Come creare e gestire una linea di base dell'ambito nel project management

solo una piccola modifica", hanno detto. Ma le piccole modifiche hanno l'abitudine di crescere, diventando ritardi, perdite di budget e confusione in tutto il team.

Vi suona familiare? È il caos di affrontare un progetto senza un piano solido.

Una linea di base dell'ambito è la vostra rete di sicurezza. Traccia la linea di demarcazione tra ciò che è dentro e ciò che è fuori. In questo modo, quando si presentano richieste dell'ultimo minuto o tagli di budget a sorpresa, potete rimanere in carreggiata e prendere decisioni più intelligenti.

In questa guida vi mostreremo come creare e gestire una linea di base dell'ambito che mantenga i vostri progetti stabili, indipendentemente da ciò che vi viene proposto.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Una linea di base dell'ambito definisce chiaramente gli obiettivi, i risultati, i confini, i vincoli e le esclusioni di un progetto, garantendo l'allineamento con le aspettative degli stakeholder

È costituita dalla dichiarazione dell'ambito del progetto, dalla struttura di ripartizione del lavoro (WBS) e dal dizionario WBS, che dettaglia attività e responsabilità. Insieme, formano le fondamenta della baseline e semplificano il piano del progetto

ClickUp aiuta a gestire la baseline dell'ambito grazie a funzionalità avanzate di gestione delle attività e di collaborazione in tempo reale

Che cos'è una linea di base dell'ambito?

Una linea di base dell'ambito è un accordo formale che allinea le parti interessate sul progetto sull'ambito del progetto , gli oggetti, i risultati e i vincoli del progetto. In genere include i seguenti elementi:

Risorse del progetto: Dettagli sulla manodopera, gli strumenti e i materiali necessari per l'esecuzione

Dettagli sulla manodopera, gli strumenti e i materiali necessari per l'esecuzione Sequenza dei progetti: Specifica le scadenze e le attività cardine per il monitoraggio dello stato

Specifica le scadenze e le attività cardine per il monitoraggio dello stato Consegne del progetto: Delinea i risultati o le produttività previste del progetto

Delinea i risultati o le produttività previste del progetto Limiti del progetto: Chiarisce cosa è incluso ed esclude gli elementi al di fuori del progetto

Chiarisce cosa è incluso ed esclude gli elementi al di fuori del progetto Partecipanti chiave: Elenca le persone o i gruppi che hanno un interesse nel progetto

Elenca le persone o i gruppi che hanno un interesse nel progetto Limiti delle risorse: Evidenzia limiti come il budget, le risorse disponibili o il tempo

Questo documento di base del progetto è un punto di riferimento fondamentale per tutta la durata del progetto ciclo di vita del progetto . I team possono monitorare lo stato di avanzamento e confrontare i risultati effettivi con l'ambito pianificato.

Suggerimento: Per evitare sorprese a metà progetto, rivedete la linea di base dell'ambito con tutte le parti interessate prima di iniziare.

Perché una linea di base dell'ambito è importante nel project management?

Vi è mai capitato che un client chiedesse una "piccola modifica" che in qualche modo si è trasformata in tre settimane di lavoro in più? Sì, è per questo che abbiamo bisogno di una linea di base dell'ambito, per fermare quelle sorprese subdole.

La linea di base dell'ambito è la spina dorsale di qualsiasi progetto, in grado di allineare gli obiettivi, gestire le aspettative e tenere tutto sotto controllo. L'impostazione di confini chiari e la prevenzione delle sorprese sono fondamentali per navigare nella complessità e garantire un esito positivo. Ecco come fare:

Definisce aspettative chiare: stabilisce una comprensione comune degli obiettivi, dei risultati e dei limiti del progetto per tutte le parti interessate

stabilisce una comprensione comune degli obiettivi, dei risultati e dei limiti del progetto per tutte le parti interessate Supporta il monitoraggio dello stato di avanzamento: Funge da punto di riferimento per confrontare le attività pianificate con le prestazioni effettive

Funge da punto di riferimento per confrontare le attività pianificate con le prestazioni effettive **Minimizza l'estensione del progetto: aiuta a individuare e controllare le modifiche non autorizzate o le espansioni del progetto

