I migliori moduli per l'edilizia per una solida base di documentazione

La gestione di un progetto di costruzione è impegnativa. Dal monitoraggio delle offerte alla gestione delle risorse, fino alla facilitazione della comunicazione tra le parti interessate, può sembrare precaria come un castello di carte con una posta in gioco elevata.

Che si tratti di un progetto su larga scala o di una piccola ristrutturazione, è necessaria la giusta combinazione di strumenti, informazioni e competenze. Fortunatamente, i software specifici per l'edilizia rendono più facile mantenere precisione ed efficienza. Tra questi, i moduli per l'edilizia sono ciò di cui avete bisogno.

Questi software aiutano nella raccolta dei dati, nella creazione e gestione dei database e nell'archiviazione di vari moduli, come le liste di controllo per la sicurezza, i rapporti sullo stato di avanzamento dei lavori e le richieste di rimborso.

Ecco quindi una carrellata dei 10 migliori software per moduli edilizi per ottimizzare i flussi di lavoro e migliorare l'accuratezza dei dati.

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi

Ecco il nostro elenco dei migliori moduli per l'edilizia oggi disponibili.

ClickUp: Migliore per il project management generale delle costruzioni Procore: Migliore per la gestione completa dei progetti di costruzione Fieldwire: Migliore per il coordinamento dei team in loco e fuori sede Autodesk Build: Migliore per la gestione del ciclo di vita del progetto di costruzione Buildertrend: Migliore per il monitoraggio end-to-end dei progetti di costruzione Formstack: Migliore per i moduli digitali personalizzabili in edilizia Zoho Forms: Migliore per la personalizzazione dei moduli nell'ecosistema Zoho Foreman: Migliore per la gestione della costruzione basata sulle offerte Projectteam.com: Migliore per la collaborazione dei documenti di costruzione InEight: Migliore per il controllo della costruzione di progetti di livello Enterprise

**Cosa cercare in un software per moduli di costruzione?

Quando si sceglie una soluzione software per i moduli digitali per l'edilizia, è necessario disporre delle funzionalità e delle capacità giuste per soddisfare i requisiti unici del settore edile.

Ecco cosa dovreste cercare:

Archiviazione cloud : Il software basato su cloud offre ai team una posizione centrale per gestire e accedere ai moduli da qualsiasi luogo, eliminando il rischio di perdere documenti critici

: Il software basato su cloud offre ai team una posizione centrale per gestire e accedere ai moduli da qualsiasi luogo, eliminando il rischio di perdere documenti critici Automazione dei moduli : Cercateautomazione dei moduli funzionalità/funzione che semplificano il processo di compilazione dei moduli attraverso campi autocompilati, logiche condizionali e notifiche automatizzate per eliminare la ridondanza

: Cercateautomazione dei moduli funzionalità/funzione che semplificano il processo di compilazione dei moduli attraverso campi autocompilati, logiche condizionali e notifiche automatizzate per eliminare la ridondanza Capacità di integrazione : Lo strumento deve integrarsi con altre soluzioni software per l'edilizia, come gli strumenti di contabilità o le piattaforme di pianificazione, per mantenere un flusso di lavoro continuo

: Lo strumento deve integrarsi con altre soluzioni software per l'edilizia, come gli strumenti di contabilità o le piattaforme di pianificazione, per mantenere un flusso di lavoro continuo Design compatibile con i dispositivi mobili : Optate per soluzioni che lavorino su dispositivi mobili, consentendo ai team in loco di inviare dati e completare moduli senza dover tornare in ufficio

: Optate per soluzioni che lavorino su dispositivi mobili, consentendo ai team in loco di inviare dati e completare moduli senza dover tornare in ufficio Modelli personalizzabili : Il software deve consentire di progettare i moduli in base alle proprie esigenze specifiche, per un flusso di lavoro efficienteproject management dell'edilizia Strumenti di collaborazione : Funzionalità/funzione di collaborazione come l'aggiornamento dei moduli in tempo reale, l'accesso condiviso e le autorizzazioni basate sui ruoli consentono ai team di costruzione di essere allineati sulle attività di documentazione

