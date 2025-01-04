i 10 migliori generatori di riepilogo/riassunto alimentati dall'IA

Vi è mai capitato di fissare una pagina di 30 pagine a mezzanotte, chiedendovi perché ogni riga sembra concorrere per la "Frase più Wordy dell'anno"?

Credetemi, ci sono passato anch'io. È stato allora che ho iniziato a esplorare i generatori di riepiloghi/riassunti alimentati dall'IA.

Il mio team di ClickUp e io abbiamo trascorso settimane a testare questi generatori di riepilogo/riassunto dell'IA, sottoponendo loro qualsiasi cosa, da report e post di blog a saggi accademici.

Ecco quindi la mia onesta e chiara carrellata dei 10 migliori generatori di riepilogo/riassunto dell'IA che valgono la pena di essere utilizzati.

⏰ Riassunto di 60 secondi

Ecco il mio elenco dei 10 migliori generatori di riepiloghi/riassunti di IA disponibili oggi.

ClickUp (il migliore per riepilogare/riassumere con l'IA e per la gestione dei documenti) Notta (Miglior trascrittore di riunioni e riepilogatore di testi online) IA (Miglior generatore di riepiloghi ricchi di parole chiave per il marketing) Semrush IA Summarizer (Miglior strumento di riepilogare/riassumere SEO-friendly gratis) QuillBot (Miglior parafrasatore e strumento di scrittura IA per professionisti) Anyword (il miglior generatore di copie di marketing alimentato dall'IA) IA Summarizer (il migliore per riepilogare/riassumere testi concisi) Jasper IA (Miglior generatore di riepilogo/riassunto per le aziende) /IA (il miglior generatore di riepilogo/riassunto IA rapido per qualsiasi documento) Wordtune (I migliori riepiloghi/riassunti IA generati per i video di YouTube)

Cosa cercare in un riepilogatore/riassunto di testo IA?

Lo strumento di riepilogo/riassunto ideale deve essere in linea con il vostro flusso di lavoro, gestire contenuti complessi e fornire riepiloghi accurati e perspicaci.

Ecco i fattori chiave da considerare:

Accuratezza e rilevanza : Assicurarsi che il generatore di riepiloghi/riassunti dell'IA estragga i punti chiave senza perdere il contesto o omettere dettagli critici

: Assicurarsi che il generatore di riepiloghi/riassunti dell'IA estragga i punti chiave senza perdere il contesto o omettere dettagli critici Personalizzazione : Cercare opzioni di riepilogo/riassunto che permettano di regolare la lunghezza, il tono o il focus del riepilogo in base al pubblico o allo scopo

: Cercare opzioni di riepilogo/riassunto che permettano di regolare la lunghezza, il tono o il focus del riepilogo in base al pubblico o allo scopo Facilità d'uso : Privilegiare un'interfaccia di facile utilizzo e una perfetta integrazione con strumenti come Word o Slack

: Privilegiare un'interfaccia di facile utilizzo e una perfetta integrazione con strumenti come Word o Slack Versatilità del contenuto : Scegliete un generatore di riepiloghi che gestisca diversi formati per riepilogare gli articoli, tra cui PDF, email e trascrizioni

: Scegliete un generatore di riepiloghi che gestisca diversi formati per riepilogare gli articoli, tra cui PDF, email e trascrizioni Velocità e scalabilità : Assicuratevi che il generatore di riepilogo/riassunto sia in grado di elaborare rapidamente grandi volumi di contenuti, soprattutto in ambienti con ritmi elevati

: Assicuratevi che il generatore di riepilogo/riassunto sia in grado di elaborare rapidamente grandi volumi di contenuti, soprattutto in ambienti con ritmi elevati Sicurezza dei dati : Scegliere uno strumento per riepilogare/riassumere l'IA con forti politiche di privacy e crittografia per proteggere le informazioni sensibili

: Scegliere uno strumento per riepilogare/riassumere l'IA con forti politiche di privacy e crittografia per proteggere le informazioni sensibili Costo vs. ROI: Valutare se il tempo risparmiato giustifica il costo, in particolare per qualsiasi strumento di riepilogare/riassumere di livello aziendale

**Prima di riepilogare/riassumere uno strumento di IA, testatene le prestazioni con diversi tipi di contenuto che rispondono alle vostre esigenze. Molti strumenti offrono versioni di prova gratuite. Approfittatene per valutare in prima persona precisione, velocità e personalizzazione.