Facilita l'allocazione delle risorse: Assicura che il tempo, il budget e la manodopera siano utilizzati in modo efficiente entro limiti definiti

Assicura che il tempo, il budget e la manodopera siano utilizzati in modo efficiente entro limiti definiti Migliora la comunicazione con gli stakeholder: Fornisce un accordo documentato, riducendo le incomprensioni e aumentando la collaborazione

Fornisce un accordo documentato, riducendo le incomprensioni e aumentando la collaborazione Supporta la gestione del rischio: Identifica chiaramente i limiti e i vincoli, aiutando a identificare precocemente i potenziali rischi

**Esempio: per un progetto di riprogettazione di un sito web aziendale, i componenti di base dell'ambito comprendevano:

Deliverables: Un sito web responsive con dieci pagine, ottimizzazione SEO e integrazione CRM

Un sito web responsive con dieci pagine, ottimizzazione SEO e integrazione CRM Sequenza: 3 mesi con revisioni delle attività cardine ogni 4 settimane

3 mesi con revisioni delle attività cardine ogni 4 settimane Confini: Sono escluse funzionalità/funzione di e-commerce o creazione di contenuti aggiuntivi

Sono escluse funzionalità/funzione di e-commerce o creazione di contenuti aggiuntivi Costrizioni: Un budget di $$$a 50.000 e un team di 5 persone

A metà del progetto, il team di marketing ha richiesto una sezione blog. Il project manager ha fatto riferimento alla linea di base dell'ambito, ha confermato che non rientrava nell'ambito e l'ha rinviata a una fase successiva per mantenere il progetto in linea con i tempi e il budget.

Ambito di riferimento vs. Scope creep

Linea di base dell'ambito e insinuazione dell'ambito sono strettamente correlati, ma hanno scopi diversi.

Mentre la linea di base dell'ambito definisce e blocca i confini del progetto, lo scope creep si verifica quando tali confini vengono ampliati o ignorati.

Aspetto | Baseline dell'ambito | Scope Creep |

| ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |

| Scopo | Assicura l'allineamento tra gli stakeholder e fornisce un riferimento per il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto | Spesso non intenzionale, interrompe l'attenzione del progetto e può portare a ritardi o a uno sforamento del budget |

| Controllo | Chiaramente definito, documentato e approvato da tutti gli stakeholder all'inizio del progetto | In genere si verifica a causa di una mancanza di controllo dell'ambito o di una comunicazione insufficiente tra gli stakeholder |

| Impatto | Aiuta /href/https://clickup.com/it/blog/45706/gestione-dei-bilanci-dei-progetti/maintain budget del progetto/%href/, l'attenzione e le tempistiche | Può far deragliare le tempistiche, aumentare i costi e diminuire la soddisfazione degli stakeholder |

| Esempio | I risultati chiave di una campagna di marketing includono la creazione di tre annunci sui social media e di una pagina di destinazione | Gli stakeholder richiedono ulteriori annunci video senza rivedere il /href/https://clickup.com/it/blog/62170/calendario-del-progetto/project programma/%href/ o il budget |

Ambito di base vs. Ambito di sviluppo

🚀 L'ambito come un professionista!

Volete un modo più veloce per creare l'ambito del progetto?

Provate il programma Modello di lavagna online di ClickUp Project Scope! Mappate il vostro progetto in modo visivo, collaborate con il vostro team in tempo reale e non lasciatevi sfuggire il rischio di un'estensione eccessiva, il tutto in un unico posto!

Componenti di una linea di base dell'ambito

La linea di base dell'ambito ha tre componenti principali, ciascuno con una funzione specifica:

1. Dichiarazione dell'ambito del progetto: Definisce gli oggetti, le consegne, i confini e i vincoli del progetto.

2. Struttura di ripartizione del lavoro (WIP): Suddivide il progetto in attività più piccole, rendendo più facile la gestione e il monitoraggio dello stato.

3. Dizionario della WBS: Fornisce informazioni dettagliate per ogni attività della WBS, comprese le descrizioni, le risorse, i costi, le Sequenze e le responsabilità.

