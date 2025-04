Come creare criteri di accettazione efficaci per il vostro team

Quando un'attività viene considerata terminata? Quando l'attività soddisfa i suoi requisiti. Tuttavia, i requisiti possono essere deliberatamente vaghi o scritti ad alto livello. Mentre i requisiti ci dicono cosa deve fare il prodotto nel suo complesso, non definiscono tutti gli standard che deve soddisfare.

Questo è il compito di un altro agile project management artefatto chiamato criteri di accettazione. In questo post esploriamo cosa sono i criteri di accettazione, perché ne avete bisogno e come scrivere i criteri di accettazione per il vostro progetto.

**Che cosa sono i criteri di accettazione?

Nati nell'ambito dell'ingegneria del software, i criteri di accettazione sono un insieme di condizioni che una nuova funzionalità/funzione deve soddisfare per essere considerata completa.

In termini letterali, sono i criteri in base ai quali una funzionalità/funzione viene accettata dal titolare del prodotto o dal cliente.

Caratteristiche dei criteri di accettazione efficaci

I criteri di accettazione sono l'ultimo punto di controllo per stabilire se la funzionalità/funzione è pronta per l'utente. Sono il timbro di approvazione che attesta che la funzionalità/funzione è sufficientemente buona per la produttività.

Per essere efficaci, i criteri di accettazione devono essere:

focalizzati sull'utente: I team creano i criteri di accettazione dalla prospettiva dell'utente per garantire l'allineamento con gli oggetti aziendali.

Diretti dal risultato: A differenza di una storia dell'utente, i criteri di accettazione definiscono il risultato desiderato. Pertanto, devono essere anche misurabili.

Specifici: Ogni criterio deve essere specifico e applicabile a un aspetto della funzionalità/funzione.

Ad esempio, "deve essere conforme alle dieci principali vulnerabilità dell'OWASP" può essere un criterio efficace perché è specifico solo per la sicurezza.

Conciso: Devono essere frasi brevi. Devono utilizzare un linguaggio e una nomenclatura che il team di sviluppo utilizza e con cui si trova a proprio agio.

Indipendenti: È bene assicurarsi che un criterio di accettazione non dipenda da un altro, creando una rete di complessità.

Testabile: Questo è l'aspetto più importante. Un buon criterio di accettazione deve essere testabile. In genere, con un modulo che preveda un esito positivo o negativo.

**Perché i criteri di accettazione sono importanti?

Tutti i team di software sanno che come raccogliere i requisiti in agile per definire esattamente le esigenze del titolare del prodotto/cliente. Perché, allora, Da fare un altro artefatto, vi chiederete? Ecco perché.

Contesto comune

I criteri di accettazione creano una comprensione comune tra titolari, sviluppatori e analisti della qualità in merito a ciascuna funzionalità/funzione. Evitano confusione, interpretazioni soggettive e potenziali malintesi.

Allineamento del prodotto

I criteri di accettazione fungono da scala per misurare l'allineamento del prodotto/funzione con i requisiti, gli obiettivi e gli oggetti. Collegano il codice all'azienda.

Efficienza dei test

Quando i criteri di accettazione sono chiaramente definiti, i team della qualità possono automatizzare e accelerare il processo di test test agili processo. Inoltre, creano ripetibilità tra gli sprint.

Efficienza del project management

Buoni criteri di accettazione consentono di migliorare il monitoraggio e le misure di controllo del progetto. Forniscono visibilità sul motivo per cui una funzionalità/funzione è tornata a essere rielaborata, aiutando i project manager a ottimizzare i processi.

Chiusura positiva

I criteri di accettazione delineano il definizione di terminato in agile progetti. Così, quando tutti i criteri di accettazione sono stati soddisfatti, si può spedire con fiducia un prodotto sapendo di aver fatto tutto il necessario.

Se questo vi ha convinto a incorporare i criteri di accettazione nei vostri progetti, ecco come iniziare.

Come scrivere i criteri di accettazione

Per quanto possa essere allettante, scrivere i criteri di accettazione non è un lavoro per una sola persona. Per essere efficaci, i criteri di accettazione devono incorporare i contributi di varie parti interessate. Il titolare del prodotto scrive i criteri di accettazione con il contributo tecnico del team di sviluppo.

Di seguito viene illustrato un approccio strategico e completo alla stesura dei criteri di accettazione in modo collaborativo, con l'aiuto di un software all-in-one strumento di gestione del prodotto come ClickUp .