I 10 migliori generatori di riepilogo/riassunto IA di oggi

Ora che sapete cosa cercare in un riepilogatore/riassunto di testo IA, esploriamo le 10 migliori opzioni che soddisfano questi criteri:

1. ClickUp (il migliore per riepilogare/riassumere con l'IA e per la gestione dei documenti)

Per chi conosce ClickUp come strumento di project management e produttività, sono qui per dirvi che ClickUp lavora benissimo come strumento di riepilogo/riassunto dell'IA.

Ecco come si può utilizzare l'assistente AI di ClickUp ClickUp Brain per generare riepiloghi/riassunti perfetti.

ClickUp Brain

ClickUp Brain è un programma di Strumento di scrittura con intelligenza artificiale e assistente IA progettato per aiutare i team e gli individui a elaborare le informazioni, prendere decisioni e gestire i flussi di lavoro in modo più efficiente.

Basato sull'elaborazione del linguaggio naturale, è in grado di analizzare facilmente i contenuti, generare riepiloghi/riassunti, estrarre chiavi di lettura e persino suggerire passaggi da compiere in base alle attività e ai documenti.

Per istanza, ho inserito in ClickUp AI Writer for Work una lunga relazione di stato di 15 pagine, aspettandomi risultati vaghi. Invece, ho ottenuto un riepilogo chiaro e fattibile con suggerimenti per i passaggi successivi. Non mi ha fatto solo risparmiare tempo, ma mi ha dato la massima chiarezza.

Catturate immediatamente il quadro generale con i riepiloghi/riassunti su misura di ClickUp Brain.

💡 Suggerimento: Se siete curiosi di utilizzare queste funzionalità/funzione dell'IA, consultate questo utile documento sulla generazione di riepiloghi/riassunti e aggiornamenti .

Documenti ClickUp

In passato ho lavorato con un team noto per le infinite sessioni di brainstorming che portavano a note fantastiche ma sparse. Documenti di ClickUp ha aiutato a risolvere questo problema.

Si tratta di uno strumento di collaborazione documentale all'interno di ClickUp, progettato per consentire ai team di redigere, modificare e condividere contenuti in tempo reale. La stesura di proposte, la gestione del team wiki e l'organizzazione dei verbali delle riunioni sono diventati infinitamente più semplici.

Creare riepilogare/riassumere elenchi di cose da fare a partire da documenti di progetto in ClickUp Docs

La particolarità non è solo la possibilità di scrivere in modo collaborativo (molti strumenti di IA lo fanno!), ma il fatto che l'IA lavora attivamente all'interno dei documenti. Ho buttato giù 12 pagine di note di brainstorming del team e ciò che ne è risultato è stata una panoramica mirata e fattibile.

E non sorprende che io sia l'unico ad aver avuto questa esperienza. Michael Holt, CEO di EdgeTech , afferma:

Il nostro più recente apprezzamento dell'impatto collaborativo di ClickUp è stato durante il lavoro sul piano dei contenuti per il lancio di un prodotto. Siamo stati in grado di costruire e mantenere un repository di contenuti utilizzando lo strumento dei documenti che includeva una struttura gerarchica, una modifica collaborativa e potenti funzionalità/funzione di embedding.

Michael Holt, CEO di EdgeTech

Condivisione e modifica di documenti con membri selezionati del team grazie a ClickUp Docs

Ciò che contraddistingue ClickUp non è solo l'impostazione funzionalità/funzione principali di ClickUp Brain non si tratta solo della capacità di ClickUp Docs di condividere e modificare, ma anche del modo in cui tutto è perfettamente collegato. Con i documenti collegati direttamente alle attività, non si perde nulla.

**ClickUp può fungere da hub multimediale! Consente di allegare alle attività file come registrazioni, immagini e persino intere presentazioni. ClickUp non è solo uno strumento di riepilogazione/riassumere, ma un ecosistema completo che rende ogni informazione utilizzabile.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Riepilogate/riassumete lunghe relazioni e riunioni in informazioni concise e attuabili con ClickUp Brain

Personalizzazione dei prompt e dei modelli specifici per ruolo, per generare riepiloghi pertinenti a settori come il marketing, il commerciale e il project management

Ottenere approfondimenti praticabili sotto forma di punti elenco dai riepiloghi, suggerendo i passaggi successivi per garantire chiarezza e direzione

Integrare lunghi saggi come riepiloghi direttamente nelle attività, migliorando il flusso di lavoro e assicurando che gli elementi critici non vengano tralasciati

Limiti di ClickUp

Richiede un piano a pagamento per usufruire di alcune funzionalità/funzione dell'IA

Gli utenti che si avvicinano per la prima volta all'ecosistema ClickUp potrebbero dover affrontare una curva di apprendimento a causa del numero di funzionalità/funzione offerte

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

2. Notta (miglior trascrittore di riunioni e riepilogatore/riassunto di testi online)

via Notta Notta è uno strumento di riepilogo/riassunto dell'IA che fa molto di più di un semplice riassunto: è un vero e proprio assistente di trascrizione e produttività.