Insieme, questi componenti forniscono un quadro chiaro e conciso dell'ambito del progetto, in modo che tutti sappiano esattamente cosa è necessario e cosa ci si aspetta.

**Per saperne di più 5 passaggi per un efficiente project management del tempo

Come creare una linea di base dell'ambito?

La creazione di una linea di base dell'ambito è un processo strutturato che imposta la fase di esecuzione del progetto senza intoppi. Ecco come crearne una in modo efficace:

Passaggio 1: sviluppare una dichiarazione d'ambito chiara e dettagliata

Una dichiarazione dell'ambito ben scritta getta le basi del progetto, assicurando che tutte le parti interessate siano allineate sugli obiettivi e sugli scopi. I suoi componenti chiave includono:

Obiettivi del progetto: Lo scopo o gli obiettivi del progetto

Lo scopo o gli obiettivi del progetto Conseguenze del progetto: Risultati o produttività specifici che il progetto fornirà

Risultati o produttività specifici che il progetto fornirà Inclusioni ed esclusioni: Cosa fa parte dei deliverable e cosa no

Cosa fa parte dei deliverable e cosa no Costrizioni: Budget, Sequenza, risorse o qualsiasi altro fattore di limite

Budget, Sequenza, risorse o qualsiasi altro fattore di limite Assunzioni: Condizioni o scenari che potrebbero influenzare l'esecuzione del progetto

Condizioni o scenari che potrebbero influenzare l'esecuzione del progetto Criteri di accettazione: Standard che definiscono se un deliverable soddisfa le aspettative

Una volta redatto, rivedetelo con tutti i soggetti chiave, compresi i team interni, i collaboratori esterni e i responsabili delle decisioni. Raccogliete il loro feedback per garantire l'allineamento, consolidare le aspettative e ridurre al minimo le possibilità di future controversie o comunicazioni errate.

Un consiglio da professionisti: Utilizzate Documenti ClickUp per centralizzare la dichiarazione dell'ambito, consentendo modifiche e collaborazione in tempo reale.

Esempio: Per un progetto di campagna di marketing, la dichiarazione dell'ambito include oggetti come il lancio di una campagna pubblicitaria sui social media su tre piattaforme e la creazione di una pagina di destinazione. Le esclusioni includono mezzi di comunicazione aggiuntivi come annunci video o collaborazioni con influencer che non rientrano nei vincoli di budget e di Sequenza.

Passaggio 2: suddividere il progetto in attività utilizzando la WBS

Il passaggio successivo consiste nello strutturare il progetto in attività più piccole e gestibili, utilizzando la Work Breakdown Structure (WBS). Questo quadro visivo cattura ogni attività del progetto e diventa la base per la pianificazione, il budget e l'allocazione delle risorse.

Attività di livello superiore (pacchetti di progetto): consegne più grandi o componenti principali del progetto

consegne più grandi o componenti principali del progetto Compiti di livello inferiore (pacchetti di lavoro): Elementi attuabili nell'ambito di ciascun pacchetto di progetto, che suddividono i risultati in attività gestibili

Per i progetti più complessi, i pacchetti di progetto possono essere ulteriormente suddivisi in sottopacchetti o pacchetti di lavoro multipli.

Ecco un esempio eccellente di WBS per un progetto di ricerca di mercato:

via WorkBreakdownStructure.com Per semplificare la creazione della propria WBS, il file Modello di struttura di ripartizione del lavoro di ClickUp fornisce un quadro visivo e sistematico per suddividere i progetti in obiettivi più piccoli e realizzabili.