: Il software deve consentire di progettare i moduli in base alle proprie esigenze specifiche, per un flusso di lavoro efficienteproject management dell'edilizia Monitoraggio della conformità : Cercate una soluzione software che supporti il monitoraggio della sicurezza e della conformità normativa, consentendovi di rispettare gli standard del settore e di evitare costose multe e sanzioni

: Cercate una soluzione software che supporti il monitoraggio della sicurezza e della conformità normativa, consentendovi di rispettare gli standard del settore e di evitare costose multe e sanzioni Analisi dei dati e reportistica: Scegliere una soluzione in grado di generare informazioni utili dai moduli inviati a trovare client e monitorare lo stato di avanzamento del progetto utilizzando i trend storici

Il 10 Miglior Software per Moduli di Costruzione

Ecco un'analisi approfondita dei 10 migliori software per moduli di costruzione:

1. ClickUp (il migliore per il project management dell'edilizia nel suo complesso)

traccia tutti i progetti di costruzione per costruire un sistema semplificato_ sequenza dei progetti con ClickUpClickUp è una piattaforma di project management versatile e intuitiva che vi aiuta a gestire progetti di costruzione con facilità .

Utilizzate un potente project management, strumenti di collaborazione in tempo reale e oltre 1000 integrazioni per unificare team eterogenei nelle diverse fasi dei progetti di costruzione.

Sia che si tratti di monitorare lo stato di avanzamento di un progetto di costruzione, di assegnare attività e ruoli o di monitorare le attività di ClickUp, ClickUp garantisce il successo del progetto.

Moduli ClickUp

creare moduli a modo tuo con ClickUp Modulo ClickUp è una funzionalità/funzione di spicco per la gestione dei moduli per l'edilizia. Semplifica la raccolta dei dati, consentendo di creare moduli personalizzati per gestire in modo efficiente i dettagli dei client, gli aggiornamenti del progetto, i registri di sicurezza e altro ancora!

Inoltre, grazie alle avanzate funzionalità di automazione, la piattaforma consente di snellire le attività di routine o ripetitive, assicurando che il team si concentri su ciò che conta davvero: consegnare progetti edilizi di alta qualità in tempo e nel rispetto del budget.

ClickUp Vista Mappa

Utilizzate la Vista Mappa di ClickUp per visualizzare i vostri progetti di costruzione in loco

Aspettate, c'è di più. ClickUp dispone di un'applicazione Vista Mappa, che consente di vedere dove si trova il prossimo cantiere e come raggiungerlo. È possibile passare da un indirizzo geografico all'altro e da un'attività all'altra, in modo da poter monitorare l'esatta posizione per completare rapidamente il progetto.

organizzate tutte le informazioni dei vostri subappaltatori con i campi personalizzati di ClickUp

ClickUp Campi personalizzati

Inoltre, con Campi personalizzati è possibile aggiungere colonne per le informazioni sui subappaltatori, le posizioni di costruzione, i budget e altro ancora. Personalizzate ogni campo e ogni elenco a discesa per conservare tutte le informazioni necessarie.

gestire i progetti con aggiornamenti e riepiloghi rapidi con ClickUp Brain

Inoltre, è possibile utilizzare ClickUp Brain un assistente personale IA per gestire i vostri progetti. Con ClickUp Brain AI Project Manager è possibile ottenere riepiloghi e aggiornamenti automatici e accurati per tutte le attività, i documenti e persino le persone.

In caso di domande, è sufficiente chiedere chiarimenti all'AI Knowledge Manager. Infine, è possibile utilizzare ClickUp sulla propria app mobile mentre si è in cantiere.

Modelli di ClickUp

Volete portare la vostra gestione dell'edilizia a un livello superiore? ClickUp è dotato di eccellenti modelli che semplificano i progetti di costruzione, semplificando l'intero processo dall'inizio alla fine.

