codifica per colore delle attività e degli eventi, che consente di distinguere facilmente le categorie, i team o le priorità con un solo sguardo.

con la visualizzazione del calendario di ClickUp potete personalizzare, organizzare e conquistare la vostra giornata con un solo colpo d'occhio

Potete anche utilizzare filtri avanzati per concentrarvi sugli eventi o sulle attività più importanti, eliminando il disordine inutile e mantenendo tutti allineati. Impostazione Promemoria in ClickUp per attività ed eventi critici, per non perdere mai una scadenza.

Come Calendly, ClickUp consente di condividere il calendario con chiunque. È sufficiente impostare le autorizzazioni di condivisione, copiare il collegato e il gioco è fatto!

Usiamo ClickUp quotidianamente per organizzare tutte le riunioni di progetto con i clienti, le riunioni interne di piano del progetto, le riunioni interne sullo stato di avanzamento del progetto e le sessioni di pianificazione delle risorse. Lo usiamo anche per promuovere la titolarità delle attività con i clienti finali, che a sua volta aiuta a chiarire le responsabilità.

Andrew Houghton, Senior Product Manager presso Aptean

ClickUp's One-Up #2: Pianificare in modo intelligente con i modelli

ClickUp rende la programmazione un gioco da ragazzi grazie ai suoi modelli di facile utilizzo Modello di calendario di ClickUp . Proprio come Motion, combina perfettamente le attività e gli eventi in un'unica visualizzazione unificata, offrendo chiarezza e controllo sulla vostra agenda.

Scarica questo modello

Sia che si tratti di gestire scadenze, riunioni o commit personali, questo modello fornisce un'agenda un'istantanea chiara della vostra giornata, settimana o o del mese, rendendo il piano semplice. Inoltre, grazie alle integrazioni con strumenti popolari come Google Calendar, Outlook e Zoom, semplifica il flusso di lavoro, assicurando la sincronizzazione di tutti i programmi.

La parte migliore? Il modello è completamente personalizzabile per adattarsi al vostro flusso di lavoro e alle vostre preferenze. Per risparmiare ancora più tempo, è possibile creare modelli riutilizzabili per attività ricorrenti e progetti, diventando così uno strumento essenziale per una pianificazione e un'organizzazione efficienti. È il il miglior calendario per il project management che potreste chiedere!

One-Up di ClickUp #3: migliorare la pianificazione e la collaborazione con le attività di ClickUp Attività di ClickUp ridefinisce la gestione delle attività andando oltre i semplici elenchi di Da fare, offrendo funzionalità/funzione che semplificano la pianificazione,

migliorare la produttività e promuovere la collaborazione.

Potete creare attività con descrizioni dettagliate, date di scadenza e stati personalizzati in base ai vostri processi. È possibile assegnare le attività a singoli o a più assegnatari, aggiungere @menzioni e commenti per contestualizzarle e allegare file rilevanti direttamente all'interno delle attività, evitando infiniti thread di email.

trasformate il caos in chiarezza con le attività di ClickUp: date priorità, automatizzate e collaborate come mai prima d'ora_

Le attività di ClickUp possono essere suddivise in attività secondarie per un migliore monitoraggio. È possibile organizzare qualsiasi cosa, dai progetti più complessi alle attività più complesse piani giornalieri utilizzando priorità, relazioni di dipendenza e campi personalizzati che registrano i dettagli chiave di ogni attività. Ottenete una panoramica delle vostre attività con le viste Elenco, Bacheca o Calendario e utilizzate le funzioni Automazioni di ClickUp per ridurre i lavori ripetitivi, come l'assegnazione di attività o l'impostazione di date di scadenza.

Infine, collegando le attività a un'attività generale Obiettivi in ClickUp è possibile colmare il divario tra il lavoro richiesto quotidianamente e la visione a lungo termine, mantenendo la concentrazione e l'allineamento.