Si rivolge a vari settori e tipi di progetto, aiutando i team:

Mantenere le attività in ordine: Sia che si tratti di destreggiarsi tra le priorità o di ordinare le attività in base alla complessità, i campi personalizzati del modello rendono semplice per il comitato direttivo del progetto organizzare tutto in un unico posto

Sia che si tratti di destreggiarsi tra le priorità o di ordinare le attività in base alla complessità, i campi personalizzati del modello rendono semplice per il comitato direttivo del progetto organizzare tutto in un unico posto **Con stati delle attività come "Non iniziato", "In corso" e "Completato", è facile vedere a che punto sono le cose senza dover scavare tra gli aggiornamenti infiniti

Adattamento alle esigenze aziendali: Avete bisogno di una visualizzazione a grandi linee? Il Vista Gantt mappa le sequenze temporali e le dipendenze. Preferite i dettagli? La vista Vista Elenco spiega tutto in dettaglio

Avete bisogno di una visualizzazione a grandi linee? Il Vista Gantt mappa le sequenze temporali e le dipendenze. Preferite i dettagli? La vista Vista Elenco spiega tutto in dettaglio **Dimenticate le catene di email disordinate: gli aggiornamenti in tempo reale mantengono tutti sulla stessa pagina e rendono la collaborazione semplice

Sia che stiate gestendo il lancio di un prodotto o pianificando un evento, questo modello vi aiuta a tenere sotto controllo ogni dettaglio senza sentirvi sopraffatti. Una volta provato, vi chiederete come avete fatto a gestire progetti senza di esso. 😎

Passaggio 3: documentare il dizionario della WBS per chiarire ogni attività

Il dizionario della WBS è un riferimento dettagliato che spiega ogni attività della struttura di ripartizione del lavoro (WBS), in modo che tutti sappiano di cosa si tratta. Cancella ogni incertezza su ciò che deve essere terminato e su come raggiungerlo.

Ecco che cosa include di solito:

Titolo del progetto o del pacchetto di lavoro

Descrizione dei confini del pacchetto, dei deliverable e delle esclusioni

Nome e informazioni di contatto per i team, gli individui o l'organizzazione assegnata

Criteri di accettazione dei deliverable, comprese le aspettative di qualità, i requisiti fisici e funzionali e l'approvatore designato

Date di inizio/fine progetto, attività cardine e dipendenze

Potenziali minacce e strategie per affrontarle

Tuttavia, la creazione di una linea di base dell'ambito è solo il punto di partenza. Per gestirla e perfezionarla in modo efficace durante lo stato del progetto, è necessaria una piattaforma per monitorare le modifiche, allineare i team e garantire che tutto rimanga in linea.

Esempio: Nel dizionario della WBS, includere dettagli come:

Nome dell'attività: Riprogettazione della homepage

Team assegnato: Team di progettazione

Sequenza: 2 settimane

Prodotti consegnati: Wireframe e mockup

Gestire senza problemi le linee di base dell'ambito con ClickUp

La gestione della linea di base dell'ambito non deve essere complicata, soprattutto quando si dispone di ClickUp a portata di mano.

Questo project management la piattaforma di gestione dei progetti non si limita a monitorare le attività, ma fornisce gli strumenti per monitorare gli elementi fondamentali del progetto in tempo reale, assicurandovi di essere sempre sulla buona strada e in linea con gli obiettivi iniziali.

Con ClickUp è possibile documentare la linea di base dell'ambito, dalle consegne alle scadenze, tutto in un unico posto. Ma ciò che lo distingue è la facilità con cui consente di mantenere la rotta. Grazie agli aggiornamenti in tempo reale e alle visualizzazioni personalizzabili, è possibile monitorare ogni cambiamento, grande o piccolo, nel momento stesso in cui avviene.

Ciò significa che non ci saranno più sorprese dell'ultimo minuto o sbandamenti del progetto, ma solo uno stato di avanzamento fluido e trasparente verso gli obiettivi finali.

Vediamo come.

Redigere e archiviare le linee di base dell'ambito all'interno di ClickUp Docs

Utilizzare Documenti di ClickUp per creare e archiviare facilmente la dichiarazione dell'ambito, i deliverable, le esclusioni e i vincoli in un documento centralizzato. Teams consente anche la collaborazione, in modo che i membri del team possano fornire input o suggerire modifiche in tempo reale.

Creare, gestire e condividere le linee di base dell'ambito all'interno di ClickUp Docs per un project management efficiente

Oltre alla collaborazione, i controlli di ClickUp sulla privacy e sulla modifica garantiscono la massima tranquillità. Condividete la vostra linea di base dell'ambito con gli stakeholder utilizzando collegamenti sicuri e controllate le autorizzazioni per garantire che solo i membri autorevoli del team possano visualizzarla o modificarla.