La funzionalità/funzione di trascrizione in tempo reale delle riunioni di questo generatore di riepilogo/riassunto, alimentata dal suo bot IA, consente di generare trascrizioni in tempo reale semplicemente incollando il link di un invito a una riunione.

La funzionalità IA Notes (ex IA Summarizer) si distingue per la creazione di riepilogare/riassumere direttamente dalle trascrizioni. Notta supporta anche oltre 100 lingue di trascrizione e la traduzione in più lingue, cosa che ho trovato preziosa quando collaborare a documenti con colleghi internazionali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notta

Consente la trascrizione in diretta delle riunioni su piattaforme come Zoom e Google Meet, garantendo l'accesso immediato alle chiavi di lettura

Esportazione di file in diversi formati, come DOCX, PDF, SRT e MP3

Visualizzazione affiancata del testo originale e di quello tradotto, per una collaborazione efficace tra le lingue

Estrazione dei punti salienti da trascrizioni dense, per risparmiare tempo nella documentazione post-riunione

Limiti di Notta

Le prestazioni dello strumento di riepilogazione/riassumere dipendono fortemente dalla chiarezza dell'audio, con difficoltà in ambienti rumorosi o con oratori con forti accenti

I perfezionamenti successivi alla trascrizione richiedono l'esportazione in elaboratori di testo esterni, che interrompono il flusso di lavoro

Prezzi di Notta

**Gratuito

Pro: $14,99/utente al mese

$14,99/utente al mese Business: $27,99/utente al mese

$27,99/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Notta valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: Nessuna valutazione disponibile

3. Hypotenuse IA (Miglior generatore di riepiloghi ricchi di parole chiave per il marketing)

via Ipotenusa IA Hypotenuse IA è in grado di riepilogare contenuti densi come white paper e articoli di blog a lungo modulo, integrando le parole chiave. La capacità di personalizzare i riepiloghi in base al tono e allo stile è impressionante.

Per istanza, Hypotenuse fa il suo dovere se si ha bisogno di un riassunto formale riepilogo/riassunto del progetto per una relazione rivolta ai client o una versione in conversazione per un brainstorming interno. Questo lo rende particolarmente utile per i marketer o gli strateghi dei contenuti che vogliono utilizzare l'IA per la documentazione .

Le migliori funzionalità di IA di Hypotenuse /IA

Ottenere risultati personalizzati sulla base di contesti professionali, di conversazione o creativi

Generare riepiloghi/riassunti ben strutturati che riuniscono temi chiave piuttosto che estrarre semplicemente delle frasi

Eccellere nell'e-commerce e nel marketing con descrizioni di prodotti o riepiloghi/riassunti pronti per le campagne con parole chiave incorporate

Limiti dell'IA di Hypotenuse

Difficoltà con documenti accademici o profondamente tecnici, spesso non riuscendo a cogliere dettagli intricati senza una guida manuale

Limitata all'inglese, il che può allontanare gli utenti che lavorano in ambienti multilingue

Prezzi di Hypotenuse IA

Individuale: $29/50.000 parole al mese

Teams: $59/120.000 parole al mese

$59/120.000 parole al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Hypotenuse IA

G2: 4.7/5 (60+ recensioni)

4.7/5 (60+ recensioni) Capterra: Nessuna valutazione disponibile

4. Semrush IA Summarizer (il miglior strumento di riepilogare/riassumere IA gratuito e SEO-friendly)

via Semrush IA Questo riepilogatore/riassunto IA è naturale se fate già parte dell'ecosistema Semrush. Utilizzatelo per condensare le reportistiche SEO e le analisi delle parole chiave in presentazioni digeribili.

Uno dei punti di forza di questo strumento di riepilogazione è la sua integrazione con il vasto database di Semrush. Ad esempio, nel riepilogare un audit del sito, l'IA ha contestualizzato automaticamente i risultati, collegandoli a tendenze SEO più ampie. Questa profondità di analisi è difficile da trovare nei riepilogatori autonomi.