1. Comprendere lo scopo dei criteri di accettazione

Il primo passaggio consiste nell'esplorare il motivo per cui si scrivono i criteri di accettazione. Servono solo ai QA per eseguire i test? Sono definiti dal cliente? Sono requisiti di conformità? Si tratta di una correzione di bozze ? Comprendere lo scopo dei criteri di accettazione per assicurarsi che siano efficaci per quel pubblico e per quelle esigenze.

Mentre i criteri di accettazione veri e propri saranno chiari e testabili, il documento di scopo esplorerà in dettaglio il perché. Ad esempio, uno dei criteri di accettazione è "abilitare lo schema di contrasto per gli ipovedenti"

Il documento di intenti potrebbe dire: "Le funzionalità per ipovedenti sono fondamentali per la nostra app, poiché serviamo clienti di età superiore ai 50 anni. Un prodotto facile da usare per questo pubblico ridurrà drasticamente l'onere delle visite a domicilio per il nostro team" Documenti di ClickUp è un luogo ideale per riunire tutte le informazioni e definire il vostro scopo. Utilizzate questo documento come lettura per mettere tutti gli stakeholder sulla stessa pagina (letteralmente!) sulla necessità e l'importanza dei criteri di accettazione.

Collaborate in tempo reale, modificando, lasciando commenti e taggando le persone per avere un feedback. Una volta terminato, è possibile creare attività direttamente dai documenti ClickUp.

scrivere e chiarire con ClickUp Docs

2. Iniziare con le storie dell'utente

Ora che il contesto è impostato, è il momento di scrivere. Iniziate con le storie dell'utente. Esaminate il percorso dell'utente che ogni funzionalità/funzione deve abilitare e scrivete i criteri di accettazione corrispondenti.

Mentre si usa Attività di ClickUp per le storie dell'utente, si possono creare campi personalizzati per dettagli specifici come il ruolo dell'utente, l'obiettivo, il risultato desiderato, le dipendenze, ecc. Con tutte queste informazioni in un unico posto, si può pensare a come dovrebbe apparire il "Da fare".

Se siete alle prime armi, ecco un modello adatto ai principianti per iniziare. Utilizzare Modello di storia utente di ClickUp per gestire le storie, suddividerle in attività, dare priorità alle funzionalità/funzione, svilupparle e distribuire prodotti di livello mondiale.

3. Scrivere i criteri di accettazione

Sulla base della storia dell'utente, scrivete i criteri di accettazione. Il modo più semplice Da fare è una lista di controllo. Ad esempio, se si sta costruendo un modulo a campo singolo per la sottoscrizione di una newsletter, l'elenco dei criteri di accettazione potrebbe essere simile:

L'utente deve poter inserire il proprio indirizzo email

Il sistema deve inviare un'email di conferma all'indirizzo email fornito e convalidato Lista di controllo delle attività di ClickUp può gestire tutto questo all'interno dell'attività creata per la storia dell'utente. Sotto ogni attività, aggiungete liste di controllo per i criteri di accettazione ad essa applicabili.

Da fare: criteri comuni di sicurezza o di performance applicabili a tutte le attività? Niente paura! Create un modello di lista di controllo e applicatelo automaticamente a tutte le attività pertinenti.

mantenete i vostri criteri di accettazione vicino all'attività con *[_ClickUp]( http://www.clickup.com)*

4. Utilizzare il formato Dato-Quando-Quando

Un altro modo per definire i criteri di accettazione è usare il formato Given-When-Then (GWT). In parole povere, ecco come si presenta.

Dato : Stato o contesto iniziale del software

: Stato o contesto iniziale del software Quando : Azione o evento intrapreso dall'utente

: Azione o evento intrapreso dall'utente Quando: Risultato atteso

In sostanza, questo si traduce in un , quando l'utente previsto compie una , allora dovrebbe verificarsi il . Vediamo un esempio.

Quando si costruisce la stessa funzionalità/funzione di sottoscrizione di una newsletter,

Dato : L'utente sta cercando di iscriversi alla newsletter

: L'utente sta cercando di iscriversi alla newsletter Quando : L'utente inserisce il suo indirizzo email ufficiale valido

: L'utente inserisce il suo indirizzo email ufficiale valido Quindi: Viene inviata un'email automatica di conferma della sottoscrizione

5. Collaborare con le parti interessate

I criteri di accettazione validi non vengono scritti in un unico blocco. In genere, i responsabili della produttività portano la prospettiva dell'utente e delle esigenze aziendali. Il team di progettazione si concentra sull'esperienza dell'utente, l'usabilità, l'accessibilità, ecc. Il team di sviluppo contribuisce alle specifiche tecniche. DevOps si preoccupa delle prestazioni e dell'utilizzo delle risorse.