Inoltre, grazie alla cronologia completa delle versioni, è possibile monitorare le modifiche nel tempo, assicurando che ogni dettaglio venga conservato durante l'evoluzione del progetto. Sia che siate in fase di piano o che abbiate bisogno di rivedere le decisioni prese in passato, ClickUp Documenti mantiene la vostra linea di base dell'ambito sicura, trasparente e aggiornata.

Organizzate il vostro processo con l'attività di ClickUp Tasks

Con Attività di ClickUp è possibile suddividere progetti complessi in unità più piccole e gestibili. A ogni attività possono essere assegnati uno scopo, un oggetto e una sequenza di tempo specifici.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Task-view-Due-dates.png Attività di ClickUp: ambito di base /$$$img/

Creare attività più piccole all'interno di ClickUp Tasks per gestire componenti di progetti di grandi dimensioni

Ad esempio, in un progetto di riprogettazione di un sito web, si possono creare attività come:

Riprogettazione della homepage

Aggiornare le pagine della produttività

Integrare il carrello degli acquisti

Ogni attività rappresenta una consegna chiave e aiuta a definire l'ambito principale del progetto.

Man mano che il progetto procede, è possibile suddividere ulteriormente le attività creando attività secondarie per catturare ulteriori dettagli o sottoprogetti:

Aggiornamento della galleria di immagini della produttività

Testare la reattività dei dispositivi mobili

Questa struttura assicura il monitoraggio di ogni aspetto del progetto, mantenendo tutto allineato con gli obiettivi originali e prevenendo lo scope creep.

Impostare gli obiettivi con ClickUp Obiettivi

Con Obiettivi di ClickUp è possibile:

Definire gli obiettivi: Impostare obiettivi di alto livello per il progetto, per dare al team qualcosa di concreto intorno a cui radunarsi e assicurarsi che tutti sappiano a cosa stanno lavorando

Impostare obiettivi di alto livello per il progetto, per dare al team qualcosa di concreto intorno a cui radunarsi e assicurarsi che tutti sappiano a cosa stanno lavorando Monitorare lo stato di avanzamento: Collegare le attività e le attività cardine direttamente agli obiettivi, in modo da poter vedere come tutto si ricollega al quadro generale

Collegare le attività e le attività cardine direttamente agli obiettivi, in modo da poter vedere come tutto si ricollega al quadro generale **Se l'obiettivo si sposta lungo il percorso, ClickUp Obiettivi consente di individuare i cambiamenti nel momento stesso in cui si verificano. Non c'è bisogno di aspettare che i problemi si manifestino: è possibile apportare modifiche in tempo reale

Rimanete informati con le notifiche: Impostare avvisi personalizzati per rimanere aggiornati sullo stato degli obiettivi e sulle attività cardine. Che si tratti di un'attività che sta per essere completata o di un aggiornamento di un obiettivo, ClickUp Obiettivi vi tiene sempre informati

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Golas-simplified-1400x934.png ClickUp Golas: ambito di base /$$$img/

Allineare il lavoro del team con gli obiettivi del progetto utilizzando ClickUp Obiettivi

Aggiungete valore con i traguardi di ClickUp Portate il monitoraggio degli obiettivi a un livello superiore grazie all'impostazione di traguardi misurabili:

Traguardi numerici: Impostazione di obiettivi specifici come "Completare dieci mockup di design" o "Sviluppare cinque personas utente" per garantire il raggiungimento delle attività cardine del progetto

Traguardi vero/falso: Tenere traccia di attività cardine come "Approvazione del client ricevuta" o "Test finale completato" e spuntarle una volta terminate

Semplificate la collaborazione con gli stakeholder con ClickUp Chattare ClickUp Chattare va oltre la messaggistica: è una

collaborazione in tempo reale spazio in cui i team e le parti interessate possono riunirsi per gestire gli aggiornamenti della linea di base dell'ambito con precisione e velocità.