💡Pro Tip: Abbinate questo riepilogatore allo strumento Keyword Magic per scoprire le parole chiave correlate e migliorare la pertinenza dei vostri riepiloghi.

Le migliori funzionalità/funzioni del riepilogare/riassumere di Semrush IA per i testi

Allinea i riepiloghi/riassunti dei contenuti con l'ottimizzazione delle parole chiave, garantendo una migliore visibilità nelle classifiche di ricerca

Ottenere passaggi successivi attuabili, come il traguardo delle parole chiave sottoperformanti, direttamente all'interno dei riepiloghi/riassunti

Creare un flusso di lavoro unificato per i professionisti SEO integrando il riepilogatore/riassunto di testo IA con altri strumenti di Semrush

Riepilogare/riassumere i testi IA di Semrush

Molto efficace per SEO e marketing, ma inadatto a progetti creativi, accademici o tecnici

Funziona meglio come parte della più ampia suite Semrush, il che lo rende poco pratico per gli utenti che cercano soluzioni di riepilogare/riassumere in modo autonomo

Prezzi del riepilogatore/riassumere IA di Semrush

Gratuito

Riepilogare/riassumere il testo con Semrush IA e valutazioni

G2: Nessuna valutazione disponibile

Nessuna valutazione disponibile Capterra: Nessuna valutazione disponibile

5. QuillBot (Miglior parafrasatore e strumento di scrittura IA per professionisti)

via QuillBot QuillBot è ideale per attività di riepilogo/riassunto e parafrasi rapide e concise. Lo strumento offre due modalità di riepilogazione, Frasi chiave e Modalità paragrafo, che consentono una certa flessibilità a seconda del livello di dettaglio richiesto.

Ciò che contraddistingue QuillBot è la sua convenienza e le sue capacità multitasking. Oltre a riepilogare/riassumere, funziona come controllore grammaticale, generatore di paragrafi e assistente di scrittura, che lo rende ideale per studenti, scrittori e professionisti che si destreggiano tra varie attività.

Le migliori funzionalità/funzione di QuillBot

Utilizzate l'opzione Highlight Sentences per identificare rapidamente le parti più importanti di lunghi documenti

Riepilogare/riassumere testi direttamente dalle pagine web per accelerare il flusso di lavoro della ricerca

Accesso alla parafrasi e al rilevamento del plagio per rendere più efficiente il processo di scrittura

Limiti di QuillBot

Gli utenti Free-tier devono fare i conti con le restrizioni sulla lunghezza dei testi, il che ostacola l'utilità di QuillBot per l'elaborazione di materiali più lunghi

Rispetto agli strumenti avanzati, l'output manca di sfumature e lucidità per le applicazioni professionali o creative

Prezzi di QuillBot

**Gratis

Premium: $9,95/utente al mese

Valutazioni e recensioni di QuillBot

G2: 4.4/5 (30+ recensioni)

4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

6. Anyword (Miglior generatore di copie di marketing alimentato dall'IA)

via Qualsiasi parola Ho testato Anyword con una campagna di lancio di un prodotto per il quale avevo bisogno di riepiloghi personalizzati per diverse fasce demografiche e piattaforme. Anyword ha generato un riepilogo professionale per un post su LinkedIn, una versione incisiva per Twitter e una variante dal tono informale per Instagram.

Una delle funzionalità/funzione più potenti di Anyword è la capacità di personalizzare i riepiloghi/riassunti. Questo rende lo strumento particolarmente utile per le aziende che vogliono mantenere la voce del marchio su più canali di comunicazione, adattandosi alle sfumature dei diversi pubblici.

💡 Pro Tip: Esplorate la funzionalità "Ideazione di contenuti" insieme ai riepiloghi/riassunti per generare nuovi contenuti per i blog o i social media.