Per garantire che il prodotto soddisfi tutti questi requisiti, è necessario scrivere i criteri di accettazione in modo collaborativo. Con ClickUp, questo può essere ingannevolmente semplice.

Per ogni attività della storia utente, aggiungete i criteri di accettazione, come lista di controllo, campo personalizzato, descrizione o commento. Utilizzate i commenti annidati di ClickUp per discutere ogni criterio di accettazione e la menzione @ per i criteri di accettazione comunicazione con gli stakeholder . Assegnare elementi di azione e altro ancora.

campi personalizzati, commenti e senza impegno collaborazione al progetto con i task di ClickUp

6. Mantenere la semplicità e la concisione

Cercate di non usare congiunzioni nei vostri criteri di accettazione. Niente "e" o "o" Siate brevi, preferibilmente una frase semplice. Usate le parole "dovrebbe" e "deve" invece di "può", "può" o "potrebbe"

7. Garantire la testabilità

Per garantire la riunione dei criteri di accettazione, è necessario testarli. Il modo in cui si scrive il criterio ha un ruolo fondamentale in questo senso. Assicuratevi che il criterio di accettazione si presti alla scrittura di casi di test. Estendiamo l'esempio precedente.

Se il criterio di accettazione è "l'utente deve essere in grado di inserire il proprio indirizzo email", il caso di test sarà:

Passaggi:

Digitare l'indirizzo email

Premere invio

Risultato:

Se no, viene visualizzato il messaggio "Inserire l'indirizzo email ufficiale"

Convalidare l'indirizzo email come ufficiale

Se sì, viene visualizzato il messaggio "Grazie per la sottoscrizione. Le abbiamo inviato un'email di conferma"

8. Rivedere e rivedere

Durante tutto il processo di sviluppo, monitorate e ottimizzate i criteri di accettazione. Con ClickUp, potete anche impostare dei reportistica per ognuno di essi, per vedere cosa richiede la vostra attenzione.

Utilizzo ClickUp Dashboard per creare widget personalizzabili per i criteri di accettazione che vi interessano. Scoprite quali funzionalità/funzione sono in ritardo e sviluppate strategie per affrontarne la causa.

misurare ciò che conta con i dashboard di ClickUp

Con questo, avete imparato da cosa fare. Ora passiamo a cosa non fare.

Errori comuni da evitare nella scrittura dei criteri di accettazione

In base a parametri tecnici, funzionali e operativi, si possono commettere un numero qualsiasi di errori durante la scrittura dei criteri di accettazione. Ecco gli errori comuni che i team generalmente commettono.

Da fare da soli

I titolari dei prodotti spesso sentono la pressione di scrivere i criteri di accettazione da soli. Anche se con buone intenzioni, questo approccio può far perdere le competenze tecniche del team di sviluppo.

Scrivete sempre i criteri di accettazione in modo collaborativo.

Ignorare l'utente

Poiché i criteri di accettazione si trovano all'estremità del processo di sviluppo, è facile dimenticare l'esperienza dell'utente. Questo è un grave errore.

Create sempre i vostri criteri di accettazione intorno all'utente finale.

Concentrarsi su come

I criteri di accettazione non riguardano il modo in cui uno strumento software deve lavorare. Riguardano i risultati che deve produrre. Scrivere criteri di accettazione che definiscono "come" scrivere la funzionalità/funzione può essere controproducente.

Concentratevi sempre sui risultati e sugli esiti attesi.

Mantenere il vago

I criteri di accettazione vaghi o ampi fanno il contrario di quello che dovrebbero fare: Lasciano spazio all'interpretazione. Ciò significa che il risultato può variare in base al tester, alle circostanze o persino all'ambiente.

I criteri di accettazione devono essere sempre chiari, specifici e non ambigui.

Aggiungere troppi

Sebbene non esista una scala di valori per definire un numero ragionevole, è un grave errore scriverne troppi. Infatti, un numero eccessivo di criteri di accettazione potrebbe indicare la necessità di suddividere la storia dell'utente in parti più piccole. Guardate il punti della storia agile sulla storia dell'utente per confermare questa teoria.

Elencate sempre solo i criteri di accettazione assolutamente necessari.

Best Practice per la scrittura dei criteri di accettazione

I criteri di accettazione sono un importante comunicazione collaborativa strumento per i team di sviluppo software. In questa sezione ci concentreremo su come renderlo il più efficace possibile.