Ecco come fare:

💡 Catturare istantaneamente le modifiche dell'ambito: Quando si discute di una modifica dell'ambito in chat, è possibile convertire istantaneamente la conversazione in un'attività. Ad esempio, se le parti interessate decidono di aggiungere una nuova deliverable o di modificare la Sequenza, è possibile creare un'attività in tempo reale per aggiornare le baseline dell'ambito del progetto senza perdere un colpo.

🔄 Centralizza le discussioni: Mantiene tutte le conversazioni sulle modifiche dell'ambito in un unico luogo. Utilizzate i thread per monitorare gli aggiornamenti di attività specifiche o di attività cardine legate alla linea di base dell'ambito, in modo che ogni decisione e discussione sia facilmente accessibile e documentata.

risolvere i problemi in modo proattivo: I team possono segnalare potenziali rischi o conflitti dell'ambito in chat e cercare soluzioni in modo collaborativo. Ad esempio, se una dipendenza minaccia la Sequenza di una deliverable, può essere identificata e affrontata immediatamente.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Chat-new-1-1400x932.png ClickUp Chat /$$$img/

Utilizzate ClickUp Chat per rimanere in connessione con gli stakeholder del progetto sugli aggiornamenti della linea di base dell'ambito

Con ClickUp Chattare, tutte le discussioni sull'ambito sono centralizzate e attuabili, legate direttamente alle attività e agli obiettivi. In questo modo si garantisce che le modifiche siano documentate e che i membri del team siano tenuti a rendere conto del loro operato per tutta la durata del progetto.

Iniziate rapidamente con i modelli pre-costruiti di ClickUp

Potete anche iniziare con modelli già pronti modelli di ambito del progetto già pronti per risparmiare tempo ed evitare di ripartire da zero.

Il Modello di piano di gestione dell'ambito di ClickUp fornisce un quadro strutturato per la gestione delle modifiche all'ambito, il monitoraggio delle risorse e l'identificazione dei rischi potenziali che influiscono sui risultati del progetto.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/709faed3-600.png Modello di piano di gestione dell'ambito di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6147724&department=pmo Scarica questo modello /$$$cta/

Ecco come può essere utile:

Monitoraggio del tempo : Monitoraggio del tempo speso per attività come "Sviluppare il prototipo dell'app" Confrontate il tempo effettivo con le durate stimate per assicurarvi che il progetto rimanga in linea con i tempi

: Monitoraggio del tempo speso per attività come "Sviluppare il prototipo dell'app" Confrontate il tempo effettivo con le durate stimate per assicurarvi che il progetto rimanga in linea con i tempi Dipendenze : Impostare una dipendenza tra le attività, ad esempio l'attività "Finalizzazione del design" dipende da "Revisione iniziale del design", per mantenere il flusso di lavoro senza colli di bottiglia

: Impostare una dipendenza tra le attività, ad esempio l'attività "Finalizzazione del design" dipende da "Revisione iniziale del design", per mantenere il flusso di lavoro senza colli di bottiglia Notifiche delle attività: Ricevere notifiche automatiche in caso di ritardi o modifiche dell'ambito, ad esempio se un'attività come "Approvare il logo finale" è in ritardo sulla tabella di marcia; Automazioni di ClickUp assicurano che il team possa agire rapidamente

Gestione delle modifiche alla linea di base dell'ambito

Le richieste di modifica a sorpresa sono inevitabili in un progetto. Che si tratti di un cliente che chiede una funzionalità/funzione dell'ultimo minuto, di stakeholder che cambiano le priorità o di ostacoli imprevisti, gestire queste modifiche in modo efficace è fondamentale per l'esito positivo del progetto.

È qui che un approccio ben strutturato gestisce le modifiche dell'ambito riducendo al minimo il caos, gli errori di comunicazione e le scadenze non rispettate.

Processo di controllo delle modifiche

Questa struttura sistematica identifica, valuta e gestisce le modifiche all'ambito, alla Sequenza, al budget o ai risultati di un progetto. In genere prevede questi passaggi chiave:

1. Presentare una richiesta di modifica: Documentare la modifica proposta, comprese le motivazioni, i potenziali benefici e l'impatto previsto sulle metriche del progetto.