Il Modello di gestione della costruzione vi permette di pianificare e visualizzare tutto, collaborando con il vostro team senza soluzione di continuità e garantendo che nessuno dei vostri progetti manchi il bersaglio. 🎯

Se desiderate una soluzione che corrisponda agli standard del settore, il sistema Modello di modulo è un'ottima opzione. Raccogliete le risposte degli utenti in modo da ottenere risposte per i sondaggi del team o dei clienti per velocizzare i processi tra i vari team! 🍃

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Creazione di moduli digitali personalizzati per acquisire dati senza sforzo in una posizione centrale

Convertire i moduli completati in attività, programmi e Sequenze per una gestione efficiente

Documentare i dettagli del modulo usando ClickUp Documenti per condividere e gestire i dati in modo efficace

Monitoraggio e revisione visiva dello stato grazie a dashboard personalizzabili e a visualizzazioni multiple come corsie e Grafici di Gantt ClickUp Chattare permette ai team di costruzione di avere interazioni contestuali e significative in tempo reale



Limiti di ClickUp

Le funzionalità/funzione avanzate possono risultare troppo complesse per i principianti

Alcune integrazioni possono richiedere tempi di configurazione aggiuntivi

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5.0 (9.000+ recensioni)

4.7/5.0 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5.0 (4.000+ recensioni)

2. Procore (il migliore per la gestione completa della costruzione)

via Procore Procore è una piattaforma di project management basata su cloud che copre tutte le fasi del progetto di costruzione.

Dispone di strumenti per la programmazione dei progetti, il monitoraggio finanziario e la gestione delle risorse, fungendo da hub unificato per la connessione di tutte le parti interessate. La sua interfaccia di facile utilizzo e le funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale la rendono una scelta eccellente per gestione del flusso di lavoro nel settore edile .

Le migliori funzionalità/funzione principali

Gestione dei progetti di costruzione attraverso un'interfaccia intuitiva

Impostazione della collaborazione in tempo reale basata sui dati tra team geograficamente dispersi

Automazioni nel controllo dei documenti e nelle versioni per mantenere la conformità e l'accuratezza

Monitoraggio delle spese e dei budget del progetto con strumenti finanziari integrati

Configurazione di integrazioni personalizzate con applicazioni di terze parti per una maggiore flessibilità

Limiti principali

Nessuna trasparenza sui costi di sottoscrizione

La funzione offline limitata può ostacolare la coordinazione con gli utenti in loco con scarsa connettività

Prezzi del programma

Prezzo personalizzato

Valutazioni e giudizi di base

G2: 4,6/5,0 (3.100+ recensioni)

4,6/5,0 (3.100+ recensioni) Capterra: 4,5/5,0 (oltre 2.700 recensioni)

3. Fieldwire (il migliore per il coordinamento dei team in sede e fuori sede)

via Filo di campo Fieldwire è un'applicazione di gestione della costruzione piattaforma che collega il personale dell'ufficio con i team del cantiere. Da fare, dispone di strumenti di comunicazione, collaborazione e coordinamento che aiutano ad assegnare le attività, a gestire i progetti e a monitorare lo stato di avanzamento.

La funzione offline e l'accessibilità mobile rafforzano il suo ruolo nel mettere sulla stessa pagina i team in cantiere e quelli fuori sede.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fieldwire

Assegnazione di attività ai team in loco e monitoraggio efficace in tempo reale

Annotazione diretta dei progetti per una chiarezza immediata e una collaborazione più fluida

Condivisione degli aggiornamenti sullo stato di avanzamento e dei problemi con i clienti grazie a una comunicazione centralizzata

Garantire l'accesso offline ai dati del progetto per una funzione ininterrotta

Generazione di elenchi di interventi per semplificare il processo di consegna dei lavori

Limiti del cavo di alimentazione

Opzioni di integrazione limitate rispetto alla concorrenza

Funzionalità/funzione come reportistica, confronto ed esportazione sono disponibili solo nei piani a pagamento

Prezzi di Fieldwire

Base : $0

: $0 Pro: $39/mese per utente

$39/mese per utente Business: $59/mese per utente

$59/mese per utente Business Plus : $79/mese per utente

: $79/mese per utente Contratti personalizzati: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Fieldwire

G2: 4.5/5.0 (200+ recensioni)

4.5/5.0 (200+ recensioni) Capterra: 4.6/5.0 (80+ recensioni)

4. Autodesk Build (il migliore per la gestione del ciclo di vita dei progetti di costruzione)

via Costruzione Autodesk Autodesk Build è un potente strumento per il project management del ciclo di vita del progetto, dalla raccolta dei requisiti al consegna del progetto di costruzione . È dotato di strumenti avanzati progettati per la documentazione e il processo decisionale basato sui dati, che consentono ai team di lavorare in modo efficiente.