Le migliori funzionalità/funzione di Anyword

Creazione di riepiloghi/riassunti personalizzati per dirigenti, giovani professionisti o nicchie di pubblico con precisione

Sfruttare metriche predittive come i tassi di clic e i punteggi di coinvolgimento per prendere decisioni di marketing basate sui dati

Ottimizzate i contenuti per varie piattaforme con riepiloghi/riassunti perfetti per i tweet, i titoli degli annunci o i formati più lunghi

Limiti di Anyword

Richiede una curva di apprendimento per interpretare efficacemente le metriche predittive, che può sopraffare gli utenti alle prime armi

La struttura dei prezzi premium lo posiziona come un investimento per i professionisti del marketing piuttosto che per l'uso individuale o su piccola scala

Prezzi di Anyword

Starter: $39 per marketer singoli e freelance

$39 per marketer singoli e freelance Data-driven : $79 per piccoli team di marketing

: $79 per piccoli team di marketing Business : $349 per grandi team di marketing con più di 10 utenti

: $349 per grandi team di marketing con più di 10 utenti Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Anyword

G2: 4.8/5 (1000+ recensioni)

4.8/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (300+ recensioni)

7. IA Summarizer (il migliore per il riepilogare/riassumere testi concisi)

via Riepilogare/riassumere l'IA IA Summarizer è uno strumento di base, senza fronzoli, che privilegia la semplicità e l'accessibilità.

Questo Strumento di IA per riepilogare/riassumere i documenti è adatto agli utenti che hanno bisogno di una soluzione rapida e di base, come gli studenti che riepilogano le note delle lezioni o i lettori occasionali che distillano gli articoli online.

Per le impostazioni professionali, tuttavia, l'assenza di opzioni personalizzate e di perfezionamento lo rende meno competitivo rispetto a strumenti come ClickUp.

💡 Pro Tip: Caricate reportistici di grandi dimensioni e utilizzate la funzionalità "Focus personalizzato" per riepilogare/riassumere sezioni specifiche come riepiloghi/appendici.

Le migliori funzionalità/funzioni di IA Summarizer

Estrae le chiavi di lettura da PDF e collegamenti web per riepilogare documenti di ricerca, reportistica o articoli di notizie

Specificare la lunghezza del riepilogo/riassunto o concentrarsi maggiormente su sezioni come introduzioni o conclusioni

Carica file di grandi dimensioni, fino a 50 MB, per reportistica dettagliata e documenti completi

limiti di #### IA Summarizer

Da fare: non permette agli utenti di regolare la lunghezza, il tono o l'attenzione del riepilogo/riassunto, rendendo i risultati meno versatili

Manca di integrazioni o capacità di esportazione, limitando l'usabilità in ambito professionaledel flusso di lavoro documentale Prezzi di IA Summarizer

**Gratis

Piano settimanale: $3.99

$3.99 Piano mensile: $6,99

Riepilogare/riassumere IA valutazioni e recensioni

G2: Nessuna valutazione disponibile

Nessuna valutazione disponibile Capterra: Nessuna valutazione disponibile

8. Jasper IA (Miglior generatore di riepilogo/riassunto per le aziende)

via Jasper IA Jasper IA è uno strumento che combina la riepilogazione con la generazione di contenuti robusti. È efficace per progetti ad alto rischio, come la creazione di riepiloghi/riassunti da lunghe reportistiche di ricerca di mercato o la distillazione delle linee guida del marchio in punti d'azione per i team.

Una funzionalità/funzione che mi ha colpito è la sua ottimizzazione dei contenuti. Ad esempio, ha riepilogato un denso white paper e Jasper ha condensato il contenuto e suggerito miglioramenti alla formulazione per una migliore leggibilità.

Un altro punto di forza è la sua versatilità tra i vari formati di contenuto. Che si tratti di riepilogare/riassumere eBook, newsletter o anche strategie di social media, Jasper adatta il suo tono, la sua struttura e la sua attenzione.

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper IA

Personalizzazione del tono, della lunghezza e dello stile per adattare i risultati alle esigenze specifiche del pubblico

Migliora i contenuti ristrutturandoli e lucidandoli per migliorarne la chiarezza e l'impatto

Connessione di questo strumento con Grammarly, Documenti Google e piattaforme CMS per flussi di lavoro più fluidicontrollo della versione Limiti di Jasper

Richiede agli utenti di familiarizzare con il prompt crafting e con le impostazioni avanzate per ottenere risultati ottimali

Il suo costo lo rende irraggiungibile per gli utenti che cercano capacità di riepilogare/riassumere in modo semplice o occasionale

Prezzi di Jasper

Autore: $39/postazione al mese

$39/postazione al mese Pro: $59/seduta al mese

$59/seduta al mese Aziendale: Prezzi personalizzati

Jasper valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (1200+ recensioni)

4.7/5 (1200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1800+ recensioni)

9. Any Summary (il miglior generatore rapido di riepilogo/riassunto IA per qualsiasi documento)

via Qualsiasi riepilogo/riassunto Se siete alla ricerca di uno strumento leggero e diretto per attività di riepilogare/riassumere rapidamente, Any Summary può aiutarvi.