2. Valutare la modifica: Analizzare come la modifica influirà su costi, tempi, risorse e obiettivi generali del progetto.

3. Approvare o rifiutare: Il project manager o un autore designato esamina la valutazione e decide se procedere con la modifica.

4. Implementare la modifica: Per implementare, aggiornare il progetto di base comunicare la modifica agli stakeholder interessati, incorporarla nel piano del progetto e far approvare la nuova linea di base dell'ambito.

5. Monitorare l'impatto: Monitorare la modifica implementata per assicurarsi che sia in linea con le aspettative e non introduca rischi imprevisti.

Con una procedura formale di controllo del progetto processo, i team possono ridurre al minimo le interruzioni, controllare i rischi e mantenere l'allineamento con gli oggetti del progetto.

💡Pro Tip: Implementare un "blocco delle modifiche" nelle attività cardine del progetto. Ad esempio, una finestra di non modifica durante le fasi finali della progettazione o dello sviluppo consente di apportare solo le modifiche essenziali, in modo che i team possano concentrarsi sulle consegne critiche e sulle attività di progettazione ridurre al minimo l'estensione del progetto .

Impatto sulle metriche del progetto

Immaginate un progetto in cui l'aggiunta di funzionalità/funzione aggiuntive aumenta il carico di lavoro del team di sviluppo. Questo potrebbe portare a:

Costi più elevati : Le funzionalità/funzione extra richiedono risorse aggiuntive, con conseguente aumento delle spese

: Le funzionalità/funzione extra richiedono risorse aggiuntive, con conseguente aumento delle spese Sequenza più lunga : Le funzionalità/funzione aggiuntive prolungano le fasi di progettazione, sviluppo e test, causando ritardi

: Le funzionalità/funzione aggiuntive prolungano le fasi di progettazione, sviluppo e test, causando ritardi Impatto sulla qualità: Il lavoro affrettato dovuto alla maggiore complessità può risultare in problemi mancati, con conseguenti bug nel prodotto finale

Ecco come evitarlo:

Utilizzare il tempo cuscinetto: Costruire una "assicurazione sul tempo" allocando ore extra per le modifiche impreviste per evitare interruzioni nella Sequenza del progetto

Costruire una "assicurazione sul tempo" allocando ore extra per le modifiche impreviste per evitare interruzioni nella Sequenza del progetto **Sfruttare la condivisione delle risorse: sfruttare i punti di forza del team o ridistribuire i carichi di lavoro per ridurre i costi e rientrare nel budget senza compromettere la qualità

Adottare un approccio di test "a prova di errore": Implementare un processo di test a livelli, in cui ogni nuova aggiunta all'ambito viene sottoposta a un test rapido e di alto livello prima di una valutazione dettagliata della qualità. In questo modo i problemi più importanti vengono individuati tempestivamente e la qualità viene mantenuta senza ritardi

**Per saperne di più Come scrivere uno Scope of Work (con esempi e modelli di SOW)

Benefici di una linea di base dell'ambito ben definita

Una linea di base ben definita dell'ambito mantiene il progetto sulla giusta rotta. Vediamo come:

Miglioramento del controllo del progetto : Con deliverable e sequenze chiare, i project manager possono monitorare lo stato di avanzamento e apportare le modifiche necessarie

: Con deliverable e sequenze chiare, i project manager possono monitorare lo stato di avanzamento e apportare le modifiche necessarie Maggiore soddisfazione degli stakeholder : Aspettative cancellate portano a una maggiore soddisfazione degli stakeholder quando il progetto soddisfa o supera le aspettative

: Aspettative cancellate portano a una maggiore soddisfazione degli stakeholder quando il progetto soddisfa o supera le aspettative Più rapido processo decisionale : Linee guida chiare sull'ambito consentono ai team di prendere decisioni rapide e informate

: Linee guida chiare sull'ambito consentono ai team di prendere decisioni rapide e informate Allineamento dei lavori richiesti dal team : Un ambito definito mantiene tutti sulla stessa pagina, promuovendo la collaborazione e accelerando l'esecuzione

: Un ambito definito mantiene tutti sulla stessa pagina, promuovendo la collaborazione e accelerando l'esecuzione Bilancio accurato: Aiuta a mantenere stime finanziarie realistiche e previene i costi imprevisti