È un'ottima scelta per progetti di costruzione complessi che richiedono una supervisione dettagliata, e le sue capacità di integrazione sono un ulteriore vantaggio.

Le migliori funzionalità/funzione di Autodesk Build

Integrare i flussi di lavoro della progettazione nella gestione dei progetti di costruzione

Semplificare la creazione, la modifica e la gestione dei documenti con uno spazio di archiviazione centralizzato

Utilizzo di analisi avanzate per prendere decisioni basate sui dati

Condivisione di aggiornamenti tempestivi sui progetti e invio di moduli da qualsiasi luogo grazie all'accessibilità mobile

Facilitare l'allineamento del progetto con dashboard e reportistica personalizzabile

Limiti di Autodesk Build

La curva di apprendimento è piuttosto ripida, soprattutto per i nuovi utenti

I costosi costi di sottoscrizione lo rendono inadatto alle piccole aziende e ai singoli appaltatori

Prezzi di Autodesk Build

Per utente: $135/mese per utente

$135/mese per utente Utenti illimitati: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Autodesk Build

G2: 4,4/5,0 (3.800+ recensioni)

4,4/5,0 (3.800+ recensioni) Capterra: 4,3/5,0 (oltre 2.100 recensioni)

5. Buildertrend (il migliore per il monitoraggio end-to-end dei progetti di costruzione)

via Tendenza alla costruzione Buildertrend è una piattaforma progettata per supportare costruttori e ristrutturatori. Consente di i requisiti del progetto raccolta dei requisiti, programmazione, budgeting e comunicazione con i client, consentendo ai team di rimanere concentrati ed efficienti dall'inizio alla fine.

L'interfaccia intuitiva consente agli appaltatori di essere organizzati, di rispettare le scadenze e di coltivare relazioni più solide con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Buildertrend

Coltivare relazioni più solide con i clienti grazie agli strumenti e alle funzionalità CRM integrati

Programmazione di attività e cardini per rispettare efficacemente le scadenze dei progetti

Monitoraggio delle spese e dei budget per mantenere la redditività del progetto

Semplificare la gestione dei documenti per un accesso rapido ai file più importanti

Accessibilità e invio di moduli in movimento grazie alla funzione mobile

Limiti di Buildertrend

L'interfaccia è goffa e poco intuitiva

Opzioni di personalizzazione limitate che escludono i requisiti complessi del progetto

Prezzi di Buildertrend

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi di Buildertrend

G2: 4.2/5.0 (150+ recensioni)

4.2/5.0 (150+ recensioni) Capterra: 4.5/5.0 (1.600+ recensioni)

6. Modulo (il migliore per i moduli digitali personalizzabili nel settore delle costruzioni)

via Formstack Siete alla ricerca di strumenti aziendali per dare nuova vita ai vostri moduli in carta da costruzione? Formstack è un ottimo strumento per digitalizzare gli stessi moduli.

Modulo semplifica la creazione e la gestione di moduli digitali ed è ideale per i team che lavorano con grandi volumi di dati. Consente di catturare e condividere tutte le informazioni, dalla creazione di moduli di richiesta progetto all'automazione dei flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Formstack

Creazione istantanea di moduli per l'edilizia tramite un'intuitiva interfaccia drag-and-drop

Automazioni dei flussi di lavoro per ridurre le attività manuali e migliorare l'efficienza

Incorporare la logica delle condizioni per moduli responsivi e documenti intelligenti

Attivazione della collaborazione attraverso la condivisione dei moduli e il monitoraggio degli invii