Essere chiari

I criteri di accettazione devono essere chiari a tutte le parti interessate. Lo sviluppatore deve capire il significato dei criteri di accettazione. E l'analista della qualità deve sapere come convertirli in un caso di test.

Usare un linguaggio semplice

Scrivete i criteri di accettazione in inglese semplice. Non usate un linguaggio tecnico. In particolare, Da fare per non dire allo sviluppatore come deve essere scritto il codice.

Mantenere i risultati binari

Un criterio di accettazione può essere o non essere riunito. Non esiste un criterio parzialmente soddisfatto o completato all'80%. Quindi, scrivete i criteri di accettazione come dichiarazioni di accettazione o fallimento.

Rendetelo misurabile

Il modo più semplice per ottenere risultati "pass-or-fail" è renderli misurabili. Per istanza, se il criterio di accettazione è "velocità di caricamento della pagina inferiore a 3 secondi", è facile da testare e superare.

Fate solo ipotesi ragionevoli

Spesso i titolari dei prodotti pensano che una cosa sia "ovvia", data la loro vicinanza all'utente. Per lo sviluppatore potrebbe non essere così ovvio. Quindi, non fate mai ipotesi, se potete evitarlo. Quando è necessario, fate ipotesi ragionevoli in collaborazione con il team.

Esempi di criteri di accettazione

Esploriamo alcuni esempi di criteri di accettazione nel mondo reale, non solo nello sviluppo del software, ma anche in altre funzioni.

Esempio 1: Sviluppo del software (con il metodo della lista di controllo)

Attività: Funzione di ricerca su un sito web contenuto.

Criteri di accettazione:

Deve essere presente una casella di testo in cui gli utenti possano digitare la loro query di ricerca

I risultati devono essere visualizzati come un elenco

I risultati devono aprirsi su una nuova pagina

I risultati devono essere impaginati

Esempio 2: Sviluppo di un software (utilizzando il metodo GTW)

Attività: Funzionalità/funzione di prenotazione appuntamenti

Criteri di accettazione:

Un cliente esistente vuole prenotare un appuntamento

Inserisce il proprio ID e sceglie la fascia oraria preferita per l'appuntamento

Il loro appuntamento deve essere prenotato e confermato via email

Esempio 3: scrittura del contenuto (utilizzando il metodo della lista di controllo)

Attività: Scrivere un post di 1000 parole sull'ultimo film di Tom Cruise

Criteri di accettazione:

Utilizzare l'inglese statunitense

Usare la virgola di Oxford

Mantenere l'introduzione a meno di 200 parole

Includere 3-5 collegamenti interni

Esempio 4: Marketing (utilizzando il metodo GTW)

Attività: Eseguire una campagna pubblicitaria basata sull'intento su Google Search

Criteri di accettazione:

L'utente si trova su una qualsiasi delle interfacce di ricerca di Google

Quando l'utente digita una parola chiave nel nostro elenco di <intent keywords

Allora visualizziamo <un annuncio particolare

Il ruolo dei criteri di accettazione nelle metodologie agili

Se l'agilità consiste nel suddividere i monoliti in parti piccole e gestibili e nel costruirli in modo incrementale, i criteri di accettazione lo accentuano.

Ad esempio, potreste suddividere la vostra grande piattaforma di e-commerce in piccole parti, una delle quali è la funzionalità/funzione Add-to-Cart.

All'interno di add-to-cart, potrebbero esserci diverse piccole funzioni, come ad esempio se il prodotto è esaurito o come l'utente può regolare la quantità da aggiungere al carrello. Criteri di accettazione ben scritti aiutano ad approfondire questi dettagli granulari.

Nell'ambito delle metodologie agili, i criteri di accettazione aiutano a:

definire i risultati: I criteri di accettazione dicono al team della qualità come appare una funzionalità/funzione completata.

Facilitare le discussioni: Lo sviluppo agile non riguarda solo il codice. Si tratta di risolvere problemi aziendali con la tecnologia. I criteri di accettazione aiutano a facilitare queste discussioni per consentire i giusti compromessi e le relative decisioni.

Coinvolgere team interfunzionali: I titolari, gli analisti aziendali, i progettisti, gli sviluppatori, i tester e i team operativi ottengono una comprensione comune del prodotto sulla base dei criteri di accettazione.

Consentire lo stato di avanzamento: Una volta riuniti i criteri di accettazione, l'attività passa alla fase successiva del ciclo di vita dello sviluppo del software.