**Per saperne di più Come creare un piano di progetto di alto livello per il vostro team

Superare le potenziali sfide della creazione e della gestione delle linee di base dell'ambito

Le sfide sono inevitabili quando si sviluppano le linee di base dell'ambito, ma con il giusto approccio è possibile affrontarle e rimanere in linea. Ecco come fare:

1. Oggetti poco chiari del progetto

Se gli oggetti del progetto non sono ben definiti, è difficile creare un ambito chiaro e misurabile. Questo può portare a un aumento dell'ambito e a priorità non allineate.

Per superare questo problema:

assicurarsi che tutte le parti interessate siano d'accordo su oggetti specifici e misurabili

✅ Documentare gli obiettivi in una carta del progetto che menzioni gli oggetti, i vincoli e i presupposti

rivalutare gli oggetti nelle fasi chiave del progetto per garantire l'allineamento e, se necessario, modificarli

2. Mancanza di allineamento degli stakeholder

I diversi stakeholder possono visualizzare priorità e risultati del progetto in conflitto tra loro, rendendo difficile lo sviluppo di una linea di base coesa. Questo può portare all'insoddisfazione e a cambiamenti a metà progetto.

**Per evitare questo problema

discutere fin dall'inizio per allineare le aspettative di tutti e raccogliere input

centralizzare la comunicazione e la documentazione del progetto per garantire la trasparenza

✅ Tenere informate tutte le parti coinvolte sullo stato del progetto, in modo da poter affrontare tempestivamente eventuali disallineamenti

3. Raccolta dei requisiti inadeguata

La mancata raccolta di requisiti completi può portare a un ambito incompleto, causando lo scope creep o ritardi nel progetto. Spesso i requisiti mancanti diventano evidenti solo a progetto avviato.

**Per affrontare questo problema

✅ Condurre interviste e workshop approfonditi con le chiavi di volta e i membri del team per raccogliere tutti i requisiti rilevanti

assicurarsi che i requisiti raccolti siano in linea con le esigenze delle parti interessate prima di procedere

✅ Definire come verranno gestiti i requisiti nuovi o mancanti una volta avviato il progetto

4. Gestire più modifiche contemporaneamente

Quando si verificano più modifiche all'ambito contemporaneamente, può essere difficile gestirle in modo efficace. Questo può portare a ritardi nella valutazione e nell'approvazione delle modifiche e causare un ritardo nella pianificazione del progetto.

**Per gestire questo problema

**Valutare e affrontare le modifiche in base all'urgenza e all'impatto per evitare ritardi

implementare un sistema di richiesta di modifiche per semplificare il processo di approvazione con criteri cancellati

✅ Assegnare a un team o a un singolo individuo la gestione e il monitoraggio di più modifiche in modo efficiente

Impostazione di una solida linea di base dell'ambito per progetti di esito positivo con ClickUp

Sappiamo tutti quanto facilmente le cose vadano fuori controllo in progetti complessi. Un piccolo cambiamento qui, uno spostamento di priorità là, e improvvisamente il progetto sembra allontanarsi dalla visione originale.

ClickUp semplifica la definizione, la gestione e il rispetto della linea di base dell'ambito. Con ClickUp Documenti, potete mappare tutti gli obiettivi, le consegne e le scadenze in un unico posto: niente più confusione o ricerca di dettagli.

Gli Obiettivi di ClickUp assicurano che ogni attività, per quanto piccola, sia in linea con gli obiettivi più importanti. Quando si verificano cambiamenti (perché ne avvengono sempre), ClickUp Chattare vi permette di collaborare con le parti interessate in tempo reale, creando automaticamente attività per rimanere al passo con le modifiche dell'ambito.

Inoltre, grazie ai modelli precostituiti di ClickUp, avrete a disposizione un quadro strutturato per avviare la vostra linea di base dell'ambito e far procedere il progetto senza intoppi.

Siete pronti a evitare la dispersione dell'ambito e a garantire che il vostro progetto rimanga in linea? Iscrivetevi a ClickUp oggi.