Integrazione perfetta con strumenti di project management, CRM e analisi

Limiti di Formstack

Limiti di personalizzazione per i moduli avanzati

Prezzo elevato per la sola funzione modulo

Prezzi di Formstack

Modulo: a partire da $83/mese

a partire da $83/mese Suite : a partire da $250/mese

: a partire da $250/mese Azienda: prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Formstack

G2: 4.6/5.0 (980+ recensioni)

4.6/5.0 (980+ recensioni) Capterra: 4.0/5.0 (110+ recensioni)

7. Modulo Zoho (il migliore per la personalizzazione dei moduli nell'ecosistema Zoho)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Zoho-Forms-Best-for-form-customization-in-the-Zoho-ecosystem.png Software per moduli di costruzione-Zoho Forms /%img/

via Modulo Zoho Molto simile a ClickUp, Zoho può avere la funzione di software di project management per l'edilizia, con Zoho Modulo che si occupa della creazione e dell'automazione dei moduli. Il suo design intuitivo e le opzioni di campo avanzate lo rendono adatto alla gestione dei dati di più team all'interno dell'ambiente Zoho.

È possibile anche migliorare queste funzionalità esistenti integrando applicazioni e strumenti di terze parti.

Le migliori funzionalità/funzione di Modulo Zoho

Costruite moduli utilizzando modelli predefiniti che possono essere personalizzati per casi d'uso specifici

Automazioni delle notifiche email per tenere informati i clienti e gli altri stakeholder

Creazione di moduli compatibili con qualsiasi dispositivo mobile per la raccolta di dati anche in cantiere

Popolazione di analisi dei moduli per monitorare le percentuali di invio e il comportamento dell'utente

Integrazione nativa con altre produttività Zoho, come Zoho CRM, Zoho Mail, ecc.

Limiti di Zoho Modulo

Ad alcuni livelli mancano funzionalità/funzioni avanzate, come l'invio di moduli offline

I flussi di lavoro complessi hanno una curva di apprendimento molto ripida

Prezzi di Modulo Zoho

**Gratis

Basic: $10/utente/mese

$10/utente/mese Standard: $25/utente/mese

$25/utente/mese Professionale: $50/utente/mese

$50/utente/mese Premium: $90/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Modulo Zoho

G2: 4.4/5.0 (150+ recensioni)

4.4/5.0 (150+ recensioni) Capterra: 4.5/5.0 (130+ recensioni)

Quindi, IA in costruzione sta rendendo il settore più efficiente. Ottimizza i flussi di lavoro, migliora la sicurezza e la conformità e consente la manutenzione predittiva.

Quindi, IA in costruzione sta rendendo il settore più efficiente. Ottimizza i flussi di lavoro, migliora la sicurezza e la conformità e consente la manutenzione predittiva.

8. Foreman dell'appaltatore (migliore per la gestione dell'edilizia basata sulle offerte)

via Caposquadra appaltatore Contractor Foreman offre una suite completa di strumenti per le imprese edili, bilanciando funzioni e convenienza. Supporta la programmazione, la fatturazione e il controllo dei documenti, offrendo tutto ciò che serve a un team di costruzione per la supervisione pratica del progetto.

Con funzionalità/funzioni integrate per offerta di costruzione monitoraggio e firma digitale, è una soluzione completa per le varie esigenze dei progetti di costruzione.

Le migliori funzionalità/funzione di Contractor Foreman

Pianificazione delle attività e delle risorse per ottimizzare le sequenze dei progetti

Gestione delle offerte e delle proposte di costruzione con strumenti integrati

Monitoraggio dei dati finanziari con strumenti integrati di gestione delle spese e fatturazione

Centralizzazione della comunicazione con la messaggistica del team e la condivisione dei file

Accesso a reportistica basata sui dati per monitorare lo stato di avanzamento del progetto e i bilanci

Limiti del capocantiere

L'interfaccia non è molto semplice da usare rispetto ad altri concorrenti

Il piano a pagamento richiede un commit minimo di quattro mesi e non esiste un livello gratis