Uno dei suoi punti di forza è la velocità. Anche con contenuti moderatamente lunghi (ad esempio, articoli di 3.000 parole), lo strumento ha elaborato e prodotto riepiloghi in pochi secondi.

💡Pro Tip: Testate la funzionalità/funzione di compatibilità con il browser per generare riepiloghi direttamente da articoli online o URL incollati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Any Summary

Genera riepiloghi senza passaggi inutili o distrazioni

Affidatevi a questo strumento per gestire rapidamente testi di media lunghezza, il che lo rende ideale per le attività di riepilogare/riassumere sul momento

Cattura le idee principali in modo accurato, il che lo rende utile per l'uso personale, come per sfogliare lunghe letture o preparare punti di discussione

Qualsiasi limite al riepilogo/riassunto

Manca di opzioni avanzate come la regolazione dei toni, le integrazioni o le funzionalità/funzione di esportazione, riducendo il suo fascino per gli utenti professionali

Progettato per riepiloghi/riassunti una tantum, non è scalabile per progetti più ampi o per l'uso in team

Prezzi di Any Summary

Free

Plus: $99,99 all'anno

Valutazioni e recensioni di Any Summary

G2: Nessuna valutazione disponibile

Nessuna valutazione disponibile Capterra: Nessuna valutazione disponibile

10. Wordtune (Migliori riepiloghi/riassunti IA generati per i video di YouTube)

via Sintonia di parole Wordtune è un assistente di scrittura intuitivo che aiuta a perfezionare i contenuti e a condensarli. L'ho trovato particolarmente utile quando ho riepilogato/riassunto lunghi video di YouTube, email, progetti o bozze di blog, perché non solo ha creato versioni concise, ma ha anche perfezionato il linguaggio e migliorato la chiarezza.

Ciò che rende Wordtune unico è la sua opzione di riformulazione. Un'altra funzionalità/funzione è la sua integrazione in tempo reale con piattaforme come Documenti Google, che garantisce un'esperienza di scrittura senza soluzione di continuità. Questo rende Wordtune adatto a professionisti, studenti e scrittori che desiderano ottenere risultati raffinati senza sacrificare il contesto.

Le migliori funzionalità/funzione di Wordtune

Adatta i riepiloghi/riassunti allo stile di comunicazione formale, informale o conciso, in base al pubblico

Modificate e perfezionate i riepiloghi direttamente nei Documenti Google, risparmiando tempo per le modifiche avanti e indietro

Miglioramento della scrittura con riepiloghi/riassunti e modifiche alla chiarezza

Limiti di Wordtune

I limiti al numero di parole e alle funzionalità/funzione nel livello gratuito ne ostacolano l'utilità per gli utenti che gestiscono documenti di grandi dimensioni

Molte funzionalità/funzione, come le opzioni di tono avanzate, sono bloccate dietro una sottoscrizione, il che limita il valore per gli utenti occasionali

Prezzi di Wordtune

**Gratis

Avanzato: $6,99/mese (addebitato annualmente)

$6,99/mese (addebitato annualmente) Unlimited: $9,99/mese (con fatturazione annuale)

$9,99/mese (con fatturazione annuale) Aziendale: Prezzo personalizzato

Wordtune valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (170+ recensioni)

4.6/5 (170+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (70+ recensioni)

ClickUp: Lo strumento di riepilogazione/riassunto IA definitivo

Quando ho iniziato a sperimentare strumenti di IA per la riepilogazione, avevo una lista di controllo: dovevano farmi risparmiare tempo, integrarsi con il mio flusso di lavoro e non lasciarmi a rimuginare per collegare i punti in seguito.

Tutti gli strumenti presenti in questo elenco promettevano di dare risultati, ma solo quando ho usato ClickUp ho capito cosa mi mancava: uno strumento di riepilogazione che non si limitasse a elaborare le informazioni, ma che mi aiutasse a "fare qualcosa con esse"_

Ogni intuizione diventa parte di un piano più ampio, ogni attività ha un hub centralizzato e ogni progetto va avanti senza che io debba destreggiarmi tra più piattaforme.

Per una persona come me, che si trova sempre a dover bilanciare una dozzina di priorità diverse, ClickUp sembra meno uno strumento e più un'estensione del mio lavoro.