Altre funzionalità di ClickUp per migliorare il vostro flusso di lavoro

Potenziamento della pianificazione e della gestione delle attività con ClickUp Brain ClickUp Brain aumenta la produttività in

gestione e pianificazione delle attività grazie alle sue funzionalità/funzione basate sull'IA. Agisce come assistente esecutivo per snellire i flussi di lavoro individuali e migliorare la collaborazione del team.

con ClickUp Brain è possibile accelerare le attività e migliorare la produttività. Recuperate informazioni all'istante, create documenti in pochi secondi e ricevete aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori senza dover fare avanti e indietro all'infinito_

Con ClickUp Brain è possibile redigere, riepilogare/riassumere e perfezionare istantaneamente i dettagli delle attività, risparmiando tempo per gli aggiornamenti manuali. ClickUp Brain automatizza le attività ripetitive, consentendo agli utenti di concentrarsi su lavori più critici. Il programma è in grado di vagliare le attività e di fornire un elenco prioritario dei lavori successivi, assicurando che i compiti importanti non vengano trascurati.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-58.png ClickUp Brain: come scrivere un riepilogo/riassunto di una riunione https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Prova ClickUp Brain /$$$cta/

L'IA può anche generare in tempo reale riepiloghi/riassunti dei progetti senza che sia necessario aprire ogni attività. Risponde alle domande sui progetti o sulle attività in modo contestuale, riducendo le ricerche manuali. Il risultato è che risparmiare fino al 60% del vostro tempo , comprendere rapidamente lo stato dei progetti e prendere decisioni informate.

Ciò che distingue ClickUp Brain è la sua capacità di analizzare il carico di lavoro e di suggerire ottimizzazioni, aiutandovi a identificare i colli di bottiglia e a migliorare la produttività.

Padroneggiare il project management con ClickUp Il project management di ClickUp permette ai Teams di rimanere in carreggiata, organizzati e concentrati. Consente di gestire tutto, dalle attività personali ai grandi progetti complessi e interfunzionali, in un'unica piattaforma.

gestite al meglio ogni progetto con le soluzioni di Project Management di ClickUp

Potete suddividere i progetti in attività gestibili, assegnarle ai membri del team e fissare le scadenze. Le oltre 15 visualizzazioni personalizzate di ClickUp come Elenco, Bacheca e Gantt, assicurano che ogni progetto sia monitorato nel modo più adatto al vostro team.

Inoltre, è possibile utilizzare solidi strumenti di reportistica come ClickUp Dashboard per il monitoraggio del tempo e delle prestazioni in tempo reale, aiutandovi a prendere decisioni basate sui dati per accelerare l'esito positivo del progetto.

ClickUp offre anche una serie di modelli per semplificare i programmi giornalieri e del team. Per istanza, il modello Modello di pianificazione giornaliera di ClickUp consente di organizzare le attività, stabilire le priorità e rimanere concentrati durante la giornata.

Se state gestendo gli orari del team, il modello Modello di pianificazione dei dipendenti di ClickUp vi aiuta ad assegnare facilmente i turni e a monitorare le disponibilità, assicurando un coordinamento perfetto di tutto il team.

Questi modelli consentono di risparmiare tempo sulle attività ripetitive e di migliorare l'efficienza, facilitando l'organizzazione e il monitoraggio.

Provate ClickUp: La soluzione perfetta al dibattito tra Motion e Calendly

Calendly pianifica le riunioni. Motion combina la pianificazione delle riunioni con la gestione delle attività.

Ma ClickUp? È una soluzione unica nel suo genere. Progettato per rivoluzionare il modo di lavorare, ClickUp offre una flessibilità senza pari per gestire le attività, pianificare i progetti e programmare il tempo, il tutto su un'unica, potente piattaforma.

Grazie agli strumenti di pianificazione basati sull'IA, ClickUp va oltre la gestione delle attività: prevede le priorità, ottimizza il programma e automatizza i flussi di lavoro per farvi risparmiare ore. Integra ClickUp con i vostri strumenti preferiti, monitora lo stato di avanzamento in tempo reale e consente al vostro team di collaborare senza sforzo. Iscriviti gratis oggi stesso e scoprite perché ClickUp è la soluzione più intelligente, veloce e completa per la produttività.