Prezzi di Foreman per gli appaltatori

Basic: $49/mese

$49/mese Standard: $79/mese

$79/mese Plus: $125/mese

$125/mese Pro: $166/mese

$166/mese Unlimited: $249/mese

Valutazioni e recensioni di Capocantiere

G2: 4.5/5.0 (230+ recensioni)

4.5/5.0 (230+ recensioni) Capterra: 4.5/5.0 (660+ recensioni)

9. Projectteam.com (Il migliore per la collaborazione sui documenti di costruzione)

via Projectteam.com Projectteam.com è stato progettato per la collaborazione. Questa piattaforma consente al team di costruzione di rimanere in connessione, organizzato ed efficiente, sia in ufficio che in cantiere.

Eccelle nella gestione e condivisione dei documenti, offrendo un accesso centralizzato ai file del progetto di costruzione e ai thread di comunicazione per aggiornamenti rapidi, chiarimenti e scambio di informazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Projectteam.com

Organizza e gestisce tutti i documenti del progetto di costruzione su un'unica piattaforma

Consente la collaborazione del team con annotazioni e flussi di lavoro di approvazione personalizzabili

Monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto tramite dashboard e notifiche in tempo reale

Aumenta la visibilità con autorizzazioni basate sui ruoli e audit trail

Limiti di Projectteam.com

Manca un'app mobile per l'accessibilità in movimento e le ispezioni in cantiere

Non è l'opzione con il maggior valore in questo elenco

Prezzi di Projectteam.com

Piccoli team: $70/utente/mese (venduto in blocchi di 5 utenti)

$70/utente/mese (venduto in blocchi di 5 utenti) Azienda: Prezzo personalizzato (25+ utenti)

Valutazioni e recensioni di Projectteam.com

G2: 4.4/5.0 (20+ recensioni)

4.4/5.0 (20+ recensioni) Capterra: 4.7/5.0 (70+ recensioni)

10. InEight (il migliore per il controllo dei progetti di costruzione a livello aziendale)

via InEight InEight è una piattaforma di project management completa per progetti su larga scala che richiedono una supervisione dettagliata. È specializzata nel controllo dei progetti e permette ai team di tenere sotto controllo il budget, le spese, i tempi e i rischi.

I suoi strumenti di reportistica e di previsione forniscono alle aziende la capacità di prendere decisioni più intelligenti, fornendo al tempo stesso progetti di costruzione in modo efficiente .

Le migliori funzionalità/funzione di InEight

Permette un'analisi completa dei rischi e la loro mitigazione durante l'intero ciclo di vita del progetto

Consente di pianificare in modo dettagliato le sequenze temporali dei progetti con grande precisione e accuratezza

Utilizza un dashboard in tempo reale per gli aggiornamenti del progetto e per gli approfondimenti dettagliati

Supporta stime dei costi avanzate per gestire efficacemente i budget

Centralizza la comunicazione con la condivisione e la gestione integrata dei documenti

Limiti di InEight

I prezzi mancano di trasparenza

L'esteso set di funzionalità/funzione rende la curva di apprendimento eccessivamente ripida

Prezzi di InEight

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di InEight

G2 : 4.3/5.0 (Non abbastanza recensioni)

: 4.3/5.0 (Non abbastanza recensioni) Capterra: 4.4/5.0 (Non abbastanza recensioni)

Creare moduli di costruzione dinamici con ClickUp

Il giusto software per la modulistica edile fa la differenza nella digitalizzazione dei moduli cartacei e nell'aumento dell'efficienza. Tra i dieci software per moduli edili recensiti, ClickUp si distingue per i suoi moduli digitali configurabili, i campi personalizzabili e l'uso dell'IA.

Tutte queste funzionalità/funzione si fondono con le sue capacità di project management, che consentono di integrare i moduli nei flussi di lavoro e di raggiungere una maggiore eccellenza operativa.

Che si tratti di gestire i dati dei client o di monitorare lo stato di avanzamento, ClickUp si adatta facilmente alle vostre esigenze.

Siete pronti a costruire una base positiva per i vostri progetti di costruzione? Iscrivetevi a ClickUp per provare la differenza.